Sign up
January 6, 2015 at 02:14 AM

58 признаков хорошего интерфейса

Original author: Jakub Linowski
  • Translation
У хорошего интерфейса пользователя высокая конверсия и его просто использовать. То есть, он хорош и для бизнеса, и для использующих его людей. Вот список опробованных нами идей.

1 Один столбец вместо нескольких


Один столбец точнее отражает то, что вы хотите донести. Пользователи проходят сверху вниз по более предсказуемому пути. В дизайне с несколькими колонками есть риск отвлечения пользователя от основной задачи страницы.

image

2 Подарите что-либо вместо того, чтобы сразу пытаться продать


Подарок является дружественным жестом. Но кроме этого, это мощный скрытый убеждающий фактор, работающий из-за взаимности. Хоть это и очевидно, но если вы к кому-то хорошо отнеслись, то в его глазах ваша оценка вырастает.

image

3 Объединяйте схожую функциональность, а не фрагментировать UI



Со временем легко создать несколько разных секций, элементов и функций, выполняющих одно и то же. Отслеживайте дублирующуюся функциональность, так как она загружает пользователей. Чем больше таких дублей, тем сложнее пользователю пользоваться вашей услугой.

image

4 Предоставьте доказательства от других людей, а не только рассказ о себе


Ещё одна отличная тактика убеждения, которая напрямую влияет на конверсию. Одобрение вашего предложения другими людьми побуждает к действиям. Попробуйте показать отзывы, или статистику использования сервиса.

image

5 Повторяйте призыв к основному действию


Повторение призыва лучше работает на длинных страницах, или же его можно повторять на разных страницах. Не следует на одной странице показывать предложение по десять раз. Но сейчас в моде длинные страницы, на которых не повредит повторить предложение как сверху, так и снизу. Когда люди доходят до низа, они останавливаются и размышляют над своим следующим шагом.

image

6 Хорошо различимые контрастные стили вместо размытых


Визуальное оформление – цвет, глубина, контраст,- можно использовать в качестве подсказок, помогающих людям понять принцип работы с вашим интерфейсом: где я, и куда я могу пойти. Стили ваших кликабельных элементов, выбранных элементов и текста должны отличаться друг от друга и быть одинаковыми по всему интерфейсу. В примере я выбрал голубой цвет для всех кликабельных элементов, и чёрный – для всего, что может быть выделено или для того, что подсказывает ваше местонахождение.

image

7 Рекомендации вместо нескольких равнозначных вариантов


Если вы предоставляете несколько вариантов на выбор, то неплохо бы подчеркнуть какой-то из них. Чем больше у человека выбор, тем меньше вероятность, что он вообще его сделает. Чтобы предотвратить подобный паралич выбора, выделите один из вариантов.

image

8 Отмена действий вместо подтверждения


Возможность отменить действие выглядит как уважение к интеллекту пользователя и позволяет действиям проходить без запинок. Постоянные подтверждения выглядят, будто вы считаете, что пользователь не знает, чего он хочет. Могу предположить, что большинство действий совершается людьми намеренно, и лишь малая их часть происходит случайно. Особенно неприятно подтверждения выглядят в повторяющихся действиях. Пользователи почувствуют, что они лучше контролируют ситуацию, если они смогут отменить их действия, и если их не будут на каждом шагу спрашивать подтверждения.

image

9 Выделяйте аудиторию сервиса, а не предлагать её всем подряд


Вы рассчитываете на всех пользователей, или вы точно знаете свою аудиторию? Чётко объясняя, кому может пригодиться ваш продукт, вы можете достичь лучших результатов, одновременно намекая на эксклюзивность услуги. Есть риски лишиться части аудитории. Однако прозрачность вызывает доверие.

image

10 Будьте решительными


Можно сказать что-либо неуверенным дрожащим голосом, или можно сказать это с уверенностью. Заканчивая предложения знаками вопроса и употребляя слова «возможно», «вам интересно?», «не хотите ли?», вы кажетесь нерешительным. Добавьте уверенности!

image

11 Контраст вместо однообразия


Призывать к действиям получится эффективнее, если ваш интерфейс выделяет эти действия визуально. Контраст достигается разными методами. Одни элементы можно сделать светлее, другие темнее. Можно добиться, чтобы одни элементы казались расположенными ближе, чем другие (тени и градиенты). Можно подобрать разные цвета для усиления контраста. Всё вместе должно чётко отделять призыв к действию от остальной части страницы.

image

12 Вместо общего описания – конкретика о происхождении вашего сервиса


Раскрытие данных о происхождении сервиса одновременно говорит о нём больше и переводит общение на более интимный уровень. Упомяните страну, штат, город – это естественный способ для человека представиться. Если вы делаете то же самое, вы выглядите более дружественным. Часто такое упоминание повышает качество продукта в глазах людей.

image

13 Поменьше полей для ввода


Человек от природы избегает трудоёмких занятий – и в их число входит заполнение полей форм. Каждое новое поле повышает риск отказа посетителя от вашего сервиса. Не все печатают одинаково быстро. Печать на мобильных устройствах неудобна. Подумайте, какие поля действительно необходимы, и уберите все остальные. Если вам действительно необходимо много необязательных полей, попробуйте передвинуть часть из них на следующую страницу. Чем меньше полей, тем больше конверсия.

image

14 Показывайте возможности, а не прячьте их


Каждое выпадающее меню прячет набор возможностей. Если эти возможности важны для вашего продукта, лучше вынесите их на свет. Оставьте выпадушки для очевидных вещей, которые не требуют разбирательств (календари, географическое местоположение).

image

15 Отображайте в явном виде, что материал страницы продолжается, вместо использования ложных окончаний страницы


Ложное окончание убивает конверсию. Не стоит делать вид, что страница закончилась, когда просто закончилась секция. Если ваши страницы нужно прокручивать, попробуйте визуализировать шаблон, который покажет ритм и продолжение материала страницы. Также остерегайтесь больших пустых мест, окружающих основной материал, которые могут быть неправильно истолкованы как конец страницы.

image

16 Удерживайте внимание и не забрасывайте ссылками


Легко перегрузить страницу ссылками, ведущими налево и направо, в надежде зацепить как можно больше клиентов. Если вы создаёте повествовательную страницу, которая постепенно подводит человека к нужному действию – подумайте, нужно ли вам столько ссылок. Каждая ссылка повышает риск ухода клиента с нужного пути к определённому действию. Соблюдайте баланс между страницами с общим описанием услуги и страницами, ведущими клиента «по рельсам» к действию. Удалите лишние ссылки, и вы повысите шансы того, что клиент нажмёт на ту самую кнопку.

image

17 Отображайте текущее состояние услуги


В любом интерфейсе присутствуют элементы, которые могут находиться в разных состояниях. Почтовые сообщения могут быть прочитанными или нет, счета оплаченными или нет, и т.д. Хороший способ обратной связи с пользователем – показывать состояние элементов.Состояния помогают пользователю разобраться, что ему дальше следует или не следует делать.

image

18 Кнопки с объяснениями преимуществ вместо обычных функциональных


Представьте, что на одной кнопке написано «Сэкономьте деньги», а на другой – просто «Подпишитесь». Ставлю на то, что у первой кликабельность выше. У «подписки» не видно немедленной выгоды. Наоборот, процесс подписки требует энергозатрат и обычно ассоциируется с длинными формами. Идея состоит в том, что кнопки, продвигающие выгоду, могут привести к большей конверсии. Как вариант, информацию о выгоде можно разместить недалеко от кнопки, чтобы он напоминал пользователю, почему он должен нажать на кнопку. Конечно, остаются кнопки, отвечающие за функционал, но их стоит зарезервировать для тех мест сайта, где требуется совершить больше повторяющихся действий и меньше убеждения.

image

19 Прямая манипуляция вместо меню без контекста


Иногда имеет смысл создавать элементы интерфейса, с которыми пользователь может работать непосредственно. Например, показывая список данных, мы можем по клику на элементе разрешить редактировать его. Или клик на строчке с данными может превращать её в поле для ввода. Такие возможности уменьшают количество шагов, которые необходимо сделать для выполнения требуемого действия.

image

20 Сразу показывайте поля ввода, а не прячьте их на отдельной странице


При создании лендингов можно попробовать сразу показать поля для ввода информации, скрестив лендинг с формой регистрации. Тому есть несколько преимуществ. Во-первых, мы убираем лишние шаги и выполнение регистрации занимает меньше времени. Во-вторых, показывая количество полей, мы сразу говорим пользователю, сколько времени займёт у него регистрация. Конечно, это будет преимуществом, если наша форма содержит немного полей.

image

21 Плавная анимация вместо внезапных выпрыгиваний


Часто элементы интерфейсов появляются, исчезают, двигаются, в ответ на действия пользователя. Часто проще понять, что произошло, когда эти события происходят не мгновенно, когда они растянуты во времени. Конечно, надо учесть, что часто повторяющиеся очень медленные действия могут наоборот привести к раздражению. Если что-то нужно сделать быстро, искусственные задержки только помешают восприятию.

image

22 Постепенное вовлечение пользователя


Вместо того, чтобы сразу требовать регистрации, почему бы не предложить пользователю выполнить задачу, через которую будет видно преимущество вашего сервиса. Продукт можно показать лицом и немного персонализовать. Когда пользователь прочувствовал пользу продукта и примерил его на себя, он будет более склонен к потреблению. Это способ отложить регистрацию, при этом позволяя пользователю попробовать ваш продукт.

image

23 Меньше рамок и границ


Рамки привлекают лишнее внимание. Внимание – ресурс ценный, поскольку он ограничен. Конечно, рамки чётко очерчивают и разграничивают элементы, но они также тратят нашу когнитивную энергию. Чтобы определить отношения разных элементов интерфейса и не оттягивать лишнее внимание, элементы можно группировать вместе, выравнивать, задавать им хорошо различимый фон или схожий типографский стиль. Иногда линия-другая помогает определить общий вид интерфейса, но попробуйте рассмотреть другие методы визуализации.

image

24 Продавайте выгоду, а не функционал


Основа маркетинга – людям нужны не возможности продукта, а выгода, которую он им приносит. Крис Гильбо в книге «Стодолларовый стартап» пишет, что людям хочется иметь больше любви, признания и свободного времени, и меньше стрессов, конфликтов, ссор и неопределённости. Показывая функционал, поясняйте и выгоду от него.

image

25 Разработайте дизайн для случая, когда данных нет, а не только для тех случаев, когда данных очень много


В списках бывает 10000 элементов, а бывает и 10, 1 и даже 0. Обычно данные накапливаются, и наборы данных идут от нуля до нескольких пунктов и далее. Часто дизайнер забывает о тех случаях, когда данных ещё нет и нечего показывать. В этом случае есть риск оттолкнуть пользователя. Когда он смотрит на ваше приложение и видит просто пустое место без всяких подсказок – вы теряете свой шанс. Нулевое количество данных – отличный шанс начать обучение пользователя, показав ему, что делать дальше. Хороший интерфейс – масштабируемый интерфейс.

image

26 Подтверждение по умолчанию


Пусть пользователи смогут принять участие в чём-либо по умолчанию, без необходимости совершать какие-либо действия. Часто пользователю предлагается сделать что-либо перед тем, как принять участие в чём-либо или получить что-либо. Первый вариант лучше по нескольким причинам. Во-первых, он уменьшает сопротивление движению, т.к. пользователю не нужно ничего делать. Во-вторых, он предоставляет рекомендацию, подразумевающую принадлежность к чему-то, что нормально и обычно. «Все остальные так делают, так что почему бы и мне не сделать так же». Конечно, нехорошие маркетологи часто злоупотребляют этой техникой. Например, уменьшая читаемость подтверждающего действие текста или специально запутывая его, они подсовывают что-либо пользователю, который плохо понимает, на что он подписывается. Поэтому такой подход требует кристальной ясности.

image

27 Последовательный интерфейс, не требующий постоянного обучения


Постоянный интерфейс означает, что пользователю не нужно постоянно учиться им пользоваться и тратить на это силы. Нажимая на кнопки и передвигая слайдеры, мы учимся, как должны выглядеть и работать. Постоянство помогает облегчать работу, а как только мы лишаемся постоянства, мы вынуждены опять обучаться. Постоянства можно добиваться через цвета, направления, поведение, расположение, размер, форму, метки и язык. Необычные элементы важны тогда, когда нам нужно что-то выделить или привлечь внимание.

image

28 Умные элементы управления вместо лишней работы


Умные или предварительно заполненные поля формы, которые основываются на известных данных, уменьшают количество работы, которую необходимо сделать пользователю. Это распространённая техника помощи пользователю в продвижении по формам. Хуже не бывает, когда у пользователя спрашивают одни и те же данные раз за разом. Вместо пустых полей, которые надо заполнять повторно, лучше пусть будут уже заполненные поля, которые надо просто проверить. Чем меньше работы, тем лучше.

image

29 Стандарты и соглашения вместо изобретения велосипеда


Соглашение – старший брат постоянства. Если в интерфейсе схожие элементы одинаковы, пользователю надо меньше напрягаться. Если в разных интерфейсах схожие элементы тоже одинаковые, то это ещё удобнее. При помощи устоявшихся соглашений мы запомнили, что кнопка закрытия окна находится справа вверху, и знаем, как обычно выглядит иконка настроек. Конечно, не всегда соглашения имеют смысл, иногда они устаревают. Если вы отходите от соглашений – убедитесь, что вы всё хорошенько продумали.

image

30 Предлагайте избегать потерь вместо рекламы приобретений


Мы любим выигрывать, но ненавидим проигрывать. По законам психологии убеждения, люди скорее предпочтут не понести потерю, чем приобрести преимущество. Этот факт применим к предложениям продуктов и услуг. Выгоднее рекламировать продукт, как защищающий благополучие и статус пользователя, чем как дающий какое-либо преимущество или выгоду, которых у них ещё нет. Продают ли страховые компании выплаты по страховым случаям, или же защиту того, что мы уже имеем?

image

31 Визуальная иерархия вместо однообразия


В хорошей иерархии важные элементы отделены от менее важных. Иерархия строится через выравнивание, близость, цвет, отступы, размер шрифта, размер элемента, и т.д. Правильно расположенные элементы направляют внимание пользователя, задерживая его там, где нужно, и в целом увеличивают читаемость. Иерархия создаёт трение, которое не позволяет нам соскользнуть от верха до низа страницы. Из-за этого мы проведём на странице чуть больше времени, но в результате мы узнаем больше о продукте. Это как путешествие – если гнать по шоссе, вы приедете быстрее, но если выбрать дорогу покрасивее, вы увидите больше интересных вещей по пути. Дайте глазу на чём-нибудь отдохнуть.

image

32 Группируйте элементы по смыслу


Группировка связанных вещей – основной способ повышения юзабилити. Нож и вилка, открыть и сохранить – эти вещи обычно дут вместе. Связанные вещи просто должны быть рядом, чтобы придать интерфейсу логичности и уменьшить когнитивное трение. Терять время в поисках элементов – это не наш метод.

image

33 Проверка ввода на месте


При заполнении форм лучше сразу же определять ошибки, чем показывать их потом. Показывая ошибку сразу, когда она происходит (допустим, справа от поля ввода), вы даёте возможность сразу исправить её. Когда она выясняется позже, например, после отправки формы, людям приходится делать дополнительную работу и вспоминать, что они уже сделали.

image

34 Прощающие поля ввода


Когда компьютер прощает больше ошибок пользователю, он становится более гуманным. Прощающие поля ввода учитывают возможные ошибки и варианты, делая таким образом интерфейс более дружественным. Хороший пример – номер телефона. Сколько вариантов его ввода существует – скобки, расширения, дефисы, коды, и т.п. Пусть ваш код работает больше, а пользователь – меньше.

image

35 Подгоняйте пользователя


Демонстрация срочности – тактика убеждения, которая заставляет людей действовать раньше, а не позже (или вообще никогда). Часто она подразумевает некий дефицит – когда что-то, доступное сегодня, не будет доступно завтра. К тому же, она работает на устранение потерь – мы не любим терять возможности. Можно возразить, что такая тактика является настойчивой и не очень допустимой – но всё же её можно использовать, если вы делаете это честно. Не создавайте ложное чувство спешки – если вас раскусят, это приведёт к обратным результатам.

image

36 Дефицит вместо изобилия


Когда чего-либо мало, мы ценим это больше. Дефицит намекает, что раньше этого было больше, сегодня этого меньше, а завтра станет ещё меньше. Ценовая политика оптовиков отличается от политики бутиков. Иногда оптовики намеренно ограничивают партии товара по количеству. При разработке программ мы забываем о дефиците, потому что байты легко скопировать. В дизайне интерфейсов, тем не менее, можно воспользоваться дефицитом и показать ограниченность чего-либо. Количество билетов на вебинар, количество клиентов, которых можно обслужить за месяц, количество продуктов, которые можно произвести за определённый промежуток времени. Спрос и предложение. Меньше – значит больше.

image

37 Узнавание вместо вспоминания


Проще распознать имеющийся вариант, чем вспоминать его самостоятельно. Распознавание основано на подсказках, помогающих памяти работать. Вспоминать что-то с нуля гораздо сложнее. Возможно, поэтому экзамены с готовыми вариантами легче проходить, чем те, где предлагается вписать ответ самому. Дайте пользователям возможность выбрать пункт, с которым они уже сталкивались, вместо того, чтобы заставлять их всё вспоминать.

image

38 Элементы большего размера


Ссылки, формы и кнопки легче нажимать, когда они больше. По закону Фита, чем дальше и меньше от нас элемент, тем по нему тяжелее кликнуть. Поэтому увеличьте формы, поля ввода, призывы к действию. Также можно оставить размер элемента неизменным, тем не менее увеличив область, на нажатие которой он реагирует.

image

39 Уменьшайте время загрузки


Скорость имеет значение, люди не любят ждать. То, как быстро загружается страница или то, как быстро она реагирует на действия пользователя, очень важно. Каждая лишняя секунда влечёт уход пользователей и уменьшает конверсию. Можно уменьшить время загрузки технически, оптимизируя код и картинки. А можно уменьшить воспринимаемое время загрузки психологически. Показ индикатора загрузки способствует этому, как и возможность пользователю заняться чем-либо во время загрузки.

image

40 Горячие клавиши, а не просто кнопки


Когда ваш продукт используется часто, неплохо бы вспомнить о продвинутых пользователях, которые возвращаются к вам и проводят с ним много времени. Люди ищут способы исполнять повторяющиеся задачи быстрее. После запоминания горячих клавиш скорость использования интерфейса кардинально вырастает. Например, Gmail, Twitter and Tumblr предлагают клавиши J и K как навигацию «предыдущий» и «следующий». В кнопках нет ничего плохого, но всегда хорошо иметь дополнение к ним.

image

41 Идите от больших чисел к меньшим


У людей есть набор когнитивных особенностей, которым тяжело сопротивляться. Исследования утверждают, что на наш механизм принятия решений влияет первое из встреченных нами чисел. Если мы начинаем с большей цены, и приходим к меньшей, то она уже кажется не такой большой. Более того, первое число вообще не обязано быть ценой. Типичный пример использования в маркетинге – показать рекомендуемую стоимость, за которой следует цена со скидкой.

image

42 Опережающий прогресс вместо чистого листа


Чем ближе мы к финишу, тем более мы мотивированы на завершение задачи. Заставьте людей почувствовать, что они уже достигли чего-то на пути к завершению нужной вам задачи, просто зайдя на сайт или заполнив форму.

image

43 Постепенное раскрытие действий


Постепенное раскрытие защищает пользователя от обилия второстепенной информации. Показывайте информацию порциями. Обычно это принято сопровождать расширением чего-либо или подходящей анимацией. Если большое количество полей отпугивает пользователя, попробуйте показывать ему постепенно поля, которые нужны именно сейчас.

image

44 Небольшие обязательства


Сначала побуждайте людей к принятию небольших обязательств, а большие откладывайте на потом. Серьёзные обязательства отпугивают. Использование обязательств – мощная стратегия убеждения, которая работает на стремлении людей сохранить своё лицо. Подразумевается, что человеку легче совершить последовательность несложных действий, чем одно сложное. За небольшим согласием следует большое согласие. Например, сайт знакомств может давать людям осмотреться и ознакомиться с чем-либо, вместо того, чтобы сразу заставлять регистрироваться или с порога находить любовь своей жизни или супруга. Относительно цены услуги, можно предлагать небольшие ежемесячные платежи вместо большого годового. Также полезно дать понять пользователю, что они могут в любой момент отказаться и уйти, что никакого «контракта» ещё не заключено.

image

45 Ненавязчивые запросы вместо модальных окон


Модальное или диалоговое окно сильно отвлекает. Иногда полезно привлечь внимание, но часто с модальными окнами возникают проблемы. Окна закрывают информацию и блокируют действия пользователя. Некоторым тяжело выбраться из них. Окна отвлекают от задач, когда пользователь поглощён ею и не готов совершать другие действия. Почему бы не рассмотреть возможность более мягких и менее навязчивых вариантов, которые, тем не менее, привлекают внимание.

image

46 Многофункциональные элементы управления вместо нескольких отдельных элементов


Простота интерфейса ассоциируется с простотой использования. Слишком много элементов управления нарушают восприятие. Чем больше элементов, тем больше проблем с юзабилити. Один из способов достичь большего меньшими усилиями – создать многофункциональные элементы управления. Например, скомбинировать окно для ввода поискового запроса с механизмом фильтрации. Также можно скрестить показ рейтинга и проставление рейтинга. К сожалению, когда у одного элемента несколько функций, иногда о них бывает сложно догадаться. Возможно, стоит зарезервировать такой подход для постоянных клиентов, которые согласны немного подучиться. Используйте его с умом и не переусердствуйте.

image

47 Подписи к иконкам


Иконки могут быть двусмысленными, и, дополнив их надписями, можно устранить неоднозначность. Например, иконка со стрелкой вниз – означает ли она возможность сдвинуть что-то вниз, уменьшить приоритет или скачать? Иконка с «х» — это удаление, отмена или закрытие? Если уж места совсем не хватает, хорошей идей будет показывать все надписи к иконкам при наведении курсора на одну из них (а не для каждой по отдельности).

image

48 Естественный язык вместо сухого текста


Естественный язык менее формальный и располагает к общению. Создайте ощущение того, что компьютер понимает пользователя. К этому есть два подхода. Можно попытаться распознавать нечёткие запросы или команды пользователя. Также можно доносить информацию до пользователя не в виде строгих форм, а в виде живого общения.

image

49 Играйте на любопытстве


Тактика заключается в том, чтобы не утаивать всю информацию, а выдать её небольшую часть для разжигания любопытства. Глава на пробу, демо-версия, пробная версия, что-то бесплатное, доступное сразу. «Чтобы увидеть остальное, сделайте то-то». Интригуя пользователей и клиентов пробниками можно заставить их захотеть продолжать пользоваться вашим продуктом. Но не предоставляйте всю информацию сразу же. Попробуйте в тестовом режиме дать им не все возможности, а что-то оставить на потом.

image

50 Заверяйте пользователей


По завершению продажи успокойте пользователя, дайте ему гарантию, пообещайте удовлетворить его потребности, расскажите о безопасности платежа, подтвердите бесплатность доставки, и то, что они могут отказаться от заказа в любое время. «Всё хорошо и всё будет хорошо. Не волнуйтесь и расслабьтесь.» Позитив – прекрасная тактика.

image

51 Ценовые иллюзии вместо обычных цен


Можно позволить людям судить о вашем продукте самостоятельно, а можно сделать это за них. Используя иррациональность мышления, покажите ваши цены так, чтобы они выглядели привлекательнее. Используйте слова «всего», «доступный», «недорогой». Цену можно разбить на части – например, 30 копеек за страницу вместо 300 рублей за книгу, или сто рублей в день вместо 3000 в месяц. Также используйте известный трюк с ценами, заканчивающимися на «9». Показывайте меньше цифр – 300 вместо 300,00.

image

52 Благодарите вместо простой констатации окончания сделки


Благодарность за использование вашего сервиса показывает, что вы заботитесь о клиентах и благодарны им. Благодарность можно использовать также и в целях продолжения диалога с пользователем. Поэтому надписи «спасибо» всегда можно превратить в предложение сделать ещё один шаг и воспользоваться ещё одной возможностью. Спасибо, что прочли этот параграф.

image

53 Считайте всё сами, не заставляйте пользователя делать это


Интерфейс может произвести подсчёты и избавить пользователей от такой необходимости. Допустим, вместо показа баланса в системе можно подсчитать, сколько дней осталось до окончания действия подписки. Или, в списках, у пунктов которых нужно оценивать, насколько они устарели, лучше смотрится надпись «3 минуты назад» чем «последний раз обновлялся в 15:47 2-го сентября». Не заставляйте пользователя считать.

image

54 Подтверждайте свободу выбора пользователя


Можно заставить человека сделать больше, если подтвердить, что выбор делает он. Нужно призывать пользователя к действию, указывая при этом, что это «его выбор», или «вы всегда можете отказаться», и т.п. Это работает лучше всего, когда подобная надпись находится рядом с призывом к действию.

image

55 Меняющиеся вознаграждения


Постоянно меняющиеся вознаграждения могут привлечь пользователей. Когда мыши жмут на кнопки машин, которые выдают им кусочки корма случайным образом, они делают это чаще, чем в случаях предсказуемых и одинаковых результатов. Многие люди обожают постоянно проверять входящую почту, потому что неизвестно, что может оказаться внутри.

image

56 Управляйте вниманием пользователя


Стоит направлять внимание на самые важные действия. Этого можно достичь разными способами, начиная с увеличения размера или контраста элемента. Другие варианты – нестандартные формы, автофокусировка полей ввода, подсветка, плавающие элементы и направляющие стрелки. Конечно, не нужно делать много ярких и кричащих элементов на странице, но подчеркнуть основные призывы к действию стоит.

image

57 Дружественные и понятные сравнения


Часто нужно сравнить изменившийся контент с предыдущим или несколько продуктов между собой. Можно сделать такие сравнения более понятными и читаемыми. Во-первых, ограничить количество сравниваемых предметов двумя, желательно расположив их поближе друг к другу. Во-вторых, индикация «улучшенных» или «самых свежих» вещей облегчает выбор. В-третьих, чётко покажите, какие свойства поменялись, а какие остались старыми. То есть, что добавлено (или улучшено), что убрано (или ухудшилось), и что осталось тем же.

image

58 Наборы предметов вместо отдельных


Люди стремятся к собирательству. Физическому или виртуальному. Если человек видит незаконченный набор, он стремится его завершить. Часто покупку полной коллекции чего-либо можно стимулировать сильнее, продвигая некие синергетические преимущества (торт в целом вкуснее, чем его ингредиенты). Возможно, показ тех вещей, которые уже собраны, служит как бы описанием достижений пользователя. И, наконец, мотивация к сбору всех предметов коллекции будет сильнее, если будет понятно, что их количество в коллекции ограничено.

image
Tags:
AdBlock has stolen the banner, but banners are not teeth — they will be back

More
Ads

Popular right now

Support the author
Share post

Similar posts

AdBlock has stolen the banner, but banners are not teeth — they will be back

More
Ads

Comments 102

    +7
    59. Кнопки синего цвета
      +2
      Правильнее будет «Делайте кнопки синими, а не рисовать их одного цвета». Большое спасибо автору за пост! Редко задумываешься о таких вещах, но когда всё собрано в одном месте и прилично оформлено, появляется пища для размышлений и улучшений.
        +1
        И подчёркивайте ссылки. Факт: убирание подчёркивания приводит к падению всех метрик.
        +35
        Не соглашусь с несколькими пунктами, хотя возможно сильное имхо.

        Пункт 4 (Предоставьте доказательства от других людей, а не только рассказ о себе, то есть несколько красивых и довольных лиц, которые восторженно рассказывают о продукте/сайте/услуге) сейчас настолько активно используется, что лично у меня уже подсознательно недоверие вызывает. Возможно, дело в спаме «Вася зарабатывает $5000 в неделю сидя в интернете» и как раз такой счастливой фотографии.

        Пункт 7 (Рекомендации вместо нескольких равнозначных вариантов) — тоже двоякая вещь — с одной стороны думаешь, что эта вещь популярна, нужна и так далее, а с другой — может, сайт просто хочет избавиться от залежавшейся вещи/продвигает непопулярную услугу?

        Пункт 41 (Идите от больших чисел к меньшим) — не верится такому в наших магазинах. Если на ценнике висит "24999 19999" — это обычно значит, что предыдущий ценник на этот товар и равнялся "19999".

        Пункт 47 (Подписи к иконкам) — тоскливо посмотрел на левое меню Хабра…

        Пункт 51 (Ценовые иллюзии вместо обычных цен) Уже настолько привык к ценам вида 9999, что подсознательно больше обращаю внимание или на 10000, или на самые интересные для меня: 9872. В последней цене хотя бы надежда есть, что ее вверх для «красоты» не округляли.
          +10
          Тогда еще для российских условий:
          60. Дайте возможность проверить пальцем окрашенную поверхность.
            +20
            :) Пункт 41 особо умиляет, конечно. Правда, у меня устойчивое ощущение, что "24999 19999" означает, что прошлая цена была 14999. :)
              +2
              Бывает, что была и ниже. :)
              Как раз при повышении цен мне удалось на второй день увидеть наглядную лживость такого метода: была цена типа 2150 1900, для подозрительно всех товаров ассортимента. На следующий день цены вынужденно подняли, а на сайте стала наблюдаться цена 2980 2750. Как раз, во времена повышенного спроса. Владельцы этой сети магазинов могут себе представить, сколько покупателей у себя потеряли, не на 1 день — на будущее.
              0
              Пункт 7 на самом деле очень правильный и важный. Нельзя заставлять пользователя думать, если он не хочет. Если хочет — ему выделение «лучшего» варианта не помешает.
                +3
                ему выделение «лучшего» варианта не помешает.
                А если он не хочет, чтобы вы думали, что он не хочет думать? Есть и такая категория, например. Я к ней себя отношу.
                  +5
                  Такие пользователи обычно понимают тайный язык понимающих это производителей. Я себя к таким отношу.
                    0
                    Мне интересно, вы знаете что одна из популярных книг по тематике юзабилити называется «не заставляйте меня думать»? Это довольно таки ключевой принцип проектирования интерфейсов…
                      +1
                      Мне пофиг, как книга называется. Меня можете заставлять. Если не станете заставлять — я все равно буду думать, правда в основном «а не уйти ли мне с этого сайта?»
                        +2
                        Мне кажется, если каждый гребаный сайт будет заставлять меня думать, причем о какой-то малозначащей для меня херне (по типу «почему у них кнопка OK не с той стороны, как везде», или «почему у них ссылки не подчеркнуты») то где-то на третьем по счету я плюну на все, закрою ноутбук и уйду спать.
                  –6
                  Вы сейчас рассуждаете с позиции покупателя, но статья же написана для тех, кто делает сайты продавцам.
                    0
                    Дальше сказали то же самое, только в чуть более развернутом виде. Причем тут минусуют — а там плюсуют. Закон сохранения плюсиков на хабре :)
                    +10
                    Ещё
                    24 Продавайте выгоду, а не функционал — бредово. Сказать, что приложение saves my time — ничего не сказать. Что этот сайт знает про то, на что я трачу своё время? Сказать, что оно делает скриншоты и сохраняет в PNG гораздо лучше, тут я уже сориентируюсь, это мне надо или нет.
                    26 Подтверждение по умолчанию — это обычно бесит, вызывает ощущение навязчивости.

                    ЗЫ: переводчик, грамматика — ваш друг, а не враг. Ну что это такое, право слово?
                    Выделяйте аудиторию сервиса, а не предлагать её всем подряд
                      +3
                      В последнее время вижу всё больше сайтов, нелепо «продающих выгоду, а не функционал». Возможно, они знают больше, чем мы с вами, потому что таки продают.
                      Может быть, люди, которые предпочитают вначале сориентироваться, на самом деле слишком мало покупают?:)
                        +1
                        ЗЫ: переводчик,
                        Может быть, уже бюро переводов?
                          0
                          Нужно рассказывать о продукте в мире клиента, не уходя в абстрактные выгоды, но и не углубляясь в непонятные технические подробности
                          0
                          По поводу Пункта 4: очень большое значение имеет в каком виде предоставлены отзывы других людей. Если это картинка из фотобанка с подписью «Вася зарабатывает $5000 в неделю сидя в интернете», то это бесспорно снизит степень доверия.
                          Если же это фото Джоэла Спольски, с цитатой из его поста в собственном блоге (предпочтительно со ссылкой на сам пост), то это совсем другое дело. Возможность связаться с человеком оставившим отзыв напрямую дорогого стоит (хотя очевидно, что мало кто действительно будет связываться и проверять).
                            0
                            Вы пункт 41 не поняли. Здесь имеется в виду не старая и новая цены (где бы, интересно, автор мог увидеть обратный принцип? 19999 24999), а последовательную демонстрацию всё уменьшающихся чисел, начиная с заведомого большего, чтобы в итоге цена казалась ничтожной по сравнению с приобретаемыми выгодами.

                            «Вы знаете, что двигатель вашей машины может пройти 1000000 километров? Для этого важно каждые 10000 км менять масло и фильтры. Пройдите ТО у нас всего за 299 долларов!»
                              0
                              Просто процитирую текст: «Типичный пример использования в маркетинге – показать рекомендуемую стоимость, за которой следует цена со скидкой.» — вот на это я и отвечал.
                              А именно ваш пример безо всяких подвохов воспринимается, да.
                                0
                                Процитирую оттуда же: «Более того, первое число вообще не обязано быть ценой.»

                                Но согласен, что с ценами в чистом виде этот приём уже не так элегантен.
                            –1
                            А ссылочку на оригинал можно?
                              0
                              в сноске же
                                0
                                Спасибо, был невнимателен.
                                  +6
                                  Это тоже давний недостаток интерфейса Хабрахабра. Источник перевода важнее чем место, которое ему выделили.
                                0
                                Под постом есть линк: www.goodui.org/
                                +1
                                ИМХО интефейс/дизайн опирается на психологию и поэтому часто зависит от аудитории продукта — что-то верно для Российского пользователя, а что-то только для американского.
                                  0
                                  Азиатские сайты очень крупных компаний и интернет магазинов вообще меня бросают в шок, собственно там ровно все по правой части примеров из этой статьи.
                                    –2
                                    Там просто надо чтобы все кавайно по максимуму было =)
                                  +23
                                  Всегда настороженно относился к таким уловкам как пункты:

                                  35. Подгоняйте пользователя
                                  36. Дефицит вместо изобилия
                                  41. Идите от больших чисел к меньшим
                                  42. Опережающий прогресс вместо чистого листа
                                  51. Ценовые иллюзии вместо обычных цен

                                  Понимая зачем это сделано, в основном, у меня вызывает только негатив.
                                  Да, это хорошо для бизнеса, да большая часть аудитории таких сайтов этого не ведает, но это все равно обман.
                                    +7
                                    Слишком много пунктов. Пока что прокомментирую только один:

                                    50 Заверяйте пользователей

                                    Хуже не бывает, когда сам сайт на своей странице заверяет пользователя о безопасности платежа. Горько смотреть на все эти значки «100% Secure», тем более всякие интерактивные от удостоверяющих и не только центров. Они постоянно используются мошенниками с целью введения в заблуждение. Примеры (нелегальная фарма, спамит под видом писем от Gmail с редиректом через взломанные сайты): safemedsprogram.ru, onlineremedyvalue.ru, safemedicamentstore.ru. Внизу сайта якобы награды и сертификаты от всемирно известных организаций. На самом деле просто картинки, загружаются с самого сайта. Ну и куда же без сайтов, которые лепят значки безопасности на HTTP-страницы и не предотвращают загрузку смешанного контента?

                                    Читать несколько раз до просветления:
                                    www.troyhunt.com/2011/07/padlock-icon-must-die.html
                                    www.troyhunt.com/2013/05/heres-why-you-cant-trust-ssl-logos-on.html
                                    www.troyhunt.com/2013/05/why-i-am-worlds-greatest-lover-and.html

                                    Обратите внимание на онлайн-банкинг Райффайзена: connect.raiffeisen.ru/rba/Login.do
                                    —————
                                    Всегда обращайте внимание, чтобы в правом нижнем углу или в адресной строке вашего браузера отображался значок защищенного соединения. Для проверки данных владельца сайта нужно дважды щелкнуть по значку, в данных «Сертификата безопасности»должен содержаться следующий текст:
                                    CN = connect.raiffeisen.ru
                                    O = ZAO Raiffeisenbank
                                    —————

                                    Отдельно стоит отметить честность украинского банка КредоДирект: www.kredodirect.com.ua/
                                    Скрин: habrastorage.org/files/251/e64/cd5/251e64cd5e4b414bb364ec95b03551c8.png

                                    —————
                                    Всегда просите своих посетителей самостоятельно проверить адрес и сертификат. Напоминайте, что нельзя доверять информации о безопасности, написанной на самом сайте. Старайтесь не менять удостоверяющий центр (пример Википедии: был DigiCert, стал GlobalSign). Если же это произошло, обязательно заранее уведомите об этом своих уже существующих клиентов. Помимо строгой транспортной безопасности, используйте также прикрепление публичных ключей, чтобы защитить посетителей от слежки со стороны работодателей и антивирусов с функцией анализа безопасных соединений. Так, ладно, на сегодня хватит.
                                      0
                                      По факту пользователи, особенно западные, опасаются вводить данные кредитной карты. Без такой надписи количество заказов резко снижается.
                                        +5
                                        Тру стори: добавив к форме оплаты самодельный значок «Secure payment», получили на 30% больше сабмитов. На тридцать процентов! Так что не надо ничего думать, предполагать, просчитывать. Надо делать и измерять А-Б.
                                          0
                                          в данных «Сертификата безопасности»должен содержаться следующий текст:
                                          CN = connect.raiffeisen.ru
                                          O = ZAO Raiffeisenbank
                                          Ну это вообще пушка! Самого главного-то нет: кем выдан и fingerprint.
                                            0
                                            Это уже более продвинутый уровень, клиентов такими вещами и спугнуть можно!
                                          +6
                                          Первый пункт (одна колонка лучше нескольких) явно плохо сформулирован.
                                          Если у нас лендинг (собственно, лендинги и появились из этой идеи) — то да.
                                          Если у нас главная страница крупного интернет-магазина, того же амазона, то… эмм.
                                            0
                                            Спасибо, интересно.

                                            Половину пунктов так или иначе можно использовать при верстке статей. Забавно.
                                              –3
                                              написанные по такому гайду статьи обычно до усеру приятно читать, кстати :)
                                              +1
                                              В пункте 24 картинки перепутаны местами )

                                              «Объединяйте схожую функциональность, а не фрагментировать UI» — во всех подобных лучше продолжать обращаться к пользователю. «Объединяйте схожую функциональность, а не фрагментируйте UI».
                                                +5
                                                Всё это принесет мало пользы, если как и в этой статье, делать заголовки к следующему блоку как подпись к картинке из предыдущего.
                                                  +9
                                                  Было же?
                                                  habrahabr.ru/post/207696/
                                                  Только куда-то подевалось…
                                                  +9
                                                  За пункт 51 надо сажать на кол.
                                                    0
                                                    а еще он не соответствует пункту 41 :)
                                                    +9
                                                    Слишком много всего и сразу. Автору (статьи, а не перевода) стоило бы не смешивать всё в кучу-малу под странным названием.

                                                    Я здесь вижу не «58 признаков хорошего интерфейса», а минимум 4 отдельные статьи про весьма разные аспекты:
                                                    * «признаки хорошего интерфейса» (их тут много перечислено, за это спасибо).
                                                    * «признаки модного интерфейса» (напр, «21 Плавная анимация вместо внезапных выпрыгиваний», «23 Меньше рамок и границ» и т.п.).
                                                    * «признаки хорошего маркетинга» (напр, «2 Подарите что-либо вместо того, чтобы сразу пытаться продать» и т.д.).
                                                    * «признаки плохого маркетинга» (напр. «36 Дефицит вместо изобилия», «41 Идите от больших чисел к меньшим», «51 Ценовые иллюзии вместо обычных цен»…).

                                                    UPD: Посмотрел оргинал: оказывается, это не статья а отдельный сайт с рецептами. И все советы помечены «Conversion» и/или «Ease Of Use». Мои претензии частично необоснованы.
                                                      +8
                                                      Немалая часть пунктов — маркетинг, а не интерфейс. И к маркетингу у многих присутствующих отношение… Как бы это сказать… Резко отрицательное.
                                                        0
                                                        На самом деле многое из сказанного подходит не только для Web интерфейса. Я бы использовал подобные принципы и в презентациях, рекламных рассылках, документах итп.

                                                        Спасибо
                                                          +5
                                                          Не заставляйте пользователя считать.
                                                          Это особенно фигово. То есть, я понимаю, что всякую маркетинговую шелуху типа девяток вместо нулей, не убьешь, хотя очень хочется. А вот когда Амазон «считает» мне, а потом выясняется, что с международной пересылкой все раза в полтора дороже… Это пример отвратительного интерфейса. Уж лучше бы не считал вообще.
                                                            +4
                                                            Я вот эти вот умности с датами ненавижу. Sept 1? А утром или вечером это было? А понедельник это был или вторник? Я помню, что оплачивал нужный счёт вечером вроде во вторник, а мне показывают Sept 1. Покажите мне Tue 2015/01/06 13:04:16, тогда я всё пойму и столбик будет аккуратно выглядеть.
                                                            +6
                                                            Название статьи исказило смысл оригинала. В оригинале это всё же не «признаки хорошего интерфейса», а идеи, как повысить конверсию и улучшить user experience. Причем именно идеи, которые на тех или иных проектах увеличили те или иные показатели, а не руководство к действию. Отсюда и спорность этих «признаков», так как не все из них можно назвать «хорошим интерфейсом». Тот факт, что «ценовая иллюзия», к примеру, увеличила продажи на 5% в американском магазине нижнего белья, ещё не указывает на то, что это хороший интерфейс. И не факт, что это сработает в магазине, торгующем гаджетами.
                                                              +5
                                                              Если вижу второй пункт сразу закрываю не смотря даже…
                                                              • UFO just landed and posted this here
                                                                  +2
                                                                  Если вы не платите, значит вы не покупатель, а товар.
                                                                0
                                                                При реализации пункта 53 всегда нужно предусмотреть альтернативу или расшифровку, а то может возникнуть обратная ситуация. Например, в Redmine «комментарий… написан 10 часов назад» ну совсем неинформативен. 10 часов назад — это когда?
                                                                Аналогично при подсчёте стоимости — обязательно нужно пояснять, как она подсчитана. Например, в интернет-магазине за заказ я заплачу «всего 2070» — а как понять, это только стоимость товаров или сюда уже включена доставка, страховка и всякие налоги?
                                                                  0
                                                                  Великолепная шпаргалка! Безусловно, нельзя бездумно применять описанные приёмы. В конце-то концов относится ко всему стоит мудро, с рассуждением. И тогда получится прекрасно! Первая мысль — распечатать статью и на стенку! Так и сделаю.
                                                                    0
                                                                    Просто интересно, кто-нибудь пытался провести АБ-тестирование этих советов? Сдаётся мне, что результаты могут оказаться неожиданными в некоторых случаях.
                                                                      –1
                                                                      Действительно интересная статья! Побольше бы таких на хабре.
                                                                        +1
                                                                        Хорошая статья — но есть некоторая недоговоренность. Правильное название
                                                                        58 признаков хорошего интерфейса сайта который хочет чтобы вы купили вещь которую вы может быть не так уж и сильно хотите купить здесь и сейчас.

                                                                        Поясню — для сайта на который я захожу каждый день или что еще хуже регулярно использую для работы — часть из этих советов крайне противопоказана.

                                                                        А для лендинга который продает плюшевых медведей (типа medvedy.com/ ) все действительно хорошо.
                                                                          +7
                                                                          «58 признаков хорошей landing page»
                                                                          К интерфейсам это всё имеет примерно нулевое отношение.
                                                                            +1
                                                                            Когда слева «было», а справа «стало» статья выглядит убедительнее.
                                                                              0
                                                                              К сожалению на своей шкуре прочувствовал, что красивый\хороший интерфейс не всегда рабочий. Это сильно зависит от целевой аудитории.
                                                                                0
                                                                                Вы правы, к сожалению. Есть такая интересная аудитория как мастера маникюра / педикюра. Я лично создавала сайт для крупнейшей украинской компании — поставщика соответствующей продукции (это не реклама, потому без ссылки). Я составляла дизайн сайта, логотипа, печатных форм,… всего брендбука.

                                                                                Всё по правилам данной статьи, по правильным правилам, по хорошим, рабочим. С шикарным дизайном (читай логикой и оформлением)… Всё так, но…

                                                                                Аудитория такова, что по требованию генерального директора (он лично со мной согласовывал. Сочувствовал, понимал, но таков рынок ), мне приходилось делать дизайн по принципу ВЫРВИГЛАЗ.

                                                                                Ужас!!! Это специфика. Мыслью по древу сильно не расплываюсь. Просто вспомнила и взгрустнулось.
                                                                                +11
                                                                                Печаль.
                                                                                Удобство интерфейса оценивается с точки зрения Продаж, а не Пользователя.
                                                                                Это не удобство! Это маркетинг-ориентированность.

                                                                                Причем, большинство уже не коробит от такой подмены.
                                                                                  0
                                                                                  Попробуйте продать клиенту мифическое удобство.
                                                                                    0
                                                                                    На Кикстартер давно не заходили?
                                                                                  –1
                                                                                  Спасибо!

                                                                                  Интересный, и главное — концептуальный материал.
                                                                                    +4
                                                                                    В заголовке про интерфейс, а в тексте — про лендинг. Чуть не написал, «голимый лендинг», простите мой французский. Даже, заметьте, не про веб-интерфейс вообще, а вот тупое нытье, про то, что если колонка одна, то будет вам счастье…

                                                                                    Лендинг — штука, с другой стороны, которая часто сопровождает инфу, в которой не хватает фактов. Увы и ах, будет много обобщений, будет много «покупайте у нас, вот тут правдивые отзывы совершенно реальных людей, который пишут, что весь инет обыскали, и только у нас нашли» — и каждое слово этой фразы не имеет никакого подтверждения…

                                                                                    На выходе получаем, что лендинг такого рода подходит простым неискушенным, верящим тому, что «написано», людям — а для таких, конечно, чем меньше лендинг (впрочем, наверное, любой «интерфейс») перегружен любыми подобиями дизайна и т.д., тем лучше.

                                                                                    Но все же давайте называть вещи своими именами! Писать статьи про «Стиль „Тупой и еще тупее“ в дизайне лендингов» можно и нужно, наверное (только бы не на Хабр их писать, что ли), но не надо обобщать этот подход до слова «интерфейс».

                                                                                    P.S. Читаешь такие вот обобщения про «людей», и задумываешься — какие это люди ТАК тупо себя ведут? И грустно становится, за какое стадо такие авторы держат людей вокруг…
                                                                                      +1
                                                                                      26. Установить яндекс.браузер и поиск меил.ру?
                                                                                        +5
                                                                                        > 24 Продавайте выгоду, а не функционал
                                                                                        Чистейший американизм. Две вещи, которые я ненавижу: отсутствие внятного описания продукта и отсутствие цены. Страницы пестрят совершенно бесполезными заверениями вроде «наш продукт — вазелин для вашего бизнеса» (не понимаю, неужели люди до сих пор на это покупаются?) При этом информацию о реальном функционале продукта найти бывает очень сложно, а иногда вообще невозможно. Дается лишь общее описание в стиле «универсальный решатель бизнес проблем для тех, кто идет в ногу со временем», без каких-либо деталей. Для клиент становится невозможно оценить чем ваш продукт лучше конкурентов. При таком подходе можно Ладу продать по цене БМВ (что собственно часто и бывает в мире IT) — задачи схожие, описания нет, сравнивать нечего.

                                                                                        Поэтому не надо держать клиента за идиота. Скажи конкретно, что ты продаешь и сколько это стоит, а он уже решит надо это ему или нет, как он это будет использовать и сколько сможет сэкономить.

                                                                                        > 51 Ценовые иллюзии вместо обычных цен
                                                                                        Тоже американизм. Тут либо тебя держат за идиота, неумеющего производить элементарные математические действия, либо ты не идиот, и понимаешь, что таким нехитрым способом тобой пытаются манипулировать, но все-равно с этим соглашаешься. Не знаю как американцам, мне такое портит впечатление.
                                                                                          +1
                                                                                          Я бы ещё один пункт добавил: если вы по какой-то причине не продаёте продукт прямо с лендинга, добавьте же, чёрт возьми, ссылку на магазин!
                                                                                          В последнее время маркетологи повадились делать лендинги, содержащие одну только рекламу без полезной функциональности. Так, поисковый запрос «Windows 8.1 купить» приводит вот на эту страницу. И что же? Стильный дизайн, куча маркетинговой трескотни, и видно, что психология пользователя при её создании тоже вроде как учитывалась.
                                                                                          Но где же кнопка, щелчком по которой я могу купить этот продукт, или хотя бы попасть в магазин, который бы его продавал? По уму, выкинуть бы эту страницу с сайта (а создавших её маркетологов — с работы) и дать вместо неё ссылку на Microsoft Store, больше толку было бы.
                                                                                          И это не единичный пример — напротив, это уже тенденция. Почему-то кнопки «купить» и «скачать» от лендинга к лендингу прячут всё старательнее.
                                                                                            0
                                                                                            Причём EXE-шник по ссылке открывается с предупреждением Microsoft SmartScreen о том, что этот файл от издателя Microsoft Corporation может повредить компьютер, то есть даже у Microsoft сертификат подписи кода не Extended Validation, да и вообще просрочен. Срок действия — с 25.01.2013 по 25.04.2014.

                                                                                            Далее: приложение не умеет самостоятельно вызывать окно контроля учётных записей. Нужно самому нажимать ПКМ и «Запустить от имени администратора». Скрин: habrastorage.org/files/578/5ea/afd/5785eaafdd324aa8bde22a298571a967.png

                                                                                            А если же запустить от имени администратора и вызвать просмотр сертификата из окна контроля учётных записей, будет написано «Срок действия этого сертификата уже истёк или ещё не наступил», потому что контроль учётных записей не учитывает отметку времени от удостоверяющего центра Microsoft Time-Stamp Service.

                                                                                            Позорище!
                                                                                              0
                                                                                              ---> Далее: приложение не умеет самостоятельно вызывать окно контроля учётных записей. Нужно самому нажимать ПКМ и «Запустить от имени администратора». Скрин: habrastorage.org/files/578/5ea/afd/5785eaafdd324aa8bde22a298571a967.png

                                                                                              Я ошибался. Это говно даже после запуска под админом требует запуск полностью под админской учёткой. Какого? Если реквизиты админской учётки я использую только для повышения привилегий, и никогда напрямую не вхожу за ненадобностью. Что за идиоты, убейте меня!
                                                                                                0
                                                                                                Вы таки нашли ссылку «скачать» на их лендинге?
                                                                                                  0
                                                                                                  Нет, имел в виду кнопку «Обновить сейчас».
                                                                                                    0
                                                                                                    Везет. У меня мак, мне даже такой кнопки не показывает.
                                                                                                +1
                                                                                                Я им (в Microsoft) написала о недочёте.
                                                                                                +6
                                                                                                Все тут пишут — «это фигня», «это мне не удобно» и т.д. Но главное понять, что статья не для потребителей (тем более не для потребителей-пользователей хабра). Это статья для продавцов, причем для «не СНГ продавцов». И все это работает. И должно работать. Продавцу главное прибыль, а не 0.1% пользователей которые испугаются подарка. Если я как продавец применяя советы из статьи потеряю 1% покупателей, но приобрету 30%, то это уже профит. Да вас держат за идиотов, да вам навязывают что-то, но если вы это чувствуете — то вы не ЦА. Вот и все.
                                                                                                  +2
                                                                                                  Интересно, сколько бы заработал владелец онлайн-магазина без этих штучек. Думаю, немало. Я бы таким магазином пользовался (даже если бы все цены были на один доллар дороже).
                                                                                                    0
                                                                                                    Мы всегда выбираем то, что нам удобно и приятно. Магазином, в котором продается хлеб, пользуются люди и без всяких штучек. А вот магазинам, где продается что-то менее необходимое людям, приходится придумывать как свой товар продавать, и тут уж в ход идет все что можно. Отсутствие трендовых маркетинговых приемов уже, пожалуй, можно тоже выделять в особый прием.
                                                                                                      0
                                                                                                      Да даже с хлебом: если рядом будут стоять 2 магазина, и в одном из них покупать будет удобно, комфортно и без всяких заморочек, а во втором нужно будет продираться сквозь тернии неудачных конструкторских, дизайнерских и управленческих решений и хамство кассирши и уборщицы, а в конце отстоять пару часов в очереди, но хлеб при этом будет там стоить на 20% дешевле — я выберу первый, чтоб сэкономить время и нервы.
                                                                                                        0
                                                                                                        Все верно. Так и статья в большей части об этом — покажите продукцию как можно лучше и проще, пусть покупка будет легче и проще. Ну и часть советов о том, как замотивировать купить продукцию. Просто многих почему-то именно эта малая часть и задела за живое.
                                                                                                          0
                                                                                                          Видимо, людей пугает тот факт, что ими пытаются манипулировать. Да еще рекомендуют «не заставлять пользователей думать». Сразу возникает подозрение, что к тебе относятся, как к тупой безмозглой марионетке, которую просто надо дернуть за нужную ниточку. Но нет же, большинство советов призывает просто избавить пользователя от ненужных и лишних умственных и телесных движений на пути к конечной цели. И да, некоторые советы (по типу цен 999.99 и подобных) действительно являются манипуляциями, но раз мы считаем себя не безмозглыми марионетками — так и манипуляции мы сможем легко распознать. А те, кто не может — сам себе злобный буратино, на таких и рассчитано. Вспомните песенку кота Базилио и лисы Алисы из советского фильма.
                                                                                                            0
                                                                                                            Просто не хочется иметь дело с теми, кто даже пытается манипулировать. Это все равно как если бы продавец пытается покупателей ограбить, а если покупатель оказывается боксером, то продавец говорит «это я для всяких хлипликов».
                                                                                                              0
                                                                                                              Ну нет, тут же вас насильно не заставляют покупать. К тому же, в нормальных странах и у нормальных продавцов работает политика chargeback — даже если втюхали откровенное говно, его всегда можно вернуть и потребовать деньги назад. Ну и опять же, по зашкаливающему количеству всяческих маркетинговых приблуд наоборот можно легко отличить адекватных продавцов от желателей «впарить».
                                                                                                  +3
                                                                                                  БОльшая часть этой информации (до 38 пункта) уже размещалась на Хабре, в том числе с переведенными картинками. Зачем повторяться?
                                                                                                    +1
                                                                                                    После всех пунктов создалось ощущение, что я должен сделать сайт, главная цель которого — впарить, а не продать.

                                                                                                    А на такие сайты, широко распространенные в российском сегменте рынка (продающие диски «Как подкатить к девушке», секс-жевачку и прочую шелуху) у обычного пользователя аллергия. Поэтому, если использовать сразу всё — мнение о сайте будет как о шарлатанском.
                                                                                                      +3
                                                                                                      Серьезно? Вы действительно собрались называть это интерфейсными решениями и обсуждать еще это как-то?
                                                                                                      Да тут же с первого по последний пункт — маркетинговый bullshit. У меня такие статьи вызывают butthurt по 2 причинам:
                                                                                                      Во-первых как раз из за вот этой херни по части позиционирования. Парни, которые пишут на билбордах «СУПЕР КРЕДИТ 0%», а потом мелким шрифтом пачку невыполнимых условий, объективно делают мою жизнь чуть сложнее. Потом эти ребята приходят в интернет и пишут вот такие бодрые статьи про «интерфейсы». Это не делает жизнь пользователя лучше. Совсем. Т.е. некоторые из этих пунктов конечно внезапно совпадают с оптимальными интерфейсными решениями в какой-то конкретной ситуации, но это просто случай.
                                                                                                      Во-вторых меня удивляет невероятная узколобость с неспособность хоть чуть-чуть стратегически мыслить таких «маркетологов». Ну парни, ага, ну купит кто-то что-то у вас разок. А потом пойдет туда, где реально о нем позаботились. Где удобнее и круче. При прочих равных естественно. А кое-кто и не при равных купит (тут таких в среднем сильно больше чем в общем в стране и мире). Если плохо продавать говно — конечно очень крутые «интерфейсные» штуки, а если делать стратегически успешный продукт — прогорите вы все с такими решениями. Ну, я очень на это надеюсь…
                                                                                                        +1
                                                                                                        Ну что же вы мешаете мух и котлеты?! Плохих маркетологов море, да, и они делают как вы говорите. Но, есть и хорошие маркетологи, которые, мудро применив данные приёмы и не соврав и не утаив ничего, действительно создадут именно позитивное впечатление от товара/услуги. Мне хочется верить, что данные приёмы разрабатывались не с целью впаривания, а с целью быть ближе к конечному живому человеку, говорить и оперировать более понятными вещами, чем теми узкопрофессиональными, которые используются внутри компании. При этом не нужно врать и лукавить, это не обязательно неотъемлемая составляющая подобных подходов. Это составляющая нечестных людей, не более того.
                                                                                                        +1
                                                                                                        > 26 Подтверждение по умолчанию

                                                                                                        Повбывав бы. А потом приходится у бедного ю-зверя два десятка тулбаров в браузере убирать.
                                                                                                          0
                                                                                                          О, камон… Хороших маркетологов не бывает. Ну, если мы сейчас в контексте интерфейсов говорим. Вся их задача сводится к «давай сделаем вот эту кнопку „заказать“ в 3 раза больше и красным, чтобы чувак уж точно мимо не прошел». Если что-то хорошее происходит в интерфейсе — это делает разработчик интерфейсов, или дизайнер, или еще какой-то человек, которому на прибыль обычно наплевать.
                                                                                                          По части примеров. Ну они разные тут. Вот 29 — здравая штука, в 24 — маркетинговая херня. Про узкопрофессиональные вещи вообще не понял.
                                                                                                          А про врать и лукавить — ну, вот что точно не надо делать, так это смешивать любых специалистов по интерфейсам и маркетологов. Если какой-то там «подобный подход» делает удобнее, а не с помощью всякого психологического стаффа заставляет купить какую-нибудь хрень — это сделано в рамках UI и чувак запиливший это — UI специалист. Даже если маркетолог и вот этот абстрактный UI мужик — одно лицо.

                                                                                                          upd — oops, это парню выше
                                                                                                            0
                                                                                                            26 пункт — «Подтверждение по умолчанию» — субъективно вызывает у меня всегда резко отрицательные эмоции. Ассоциация первого уровня — автоматическая установка яндекс.браузера или какого-нибудь mail guard.
                                                                                                            35 пункт — «Подгоняйте пользователя» — тоже что-то из разряда «до конца скидки осталось 2 минуты, успейте купить эту книгу о том, как разбогатеть за неделю», чистый маркетинг, притом заезженный, неоригинальный и раздражающий.
                                                                                                              +1
                                                                                                              Опять маркетинговые штучки, вместо заботы о пользователе
                                                                                                                +2
                                                                                                                Разделил для себя все пункты на два типа:
                                                                                                                1. Сделать пользователю удобно
                                                                                                                2. На@#ать пользователя (4, 36, 51, 55, 58)

                                                                                                                Удивительно, что и те и другие исходят из одних и тех же принципов восприятия человека. Только в одних случаях им пытаются подыграть, а в других — переиграть. Известно, что человек стремится сэкономить. Что можно с этим сделать? Можно помочь подобрать товар по цене, показать где он сэкономить купив более качественный но дорогой товар, показать уровень цены товара в сравнении с другими повседневными тратами. А можно влепить кучу девяток, чтобы цена казалась меньше, запутывать постоянно меняющимися скидками, добавлять рекламную рассылку по-умолчанию, приводить «доказательства» от других людей (как буд-то мы не знаем, что в этоху интернета можно найти людей подтверждающих буквально любые заявления).

                                                                                                                Радует, однако, что популярность вторых становится со временем меньше. Просто некоторые нехорошие приемы из-за обильного их использования стали в большей степени раздражающими чем помогающими продавцу.
                                                                                                                  0
                                                                                                                  Очень много советов по дизайну, но стоит отметить что наконец дизайн и функционал не просто чтобы красиво было, а уже интегрирует элементы маркетинга. Кстати для мотивации покупки товара, или сервиса (сравнивать сложнее) ещё используют: если найдёте «такой же» по цене ниже, то мы вам вернём разницу +подарок (или двойную разницу). Но для этого хорошо знаёте рынок.
                                                                                                                    0
                                                                                                                    Некоторые пункты вызывают спор из-за формулировки «признаки хорошего интерфейса». В оригинале автор называет их «идеями».
                                                                                                                      0
                                                                                                                      Здравствуйте.
                                                                                                                      Думаю, что возможно, стоит добавить свои «пять копеек», об однозначности заполнения полей, ибо часто сталкиваюсь, с разной трактовкой одной и той же требуемой информации, в понимании разных создателей. Про телефоны здесь упомянуто, но и любые другие поля, особенно ёмкие, обязательно, должны исключать различия трактовки. Если нужен адрес по прописке, то так и должно быть написано, вместо просто «Адрес». Потому как набивать по второму разу много букв, отбивает желание связываться с сервисом, а часто вызывает раздражение.
                                                                                                                        +1
                                                                                                                        Спасибо, узнал несколько дополнительных способов манипуляции, которых ко мне могут попытаться применить. Предупреждён — значит вооружён.
                                                                                                                          0
                                                                                                                          Хороший материал, спасибо
                                                                                                                            0
                                                                                                                            Фантастика! Сразу забил себе в свою в «АйТи-библию».

                                                                                                                            Only users with full accounts can post comments. Log in, please.

                                                                                                                            Top discussions

                                                                                                                            Top posts

                                                                                                                            Your account

                                                                                                                            Sections

                                                                                                                            Info

                                                                                                                            Services

                                                                                                                            If you find a mistake in the post please select it and press Ctrl+Enter to send a report to the author.
                                                                                                                            © 2006 – 2020 «TM»
                                                                                                                            Language settings
                                                                                                                            About
                                                                                                                            Support
                                                                                                                            Mobile version