Наверное, стоило бы начать статью со слов, вроде: «Важно ответственно отнестись к выбору психолога, чтобы не попасть к плохому специалисту. И вот я тут накидал пару советов...», но таких инструкций — вагон и маленькая тележка. Поэтому, рассудив, что тема избита, я решил зайти с другой стороны и написать, как оценить адекватность своего выбора в непосредственном взаимодействии, оформив тревожные звоночки и набаты в материал «Психологи и психолухи» или как понять, что пора валить с приёма?».

Но в комментариях опять же отметили, что лучше бы я написал материал, как ошибку эту не допустить. Поэтому, принимая идею о том, что малой кровью отделаться не получится, представляю вам инструкцию, как минимизировать вероятность попадания к слабому или откровенно деструктивному специалисту, не играя в детектива (ну, почти). Частично материал будет пересекаться с прошлой статьей, но будет рассмотрен через призму превентивного выявления рисков.

Дисклеймер № 1: В силу подхода к работе так сложилось, что обычно я консультирую людей интеллектуального труда. В последний год это преимущественно управленцы и сотрудники IT‑сферы. Это люди, которые всю жизнь решали любые проблемы «через голову». Такой подход неизбежно накладывает отпечаток на личность и внепрофессиональную жизнь. Минимизацией негативных последствий таких особенностей я занимаюсь. И в рамках статей на данном ресурсе стараюсь обобщить профессиональный опыт и дать полезную информацию.

Дисклеймер № 2: всё вышеописанное является исключительным ИМХО, основанным на профессиональном опыте.

Дисклеймер № 3: согласно этическому кодексу, я обязан хранить тайны клиентов, а вот про коллег (которых так называть и не хочется) там ничего не сказано:)

И сперва следует сказать немного про сервисы, которые радостно трубят из каждого утюга, что с удовольствием снимут с вас все риски. С одной стороны, это имеет место быть, так как психологи туда проходят отбор (по крайней мере, так заявляется). Но есть и подводные камни:

Почти все сервисы (я знаю только два исключения) направлены на долгосрочную работу. То есть, вас будут выводить в длительную терапию, независимо от того, нужно вам это или нет. Мотивация ряда сервисов построена таким образом, что с первой консультации психолог получает 40% оплаты, со второй и третьей — около 50%, от четвертой до шестой — уже 60%, а седьмая и все последующие приносят психологу до 70% от размера оплаты клиентом;

С учетом комиссии сайта, качество психолога может не соответствовать стоимости консультации. Если вы за прием платите 3000 рублей, то психолог получает 2000 рублей в лучше случае. А с большой вероятностью, он получит 1500–1700 рублей. И значит, что этот тариф приблизительно соответствует его рыночной стоимости. Ниже приведу пример разницы образования у психолога за 3500 рублей/сеанс и за 1500 рублей/сеанс

Ремарка к предыдущему пункту. Это не значит, что психолог за 1500 рублей плохой, нет, просто у него объективно меньше опыта и знаний. И вы, оплачивая 3500 рублей сервису и получая психолога за 1500 рублей, можете быть разочарованы как в специалисте, так и в сфере в целом. Это нужно иметь ввиду;

Один из главных аргументов, что «все наши специалисты на постоянной основе проходят курсы повышения квалификации, личную терапию и супервизию» — тоже сомнителен. Курсов много, корочки печатаются в психологическом мире в промышленных масштабах. Проверка личной терапии и супервизии — очень сомнительный факт, так как основан обычно либо на словах психолога (редко), либо на предоставлении подтверждающих документов и рекомендательных писем (часто). Но у каждого психолога найдется два друга‑психолога, один из которых пишет про 100 проведенных с вами часов личной терапии, а второй — про 50 часов такой же достоверно проведенной супервизии;

Иногда сервисы берут психологов только с дополнительным образованием, полученным в рамках нескольких образовательных учреждений. При этом, в списке «допуска» указываются конкретные учреждения, курсы и педагоги. И вот, возможно, это просто проверенные курсы, которые выпускают хороших специалистов, но... Есть ощущение, что это больше бизнес‑отношения и создание экосистемы между сайтом и вузом. Могу ошибаться;

Некоторые сервисы ведут свои блоги, где публикуют статьи психологов. Казалось бы, полезная вещь, через которую можно узнать специалиста (об этом ниже поговорим). Но статьи на этих сайтах достаточно рафинированные, отредактированные и обезличенные. Следовательно, индивидуальность специалиста там выявить трудно. Поэтому тоже не считаю это опорой;

Исходя из всего перечисленного, при выборе специалиста вам остается ориентироваться только на фотографию, образование и алгоритмы сайта.

При всех недостатках сервисов, они имеют плюсы: оперативность, возможность заменить психолога, отсев уж совсем самоучек и эзотериков. Но я бы рассматривал сервисы только в случае, когда нужна экстренная психологическая помощь. А если есть время и силы подобрать специалиста — делать это самостоятельно и под свой запрос.

Ниже я опишу те моменты, на которые бы я обращал внимание и которые, на мой взгляд, коррелируют с качеством консультаций. Возможно, некоторые специалисты со мной не согласятся, но здесь я делюсь именно своим опытом. Поехали.

Образование

Вероятно, я образовательный старовер (это нужно учитывать), но я считаю, что у психолога должно быть базовое психологическое образование (бакалавриат, специалитет или бакалавриат и магистратура), полученные в российском или зарубежном университете. Как минимум это повышает вероятность, что человек владеет не только инструментарием, но и понимает законы функционирования психики, имеет системное представление о ней и знаком с базовыми психологическими школами.

При этом, я бы немного напрягся, если психолог закончил только психологическую магистратуру без психологического же бакалавриата, ибо магистратура — это профильные знания, которые не компенсируют отсутствие базы. К примеру, в моем вузе на психологическую магистратуру шли мостостроители, юристы, инженеры и так далее. И практика показала, что «чистые психологи» из них получаются слабые именно за счет отсутствия базовых знаний. Но они успешно использовали психологию в своей профильной деятельности.

Теперь насчет образования в конкретных школах (а‑ля КПТ, аналитическая психология, гештальт и иже с ними). Во‑первых, высока вероятность, что диплом является «пустышкой» — сейчас можно купить курс за копейки и иметь диплом гособразца. И нужно хорошо разбираться в образовательных организациях, чтобы таких специалистов отсекать. Во‑вторых, даже обучение в хорошей образовательной организации не гарантирует усвоение материала и умение применять его на практике.

А если человек прошел курсы «пятой ступени тета‑хилинга половой чакры через ведической открытие женственности в эфирном поле» и с гордостью это выкладывает на всеобщее обозрение — вот тут я бы напрягся. Стоит помнить, что психология работает с человеком и его психикой, не выходя в астрал за эти пределы.

Резюмирую: базовое психологическое образование — мастхэв. Дополнительное образование — хорошо. Дополнительное образование без базы — так себе. Диплом сертифицированного таролога — плохо.

Школа/направление/подход

Очень холиварная тема, которая поднимается чуть ли не на любом психологическом мероприятии. Но психологи могут говорить что угодно, защищая свои дипломы и идеи. И вот тут на помощь приходят сухие расчеты и деньги.

Ну, вы поняли

Так как работа с психологом покрывается некоторыми страховками в США и Великобритании (NIMH и NICE, соответственно), то их заинтересованность в доказательной терапии достаточно высока. Конечно, по ОМС и ДМС в России можно обратиться к психотерапевту, но у нас механизм оплаты страховки несколько отличается от выше обозначенных стран.

К чему это я веду. Глобально, критериям доказательного подхода соответствуют преимущественно направления в русле когнитивно‑поведенческой терапии (достаточно широкий круг применения) и EMDR‑терапия (Денсенсибилизация и Переработка Движениями Глаз, которую преимущественно используют при ПТСР). При этом, важно понимать, что критерии доказательности в психотерапии критикуются, меняются и до сих пор находятся в процессе становления. Но базово, минимальное количество «странных вещей», вы можете услышать, вероятно, именно от КПТ‑специалиста.

Но КПТ тоже не является волшебной таблеткой и подходит не всем. На протяжении своей практики я встречал людей, для которых КПТ оказывался слишком сухим и даже «бесчеловечным». Им не хватало сопереживания, поддержки, возможности поплакаться в жилетку и прочего. Плюс, КПТ предполагает, что надо работать с тем, что есть, а копаться в прошлом — интересно, но не особо эффективно. Поэтому, как подсказывает опыт, в КПТ люди идут в большей степени за решением вопроса, а эмоции и поддержка — по остаточному принципу. А, еще важный момент — КПТ не слишком хорошо работает с детьми, так что для детей лучше поискать другой путь.

За выражением эмоций, получением поддержки и сопереживания, разбора ситуаций из детства можно обратиться к психоаналитикам и гештальтистам (сторонникам гештальт‑терапии). В рамках этих направлений условной «человечности» заметно больше. Но выдержать баланс между «неэффективной человечностью» и «бесчеловечной эффективностью» могут не все специалисты.

И закончить блок хотелось бы личным опытом. Как показывает практика (моя личная), КПТ лучше заходит технарям в условно‑стабильном эмоциональном состоянии. Если клиент — личность очень творческая или эмоционально совсем нестабилен, то можно рассмотреть другие направления.

Резюмирую: каждое направление имеет право на жизнь и его выбор зависит от вашего состояния, личных предпочтений и запроса. Если запрос четкий и конкретный — я бы рекомендовал КПТ. Если вас долгое время эмоционально штормит, то посмотрите в сторону гештальта. Если у вас была тяжелая сложная жизнь, которую вы не понимаете, можно заглянуть в психоанализ.

Долго ли, коротко ли

Каждое направление подразумевает ту или иную длительность работы. Есть краткосрочная терапия, есть долгосрочная. Я люблю эффективность и ценю деньги (как свои, так и клиента), поэтому склоняюсь к краткосрочной терапии везде, где она допустима.

Обычно краткосрочная терапия предполагает работу над конкретным запросом или какой‑то сферой жизни при отсутствии серьезных психологических травм. В противном случае, есть смысл в долгосрочной терапии.

Что тут нужно понимать — без диагностики давать хоть какие‑то обещания или прогнозы очень сложно. Поэтому я бы отнесся со скепсисом к двум предложениям психологов:

Всё решить за одну сессию. Даже если запрос простой, обещать такое сходу, ну... мягко говоря, самоуверенно;

Объяснение необходимости долгой работы. Когда с порога тащат в долгосрочную терапию — тоже сомнительно. Как минимум, в плане обоснованности.

Большинство психологов адекватных ответят примерно так: «Длительность работы зависит от запроса. Стандартная продолжительность терапии составляет от 2–3 сессий при конкретном запросе, до 8–10 при обширном». Но не забываем, что речь идет именно о запросе или какой‑то сфере жизни.

Однажды я услышал такую «методику» расчет длительности терапии — по 1 месяцу терапии за каждый год прожитой жизни. Интересно, но сомнительно. При условии, что мои клиенты — это люди 30–35 лет, это значит, что им нужно «терапевтироваться» от 30 до 35 месяцев. Стандартная работа предполагает одну сессию в неделю. То есть, это от 120 до 140 сессий. При средней стоимости сессии по стране в 2000–3000 рублей (возьмем среднюю в 2500 рублей), мы получаем стоимость терапии 300 000 — 350 000 рублей. И что‑то мне подсказывает, что при отсутствии осязаемого результата, это так себе сделка. По крайней мере, слишком дорого для «кота в мешке».

Резюмирую: я бы ориентировался на специалиста, который озвучивает цифру в 2–5 консультаций до первого ощутимого эффекта.

Личная терапия и супервизия

В идеальном мире, если бы существовала какая‑то единая база или реестр всех практикующих психологов, их регалий, а также честной информации по пройденной личной терапии и супервизии, да, возможно, это было бы критерием выбора.

Но в нашей реальности это настолько закрытая и размытая информация, что ориентироваться на неё очень сложно. Просто забейте.

Да, это важно. Да, нужно. Да, очень полезно для специалиста и его клиентов. Но вы это не узнаете.

Резюмирую: вы это никогда не узнаете. Не может служить опорой для принятия решения.

Рекомендации/советы друзей

Вот тут ситуация неоднозначная. С одной стороны, если вы доверяете адекватности человека, то можно попытаться «примерить» его опыт на себя. Но это работает только в случае, если ваши личностные характеристики, запрос и видение мира плюс‑минус совпадают. Если же вы очень разные, то рекомендация будет не особо полезной.

С другой стороны, если человек здравомыслящий, а психолог ему «затирает откровенную дичь», то это повод усомниться в адекватности психолога. Повторюсь, это работает только в случае, если ваш друг адекватен и рационален и может служить маркером здравомыслия.

Отдельным видом рекомендации, которую можно расценить как адекватную — это рекомендацию конкретного специалиста от товарища‑психолога, если у вас такой есть. Но не просто психолог по образованию, а практикующий психолог, который в курсе всего того, что я описал выше. При этом, можно как просить его дать контакты специалиста, которому он доверяет, так и проверить на адекватность анкету/статьи психолога, который вам «приглянулся». Если ваш товарищ адекватен, то эту рекомендацию я бы рассмотрел как опору.

Резюмирую: советы друзей — штука не самая надежная, субъективная и малоинформативная. Но если друг адекватен — какую‑то информацию выудить можно. Если у вас есть товарищ‑психолог (подвид: психолог практикующий), то его мнение может служить опорой для принятия решения.

Отзывы и рейтинг

Напишу очевидную вещь — их легко накрутить или купить. Вообще не показатель.

Промежуточные итоги

Всё вышеописанное — это базовые знания, которые вам нужны для подбора формата работы. Это очень общие характеристики, которые просто составляют общее понимание. Далее мы разберем топ-3 конкретных способов выявить адекватного специалиста и отсеять «психолухов».

И здесь нужно пояснить. Я искренне считаю, что главный софт‑скилл психолога называется «не быть му... чудаком». Без этого скилла всё остальное практически нивелируется. Считайте это множителем, который стоит за скобками суммы всех других профессиональных качеств. И именно на этот маркер направлен представленный ниже топ.

3 место. Статьи/блог/видео

Почему я считаю это важным? В психологии есть целая плеяда диагностических методик, основанных на методологии АПД — Анализ Продуктов Деятельности (не путать с продуктами жизнедеятельности). Главная гипотеза, которая лежит в основе этой методологии — личность клиента проявляется в каждой активности. И чем менее структурирована и регламентирована деятельность, чем больше свободы может проявить человек — тем более она показательна.

Если речь идет о статьях/блоге/видео, то в большинстве случаев внешняя цензура отсутствует и автор можем проявить себя. Да, конечно, самоцензуру никто не отменял. Но! Личные убеждения, лексикон, склонность к агрессии или дискриминации, пренебрежение, странные фразы, специфическая терминология, неоднозначные инструменты — всё это можно понять из личных материалов психолога.

Почему при всей показательности я отдаю лишь третье место? Потому что такие статьи и видео — результат самоцензуры, направленный на привлечение клиентов. Это реклама в той или иной степени. И доверять им стоит именно в той мере, в которой доверяете рекламе.

2 место. Личное общение

Большинство психологов перед консультацией могут либо провести короткое знакомство в видеоформате (редко), либо в формате переписки (часто). Обычно в рамках этого диалога можно задать 5–7 вопросов о психологе, своем запросе, будущей работе и так далее. Через это общение вы сможете выявить отношение психолога именно к вам, определить, работает ли он с вашим запросом, не испытывает ли отторжения к вам и вашим убеждениям.

Почему только второе место? При всей индивидуальности способа, он от предыдущего рекламного не сильно отличается. Но в нем уже можно выявить те звоночки, о которых говорилось в первой части статьи.

1 место. Общение на профильных сайтах и форумах

В рунете достаточно много форумов, в которых обитают тысячи психологов в моменты безработицы свободное время, занимаясь поиском жертв профессиональным саморазвитием. И зачастую в таких беседах с коллегами и сторонними людьми, психолог забывается и показывает себя с истинной стороны. Особенно часто это происходит в профильных темах для психологов (не всегда они доступны для клиентов, но всякое бывает). В качестве примера могу привести эту тему (несмотря на то, что я тоже там отписывался, прошу не считать саморекламой). Читать можно почти с любой страницы, но разошлись люди примерно с 7–8, проявляя некомпетентность, хабалистость, грубость, агрессию и пренебрежительное отношение. И вот на мой взгляд, когда времени на ответ не так много, тема эмоционально значимая, а задача найти клиента не так актуальна — в этих условиях проявляется человек.

И вот этот фактор в моем личном рейтинге занимает почетное первое место. А еще открывает дополнительную возможность — анонимно зарегистрироваться на форуме и «потыкать палочкой» в интересующего вас психолога, чтобы посмотреть на адекватность (или неадекватность) его реакции.

Гран-при. Наблюдение за работой

Самый редкий вариант, который даст больше информации, чем что‑либо. Некоторые форумы предполагают получение клиентом бесплатной демо‑консультацией, за которой можно наблюдать и «примерять» стиль и методы работы психолога на себя.

Обычно психологи делают это либо на форумах, либо в своих социальных сетях. Сразу скажу, что для глубокой оценки нужно оценить объем информации, то есть ответ скриншотом в запрещенограме — не в счет.

Выводы

Несмотря на «человечность» профессии и большое количество профильный сайтов и сервисов, рынок психологических услуг всё еще остается диким рынком. И предпосылок к формированию прозрачности я пока не вижу (по крайней мере, в ближайшем будущем). Поэтому, к сожалению, пока пробы с ошибками — основной путь поиска специалиста.

Контраргументом может являться, что есть медицинские психотерапевты, которые имеют медицинское образование и лицензию. С одной стороны, да, это здорово. С другой стороны, право выписывать таблетки не дает гарантию того, что он не будет совершать деструктивные действия в именно психологической части работы.

Резюмирую (в последний раз): если ищете психолога — будьте готовы к ошибке. Скорее всего, вы переберете несколько специалистов до того момента, пока не найдете адекватного. И это не самый простой путь. Но если найдете — то результат работы окупит процесс поиска с лихвой.

Update: символично, что это юбилейная пятидесятая статья на данном ресурсе и только в ней разбирается как найти психолога:D

С уважением

Сергей Максимов.

Психолог.

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