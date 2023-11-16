Нейронные сети для новичков и профи: топ бесплатных курсов по ИИ

Нейронные сети - одна из самых популярных и быстроразвивающихся областей в IT-обучении. Количество курсов и материалов по этой теме растет с каждым днем. К сожалению, не все из них качественные и действительно полезные.

В этой статье мы собрали только лучшие бесплатные онлайн курсы по нейронным сетям и машинному обучению. Это курсы от известных IT-компаний, которые предоставляют полное погружение в тему, а не являются просто прогревом перед каким-то платным продуктом.

Здесь вы найдете курсы разного уровня сложности - от базовых для новичков до продвинутых. Некоторые из них на русском языке, другие - на английском. Но каждый сможет подобрать для себя что-то полезное и интересное.

Давайте вместе разберем подробнее, какие бесплатные онлайн курсы стоит пройти для изучения нейронных сетей и машинного обучения.

Курс по нейросетям на BotHub Academy

Объемный курс от сервиса BotHub , представляющий собой 6 обширных блоков о том, как использовать нейросети для различных задач: от написания текстов любого объема до программирования и маркетинга. Курс полностью бесплатный, много примеров, а также практических заданий для отработки изученной информации.

Этот полностью бесплатный онлайн-курс от сервиса BotHub - отличный старт для изучения нейронных сетей. Он позволит легко и быстро разобраться, как устроены и работают эти технологии.

Курс состоит из 6 модулей. Сначала вы получите базовые знания: разберетесь в структуре и принципах обучения нейронных сетей. А затем перейдете к самому интересному - практическому применению нейросетей для решения реальных задач.

Например, научитесь генерировать уникальные тексты, создавать произведения искусства, оптимизировать бизнес, осваивать программирование и многое другое - возможности применения нейросетей поистине безграничны.

Большой плюс курса - наличие практических заданий после каждого модуля и обилие наглядных примеров. Это позволит вам не только изучить теорию, но и закрепить навыки работы с нейросетями, решая конкретные прикладные задачи.

Курс подойдет как новичкам, так и более продвинутым пользователям. Это отличная возможность в доступной форме познакомиться с потенциалом нейронных сетей и научиться использовать его с выгодой для себя.

“ Введение в ИИ и Машинное обучение на Google Cloud ” от Google

Этот бесплатный онлайн-курс от Google позволит вам получить фундаментальные знания в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения.

В курсе подробно рассматривается весь процесс работы с данными и моделями: от сбора и подготовки данных до разработки, обучения и внедрения моделей. Вы познакомитесь с основными концепциями, технологиями и инструментами в этой области.

Особенно ценно, что все рассматривается на реальных кейсах от Google Cloud. То есть вы сможете сразу применить полученные знания на практике, используя мощные средства от Google.

Курс рассчитан на разные целевые аудитории. Он подойдет как новичкам, которые только начинают изучать ИИ и машинное обучение, так и более опытным специалистам по данным и разработчикам.

После прохождения этого обучения вы будете обладать сильной базой знаний в сфере ИИ, чтобы продолжить обучение или построить карьеру в этом направлении.

У них также есть курс по LLM , а все бесплатные курсы по ИИ от Google собраны здесь .

Все из них можно будет посмотреть после авторизации на Google Cloud.

Гарвардский курс “ Введение в ИИ с Python ”

Хотели ли вы когда-нибудь учиться в Гарварде? Теперь у вас есть такая возможность! Этот курс исследует концепции и алгоритмы, лежащие в основе современного искусственного интеллекта, углубляясь в идеи, которые приводят к появлению таких технологий, как игровые движки, распознавание рукописного ввода и машинный перевод.

В ходе практических проектов студенты знакомятся с теорией алгоритмов поиска графов, классификацией, оптимизацией, обучением с подкреплением и другими темами в области искусственного интеллекта и машинного обучения, применяя их в собственных программах на языке Python. По окончании курса у вас будет отличная база для дальнейшего развития в сфере ИИ, а также возможность создавать собственные интеллектуальные системы на Python.

Рекомендуем поторопиться, поскольку запись скоро закрывается, а на курс уже записалось более 800 тысяч человек!

Курсы по AI от Deep Learning .

На Deep Learning представлен целый ряд отличных курсов по искусственному интеллекту для разных уровней подготовки.

Все они находятся на платформе Coursera, что означает два варианта прохождения: со всеми плюшками при платной подписке на платформу или же бесплатный без сертификата и проверки выполнения ДЗ.

Для новичков есть курс “ Генеративный ИИ для всех ”. Он покрывает основы работы технологий типа ChatGPT - как они функционируют и что могут делать. Включает практические задания, где вы научитесь применять генеративный ИИ в повседневных задачах. А также разберёте вопросы этики и влияния ИИ на бизнес и общество.

Для тех, кто уже имеет базу, подойдёт курс среднего уровня “ Генеративный искусственный интеллект с LLM ”. Он расскажет, как работают продвинутые нейросетевые архитектуры типа GPT-3 и как их правильно обучать и внедрять в реальные приложения.

И есть продвинутый узкий курс “ ИИ для медицинских специальностей ”. Эта специализация, состоящая из трех курсов, даст вам практический опыт применения машинного обучения к конкретным проблемам в медицине. Единственный курс, который требует платной подписки на платформу.

Словом, на любой вкус и цвет.

Бесплатный курс “ Как упростить жизнь с помощью нейросетей ” от Тинькофф Журнала.

Этот бесплатный онлайн-курс расскажет об основах применения нейросетей в повседневной жизни.

На примере популярных сервисов ChatGPT и Midjourney вы узнаете, как работают нейронные сети и как эффективно использовать их для решения различных задач.

Курс состоит из 10 уроков. В них подробно разбираются принципы формулировки запросов, приводятся готовые шаблоны, даются рекомендации по применению нейросетей. Особый акцент сделан на практических кейсах и реальных примерах использования рассматриваемых инструментов.

По завершении курса у вас будет представление о возможностях и ограничениях технологий на основе нейронных сетей, а также базовые навыки работы с ними.

Ускоренный курс по машинному обучению с API-интерфейсами TensorFlow.

Этот экспресс практико-ориентированный курс от Google позволит быстро познакомиться с основами машинного обучения.

Курс включает видеолекции, поясняющие ключевые концепции. А также практические примеры и упражнения по работе с популярными библиотеками машинного обучения, такими как TensorFlow. Благодаря такому формату изучение теории сразу переходит в практическую плоскость. Вы сможете попробовать реализовать базовые алгоритмы машинного обучения, применить их для решения реальных задач.

По окончании курса у вас будут фундаментальные знания в этой сфере и практический опыт работы с инструментами машинного обучения от Google. Это станет отличной основой для дальнейшего, более углубленного изучения этого направления.

“ Введение в ChatGPT ” на Datacamp.

На этом курсе вы с головой окунетесь в изучение возможностей генеративного искусственного интеллекта и узнаете, как пользоваться ChatGPT как профессионал.

В ходе курса на практических примерах рассматриваются наиболее распространенные сценарии использования ChatGPT - генерация кратких текстов, создание маркетингового контента, написание и объяснение кода. Отдельное внимание уделяется правовым и этическим аспектам применения этой технологии.

Пройдя это обучение, вы сможете реализовывать базовые задачи с помощью ChatGPT и понять, как подходить к внедрению этого инструмента более уместно.

Курс от Яндекса “ Как стать AI-тренером ”

На этом онлайн-курсе от Яндекса на примере сервиса YandexGPT рассматриваются базовые принципы создания контента для чат-ботов с использованием нейронных сетей. Ориентирован он, естественно, на на редакторов-тренеров YandexGPT, но в целом пройти может каждый.

В курсе анализируются критерии качества ответов чат-бота, подходы к выявлению ошибок и улучшению работы модели. Отдельное внимание уделяется вопросам этики и ответственности при разработке подобных систем. Также в рамках курса даются практические рекомендации по созданию различных текстов - маркетинговых, информационных, новостных - с использованием возможностей чат-ботов.

Изучив материалы курса, слушатели смогут эффективно оценивать качество работы AI-систем для диалога и готовить для них качественный контент.

Заключение

Ну что ж, мы разобрали самые полезные бесплатные курсы по нейронным сетям и искусственному интеллекту. Как видите, выбрать есть из чего!

Чтобы максимально эффективно выбрать подходящий курс, рекомендуем:

Определить свой текущий уровень знаний в этой области. Это поможет не выбрать слишком сложный или наоборот примитивный курс.

Подумать, для каких целей вы хотите использовать полученные навыки. Например, для решения бизнес-задач, разработки собственных проектов, научной работы. Это повлияет на выбор направленности курса.

Обратить внимание наличие практических заданий и кейсов. Именно они позволят по-настоящему овладеть навыками, а не просто изучить теорию.

Выбирать курсы от известных компаний и университетов. Это повышает вероятность того, что вам предлагают полноценный продукт. Если же приглашают на вебинар или онлайн-интенсив, то с высокой вероятностью вы наткнулись на прогрев к платному продукту.

В целом, учитесь и еще раз учитесь! Ведь овладение новыми и актуальными навыками повышает вашу ценность как специалиста и уменьшает конкуренцию.

Если вы знаете какие-то еще полезные и бесплатные продукты или просто хотите поделиться опытом или порассуждать на тему обучения нейросетям, будем рады видеть в комментариях!