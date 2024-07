Гарри Поттер и трудности перевода: РОСМЭН и МАХАОН против оригинала

РОСМЭН и МАХАОН: как это все было

Транслитерация — когда имя переносится на русский язык побуквенно. Harry Potter — Гарри Поттер. Транскрипция — когда переводчик воссоздает на русском оригинальное звучание имени (или приближенное к оригиналу). Madam Pomfrey — мадам Помфри. Калькирование — когда имя разбивается на отдельные морфемы и переносится по отдельности. Griphook — Крюкохват.

В дверном проеме стоял великан. Его лицо скрывалось за длинными спутанными прядями волос и огромной клочковатой бородой, но зато были видны его глаза, маленькие и блестящие, как черные жуки. Великан протиснулся в хижину и пригнулся, но голова его всё равно касалась потолка — уж слишком он был велик. Он наклонился, поднял дверь и легко поставил её на место. Грохот урагана, доносившийся снаружи, сразу стал потише. Великан повернулся и внимательно оглядел всех, кто был в хижине.

— Ну чего, может, чайку сделаете, а? Непросто до вас добраться, да… устал я…

Великан шагнул к софе, на которой сидел застывший от страха Дадли.

— Ну-ка подвинься, пузырь, — приказал незнакомец.

Дадли взвизгнул и, соскочив с софы, рванулся к вышедшей из второй комнаты матери и спрятался за неё. Тётя Петунья в свою очередь шагнула за спину дяди Вернона и пугливо пригнулась, словно надеялась, что за мужем ее не будет видно.

— А вот и наш Гарри! — удовлетворенно произнес великан.

На пороге стоял великан. Огромная физиономия почти совсем скрывалась в густой гриве спутанных волос и длинной неряшливой бороде, но глаза-таки можно было рассмотреть: во всём этом волосяном буйстве они блестели, словно два больших черных жука.

Гигант протиснулся в хижину, сильно пригнув голову, и всё равно подмел потолок своей несусветной гривой. Он наклонился, поднял дверь и без усилий поставил её на место. Завывания бури поутихли. Гигант оглядел всё собрание.

— Чайку можно, а? — попросил он. — Измотался как пёс.

Он прошёл к дивану, где, застыв от страха, сидел Дадли.

— Подвинься, жирный, — сказал неожиданный гость.

Дадли взвизгнул и спрятался за спину матери, которая в свою очередь испуганно жалась за дядей Верноном.

— Ага, вот и Гарри! — воскликнул великан.

Первая книга о мальчике-который-выжил вышла в 1997 году тиражом всего лишь в 500 копий. По статистике на 2018 год, в мире продано уже свыше 500 миллионов книг о Гарри Поттере, что делает этот цикл самым продаваемым в истории. А сама франшиза вместе с книгами, фильмами и пьесами сделала Джоан Роулинг миллиардером.Серия книг о Гарри Поттере стала настоящим феноменом. Они переведены на 80 языков. Именно о переводах «Гарри Поттера» мы сегодня поговорим. О русских переводах. А если точнее, о трудностях русских переводов. Прежде чем мы перейдем непосредственно к разбору переводов, нужно сказать о них несколько слов.В 2000 году права на перевод книги на русский язык приобрело издательство РОСМЭН. Именно в издании РОСМЭНа с серией познакомилось большинство ее фанатов. На русский серию книг переводил целый коллектив специалистов, но основную работу выполнила Марина Литвинова.В 2013 году права на издание серии книг о «Гарри Поттере» на русском языке выкупило издательство МАХАОН. При этом издатель решил полностью обновить книгу — как обложку, так и перевод.Скажем сразу, у обеих переводов хватает своих странностей и неудачных решений. Постараемся рассмотреть их подробно. Правда, чтобы слишком сильно не растягивать текст статьи, проанализируем только 2 момента: перевод имен собственных и общий стиль.В повседневной жизни существует единственное правило: имена собственные не переводятся. Никак.То есть, Mr. Brown останется мистером Брауном, а не мистером Коричневым. Это все логично и крайне просто.Сложности начинаются при переводе художественных произведений, ведь многие имена являются нарицательными, несут смысловую нагрузку или глубже раскрывают характер персонажей.При переводе художественных произведений есть 3 основных способа перевода имен:Третий способ в своем большинстве не относятся к человеческим именам. Сюда входят клички животных, названия улиц или достопримечательностей. Правда, «говорящие» имена разрешается переводить калькированием, но делать это нужно очень осторожно.Мы не будем рассматривать все имена — персонажей в серии книг очень много. Выберем несколько из них.Оба перевода не совсем точные.При правильной транскрибации перевод будет Дадли Дарсли. Видимо, Марина Литвинова из РОСМЭНа хотела подчеркнуть негативный характер персонажа и всей семьи Дурсль. Не самая худшая идея, но немного излишняя.МАХАОН выбрал вариант Дадли Дурслей. Тоже один из возможных. И в нем тоже есть акцент на негативной составляющей характера. В общем, оба варианта не идеальные, но приемлемые.И хотя некоторые говорят, что вариант РОСМЭНа более благозвучен, это дело вкуса.Переводчики РОСМЭН попытались покаламбурить над именем профессора зелий. Вроде как Северус намекает на Север, а там холодно и снег. Итого — Северус Снегг. Получился ли каламбур? Нет!Тем более, что сама Роулинг подтвердила, что в фамилии Снейпа не было никаких подтекстов.МАХАОН в результате остановился на транскрибации — Северус Снейп. И это лучший вариант из всех, которые попадались в переводах. Здесь просто не нужно выдумывать велосипед.Правда, стоит вспомнить, что изначально Мария Спивак хотела дать персонажу другое «говорящее» имя — Злотеус Злей. Да-да, именно Злотеус Злей. Чтобы даже пятилетке было понятно, что персонаж злой. Хорошо, что редакторы не пропустили это в официальную версию.В результате Северус Снейп от МАХАОНА — идеально, но Северус Снегг от РОСМЭНА — тоже сойдет, хотя и со скрипом.Правила художественного перевода оставляют много свободы при работе с названиями улиц. Можно использовать транскрипцию, перевести по смыслу или адаптировать для благозвучия.Перевод МАХАОНа более точен по смыслу, ведь «privet» — это именно куст бирючины. Правда, нужно учитывать тот факт, что далеко не каждый читатель знает, что это такое.«Тисовая улица» относится как раз к адаптированному переводу. Он не слишком точен по смыслу, но благозвучен.Оба варианта по своему неплохие. Поэтому тут косяков нет.РОСМЭН пошли простым путем и выбрали транскрибированный перевод имени профессора защиты от злых сил — профессор Квиррелл. Что ж, это не самый худший из возможных вариантов, хоть он и не позволяет передать подтекст фамилии.У МАХАОНА же не к месту включилась фантазия. Ведь профессор носит гордое имя Страунс. Понятно, что они хотели обыграть «странный», но получилось ужасно — созвучие со «страусом» сразу перечеркивает глубину персонажа, который на самом деле является главным злодеем первой книги.Скажем больше, в первоначальном варианте МАХАОНА профессор защиты от темных сил вообще был Белкой. Вероятно, «Quirrell» показалось переводчице слишком похожим на «Squirrel». Из-за этого главный злодей первой книги практически превратился в комедийного персонажа.Квиррелл звучит куда лучше, чем Страунс или Белка. Поэтому адаптация МАХАОНа в этот раз не удалась.Что касается имен собственных, у РОСМЭНА качество перевода немного лучше, но лишь немного. МАХАОНА попадаются весьма неплохие адаптации — факультет Вранзор (Ravenclaw) или Окаянт (Horcrux).Если объективно, то «Думбльдор», «Вольдеморт» или «Мугл» были восприняты негативно только потому, что любители саги уже привыкли к установленным именам и названиям. А не потому, что они объективно хуже.Впрочем, в интернет-версии перевода Спивак, на основе которого создавался перевод МАХАОНа очень много «перлов». Невилл Длиннопопп, Психуна Лавгуд, профессор Самогони и Батильда Жукпук — и это только самые известные из них.Просто не представляем реакцию поттероманов, если бы все это действительно попало в печатное издание.Официальный перевод МАХАОНА далеко не так ужасен, как это принято считать в интернете. Часто потому, что перевод РОСМЭНА сравнивают именно с первоначальным интернет-переводом Спивак, а не его отредактированной официальной версией, которая вышла в печать.Главное в переводе художественной литературы — передать настроение и дух повествования максимально близко к оригинальному тексту. Но при этом, чтобы читатель не спотыкался о непонятные фразы.Что касается литературного перевода, сравним стиль РОСМЭНа и МАХАОНа на одном небольшом отрывке.РОСМЭНМАХАОНРазберем детально.На первых двух абзацах давайте оценим стиль повествования и точность передачи. У РОСМЭНа изложение гладкое, плавное, без излишеств. В целом перевод хорошо соответствует оригиналу, поэтому претензий никаких. Несколько изменена структура фраз, есть перестановки, но они позволяют более точно передать мысли на русском.У МАХАОНа же есть довольно странные решения. «Огромная физиономия» — хотя в оригинале просто «His face». «В волосяном буйстве» — в оригинале «under all the hair». «Несусветной гривой» — в оригинале «his head». Перевод изобилует излишествами, из-за которых настроение повествования не передается полностью. Да и не говорят так на русском. Какое, к черту, «волосяное буйство»?Поехали дальше. В оригинале Хагрид говорит с деревенским акцентом. Оба варианта фразы «Ну чего, может, чайку сделаете, а?» и «Чайку можно, а?» вполне приемлемы. А вот дальше МАХАОН решил внести элемент отсебятины. Оригинальное «It's not been an easy journey…» перевели как «Измотался как пёс». В принципе, идею передает, но сравнение не очень удачное.Дальше — больше. «Ну-ка подвинься, пузырь» и «Подвинься, жирный». Второй вариант является более точным, ведь «great lump» — это «толстяк, жирдяй», хотя фраза звучит не очень. Причем тут «пузырь» — не ясно, но этот вариант даже более точно отображает не обидное оскорбление.Предпоследний абзац — у МАХАОНА более точный перевод, который максимально приближен к оригиналу. РОСМЭН добавил описаний и метафор, которых не было в английской версии.Примерно схожая тенденция сохраняется в обеих вариантах переводов. МАХАОН переводит ближе к оригиналу, но у него иногда проскакивают странные и неестественные фразочки. РОСМЭН часто расширяет описания сцен за пределами перевода, но в целом результат выглядит вполне гармонично.По качеству переводов и у РОСМЭНа, и у МАХАОНА есть свои проблемы.РОСМЭН:МАХАОН:Тем не менее, общее впечатление от перевода РОСМЭНа лучше, чем от перевода МАХАОНа. Все потому, что история воспринимается целостно, а повествование не прерывается странными словосочетаниями, коих в варианте МАХАОНа крайне много.Но МАХАОНовский вариант тоже имеет право на жизнь, даже несмотря на некоторые проблемы и топорность.Правда, сотрудникам EnglishDom больше по душе РОСМЭНовский вариант, даже учитывая, что иногда он отходит от оригинала. Ведь он намного лучше создает настроение сказочной истории.А вам какой перевод больше по душе? Или вы предпочитаете читать в оригинале?→ Учись в режиме онлайн-игры — прокачайся в английском на онлайн-курсах от EnglishDom.com.По ссылке — 2 месяца премиум-подписки на все курсы в подарок.→ Для живого общения — выбирай индивидуальное обучение по Skype с преподавателем.Первый пробный урок — бесплатно, регистрируйся тут . По промокоду goodhabr2 — 2 урока в подарок при покупке от 10 занятий. Бонус действует до 31.05.19.