Когнитивные искажения, о которых стоит помнить

Из-за когнитивных искажений мы иногда принимаем иррациональные решения, а также выносим суждения на основе информации, которую мы обрабатываем. Фактически, когнитивные искажения — это запрограммированная ошибка в нашем мозге.

Также их можно представить как простые правила, которым следует мозг, чтобы обрабатывать поступающую информацию с минимальными затратами.

Когнитивных искажений существует большое множество, и о них полезно знать. В этой статье мы сделаем обзор 151 искажения, которым мы все часто бываем подвержены в своей повседневной жизни: как в личной, так и в профессиональной.

Оглавление:

1. Информация

Ежедневно нам приходится обрабатывать огромное количество информации. В процессе её обработки мы прибегаем к встроенными приёмами фильтрации.

1.1 Мы склонны замечать то, что уже запечатлелось в памяти или то, что часто повторяется

Мы с большей вероятностью замечаем что-то, с чем сталкивались недавно. Рассмотрим следующие искажения:

1.2 Причудливые, смешные или визуально яркие вещи привлекают наше внимание

Мы обращаем больше внимания на вещи, которые бросаются в глаза, в результате чего часто пропускаем информацию, которую воспринимаем как нормальную или ожидаемую.

Эффект причудливости: странные, оригинальные, причудливые вещи мы запоминаем лучше, чем обычные.

Эффект юмора: смешные вещи мы запоминаем лучше.

Эффект Ресторфф: мы лучше запоминаем одну яркую вещь в ряду равнозначных вещей.

Эффект превосходства изображений: изображения мы запоминаем лучше, чем текст.

Эффект самореференции: мы лучше запоминаем то, к чему чувствуем свою причастность.

Эффект негативности: людей больше цепляет негатив.

1.3 Мы обращаем внимание на изменения

Ценность, которую мы придаём изменению, зависит от того, позитивное оно или негативное; а не от того, что это само по себе изменение.

Эффект привязки: мы фиксируемся на ранее полученной информации; новую информацию интерпретируем на основе ранее полученной.

Предвзятость консерватизма: мы склонны не пересматривать своё мнение в достаточной степени, когда нам предъявляют новые доказательства.

Эффект контраста: красные точки на белом фоне кажутся чёрными, а на сером фоне — красными.

Искажение различий: при сравнении двух вариантов мы придаём бОльшее значение разнице между ними, чем если бы оценивали их по отдельности. Акцентируем внимание на малейших различиях и преувеличиваем их значение.

Эффект фрейминга: на нас влияет способ подачи информации. Сравните: 20% fat или 80% fat free.

1.4 Нас привлекают детали, которые подтверждают наши собственные убеждения

Мы не всегда по-настоящему открыты для обратной связи и отказываемся верить во что-то, что идёт вразрез с нашими собственными убеждениями.

1.5 Нам легче заметить недостатки в других, чем в себе

Ошибки бывают не только у других, но и у нас самих. К сожалению, мы чаще замечаем ошибки в других, чем в себе.

Наивный цинизм: мы считаем людей более эгоистичными, чем они есть на самом деле.

Наивный реализм / слепое пятно предвзятости: нам кажется, что мы видим мир объективно; а другие, которые видят его иначе — дезинформированы, иррациональны или предвзяты.

2. Смысл

Информации слишком много, чтобы обработать её всю. Поэтому мы воспринимаем столько, сколько можем, и заполняем пустоты тем, что, как нам кажется, мы знаем.

2.1 Мы видим паттерны и закономерности даже в условиях недостаточности данных

Люди ищут и видят закономерности, даже когда их нет.

2.2 Мы дополняем свойства из стереотипов, обобщений и прошлых событий

Когда мы (как нам кажется) располагаем информацией о чём-то, мы ассоциируем это с определённым предметом или человеком. Таким образом, мы дополняем неизвестную информацию тем, что уже знаем.

2.3 Мы даём лучшую оценку тому, что нам знакомо

Мы предпочитаем людей или вещи, которые нам уже знакомы, мы придаём им определённую ценность и качество.

Межрасовый эффект: мы лучше узнаём лица своей расы.

Ингрупповой фаворитизм: мы предпочитаем людей из своей группы, а не из чужой.

Гало-эффект: когда о людях, компаниях, брендах или продуктах судят по их прошлым результатам или личности, даже если текущая или будущая ситуация не имеет к этому никакого отношения.

Эффект групповой привлекательности: отдельные люди кажутся более привлекательными в группе.

Эффект позитива: мы склонны сообщать позитивные новости.

Синдром неприятия чужой разработки: склонность не покупать и не перенимать идеи, продукты, исследования, стандарты или знания, только потому что они пришли из внешних источников.

Реактивная девальвация: недооценка того, что исходит от человека, который отстаивает нечто отличное от вас.

Эффект хорошо пройденной дороги: мы склонны по-другому оценивать время прохождения маршрута, если не знакомы с ним. Маршруты, по которым мы ездим чаще, кажутся нам менее продолжительными, чем новые.

2.4 Мы склонны упрощать вероятности и числа

Люди обычно плохо разбираются в математике, поэтому часто делают ошибки при расчёте вероятности будущих событий.

Ментальный учёт: мы придаём ценность чему-то заработанному, исходя из того, как мы это заработали — например, пришлось ли нам много работать для этого?

Апелляция к вероятности / закон Мёрфи: мы предполагаем, что если есть вероятность того, что в будущем может произойти какое-то событие, то оно действительно произойдет.

Искажение нормальности: мы недооцениваем то, что может произойти, а иногда даже не верим в то, что это может случиться. Например, люди обычно низко оценивают вероятность того, что они могут столкнуться со стихийным бедствием или попасть в автомобильную аварию.

Эвристика нулевой суммы: склонность полагать, что если что-то одно растёт, то другое — падает.

Ошибка выжившего: смотреть только на успешное подмножество в большой группе, в которой многие потерпели неудачу.

Эффект субаддитивности: оценивать вероятность целого как меньшую, чем вероятность отдельных частей.

Эффект ценности денежных знаков: мы с меньшей вероятностью потратим деньги, если они в крупных купюрах, и с большей вероятностью потратим много мелочи одинакового достоинства.

2.5 Мы предполагаем, что знаем, о чём думают другие

Иногда мы думаем, что другие знают то же, что и мы; а иногда нам кажется, что мы знаем, что думают другие.

2.6 Мы обращаемся к прошлому и смотрим в будущее в рамках нашего текущего мышления

Обычно мы плохо оцениваем, насколько быстро или медленно будут происходить определённые события.

3. Скорость

Мы ограничены во времени и информации, но это не мешает нам действовать. С каждой новой порцией информации мы начинаем искать ей применение.

3.1 Чтобы добиться успеха, мы должны быть уверены в себе и чувствовать, что то, что мы делаем, важно

Часто мы бываем излишне уверены в себе, но без уверенности мы бы вовсе не стали действовать.

3.2 Чтобы не терять фокуса, мы предпочитаем знакомые задачи, которые можно сделать немедленно

Мы ценим имеющееся в настоящем больше, чем в будущем.

Гиперболическое дисконтирование / мгновенное удовлетворение: мы предпочитаем вознаграждение, которое можем получить раньше, и бессознательно придаём меньше ценности вознаграждению в отдалённом будущем.

Апелляция к новизне: мы недооцениваем статус-кво и считаем, что новое всегда лучше.

Эффект опознаваемой жертвы: мы охотнее помогаем, если видим одну конкретную жертву, чем если в той же помощи нуждается большая группа людей.

3.3 Мы с большей вероятностью доведём дело до конца, если уже вложили в него время и энергию

То, что движется, будет продолжать двигаться — таков первый закон движения Ньютона. Мы стремимся закончить то, что уже начали, даже если нашли массу причин, чтобы закончить это дело.

Эффект Зейгарник: мы помним незаконченные задачи лучше, чем завёршенные.

Невозвратные затраты: что-то, за что заплачено, не может быть отменено. Понесённые в прошлом затраты больше не имеют значения для будущих решений.

Иррациональное усилие: продолжать делать то, что вы делали, несмотря на негативные результаты — потому что это соответствует прошлым решениям и действиям.

Эффект генерации: мы лучше запоминаем те идеи, к которым пришли сами, а не прочитали где-то.

Неприятие потерь: мы больше боимся потерять что-то, чем мотивированы что-то получить.

Эффект IKEA: мы больше ценим те продукты, в создании которых лично принимали участие.

Предпочтение нулевого риска: мы предпочитаем снизить риск на отдельных компонентах, а не на всём целом.

Эффект сложности обработки: мы лучше запоминаем информацию, когда нам приходится прилагать усилия для её понимания.

Эффект владения: мы ценим больше то, что у нас уже есть, а не то, чем можно овладеть.

Эффект обратного действия: если мы отвергаем доказательства, которые противоречат нашим убеждениям, то мы начинаем ещё сильнее верить в то, во что уже верим.

3.4 Чтобы избежать ошибок и сохранить статус в группе, мы избегаем необратимых решений

Нам нравятся нерискованные решения и решения, подтверждающие статус-кво.

Реверсивная психология: попробуйте поощрить убеждение или поведение, противоположное желаемому поведению, и тогда человек будет более склонен начать делать противоположное (желаемое).

Эффект приманки: люди склонны сделать определённый выбор между двумя вариантами, если им предоставить также третий, заведомо неинтересный вариант.

Эффект социального сравнения: мы склонны испытывать неприязнь к людям, если они физически или умственно лучше нас.

3.5 Мы предпочитаем простые и понятные идеи

Мы предпочитаем выполнять быстрые и простые задачи, а не сложные и объёмные.

Эффект «меньше — лучше»: мы скорее выберем шарф за 50 евро, если шарфы стоят от 5 до 50 евро, чем пальто за 55 евро, если пальто стоит от 50 до 500 евро.

Ошибка конъюнкции: мы считаем, что вероятность того, что нечто произойдёт, выше, если оно содержит конкретное условие (проиграет первый сет, но выиграет матч), чем если оно представлено как общее событие (выиграет матч).

Закон тривиальности: фокусироваться на несущественных деталях (ставить или не ставить запятую в определённом месте), когда есть гораздо более важные вещи для обсуждения (бюджет компании).

Эффект рифмы как причины: склонность с большей вероятностью поверить в те изречения, которые сформулированы с наличием рифмы.

Искажение из-за убеждений: мы считаем аргументы более весомыми, если они подтверждают то, во что мы уже верим.

Информационное искажение: больше информации — не всегда лучше. Мы полагаем, что делаем лучший выбор, когда у нас больше информации, но зачастую это не так.

Эффект неоднозначности: мы предпочитаем варианты, вероятность успеха которых выше, чем варианты, вероятность успеха которых заведомо неизвестна.

4. Запоминание

Информации извне так много, что мы запоминаем только то, что может помочь нам в будущем.

4.1 Наши воспоминания могут меняться

Воспоминания могут становиться сильнее, мы можем путать детали, а иногда и добавлять что-то от себя.

Неправильная атрибуция памяти: мы иногда неправильно определяем происхождение наших воспоминаний. Путаница в новомнике: мы и другие люди можем помнить об одном событии по-разному. Криптомнезия: явление, когда люди ошибочно присваивают себе авторство какой-то мысли; непреднамеренный плагиат. Ложные воспоминания: воспоминания, в которые люди верят и вспоминают как истинные, но которые на самом деле никогда не происходили.

Внушаемость: мы готовы принимать предложения от других людей и строить на их основе свои действия. Если кто-то говорит что-то достаточно часто, мы начинаем в это верить.

Эффект интервала: распределяя обучение во времени, мы запоминаем информацию лучше, потому что так она попадает в долгосрочную память.

4.2 Мы зачастую избегаем конкретики и стремимся к обобщению

Мы часто прибегаем к обощениям, но это может иметь свои последствия.

Смещение эффекта затухания: воспоминания с негативными ассоциациями забываются быстрее, чем с позитивными.

Эффект негативности: наше внимание гораздо больше привлекает негативная информация.

Предрассудки / стереотипные предубеждения: мы относимся к людям с предубеждением, основываясь на том, к какой группе мы их относим. Например, учитываем их политические взгляды, пол, возраст, религиозную принадлежность или, возможно, рассовую принадлежность.

4.3 Мы сокращаем события и списки до их наиболее важных элементов

Списки и события подвергаются обобщению непросто, поэтому мы выделяем только самые интересные их части.

Эффект края: мы лучше всего запоминаем первые и последние элементы списка, хуже всего — элементы посередине. Эффект недавности: мы лучше всего запоминаем то, что произошло совсем недавно. Эффект первичности: мы лучше всего запоминаем информацию, полученную первой.

Подавление памяти: мы плохо запоминаем неактуальную информацию.

Эффект модальности: на степень восприятия и запоминания информации влияет способ их передачи. Как правило, знания лучше передаются с помощью визуальной презентации.

Игнорирование продолжительности: то, насколько болезненным или неприятным запомнится опыт, не будет зависеть от продолжительности этой боли или неприятности.

Вспоминание: способность вспоминать предметы или события по порядку.

Эффект дезинформации: наши воспоминания о событии могут видоизмениться или исказиться, если мы постфактум узнаём новую информацию.

Правило кульминации и завершения: ценность, которую мы придаём воспоминанию, определяется не средним значением этого события, а его пиком и концом.

4.4 Мы храним воспоминания в зависимости от того, как переживаем события

Ценность информации имеет мало общего с тем, как мы храним воспоминания. Она в большей степени зависит от таких факторов, как происходящее вокруг нас, способ подачи информации, легкость её извлечения и так далее.

Эффект уровня обработки: чем лучше мы что-то анализируем и чем больше энергии вкладываем в усвоение информации, тем лучше мы её запоминаем.

Рассеянность внимания: люди обычно что-то упускают или забывают о чём-то по трём причинам: Недостаток внимания Туннельное зрение на один предмет и забывание остального Отвлечение внимания на внешние факторы

Эффект тестирования: информация быстрее попадает в нашу долговременную память, если нам приходится чаще её вспоминать / запоминать.

Эффект «следующий в очереди»: то, что мы слышим / видим / переживаем непосредственно перед тем, как нам нужно что-то выполнить, мы запоминаем плохо.

Цифровая амнезия: мы быстро забываем информацию, которую можно легко найти.

«Вертится на языке»: неспособность вспомнить какое-то знакомое слово, при этом в памяти всплывает определённое количество информации о забытом слове.

Что можно сделать со всей этой информацией?

Как использовать знания о когнитивных искажениях на практике?

Осознайте существование этих искажений. Начать можно с полного прочтения этой статьи или ознакомления с картой. Выберите три любых когнитивных искажения. В течение следующей недели или месяца старайтесь отлавливать их в своей жизни. Выберите следующие три, повторите.

Способность осознавать свою подверженность когнитивным искажениям вполне может считаться полезным «мягким» навыком. А какие ещё нетехнические навыки важны для руководителя, обсудим сегодня вечером на открытом уроке в OTUS.

Также приглашаем всех желающих на открытый урок «Основы работы руководителя поддержки с командой», который пройдёт 22 февраля.

О самых распространённых логических ошибках можно почитать в этой статье.