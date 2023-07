Безграничные возможности FFmpeg на примерах

ffmpeg -i input.mpg -vf 'scale=360:288' output.mp4 ffmpeg version 5.0.1-essentials_build-www.gyan.dev Copyright (c) 2000-2022 the FFmpeg developers built with gcc 11.2.0 (Rev7, Built by MSYS2 project) configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-w32threads --disable-autodetect --enable-fontconfig --enable-iconv --enable-gnutls --enable-libxml2 --enable-gmp --enable-lzma --enable-zlib --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libzmq --enable-avisynth --enable-sdl2 --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxvid --enable-libaom --enable-libopenjpeg --enable-libvpx --enable-libass --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libvidstab --enable-libvmaf --enable-libzimg --enable-amf --enable-cuda-llvm --enable-cuvid --enable-ffnvcodec --enable-nvdec --enable-nvenc --enable-d3d11va --enable-dxva2 --enable-libmfx --enable-libgme --enable-libopenmpt --enable-libopencore-amrwb --enable-libmp3lame --enable-libtheora --enable-libvo-amrwbenc --enable-libgsm --enable-libopencore-amrnb --enable-libopus --enable-libspeex --enable-libvorbis --enable-librubberband libavutil 57. 17.100 / 57. 17.100 libavcodec 59. 18.100 / 59. 18.100 libavformat 59. 16.100 / 59. 16.100 libavdevice 59. 4.100 / 59. 4.100 libavfilter 8. 24.100 / 8. 24.100 libswscale 6. 4.100 / 6. 4.100 libswresample 4. 3.100 / 4. 3.100 libpostproc 56. 3.100 / 56. 3.100 Input #0, mpeg, from 'input.mpg': Duration: 02:26:12.00, start: 0.193178, bitrate: 6296 kb/s Stream #0:0[0x1e0]: Video: mpeg2video (Main), yuv420p(tv, bt470bg, top first), 720x576 [SAR 16:15 DAR 4:3], 25 fps, 25 tbr, 90k tbn Side data: cpb: bitrate max/min/avg: 8500000/0/0 buffer size: 1835008 vbv_delay: N/A Stream #0:1[0x1c0]: Audio: mp2, 48000 Hz, stereo, s16p, 224 kb/s File 'output.mp4' already exists. [y/N] n Not overwriting - exiting PS D:\> .\ffmpeg -i input.mpg -vf 'scale=360:288' output.mp4 ffmpeg version 5.0.1-essentials_build-www.gyan.dev Copyright (c) 2000-2022 the FFmpeg developers built with gcc 11.2.0 (Rev7, Built by MSYS2 project) configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-w32threads --disable-autodetect --enable-fontconfig --enable-iconv --enable-gnutls --enable-libxml2 --enable-gmp --enable-lzma --enable-zlib --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libzmq --enable-avisynth --enable-sdl2 --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxvid --enable-libaom --enable-libopenjpeg --enable-libvpx --enable-libass --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libvidstab --enable-libvmaf --enable-libzimg --enable-amf --enable-cuda-llvm --enable-cuvid --enable-ffnvcodec --enable-nvdec --enable-nvenc --enable-d3d11va --enable-dxva2 --enable-libmfx --enable-libgme --enable-libopenmpt --enable-libopencore-amrwb --enable-libmp3lame --enable-libtheora --enable-libvo-amrwbenc --enable-libgsm --enable-libopencore-amrnb --enable-libopus --enable-libspeex --enable-libvorbis --enable-librubberband libavutil 57. 17.100 / 57. 17.100 libavcodec 59. 18.100 / 59. 18.100 libavformat 59. 16.100 / 59. 16.100 libavdevice 59. 4.100 / 59. 4.100 libavfilter 8. 24.100 / 8. 24.100 libswscale 6. 4.100 / 6. 4.100 libswresample 4. 3.100 / 4. 3.100 libpostproc 56. 3.100 / 56. 3.100 Input #0, mpeg, from 'input.mpg': Duration: 02:26:12.00, start: 0.193178, bitrate: 6296 kb/s Stream #0:0[0x1e0]: Video: mpeg2video (Main), yuv420p(tv, bt470bg, top first), 720x576 [SAR 16:15 DAR 4:3], 25 fps, 25 tbr, 90k tbn Side data: cpb: bitrate max/min/avg: 8500000/0/0 buffer size: 1835008 vbv_delay: N/A Stream #0:1[0x1c0]: Audio: mp2, 48000 Hz, stereo, s16p, 224 kb/s Stream mapping: Stream #0:0 -> #0:0 (mpeg2video (native) -> h264 (libx264)) Stream #0:1 -> #0:1 (mp2 (native) -> aac (native)) Press [q] to stop, [?] for help [libx264 @ 00000202ddab6e80] using SAR=16/15 [libx264 @ 00000202ddab6e80] using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 SSE4.2 AVX FMA3 BMI2 AVX2 [libx264 @ 00000202ddab6e80] profile High, level 2.1, 4:2:0, 8-bit [libx264 @ 00000202ddab6e80] 264 - core 164 r3094 bfc87b7 - H.264/MPEG-4 AVC codec - Copyleft 2003-2022 - http://www.videolan.org/x264.html - options: cabac=1 ref=3 deblock=1:0:0 analyse=0x3:0x113 me=hex subme=7 psy=1 psy_rd=1.00:0.00 mixed_ref=1 me_range=16 chroma_me=1 trellis=1 8x8dct=1 cqm=0 deadzone=21,11 fast_pskip=1 chroma_qp_offset=-2 threads=6 lookahead_threads=1 sliced_threads=0 nr=0 decimate=1 interlaced=0 bluray_compat=0 constrained_intra=0 bframes=3 b_pyramid=2 b_adapt=1 b_bias=0 direct=1 weightb=1 open_gop=0 weightp=2 keyint=250 keyint_min=25 scenecut=40 intra_refresh=0 rc_lookahead=40 rc=crf mbtree=1 crf=23.0 qcomp=0.60 qpmin=0 qpmax=69 qpstep=4 ip_ratio=1.40 aq=1:1.00 Output #0, mp4, to 'output.mp4': Metadata: encoder : Lavf59.16.100 Stream #0:0: Video: h264 (avc1 / 0x31637661), yuv420p(tv, bt470bg, top coded first (swapped)), 360x288 [SAR 16:15 DAR 4:3], q=2-31, 25 fps, 12800 tbn Metadata: encoder : Lavc59.18.100 libx264 Side data: cpb: bitrate max/min/avg: 0/0/0 buffer size: 0 vbv_delay: N/A Stream #0:1: Audio: aac (LC) (mp4a / 0x6134706D), 48000 Hz, stereo, fltp, 128 kb/s Metadata: encoder : Lavc59.18.100 aac frame=219300 fps=209 q=-1.0 Lsize= 711087kB time=02:26:12.01 bitrate= 664.1kbits/s speed=8.35x video:566821kB audio:137780kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.920495% [libx264 @ 00000202ddab6e80] frame I:1143 Avg QP:22.93 size: 10857 [libx264 @ 00000202ddab6e80] frame P:59982 Avg QP:25.64 size: 5013 [libx264 @ 00000202ddab6e80] frame B:158175 Avg QP:29.16 size: 1690 [libx264 @ 00000202ddab6e80] consecutive B-frames: 2.9% 1.9% 2.9% 92.3% [libx264 @ 00000202ddab6e80] mb I I16..4: 5.2% 71.9% 22.9% [libx264 @ 00000202ddab6e80] mb P I16..4: 2.2% 13.8% 3.0% P16..4: 40.6% 26.7% 12.7% 0.0% 0.0% skip: 1.1% [libx264 @ 00000202ddab6e80] mb B I16..4: 0.3% 1.1% 0.2% B16..8: 43.7% 11.8% 2.6% direct:14.1% skip:26.3% L0:38.2% L1:42.7% BI:19.1% [libx264 @ 00000202ddab6e80] 8x8 transform intra:72.0% inter:73.2% [libx264 @ 00000202ddab6e80] coded y,uvDC,uvAC intra: 75.8% 92.3% 56.3% inter: 31.9% 62.8% 4.8% [libx264 @ 00000202ddab6e80] i16 v,h,dc,p: 30% 26% 3% 40% [libx264 @ 00000202ddab6e80] i8 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 24% 22% 12% 5% 7% 9% 7% 8% 7% [libx264 @ 00000202ddab6e80] i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 23% 26% 11% 5% 8% 9% 7% 7% 5% [libx264 @ 00000202ddab6e80] i8c dc,h,v,p: 47% 21% 20% 11% [libx264 @ 00000202ddab6e80] Weighted P-Frames: Y:31.1% UV:22.8% [libx264 @ 00000202ddab6e80] ref P L0: 48.6% 19.1% 20.9% 9.5% 1.9% [libx264 @ 00000202ddab6e80] ref B L0: 89.7% 8.4% 1.8% [libx264 @ 00000202ddab6e80] ref B L1: 96.4% 3.6% [libx264 @ 00000202ddab6e80] kb/s:529.34 [aac @ 00000202ddab8780] Qavg: 356.888