Настройка VoIP GSM шлюза Yeastar Neogate серии TGXXX для работы с 3CX

Настройка GSM шлюза

Настройка 3CX

Название транка (это может быть название GSM оператора или направления)



IP-адрес GSM шлюза



Количество одновременных вызовов (коммутаций) в транке (как мы условились выше, каждый SIP-транк 3CX будет соответствовать одному GSM порту шлюза) – 1



Учетные данные подключения транка из п. 6 раздела Настройка GSM шлюза.



Работа с SMS-сообщениями

В данном руководстве рассматривается подключение SIP GSM шлюзов Yeastar NeoGate TG100 / TG200 / TG400 / TG800 к IP-АТС 3CX Шлюзы Yeastar Neogate могут подключаться к SIP-серверу как клиент, т.е. регистрироваться на сервере, но также имеют встроенный SIP-сервер регистрации. Таким образом, система 3CX может регистрироваться на шлюзе, как на SIP-операторе. Для этого в 3CX создается обычный SIP-транк. Именно такой способ используется в данном руководстве. Данное руководство основано на интерфейсе шлюза Yeastar NeoGate TG200 V2 с версией прошивки 53.18.0.46.1. Зайдите в интерфейс шлюза по адресу 192.168.5.150 (предустановлен по умолчанию) с логином admin и паролем password.2. Рекомендуется обновить прошивку шлюза, если обновление доступно. Вы можете увидеть текущую версию прошивки в разделе Status – System Info. Загрузите свежую прошивку с сайта Yeastar и обновите ее в разделе System — Firmware Update. Обновление прошивки производится с помощью сервера TFTP.3. Установите IP адрес шлюза, соответствующий вашей сети, в разделе System – Lan Settings и перезагрузите шлюз.4. В интерфейсе шлюза в разделе Gateway – Mobile List подпишите ваши GSM порты. Так вам будет проще работать с ними в дальнейшем. Тут же в разделе Call Duration Settings можно указать различные ограничения длительности вызовов.5. В разделе Mobile Group можно сгруппировать порты, которые вы хотите выделить в шлюзе под одного GSM оператора. Однако, в данном руководстве, мы будет использовать каждый порт индивидуально – для своего оператора. Поэтому группу gsmgroup нужно удалить.6. В разделе VoIP Trunk уже созданы два SIP аккаунта по умолчанию. Можно отредактировать их параметры, либо создать новые аккаунты. В данном случае мы просто отредактируем аккаунт по умолчанию, указав в качестве имени пользователя номер GSM линии, которая будет использовать этот аккаунт. Рекомендуется также поменять пароль, предложенный по умолчанию.Если вы поменяли имя GSM аккаунта (Name), оно не должно совпадать с именем GSM порта из п.4!7. В разделе Mobile to IP удалите маршрут по умолчанию и создайте маршрут из мобильной сети в IP-сеть для первого мобильного оператора. Аналогично создаются маршруты для других операторов. Напоминаем, что в данном случае один SIP транк на 3CX соответствует одному порту GSM на шлюзе. Однако возможны и другие конфигурации, когда один SIP транк работает с несколькими GSM портами (как правило, одного оператора).8. В разделе IP to Mobile удалите маршрут по умолчанию и создайте маршрут из IP-сети в мобильную сеть для первого мобильного оператора. Аналогично создаются маршруты для других операторов.1. В интерфейсе 3CX в разделе SIP транки добавьте новый SIP транк. Выберите страну Generic и укажите Generic VoIP Provider, который предусматривает авторизацию с логином и паролем.2. В появившемся интерфейсе настройки укажите:3. В разделе Параметры отключите опцию Проксировать аудиопоток через АТС (если АТС и шлюз находятся в одной сети) и установите опции Поддерживает метод Re-Invite и Поддерживает заголовок Replaces. Нажмите OK для сохранения настроек.4. SIP транк 3CX должен успешно зарегистрироваться на GSM шлюзе.5. Создайте исходящее правило для нового транка. Укажите правила срабатывания правила в зависимости от необходимых условий маршрутизации вызовов через АТС.На этом настройка VoIP GSM шлюза Yeastar Neogate TGXXX для работы с 3CX завершена.Для приема и отправки SMS-сообщений через GSM шлюз Yeastar NeoGate TG100 / TG200 / TG400 / TG800 воспользуйтесь утилитой Yeastar MySMS Вы также можете использовать встроенную шлюз функцию SMS to E-mail и E-mail to SMS в разделе SMS — SMS Settings.