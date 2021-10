Strace в Linux: история, устройство и использование

В Unix-подобных операционных системах общение программы с внешним миром и операционной системой происходит через небольшой набор функций — системных вызовов. А значит, в отладочных целях полезно бывает подсмотреть за выполняемыми процессами системными вызовами.

Следить за «интимной жизнью» программ на Linux помогает утилита strace , которой и посвящена эта статья. К примерам использования «шпионского» оборудования прилагаются краткая история strace и описание устройства подобных программ.

Содержание

Происхождение видов

Главный интерфейс между программами и ядром OC в Unix — системные вызовы (англ. system calls, syscalls), взаимодействие программ с внешним миром происходит исключительно через них.

Но в первой публичной версии Unix (Version 6 Unix, 1975 год) удобных способов отслеживания поведения пользовательских процессов не было. Для решения этой проблемы Bell Labs к следующей версии (Version 7 Unix, 1979 год) предложили новый системный вызов — ptrace .

Разрабатывался ptrace прежде всего для интерактивных отладчиков, но к концу 80-х (в эпоху коммерческого уже System V Release 4) на этой основе появились и получили широчайшее распространение узконаправленные отладчики — трассировщики системных вызовов.

Первая же версия strace была опубликована Полом Кроненбургом в рассылке comp.sources.sun в 1992 году в качестве альтернативы закрытой утилите trace от Sun. Как клон, так и оригинал предназначались для SunOS, но к 1994 году strace была портирована на System V, Solaris и набирающий популярность Linux.

Сегодня strace поддерживает только Linux и опирается на всё тот же ptrace , обросший множеством расширений.

Современный (и весьма активный) мейнтейнер strace — Дмитрий Левин. Благодаря ему утилита обзавелась продвинутыми возможностями вроде инъекции ошибок в системные вызовы, поддержкой широкого спектра архитектур и, главное, маскотом. Неофициальные источники утверждают, что выбор пал на страуса из-за созвучности русского слова «страус» и английского "strace".

Немаловажно и то, что системный вызов ptrace и трассировщики так и не были включены в POSIX, несмотря на долгую историю и наличие реализации в Linux, FreeBSD, OpenBSD и традиционных Unix.

Устройство strace в двух словах: Piglet Trace

"You are not expected to understand this" (Деннис Ричи, комментарий в исходном коде Version 6 Unix)

С раннего детства я терпеть не могу чёрные ящики: с игрушками я не играл, а пытался разобраться в их устройстве (взрослые употребляли слово «ломал», но не верьте злым языкам). Возможно, поэтому мне так близки неформальная культура первых Unix и современного open-source-движения.

В рамках этой статьи разбирать исходный код раздобревшей за десятилетия strace неразумно. Но и тайн для читателей оставаться не должно. Поэтому, чтобы показать принцип работы подобных strace программ, я приведу код миниатюрного трассировщика — Piglet Trace (ptr). Ничего особенного он делать не умеет, но главное — системные вызовы программы — выводит:

$ gcc examples/piglet-trace.c -o ptr $ ptr echo test > /dev/null BRK(12) -> 94744690540544 ACCESS(21) -> 18446744073709551614 ACCESS(21) -> 18446744073709551614 unknown(257) -> 3 FSTAT(5) -> 0 MMAP(9) -> 140694657216512 CLOSE(3) -> 0 ACCESS(21) -> 18446744073709551614 unknown(257) -> 3 READ(0) -> 832 FSTAT(5) -> 0 MMAP(9) -> 140694657208320 MMAP(9) -> 140694650953728 MPROTECT(10) -> 0 MMAP(9) -> 140694655045632 MMAP(9) -> 140694655070208 CLOSE(3) -> 0 unknown(158) -> 0 MPROTECT(10) -> 0 MPROTECT(10) -> 0 MPROTECT(10) -> 0 MUNMAP(11) -> 0 BRK(12) -> 94744690540544 BRK(12) -> 94744690675712 unknown(257) -> 3 FSTAT(5) -> 0 MMAP(9) -> 140694646390784 CLOSE(3) -> 0 FSTAT(5) -> 0 IOCTL(16) -> 18446744073709551591 WRITE(1) -> 5 CLOSE(3) -> 0 CLOSE(3) -> 0 unknown(231) Tracee terminated

Piglet Trace распознает порядка сотни системных вызовов Linux (см. таблицу) и работает только на архитектуре x86-64. Для учебных целей этого достаточно.

Давайте разберём работу нашего клона. В случае с Linux для отладчиков и трассировщиков используется, как упоминалось выше, системный вызов ptrace. Он работает посредством передачи в первом аргументе идентификаторов команд, из которых нам нужны только PTRACE_TRACEME , PTRACE_SYSCALL и PTRACE_GETREGS .

Работа трассировщика начинается в обычном Unix-стиле: fork(2) запускает дочерний процесс, а тот в свою очередь с помощью exec(3) запускает исследуемую программу. Единственная тонкость здесь — вызов ptrace(PTRACE_TRACEME) перед exec : процесс-потомок ожидает, что процесс-родитель будет его отслеживать:

pid_t child_pid = fork(); switch (child_pid) { case -1: err(EXIT_FAILURE, "fork"); case 0: /* Child here */ /* A traced mode has to be enabled. A parent will have to wait(2) for it * to happen. */ ptrace(PTRACE_TRACEME, 0, NULL, NULL); /* Replace itself with a program to be run. */ execvp(argv[1], argv + 1); err(EXIT_FAILURE, "exec"); }

Процесс-родитель теперь должен вызвать wait(2) в дочернем процессе, то есть убедиться, что переключение в режим трассировки произошло:

/* Parent */ /* First we wait for the child to set the traced mode (see * ptrace(PTRACE_TRACEME) above) */ if (waitpid(child_pid, NULL, 0) == -1) err(EXIT_FAILURE, "traceme -> waitpid");

На этом приготовления закончены и можно приступать непосредственно к отслеживанию системных вызовов в бесконечном цикле.

Вызов ptrace(PTRACE_SYSCALL) гарантирует, что последующий wait родителя завершится либо перед исполнением системного вызова, либо сразу после его завершения. Между двумя вызовами можно осуществить какие-либо действия: заменить вызов на альтернативный, изменить аргументы или возвращаемое значение.

Нам же достаточно дважды вызвать команду ptrace(PTRACE_GETREGS) , чтобы получить состояние регистра rax до вызова (номер системного вызова) и сразу после (возвращаемое значение).

Собственно, цикл:

/* A system call tracing loop, one interation per call. */ for (;;) { /* A non-portable structure defined for ptrace/GDB/strace usage mostly. * It allows to conveniently dump and access register state using * ptrace. */ struct user_regs_struct registers; /* Enter syscall: continue execution until the next system call * beginning. Stop right before syscall. * * It's possible to change the system call number, system call * arguments, return value or even avoid executing the system call * completely. */ if (ptrace(PTRACE_SYSCALL, child_pid, NULL, NULL) == -1) err(EXIT_FAILURE, "enter_syscall"); if (waitpid(child_pid, NULL, 0) == -1) err(EXIT_FAILURE, "enter_syscall -> waitpid"); /* According to the x86-64 system call convention on Linux (see man 2 * syscall) the number identifying a syscall should be put into the rax * general purpose register, with the rest of the arguments residing in * other general purpose registers (rdi,rsi, rdx, r10, r8, r9). */ if (ptrace(PTRACE_GETREGS, child_pid, NULL, ®isters) == -1) err(EXIT_FAILURE, "enter_syscall -> getregs"); /* Note how orig_rax is used here. That's because on x86-64 rax is used * both for executing a syscall, and returning a value from it. To * differentiate between the cases both rax and orig_rax are updated on * syscall entry/exit, and only rax is updated on exit. */ print_syscall_enter(registers.orig_rax); /* Exit syscall: execute of the syscall, and stop on system * call exit. * * More system call tinkering possible: change the return value, record * time it took to finish the system call, etc. */ if (ptrace(PTRACE_SYSCALL, child_pid, NULL, NULL) == -1) err(EXIT_FAILURE, "exit_syscall"); if (waitpid(child_pid, NULL, 0) == -1) err(EXIT_FAILURE, "exit_syscall -> waitpid"); /* Retrieve register state again as we want to inspect system call * return value. */ if (ptrace(PTRACE_GETREGS, child_pid, NULL, ®isters) == -1) { /* ESRCH is returned when a child terminates using a syscall and no * return value is possible, e.g. as a result of exit(2). */ if (errno == ESRCH) { fprintf(stderr, "

Tracee terminated

"); break; } err(EXIT_FAILURE, "exit_syscall -> getregs"); } /* Done with this system call, let the next iteration handle the next * one */ print_syscall_exit(registers.rax); }

Вот и весь трассировщик. Теперь вы знаете, с чего начинать очередное портирование DTrace на Linux.

Азы: запуск программы под управлением strace

В качестве первого примера использования strace , пожалуй, стоит привести самый простой способ — запуск приложения под управлением strace .

Чтобы не копаться в бесконечном списке вызовов типичной программы, напишем минимальную программу вокруг write :

int main(int argc, char *argv[]) { char str[] = "write me to stdout

"; /* write(2) is a simple wrapper around a syscall so it should be easy to * find in the syscall trace. */ if (sizeof(str) != write(STDOUT_FILENO, str, sizeof(str))){ perror("write"); return EXIT_FAILURE; } return EXIT_SUCCESS; }

Соберем программу и убедимся, что она работает:

$ gcc examples/write-simple.c -o write-simple $ ./write-simple write me to stdout

И наконец запустим ее под управлением strace:

$ strace ./write-simple pexecve("./write", ["./write"], 0x7ffebd6145b0 /* 71 vars */) = 0 brk(NULL) = 0x55ff5489e000 access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory) access("/etc/ld.so.preload", R_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory) openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3 fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=197410, ...}) = 0 mmap(NULL, 197410, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7f7a2a633000 close(3) = 0 access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory) openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3 read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\260\34\2\0\0\0\0\0"..., 832) = 832 fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2030544, ...}) = 0 mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f7a2a631000 mmap(NULL, 4131552, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f7a2a04c000 mprotect(0x7f7a2a233000, 2097152, PROT_NONE) = 0 mmap(0x7f7a2a433000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1e7000) = 0x7f7a2a433000 mmap(0x7f7a2a439000, 15072, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f7a2a439000 close(3) = 0 arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7f7a2a6324c0) = 0 mprotect(0x7f7a2a433000, 16384, PROT_READ) = 0 mprotect(0x55ff52b52000, 4096, PROT_READ) = 0 mprotect(0x7f7a2a664000, 4096, PROT_READ) = 0 munmap(0x7f7a2a633000, 197410) = 0 write(1, "write me to stdout

\0", 20write me to stdout ) = 20 exit_group(0) = ?

Очень «многословно» и не очень познавательно. Проблемы здесь две: вывод программы смешан с выводом strace и изобилие системных вызовов, которые нас не интересуют.

Разделить стандартный поток вывода программы и вывод ошибок strace можно при помощи ключа -o, перенаправляющего список системных вызовов в файл-аргумент.

Осталось разобраться с проблемой «лишних» вызовов. Предположим, что нас интересуют только вызовы write . Ключ -e позволяет указывать выражения, по которым будут фильтроваться системные вызовы. Самый популярный вариант условия — естественно, trace=* , при помощи которого можно оставить только интересующие нас вызовы.

При одновременном использовании -o и -e мы получим:

$ strace -e trace=write -owrite-simple.log ./write-simple write me to stdout $ cat write-simple.log write(1, "write me to stdout

\0", 20 ) = 20 +++ exited with 0 +++

Так, согласитесь, намного проще читается.

А ещё можно убирать системные вызовы — например, связанные с выделением и освобождением памяти:

$ strace -e trace=\!brk,mmap,mprotect,munmap -owrite-simple.log ./write-simple write me to stdout $ cat write-simple.log execve("./write-simple", ["./write-simple"], 0x7ffe9972a498 /* 69 vars */) = 0 access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory) access("/etc/ld.so.preload", R_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory) openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3 fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=124066, ...}) = 0 close(3) = 0 access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory) openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3 read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\260\34\2\0\0\0\0\0"..., 832) = 832 fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2030544, ...}) = 0 close(3) = 0 arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7f00f0be74c0) = 0 write(1, "write me to stdout

\0", 20) = 20 exit_group(0) = ? +++ exited with 0 +++

Обратите внимание на экранированный восклицательный знак в списке исключённых вызовов: этого требует командная оболочка (англ. shell).

В моей версии glibc завершает исполнение процесса системный вызов exit_group , а не традиционный _exit . В этом состоит сложность работы с системными вызовами: интерфейс, с которым работает программист, не имеет прямого отношения к системным вызовам. Более того, он регулярно меняется в зависимости от реализации и платформы.

Азы: присоединение к процессу на лету

Изначально системный вызов ptrace, на котором построена strace , можно было использовать только при запуске программы в специальном режиме. Такое ограничение, быть может, звучало разумно во времена Version 6 Unix. В наши же дни этого уже недостаточно: бывает, нужно исследовать проблемы работающей программы. Типичный пример — заблокированный на дескрипторе или спящий процесс. Поэтому современная strace умеет присоединяться к процессам на лету.

Пример зависающей программы:

int main(int argc, char *argv[]) { (void) argc; (void) argv; char str[] = "write me

"; write(STDOUT_FILENO, str, sizeof(str)); /* Sleep indefinitely or until a signal arrives */ pause(); write(STDOUT_FILENO, str, sizeof(str)); return EXIT_SUCCESS; }

Соберём программу и убедимся в том, что она зависла:

$ gcc examples/write-sleep.c -o write-sleep $ ./write-sleep ./write-sleep write me ^C $

А теперь попробуем присоединиться к ней:

$ ./write-sleep & [1] 15329 write me $ strace -p 15329 strace: Process 15329 attached pause( ^Cstrace: Process 15329 detached <detached ...>

Программа заблокирована вызовом pause . Посмотрим, как она отреагирует на сигналы:

$ strace -o write-sleep.log -p 15329 & strace: Process 15329 attached $ $ kill -CONT 15329 $ cat write-sleep.log pause() = ? ERESTARTNOHAND (To be restarted if no handler) --- SIGCONT {si_signo=SIGCONT, si_code=SI_USER, si_pid=14989, si_uid=1001} --- pause( $ $ kill -TERM 15329 $ cat write-sleep.log pause() = ? ERESTARTNOHAND (To be restarted if no handler) --- SIGCONT {si_signo=SIGCONT, si_code=SI_USER, si_pid=14989, si_uid=1001} --- pause() = ? ERESTARTNOHAND (To be restarted if no handler) --- SIGTERM {si_signo=SIGTERM, si_code=SI_USER, si_pid=14989, si_uid=1001} --- +++ killed by SIGTERM +++

Мы запустили зависнувшую программу и присоединились к ней при помощи strace . Выяснились две вещи: системный вызов pause игнорирует сигналы без обработчиков и, что интереснее, strace отслеживает не только системные вызовы, но и входящие сигналы.

Пример: отслеживание дочерних процессов

Работа с процессами через вызов fork — основа всех Unix. Давайте посмотрим, как strace работает с деревом процессов на примере несложной «плодящейся» программы:

int main(int argc, char *argv[]) { pid_t parent_pid = getpid(); pid_t child_pid = fork(); if (child_pid == 0) { /* A child is born! */ child_pid = getpid(); /* In the end of the day printf is just a call to write(2). */ printf("child (self=%d)

", child_pid); exit(EXIT_SUCCESS); } printf("parent (self=%d, child=%d)

", parent_pid, child_pid); wait(NULL); exit(EXIT_SUCCESS); }

Здесь исходный процесс создаёт дочерний процесс, оба пишут в стандартный поток вывода:

$ gcc examples/fork-write.c -o fork-write $ ./fork-write parent (self=11274, child=11275) child (self=11275)

По умолчанию мы увидим только системные вызовы родительского процесса:

$ strace -e trace=write -ofork-write.log ./fork-write child (self=22049) parent (self=22048, child=22049) $ cat fork-write.log write(1, "parent (self=22048, child=22049)"..., 33) = 33 --- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=22049, si_uid=1001, si_status=0, si_utime=0, si_stime=0} --- +++ exited with 0 +++

Отслеживать дерево процессов целиком помогает флаг -f , с которым strace отслеживает системные вызовы в процессах-потомках. К каждой строке вывода при этом добавляется pid процесса, делающего системный вывод:

$ strace -f -e trace=write -ofork-write.log ./fork-write parent (self=22710, child=22711) child (self=22711) $ cat fork-write.log 22710 write(1, "parent (self=22710, child=22711)"..., 33) = 33 22711 write(1, "child (self=22711)

", 19) = 19 22711 +++ exited with 0 +++ 22710 --- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=22711, si_uid=1001, si_status=0, si_utime=0, si_stime=0} --- 22710 +++ exited with 0 +++

В этом контексте может пригодиться фильтрация по группам системных вызовов:

$ strace -f -e trace=%process -ofork-write.log ./fork-write parent (self=23610, child=23611) child (self=23611) $ cat fork-write.log 23610 execve("./fork-write", ["./fork-write"], 0x7fff696ff720 /* 63 vars */) = 0 23610 arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7f3d03ba44c0) = 0 23610 clone(child_stack=NULL, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0x7f3d03ba4790) = 23611 23610 wait4(-1, <unfinished ...> 23611 exit_group(0) = ? 23611 +++ exited with 0 +++ 23610 <... wait4 resumed> NULL, 0, NULL) = 23611 23610 --- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=23611, si_uid=1001, si_status=0, si_utime=0, si_stime=0} --- 23610 exit_group(0) = ? 23610 +++ exited with 0 +++

Кстати, какой системный вызов используется для создания нового процесса?

Пример: пути к файлам вместо дескрипторов

Знать файловые дескрипторы, безусловно, полезно, но имена конкретных файлов, к которым обращается программа, тоже могут пригодиться.

Следующая программа пишет строку во временный файл:

void do_write(int out_fd) { char str[] = "write me to a file

"; if (sizeof(str) != write(out_fd, str, sizeof(str))){ perror("write"); exit(EXIT_FAILURE); } } int main(int argc, char *argv[]) { char tmp_filename_template[] = "/tmp/output_fileXXXXXX"; int out_fd = mkstemp(tmp_filename_template); if (out_fd == -1) { perror("mkstemp"); exit(EXIT_FAILURE); } do_write(out_fd); return EXIT_SUCCESS; }

При обычном вызове strace покажет значение числа-дескриптора, переданного в системный вызов:

$ strace -e trace=write -o write-tmp-file.log ./write-tmp-file $ cat write-tmp-file.log write(3, "write me to a file

\0", 20) = 20 +++ exited with 0 +++

С флагом -y утилита показывает путь к файлу, которому соответствует дескриптор:

$ strace -y -e trace=write -o write-tmp-file.log ./write-tmp-file $ cat write-tmp-file.log write(3</tmp/output_fileCf5MyW>, "write me to a file

\0", 20) = 20 +++ exited with 0 +++

Пример: отслеживание обращений к файлам

Ещё одна полезная возможность: отображать только системные вызовы, связанные с конкретным файлом. Следующая программа дописывает строку в произвольный файл, переданный в аргументе:

void do_write(int out_fd) { char str[] = "write me to a file

"; if (sizeof(str) != write(out_fd, str, sizeof(str))){ perror("write"); exit(EXIT_FAILURE); } } int main(int argc, char *argv[]) { /* * Path will be provided by the first program argument. * */ const char *path = argv[1]; /* * Open an existing file for writing in append mode. * */ int out_fd = open(path, O_APPEND | O_WRONLY); if (out_fd == -1) { perror("open"); exit(EXIT_FAILURE); } do_write(out_fd); return EXIT_SUCCESS; }

По умолчанию strace выводит много лишней информации. Флаг -P с аргументом заставляет strace выводить только обращения к указанному файлу:

$ strace -y -P/tmp/test_file.log -o write-file.log ./write-file /tmp/test_file.log $ cat write-file.log openat(AT_FDCWD, "/tmp/test_file.log", O_WRONLY|O_APPEND) = 3</tmp/test_file.log> write(3</tmp/test_file.log>, "write me to a file

\0", 20) = 20 +++ exited with 0 +++

Пример: многопоточные программы

Утилита strace может помочь и при работе с многопоточной программой. Следующая программа пишет в стандартный поток вывода из двух потоков:

void *thread(void *arg) { (void) arg; printf("Secondary thread: working

"); sleep(1); printf("Secondary thread: done

"); return NULL; } int main(int argc, char *argv[]) { printf("Initial thread: launching a thread

"); pthread_t thr; if (0 != pthread_create(&thr, NULL, thread, NULL)) { fprintf(stderr, "Initial thread: failed to create a thread"); exit(EXIT_FAILURE); } printf("Initial thread: joining a thread

"); if (0 != pthread_join(thr, NULL)) { fprintf(stderr, "Initial thread: failed to join a thread"); exit(EXIT_FAILURE); }; printf("Initial thread: done"); exit(EXIT_SUCCESS); }

Собирать её надо, естественно, со специальным приветом линковщику — флагом -pthread:

$ gcc examples/thread-write.c -pthread -o thread-write $ ./thread-write /thread-write Initial thread: launching a thread Initial thread: joining a thread Secondary thread: working Secondary thread: done Initial thread: done $

Флаг -f , как и в случае с обычными процессами, добавит в начало каждой строки pid процесса.

Естественно, речь идёт не об идентификаторе потока в смысле реализации стандарта POSIX Threads, а о номере, используемом планировщиком задач в Linux. С точки зрения последнего нет никаких процессов и потоков — есть задачи, которые надо распределить по доступным ядрам машины.

При работе в несколько потоков системных вызовов становится слишком много:

$ strace -f -othread-write.log ./thread-write $ wc -l thread-write.log 60 thread-write.log

Имеет смысл ограничиться только управлением процессами и системным вызовом write :

$ strace -f -e trace="%process,write" -othread-write.log ./thread-write $ cat thread-write.log 18211 execve("./thread-write", ["./thread-write"], 0x7ffc6b8d58f0 /* 64 vars */) = 0 18211 arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7f38ea3b7740) = 0 18211 write(1, "Initial thread: launching a thre"..., 35) = 35 18211 clone(child_stack=0x7f38e9ba2fb0, flags=CLONE_VM|CLONE_FS|CLONE_FILES|CLONE_SIGHAND|CLONE_THREAD|CLONE_SYSVSEM|CLONE_SETTLS|CLONE_PARENT_SETTID|CLONE_CHILD_CLEARTID, parent_tidptr=0x7f38e9ba39d0, tls=0x7f38e9ba3700, child_tidptr=0x7f38e9ba39d0) = 18212 18211 write(1, "Initial thread: joining a thread"..., 33) = 33 18212 write(1, "Secondary thread: working

", 26) = 26 18212 write(1, "Secondary thread: done

", 23) = 23 18212 exit(0) = ? 18212 +++ exited with 0 +++ 18211 write(1, "Initial thread: done", 20) = 20 18211 exit_group(0) = ? 18211 +++ exited with 0 +++

Кстати, вопросы. Какой системный вызов используется для создания нового потока? Чем такой вызов для потоков отличается от вызова для процессов?

Мастер-класс: стек процесса в момент системного вызова

Одна из недавно появившихся в strace возможностей — отображение стека вызовов функций в момент системного вызова. Простой пример:

void do_write(void) { char str[] = "write me to stdout

"; if (sizeof(str) != write(STDOUT_FILENO, str, sizeof(str))){ perror("write"); exit(EXIT_FAILURE); } } int main(int argc, char *argv[]) { do_write(); return EXIT_SUCCESS; }

Естественно, вывод программы при этом становится очень объёмным, и, помимо флага -k (отображение стека вызовов), имеет смысл фильтровать системные вызовы по имени:

$ gcc examples/write-simple.c -o write-simple $ strace -k -e trace=write -o write-simple.log ./write-simple write me to stdout $ cat write-simple.log write(1, "write me to stdout

\0", 20) = 20 > /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.27.so(__write+0x14) [0x110154] > /home/vkazanov/projects-my/strace-post/write-simple(do_write+0x50) [0x78a] > /home/vkazanov/projects-my/strace-post/write-simple(main+0x14) [0x7d1] > /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.27.so(__libc_start_main+0xe7) [0x21b97] > /home/vkazanov/projects-my/strace-post/write-simple(_start+0x2a) [0x65a] +++ exited with 0 +++

Мастер-класс: инъекция ошибок

И ещё одна новая и очень полезная возможность: инъекция ошибок. Вот программа, пишущая две строки в поток вывода:

#include <unistd.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> void do_write(const char *str, ssize_t len) { if (len != write(STDOUT_FILENO, str, (size_t)len)){ perror("write"); exit(EXIT_FAILURE); } } int main(int argc, char *argv[]) { (void) argc; (void) argv; char str1[] = "write me 1

"; do_write(str1, sizeof(str1)); char str2[] = "write me 2

"; do_write(str2, sizeof(str2)); return EXIT_SUCCESS; }

Отслеживаем оба вызова write:

$ gcc examples/write-twice.c -o write-twice $ ./write-twice write me 1 write me 2 $ strace -e trace=write -owrite-twice.log ./write-twice write me 1 write me 2 $ cat write-twice.log write(1, "write me 1

\0", 12) = 12 write(1, "write me 2

\0", 12) = 12 +++ exited with 0 +++

А теперь используем выражение inject , чтобы вставить ошибку EBADF во все вызовы write:

$ strace -e trace=write -e inject=write:error=EBADF -owrite-twice.log ./write-twice $ cat write-twice.log write(1, "write me 1

\0", 12) = -1 EBADF (Bad file descriptor) (INJECTED) write(3, "write: Bad file descriptor

", 27) = -1 EBADF (Bad file descriptor) (INJECTED) +++ exited with 1 +++

Интересно, что ошибки возвращают все вызовы write , включая вызов, скрытый за perror. Имеет смысл возвращать ошибку только для первого из вызовов:

$ strace -e trace=write -e inject=write:error=EBADF:when=1 -owrite-twice.log ./write-twice write: Bad file descriptor $ cat write-twice.log write(1, "write me 1

\0", 12) = -1 EBADF (Bad file descriptor) (INJECTED) write(3, "write: Bad file descriptor

", 27) = 27 +++ exited with 1 +++

Или второго:

$ strace -e trace=write -e inject=write:error=EBADF:when=2 -owrite-twice.log ./write-twice write me 1 write: Bad file descriptor $ cat write-twice.log write(1, "write me 1

\0", 12) = 12 write(1, "write me 2

\0", 12) = -1 EBADF (Bad file descriptor) (INJECTED) write(3, "write: Bad file descriptor

", 27) = 27 +++ exited with 1 +++

Тип ошибки указывать не обязательно:

$ strace -e trace=write -e fault=write:when=1 -owrite-twice.log ./write-twice $ cat write-twice.log write(1, "write me 1

\0", 12) = -1 ENOSYS (Function not implemented) (INJECTED) write(3, "write: Function not implemented

", 32) = 32 +++ exited with 1 +++

В сочетании с другими флагами можно «ломать» обращения к конкретному файлу. Пример:

$ strace -y -P/tmp/test_file.log -e inject=file:error=ENOENT -o write-file.log ./write-file /tmp/test_file.log open: No such file or directory $ cat write-file.log openat(AT_FDCWD, "/tmp/test_file.log", O_WRONLY|O_APPEND) = -1 ENOENT (No such file or directory) (INJECTED) +++ exited with 1 +++

Помимо инъекций ошибок, можно вводить задержки при выполнении вызовов или получении сигналов.

Послесловие

Утилита strace — простой и надёжный инструмент. Но помимо системных вызовов отлаживать случается и другие аспекты работы программ и операционной системы. Например, отслеживать вызовы динамически линкуемых библиотек умеет ltrace, заглянуть в работу операционной системы могут SystemTap и ftrace, а глубоко исследовать производительность программ позволяет perf. Тем не менее именно strace — первая линия обороны в случае проблем с собственными и чужими программами, и использую я её минимум пару раз в неделю.