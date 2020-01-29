Как (и зачем) бесплатно парсить ключи и объявления конкурентов из Яндекс.Директ и Google Ads

Перед запуском контекстной рекламы полезно посмотреть на ключевые слова и объявления конкурентов. Так вы пополните семантику и получите новые идеи для текстов объявлений.

На примере интернет-магазина детской мебели разбираем бесплатный инструмент от PromoPult для парсинга объявлений и ключевых слов, по которым запущена реклама в вашей нише.

Для анализа контекстной рекламы конкурентов есть немало сервисов. Среди них Serpstat, Semrush, SpyWords, SpyFu. Но оплачивать подписку не всегда выгодно — например, если вам нужно лишь время от времени мониторить конкурентов или вы просто хотите сэкономить.

В PromoPult есть бесплатная альтернатива — инструмент «Слова и объявления конкурентов».

Какие задачи вы можете закрыть с помощью инструмента:

собрать все ключи и объявления по заданным доменам — в разрезе поисковых систем и регионов;

отфильтровать список ключей по минус-словам и выявить упущенную семантику;

найти ключевые слова и объявления по конкретным товарам/услугам (или за их исключением);

собрать объявления и регионы показа для конкретных ключевых слов.

Собираем URL конкурентов

Если вы знаете основных конкурентов, запишите адреса их сайтов в XLS-файл (один адрес — одна ячейка).

Если не знаете конкурентов, вбейте в Яндексе и/или Google несколько запросов по вашей тематике и скопируйте домены магазинов из объявлений контекстной рекламы.

Мы собрали конкурентов именно так. Вот что получилось:

impmebel.ru

mia-sofia.ru

dyatkovo.ru

cilek-store.ru

moon-trade.ru

Разберем, как решать разные задачи с помощью парсера PromoPult.

1. Быстрый парсинг всех ключевых слов и объявлений для указанных доменов

Создайте аккаунт в системе PromoPult (или авторизуйтесь, если у вас уже есть аккаунт). Откройте инструмент «Слова и объявления конкурентов». В блоке «Добавить задачу» укажите домены конкурентов или загрузите их с помощью XLSX-файла.

Блок профессиональных настроек пока не трогаем (мы еще разберем его).

В блоке «Поисковые системы» можно выбрать, в какой поисковой системе проверять домены. По умолчанию это Яндекс и Google. Также по умолчанию стоит галочка на пункте «Результаты на едином листе XLS» — в таблице с результатами данные по всем доменам будут сведены на одном листе.

Если вы проверяете небольшое количество доменов (до 5), можете ничего не менять здесь. Если же доменов больше, уберите галочку с этого пункта. В результатах парсинга под каждый домен будет создан отдельный лист — это удобнее для анализа большого количества данных.

Жмем «Запустить проверку». Система начнет парсинг доменов (в нашем случае на это ушло 5 минут). Если у вас нет времени ждать, вы можете закрыть страницу с инструментом — все работы проводятся в фоновом режиме.

После окончания проверки вам на почту придет уведомление:

Раскройте блок «Список задач» и кликните по пиктограмме Excel-таблицы, чтобы скачать отчет. Также здесь можно удалить отчет или запустить повторный парсинг.

В настройках парсинга есть возможность выбрать отображение отчета: отдельный лист для каждого домена или все на одном листе.

В зависимости от этой настройки отчет будет выглядеть по-разному.

Отчет по каждому домену на разных листах

В нашем примере мы получили именно такой отчет. При скачивании загружается архив с файлами в формате CSV:

Что содержит архив:

Файл с уникальными ключевиками для всех конкурентов. Для пяти доменов, которые мы добавляли в проверку, парсер собрал почти 32 000 ключей.

Общие результаты — данные по количеству объявлений на поиске Google и Яндекс. Для каждого домена данные указаны в разрезе регионов.

Технический файл, в котором указаны настройки парсинга.

Файлы с названиями доменов. Содержат ключевые слова конкурентов, заголовки и тексты объявлений. Данные указаны в разрезе поисковых систем и регионов. Например, вы можете посмотреть, какие объявления показывает конкурент в Яндексе в Санкт-Петербурге.

Обратите внимание! При парсинге объявления собираются из результатов поисковой выдачи в таком виде, в котором они отображаются. Кроме основного текста и заголовка могут собираться уточнения, быстрые ссылки и другие расширения (если они есть в объявлении).

Данные по доменам на одном листе

При таком способе отображения отчета загружается один XLSX-файл с четырьмя листами. Даже если вы парсите 50 доменов, листов в файле все равно будет четыре. Какие это листы:

«Результаты общие» — количество уникальных объявлений по всем доменам. Данные указаны в разрезе регионов и поисковых систем.

«Слова и объявления». На этом листе собрана семантика по всем конкурентам и тексты объявлений. Данные указаны по каждому региону и поисковой системе. Если доменов много, работать с такой таблицей будет неудобно.

«Слова». Собраны уникальные ключевики по всем доменам.

«Исх. настройки». Указаны настройки парсинга.

2. Находим упущенные ключевые слова

Собрать все ключи и объявления конкурентов полезно для общего анализа и понимания ситуации. Но если у вас уже запущены рекламные кампании, важно понимать другое: какие слова используют ваши конкуренты, а вы — нет.

Как это сделать

1. Подготовьте список ключевых слов, по которым у вас запущена реклама.

2. Перейдите в инструмент «Слова и объявления конкурентов». Укажите домены конкурентов (которые хотите спарсить). В блоке профессиональных настроек вставьте ключи в поле «Минус-слова».

Все слова, добавленные в поле «Минус-слова», система исключит при парсинге. В результатах будут только те ключи, которые вы еще не использовали.

Важно! В блоке профессиональных настроек парсера также есть опция «Точное вхождение без учета морфологии». Если она включена, система не будет собирать указанные ключи в базовом виде, а также с изменением падежа.

3. Запустите парсинг и скачайте результаты. На выходе вы получите готовый набор ключей, с помощью которого можете расширить семантику.

3. Исключаем из парсинга отдельные группы товаров/услуг

Ассортимент товаров или услуг конкурентов не всегда совпадает с вашим. Например, конкуренты могут предлагать дополнительные услуги, которых нет у вас. Или охватывают более широкий ассортимент.

Соответственно, в рекламных кампаниях таких конкурентов будут ключевые слова и объявления, которые не подойдут вам.

Исключите нерелевантные ключи и объявления при парсинге, чтобы получить «чистые» результаты.

Перед запуском парсинга добавьте в поле «Минус-слова» перечень товаров или услуг, которые необходимо исключить из результатов. Также исключите сущности, которые не подходят для рекламы ваших товаров: «бесплатно», «подарок», «бу» и т. д.

Снимите галочку с пункта «Точное вхождение без учета морфологии».

В нашем примере система спарсит релевантные ключевые слова, исключив фразы типа «кухни на заказ», «офисная мебель недорого», «ремонт мебели» и т. д.

4. Собираем ключевики и объявления для определенных товаров/услуг

Допустим, мы хотим собрать дополнительную семантику для группы объявлений «Детские кроватки».

В блоке профессиональных настроек (в поле «Фиксированный список слов») указываем фразу «детские кроватки» и несколько ее вариаций. Снимаем галочку с пункта «Точное вхождение» и запускаем парсинг.

Парсер соберет ключевики, подходящие для рекламы детских кроваток:

5. Выгружаем объявления и регионы показа для конкретных ключевых слов

Также с помощью инструмента «Слова и объявления конкурентов» можно спарсить объявления, которые показывают конкуренты по конкретным ключевым фразам.

Как это сделать:

Соберите список ключей, которые вас интересуют. Добавьте их в поле «Фиксированный список слов». Поставьте галочку на опции «Точное вхождение». Запустите парсинг.

Система соберет объявления конкурентов, которые показываются по заданному списку ключевиков. Проанализируйте отчет, сравните данные по показам объявлений в разных регионах, используйте идеи для создания собственных объявлений.

Парсинг завершен — что дальше?

Используйте результаты парсинга для улучшения ваших кампаний:

расширяйте семантику и получайте больше трафика;

смотрите объявления конкурентов, анализируйте и отмечайте удачные варианты. Используйте полученные идеи при составлении собственных объявлений.

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