[В закладки] 13 онлайн-редакторов для фото, изображений и другой графики

Если вам нужно быстро обработать фото для рекламы или запилить классную картинку для Фейсбука, необязательно смотреть туториалы по Фотошопу или просить друга-дизайнера помочь. Есть много сервисов, которые помогут сделать неплохую картинку с минимальными усилиями (иногда в несколько кликов).
Собрали подборку таких сервисов с кратким описанием функционала и основных нюансов. Подборка будет особенно полезна тем, кому нужно работать с графикой регулярно (SMMщики, таргетологи и т. д.).
1. Canva
Наверное, этот сервис уже на слуху почти у всех, кто работает с графикой. Один из самых популярных онлайн-сервисов, который позволяет в несколько кликов готовить приличную графику для соцсетей.
Платформы:
браузерная версия;
приложение для Android;
приложение для iOS.
Что есть в сервисе:
быстрое создание графики практически в любом нужном формате: от широкоформатных баннеров до квадратной Инстаграм-картинки;
60 000+ готовых шаблонов. Тут есть все что угодно: шаблоны лого, презентаций, постов, баннеров и т. д. Кстати, среди шаблонов часто встречаются трендовые тематики. Например, шаблоны к 14 февраля или на ковидную тематику. Шаблоны можно редактировать и подгонять под себя;
большая база фото и векторной графики, плюс различные графические элементы (рамки, геометрические фигуры, стикеры и т. д.);
базовая обработка фото – регулировка яркости, контраста, обрезка и поворот. Есть фильтры и эффекты;
кроме статических изображений в Canva можно создавать анимации и небольшие видео. Сервис поддерживает экспорт в PDF, PNG, JPG, SVG, MP4, GIF;
на платной подписке доступна совместная работа над дизайнами (работать можно одновременно, изменения отображаются в режиме реального времени).
Сколько стоит
Бесплатно – без базы премиум-картинок, быстрого ресайза макетов и еще кучи других функций.
Платно – от 9,95 $/месяц (при годовой подписке).
Скажем так, для большинства задач бесплатной версии более чем достаточно.
2. Crello
Похожий сервис (по функционалу и немного по интерфейсу). В Crello чуть больше акцента сделано на возможностях создания анимаций и видео.
Платформы:
браузерная версия;
приложение для Android;
приложение для iOS.
Что есть в сервисе:
готовые макеты на все случаи жизни (как и в Canva, под любой часто используемый формат изображений есть макет с предустановленными размерами);
30 000+ готовых шаблонов различной тематики;
внутренняя база фотографий, видео, аудио, графических элементов;
drag-n-drop фото и видеоредактор с базовыми инструментами редактирования;
возможность выгружать готовые дизайны в популярных форматах: JPG, PNG, PDF, GIF, MP4;
над дизайнами можно работать совместно (до 10 человек одновременно).
Сколько стоит
Бесплатно можно только ознакомиться с возможностями сервиса (относительно недавно сервис существенно ограничил бесплатную версию, теперь готовые дизайны можно скачивать не более 5 раз в месяц).
Платно – без ограничений по количеству скачиваний и с доступом к премиум-функциям вроде удаления фона и командной работы. При годовой подписке платная версия обойдется в 7,99 $/месяц.
3. Pablo by Buffer
Простой сервис, с помощью которого можно готовить изображения для публикации в соцсетях. Минимальный функционал, но если вам просто нужно взять красивый фон, разместить на нем умную цитату и запостить в паблик – с этой задачей Pablo определенно поможет.
Платформы: только веб-версия, зато бесплатная.
Что есть в сервисе:
база стоковых фото и изображений (более 600 тысяч);
5 шаблонов, на выбор доступны предустановленные размеры публикаций для основных соцсетей: Pinterest, Facebook, Instagram, Twitter;
возможность загрузки собственных изображений и графики;
экспорт в PNG (да, поддерживается только этот формат).
Сколько стоит: бесплатно, у сервиса нет платной подписки и премиум-функций.
4. Picture.Plus
Совсем примитивный сервис для простых задач вроде добавления текста на картинку, изменения размера фона и т. д.
Платформы: только веб-версия.
Что есть в сервисе:
готовые шаблоны для разных форматов контента в соцсетях (сторис, обложки групп, посты и т. д.);
поддержка 50 кириллических шрифтов;
примитивный фоторедактор – в нем можно добавлять на фото фигуры, текст, стикеры, применять эффекты;
встроенные подсказки по размерам картинок под каждую соцсеть;
поиск по фотостокам Pexels и Pixabay – найденные фото сразу можно использовать в сервисе для создания дизайна;
выгрузка в PNG (другие форматы не поддерживаются).
Сколько стоит
На бесплатной версии нет доступа к фоторедактору (что странно, ведь там и так небогатый функционал), в большинстве шаблонов на фото накладывается лого сервиса.
Платная версия стоит от 399 до 899 рублей в месяц. На платных тарифах доступен расширенный функционал: возможность создавать анимацию, видео, загружать собственные иконки.
5. Pixlr
Онлайн-фоторедактор с широким функционалом. Сервис предлагает два инструмента:
Pixlr X – простой редактор с инструментами для быстрой обработки фото;
Pixlr E – продвинутый редактор с профессиональными функциями (напоминает Adobe Photoshop).
Платформы:
веб-версия;
приложение для iOS;
приложение для Android;
десктопное приложение для Windows.
Что есть в сервисе:
большой набор инструментов для обработки и редактирования изображений: кадрирование, ресайз, размытие, ретушь, цветокоррекция и т. д.;
работа со слоями;
инструмент для быстрого удаления фона (работает на основе искусственного интеллекта);
библиотека стикеров, рамок и других элементов;
эффекты и фильтры;
поддержка импорта изображений во всех популярных форматах: PSD, PXD, JPEG, PNG, WEBP, SVG и т. д.;
экспорт в WEBP, PNG, JPG, PXD (при экспорте можно регулировать качество изображений и настраивать размер).
Сколько стоит
Бесплатно можно пользоваться обоими вариантами сервиса (простым X или продвинутым E). Минусы бесплатной версии: доступны только базовые инструменты редактирования, часть элементов, а также в сервисе будет показываться реклама.
Платно: от 4,9 $/месяц со всем функционалом и без рекламы. А максимальный тарифный план Creative Pack (14,99 $/месяц) дополнительно открывает доступ к фотостоку Pixlr – это более 10 млн изображений, шаблонов, шрифтов, фотографий, видео и 3D-файлов.
6. Befunky
Онлайн-сервис для создания коллажей, обработки фото и создания графики.
Платформы:
веб-версия;
приложение для Android;
приложение для iOS.
Что есть в сервисе:
огромная база бесплатных фото и изображений (у Befunky есть собственная библиотека с 1 млн+ картинок);
инструменты для обработки фото: ресайз, обрезка, цветокоррекция, редактирование и удаление фона, наложение эффектов и т. д. Также есть возможность обрабатывать фотографии пакетно – применять набор эффектов сразу к любому количеству фото;
инструменты для создания коллажей (есть готовые макеты для Facebook и Pinterest);
готовые шаблоны баннеров, обложек групп, обложек для YouTube и т. д.;
возможность загрузки собственных шрифтов (с устройства или подгрузка с Google Fonts);
экспорт готового дизайна в JPG, PNG, PDF.
Сколько стоит
Бесплатно доступен ограниченный функционал, например нет доступа к инструменту удаления фона и пакетному редактированию.
Платно доступен весь функционал – за 4,99 $/месяц (при оплате годовой подписки).
7. Piktochart
Онлайн-сервис для создания презентационного визуального контента: инфографики, отчетов с различными графиками, постеров и флаеров, презентаций и т. д.
Платформы: только веб-версия.
Что есть в сервисе:
несколько сотен готовых шаблонов графики, есть предустановленные форматы для соцсетей, а также возможность создания макетов произвольного размера;
тысячи бесплатных элементов (иконки и изображения);
возможность загрузки собственных шрифтов;
внутреннее хранилище для хранения готовых дизайнов (до 1 ГБ);
совместная работа над графикой (в команде до 5 пользователей). Пользователям из команды можно раздавать разные роли и уровни доступа.
Сколько стоит
Бесплатно доступно только 5 эффектов, готовые дизайны сохраняются в средненьком качестве и с наложением водяного знака сервиса.
Без ограничений по функционалу сервис стоит от 24 $/месяц.
8. Photo Editor
Простенький браузерный фоторедактор.
Платформы: только веб-версия.
Что есть в сервисе:
инструменты для базовой обработки изображений: обрезка, ресайз, поворот, цветокоррекция;
возможность рисования на изображении, также можно добавлять текст и фигуры;
возможность сохранять обработанное изображение в JPG, GIF, WEBP, PNG или PDF. Сервис поддерживает импорт практически всех популярных форматов изображений.
Сколько стоит. Сервис бесплатный, без платных функций и подписки.
9. Sumopaint
Онлайн-фоторедактор и сервис для создания графики с приятным интерфейсом и хорошей функциональностью.
Платформы:
веб-версия;
на платном тарифе есть десктопные версии для Windows, iOS и Linux.
Что есть в сервисе:
инструменты для создания графики любой сложности с нуля: работа со слоями, эффекты и фильтры, кисти и т. д.;
инструменты для редактирования фото и цветокоррекции;
экспорт в JPG, PNG, GIF. Есть API.
Сколько стоит
Бесплатно доступна только веб-версия сервиса, ограниченный инструментарий и хранилище, а также показывается реклама.
Платно предоставляется полный доступ к функциям и десктопным приложениям + отключение рекламы. Стоит 9 $/месяц. Кстати, этот тариф включает много сервисов: у Sumo есть еще решения для 3D-моделирования, редактирования видео и аудио и т. д. Есть тариф для студентов – 19 $/год.
10. Fotostars
Простой и удобный онлайн-фоторедактор с приятным и быстрым интерфейсом.
Платформы:
веб-версия;
приложение для Android;
приложение для iOS.
Что есть в сервисе:
инструменты для редактирования фото (ресайз, изменение пропорций, обрезка и т. д.) и цветокоррекции;
настройка резкости и фокуса;
фильтры и эффекты;
инструменты для ретуши.
Импортировать можно изображения в 15 форматах (включая TIFF и ICO). А вот выгрузить обработанное фото можно только в JPG.
Сколько стоит: сервис бесплатный, нет премиум-функций или платной подписки.
11. Fotoflexer
Англоязычный сервис, аналог Fotostars и других подобных фоторедакторов.
Платформы: только веб-версия.
Что есть в сервисе:
работа с несколькими слоями. Можно добавлять фоновую картинку и дополнительную графику на разные слои, переключаться между ними и менять порядок наложения;
добавление фигур, стикеров и других графических элементов;
фильтры;
добавление текста, доступно более 1000 вариантов шрифтов.
Сколько стоит: сервис бесплатный.
12. Ipiccy
Онлайн-редактор фото, также позволяет создавать коллажи и дизайн с нуля.
Платформы: только веб-версия.
Что есть в сервисе:
инструменты для базового редактирования изображений (изменение размера, обрезка);
возможность работы со слоями;
база готовых шаблонов для создания коллажей (шаблоны можно редактировать и подстраивать под себя);
возможность добавлять к изображениям стикеры, стрелки, фигуры и другую графику;
импорт основных графических форматов (GIF, JPG, PNG, JPEG, SVG). Выгрузить готовый дизайн можно только в JPG и PNG.
Сколько стоит: сервис бесплатный, для использования не нужно даже регистрироваться.
13. Remove.bg
Последний сервис из нашей подборки предназначен для выполнения всего одной функции – удаления фона.
Платформы:
веб-версия;
приложение для Android;
десктопное приложение для Windows, Linux и Mac.
Что есть в сервисе:
основная функция – удаление фона. Работает максимально просто: загружаем фото и далее алгоритмы сервиса автоматически убирают фон;
есть плагины для Фотошопа, WooCommerce, Sketch, Drupal, также у сервиса есть API;
на десктопных приложениях есть пакетная обработка (массовое удаление фонов).
Алгоритмы сервиса неплохо распознают различные объекты на изображениях. В частности, хорошо распознаются автомобили, люди, животные и другие объекты. В некоторых случаях фон может удаляться не полностью (например, если основной объект на картинке имеет нечеткие границы или его цвет сливается с фоном). В остальном же Remove.bg неплохо справляется со своей функцией.
Сколько стоит
Бесплатно можно скачивать до 50 картинок в месяц в среднем качестве и 1 в HD.
Для скачивания большего количества обработанных картинок в HD нужно покупать кредиты. Стоимость 1 кредита – от 4,65 до 129 рублей (зависит от количества и выбранного плана – подписка или фиксированный пакет кредитов).
Резюме
Сравнивать перечисленные сервисы друг с другом не имеет особого смысла. Одни инструменты (например, Pixlr) практически полностью являются заменой Фотошопу, другие (тот же Remove.bg) выполняют всего одну, но важную функцию.
Если вы работаете с графикой много и регулярно, потестируйте сервисы из подборки и подберите подходящий по функционалу и стоимости. Кстати, возможно вам и не понадобится платная версия, например в Canva вполне себе можно работать на бесплатной версии и этого хватает для базовых задач.
Если же хочется полного доступа к функционалу, совместной работы и других плюшек – платная подписка в большинстве сервисов стоит относительно недорого. Надеемся, подборка поможет вам в работе. А если вы знаете какой-то классный сервис для работы с графикой, который мы не упомянули в статье, поделитесь в комментариях.