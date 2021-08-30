[В закладки] 13 онлайн-редакторов для фото, изображений и другой графики

Если вам нужно быстро обработать фото для рекламы или запилить классную картинку для Фейсбука, необязательно смотреть туториалы по Фотошопу или просить друга-дизайнера помочь. Есть много сервисов, которые помогут сделать неплохую картинку с минимальными усилиями (иногда в несколько кликов).

Собрали подборку таких сервисов с кратким описанием функционала и основных нюансов. Подборка будет особенно полезна тем, кому нужно работать с графикой регулярно (SMMщики, таргетологи и т. д.).

1. Canva

https://www.canva.com/ru_ru/

Наверное, этот сервис уже на слуху почти у всех, кто работает с графикой. Один из самых популярных онлайн-сервисов, который позволяет в несколько кликов готовить приличную графику для соцсетей.

Платформы:

браузерная версия;

приложение для Android;

приложение для iOS.

Что есть в сервисе:

быстрое создание графики практически в любом нужном формате: от широкоформатных баннеров до квадратной Инстаграм-картинки;

60 000+ готовых шаблонов. Тут есть все что угодно: шаблоны лого, презентаций, постов, баннеров и т. д. Кстати, среди шаблонов часто встречаются трендовые тематики. Например, шаблоны к 14 февраля или на ковидную тематику. Шаблоны можно редактировать и подгонять под себя;

большая база фото и векторной графики, плюс различные графические элементы (рамки, геометрические фигуры, стикеры и т. д.);

базовая обработка фото – регулировка яркости, контраста, обрезка и поворот. Есть фильтры и эффекты;

кроме статических изображений в Canva можно создавать анимации и небольшие видео. Сервис поддерживает экспорт в PDF, PNG, JPG, SVG, MP4, GIF;

на платной подписке доступна совместная работа над дизайнами (работать можно одновременно, изменения отображаются в режиме реального времени).

Сколько стоит

Бесплатно – без базы премиум-картинок, быстрого ресайза макетов и еще кучи других функций.

Платно – от 9,95 $/месяц (при годовой подписке).

Скажем так, для большинства задач бесплатной версии более чем достаточно.

2. Crello

https://crello.com/ru/

Похожий сервис (по функционалу и немного по интерфейсу). В Crello чуть больше акцента сделано на возможностях создания анимаций и видео.

Платформы:

браузерная версия;

приложение для Android;

приложение для iOS.

Что есть в сервисе:

готовые макеты на все случаи жизни (как и в Canva, под любой часто используемый формат изображений есть макет с предустановленными размерами);

30 000+ готовых шаблонов различной тематики;

внутренняя база фотографий, видео, аудио, графических элементов;

drag-n-drop фото и видеоредактор с базовыми инструментами редактирования;

возможность выгружать готовые дизайны в популярных форматах: JPG, PNG, PDF, GIF, MP4;

над дизайнами можно работать совместно (до 10 человек одновременно).

Сколько стоит

Бесплатно можно только ознакомиться с возможностями сервиса (относительно недавно сервис существенно ограничил бесплатную версию, теперь готовые дизайны можно скачивать не более 5 раз в месяц).

Платно – без ограничений по количеству скачиваний и с доступом к премиум-функциям вроде удаления фона и командной работы. При годовой подписке платная версия обойдется в 7,99 $/месяц.

3. Pablo by Buffer

https://pablo.buffer.com/

Простой сервис, с помощью которого можно готовить изображения для публикации в соцсетях. Минимальный функционал, но если вам просто нужно взять красивый фон, разместить на нем умную цитату и запостить в паблик – с этой задачей Pablo определенно поможет.

Платформы: только веб-версия, зато бесплатная.

Что есть в сервисе:

база стоковых фото и изображений (более 600 тысяч);

5 шаблонов, на выбор доступны предустановленные размеры публикаций для основных соцсетей: Pinterest, Facebook, Instagram, Twitter;

возможность загрузки собственных изображений и графики;

экспорт в PNG (да, поддерживается только этот формат).

Сколько стоит: бесплатно, у сервиса нет платной подписки и премиум-функций.

4. Picture.Plus

https://picture.plus/

Совсем примитивный сервис для простых задач вроде добавления текста на картинку, изменения размера фона и т. д.

Платформы: только веб-версия.

Что есть в сервисе:

готовые шаблоны для разных форматов контента в соцсетях (сторис, обложки групп, посты и т. д.);

поддержка 50 кириллических шрифтов;

примитивный фоторедактор – в нем можно добавлять на фото фигуры, текст, стикеры, применять эффекты;

встроенные подсказки по размерам картинок под каждую соцсеть;

поиск по фотостокам Pexels и Pixabay – найденные фото сразу можно использовать в сервисе для создания дизайна;

выгрузка в PNG (другие форматы не поддерживаются).

Сколько стоит

На бесплатной версии нет доступа к фоторедактору (что странно, ведь там и так небогатый функционал), в большинстве шаблонов на фото накладывается лого сервиса.

Платная версия стоит от 399 до 899 рублей в месяц. На платных тарифах доступен расширенный функционал: возможность создавать анимацию, видео, загружать собственные иконки.

5. Pixlr

https://pixlr.com/ru/

Онлайн-фоторедактор с широким функционалом. Сервис предлагает два инструмента:

Pixlr X – простой редактор с инструментами для быстрой обработки фото;

Pixlr E – продвинутый редактор с профессиональными функциями (напоминает Adobe Photoshop).

Платформы:

веб-версия;

приложение для iOS;

приложение для Android;

десктопное приложение для Windows.

Что есть в сервисе:

большой набор инструментов для обработки и редактирования изображений: кадрирование, ресайз, размытие, ретушь, цветокоррекция и т. д.;

работа со слоями;

инструмент для быстрого удаления фона (работает на основе искусственного интеллекта);

библиотека стикеров, рамок и других элементов;

эффекты и фильтры;

поддержка импорта изображений во всех популярных форматах: PSD, PXD, JPEG, PNG, WEBP, SVG и т. д.;

экспорт в WEBP, PNG, JPG, PXD (при экспорте можно регулировать качество изображений и настраивать размер).

Сколько стоит

Бесплатно можно пользоваться обоими вариантами сервиса (простым X или продвинутым E). Минусы бесплатной версии: доступны только базовые инструменты редактирования, часть элементов, а также в сервисе будет показываться реклама.

Платно: от 4,9 $/месяц со всем функционалом и без рекламы. А максимальный тарифный план Creative Pack (14,99 $/месяц) дополнительно открывает доступ к фотостоку Pixlr – это более 10 млн изображений, шаблонов, шрифтов, фотографий, видео и 3D-файлов.

6. Befunky

https://www.befunky.com/

Онлайн-сервис для создания коллажей, обработки фото и создания графики.

Платформы:

веб-версия;

приложение для Android;

приложение для iOS.

Что есть в сервисе:

огромная база бесплатных фото и изображений (у Befunky есть собственная библиотека с 1 млн+ картинок);

инструменты для обработки фото: ресайз, обрезка, цветокоррекция, редактирование и удаление фона, наложение эффектов и т. д. Также есть возможность обрабатывать фотографии пакетно – применять набор эффектов сразу к любому количеству фото;

инструменты для создания коллажей (есть готовые макеты для Facebook и Pinterest);

готовые шаблоны баннеров, обложек групп, обложек для YouTube и т. д.;

возможность загрузки собственных шрифтов (с устройства или подгрузка с Google Fonts);

экспорт готового дизайна в JPG, PNG, PDF.

Сколько стоит

Бесплатно доступен ограниченный функционал, например нет доступа к инструменту удаления фона и пакетному редактированию.

Платно доступен весь функционал – за 4,99 $/месяц (при оплате годовой подписки).

7. Piktochart

https://piktochart.com/

Онлайн-сервис для создания презентационного визуального контента: инфографики, отчетов с различными графиками, постеров и флаеров, презентаций и т. д.

Платформы: только веб-версия.

Что есть в сервисе:

несколько сотен готовых шаблонов графики, есть предустановленные форматы для соцсетей, а также возможность создания макетов произвольного размера;

тысячи бесплатных элементов (иконки и изображения);

возможность загрузки собственных шрифтов;

внутреннее хранилище для хранения готовых дизайнов (до 1 ГБ);

совместная работа над графикой (в команде до 5 пользователей). Пользователям из команды можно раздавать разные роли и уровни доступа.

Сколько стоит

Бесплатно доступно только 5 эффектов, готовые дизайны сохраняются в средненьком качестве и с наложением водяного знака сервиса.

Без ограничений по функционалу сервис стоит от 24 $/месяц.

8. Photo Editor

https://www.photoeditor.com/

Простенький браузерный фоторедактор.

Платформы: только веб-версия.

Что есть в сервисе:

инструменты для базовой обработки изображений: обрезка, ресайз, поворот, цветокоррекция;

возможность рисования на изображении, также можно добавлять текст и фигуры;

возможность сохранять обработанное изображение в JPG, GIF, WEBP, PNG или PDF. Сервис поддерживает импорт практически всех популярных форматов изображений.

Сколько стоит. Сервис бесплатный, без платных функций и подписки.

9. Sumopaint

https://sumo.app/

Онлайн-фоторедактор и сервис для создания графики с приятным интерфейсом и хорошей функциональностью.

Платформы:

веб-версия;

на платном тарифе есть десктопные версии для Windows, iOS и Linux.

Что есть в сервисе:

инструменты для создания графики любой сложности с нуля: работа со слоями, эффекты и фильтры, кисти и т. д.;

инструменты для редактирования фото и цветокоррекции;

экспорт в JPG, PNG, GIF. Есть API.

Сколько стоит

Бесплатно доступна только веб-версия сервиса, ограниченный инструментарий и хранилище, а также показывается реклама.

Платно предоставляется полный доступ к функциям и десктопным приложениям + отключение рекламы. Стоит 9 $/месяц. Кстати, этот тариф включает много сервисов: у Sumo есть еще решения для 3D-моделирования, редактирования видео и аудио и т. д. Есть тариф для студентов – 19 $/год.

10. Fotostars

https://fotostars.me/

Простой и удобный онлайн-фоторедактор с приятным и быстрым интерфейсом.

Платформы:

веб-версия;

приложение для Android;

приложение для iOS.

Что есть в сервисе:

инструменты для редактирования фото (ресайз, изменение пропорций, обрезка и т. д.) и цветокоррекции;

настройка резкости и фокуса;

фильтры и эффекты;

инструменты для ретуши.

Импортировать можно изображения в 15 форматах (включая TIFF и ICO). А вот выгрузить обработанное фото можно только в JPG.

Сколько стоит: сервис бесплатный, нет премиум-функций или платной подписки.

11. Fotoflexer

https://fotoflexer.com/

Англоязычный сервис, аналог Fotostars и других подобных фоторедакторов.

Платформы: только веб-версия.

Что есть в сервисе:

работа с несколькими слоями. Можно добавлять фоновую картинку и дополнительную графику на разные слои, переключаться между ними и менять порядок наложения;

добавление фигур, стикеров и других графических элементов;

фильтры;

добавление текста, доступно более 1000 вариантов шрифтов.

Сколько стоит: сервис бесплатный.

12. Ipiccy

https://ipiccy.com/

Онлайн-редактор фото, также позволяет создавать коллажи и дизайн с нуля.

Платформы: только веб-версия.

Что есть в сервисе:

инструменты для базового редактирования изображений (изменение размера, обрезка);

возможность работы со слоями;

база готовых шаблонов для создания коллажей (шаблоны можно редактировать и подстраивать под себя);

возможность добавлять к изображениям стикеры, стрелки, фигуры и другую графику;

импорт основных графических форматов (GIF, JPG, PNG, JPEG, SVG). Выгрузить готовый дизайн можно только в JPG и PNG.

Сколько стоит: сервис бесплатный, для использования не нужно даже регистрироваться.

13. Remove.bg

https://www.remove.bg/

Последний сервис из нашей подборки предназначен для выполнения всего одной функции – удаления фона.

Платформы:

веб-версия;

приложение для Android;

десктопное приложение для Windows, Linux и Mac.

Что есть в сервисе:

основная функция – удаление фона. Работает максимально просто: загружаем фото и далее алгоритмы сервиса автоматически убирают фон;

есть плагины для Фотошопа, WooCommerce, Sketch, Drupal, также у сервиса есть API;

на десктопных приложениях есть пакетная обработка (массовое удаление фонов).

Алгоритмы сервиса неплохо распознают различные объекты на изображениях. В частности, хорошо распознаются автомобили, люди, животные и другие объекты. В некоторых случаях фон может удаляться не полностью (например, если основной объект на картинке имеет нечеткие границы или его цвет сливается с фоном). В остальном же Remove.bg неплохо справляется со своей функцией.

Сколько стоит

Бесплатно можно скачивать до 50 картинок в месяц в среднем качестве и 1 в HD.

Для скачивания большего количества обработанных картинок в HD нужно покупать кредиты. Стоимость 1 кредита – от 4,65 до 129 рублей (зависит от количества и выбранного плана – подписка или фиксированный пакет кредитов).

Резюме

Сравнивать перечисленные сервисы друг с другом не имеет особого смысла. Одни инструменты (например, Pixlr) практически полностью являются заменой Фотошопу, другие (тот же Remove.bg) выполняют всего одну, но важную функцию.

Если вы работаете с графикой много и регулярно, потестируйте сервисы из подборки и подберите подходящий по функционалу и стоимости. Кстати, возможно вам и не понадобится платная версия, например в Canva вполне себе можно работать на бесплатной версии и этого хватает для базовых задач.

Если же хочется полного доступа к функционалу, совместной работы и других плюшек – платная подписка в большинстве сервисов стоит относительно недорого. Надеемся, подборка поможет вам в работе. А если вы знаете какой-то классный сервис для работы с графикой, который мы не упомянули в статье, поделитесь в комментариях.