Обзор менеджеров паролей

Говорят, что лучший менеджер паролей — это наш мозг. В этом утверждении есть смысл, но иногда приходится задействовать и внешние ресурсы. Сегодня мы хотим рассказать о лучших менеджерах паролей 2021 года, которые могут сделать вашу жизнь немного проще.

Выбрать удобный и надёжный менеджер паролей — непростая задача. Вы должны действительно доверять сервису. В конце концов, именно он будет хранить ваши секретные данные.

Мы протестировали два десятка менеджеров паролей и выбрали десять, которые являются лучшими с точки зрения функциональности, безопасности и удобства. Все оценки субъективны, конечно же.

Лучшие менеджеры паролей 2021 года. Вариант для тех, кто не хочет читать всё Dashlane — лучший менеджер паролей в 2021 году NordPass — самый безопасный и удобный интерфейс 1Password — лучший сервис для семьи и бизнеса Keeper — лучший платный менеджер паролей Enpass — один из самых гибких и безопасных менеджеров паролей

1. Dashlane — самый универсальный менеджер паролей

Облачное хранилище : 1-5 GB

Бесплатная версия : Да

Плагины браузера: Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Edge

Возможно, кто-то сейчас начнёт ворчать, но Dashlane действительно один из лучших менеджеров паролей в 2021 году. Да, он стоит дороже, чем большинство аналогов. Но это компенсируется впечатляющим списком функций.

Например, он поддерживает три метода аутентификации, первый из которых — двухфакторная аутентификация (2FA). Это отличный способ защитить вашу учетную запись, даже если кто-то получит ваш мастер-ключ. Вторым фактором может быть информация, которую знаете только вы (PIN-код), или ваш смартфон, или биометрическая информация (например, Face ID).

Премиум-план предлагает универсальную двухфакторную аутентификацию (U2FA) . Это более безопасная версия 2FA, в которой устройство USB или NFC можно подключить к любому компьютеру для мгновенного доступа к вашим паролям. В то же время U2FA более проста в использовании, потому что вам не нужно ничего устанавливать: ваше устройство обменивается данными с компьютером по протоколу HID.

Наконец, имеется биометрический логин, который можно использовать вместо мастер-пароля. Dashlane поддерживает как Touch ID, так и Face ID, поэтому все зависит от вашего устройства. Обратите внимание: биометрический логин не заменит ваш мастер-пароль. Он понадобится вам при доступе к Dashlane с нового устройства.

Этот менеджер паролей прост в установке и использовании, работает на всех основных платформах и имеет расширения для браузеров Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer и Edge. Вы также можете импортировать пароли из большинства браузеров, за исключением мобильных.

Следующим в списке возможностей Dashlane идет сканер даркнета. Если вы захотите, он может использовать вашу электронную почту, чтобы проверить, нет ли утечек паролей или банковских реквизитов. Учитывая, что каждый день появляются миллионы новых записей, сканер даркнета может стать отличным инструментом для предотвращения кражи личных данных.

Также есть встроенный VPN. В целом он не столь хорош, как VPN лидеров рынка, но является хорошим инструментом для шифрования вашего трафика и сокрытия вашего IP-адреса. Вы можете подключиться к более чем 20 странам.

Попробовать большинство функций можно бесплатно. А премиум-версия стоит 4,99 доллара в месяц. Подходящая ли это цена, решать вам.

Плюсы

Легко использовать

Отличное автозаполнение

Сканирование даркнета

VPN в качестве бонуса

Минусы

Не самый дешёвый вариант

Нет импорта паролей с телефонов

2. NordPass - самый безопасный и удобный интерфейс

Облачное хранилище : 3 GB

Бесплатная версия : Да

Плагины браузера: Chrome, Firefox, Safari, Opera, Brave, Vivaldi, Edge

Диспетчер паролей NordPass является частью пакета онлайн-безопасности, который включает шифратор NordLocker и NordVPN. Чем же он хорош?

Начнём с того, что научиться пользоваться NordPass очень просто. Как и все остальные, он использует мастер-пароль для защиты вашего хранилища и синхронизирует все данные между устройствами. Также есть возможность использовать Touch ID или Face ID (только для iOS). Для двухфакторной аутентификации вам понадобится приложение для аутентификации и электронное письмо, на которое будет отправлен шестизначный код.

Этот менеджер паролей может работать на Windows, macOS, Linux, Android и iOS. С браузерами — та же история. Вы можете установить расширение NordPass в Chrome, Firefox, Safari, Opera, Brave, Vivaldi и Edge.

NordPass учитывает все особенности и потребность пользователя. Вы можете генерировать пароли и оценивать их надёжность, использовать автозаполнение и автосохранение, а также делиться учётными данными для входа. Разработчики недавно добавили сканер утечек данных, который сканирует утечки баз данных на предмет ваших паролей и данных кредитной карты. Не хватает лишь облачного хранилища для конфиденциальных файлов (есть отдельное приложение NordLocker, доступного через ту же учётную запись) или альтернативы внутреннему приложению аутентификатора.

Однако у NordPass есть некоторые уникальные особенности. Вы можете упорядочить данные в папках для облегчения доступа и использовать OCR для автоматического сканирования текстовой информации с кредитных карт, документов и фотографий. Более того, автономный режим позволит вам получить доступ к своему хранилищу, даже если нет подключения к интернету.

NordPass также предлагает множество возможностей для импорта ваших паролей. Сюда входят самые популярные менеджеры паролей, кроме Zoho Vault, и самые популярные браузеры, кроме Safari. К сожалению, вам придется вручную проверять, соответствует ли экспортированный файл критериям NordPass.

Наконец, NordPass предлагает шифрование XChaCha20 следующего поколения с использованием Argon 2 для получения ключей. Хотя нет ничего плохого в 256-битном AES, используемом конкурентами, XChaCha20 легче интегрировать и он меньше подвержен ошибкам в настройке. Добавьте сюда архитектуру с нулевым доверием, и вы получите действительно безопасное приложение для управления паролями.

NordPass имеет отличную службу поддержки, которая включает в себя круглосуточный чат, электронную почту и постоянно растущую базу знаний. Остается только дождаться появления большего количества функций и NordPass бросит вызов Dashlane в борьбе за первое место в списке лучших менеджеров паролей, это лишь вопрос времени.

Бесплатная версия мощная, но позволяет использовать только одно активное устройство и не предусматривает возможность безопасного обмена и доверенных контактов. Стоит 2,49 доллара США в месяц (при покупке на 2 года), и при этом NordPass даст вам 30 дней на то, чтобы передумать. Кроме того, он также принимает AmazonPay и криптовалюту.

Плюсы

Шифрование XChaCha20 нового поколения

Недорог

Многофакторная аутентификация

Мощная бесплатная версия

Вариант анонимной оплаты

Сканер утечки данных

Минусы

Нет облачного хранилища

3. 1Password — сервис для семьи и бизнеса.

Облачное хранилище : 1-5 GB

Бесплатная версия : Нет

Плагины браузера: Chrome, Brave, Firefox, Edge

1Password — мощный инструмент для хранения, создания и управления вашими паролями. Он функционален и доступен по цене, хотя есть пара нюансов.

Для работы вам нужен мастер-пароль, однако вместо этого можно использовать биометрический логин, в качестве которого используется отпечаток пальца или лицо. Другой вариант 2FA — использовать ваш телефон для создания одноразового пароля.

Помимо всех основных платформ, 1Password поддерживает Chrome OS и командную строку. Что касается расширений браузера, вы можете выбрать Chrome, Firefox, Edge и Brave. Последний не поддерживается Dashlane и LastPass.

Этот менеджер паролей имеет автозаполнение и синхронизирует ваши данные на всех устройствах. Это также упрощает обмен паролями за счёт создания гостевых учётных записей. И самое приятное, 1Password не имеет ограничений на количество людей, которые могут пользоваться вашей учётной записью.

В 1Password есть ещё две функции, которые очень хороши. Первая называется Сторожевая башня. Это веб-сканер даркнета, похожий на тот, что есть у Dashlane. Однако он также проверяет, поддерживает ли веб-сайт 2FA и использует ли он HTTPS.

Режим путешествия — вторая функция, которую стоит упомянуть. Она нужна для сокрытия конфиденциальной информации на вашем телефоне, пока вас нет. Если вы потеряете телефон или кто-то украдет его, вы можете быть уверены, что вся личная информация в безопасности.

Перейти на 1Password очень просто. Вы можете импортировать данные из Chrome, обычного CSV и других популярных менеджеров паролей, включая LastPass и Dashlane. И хотя у него нет бесплатной версии, есть 30-дневная гарантия возврата денег, если вы передумаете.

Цена 1Passwords начинается с 2,99 доллара в месяц в год, но есть тарифный план на 5 пользователей, который стоит 4,99 доллара в месяц.

Плюсы

Проверяет взломанные пароли

Хорошая цена

30-дневная гарантия возврата денег

24/7 поддержка по электронной почте

Минусы

Нет бесплатной версии

Нет поддержки в чате

4. Keeper — для тех, кому нужны ВСЕ функции

Облачное хранилище : 5 GB

Бесплатная версия : Нет, 30-дневная бесплатная пробная версия

Плагины браузера: Chrome, Firefox, Opera, Edge, Internet Explorer

Keeper — надёжный и безопасный менеджер паролей, использующий подход с нулевым доверием. Это означает, что ваши данные зашифрованы не на сервере, а на вашем устройстве, и только вы можете их расшифровать. Разумеется, потребуется хороший мастер-пароль, чтобы пользоваться всеми этими преимуществами.

Все менеджеры паролей имеют какую-то двухфакторную аутентификацию, а в Keeper их множество. Вы можете использовать SMS, аутентификатор Google и Microsoft (TOTP), RSA SecurID, Duo Security, U2F (YubiKey) и KeeperDNA. Последний представляет собой запатентованный вариант 2FA, который позволяет биометрическую аутентификацию с помощью смартфона или умных часов.

В Keeper есть приложения для Windows, macOS, Linux, Android и iOS. Что касается расширений браузера, они используются только для автоматического заполнения учетных данных. Естественно, это улучшает совместимость — так называемый KeeperFill работает с Chrome, Firefox, Opera, Edge и IE. Наконец, вы также можете зайти в своё хранилище с веб-сайта Keeper.

Этот менеджер паролей представляет собой многофункциональный комбайн. Реально, некоторые функции недоступны ни в одном другом менеджере паролей. Например, KeeperChat — безопасная система обмена сообщениями с самоуничтожающимися сообщениями и медиа-галереей для частных фотосессий и музыкальных клипов. Или Security Audit, который проверяет все ваши пароли, оценивает их надёжность и предлагает изменить слабые. Также есть сканер даркнета под названием Breach Watch, который проверяет, не были ли украдены ваши имена пользователей или пароли.

Keeper поддерживает импорт данных из Dashlane, 1Password, ZOHO и других менеджеров паролей. Что касается браузеров, вы можете импортировать их из Chrome, Firefox, Opera, Edge и даже из Internet Explorer. Доступен экспорт в файлы PDF, CSV или JSON.

Бесплатной версии нет, но вы можете попробовать Keeper в течение одного месяца, не передавая свои платежные данные. Этого должно быть достаточно, чтобы убедиться, что эти ребята серьёзно относятся к защите ваших данных, даже если вы получаете бесплатно только веб-приложение. Также существует 14-дневная бесплатная пробная версия для B2B.

Средняя цена Keeper составляет 2,91 доллара США в месяц при годовой оплате. Однако KeepChat и мониторинг Dark Web требуют дополнительных затрат. Кроме того, существуют личные, семейные, студенческие, деловые и корпоративные планы, поэтому окончательная цена зависит от того, кто вы и чего хотите от жизни.

Плюсы

Отличная совместимость

Круглосуточная поддержка клиентов в чате

Приложение для обмена личными сообщениями

Несколько вариантов 2FA

Минусы

Несколько вариантов экспорта

Нет бесплатной версии

5. Enpass — гибкий и безопасный менеджер паролей

Облачное хранилище: Нет

Бесплатная версия: да

Плагины браузера: Chrome, Firefox, Safari, Edge, Brave, Vivaldi,

Enpass — отличный пример минималистичного менеджера паролей. Это не обязательно означает, что это плохо. Если вам нужно простое в использовании решение, Enpass — один из лучших вариантов. Он кросс-платформенный, но в первую очередь предназначен для автономного использования. Вы можете настроить параметры синхронизации между различными устройствами с помощью сторонних платформ облачного хостинга, таких как OneDrive, Dropbox, iCloud и т. д.

Enpass защищает ваши идентификационные данные, информацию о кредитной карте и многое другое. Когда дело доходит до защиты паролей, используется инструмент мониторинга. Он помогает оценить надежность используемых паролей и изменить их в случае повторного использования пароля. Также есть генератор паролей find-secure.

Шифрование данных выполняется с использованием шифра военного уровня AES-256 с расширением SQLCIPHER. Вы можете заблокировать эти данные с помощью мастер-пароля и ключевого файла (содержащего ключ шифрования).

Программа бесплатна, если будете использовать только настольную версию. Если нужно переключаться между настольными и мобильными учетными записями, придется заплатить.

Плюсы

Генератор паролей

Настраиваемое облако или самостоятельный хостинг

Данные дополнительно защищены с помощью SQLCipher

Двухфакторная аутентификация

Минусы

Мобильные приложения платные

Бесплатная версия вмещает до 20 паролей

6. RoboForm — отличный инструмент для заполнения форм

Облачное хранилище : Нет

Бесплатная версия : да

Плагины браузера: Chrome, Edge, Firefox, Opera

RoboForm — один из старейших менеджеров паролей. Он существовал ещеёдо того, как менеджеры паролей стали важными продуктами безопасности. Целевая аудитория — бизнес. Возможно, поэтому разработчики предлагают самостоятельный хостинг для бесплатных пользователей, но как только вы выберете премиум-план, вы сможете использовать их бесшовную синхронизацию. Это означает, что вы можете получить доступ ко всем своим паролям на всех своих устройствах.

Также есть возможность использовать двухфакторную аутентификацию, чтобы никто не попал в ваше хранилище, даже если он каким-то образом получили ваш мастер-ключ.

У RoboForm есть несколько функций, которые могут быть полезны. Он имеет стандартный генератор паролей с изменяемыми переменными. Разработчики даже внедрили вход в систему в один клик в качестве замены автозаполнения. С его помощью вы можете сэкономить время при входе в сервис.

Вы также можете поделиться своими учётными данными с другими пользователями RoboForm. Есть также классические менеджеры паролей, такие как безопасное облачное хранилище и общие папки. Как и во многих других подобных инструментах, вы также можете получить подробный отчёт о состоянии ваших текущих паролей. Также стоит отметить, что все данные, которые вы загружаете, защищены шифрованием AES-256 военного уровня.

Излишне говорить, что RoboForm может быть полезен не только для бизнеса, но и для обычных пользователей. Можно утверждать, что их бесплатная версия даже лучше, потому что вы можете не полагаться на какие-либо внешние серверы (к сожалению, она недоступна в мобильных приложениях). Цена на премиум-опцию начинается с 1,66 доллара в месяц при оплате каждые пять лет. Кроме того, вы получаете приоритетную поддержку клиентов.

Плюсы

Самостоятельное размещение или размещение в облаке

Вход в один клик

Легкий обмен паролями

Очень дёшево

Минусы

Нет поддержки в чате для бесплатных пользователей

Не удаётся полностью отключить напоминания для ручной синхронизации

7. LastPass —многофункциональный и бесплатный вариант

Облачное хранилище : 1 GB

Бесплатная версия : да

Плагины браузера: Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge, устаревшая версия Edge

LastPass — надёжный менеджер паролей, который борется за первое место. Для многих он лучше Dashlane из-за значительно более низкой цены (3 доллара в месяц).

Этот менеджер паролей использует многофакторную аутентификацию (MFA), которая может варьироваться от «вашего устройства» (смартфон) до биометрических данных (отпечаток пальца). Вы можете использовать не только собственный аутентификатор, но и аутентификатор от YubiKey, Sesame, Google или Microsoft.

Вы можете установить этот менеджер паролей на всех основных платформах и во множестве браузеров. LastPass имеет расширения для Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge и Edge Legacy. Да, он не поддерживает Vivaldi или Brave, но то же самое можно сказать и о Dashlane. Функции автозаполнения и автосохранения работают очень хорошо - вам не нужно будет запоминать ничего, кроме мастер-пароля.

Из недостатков можно упомянуть отсутствие реальной поддержки 24/7. Хотя LastPass заявляет, что премиум-пользователи получают приоритетную поддержку, это по-прежнему означает, что вам придется ждать достаточно долго, если вы находитесь в другом часовом поясе. Может быть, это цена дешевле, чем, например, Dashlane.

С другой стороны, LastPass использует 256-битное шифрование AES военного уровня. Разработчики также заявляют, что ни ваш мастер-ключ, ни ключи дешифрования не отправляются на серверы LastPass, и у них нет средств для доступа к таким данным.

Плюсы

Мощная бесплатная версия

Множество расширений для браузера

Справедливая цена

Легко настраивается

Минусы