Регистрация
143,92
Рейтинг
EPAM
Компания для карьерного и профессионального роста
сегодня в 11:27

Какие английские слова IT-лексикона мы неправильно произносим чаще всего

    Пока пара новых статей на технические темы еще в процессе написания, я решил опубликовать небольшой лингвистический материал. Достаточно часто замечаю, что коллеги, у которых английский язык — не родной, неправильно произносят некоторые характерные для IT сферы слова. И дело здесь не в том, насколько аутентично произносятся отдельные звуки, а именно в транскрипции. Регулярно встречал ситуации при общении с носителями, когда неправильно произносимое слово приводило к недопониманиям.

    Дальше я приведу несколько наборов слов, сгруппированных по типовым ошибкам. К каждому слову будет приложена транскрипция, приблизительная транскрипция на русском и ссылка на более детальную информацию в словаре. Так как большинство IT компаний все-таки работает с Северной Америкой, то транскрипции будут из US English.

    Первый набор относится к неправильно поставленному ударению. Вроде бы проблема и небольшая, но с ходу могу вспомнить, как ударение не на том слоге в слове «model» привело гостя из США в замешательство:

    • Comment /ˈkɑmɛnt/ (ка́мэнт) — ударение на первый слог.
    • Command /kəˈmænd/ (камэ́нд) — ударение на последний слог, так как заимствовано из французского.
    • Present — если существительное или прилагательное, то ударение на первый слог /ˈprɛzənt/ (прэ́зэнт), а если глагол — то на последний /prɪˈzɛnt/ (призэ́нт).
    • Import — та же история, что и с предыдущим словом: если существительное — ударение на первый слог, если глагол — на последний.
    • Export — аналогично предыдущему.
    • Report — а вот тут закономерность предыдущих трех нарушается: независимо от того существительное это или глагол, ударение всегда на последнем слоге — /rɪˈpɔrt/ (рипо́рт).
    • Calendar /ˈkæləndər/ (кэ́лэндэр) — ударение на первом слоге.
    • Distribute /dɪˈstrɪˌbjut/ (дистри́бьют) — ударение на втором слоге, в некоторых словарях встречал допустимое ударение на последнем, но от носителей пока слышал только первый вариант.
    • Model /ˈmɑdəl/ (мо́дэл) — ударение всегда на первом слоге.
    • Mature /məˈtʊr/ (мэчу́р) — часто слышу как вместо правильного варианта говорят «мэ́йчур» с ударением на первом слоге.
    • Variable /ˈvɛriəbəl/ (вэ́риэбл) — тут ошибочные прочтения обычно звучат как «вэриэ́йбл» или «вэра́йабл», даже не знал к какой группе ошибок это отнести.

    Следующая распространенная проблема — неправильное произношение окончаний «-ed». Не-носители как правило стремятся всегда произносить гласный звук этого окончания: «солвэд», «аскэд». Хоть вероятность недопониманий в этом случае и невелика, но внимание обратить сто́ит. Подробные правила можно найти здесь, а я отмечу самое важное — гласный звук в окончании «-ed» произносится только если исходное слово заканчивается на t или d:

    • Started /ˈstɑrtəd/ (стартэд)
    • Loaded /ˈloʊdəd/ (лоудэд)
    • Waited /ˈweɪtəd/ (вэйтэд)

    Во всех остальных случаях он не произносится:

    • Solved /sɑlvd/ (солвд)
    • Asked /æskt/ (аскт)
    • Fixed /fɪkst/ (фикст)

    Третий набор слов — звуки, которые произносить не нужно. Если не ограничивать себя рамками IT-лексикона, таких примеров можно найти целое множество, но мы остановимся только на самом актуальном:

    • Debt /det/ (дэт) — «b» не читается.
    • Dumb /dʌm/ (дам) — и тут «b» не читается.
    • Thumb /θʌm/ (сам) — и снова нечитаемая «b».
    • Receipt /rɪˈsit/ (риси́т) — «p» не произносится.

    Продолжаем дальше… Звука, аналогичного русскому «ц» в английском языке практически нет, поэтому произносить его не надо, даже если очень хочется (с ходу что-то похожее на «ц» могу припомнить только в заимствованных словах типа Switzerland):

    • Cell /sel/ (сэл)
    • San Francisco /ˌsæn frænˈsɪskəʊ/ (сан франси́скоу)
    • Accept /ækˈsɛpt/ (аксэ́пт)
    • Concept /ˈkɑnsɛpt/ (ка́нсэпт)
    • Process /ˈprɑsɛs/ (пра́сэс) — тут также есть нюанс с ударением. Хоть и есть вариант глагола с ударением на последнем слоге, в значениях близких к IT оно все-таки на первом независимо от того, существительное это или глагол.

    Сочетание «ch» может произноситься в английском языке по-разному, но крайне редко, как русское «х». А в словах, заимствованных с греческого — только как «к»:

    • Architecture /ˈɑrkɪˌtektʃər/ (аркитэкчер)
    • Technical /ˈteknɪk(ə)l/ (тэ́кникал)
    • Synchronous /ˈsɪŋkrənəs/ (си́нкранас) — в этом слове и помимо звука для «ch» делают ошибки, но произношение не такое сложное как кажется.
    • Hierarchy /ˈhaɪəˌrɑrki/ (ха́ерарки) — ситуация похожа на предыдущее слово, не все так страшно как кажется на первый взгляд. Даже если не заморачиваться с акцентом и по-русски сказать «хайрарки», то носителям будет все предельно понятно.
    • Characterkerəktər/ (кэ́рэктэр) — но при этом char (и в IT контексте) произносится через «ч».
    • Schema /ˈskiːmə/ (ски́ма)

    Следующий набор слов — где очень часто произносят звук «ай», хотя его там нет:

    • Engine /ˈɛndʒɪn/ (э́нджин)
    • Service /ˈsəːrvɪs/ (сёрвис)
    • Novice /ˈnɒvɪs/ (на́вис)
    • Pivot /ˈpɪvət/ (пи́вэт)
    • Tier /tɪr/ (тир)

    А теперь слова, в которых мы часто говорим звук «и» и ошибаемся:

    • Header /ˈhɛdər/ (хэ́дэр) — никаких «хидеров»! Хотя, если вы общаетесь с новозеландцами, то «хидер» будет допустимым вариантом :).
    • Bearer /ˈbɛrər/ (бэ́рэр) — аналогичная проблема, «бирэр» — это неправильно.
    • Bind /bnd/ (байнд) — и никак не «бинд».
    • Tear — да, в значении «слеза» там есть звук «и», но в IT оно чаще всего употребляется в словосочетании «tear down» и звучит как /tɛr/ (см. второе значение по ссылке).

    И самый сложный набор — слова, которые читаются не совсем так, как пишутся. Вот как раз с ними я чаще всего встречал недопонимания:

    • Queue /kjuː/ (кью) — не надо придумывать лишних звуков, просто «кью». Да, это очередное заимствование из французского. На практике приходилось от не-носителей слышать варианты «кьюи», «кьюэ», «куеуе».
    • Opaque /ə(ʊ)ˈpeɪk/ (опэ́йк) — окончание «ue» точно также не произносится, как и в предыдущем случае.
    • Archive /ˈɑrkaɪv/ (аркайв)
    • Chaos /ˈkeɪɑs/ (кэ́йас)
    • Author /ˈɔːθər/ (о́сэр) — иногда забывают, что первый звук тут — «о».
    • Pause /ˈpɔːz/ (поз) — просто «поз», не «пауз».
    • Suite /swiːt/ (свит) — наверное наиболее неочевидный вариант из приведенного. Слово «suit» (без буквы «e» в конце) действительно читается как «сют» и означает «костюм», а «suite» произносится точно также как «сладкий» на английском и означает «набор, комплект» и т.д.
    • Pseudo /ˈsjuːdəʊ/ (сью́доу) — да, в буквосочетании «ps» в начале слова первая буква как правило не произносится.
    • Scheduler /ˈskɛdʒʊələr/ (скэ́джулэр), /ˈʃɛdjuːlə/ (шэ́дьюла) — следует отметить, что у этого слова есть два правильных произношения. В указанных выше транскрипциях первая соответствует американскому английскому, вторая — британскому.
    • Purchase /ˈpɜrtʃəs/ (пёрчес) – так и хочется прочитать как «пурче́йз», но это будет неверно.

    Теперь «бонусный» набор — буква «x» в начале слова чаще всего читается как «з»:

    • Xeon /ˈziːɒn/ (зион)
    • Xerox /ˈzɪərɒks/ (зиракс)
    • Xamarin (замарин)

    И самая последняя рекомендация в этой статье будет на тему сокращений «cannot»: если не уверены в своем произношении — не сокращайте, говорите «кэн нот». Проблемы могут быть следующие:

    • Если вы следуете американскому варианту и говорите «кэнт», то высока вероятность непонимания «это все-таки can или cannot», так как конечная «т» в разговорной речи может теряться. Носители отличают оба варианта по тому, на каком слове ударение: если ударение на основном глаголе («I can do it»), значит отрицания нет, а если на модальном — то есть («I can’t do it»). Если вы уверены что всегда сможете следовать этому простому правилу — отлично, если нет — см. выше.
    • Если следуете британскому варианту, то все еще хуже :) Грань между «can’t» и самым грубым ругательством очень тонкая — в длительности звука «a». В цензурном слове этот звук длиннее: «каант». Разная длительность одного и того же звука в разных словах очень нехарактерна для русского языка, поэтому здесь могут быть большие проблемы.

    На этом моменте я, пожалуй, остановлюсь. Если такой формат вам интересен — пишите, буду разбавлять технические статьи рекомендациями на тему английского.
    Теги:
    EPAM
    143,92
    Компания для карьерного и профессионального роста
    Поделиться публикацией

    Комментарии 37

      0

      Интересно! Пожалуйста, продолжайте. В технических статьях в том числе:))

        +1
        Спасибо, отличная подборка.
        Дополню: Private — как только не произносят )
          0
          Спасибо! private — тоже отличный пример неправильных произношений :)
          0
          как, на ваш вгляд, нужно читать название фирмы Logitech? Часто слышу «лоджитеч», но считаю. что правильно «лоджитек», тк «теКнолоджи»
            +4
            Правильно будет «Лоджитек»
              0
              Не вводите людей в заблуждение, «Логитек» же.
                0
                «g» перед «e, i, y» читается как «дж».
            0

            Интересная подборка. Хотелось бы видеть подобные статьи на Хабре на действительно неочевидные темы

              0
              «В цензурном слове этот звук длиннее: «каант»».
              В большинстве рекомендаций на русском говорят про длительность.
              Нэйтивы прежде всего говорят о разной артикуляции, длительность это следствие (tense and relaxed vowels)
              PS: статья отличная
                0
                Полностью согласен насчет артикуляции, спасибо за комментарий.
                0
                Хочется только отметить, что надо быть поосторожнее с IPA. Некоторые символы (особенно гласные звуки) произносятся не интуитивно. Например /ˈkeɪɒs/ это не кэ́йас, а кэ́йос. Начать можно тут (для английского языка).
                  0
                  С IPA я знаком, но насчет ɒ соглашусь только отчасти. Например, в слове hot в транскрипции тот же звук, но в US English он ближе к а, чем к о — www.wordreference.com/definition/hot (можно прослушать сэмпл). Я в начале статьи указал, что транскрипции и приблизительные русские транскрипции будут ориентированы на US English. Насчет chaos — www.wordreference.com/definition/chaos в этом примере я тоже слышу больше «а» чем «о».
                    +1
                    Пардон, моя ошибка, я скопировал UK транскрипцию, сейчас исправлю. Спасибо за замечание!
                      0
                      Почти, в US варианте там не "ɒ", а "ɑ", что действительно ближе к А, но это не совсем А :) в упрощённом транскрипте для US это тоже пишется как О. А вот ɒ произносится как О.
                        0
                        Да, полностью согласен, у меня для chaos была скопирована транскрипция для UK English, уже исправил.
                    +4
                    Тема issue не раскрыта :))
                      0
                      А как быть с Zuxel и Asus?
                        +1
                        А планирую через некоторое время написать похожую статью про популярные имена собственные, бренды и сокращения.
                          0
                          Спасибо. Будем ждать.
                          0
                          Да чёрт с ним, с зайкселем, меня больше волнуют Xerox & Xiaomi.
                            +1
                            Xiaomi это Китайская фирма, тут правильней будет оперировать не переводом с английского а с китайского, я считаю
                          0
                          буква «x» в начале слова чаще всего читается как «з»
                          В пример хорошо бы привести и зэмл, который в девичестве XAML.
                            0
                            Где же «каэсэс» (CSS)?
                              +2
                              Аббревиатуры будут в отдельной статье вместе с именами собственными, брендами и т.д.
                              0
                              Started /ˈstɑrtəd/ (стартэд)
                              AFAIK, "-ид", а не "-эд".
                              Можно дополнить важностью безударности окончания, одна из возможных ошибок — желание подчеркнуть прошедшее время переносом ударения.
                              Solved /sɑlvd/ (солвд)
                              Можно дополнить, что звонкость окончания "-д" или "-т" зависит от звонкости предыдущего согласного. Впрочем, это уже минорное.

                              Спасибо, мощная подборка. Заслуживает дополнения, превращения в шпаргалку, распечатывания и помещения на стенку.
                                0
                                В американском варианте все-таки "-эд" — forvo.com/word/started/#en

                                Насчет звонкости — да, согласен, но решил не усложнять текст. По указанной в том абзаце ссылке правило полностью расписано.

                                Спасибо!
                                0
                                Да что там собирать, все (!) мы говорим «сервера», тогда как сервер -> серверы.
                                  0
                                  Да что там собирать, все (!) мы говорим «сервера», тогда как сервер -> серверы.

                                  Это тяжелое наследие 90х:
                                  +1
                                  Гм… почему-то ожидал в первых строках «пресс эни кей»)
                                    +1

                                    Тут ведь вот еще какое дело.


                                    Стал все чаще замечать, что порой специально коверкают произношение, придавая определенный шарм буржуйским словесам:


                                    • Опять доступа нет — форбидОн (Forbidden) на стартовой...
                                    • Ох уж эти ваши лЮниксы (Linux) с крышечками и палочками, вот в вЕндансе (Windows) все через мышку...
                                    • Ферма легла! Служба профИлей (Profiles) не отвечает...
                                    • идт итп...

                                    И джуны впитывают это и начинают активно использовать!

                                      0

                                      По поводу header — в русском вполне себе существует слово "хедер" (жатвенная часть, т.е. "головка" комбайна), которое и происходит от англ. (combine) header.

                                        0
                                        Отличная статься, спасибо! Одно замечание — мои коллеги произносят Novice как нОвэс.
                                          0
                                          аббревиатуры
                                          IDE — нифига не ИДэЕ, а АйДиИ. Когда в первый раз услышал — подвис минуты на две.
                                          DAO — не ДАО, а ДиЭйО.
                                            0
                                            Delete как было делете, так и останется.
                                              0

                                              дЭлЭтЭ ?

                                              0
                                              pseudo- (псевдо-) вместе с каким-нибудь словом. Я был удивлён когда узнал как это произносится, потому что мне всегда слышалось sudo :)
                                                0
                                                Часто замечаю произношение слова «add» как аббревиатуры (АДД (а-дэ-дэ)).

                                                Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

                                                Информация

                                                • Дата основания

                                                  декабрь 1993 года

                                                • Локация

                                                  Newtown
                                                  США

                                                • Сайт

                                                  epam.com

                                                • Численность

                                                  свыше 10 000 человек

                                                • Дата регистрации

                                                  11 ноября 2011 г.

                                                Ссылки

                                                Блог на Хабре

                                                Самое читаемое

                                                Ваш аккаунт

                                                Разделы

                                                Информация

                                                Услуги

                                                Если нашли опечатку в посте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить автору.
                                                © 2006 – 2020 «TM»
                                                Настройка языка
                                                О сайте
                                                Служба поддержки
                                                Мобильная версия