Какие английские слова IT-лексикона мы неправильно произносим чаще всего

Comment /ˈkɑmɛnt/ (ка́мэнт) — ударение на первый слог.

Command /kəˈmænd/ (камэ́нд) — ударение на последний слог, так как заимствовано из французского.

Present — если существительное или прилагательное, то ударение на первый слог /ˈprɛzənt/ (прэ́зэнт), а если глагол — то на последний /prɪˈzɛnt/ (призэ́нт).

Import — та же история, что и с предыдущим словом: если существительное — ударение на первый слог, если глагол — на последний.

Export — аналогично предыдущему.

Report — а вот тут закономерность предыдущих трех нарушается: независимо от того существительное это или глагол, ударение всегда на последнем слоге — /rɪˈpɔrt/ (рипо́рт).

Calendar /ˈkæləndər/ (кэ́лэндэр) — ударение на первом слоге.

Distribute /dɪˈstrɪˌbjut/ (дистри́бьют) — ударение на втором слоге, в некоторых словарях встречал допустимое ударение на последнем, но от носителей пока слышал только первый вариант.

Model /ˈmɑdəl/ (мо́дэл) — ударение всегда на первом слоге.

Mature /məˈtʊr/ (мэчу́р) — часто слышу как вместо правильного варианта говорят «мэ́йчур» с ударением на первом слоге.

Variable /ˈvɛriəbəl/ (вэ́риэбл) — тут ошибочные прочтения обычно звучат как «вэриэ́йбл» или «вэра́йабл», даже не знал к какой группе ошибок это отнести.

Started /ˈstɑrtəd/ (старт э д)

д) Loaded /ˈloʊdəd/ (лоуд э д)

д) Waited /ˈweɪtəd/ (вэйтэд)

Solved /sɑlvd/ (солвд)

Asked /æskt/ (аскт)

Fixed /fɪkst/ (фикст)

Debt /det/ (дэт) — «b» не читается.

Dumb /dʌm/ (дам) — и тут «b» не читается.

Thumb /θʌm/ (сам) — и снова нечитаемая «b».

Receipt /rɪˈsit/ (риси́т) — «p» не произносится.

Cell / s el/ (сэл)

el/ (сэл) San Francisco /ˌsæn frænˈ s ɪskəʊ/ (сан франси́скоу)

ɪskəʊ/ (сан франси́скоу) Accept /ækˈ s ɛpt/ (аксэ́пт)

ɛpt/ (аксэ́пт) Concept /ˈkɑn s ɛpt/ (ка́нсэпт)

ɛpt/ (ка́нсэпт) Process /ˈprɑsɛs/ (пра́сэс) — тут также есть нюанс с ударением. Хоть и есть вариант глагола с ударением на последнем слоге, в значениях близких к IT оно все-таки на первом независимо от того, существительное это или глагол.

Architecture /ˈɑr k ɪˌtektʃər/ (аркитэкчер)

ɪˌtektʃər/ (аркитэкчер) Technical /ˈte k nɪk(ə)l/ (тэ́кникал)

nɪk(ə)l/ (тэ́кникал) Synchronous /ˈsɪŋ k rənəs/ (си́нкранас) — в этом слове и помимо звука для «ch» делают ошибки, но произношение не такое сложное как кажется.

rənəs/ (си́нкранас) — в этом слове и помимо звука для «ch» делают ошибки, но произношение не такое сложное как кажется. Hierarchy /ˈhaɪəˌrɑr k i/ (ха́ерарки) — ситуация похожа на предыдущее слово, не все так страшно как кажется на первый взгляд. Даже если не заморачиваться с акцентом и по-русски сказать «хайрарки», то носителям будет все предельно понятно.

i/ (ха́ерарки) — ситуация похожа на предыдущее слово, не все так страшно как кажется на первый взгляд. Даже если не заморачиваться с акцентом и по-русски сказать «хайрарки», то носителям будет все предельно понятно. Character /ˈ k erəktər/ (кэ́рэктэр) — но при этом char (и в IT контексте) произносится через «ч».

erəktər/ (кэ́рэктэр) — но при этом char (и в IT контексте) произносится через «ч». Schema /ˈskiːmə/ (ски́ма)

Engine /ˈɛndʒ ɪ n/ (э́нджин)

n/ (э́нджин) Service /ˈsəːrv ɪ s/ (сёрвис)

s/ (сёрвис) Novice /ˈnɒv ɪ s/ (на́вис)

s/ (на́вис) Pivot /ˈp ɪ vət/ (пи́вэт)

vət/ (пи́вэт) Tier /tɪr/ (тир)

Header /ˈh ɛ dər/ (хэ́дэр) — никаких «хидеров»! Хотя, если вы общаетесь с новозеландцами, то «хидер» будет допустимым вариантом :).

dər/ (хэ́дэр) — никаких «хидеров»! Хотя, если вы общаетесь с новозеландцами, то «хидер» будет допустимым вариантом :). Bearer /ˈb ɛ rər/ (бэ́рэр) — аналогичная проблема, «бирэр» — это неправильно.

rər/ (бэ́рэр) — аналогичная проблема, «бирэр» — это неправильно. Bind /b aɪ nd/ (байнд) — и никак не «бинд».

nd/ (байнд) — и никак не «бинд». Tear — да, в значении «слеза» там есть звук «и», но в IT оно чаще всего употребляется в словосочетании «tear down» и звучит как /tɛr/ (см. второе значение по ссылке).

Queue /kjuː/ (кью) — не надо придумывать лишних звуков, просто «кью». Да, это очередное заимствование из французского. На практике приходилось от не-носителей слышать варианты «кьюи», «кьюэ», «куеуе».

Opaque /ə(ʊ)ˈpeɪk/ (опэ́йк) — окончание «ue» точно также не произносится, как и в предыдущем случае.

Archive /ˈɑrkaɪv/ (аркайв)

Chaos /ˈkeɪɑs/ (кэ́йас)

Author /ˈɔːθər/ (о́сэр) — иногда забывают, что первый звук тут — «о».

Pause /ˈpɔːz/ (поз) — просто «поз», не «пауз».

Suite /swiːt/ (свит) — наверное наиболее неочевидный вариант из приведенного. Слово «suit» (без буквы «e» в конце) действительно читается как «сют» и означает «костюм», а «suite» произносится точно также как «сладкий» на английском и означает «набор, комплект» и т.д.

Pseudo /ˈsjuːdəʊ/ (сью́доу) — да, в буквосочетании «ps» в начале слова первая буква как правило не произносится.

Scheduler /ˈskɛdʒʊələr/ (скэ́джулэр), /ˈʃɛdjuːlə/ (шэ́дьюла) — следует отметить, что у этого слова есть два правильных произношения. В указанных выше транскрипциях первая соответствует американскому английскому, вторая — британскому.

Purchase /ˈpɜrtʃəs/ (пёрчес) – так и хочется прочитать как «пурче́йз», но это будет неверно.

Xeon /ˈziːɒn/ (зион)

Xerox /ˈzɪərɒks/ (зиракс)

Xamarin (замарин)

Если вы следуете американскому варианту и говорите «кэнт», то высока вероятность непонимания «это все-таки can или cannot», так как конечная «т» в разговорной речи может теряться. Носители отличают оба варианта по тому, на каком слове ударение: если ударение на основном глаголе («I can do it»), значит отрицания нет, а если на модальном — то есть («I can’t do it»). Если вы уверены что всегда сможете следовать этому простому правилу — отлично, если нет — см. выше.

it»), значит отрицания нет, а если на модальном — то есть («I do it»). Если вы уверены что всегда сможете следовать этому простому правилу — отлично, если нет — см. выше. Если следуете британскому варианту, то все еще хуже :) Грань между «can’t» и самым грубым ругательством очень тонкая — в длительности звука «a». В цензурном слове этот звук длиннее: «каант». Разная длительность одного и того же звука в разных словах очень нехарактерна для русского языка, поэтому здесь могут быть большие проблемы.

Пока пара новых статей на технические темы еще в процессе написания, я решил опубликовать небольшой лингвистический материал. Достаточно часто замечаю, что коллеги, у которых английский язык — не родной, неправильно произносят некоторые характерные для IT сферы слова. И дело здесь не в том, насколько аутентично произносятся отдельные звуки, а именно в транскрипции. Регулярно встречал ситуации при общении с носителями, когда неправильно произносимое слово приводило к недопониманиям.Дальше я приведу несколько наборов слов, сгруппированных по типовым ошибкам. К каждому слову будет приложена транскрипция, приблизительная транскрипция на русском и ссылка на более детальную информацию в словаре. Так как большинство IT компаний все-таки работает с Северной Америкой, то транскрипции будут из US English.Первый набор относится к неправильно поставленному ударению. Вроде бы проблема и небольшая, но с ходу могу вспомнить, как ударение не на том слоге в слове «model» привело гостя из США в замешательство:Следующая распространенная проблема — неправильное произношение окончаний «-ed». Не-носители как правило стремятся всегда произносить гласный звук этого окончания: «солвд», «аскд». Хоть вероятность недопониманий в этом случае и невелика, но внимание обратить сто́ит. Подробные правила можно найти здесь , а я отмечу самое важное — гласный звук в окончании «-ed» произносится только если исходное слово заканчивается на t или d:Во всех остальных случаях он не произносится:Третий набор слов — звуки, которые произносить не нужно. Если не ограничивать себя рамками IT-лексикона, таких примеров можно найти целое множество, но мы остановимся только на самом актуальном:Продолжаем дальше… Звука, аналогичного русскому «ц» в английском языке практически нет, поэтому произносить его не надо, даже если очень хочется (с ходу что-то похожее на «ц» могу припомнить только в заимствованных словах типа Switzerland):Сочетание «ch» может произноситься в английском языке по-разному, но крайне редко, как русское «х». А в словах, заимствованных с греческого — только как «к»:Следующий набор слов — где очень часто произносят звук «ай», хотя его там нет:А теперь слова, в которых мы часто говорим звук «и» и ошибаемся:И самый сложный набор — слова, которые читаются не совсем так, как пишутся. Вот как раз с ними я чаще всего встречал недопонимания:Теперь «бонусный» набор — буква «x» в начале слова чаще всего читается как «з»:И самая последняя рекомендация в этой статье будет на тему сокращений «cannot»: если не уверены в своем произношении — не сокращайте, говорите «кэн нот». Проблемы могут быть следующие:На этом моменте я, пожалуй, остановлюсь. Если такой формат вам интересен — пишите, буду разбавлять технические статьи рекомендациями на тему английского.