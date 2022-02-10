7 вопросов, которые стоит задать на собеседовании: советы разработчикам

Может, всё так просто?

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Когда гуглишь «что спросить у работодателя на собеседовании», поисковые системы выдают ресурсы с однотипными рекомендациями:

Чего вы ждете от нового сотрудника в первые полгода?

Расскажите о вашей корпоративной культуре.

Почему вам нравится работать в этой компании?

И так далее.

Скорее всего, эти вопросы вы уже видели не раз. Они подойдут для любой компании и любой должности, потому что они поверхностные. Вы задаёте шаблонный вопрос, вам выдают шаблонный ответ. Ближе к истине вы не становитесь. К тому же, ответы — по крайней мере, публично транслируемые — можно легко найти самому на Glassdoor и в LinkedIn.

Многим этого достаточно. Но если вы уже не первый год работаете в IT и сформировали ожидания от будущей компании, вам нужна стратегия — и вопросы — посложнее.

Небольшое отступление: возможно, вас, как и меня, учили не задавать сложные вопросы, чтобы не отпугнуть работодателя. Традиционно считается, что это вы претендуете на вакансию в их компании, поэтому вы должны показать себя с лучшей стороны и следить за языком, чтобы получить вожделенный оффер. Мне потребовался не один год, чтобы избавиться от привычных установок и начать мыслить по-новому. Теперь я точно знаю, что нужно не бояться разговаривать с рекрутерами предметно — так вы сможете принимать более обоснованные решения.

Примечание редактора: как указано в тегах, это перевод статьи американского разработчика об американских реалиях, и пока сложно представить, чтобы описанные вопросы задавали на собеседованиях в России. Но вопросы действительно важные: признаёт ли руководство за собой ошибки, как относится к ошибкам сотрудников, как расти в грейдах, что будет, если выгоришь. Мы решили опубликовать статью, а заодно призвать к дискуссии: задаёте ли вы подобные вопросы будущим работодателям? Находите ли их полезными? Приглашаем к чтению — и обсуждению.

Стремление к диалогу

Я всегда советую превратить собеседование в беседу. Встречи не должны проходить только в формате «вопрос—ответ», иначе общение будет поверхностным и однообразным. За свою карьеру я участвовал в сотнях собеседований веб-разработчиков (как со стороны соискателя, так и со стороны компании), и лучше всего мне запомнились живые и увлекательные разговоры.

Когда кандидат и HR общаются свободно и открыто, а в ходе беседы выясняют, подходят ли обе стороны друг другу, — это прекрасно. На таких собеседованиях обсуждают опыт работы, квалификацию, вознаграждение, особенности корпоративной культуры и другие важные вещи. А еще шутят, стремятся к взаимопониманию и вдумчиво оценивают друг друга.

Но как выстраивать такие беседы и какие темы затрагивать? Спасибо, что спросили.

Значимые вопросы

Несколько лет назад я составил для разработчиков список подсказок и советов для более содержательного проведения собеседований. Мы с коллегами успешно применяли эти идеи на практике. Затрагивая предлагаемые темы, вы сможете больше узнать о вакансии и заставить рекрутеров выйти за рамки стандартных ответов на шаблонные вопросы.

Заметьте: цель не в том, чтобы впечатлить менеджера по персоналу оригинальными вопросами, речь не о психологических уловках в духе Декстера. Ваша задача — получить наиболее полное представление о должности, на которой вам предстоит работать не один год.

Да, некоторые темы могут поначалу казаться неудобными. Но помните, что вы просто собираете информацию. Вежливо задавать непростые вопросы — это нормально.

Вот эти вопросы.

1. Роадмап для сотрудников

Нужно понимать, что в компании думают не только о бизнес-потребностях, но и о вашем развитии. Подобно тому, как компания составляет дорожную карту продукта или стратегию привлечения клиентов, она должна сформулировать свое видение вашего карьерного пути в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе.

Примеры

В какую сторону развивается эта позиция и что она будет представлять собой через год, два года, пять лет и больше?

Как продвижение по роадмапу повлияет на мою должность, обязанности, оклад?

2. Культура терпимости к ошибкам

Давайте признаем: холодильники с забитыми полками, бесплатные обеды и столы для пинг-понга это, конечно, круто. Но на самом деле вам нужна комфортная атмосфера, где вы можете быть собой и добиваться успеха. Убедитесь, что компания помогает сотрудникам учиться на своих ошибках, а не угрожает увольнением за непродуктивность каждый недочёт.

Примеры

Расскажите, как в компании поддерживают атмосферу психологической безопасности?

Каким образом проводится работа над ошибками?

Как в компании относятся к культуре отказа от обвинений и как происходит анализ полученного опыта, чтобы каждый мог учиться на ошибках?

3. Недавнее повышение

Поначалу бывает неясно, как продвигаться вверх по карьерной лестнице. На собеседовании у вас есть шанс это выяснить. Попросите о встрече с человеком, который занимал интересующую вас должность и ушёл на повышение. Вы сможете расспросить его обо всех деталях — от типичного рабочего дня до сроков и подробного алгоритма продвижения по службе.

Примеры

Вас повысили за вклад в дело. Как начальство его заметило?

Есть какие-то особенности у трудовой этики вашей компании?

С помощью каких систем вы и члены вашей команды можете отслеживать свои достижения?

4. Ответственность руководства

Лучшие руководители — те, кто умеют признавать свои ошибки. Для этого нужны способность к самокритике, скромность и уважение к сотрудникам. На собеседовании важно выяснить, насколько руководство готово открыто и честно признавать свои промахи.

Примеры

Расскажите, пожалуйста, о последнем случае, когда руководство признало свою ошибку.

Каким образом преподнесли эту информацию, как отреагировала команда, какие выводы были сделаны?

Как собирается обратная связь от сотрудников руководству компании?

5. Психологическое благополучие

Это важно и для сотрудников, и для компании. Нужно убедиться, что ваш будущий работодатель не только не игнорирует важность психического здоровья, но и задействует какие-то механизмы, чтобы обеспечить общее благополучие сотрудников. Помните, компания должна заботиться не только о вашей продуктивности, но и о душевном состоянии — все-таки в долгосрочной перспективе это неоценимо.

Примеры

Как в организации помогают сотрудникам поддерживать work-life balance?

Как команда помогает справляться со стрессом и выгоранием и какие ресурсы доступны работникам, испытывающим сложности?

Есть ли возможность работать удаленно, брать отгулы и устраивать дни психологической разгрузки?

6. Менторство

Каждый, у кого был хороший ментор, подтвердит, что менторство положительно влияет на карьеру. Оно дает возможность учиться друг у друга, а это идет на пользу обеим сторонам. Очень важно затронуть этот вопрос на собеседовании.

Примеры

Какая модель менторства применяется в компании?

Чем подтверждается эффективность вашей программы менторства?

Как вы помогаете формировать отношения между менторами и менти в команде?

7. Культура непрерывного обучения

Мир ускоряется. Чтобы оставаться в рынке, нужно постоянно учиться и адаптироваться. Компания, с которой вы ведете переговоры, должна это понимать. Узнайте заранее, как отдел кадров помогает учиться и ставит цели.

Примеры

Как построена ваша система постановки и отслеживания профессиональных целей? Какую помощь я получу для повышении своей квалификации?

Каким образом команда вносит вклад в достижение интеллектуального лидерства компании в отрасли?

Какие качества, помимо выполнения должностных обязанностей, требуются для достижения карьерных целей?

Выводы

Мы проводим на работе треть суток и отдаем ей много сил и энергии. Удовлетворенность работой — важная составляющая нашего благополучия в целом, поэтому к выбору места работы нужно подходить ответственно.

Я рекомендую заранее обсудить с будущим работодателем важные для вас темы — особенно, если вам важно, чтобы ваши ценности совпадали с ценностями компании. Если эти вопросы задавать неудобно, переформулируйте их или пошлите HR по почте после собеседования.

Помните, вы заслуживаете того, чтобы работа приносила радость, заслуживаете гордиться компанией, частью которой являетесь, и у вас есть долг перед самим собой — найти такое место, где вы раскроете свой потенциал и будете вносить свой вклад в общее дело.

Желаю вам веры в себя, успехов и, главное, удовлетворения от работы.

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Компания Geekfactor cовместно с Getmentor.dev проводит программу подготовки к трудоустройству в зарубежные стартапы (бесплатно помогаем подготовиться к интервью и показываем резюме классным компаниям) — почитать о ней подробней и зарегистрироваться можно тут.

Может быть, у вас есть истории, связанные с вопросами на собеседованиях? Будем рады, если поделитесь ими в комментариях!