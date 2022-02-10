Как стать автором
Зарплаты айтишников
Как COVID отрывается на IT: тренды и новое исследование
Поиск
Профиль
Обновить
48.61
Рейтинг
Geekfactor.io
IT HR на стороне кандидата

7 вопросов, которые стоит задать на собеседовании: советы разработчикам

Блог компании Geekfactor.io Карьера в IT-индустрии
Перевод
Автор оригинала: Randy Tolentino
Может, всё так просто?
Может, всё так просто?

Компания Geekfactor cовместно с Getmentor.dev проводит программу подготовки к трудоустройству в зарубежные стартапы (бесплатно помогаем подготовиться к интервью и показываем резюме классным компаниям) — почитать о ней подробней и зарегистрироваться можно тут.

Когда гуглишь «что спросить у работодателя на собеседовании», поисковые системы выдают ресурсы с однотипными рекомендациями:

  • Чего вы ждете от нового сотрудника в первые полгода?

  • Расскажите о вашей корпоративной культуре.

  • Почему вам нравится работать в этой компании?

И так далее.

Скорее всего, эти вопросы вы уже видели не раз. Они подойдут для любой компании и любой должности, потому что они поверхностные. Вы задаёте шаблонный вопрос, вам выдают шаблонный ответ. Ближе к истине вы не становитесь. К тому же, ответы — по крайней мере, публично транслируемые — можно легко найти самому на Glassdoor и в LinkedIn. 

Многим этого достаточно. Но если вы уже не первый год работаете в IT и сформировали ожидания от будущей компании, вам нужна стратегия — и вопросы — посложнее.

Небольшое отступление: возможно, вас, как и меня, учили не задавать сложные вопросы, чтобы не отпугнуть работодателя. Традиционно считается, что это вы претендуете на вакансию в их компании, поэтому вы должны показать себя с лучшей стороны и следить за языком, чтобы получить вожделенный оффер. Мне потребовался не один год, чтобы избавиться от привычных установок и начать мыслить по-новому. Теперь я точно знаю, что нужно не бояться разговаривать с рекрутерами предметно — так вы сможете принимать более обоснованные решения.

Примечание редактора: как указано в тегах, это перевод статьи американского разработчика об американских реалиях, и пока сложно представить, чтобы описанные вопросы задавали на собеседованиях в России. Но вопросы действительно важные: признаёт ли руководство за собой ошибки, как относится к ошибкам сотрудников, как расти в грейдах, что будет, если выгоришь. Мы решили опубликовать статью, а заодно призвать к дискуссии: задаёте ли вы подобные вопросы будущим работодателям? Находите ли их полезными? Приглашаем к чтению — и обсуждению.

Стремление к диалогу

Я всегда советую превратить собеседование в беседу. Встречи не должны проходить только в формате «вопрос—ответ», иначе общение будет поверхностным и однообразным. За свою карьеру я участвовал в сотнях собеседований веб-разработчиков (как со стороны соискателя, так и со стороны компании), и лучше всего мне запомнились живые и увлекательные разговоры.

Когда кандидат и HR общаются свободно и открыто, а в ходе беседы выясняют, подходят ли обе стороны друг другу, — это прекрасно. На таких собеседованиях обсуждают опыт работы, квалификацию, вознаграждение, особенности корпоративной культуры и другие важные вещи. А еще шутят, стремятся к взаимопониманию и вдумчиво оценивают друг друга.

Но как выстраивать такие беседы и какие темы затрагивать? Спасибо, что спросили.

Значимые вопросы

Несколько лет назад я составил для разработчиков список подсказок и советов для более содержательного проведения собеседований. Мы с коллегами успешно применяли эти идеи на практике. Затрагивая предлагаемые темы, вы сможете больше узнать о вакансии и заставить рекрутеров выйти за рамки стандартных ответов на шаблонные вопросы.

Заметьте: цель не в том, чтобы впечатлить менеджера по персоналу оригинальными вопросами, речь не о психологических уловках в духе Декстера. Ваша задача — получить наиболее полное представление о должности, на которой вам предстоит работать не один год.

Да, некоторые темы могут поначалу казаться неудобными. Но помните, что вы просто собираете информацию. Вежливо задавать непростые вопросы — это нормально.

Вот эти вопросы.

1. Роадмап для сотрудников

Нужно понимать, что в компании думают не только о бизнес-потребностях, но и о вашем развитии. Подобно тому, как компания составляет дорожную карту продукта или стратегию привлечения клиентов, она должна сформулировать свое видение вашего карьерного пути в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе.

Примеры

  • В какую сторону развивается эта позиция и что она будет представлять собой через год, два года, пять лет и больше?

  • Как продвижение по роадмапу повлияет на мою должность, обязанности, оклад?

2. Культура терпимости к ошибкам

Давайте признаем: холодильники с забитыми полками, бесплатные обеды и столы для пинг-понга это, конечно, круто. Но на самом деле вам нужна комфортная атмосфера, где вы можете быть собой и добиваться успеха. Убедитесь, что компания помогает сотрудникам учиться на своих ошибках, а не угрожает увольнением за непродуктивность каждый недочёт.

Примеры

  • Расскажите, как в компании поддерживают атмосферу психологической безопасности?

  • Каким образом проводится работа над ошибками?

  • Как в компании относятся к культуре отказа от обвинений и как происходит анализ полученного опыта, чтобы каждый мог учиться на ошибках?

3. Недавнее повышение

Поначалу бывает неясно, как продвигаться вверх по карьерной лестнице. На собеседовании у вас есть шанс это выяснить. Попросите о встрече с человеком, который занимал интересующую вас должность и ушёл на повышение. Вы сможете расспросить его обо всех деталях — от типичного рабочего дня до сроков и подробного алгоритма продвижения по службе.

Примеры

  • Вас повысили за вклад в дело. Как начальство его заметило?

  • Есть какие-то особенности у трудовой этики вашей компании?

  • С помощью каких систем вы и члены вашей команды можете отслеживать свои достижения?

4. Ответственность руководства

Лучшие руководители — те, кто умеют признавать свои ошибки. Для этого нужны способность к самокритике, скромность и уважение к сотрудникам. На собеседовании важно выяснить, насколько руководство готово открыто и честно признавать свои промахи.

Примеры

  • Расскажите, пожалуйста, о последнем случае, когда руководство признало свою ошибку. 

  • Каким образом преподнесли эту информацию, как отреагировала команда, какие выводы были сделаны?

  • Как собирается обратная связь от сотрудников руководству компании?

5. Психологическое благополучие

Это важно и для сотрудников, и для компании. Нужно убедиться, что ваш будущий работодатель не только не игнорирует важность психического здоровья, но и задействует какие-то механизмы, чтобы обеспечить общее благополучие сотрудников. Помните, компания должна заботиться не только о вашей продуктивности, но и о душевном состоянии — все-таки в долгосрочной перспективе это неоценимо.

Примеры

  • Как в организации помогают сотрудникам поддерживать work-life balance?

  • Как команда помогает справляться со стрессом и выгоранием и какие ресурсы доступны работникам, испытывающим сложности?

  • Есть ли возможность работать удаленно, брать отгулы и устраивать дни психологической разгрузки?

6. Менторство

Каждый, у кого был хороший ментор, подтвердит, что менторство положительно влияет на карьеру. Оно дает возможность учиться друг у друга, а это идет на пользу обеим сторонам. Очень важно затронуть этот вопрос на собеседовании.

Примеры

  • Какая модель менторства применяется в компании?

  • Чем подтверждается эффективность вашей программы менторства?

  • Как вы помогаете формировать отношения между менторами и менти в команде?

7. Культура непрерывного обучения

Мир ускоряется. Чтобы оставаться в рынке, нужно постоянно учиться и адаптироваться. Компания, с которой вы ведете переговоры, должна это понимать. Узнайте заранее, как отдел кадров помогает учиться и ставит цели.

Примеры

  • Как построена ваша система постановки и отслеживания профессиональных целей? Какую помощь я получу для повышении своей квалификации?

  • Каким образом команда вносит вклад в достижение интеллектуального лидерства компании в отрасли?

  • Какие качества, помимо выполнения должностных обязанностей, требуются для достижения карьерных целей?

Выводы

Мы проводим на работе треть суток и отдаем ей много сил и энергии. Удовлетворенность работой — важная составляющая нашего благополучия в целом, поэтому к выбору места работы нужно подходить ответственно.

Я рекомендую заранее обсудить с будущим работодателем важные для вас темы — особенно, если вам важно, чтобы ваши ценности совпадали с ценностями компании. Если эти вопросы задавать неудобно, переформулируйте их или пошлите HR по почте после собеседования.

Помните, вы заслуживаете того, чтобы работа приносила радость, заслуживаете гордиться компанией, частью которой являетесь, и у вас есть долг перед самим собой — найти такое место, где вы раскроете свой потенциал и будете вносить свой вклад в общее дело.

Желаю вам веры в себя, успехов и, главное, удовлетворения от работы.

Читайте также:

Компания Geekfactor cовместно с Getmentor.dev проводит программу подготовки к трудоустройству в зарубежные стартапы (бесплатно помогаем подготовиться к интервью и показываем резюме классным компаниям) — почитать о ней подробней и зарегистрироваться можно тут.

Может быть, у вас есть истории, связанные с вопросами на собеседованиях? Будем рады, если поделитесь ими в комментариях!

Только зарегистрированные пользователи могут участвовать в опросе. Войдите, пожалуйста.
Задавали бы такие вопросы? Почему?
13.04% Спрашиваю об этом всегда — помогает понять, с кем и как придётся работать 9
30.43% Да, задавал бы. Это важно 21
40.58% В идеальном мире задавал бы, но сейчас это выглядело бы очень странно 28
8.7% Не задавал бы. Я всегда провожу ресёрч до собеседования и знаю, чего примерно ждать 6
7.25% Не задавал бы. Для меня это не важно 5
Проголосовали 69 пользователей. Воздержались 13 пользователей.
Теги:
Хабы:
Всего голосов 8: ↑4 и ↓4 0
Просмотры 14K
Geekfactor.io
IT HR на стороне кандидата
Сайт
13
Карма
19
Рейтинг
@VladislavaZ

Редактор в GetMentor и GeekFactor

Комментарии Комментарии 15

Информация

Дата основания
Местоположение
Россия
Сайт
geekfactor.io
Численность
2–10 человек
Дата регистрации
Представитель
Валентин Домбровский

Ваш аккаунт

Разделы

Информация

Услуги

О сайте Техническая поддержка Вернуться на старую версию
© 2006–2022 «Habr»