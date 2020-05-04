Прямая передача файлов между устройствами по WebRTC
Новый сервис WebWormHole работает как портал, через который файлы передаются с компьютера на другой. Нажимаете кнопку New Wormhole — и получаете код для входа. Человек с другой стороны вводит такой же код или URL — и между вами устанавливается эфемерный туннель, по которому напрямую передаются файлы. Очень просто и эффективно. Исходный код на Github.
Для установки портала между устройствами необязательно открывать браузер. Клиент на Go запускается из командной строки и генерирует одноразовый код в консоли.
Установка:
$ go get -u webwormhole.io/cmd/ww
Передача:
$ cat hello.txt
hello, world
$ ww send hello.txt
8-enlist-decadence
Получатель на другой стороне эфемерного тоннеля вводит одноразовый код в консоли — и получает файл.
$ ww receive 8-enlist-decadence
$ cat hello.txt
hello, world
Автор программы Сальман Альджаммаз (Salmān Aljammāz) предупреждает, что клиент находится в ранней разработке, использует экспериментальные криптографические библиотеки, поэтому может глючить и работать не во всех браузерах. Программа также не прошла аудит безопасности, так что может работать неправильно и небезопасно.
Автор позаимствовал идею и название у программы Magic Wormhole, которая тоже устанавливает пиринговое соединение и передаёт файлы между компьютерами.
Magic Wormhole
Отличие в том, что WebWormHole использует WebRTC, что позволяет пробить файрволы и NAT, а также запускать передачу из браузера.
Каждый тоннель защищается одноразовым паролем и PAKE — это специфический способ обмена ключами с проверкой подлинности пароля для установки зашифрованного соединения. При этом сам пароль не передаётся по сети ни в каком виде.
Проверка осуществляется примерно как в доказательстве с нулевым разглашением, в котором получатель может убедиться в достоверности какого-либо утверждения, не имея при этом никакой другой информации от отправителя.
SPAKE2
В WebWormHole для выработки общего ключа шифрования происходит обмен описаниями сессий с отпечатками сертификатов DTLS, которые использует WebRTC для шифрования соединений.
Передача файлов через пиринговый тоннель быстрее и безопаснее, чем по почте, FTP или другими способами. По удобству и безопасности эти способы сравниваются в таблице из презентации Magic Wormhole:
Примечание. С момента составления этой таблицы в далёком 2016 году были запущены удобные сервисы для передачи файлов типа Firefox Send (есть консольный клиент) и File.pizza
|Ввод отправителем
|Ввод получателем
|Физическая близость
|Прослушка
|Электронная почта
|~30 симв.
|провайдеры, центры сертификации, интернет
|Загрузка на FTP/HTTP
|~60 симв.
|сервер, провайдеры, центры сертификации, интернет
|Dropbox
|~60 симв.
|Dropbox, центры сертификации
|+сервис сокращения ссылок
|~20 симв.
|сервис сокращения ссылок, случайный перебор, Dropbox, центры сертификации
|USB-накопитель
|Х
|SSH/scp
|~740 симв. публичный ключ
|никто
|magic wormhole
|~20 симв.
|никто
Кроме питоновского Magic Wormhole, есть и другие клиенты для установления прямых соединений по WebRTC между компьютерами:
- pion WebRTC: реализация WebRTC API на Go
- aiortc: библиотека WebRTC для питоновского фреймворка asyncio
- webrtcbin
- rawrtc
- node-webrtc
В качестве бонуса:
- rtc-ssh: WebRTC-обёртка для SSH-соединений
По каналу WebRTC можно установить видеосвязь между устройствами, передавать голос, файлы и т. д.
Что касается механизма обмена ключами PAKE, то он полезен и в разных областях. Например, позволяет реализовать аутентификацию на сайте без передачи пароля на сервер.
Комментарии 2
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