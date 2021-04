Как найти удаленную работу в зарубежной компании. 10 шагов

Каждый год Оксфордский словарь английского языка выбирает «Слово года». Но в 2020-м что-то пошло не так. Издательство Оксфордского университета описало 2020-й как «год, который лишил нас дара речи», и сказало, что к нему невозможно подобрать правильное слово.

Но на наш взгляд, такое слово всё-таки есть. С прошлого марта в мире резко возросло использование слова «удаленно». Большинство предприятий отошли от традиционной модели офисной работы и стали пытаться организовать труд сотрудников из дома. Для разработчиков из СНГ это прекрасная возможность начать работу в лучших мировых компаниях. Зарплаты за рубежом выше, а возможностей сейчас стало больше, чем когда-либо прежде.

Мы постоянно исследуем рынок. Публикуем сотни вакансий ежедневно. И сейчас 40% выручки получаем от иностранных компаний, которые в основном нанимают программистов для удаленной работы.

Вот несколько наблюдений о том, как разработчику найти удаленную работу в 2021 году. И большой список ресурсов, которые могут помочь вам получить хорошую должность.

1. Фильтруем по ключевым словам

Чтобы значительно облегчить себе поиск, используйте слова «удаленка», «работа из дома», «remote», «work from home», «off-site». Нет ничего хуже — увидеть вакансию, которая идеально подходит, и только в самом конце встретить приписку «work in our office».

LinkedIn : для поиска удаленки в поле расположения напишите «В любой стране». И включите в фильтрах слайдер «Удаленная работа». В поле поиска также помимо своей должности стоит писать «Remote».

: для поиска удаленки в поле расположения напишите «В любой стране». И включите в фильтрах слайдер «Удаленная работа». В поле поиска также помимо своей должности стоит писать «Remote». CareerBuilder (может потребоваться VPN.: укажите название искомой должности + одно из ключевых слов в поле поиска. Или выберите в фильтре местоположения пункт Work from Home.

(может потребоваться VPN.: укажите название искомой должности + одно из ключевых слов в поле поиска. Или выберите в фильтре местоположения пункт Work from Home. Indeed : аналогично, название должности + ключевое слово. Или пункт «Удаленно» в поле «Местоположение». Также не забудьте выбрать ту страну, на компанию из которой вы хотите работать. В зависимости от этого зарплаты на похожих вакансиях могут очень сильно отличаться.

: аналогично, название должности + ключевое слово. Или пункт «Удаленно» в поле «Местоположение». Также не забудьте выбрать ту страну, на компанию из которой вы хотите работать. В зависимости от этого зарплаты на похожих вакансиях могут очень сильно отличаться. G-mate : телеграм-бот для подбора вакансий. Вбиваете нужные вам параметры (должность, удаленная работа, желаемая зарплата) — и он периодически присылает вам достойные варианты от российских и зарубежных компаний. Когда найдете что-то, что заинтересовало, отправляете свое резюме или ссылку на LinkedIn. Ваш профиль обрабатывается и показывается компаниям в том формате, в котором они его ждут. Также вам бесплатно помогает опытный IT-рекрутер: отвечает на вопросы, знакомит с компаниями, помогает подготовиться к интервью и поддерживает в переговорах (команда /human в чате).

: телеграм-бот для подбора вакансий. Вбиваете нужные вам параметры (должность, удаленная работа, желаемая зарплата) — и он периодически присылает вам достойные варианты от российских и зарубежных компаний. Когда найдете что-то, что заинтересовало, отправляете свое резюме или ссылку на LinkedIn. Ваш профиль обрабатывается и показывается компаниям в том формате, в котором они его ждут. Также вам бесплатно помогает опытный IT-рекрутер: отвечает на вопросы, знакомит с компаниями, помогает подготовиться к интервью и поддерживает в переговорах (команда /human в чате). Glassdoor : поле «Location» нужно оставить пустым. А в поле поиска добавлять «remote» или «work from home». Потом нажимать «See all jobs» и дальше фильтровать по искомой зарплате и дате публикации вакансии.

: поле «Location» нужно оставить пустым. А в поле поиска добавлять «remote» или «work from home». Потом нажимать «See all jobs» и дальше фильтровать по искомой зарплате и дате публикации вакансии. Monster: тоже убираем нашу локацию, и ищем свою должность с ключевыми словами. Для входа на сайт может потребоваться VPN. Очень рекомендуем проверять вакансиипо разным странам, они здесь не универсальны.

2. Пробиваемся в зарубежные стартапы

Зарплаты в IT в России ниже, чем за рубежом. Если есть английский (или вы его учите), можно начинать искать альтернативы.

Какие компании сейчас с наибольшей вероятностью нанимают удаленно? Стартапы! Политика ремоут соответствует их гибкости, открытости, международным амбициям и, что важно, экономит их финансовые ресурсы. В работе на зарубежные стартапы бывают как большие плюсы, так и огромные минусы (у нас есть подробный их разбор). Но если вы молоды и пока полны желанием изменить мир, для поиска работы в зарубежных стартапах можно периодически просматривать:

3. Находим компании с remote-first

Есть специальные доски объявлений, на которых публикуются только вакансии с возможностью работы из дома. Так многие удаленные компании и сотрудники находят друг друга. Их использование значительно повышает ваши шансы найти компанию с хорошим пониманием того, как нужно работать на удаленке.

Список бордов с вакансиями для ремоут за последний год разросся настолько, что заслуживает отдельной статьи. Но чаще всего за рубежом используются такие платформы для поиска удаленной работы:

4. Проверяем сайты с упором на IT

Нишевые доски объявлений экономят ваше время и энергию и упрощает доступ к тем работодателям, которым нужны ваши навыки. На них часто сидят стартапы, и периодически приходят компании уровня Facebook и Google. Поиск удаленных IT-профессий можно вести с помощью:

5. Заходим на Facebook

Как бы вы ни относились к этой социальной сети, Facebook за рубежом сейчас — популярный ресурс, на котором рекрутеры делятся открытыми вакансиями. Вступайте в релевантные группы, к примеру:

6. Используем мощности ботов

Вы когда-нибудь хотели ассистента, который помогал бы вам с поиском хорошей должности? В последнее время они появились — это различные боты.

У передовых компаний, нанимающих персонал, есть боты для проверки кандидатов, сбора резюме и ответов на регулярные вопросы, касающиеся найма. Их используют и Amazon, и Google, и Apple, и тысячи более мелких фирм. Зачастую есть даже чат-боты, интегрированные в приложения для обмена сообщениями, такие как Facebook Messenger, WhatsApp или Telegram.

Найдите ботов тех компаний, в которых вы хотите работать, «пообщайтесь» с ними. Бот будет отправлять вам уведомления, когда в компании появятся новые вакансии. И может помочь вам определить, какие должности подходят вам лучше всего. К тому же, чат-бот — отличный инструмент для практики английского языка!

Если вы работаете полный рабочий день, нет ничего хуже — тратить свои обеденные перерывы и ночи, просматривая сотни вакансий, общаясь с рекрутерами в LinkedIn/Facebook и составляя список «работодателей мечты». Бот станет отличной альтернативой: ваш персональный агент по найму, который помогает создавать свою личную ленту самых лучших вакансий.

Нашли идеальную роль для себя? Осталось её получить, доказав, что вы лучше остальных кандидатов!

7. Создаем CV

Аккуратное, профессиональное и не занимающее много времени у рекрутера или руководителя. Вы можете использовать один из множества шаблонов резюме, доступных в интернете — например, на Canva. Или использовать специальный сайт по постройке профессионального CV (скажем, Resumake). В крайнем случае есть LinkedIn Resume Assistant, помогающий работать над своим англоязычным резюме в файле Microsoft Word.

Стандартное резюме или CV включают:

Имя, фамилию

Должность, которую вы ищете (формулировку можно менять под вакансию)

Профессиональные навыки

Контактную информацию (адрес, е-mail, телефон)

Ссылки на профессиональные профили (портфолио, личный сайт, LinkedIn)

Краткий раздел «О себе»

Ваш опыт работы (с маркированным списком под каждой вашей должностью, рассказывающим о ваших обязанностях, достижениях и полученных навыках)

Образование

Самообразование (курсы и сертификаты)

Знание языков, интересы.

Можно дополнительно включить личные рекомендации — либо от серьезных людей в индустрии, либо просто от ваших бывших работодателей (это покажет, что вы остались с ними в хороших отношениях).

+ Внимательно отнеситесь к заполнению короткой информации о себе. Представьте, что вы на две минуты в лифте с рекрутером Google (а именно столько, в лучшем случае, ваше резюме будет проверять человек перед тем, как у него сформируется мнение). Краткая сводка обычно включает вашу текущую должность, ваши достижения, ваш опыт работы в отрасли в целом и с определенными технологиями в частности. И, как вариант, то, какая позиция вас сейчас интересует (и почему). Всего пара предложений — а рекрутер уже получает представление о том, кто вы такие, и почему вы можете ему подойти.

+ Используйте глаголы. Не просто перечисляйте свои обязанности на каждой работе, а начинайте каждое предложение в стиле «применил», «выполнил», «облегчил», «адаптировал». Гарвардская школа права опубликовала полный список глаголов действия на английском. С ними вы автоматически кажетесь более проактивным.

+ Выберите одну из специальных техник для улучшения своего резюме. Например, метод STAR, метод WHO или метод CAR. Ваше резюме — это не просто список того, чем вы занимались в жизни. Специальные методики позволяют описать свои функциональные навыки, определить свои достижения и создать более увлекательную историю своего профессионального развития. Не обязательно быть профессиональным писателем: достаточно следовать правилам.

8. Пишем Cover Letter

Сопроводительное письмо может быть отдельным файлом, прикрепленным к вашей электронной почте или онлайн-заявке. За рубежом около половины IT-компаний требуют от соискателей такие письма. Причем такое больше распространено среди стартапов: присылать сопроводительные письма просят 65% таких фирм.

Используя программы для отслеживания движения глаз, в 2018 году исследователи обнаружили, что рекрутеры в среднем принимают решение о кандидате всего за 7,4 секунды (см. pdf). Проверяют в первую очередь вашу текущую роль, последнее место работы, даты и уровень образования. Наличие сопроводительного письма в такой ситуации идёт в хороший плюс: демонстрирует то, что у вас есть реальный интерес к этой работе, и вы готовы приложить для её получения какие-то усилия.

Подготовка cover letter — отличная возможность:

Еще раз проанализировать свое резюме

Пересмотреть свой опыт работы, чтобы в дальнейшем вам было проще рассказывать о нем на собеседовании

Попрактиковаться в английском, улучшить письменные навыки

Объяснить какие-то аспекты, которые могут быть непонятны рекрутеру, и для которых не место в резюме (например, пробелы в трудоустройстве).

Нет четких правил того, как писать cover letter, и какую информацию в него включать. Можно учитывать, что обычно при чтении нанимающая сторона хочет увидеть ответы на такие вопросы:

Знаете ли вы имя компании, которая вас нанимает?

Почему вас интересует конкретно эта должность?

Почему вы хотите работать именно в этой компании?

Как ваш предыдущий опыт привел вас к этой позиции?

Какие у вас плюсы относительно этой должности?

Нравится ли вам то, чем вы занимаетесь?

Общая задача — показать, что вы разбираетесь в отрасли и знаете о компании, в которой собираетесь работать. Когда вы подаете заявку на удаленную вакансию, не забудьте указать на свою способность работать из дома (и указать то, сколько лет вы уже этим занимаетесь). Проверить окончательную версию сопроводительного письма на грамматические и орфографические ошибки можно в Word или с помощью таких бесплатных инструментов какAfter The Deadline, Grammar Slammer, Hemingway, LanguageTool. В крайнем случае самые простые ошибки вылавливает и Google Translate.

9. Оцениваем свои перспективы по зарплате

За один и тот же труд разные специалисты могут получать в разы отличающуюся зарплату — зависит от того, на какую страну и какую они компанию работают. А также, конечно, от того, сколько они запросили. Понять удаленно, какие запросы будут уместными, сложно. Как проверить, что вы не продешевили? Здесь важно рассмотреть три фактора:

+ Достаточно ли высокий вам предлагают оклад? Изучите стратегию компании по установке заработной платы, в особенности для удаленщиков. Возможно, у них есть политика, согласно которой размер з/п зависит от вашего местоположения. Такие сайты как ZipRecruiter, Glassdoor и Totaljobs могут дать вам общее представление о средней зарплате удаленного разработчика вашей специальности, например, в США и в Великобритании.

+ Получите ли вы поддержку по финансовым, юридическим и налоговым вопросам? Такую поддержку может оказать кто-то из компании или подрядчик. Они должны помочь вам разобраться со всеми проблемами, которые всегда возникают при оформлении на новую должность, особенно если вы из России, а компания зарубежная. Вы должны знать, как подписать контракт в качестве удаленного работника, каковы налоговые последствия и как избежать двойного налогообложения.

Если вам нравится вникать в юридические подробности, вот есть небольшое руководство о том, как американский стартап может легально нанять вас в качестве иностранных ИТ-сотрудников.

+ Предлагает ли компания выплату пособий и различных бонусов? Некоторые фирмы дают удаленным сотрудникам $1000 для организации своего домашнего офиса, предоставляют членство в коворкинге или покрывают часть других расходов (оплачивают интернет, покупают хорошую веб-камеру, микрофон, ноутбук). И это мы ещё не говорим об опционах.

В США средний пакет бонусов составляет 30% от дохода сотрудников. То есть, человек с зарплатой $55 000 получает ещё около $16 500 в виде акций компании, различных страховок, выплат на пенсионный счет и так далее. Общая компенсация в итоге выходит $71 500. В России на бонусы к окладу приходится намного меньше. Но если у вас нет больничных, страховки, оплачиваемого отпуска, оплачиваемых курсов, оплачиваемого спортзала и других дополнительных плюшек, можете виртуально убрать из з/п 10-15%. Чтобы было проще сравнивать её с альтернативами.

10. Проходим собеседование

Процесс найма варьируется от компании к компании. Он может состоять из таких шагов, как:

+ Предварительно записанные интервью. Их все больше, особенно для удаленной работы. Все кандидаты получают одинаковый список вопросов и снимают ролик на 3-5 минут, записывая ответы на них. Здесь тоже можно быть проактивным: добавить ссылку на ролик в своем профиле, рассказывая о себе, своем опыте и том, почему вы подходите на эту должность. Кандидаты с предварительно записанными интервью, по нашим данным, получают предложения от компаний в полтора раза чаще.

+ Предварительные задачи по кодированию. «Домашнее задание», предоставляемое нанимающей компанией. Обычно есть временный лимит, или задача может быть нетривиальной.

+ Технические собеседования. Видеоинтервью с разработчиками или другими технически подкованными людьми из компании. Во время технического собеседования будьте готовы:

Анализировать код из задач, выданных вам на «домашку».

Отвечать на ряд вопросов по основам программирования, вашего языка, фреймворков.

Проходить проверку кода. Вам нужно будет открыть IDE или текстовый редактор, чтобы решать некоторые задачи в реальном времени и обсуждать их.

Обычно задачи сложнее, чем требует должность. И работодателей больше интересуют ваша логика в решении проблемы и ваши объяснения, чем фактическое решение. Чтобы иметь представление о том, как обычно проходят технические интервью, можно зайти на ютуб (например, канал Джошуа Флука). Технических интервью может быть несколько — три, четыре и больше.

+ Общие интервью. Менеджер по найму, руководитель команды или даже генеральный директор стартапа может позвонить по зуму-джитси-скайпу (а бывает, что даже и по телефону) и спросить вас обо всех мелочах, которые вы добавляете в свое резюме, вашем опыте использования различных инструментов и технологий, ваших софт-скиллах и так далее. Приготовьтесь отвечать на конкретные вопросы об удаленке: как вы на ней работаете, и что планируете в дальнейшем. Сюда как правило уже входит проверка cultural fit (если вы не устраиваетесь в IT-гиганта).

+ Финальное интервью. Поздравляем! Вы прошли техническое собеседование, и подходите компании по социальным навыкам. На данном этапе происходит обсуждение условий труда: размер заработной платы, желаемый график и так далее. Если все звезды (или статьи бюджета) сойдутся, после этого этапа вы заключите трудовой договор и сможете приступить к выполнению своих обязанностей.