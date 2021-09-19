Дефицит в IT: платите больше

Недавно мы опросили рекрутеров агентства GetIT о том, какие зарплаты хотят разработчики. Они выкатили нам большой список ожиданий, в зависимости от языков и направлений. Например, верхняя цифра в вилке ожидаемых зарплат для C#-разработчиков — 280 000. И она не самая большая: сеньоры Android и Java-разработчики рассматривали ожидаемые зарплаты по 400 000.

В подтверждение они дали нам исследования и статьи, подтверждающие цифры. И оказалось, что эти ожидания в рынке (а может даже и скромные): на рынке дефицит кадров, зарплаты только будут расти и сейчас самое время говорить о повышении.

Исходные данные о желаемых вилках зарплат по данным опросов кандидатов рекрутерами агентства GetIT такие (здесь рассматриваем только сеньоров, хотя есть данные и по мидлам и джунам):

Java: 250-400 000.

JavaScript: 250-320 000.

iOS: 240 000 -380 000.

Android: 250 000-400 000.

PHP: 180 000-250 000.

Python: 200 000-300 000.

Ruby: 240 000-350 000.

Go: 250 000-350 000.

C: 160 000-270 000.

C++: 160 000-270 000.

C#: 170 000-280 000.

Теперь посмотрим как они соотносятся с рынком. Для этого изучим данные прошлого и текущего годов.

Зарплаты в 2020 году по данным «Руссофт» и Хабр.Карьеры

В прошлом году аналитики ассоциации «Руссофт» провели исследование рынка IT. Выяснили, что средняя зарплата IT-специалиста — 119 000 рублей. При этом она выросла на 11% относительно 2019.

По данным исследования Хабр.Карьеры , на основе 10 000 зарплат, медианная зарплата в IT в 2020 составляла 113 000. Цифры сходятся. При этом в исследовании также отмечают хороший рост с 2019 года.

А самая высокая зарплата среди вакансий на Хабр Карьере была у Senior Java-разработчика в Cambrist — от 4 200 до 5 800 евро.

Если смотреть по специализациям, то пока цифры от агентства кажутся завышенными.

Но если изучить медианные зарплаты разработчиков по компаниям, то уже нет.

Авито — 260 000.

Luxoft — 198 000.

OZON — 191 000.

Mail.ru Group — 180 000.

Альфа Банк — 180 000.

X5 Retail Group — 170 000.

Яндекс — 165 000.

Зарплаты во всех компаниях показывали уверенный рост. Максимальный — в МТС и ЦФТ — на 22% и 21%.

А в октябре 2020 портал CNews опубликовал статью о зарплатах программистов C#-разработчиков. По данным в статье максимальные зарплаты разработчиков в Москве — 350 000 рублей, а в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге и Сочи — по 300 000. В других крупных российских городах — 210-280 000. руб.

Кажется, что здесь данные от агентства об ожиданиях C#- разработчиков на уровне 170-280 000 — очень даже реальны.

Но и это еще не все. Аналитики «Руссофт» предрекали, что проблема дефицита кадров в России будет только расти и в 2021 стоит ожидать роста зарплат. Так оно и вышло.

Кому больше всех платят в 2021 по данным «Работа.ру», Хабр. Карьера и HeadHunter

В сентября «Работа.ру» опубликовала исследование о росте предлагаемых зарплат. Компания промониторила 10 000 вакансий на своей площадке и результаты интересны (и ожидаемы):

Зарплатные предложения, в среднем, выросли 20%, а кое-где и на 30%. И это меньше чем за полгода!

Вакансий стало больше на 70%.

На рынке дефицит квалифицированных специалистов.

Например, вот что говорит коммерческий директор «Работа.ру» Владимир Корицкий.

«Во время пандемии многим компаниям пришлось трансформироваться, чтобы иметь возможность конкурировать в новых условиях: диджитализировать бизнес процессы и перейти в онлайн. Эти изменения привели к резкому спросу на специалистов IT-сферы...Несмотря на это, конкуренция среди соискателей в отрасли остается достаточно низкой — количество высококвалифицированных специалистов меньше, чем требуется на рынке. Это позволяет опытным кандидатам повысить требования к уровню зарплаты и условиям труда»

Другими словами — то ли квалифицированных специалистов становится меньше, то ли скорость найма выше, чем скорость их появления, то ли они куда-то исчезают, но компании платят все больше и больше.

Например, по данным «Работа.ру» самую большую зарплату предлагают программисту на «1С» — 250 000 в месяц. Даже технические директора получают меньше — 238 000. Но это по их данным. Еще примеры:

Lead/Senior Frontend разработчику (в «Сберавто») предлагают 200 000.

Go-разработчикам — на уровне 195 000, а еще в июне была 165 000.

Продакт-менеджерам — 171 000 рублей в месяц, хотя еще в июне предлагали 156 000.

Middle+ разработчикам на РНР — до 230 000 рублей в месяц.

Зарплаты в вакансиях растут как цены на квартиры во время льготной ипотеки.

Цифры похожи на те, что есть в отчете HeadHunter для СNews за август и апрель , где они рассматривали самые дорогие вакансии августа. В отчете говорилось, что примерно 43 000 вакансий начинается от 170 000 рублей, а 800 вакансий — от 345 000. Среди них:

Go-разработчики — зарплаты от 200 000 рублей. Например, аутсорсинговая ИТ-компания Andersen искала разработчика Golang и предлагала до 330 000.

Старший инженер-программист — от 250 000.

Android-разработчики — до 290 000.

Компания Mindbox предлагала технического ведущему разработчику на C# (.net, back-end) удаленную работу с компенсацией 400 000.

А теперь снова обратимся к Хабр.Карьере и тоже увидим уверенный рост в 2021 — медианная зарплата среди всех специализаций составляет 120 000. Рост по сравнению со вторым полугодием 2020 года — 6,2%. Даже максимальные предложения на Хабр. Карьере выросли — до 8 000 евро за должность удалённого директора по продукту в AppFollow.

Посмотрим на языки и та же картина.

Если посмотреть на медианы в срезе компаний, то здесь тоже рост.

Итоги и немного слов от Forbes

В итоге получается, что зарплатные ожидания от рекрутеров Get IT — это реальные цифры. Рынок растет, дефицит растет, зарплаты растут. Об этом хорошо сказали в статье Forbes Russia. Они тоже заметили, что зарплаты повышаются из-за дефицита специалистов и работодатели соглашаются на все. Например, в статье приводится история, когда из-за горящих дедлайнов один из банков согласился на озвученную разработчиком зарплату в 460 000.

Цитата руководителя по подбору IT рекрутингового агентства GetIT Дианы Одиноковой.

«Все больше американских компаний перекупают специалистов, а компании готовы платить столько, сколько хочет специалист. Это просто становится нашей новой нормой »

Разработчики нужны всем, рынок IT сверхконкурентный. Удаленка или офис — уже не важно, работодатели соглашаются на все. Например, так это описывает руководитель отдела адаптации и найма SkyEng

«Дистанционная работа стала нормой. Даже банки готовы предлагать удаленку, поэтому определенно стало сложнее, дольше и дороже закрывать IT-вакансии»

А если сюда включить иностранный рынок, то для них все становится еще тяжелее. Например, по данным портала Visasam 80% американских программистов получают в пределах 37–87 000 долларов в год без учета уплаты налогов (примерно 200 000-520 000 рублей в месяц). Остальные 20% — свыше 87 000 в год.

Поэтому опытные IT-специалисты предпочитают работать на зарубежные компании, а кто-то со временем релоцируется в другие страны — несколько таких историй мы публиковали в нашем блоге. Но, с таким ростом, отечественные зарплаты скоро догонят иностранные — конкуренция.

Финансовые ожидания выросли не только у разработчиков, но и у системных аналитиков, DevOps инженеров, безопасников, тестировщиков. При этом рост в 20% — не так много. Зарплаты в некоторых специальностях за время пандемии выросли на 30–80%. Как говорит Алена Владимирская, известный хантер (даже легендарный можно сказать):

«Как только кандидат выходит на рынок и начинает выбирать вакансии, он может увеличить зарплату в среднем на 100 000. Но это не самый потолок. Иногда это может быть и 200 000–250 000 рублей».

Как реагируют компании? «Плачут, но платят» А куда им деваться? Сокращают срок найма, убирают этапы, предлагают страховку со стоматологией — лишь бы кандидат не ушел.

Как долго это продлится? Talent manager Headz Наталья Мухаева:

Считаю, что долго. Если дефицит растет, а рост зарплат идет вслед за ним, то ближайшие пару лет рост не остановится.