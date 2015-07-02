Новый симулятор сетевых решений HP Comware Lab (HCL)
Уважаемые Хабровчане, несу вам очередные добрые вести с полей HP Networking’а!
Представляем вниманию общественности новый симулятор сетевого оборудования HP Comware Lab (HCL) доступный для использования всем заинтересованным и имеющим желание приобщиться к HPN.
Не так давно (в прошлом году) мы показали HP Network Simulator с помощью которого можно было изучить консоль и функционал устройств под управлением операционной системы HP Comware v7, а также использовать ее с целью моделирования сетей. Ознакомиться со статьей можно по ссылке.
Продукт снискал некоторую популярность среди людей, работающих с сетевой инфраструктурой HP, а также инженеров, готовящихся к сертификации HP Networking. Прогресс неумолим, компании не останавливаються на достигнутом и HP Network Simulator эволюционировал в новый, более удобный для использования продукт HP Comware Lab (HCL).
На всякий случай сразу приведу системные требования:
CPU ≥ 3.0 GHz (с поддержкой VT-x или AMD-V)
RAM ≥ 4 GB
Disk: ≥ 80 GB
OS: Windows 7 или выше
Для работы данного симулятора также потребуется установленный Oracle VM VirtualBox версии 4.2.18 или выше (я использую непосредственно версию 4.2.18). Добыть желаемый софт можно здесь.
После вышеописанной процедуры переходим к скачиванию и установке самого HP Comware Lab (HCL). Указываем вашу операционную систему и находим ссылку для скачивания в разделе Software. После загрузки запускаем установочный файл “от имени Администратора” и проходим стандартную процедуру установки, после чего запускаем непосредственно HCL.
Сам интерфейс HP Comware Lab вполне себе юзерфрендли и будет сразу понятен людям видевшим GNS и ему подобные продукты.
В отличие от предыдущего симулятора в HCL нет необходимости описывать топологию сети и конфигурации используемых виртуальных машин в проекте в текстовом формате. Теперь мы можем просто выносить на поле как уже заранее предустановленные устройства (как маршрутизаторы, так и коммутаторы), так и создавать свои версии устройств, задавая до 32 любых интерфейсов, включая TenGigabitEthernet, ATM, POS, E1, GigabitEthernet, и Serial интерфейсы:
В случае, когда нет необходимости выдумывать свои экзотические устройства можно воспользоваться предустановленными маршрутизатором и коммутатором.
Предустановлен маршрутизатор линейки MSR:
и коммутатор серии 5800:
В целом HCL позволяет настроить любой требуемый и поддерживаем операционной системой Comware v7 L2 и L3 функционал (TRILL, SPB, OSPF, BGP, IS-IS, MPLS, FC/FCoE, LACP, VxLAN и т.д.), включая такие технологии HP как IRF стекирование (в том числе и на маршрутизаторе), MDC, EVI, ADVPN и многие другие.
Симулятор поддерживает возможность подключения к проекту конечных устройств с помощью внесения Host устройств в топологию и указания к какому именно сетевому адаптеру будет производится подключение.
Как и каким образом это может быть использовано уже описывалось в предыдущей статье по симуляторам, оставлю лишь как пример использование системы управления с симулированными устройствами, интеграция с GNS и т.д.
Отдельно я бы хотел остановиться на функции Remote. Она позволяет «растянуть» проект между несколькими машинами обеспечив связь для симулируемых устройств размещенных на различных физических устройствах (в моем случае ноутбуках) с помощью туннелей.
Необходимо лишь на всех объединяемых физических устройствах с запущенным HCL создать Remote девайс и настроить IP адрес соседнего устройства и название проекта с которым необходимо установить связь.
Отмечу от себя, что для того чтобы физический интерфейс на котором терминируется туннель поднялся в состояние UP необходимо, чтобы имя тунеля (в моем случае tunnel1) совпадало на обоих Remote устройствах.
Для примера я использовал следующие настройки на виртуальных маршрутизаторах разнесенных на разные ноутбуки:
И, соответственно:
Проверка связности устройств через туннель HCL:
Непосредственно на симулируемом устройстве нет необходимости настраивать туннелирование, для него этот канал является «прямым» линком через которые идут даже LLDP пакеты.
Кстати о просмотре ходящих пакетов!
При установленном анализаторе трафика Wireshark и прописанного в настройках HP Comware Lab пути до него, HCL может собирать трафик на любых выбранных вами каналах (даже непосредственно между виртуальными устройствами) и отображать его в интерфейсе Wireshark. Процедуру скачивания и установки Wireshark я пропущу, однако на всякий случай упомяну, что данный анализатор трафика доступен для скачки по ссылке.
Результат выглядит примерно следующим образом:
Новый симулятор решений HPN представляет собой удобное средство моделирования сетевых решений и позволяет решать задачи обучения и демонстрации сетевых решений HP, проверки работы сетевых протоколов, тестирования новых технологий, адаптации к синтаксису консоли HPN и прочие задачи.
Что касается требований к ресурсам, хотя минимальные требования не изменились, субъективно я считаю, что HP Comware Lab производительнее виденных мною ранее сетевых симуляторов. Во всяком случае в ходе создания топологий, содержащих порядка 15 устройств, каких-либо значимых проблем не наблюдалось при развертывании на обычном рабочем ноутбуке с запущенными параллельно стандартными офисными приложениями, браузером и т.д.
Представляем вниманию общественности новый симулятор сетевого оборудования HP Comware Lab (HCL) доступный для использования всем заинтересованным и имеющим желание приобщиться к HPN.
Не так давно (в прошлом году) мы показали HP Network Simulator с помощью которого можно было изучить консоль и функционал устройств под управлением операционной системы HP Comware v7, а также использовать ее с целью моделирования сетей. Ознакомиться со статьей можно по ссылке.
Продукт снискал некоторую популярность среди людей, работающих с сетевой инфраструктурой HP, а также инженеров, готовящихся к сертификации HP Networking. Прогресс неумолим, компании не останавливаються на достигнутом и HP Network Simulator эволюционировал в новый, более удобный для использования продукт HP Comware Lab (HCL).
Установка HP Comware Lab
На всякий случай сразу приведу системные требования:
CPU ≥ 3.0 GHz (с поддержкой VT-x или AMD-V)
RAM ≥ 4 GB
Disk: ≥ 80 GB
OS: Windows 7 или выше
Для работы данного симулятора также потребуется установленный Oracle VM VirtualBox версии 4.2.18 или выше (я использую непосредственно версию 4.2.18). Добыть желаемый софт можно здесь.
После вышеописанной процедуры переходим к скачиванию и установке самого HP Comware Lab (HCL). Указываем вашу операционную систему и находим ссылку для скачивания в разделе Software. После загрузки запускаем установочный файл “от имени Администратора” и проходим стандартную процедуру установки, после чего запускаем непосредственно HCL.
Использование
Сам интерфейс HP Comware Lab вполне себе юзерфрендли и будет сразу понятен людям видевшим GNS и ему подобные продукты.
В отличие от предыдущего симулятора в HCL нет необходимости описывать топологию сети и конфигурации используемых виртуальных машин в проекте в текстовом формате. Теперь мы можем просто выносить на поле как уже заранее предустановленные устройства (как маршрутизаторы, так и коммутаторы), так и создавать свои версии устройств, задавая до 32 любых интерфейсов, включая TenGigabitEthernet, ATM, POS, E1, GigabitEthernet, и Serial интерфейсы:
В случае, когда нет необходимости выдумывать свои экзотические устройства можно воспользоваться предустановленными маршрутизатором и коммутатором.
Предустановлен маршрутизатор линейки MSR:
и коммутатор серии 5800:
В целом HCL позволяет настроить любой требуемый и поддерживаем операционной системой Comware v7 L2 и L3 функционал (TRILL, SPB, OSPF, BGP, IS-IS, MPLS, FC/FCoE, LACP, VxLAN и т.д.), включая такие технологии HP как IRF стекирование (в том числе и на маршрутизаторе), MDC, EVI, ADVPN и многие другие.
Симулятор поддерживает возможность подключения к проекту конечных устройств с помощью внесения Host устройств в топологию и указания к какому именно сетевому адаптеру будет производится подключение.
Как и каким образом это может быть использовано уже описывалось в предыдущей статье по симуляторам, оставлю лишь как пример использование системы управления с симулированными устройствами, интеграция с GNS и т.д.
Отдельно я бы хотел остановиться на функции Remote. Она позволяет «растянуть» проект между несколькими машинами обеспечив связь для симулируемых устройств размещенных на различных физических устройствах (в моем случае ноутбуках) с помощью туннелей.
Необходимо лишь на всех объединяемых физических устройствах с запущенным HCL создать Remote девайс и настроить IP адрес соседнего устройства и название проекта с которым необходимо установить связь.
Отмечу от себя, что для того чтобы физический интерфейс на котором терминируется туннель поднялся в состояние UP необходимо, чтобы имя тунеля (в моем случае tunnel1) совпадало на обоих Remote устройствах.
Для примера я использовал следующие настройки на виртуальных маршрутизаторах разнесенных на разные ноутбуки:
interface GigabitEthernet0/0
port link-mode route
combo enable copper
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
И, соответственно:
interface GigabitEthernet0/0
port link-mode route
combo enable copper
ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
Проверка связности устройств через туннель HCL:
Ping 1.1.1.1 (1.1.1.1): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=4.000 ms
56 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=2.000 ms
56 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=2.000 ms
56 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.000 ms
Непосредственно на симулируемом устройстве нет необходимости настраивать туннелирование, для него этот канал является «прямым» линком через которые идут даже LLDP пакеты.
[Router HP] display lldp neighbor-information verbose
LLDP neighbor-information of port 1[GigabitEthernet0/0]:
LLDP agent nearest-bridge:
LLDP neighbor index : 1
Update time : 0 days, 0 hours, 13 minutes, 1 seconds
Chassis type : MAC address
Chassis ID : aa9a-01b3-0100
Port ID type : Interface name
Port ID : GigabitEthernet0/0
Time to live : 121
Port description : GigabitEthernet0/0 Interface
System name : HP
System description : H3C Comware Platform Software, Software Version 7.1.059
Кстати о просмотре ходящих пакетов!
При установленном анализаторе трафика Wireshark и прописанного в настройках HP Comware Lab пути до него, HCL может собирать трафик на любых выбранных вами каналах (даже непосредственно между виртуальными устройствами) и отображать его в интерфейсе Wireshark. Процедуру скачивания и установки Wireshark я пропущу, однако на всякий случай упомяну, что данный анализатор трафика доступен для скачки по ссылке.
Результат выглядит примерно следующим образом:
Заключение
Новый симулятор решений HPN представляет собой удобное средство моделирования сетевых решений и позволяет решать задачи обучения и демонстрации сетевых решений HP, проверки работы сетевых протоколов, тестирования новых технологий, адаптации к синтаксису консоли HPN и прочие задачи.
Что касается требований к ресурсам, хотя минимальные требования не изменились, субъективно я считаю, что HP Comware Lab производительнее виденных мною ранее сетевых симуляторов. Во всяком случае в ходе создания топологий, содержащих порядка 15 устройств, каких-либо значимых проблем не наблюдалось при развертывании на обычном рабочем ноутбуке с запущенными параллельно стандартными офисными приложениями, браузером и т.д.
Комментарии 6
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