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Hewlett Packard Enterprise
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2 июля 2015 в 12:14

Новый симулятор сетевых решений HP Comware Lab (HCL)

    Уважаемые Хабровчане, несу вам очередные добрые вести с полей HP Networking’а!


    Представляем вниманию общественности новый симулятор сетевого оборудования HP Comware Lab (HCL) доступный для использования всем заинтересованным и имеющим желание приобщиться к HPN.

    Не так давно (в прошлом году) мы показали HP Network Simulator с помощью которого можно было изучить консоль и функционал устройств под управлением операционной системы HP Comware v7, а также использовать ее с целью моделирования сетей. Ознакомиться со статьей можно по ссылке.

    Продукт снискал некоторую популярность среди людей, работающих с сетевой инфраструктурой HP, а также инженеров, готовящихся к сертификации HP Networking. Прогресс неумолим, компании не останавливаються на достигнутом и HP Network Simulator эволюционировал в новый, более удобный для использования продукт HP Comware Lab (HCL).

    Установка HP Comware Lab


    На всякий случай сразу приведу системные требования:
    CPU ≥ 3.0 GHz (с поддержкой VT-x или AMD-V)
    RAM ≥ 4 GB
    Disk: ≥ 80 GB
    OS: Windows 7 или выше

    Для работы данного симулятора также потребуется установленный Oracle VM VirtualBox версии 4.2.18 или выше (я использую непосредственно версию 4.2.18). Добыть желаемый софт можно здесь.
    После вышеописанной процедуры переходим к скачиванию и установке самого HP Comware Lab (HCL). Указываем вашу операционную систему и находим ссылку для скачивания в разделе Software. После загрузки запускаем установочный файл “от имени Администратора” и проходим стандартную процедуру установки, после чего запускаем непосредственно HCL.

    Использование


    Сам интерфейс HP Comware Lab вполне себе юзерфрендли и будет сразу понятен людям видевшим GNS и ему подобные продукты.



    В отличие от предыдущего симулятора в HCL нет необходимости описывать топологию сети и конфигурации используемых виртуальных машин в проекте в текстовом формате. Теперь мы можем просто выносить на поле как уже заранее предустановленные устройства (как маршрутизаторы, так и коммутаторы), так и создавать свои версии устройств, задавая до 32 любых интерфейсов, включая TenGigabitEthernet, ATM, POS, E1, GigabitEthernet, и Serial интерфейсы:



    В случае, когда нет необходимости выдумывать свои экзотические устройства можно воспользоваться предустановленными маршрутизатором и коммутатором.

    Предустановлен маршрутизатор линейки MSR:



    и коммутатор серии 5800:



    В целом HCL позволяет настроить любой требуемый и поддерживаем операционной системой Comware v7 L2 и L3 функционал (TRILL, SPB, OSPF, BGP, IS-IS, MPLS, FC/FCoE, LACP, VxLAN и т.д.), включая такие технологии HP как IRF стекирование (в том числе и на маршрутизаторе), MDC, EVI, ADVPN и многие другие.

    Симулятор поддерживает возможность подключения к проекту конечных устройств с помощью внесения Host устройств в топологию и указания к какому именно сетевому адаптеру будет производится подключение.



    Как и каким образом это может быть использовано уже описывалось в предыдущей статье по симуляторам, оставлю лишь как пример использование системы управления с симулированными устройствами, интеграция с GNS и т.д.

    Отдельно я бы хотел остановиться на функции Remote. Она позволяет «растянуть» проект между несколькими машинами обеспечив связь для симулируемых устройств размещенных на различных физических устройствах (в моем случае ноутбуках) с помощью туннелей.

    Необходимо лишь на всех объединяемых физических устройствах с запущенным HCL создать Remote девайс и настроить IP адрес соседнего устройства и название проекта с которым необходимо установить связь.



    Отмечу от себя, что для того чтобы физический интерфейс на котором терминируется туннель поднялся в состояние UP необходимо, чтобы имя тунеля (в моем случае tunnel1) совпадало на обоих Remote устройствах.



    Для примера я использовал следующие настройки на виртуальных маршрутизаторах разнесенных на разные ноутбуки:

     interface GigabitEthernet0/0
port link-mode route
combo enable copper
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

    И, соответственно:

     interface GigabitEthernet0/0
port link-mode route
combo enable copper
ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

    Проверка связности устройств через туннель HCL:

    Ping 1.1.1.1 (1.1.1.1): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=4.000 ms
56 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=2.000 ms
56 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=2.000 ms
56 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.000 ms

    Непосредственно на симулируемом устройстве нет необходимости настраивать туннелирование, для него этот канал является «прямым» линком через которые идут даже LLDP пакеты.

    [Router HP] display lldp neighbor-information verbose
LLDP neighbor-information of port 1[GigabitEthernet0/0]:
LLDP agent nearest-bridge:
LLDP neighbor index : 1
Update time         : 0 days, 0 hours, 13 minutes, 1 seconds
Chassis type        : MAC address
Chassis ID          : aa9a-01b3-0100
Port ID type        : Interface name
Port ID             : GigabitEthernet0/0
Time to live        : 121
Port description    : GigabitEthernet0/0 Interface
System name         : HP
System description  : H3C Comware Platform Software, Software Version 7.1.059

    Кстати о просмотре ходящих пакетов!

    При установленном анализаторе трафика Wireshark и прописанного в настройках HP Comware Lab пути до него, HCL может собирать трафик на любых выбранных вами каналах (даже непосредственно между виртуальными устройствами) и отображать его в интерфейсе Wireshark. Процедуру скачивания и установки Wireshark я пропущу, однако на всякий случай упомяну, что данный анализатор трафика доступен для скачки по ссылке.



    Результат выглядит примерно следующим образом:



    Заключение


    Новый симулятор решений HPN представляет собой удобное средство моделирования сетевых решений и позволяет решать задачи обучения и демонстрации сетевых решений HP, проверки работы сетевых протоколов, тестирования новых технологий, адаптации к синтаксису консоли HPN и прочие задачи.

    Что касается требований к ресурсам, хотя минимальные требования не изменились, субъективно я считаю, что HP Comware Lab производительнее виденных мною ранее сетевых симуляторов. Во всяком случае в ходе создания топологий, содержащих порядка 15 устройств, каких-либо значимых проблем не наблюдалось при развертывании на обычном рабочем ноутбуке с запущенными параллельно стандартными офисными приложениями, браузером и т.д.
    Теги:
    Хабы:
    Hewlett Packard Enterprise
    Компания

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    Комментарии 6

      –1
      1. Можно ли запускать на Линукс машине?
      2. Есть ли какое-то API для автоматизации?
      3. Как связать с реальной сетью?
      3. Где и как можно скачать?
        0
        1) На данный момент HCL доступен только под Windows 7/8, однако под Linux можно воспользоваться предыдущей версией симулятора HP Network Simulator;
        2) В самом симуляторе API нет, однако на самих симулируемых устройствах с целью автоматизации можно воспользоваться скриптами и стандартными средствами SNMP, Netconf и т.д.
        3) Связать с реальной сетью разумеется можно, соединив созданную топологию с устройством Host. Подробно эта процедура описана в статье о предыдущем симуляторе;
        4) Повторю ссылку на скачивание: http://hp.com/networking/hns.
          0
          2. Тут смысл в том, как мне извне запустить нужную конфигурацию? Хочу проверить как новый конфиг повлияет на продакшен сеть. Делать это руками ну совсем не интересно. Хочу запустить стандартный скрипт, который поднимет нужные машины в нужном кол-ве, возьмет из репа конфиги и как все заработает пришлем мне сообщение, что «Тестовое окружение готово, можно проверять». И только тогда я подключить ручками и подергаю нужные команды.
            0
            Подобные эксперементы не проводил, однако все созданные топологии сохраняются проектами и вы можете просто запускать созданные ранее топологии с предконфигуренными устройствами и проводить тесты.
              0
              А конфигурация проекта, что из себя представляет? Какой формат файлов? Руками (или роботом) можно их править?
                0
                Сама конфигурация проекта хранится в .net фаормате файлов, открывается текстовым редактором в читабильном виде и хранит в себе пути до образов виртуальных машин .vdi + соединения между ними.
                Пример:
                autostart = False
                version = 7.1.59
                [vbox 127.0.0.1:16600]
                workingdir = None
                udp = 20000

                [[MSR36-20 MSR36-20_1]]
                image = C:\Program Files (x86)\HCL
                device_id = 1
                bridge_mac = aa-99-4d-0a-01-00
                slot0 = MSR36
                GE_0/0 = Remote_1 tunnel1
                x = 136.0
                y = -107.0
                z = 5.0

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      Информация

      • Дата основания

        1 ноября 2015 г.

      • Локация

        Palo Alto
        США

      • Сайт

        hpe.com

      • Численность

        5 001–10 000 человек

      • Дата регистрации

        9 августа 2008 г.

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