Новый симулятор сетевых решений HP Comware Lab (HCL)

interface GigabitEthernet0/0 port link-mode route combo enable copper ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

interface GigabitEthernet0/0 port link-mode route combo enable copper ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

Ping 1.1.1.1 (1.1.1.1): 56 data bytes, press CTRL_C to break 56 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=4.000 ms 56 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.000 ms 56 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=2.000 ms 56 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=2.000 ms 56 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.000 ms

[Router HP] display lldp neighbor-information verbose LLDP neighbor-information of port 1[GigabitEthernet0/0]: LLDP agent nearest-bridge: LLDP neighbor index : 1 Update time : 0 days, 0 hours, 13 minutes, 1 seconds Chassis type : MAC address Chassis ID : aa9a-01b3-0100 Port ID type : Interface name Port ID : GigabitEthernet0/0 Time to live : 121 Port description : GigabitEthernet0/0 Interface System name : HP System description : H3C Comware Platform Software, Software Version 7.1.059

Уважаемые Хабровчане, несу вам очередные добрые вести с полей’а!Представляем вниманию общественности новый симулятор сетевого оборудованиядоступный для использования всем заинтересованным и имеющим желание приобщиться к HPN.Не так давно (в прошлом году) мы показалис помощью которого можно было изучить консоль и функционал устройств под управлением операционной системы, а также использовать ее с целью моделирования сетей. Ознакомиться со статьей можно по ссылке Продукт снискал некоторую популярность среди людей, работающих с сетевой инфраструктурой HP, а также инженеров, готовящихся к сертификации HP Networking. Прогресс неумолим, компании не останавливаються на достигнутом иэволюционировал в новый, более удобный для использования продуктНа всякий случай сразу приведу системные требования:Для работы данного симулятора также потребуется установленный Oracle VM VirtualBox версии 4.2.18 или выше (я использую непосредственно версию 4.2.18). Добыть желаемый софт можно здесь После вышеописанной процедуры переходим к скачиванию и установке самого HP Comware Lab (HCL). Указываем вашу операционную систему и находим ссылку для скачивания в разделе. После загрузки запускаем установочный файл “от имени Администратора” и проходим стандартную процедуру установки, после чего запускаем непосредственноСам интерфейсвполне себе юзерфрендли и будет сразу понятен людям видевшими ему подобные продукты.В отличие от предыдущего симулятора внет необходимости описывать топологию сети и конфигурации используемых виртуальных машин в проекте в текстовом формате. Теперь мы можем просто выносить на поле как уже заранее предустановленные устройства (как маршрутизаторы, так и коммутаторы), так и создавать свои версии устройств, задавая до 32 любых интерфейсов, включая TenGigabitEthernet, ATM, POS, E1, GigabitEthernet, и Serial интерфейсы:В случае, когда нет необходимости выдумывать свои экзотические устройства можно воспользоваться предустановленными маршрутизатором и коммутатором.Предустановлен маршрутизатор линейки MSR:и коммутатор серии 5800:В целомпозволяет настроить любой требуемый и поддерживаем операционной системойL2 и L3 функционал (TRILL, SPB, OSPF, BGP, IS-IS, MPLS, FC/FCoE, LACP, VxLAN и т.д.), включая такие технологии HP как IRF стекирование (в том числе и на маршрутизаторе), MDC, EVI, ADVPN и многие другие.Симулятор поддерживает возможность подключения к проекту конечных устройств с помощью внесения Host устройств в топологию и указания к какому именно сетевому адаптеру будет производится подключение.Как и каким образом это может быть использовано уже описывалось в предыдущей статье по симуляторам , оставлю лишь как пример использование системы управления с симулированными устройствами, интеграция си т.д.Отдельно я бы хотел остановиться на функции Remote. Она позволяет «растянуть» проект между несколькими машинами обеспечив связь для симулируемых устройств размещенных на различных физических устройствах (в моем случае ноутбуках) с помощью туннелей.Необходимо лишь на всех объединяемых физических устройствах с запущеннымсоздать Remote девайс и настроить IP адрес соседнего устройства и название проекта с которым необходимо установить связь.Отмечу от себя, что для того чтобы физический интерфейс на котором терминируется туннель поднялся в состояниенеобходимо, чтобы имя тунеля (в моем случае tunnel1) совпадало на обоих Remote устройствах.Для примера я использовал следующие настройки на виртуальных маршрутизаторах разнесенных на разные ноутбуки:И, соответственно:Проверка связности устройств через туннельНепосредственно на симулируемом устройстве нет необходимости настраивать туннелирование, для него этот канал является «прямым» линком через которые идут даже LLDP пакеты.Кстати о просмотре ходящих пакетов!При установленном анализаторе трафика Wireshark и прописанного в настройках HP Comware Lab пути до него, HCL может собирать трафик на любых выбранных вами каналах (даже непосредственно между виртуальными устройствами) и отображать его в интерфейсе Wireshark. Процедуру скачивания и установки Wireshark я пропущу, однако на всякий случай упомяну, что данный анализатор трафика доступен для скачки по ссылке Результат выглядит примерно следующим образом:Новый симулятор решенийпредставляет собой удобное средство моделирования сетевых решений и позволяет решать задачи обучения и демонстрации сетевых решений, проверки работы сетевых протоколов, тестирования новых технологий, адаптации к синтаксису консолии прочие задачи.Что касается требований к ресурсам, хотя минимальные требования не изменились, субъективно я считаю, чтопроизводительнее виденных мною ранее сетевых симуляторов. Во всяком случае в ходе создания топологий, содержащих порядка 15 устройств, каких-либо значимых проблем не наблюдалось при развертывании на обычном рабочем ноутбуке с запущенными параллельно стандартными офисными приложениями, браузером и т.д.