1000 тонн регенерированного урана из Франции везут в Россию. Что это значит?

Тут потихоньку начинается новая волна шума по поводу ввоза в Россию регенирированного урана из Франции. Похожая история была два года назад при ввозе урановых "хвостов" или ОГФУ из Германии. Увидев на днях в твиттере французского Гринпис фото с их акции в Париже, понял, что скоро новости пойдут и у нас. Так и случилось.

Пошли громкие заголовки про ввоз ядерных отходов и превращение России в ядерную свалку. Росатом довольно оперативно, в течение суток, ответил публикацией успокаивающих заявлений в РИА. Твиттер бурлит про то что все пропало, все заняты и делают вид что понимают что просходит. У меня много вопросов, но погружаться в поиск ответов особо некогда.

Тем не менее, вчера вечером у меня попросило комментарий издание Сибирь.Реалии, и я его дал (вот ссылка на вышедший материал), с учетом того что знал и что понял из доступной информации при беглом изучении. Привожу ниже в полном виде вопросы издания и мои ответы, существенно дополненные за прошедший день данными, цифрами и ссылками.

1. Что именно, по последним данным, в каких количествах и куда точно в Сибири французская ядерная компания Orano планирует вывезти?

Судя по всему, речь идет о регенерированном уране – т.е. уране, выделенном из отработавшего ядерного топлива АЭС, после переработки этого топлива. Франция является одним из мировых лидеров по объему перерабатываемого ядерного топлива, причем не только своего, но и со многих АЭС из других стран Европы и мира. Она выделяет из него полезные компоненты, уран и плутоний, для дальнейшего использования. Ежегодно при переработке во Франции получается около 1000 т. регенерированного урана, а общие его запасы составляют около 33 тыс.т. Суммарные мощности завода по переработке ОЯТ во Франции около 1700 т/год, в то время как мощности российского комбината "Маяк" всего 400 т/год.

Регенерированный уран - ценный ресурс, поскольку в нем может быть еще высоко содержание полезного изотопа уран-235. В свежем топливе типичного ВВЭР/PWR реактора около 5% изотопа уран-235. В отработавшем его остается до 1%, что может быть даже выше, чем в природном уране, где его 0,7%. При этом массу ОЯТ по прежнему на 94% составляет уран, который можно вернуть в топливный цикл.

Однако регенерированный уран содержит еще изотопы урана-232 (с гамма-излучающими дочерними нуклидами) и урана-236 (поглотитель нейтронов), которые немного усложняют работу с ним. Тем не менее, опыт его использования накоплен.

Баланс изотопов в топилве обычного ВВЭР/PWR реактора.

По данным World Nuclear Association в Великобритании было повторно использовано для производства ядерного топлива 16 тыс. т. регенерированного урана. В Бельгии, Франции, Германии и Швейцарии – более 8000 тонн регенерированного урана. В Японии и Индии – по 250-330 т. В России уже давно используется полученный при переработке отработавшего топлива регенерированный уран для создания топлива реакторов РБМК. По данным WNA, в России таким образом переработано уже более 2500 т регенерированного урана. При этом запасов такого урана (по этому документу МАГАТЭ, пусть 10-летней давности) у нас в отличие от Франции, Великобритании и Японии, нет, т.к. все идет сразу в дело.

Кроме того, по данным WNA, уже есть опыт поставки регенерированного урана из Франции в Россию для обогащения и изготовления нового топлива для французских АЭС. Росатом подтверждает это, говоря о 35-летнем опыте использования регенерированного урана как для российских, так и для западных АЭС. Помимо России обогащением регенерированного урана занимаются еще и Нидерланды.

По заявлениям французской компании Orano, которое приводит Гринпис в своем опубликованном заявлении, в конце 2020 года она продала Росатому чуть более 1000 т регенерированного урана. Там же сообщается, что этот уран будет использован для дообогащения и производства топлива для российских реакторов. Это же подтверждается в заявлении предствителей Росатома, опубликованном вчера в РИА – что этот уран пойдет на собственные нужды атомной энергетики России.

Так что скорее всего речь идет не о контракте на дообогащение урана (хотя такой с французами тоже есть - о нем чуть ниже), как было пару лет назад в истории со ввозом обедненного гексафторида урана (см. мою серию публикаций об этом), а о непосредственной закупке уранового сырья для самого Росатома. Возможно, собственного регенерата урана нам не хватает из-за повышения выгорания топлива на ВВЭР-440 (но это только гипотеза, навеянная вот этим документом) или из-за ограничений по переработке топлива украинских ВВЭР-400.

В целом же в России урана добывается меньше (около 3000 т/год), чем нам нужно для удовлетворения своих и зарубежных контрактов (порядка 10000 т/год), так что такие поставки могут быть дополнительным вторичным источником урана с относительно высоким содержанием ценного компонента. Но повторюсь, тут хотелось бы услышать от участников сделки, в первую очередь Росатома, каких-то пояснений по их стратегии обращения с регенерированным ураном. И есть ли вообще такая стратегия.

Пока они заявляют, что эта партия в 1000 т. регенерированного урана "позволит сэкономить столько природного урана, сколько бы пришлось добывать на руднике в течение нескольких лет", что вполне похоже на правду, если говорить, например, о наших месторождениях в Бурятии с добычей порядка 600 т/год. Правда там добыча ведется не в рудниках, а подземным выщелачиванием.

Во время разбора истории с ввозом немецкого ОГФУ два года назад, Росатомом был показан вот такой слайд в одной из презентаций (см ниже). Среди мировых источников топливного сырья указан и регенерированный уран. Его мировые запасы около 70 тыс.т., (половина из них во Франции). Ежегодно нарабатывается по 2000 т., в основном тоже во Франции. Так что не удивительно что за этим ресурсом обращаются именно к французам.

Сырьевые источники для традиционной тепловой атомной энергетики.

Как и утверждает Гринпис, скорее всего этот французский регенерированный уран повезут действительно в Северск, где на комбинате СХК имеется опыт работы именно с регенерированным ураном, имеются мощности по обращению с ним – конверсии и обогащению. Особенность регенерированного урана в том, что он получен не путем обогащения свежего урана в центрифугах, а был получен на радиохимическом комбинате выделением из отработавшего топлива и может содержать примеси, в т.ч. радиоактивные. И изотопный состав у него другой. Поэтому работают с ним на отдельных заводах и оборудовании, а не там, где работают со свежим ураном. Поэтому традиционно обогащением регенерата и для наших и для зарубежных нужд занимаются в Северске. Подобное производство в мире есть еще в Нидерландах, там тоже обогащают регенерат для зарубежных заказчиков.

Кстати, этот контракт с Orano по регенерированному урану не единственный из действующих. Гринпис упоминает и второй, но о нем раньше и так писали в прессе и у нас. В 2018 году дочерняя компания Росатома Tenex заключила долгосрочный контракт на обогащение регенерированного урана с французской компани-оператора АЭС EDF. Объем партии урана не сообщается, но сумма контракта составляет 600 миллионов евро. Поставки пока тоже не осуществлялись. Но этот контракт как раз показывает другой возможный сценарий обращения с регенерированным ураном, который уже применялся ранее, еще в советские времена – отправка в Россию урана на обогащение и возврат обратно для производства нового топлива, почти так же как с ОГФУ. Подобный контракт на обогащение около 1300 т. регенерированного урана уже выполнялся в 1992-1998 годы.

2. Что может произойти с этим грузом в пути и чем это грозит окружающей среде, людям?

Любой груз, перевозимый транспортом, не застрахован от аварий на транспорте. В данном случае речь идет об автомобильных перевозках по Европе, и о морских перевозках из Европы в Россию, и далее о железнодорожных перевозках по нашей стране. Но ядерные материалы перевозят в специальных прочных контейнерах, которые рассчитаны на сохранение герметичности даже при попадании в аварию. И это показано не только в расчетах, но и в реальных ситуациях. Несмотря на то, что суда тонут, а поезда и грузовики попадают в аварии, за всю историю перевозок подобных материалов не было случаев выхода их в окружающую среду при таких транспортных авариях. Так что риски минимальны.

Кстати, два года назад, во время ввоза в Россию обедненного урана из Германии, основное внимание экологических активистов было приковано к опасности траспортировки этого материала, вызванное его химической формой - гексафторидом. И хотя описанные ими риски были весьма преувеличены, эта химическая форма действительно довольно агрессивна, и постепенно для длительного хранения обедненный уран переводят в более стабильную форму оксидов. Я подробно описывал это все в отдельной статье: "Ввоз немецких урановых хвостов в Россию. Часть 3: Риски и опасности при обращении с ОГФУ".

В настоящее время об опасности перевозок регенерированного урана французский Гринпис ничего не говорит. И вызвано это скоррее всего тем, что этот уран, как это уже и делалось раньше, в 1990-е, когда французы отправляли нам регенерированный уран для обогащения (с 1992 по 1998 было отправлено около 1300 т), транспортриуется в стабильной химической форме оксидов урана. И переводится в форму гексафторида, необходимую для процесса обогащения, уже в Северске. Так что риски при транспортировке тут еще ниже, чем в ситуации перевозок ОГФУ.

3. Вы часто публично говорили, что не считаете этот груз ядерными отходами- почему?

Потому что это материалы, из которых получают ценный продукт – ядерное топливо. Из регенерированного и обедненного урана можно делать топливо как для обычных АЭС (о топливе для РБМК я уже писал выше), обогащая этот уран или делая так называемое РЕМИКС-топливо, так и для новых типов реакторов на быстрых нейтронах – делая МОКС-топливо из смеси обедненного урана и плутония. И такие топлива и реакторы у нас уже работают – МОКС загружают в БН-800 на Белоярской АЭС, РЕМИКС-топливо испытывают на Балаковской АЭС, а из обедненного урана обогащают топливо для остальных АЭС. В России активно занимаются замыканием топливного цикла, используя вторичные источники ядерных материалов. Аналогично для Франции Россия уже имела опыт и недавно заключила новый контракт на обогащение регенерированного урана, который будет использован для производства нового топлива французских АЭС.

Подробнее об использовании обедненного урана в России и мире я опять же писал в отдельной статье – "Ввоз немецких урановых хвостов в Россию. Часть 4 (последняя): Использование ОГФУ, протесты и выводы".

Поэтому то, что для антиядерных активистов выглядит как отход, для специалистов является сырьем для вторичного использования. Во многом это отражает разные взгляды на эти материалы и разное отношение к ним у разных групп, ведь название и термин "отход" может восприниматься и неформально. С формальной же точки зрения регенерированный уран как и обедненный уран отходом не считается ни в России, ни во Франции, ни в Германии – это ядерный материал.

Но неформально можно назвать его как угодно. Для кого-то выброшенная бумажка – это мусор и отход, но если сдать ее в макулатуру – это сырье. Конечно, антиядерные экоактивисты навешивают ярлык отходов и мусора на многие ядерные материалы, рассчитывая на определенное негативное отношение к ним у широкой публики. Но речь на самом деле о том, чтобы рационально использовать ресурсы, меньше добывать нового урана из земли и делать при этом меньше отходов.

4. Если отработанный уран не такой опасный, как заявляют экоактивисты, почему не оставить его на переработку в Европе? Какая выгода России от плана Росатома?

Чтобы понять конкретную выгоду надо смотреть на условия контрактов. Хотелось бы чтобы в этом вопросе было больше прозрачности, в том числе с российской стороны. Но примерные мотивы я описал – Росатом либо просто закупает нужное ему сырье, а Orano, соответственно, его продает, либо Росатом еще дополнительно оказывает услугу по обогащению урана, как было в истории с ввозом обедненного гексафторида урана пару лет назад или с новым контрактом 2018-го года с EDF. В любом случае это работа российских предприятий, зарплаты, налоги, экспортные контракты на миллионы долларов и т.д. Конечно, все это должно выполняться при условии обеспечения безопасности.

Почему уран везут в Россию, а не перерабатывают в Европе? Частично я тоже писал об этом в прошлых статьях об ОГФУ. Возможно это связано с более выгодными ценовыми условиями по обогащению на российских центрифугах, наличием свободных мощностей и опытом работы по обогащению регенерированного урана в Северске.

Акция Гринпис Франции у офиса Orano 12 октября

Но мне еще кажется важным понимать контекст того, что происходит с другой стороной, откуда собственно и пришла новость об отправке в Россию урана. Во Франции и Европе эта история имеет свою окраску. Новости о ввозе урана в Россию возникли позавчера, 12 октября. В этот день утром Гринпис провели в Париже акцию протеста, всего за несколько часов до заранее анонсированного выступления президента Макрона с его большим планом по развитию экономики Франции и применению новых низкоуглеродных технологий до 2030 года.

Выступление Макрона 12 октября с планом по реиндустриализации Франции

Этот план на общую сумму в 30 млрд. евро предусматривает большие вливания в атомную промышленность Франции, вложение 1 млрд. евро в создание и демонстрацию новых малых модульных атомных реакторов (SMR), развитие производства водорода на АЭС. Конечно, Гринпис не случайно выступил с акцией протеста именно в этот день, они даже упомянули это в своем заявлении. Хотя факт отправки урана в Россию, о которых они говорят, произошел еще в начале года.

В Европе в целом и во Франции в том числе идут споры о роли атомной энергетики в решении климатических проблем (об этом я тоже писал отдельную статью), о возможности считать атомную энергетику зеленой и низкоуглеродной, о включении ее в механизм поддержки зеленых инвестиций Таксономию. В тот же день 12 октября в Еврокомиссию было направлено письмо от глав 10 европейских стран, в том числе Франции, с просьбой признать атомную энергетику чистой и включить в Таксономию.

Так что акция Гринпис – часть этой даже не дискуссии, а борьбы. Отправка урана в Россию в данном случае для экоактивистов Франции в большей степени повод говорить о проблемах атомной энергетики Франции и Европы. А проблемы России их волнуют в лучшем случае во вторую очередь. Это наши проблемы и нам их решать.

Не хотелось бы чтобы такие новости из-за границы добавляли радиофобии или искажали информацию. Но с другой стороны, такие новости и вся международная деятельность Росатома требуют от нашей же атомной отрасли большей прозрачности и открытости. Надеюсь, уроки с прошлой истории с ввозом обедненного урана будут извлечены и Росатом всем желающим ответит на их вопросы и покажет каким образом обеспечивается безопасность этих контрактов. Это часть их работы, которую общество имеет право знать и требовать.

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PS: Сделал видеоверсию статьи (чуть расширенную). Не забывайте подписываться на мой Youtube-канал об атомной энергетике и ядерных технологиях!

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