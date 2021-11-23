Если мошенники украли деньги с банковской карты — не спешите в полицию

Вас беспокоит служба безопасности банка

Мне давно надоели эти банки, но инфопространство постоянно забито историями, как мошенники в очередной раз украли деньги, причём даже без социальной инженерии.

Народ жалуется на Tinkoff, Альфа-банк и прочие банки, на операторов сотовой связи. Портал banki.ru ввёл драконовские правила, что у него решения судов без оценок в народном рейтинге, на форуме нельзя написать, что itsoft выиграл дело у ВТБ — это реклама itsoft видите ли, то есть видно надо писать одна компания, но не скажем какая, выиграла суд у ВТБ.

В статье “ Банки не хотят внедрять многофакторную авторизацию и покончить с мошенничеством ” есть простые рецепты, которые бы исключили случаи мошенничества хотя бы для тех, кто не разговаривает с мошенниками и не сообщает им коды. Народ хочет аппаратные токены, а банки не дают.

К написанию данной статьи меня ещё сподвиг наш конфликт с хостером Leaseweb . 7 лет мы платили одну цену в месяц за аренду серверов там. А потом она внезапно выросла в 70 раз. Leaseweb решил, что за действия злоумышленников деньги надо списать с нашей корпоративной карты.

Банки и корпорации разрабатывают свои договоры и внутренние инструкции таким образом, чтобы не иметь никакой ответственности перед клиентом, а клиента ободрать до нитки за действия третьих лиц, даже если закон прямо говорит, что банк обязан вернуть клиенту деньги.

Разбор спорных пунктов чек-листа защиты от мошенников

Недавно вышла статья “ Самый полный чек-лист для защиты от мошенников ”, где некоторые пункты имеют и обратную сторону медали, например, дополнительный номер телефона и дополнительная почта в аккаунте Google (Apple) — это и дополнительный риск утери контроля над телефоном, которым почти не пользуешься. Но самое главное, даже у меня крыша едет от такого количества действий. Многие можно сделать, но удобство обратно пропорционально количествам мер безопасности — жизнь превратится в ад.

Поскольку пунктов в чек-листе защиты от мошенников много, то я пройдусь по ним с пояснением, чем они могут быть вредны.

2. Кодовое слово вы произносите по телефону, звонки пишут в нескольких местах, к ним имеет доступ непонятный круг лиц, даже переговоры олигархов и президентов сливают в сеть. Все вопросы лучше решать через чат в ЛК или Telegram, WhatsApp.

3. Запрет на действия с доверенностью. Это будет противоречить ГК РФ. Пришедший с доверенностью человек будет требовать на основании ГК РФ осуществить действия — против закона никто не пойдёт, то есть новая доверенность отменяет старые распоряжения. Но самое главное — это неудобно, если действительно вы лично не сможете прийти.

7. Мошенники позвонят с номера банка. Подменить номер можно и при звонке, и при отправке СМС.

11. Суточные лимиты вам не помогут, если их можно изменить в приложении банка или звонком в банк.

15. Уже сказал выше про дополнительный номер телефона и дополнительную почту в аккаунте Google (Apple).

27. Пометить как НЕ спам номера телефонов моб.оператора и банков. См. Пункт 7.

45. Будьте внимательны на сайтах с пиратским контентом — звучит, как будьте внимательнее, играя с напёрсточником или устанавливая крякнутое ПО. Может не стоит вообще посещать левые сайты?

47. Если загруженный файл, приложение уже сами по себе являются не вирусом, а шпионским ПО, то проверку могут и пройти.

49. Совет платить наличкой странный. Оплата телефоном решает эту проблему.

56. Мошенники подключат, даже не сомневайтесь. Тут как раз банки должны как Google на все устройства рассылать инфу о том, что вход осуществлён с нового устройства.

61. Пользуйтесь проверенными крупными операторами связи — а это смешно. Если можете иметь симку какого-нибудь заграничного оператора, какой-нибудь маленькой страны, где не понимают по-русски, то она самая надёжная. Вероятность её перевыпуска мошенниками стремится к нулю.

62. Аккаунт в ВК лучше вообще не иметь, пока не подбросили картинку со свастикой или роликом и не посадили за них.

68. Мошенники иногда сами блокируют вашу симку, им этого только и надо. Особенно вот это “попросите прохожего, таксиста, охранника, полицейского дать вам телефон” клёво сочетается с п. 60. “Не давать в руки телефон малознакомым людям”.

80. Адвокат с вас за один приём слупит возможно больше, чем мошенники. В Яндексе и Гугле много бесплатной инфы, но не вся она полезная, да и адвокат может давать вредные советы.

81. Убедиться надо в том, что списание было. Это можно сделать через приложение банка, если оно работает.

83. Банк будет рекомендовать написать заявление в полицию.

86. Про полицию будет далее вишенкой на торте — почему так делать не стоит в ряде случаев.

Обращаться ли в полицию, если мошенники украли деньги с банковской карты

Это зависит от того, у кого украли. У вас или у банка. Если у вас украли телефон, банковскую карту, то сначала вы блокируете всё в банке и потом обращаетесь в полицию.

Если у вас ничего не крали, вы мошенникам ничего не сообщали, то деньги украли не у вас, а у банка! Вы не пострадавшая сторона. И это очень важно! Не вляпайтесь! Если вы пойдёте по совету банка в полицию, то банку только этого и надо. Вы сами признаёте себя пострадавшей стороной и говорите, что деньги украли не у банка, а у вас. Хотя на самом деле это не так.

Если вы в полицию не идёте, то банк должен доказывать, что деньги украли у вас, а не у него, что вы сообщили мошенникам все свои данные, а не мошенники их где-то купили, перехватили СМС, узнали кодовое слово.

Вам надо стоять на том, что деньги украли у банка. Возможно это сотрудники банка слили данные, как уже бывало и некоторых ловили, возможно хакеры взломали банк, но не вас. Это банк должен доказать как именно взломали вас. Возможно ваши данные те же люди слили, которые сливали Навальному или которых ловили на торговле данными в даркнете. Это всё проблемы банка, а не ваши.

Правовое обоснование

Описанное выше само по себе логично и понятно. Если клиент заявляет, что он операций не совершал, то дальше банк должен представить доказательства, что клиент совершал операцию. Тут банки любят дурить клиентов и говорить, что доказательства они предоставят только полиции. Тогда следует подать обычный гражданский иск в суд против банка, где ему придётся доказывать свою позицию.

Есть 161-ФЗ — федеральный закон о национальной платёжной системе. Название немного неудачное и может ввести в заблуждение. Что ещё за национальная платёжная система и при чём тут банки.

Статья 1 Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также определяет требования к организации и функционированию платежных систем…

Пока только непонятно что же такое национальная платёжная система. Может это какая-то отдельная система?! Но нет.

Статья 3 1) национальная платежная система — совокупность операторов по переводу денежных средств (включая операторов электронных денежных средств), банковских платежных агентов (субагентов), платежных агентов, организаций федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов услуг информационного обмена, иностранных поставщиков платежных услуг, операторов иностранных платежных систем, поставщиков платежных приложений (субъекты национальной платежной системы);

Непонятно, является ли банк оператором по переводу денежных средств. По смыслу является, но явно же не назван.

Статья 11 1. Операторами по переводу денежных средств являются: 2) кредитные организации, имеющие право на осуществление перевода денежных средств;

О, уже ближе. Но опять, пока чётко же не написано про банк, хотя вроде всем известно, что банк — это кредитная организация. А это уже закреплено в Статье 1 федерального закона о банках и банковской деятельности.

Этот муторный процесс я тут привёл, чтобы показать, как читать законы и что это посильно каждому. А то меня иногда юристом начали называть, хотя я не юрист.

Статья 8. Распоряжение клиента, порядок его приема к исполнению и исполнения 5.1. Оператор по переводу денежных средств при выявлении им операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента , обязан до осуществления списания денежных средств с банковского счета клиента на срок не более двух рабочих дней приостановить исполнение распоряжения о совершении операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента.

Из признаков нам интересен больше всего пункт:

3.3. Несоответствие характера, и (или) параметров, и (или) объема проводимой операции (время (дни) осуществления операции, место осуществления операции, устройство, с использованием которого осуществляется операция и параметры его использования, сумма осуществления операции, периодичность (частота) осуществления операций, получатель средств) операциям, обычно совершаемым клиентом оператора по переводу денежных средств (осуществляемой клиентом деятельности).

Ведь все мошеннические операции не соответствуют обычному характеру. Мошенники, как правило, в ночное время, когда клиент спит, списывают все возможные деньги плюс открывают кредиты и их тоже списывают. Заходят мошенники в банк с другого устройства, с другого IP-адреса. И раз банк это допустил, значит косяк его.

Теперь из статьи 3 нам понадобится следующий термин:

19) электронное средство платежа — средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

По сути это личный кабинет на сайте банка, банковское приложение на смартфоне, ну или ещё проще — ваш аккаунт в банке в совокупности с банковскими картами и счетами.

Статья 9 Порядок использования электронных средств платежа 11. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции. 12. После получения оператором по переводу денежных средств уведомления клиента в соответствии с частью 11 настоящей статьи оператор по переводу денежных средств обязан возместить клиенту сумму операции, совершенной без согласия клиента после получения указанного уведомления. 13. В случае, если оператор по переводу денежных средств не исполняет обязанность по информированию клиента о совершенной операции в соответствии с частью 4 настоящей статьи, оператор по переводу денежных средств обязан возместить клиенту сумму операции, о которой клиент не был проинформирован и которая была совершена без согласия клиента. 14. В случае, если оператор по переводу денежных средств исполняет обязанность по информированию клиента о совершенной операции в соответствии с частью 4 настоящей статьи и клиент не направил оператору по переводу денежных средств уведомление в соответствии с частью 11 настоящей статьи, оператор по переводу денежных средств не обязан возместить клиенту сумму операции, совершенной без согласия клиента. 15. В случае, если оператор по переводу денежных средств исполняет обязанность по уведомлению клиента —- физического лица о совершенной операции в соответствии с частью 4 настоящей статьи и клиент — физическое лицо направил оператору по переводу денежных средств уведомление в соответствии с частью 11 настоящей статьи, оператор по переводу денежных средств должен возместить клиенту сумму указанной операции, совершенной без согласия клиента до момента направления клиентом — физическим лицом уведомления. В указанном случае оператор по переводу денежных средств обязан возместить сумму операции, совершенной без согласия клиента, если не докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа, что повлекло совершение операции без согласия клиента — физического лица.

Иногда мошенники меняют контактный телефонный номер клиента в банке или же перевыпускают SIM-карту. В этих случаях клиент уведомления не получит. Если банк позволил мошенникам изменить телефонный номер или активировать новую SIM-карту, то банк обязан всё возместить.

Если же мошенники каким-то образом деньги украли, а клиент, как это описано во многих статьях, получает СМС о списании, то предъявив претензию банку в течение суток, клиент имеет высокие шансы на возврат денег. Зафиксируйте факт получения претензии банком — снимите скрины с чата, запишите звонок в банк, получите номер, под которым зарегистрировано ваше обращение в банк.

Заключение

Берегите свои данные, не общайтесь с мошенниками, приучайте своих старших родственников не отвечать на звонки с незнакомых номеров.

Самостоятельно читайте и понимайте законы. Не доверяйте на слово ни юристам, ни адвокатам, ни тем более, бангстерам.

Прежде чем идти в полицию, убедитесь, что вы действительно пострадавшая сторона.

Если же деньги украли у банка, а не у вас, то направляйте банку претензию в соответствии со статьями 8 и 9 161-ФЗ и затем исковое.

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