Нативный vs. кроссплатформенный: бизнес-эффекты в протоколах видеонаблюдения

Единый стандарт

Нативные протоколы

Интеграция с Dahua Technology

Куда ведёт «мост»

Нативные и кроссплатформенные функции Bridge

Локальная запись данных

экономия ресурсов сети и накопителей;

полная децентрализация хранение данных;

оптимизация использования полосы пропускания;

создание резервного дубля архива в случае разрыва соединения;

экономия на облачном архиве: достаточно установить младший тарифный план – к примеру, минимальные годовые затраты на 8 камер в облаке составят всего 1 600 руб/месяц или 19 200 руб/год.

Настройка OSD и подсветки

Параметры работы детектора движения

Изменение параметров видеопотоков

Настройка микрофона

Заключение

Системы безопасности на основе IP-камер с момента их появления принесли рынку много новых преимуществ, но развитие не всегда шло гладко. Уже несколько десятков лет проектировщики видеонаблюдения сталкиваются с проблемами совместимости оборудования.Решить эту задачу, объединяя в рамках одной системы продукты разных производителей, включая высокоскоростные PTZ-камеры, устройства с вариообъективами и трансфокаторами, мультиплексоры, сетевые видеорегистраторы, должен был единый международный протокол.Однако к настоящему моменту нативные протоколы производителей видеооборудования сохраняют актуальность. Даже в устройстве Ivideon Bridge, которое позволяет подключить к облаку ≈98% типов камер, мы предоставляем особые возможности при работе с нативными протоколами.Почему так произошло и какие есть преимущества у нативных протоколов, расскажем дальше на примере интеграции c Dahua Technology.Исторически сложилось так, что создание наиболее эффективной системы, объединяющей лучшие в своем классе решения от ряда производителей, требовало огромной работы по интеграции.Для решения проблемы несовместимости оборудования в 2008 году был разработан стандарт Open Network Video Interface Forum. ONVIF позволил проектировщикам и монтажникам сократить временные затраты на откладку всех компонентов видеосистемы.Системные интеграторы и конечные пользователи смогли сэкономить с помощью ONVIF за счёт свободного выбора любого производителя при масштабировании системы или частичной замены отдельных её компонентов.Несмотря на поддержку ONVIF со стороны всех ведущих производителей видеооборудования, практически у каждой крупной компании остался нативный протокол, родной для каждой камеры и видеорегистратора производителя.У Dahua Tech многие устройства поддерживают как onvif, так и проприетарный Dahua private protocol, который Dahua использует для построения комплексных систем безопасности на базе собственного оборудования.Отсутствие каких бы то ни было ограничений – преимущество нативной разработки. Производитель во встроенных функциях делает упор на те «фичи», которые считает главными, поддерживая все возможности собственного «железа».В результате нативный протокол дает производителю больше уверенности в производительности и безопасности устройства, так как обеспечивает максимальную эффективность использования аппаратных ресурсов.Не всегда это хорошо – и огромное количество камер с Aliexpress, работающих по просто «дырявым» и открытым протоколам, «выставляющим» трафик всему миру, тому явное доказательство. С производителями уровня Dahua Technology, которые могут позволить себе тестировать системы на безопасность достаточно долго, ситуация обстоит иначе.Нативный протокол IP-камеры позволяет достичь уровня интеграции, который не достижим в ONVIF. Например, когда вы подключаете ONVIF-совместимую камеру к сетевому видеорегистратору, вам нужно найти устройство, добавить, а затем проверить работу в режиме реального времени. Если камера «общается» по нативному протоколу, то её обнаружение и подключение в сети происходит автоматически.Иногда при использовании регистратора со сторонней камерой можно заметить ухудшение качества картинки. При использовании нативных протоколов у устройств одного производителя, такой проблемы в принципе не возникает даже при передаче сигнала по кабелю до 800 метров (с технологией Extended Power over Ethernet).Создала и ввела эту технологию компания Dahua Technology. Технология ePoE (Power over Ethernet) преодолевает ограничение традиционных Ethernet и POE (оба ограничены расстоянием до 100 метров между сетевыми портами) и устраняют необходимость в устройствах PoE, удлинителях Ethernet или дополнительных сетевых коммутаторах.Благодаря использованию модуляции кодирования 2D-PAM3, новая технология обеспечивает подачу питания, передачу видео, аудио и сигналов управления на большие расстояния: более 800 метров при 10 Мбит/с или 300 метров при 100 Мбит/с через Cat5 или по коаксиальному кабелю. ePoE от Dahua представляет собой более гибкую и надёжную систему видеонаблюдения и позволяет экономить на монтаже и прокладке проводов.В 2014 году Ivideon начал сотрудничать с компанией Dahua , которая является одним из ведущих производителей видеооборудования в мире, владея второй по величине долей мирового рынка систем безопасности. На данный момент Dahua занимает вторую позицию в рейтинге компаний с самыми большими продажами a&s Security 50.Плотное взаимодействие наших компаний позволило реализовать интеграции множество платформ оборудования, суммарно включающих тысячи моделей сетевых камер и видеорегистраторов.В 2017 году мы разработали решение, которое позволяет подключать к облаку аналоговые камеры стандартной и высокой чёткости с использованием HDCVI-видеорегистраторов Dahua. Нам также удалось обеспечить легкую механику подключения к облаку любого количества камер Dahua независимо от их географического местоположения, не используя видеорегистраторы, ПК или дополнительный софт.В 2019 году мы стали стратегическими партнёрами в рамках DIPP ( Dahua Integration Partner Program ) – программы для технологического сотрудничества, направленной на совместную разработку комплексных интегрированных решений, включая решения по видеоаналитике. DIPP подразумевает приоритетную проектную и техническую поддержку совместных продуктов.Поддержка Dahua на всех этапах создания новых продуктов позволила нам взаимодействовать с нативным протоколом в разных решениях. Один из самых интересных гаджетов за последний год – Ivideon Bridge , через который мы смогли достичь совместимости с камерами Dahua на уровне «родного» для них устройства.Bridge – гаджет размером с небольшой Wi-Fi-роутер. Эта коробочка позволяет подключить до 16 любых камер к облаку Ivideon. Значит, пользователи локальных систем получают доступ к облачному сервису без замены установленного оборудования. В облако можно добавить даже аналоговые камеры – через подключенный к Ivideon Bridge видеорегистратор.Стоимость устройства на сегодняшний день составляет 6 000 рублей. По соотношению цена/канал Bridge стал самым выгодным способом подключения к облаку Ivideon: один канал с Bridge с оплаченным базовым хранением архива у Ivideon обойдётся в 375 руб. Для сравнения: при покупке камеры с доступом к облаку стоимость одного канала составит 5 500 руб.Ivideon Bridge – это не очередной видеорегистратор, а устройство с технологией «подключи и работай», которое значительно упрощает удаленное администрирование через облако.Одна из интересных особенностей «бриджа» – полная поддержка нативного протокола Dahua. В результате Bridge обогатился функциями, которые оказывают прямое влияние на эффективность систем видеонаблюдения.Режим работы Edge Storage доступен для всех камер и видеорегистраторов Dahua, подключенных через Bridge по нативному протоколу. Edge позволяет записывать видео непосредственно на внутреннюю карту памяти или сетевое устройство хранения данных NAS. Edge Storage обеспечивает следующие гибкие инструменты записи:Доступный только по нативному протоколу режим Edge – это решение по гибридной записи, которое с одной стороны уменьшает для бизнеса риски, связанные с внезапным обрывом связи, а с другой позволяет сэкономить при высоких затратах на трафик.В Ivideon Bridge открыт доступ к настройке наложения произвольного текста, даты и времени на изображение (On Screen Display, OSD).При перетаскивании метки текста и даты «прилипают» к невидимой сетке. Эта сетка для каждой камеры своя, и в зависимости от того, в какой части изображения находится метка, реальная позиция накладываемого текста может вычисляться по-разному.При отключении наложения текста или даты их настройки сохраняются, и при включении они восстанавливаются.Состав настроек, доступных на конкретной камере, зависит от её модели и версии прошивки.Система позволяет достаточно чувствительно менять параметры работы детектора движения, включая установку произвольной зоны детекции.Снизить нагрузку на интернет-канал поможет настройка параметров потоков видео и аудио – можно «урезать» ряд значений и экономить на трафике.Как и в случае с видеопотоком, настройки микрофона открывают доступ к шкале чувствительности, которая позволяет оптимизировать использование устройства внутри зашумленных помещений.Bridge – универсальное устройство, в котором есть возможность экспертной настройки подключения камер. Такой режим потребуется, если вы планируете подключить к облаку старый регистратор или камеру, которые не получается обнаружить автоматически.За счет гибкости настроек Bridge пользователь легко справляется с ситуациями, когда меняется IP-адрес, логин/пароль камеры или осуществляется замена устройства. Поменяв камеру, вы не потеряете ранее записанный видеоархив в облаке и уже оплаченную подписку на сервис.И хотя Bridge позволяет на экспертном уровне работать с ONVIF и RTSP, при этом не изматывая пользователя настройками уровня «первый раз в кабине “Боинга”», всё же наибольшую «отдачу» от камер можно ощутить с глубокой интеграцией, как видно на примере поддержки нативного протокола Dahua Technology.