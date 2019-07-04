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LampTest
Тестирование светодиодных ламп
4 июля 2019 в 20:15

Дешёвые и дорогие батарейки ААА

    Реклама добилась своего: большинство покупателей уверены, что батарейки Duracell и Energizer значительно лучше других. Чтобы проверить, так ли это, я протестировал 20 видов щелочных (alkaline) батареек AAA — от самых дешёвых до самых дорогих.



    В 2014 году я делал Грандиозное тестирование батареек, но прошло пять лет, появились новые бренды, а некоторые батарейки старых брендов изменились.

    В 2019 году я сделал несколько новых тестов батареек АА и ААА:

    Самые дешевые батарейки из магазинов Ашан и Атак;
    Дешёвые батарейки из FixPrice;
    Батарейки Lexman — дешевле некуда;
    Батарейки Вкусвилл;
    Батарейки Mirex.

    «Пальчиковые» батарейки AA всё реже можно встретить в различных устройствах — ради миниатюризации производители выпускают всё больше устройств, работающих от «мизинчиковых» батареек ААА. Даже устройства с довольно высоким потреблением (фонари, движущиеся игрушки, измерители давления) теперь поголовно используют батарейки ААА. Именно поэтому в новом тесте участвуют только батарейки формата AAA (LR03).

    В последнее время я тестировал дешёвые батарейки, так как ещё в «грандиозном тестировании» выяснил, что покупать дорогие нет смысла. Но всё же я потратил тысячу рублей и купил батарейки Duracell, Energizer, GP, Sonnen и другие, чтобы ещё раз посмотреть, дают ли дорогие батарейки хоть какие-то преимущества, по сравнению с дешёвыми.


    В продаже встречаются батарейки AAA и AA трёх типов: щелочные (alkaline), солевые и литиевые. Литиевые батарейки имеют самую большую энергоёмкость, но они очень дорогие. Энергоёмкость солевых батареек самая маленькая, они неспособны выдерживать большие нагрузки и у них небольшой срок хранения. В сегодняшнем тесте участвуют только щелочные батарейки.

    Я проводил тесты с помощью анализатора батареек Олега Артамонова.


    Батарейки разряжались в двух режимах:

    • Разряд постоянным током 200 мА. Такая нагрузка свойственна для электронных игрушек;
    • Разряд импульсами (10 секунд нагрузка, 20 секунд пауза) 1000 мА. Такая нагрузка свойственна для мощных устройств.

    Измерение делались при разряде батареек до напряжения 0.7 В.

    Результаты теста меня удивили.


    Дорогие батарейки Energizer Maximum оказались хуже всех, причём как на низком токе разряда, так и на высоком. Duracell Ultra Power по 100 рублей за штуку почти не отличается от Duracell Turbo Max по 40 рублей и это далеко не лучшие батарейки — они заняли одиннадцатое и двенадцатое места в таблице. Обычные батарейки Duracell ещё хуже — они на шестнадцатом месте.

    На первом месте оказалась Varta Longlife, но более дешёвые батарейки Вкусвилл (26.5 рублей за штуку) дают больше энергии при большой нагрузке и настоящим победителем теста можно считать их.

    Лучшими батарейками теста по соотношению цена-ёмкость стали батарейки собственных брендов торговых сетей:

    Lexman — 8.5 рубля за штуку (продаются в Леруа Мерлен);
    Diall — 8.5 рубля за штуку (продаются в Castorama);
    CMI — 9.5 рублей за штуку (продаются в OBI);
    Ашан голубые — 11.5 рублей за штуку (продаются в Ашан и Атак).

    Из хороших батареек, которые можно купить в «магазинах у дома» выделю две модели:

    GP Super — 24 рубля за штуку;
    Вкусвилл — 26.5 рублей за штуку (продаются во Вкусвилл).

    Я очень удивлён результатам Energizer и Duracell. Нет никаких сомнений, что все батарейки оригинальные и не являются подделкой: Duracell покупались в Metro, Energizer в Дикси. На момент тестирования батарейки были не старше года при сроке хранения 10 лет.

    График разряда на токе 200 мА. Дешёвые Lexman и цветные из Ашана побеждают Energizer Maximum.


    GP Super, Вкусвилл и Lexman побеждают Duracell Ultra Power.


    Возможно потрачу ещё несколько сотен рублей и куплю в других магазинах Energizer и Duracell для повторного теста.

    В тесте нет батареек IKEA, оказавшихся лучшими по соотношению цена-ёмкость в Грандиозном тестировании. У меня не было возможности доехать до Икеи за новыми батарейками, а те, что у меня были (изготовлены в мае 2017 года, срок годности до мая 2022 года) показали низкие результаты — 0.73 Втч и я решил не включать их в таблицу.


    Я тестировал по несколько экземпляров многих типов батареек. В таблицу попали наименьшие результаты. У большинства батареек разница между экземплярами минимальна. Разница около 10% между экземплярами зафиксирована только у Flarx из магазинов FixPrice (0.81 и 0.94 Втч) и у безымянных цветных батареек из Ашана (0.83 и 0.91 Втч).

    Главный вывод из моего теста: не стоит покупать дорогие батарейки, они ничем не лучше дешёвых.

    © 2019, Алексей Надёжин
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    LampTest
    Тестирование светодиодных ламп

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    Комментарии 383

      +1
      Несколько лет покупаю GP Super. По личным наблюдениям Duracell их превосходит по емкости, но не настолько, чтобы переплачивать.
        0
        В размере АА превосходит, а в ААА получается, что нет.
          0
          имхо, AAA у GP не очень. Как-то быстрее разряжаются, чем мне бы хотелось. Субъективно конечно.
            +3
            У GP еще щелочные батарейки маркируются по цветам (названиям) — зеленый, который сабж топика — самый бюджетный, фиолетовый наоборот. Синий и оранжевый вроде по середине. На деле различия в емкости не заметил. Неплохо бы отдельно сделать тест по всей линейке GP.
              0

              Лично у меня фиолетовые GP показали себя хуже, чем щелочные Flarx. Контроллер Xbox360 от flarx работал неделю. От GP — 2 дня.


              Хотя, не исключаю, что 16 батареек GP за 399 руб продавались неспроста, скорее всего перемороженые.

              0
              Но судя по таблице — GP выше среднего, даже если и не лучшие.
            0
            Я тут в местном магазине обнаружил неведому зверушку по имени Westinghouse, купил дешёвые аккумуляторы пальцы и мизинцы на пробу — ёмкость оказалась равна заявленной, отклонение в пределах погрешности измерения, заинтересовался, взял LR03 по 15 р. — оказались на уровне Варты лонглайф/GP*. Присмотрелся внимательнее, ба, да это ж Camelion фигачит по лицензии, причём практически все актуальные виды химии и типоразмеры, от солевых до литий-тионил хлорида. Я для себя на ближайшее время выбор сделал. AlexeyNadezhin — могу прислать на тест чего-нибудь из них.
            *По времени работы фонарика Fenix E05.
              +5
              Westinghouse вроде раньше ТВЭЛы производили. Может у них батарейки ядерные?)
                +3
                Я, кстати, на громкое имя и повёлся, решил пощупать и разочароваться в очередной китайщине, но эксперимент показал — весьма приличные элементы за прайс самого бюджетного шлака.
                Ядерные, не ядерные, но ядрёные — это точно.
                  0

                  А уже не производит разве?
                  p.s. Ждём импортозаместительные батарейки от РосАтома! :)

                    +2
                    А уже не производит разве?

                    Как бы уже 11 лет как:
                    1998 – sells remaining manufacturing asset, its nuclear energy business, to BNFL which sold it to Toshiba in 2006 which still operates it as Westinghouse Electric Company today
                    1998 – sells its non-nuclear power generation and energy units to Siemens AG, which operated under the name Siemens Westinghouse until 2003.


                    Ждём импортозаместительные батарейки от РосАтома!

                    А чего их ждать? Для военных они уже лет 50 как производятся. У меня была батарейка от какой-то радиостанции с, что интересно, лампочкой для той же электростанции, которая штатно крепилась на ту батарейку и была на гибкой ножке…
                    Батарейка… Не помню уже, что там было написано про химию и емкость. Но дата выпуска была где-то в начале 1070-х. У меня эта батарейка появилась уже не новой и слегка поюзанной где-то ближе к концу 1980-х. Потом от нее еще пару раз в неделю по 30-40 минут питалась та самая лампочка. Окончательно она так и не сдохла…
                    Ну и да, батарейка была литра полтора объемом, и весила пару кг… Но! Работала. Потом еще немного. Потом еще чуть-чуть. А потом снова еще немного, т.к. она коммунист.
                      +5
                      Ну за 900 лет то думаю её неплохо поюзали.
                      А главное, что она пережила кучу войн, революций и прочих потрясений но продолжала работать! :)
                        0
                        У родственника в гараже в конце 80-х появился (военный?) аккумулятор — весом килограмм 15, в очень толстом (текстолитовом? противоударном?) корпусе (сам корпус наверняка добавлял немалую часть веса). Характеристики были неведомы — пластмассовый шильдик был замазан промасленной пылью. Заряжать этот аккумулятор — и мысли ни у кого никогда не возникало. От аккумулятора была запитана одна советская лампочка — как использовались в фонариках, вроде как на 1,5 Вт — это сделали тогда же, не позднее 90-го года. Использовалась в качестве аварийно-дежурного освещения, по рассказам иногда забывали ее выключать — на одну-две недели. В 2015 году при продаже гаража аварийное освещение было продемонстрировано будущему владельцу. Гараж неотапливаемый, средняя полоса России, — т.е. морозы минус 30-40 случались. Аккумулятор продолжал работать 25 лет!
                          +1
                          По описанию похож на железно-воздушный — вот они как раз такие. Тяжёлые и маломощные, но со сроком службы в десятки лет.
                            +1
                            У родственника в гараже в конце 80-х появился (военный?) аккумулятор — весом килограмм 15


                            В одном райцентре встречал горбатый запор, вместо заднего сиденья в котором стоял «танковый» аккумулятор.
                            Владелец слегка доработал машину и получил возможность ездить только на аккумуляторе.
                            Тем самым он создал гибрид задолго до Маска) (примерно 1984 год)
                              0
                              Стартер от КАМАЗа и в путь.
                      0
                      А сам камелион хорошие делают?
                        0
                        Средние и чуть выше среднего, но цена уже не такая гуманная — загадка природы, епть.
                        Аккумуляторы AA и AAA Camelion у Алексея в больше тесте были, вроде весьма неплохо себя показали.
                          0
                          Именитый бренд с более чем пятнадцатилетней историей в России, не хухры-мухры
                            0
                            Так меня что и удивило — Camelion изготовленный Camelion`ом и Westinghouse, весьма приличного качества изготовленный, Camelion`ом же, но раза в полтора — два дешевле. Или это гримасы нашего ценообразования?
                              0
                              Гримасы — не гримасы, но знакомый маркетолог рассказывал, что у правильного продукта цена определяется спросом, а не себестоимостью. Насколько дорого удаётся продать, столько и должно стоить.
                              Другое дело, что ниже себестоимости долго продавать не будут
                                0
                                Не одним только спросом, а спросом и предложением. И не цена, а колебания цены. Спрос превысил предложение, и цена временно стала выше стоимости. Предложение превысило спрос, и цена временно стала ниже стоимости. А стоимость — это средние общественно необходимые затраты труда для производства продукта. Вокруг стоимости и происходит колебания цен. А маркетологи, которые продают дорого, пользуясь невежеством покупателя, — это почти мошенники.
                                  0
                                  Всё правильно говорите. Только продавать по Вашему понятию «стоимости» можно очень недолго. Нет прибыли — нет производства. И не маркетологи тут виноваты.
                                    0
                                    Наоборот — экономическая теория говорит, что если что-то продаётся заметно выше себестоимости, то это — временное явление, которые само собой ликвидируется с появлением конкурентов.

                                    Вот как раз пример с батарейками, где, по большому счёту, никакого хайтека нету — показывает, что всё не так просто с этой теорией.
                                      0
                                      Ничего сложного. Рынок неизбежно монополизируется, неравенство доходов растёт, отрицательные обратные связи становятся всё менее устойчивыми
                                        0
                                        Расскажите это Apple. (Чую, щас понабигут и будут доказывать, что их продукция стоит своих денег).
                                          +1
                                          А зачем им что-то рассказывать? Они «сняли сливки», получили отток продаж, «для компенсации» подняли цены… сейчас получат ещё падение.

                                          Всё как в теории. А что процессы медленно идут — ну дык… экономика — это вам не взрыв и не пожар. Тут процессы десятилетиями длятся.
                                            0
                                            экономических теорий много. одна из них гласит, что любой продукт стоит столько, сколько за него готовы заплатить, и точка. и никакие себестоимости тут ни при чем.
                                        0
                                        Есть не только перепродажа одного и того же, а есть ещё и производство с продажей. Во время производства рабочему платят 30000 рублей, а стоимости рабочий при этом создаёт на 150000 рублей. Вполне реальные цифры для современной производительности труда. Отсюда и прибыль, даже если цена точно соответствует стоимости. Капиталист покупает рабочую силу, которая в несколько раз дешевле, чем произведённая этой рабочей силой стоимость.
                              0
                              Брал аккумуляторы Camelion, пластиковый бокс 4 шт. 1100 mah AAA, выбирать было не из чего, тупо взял самое дорогое, что было у продавца. Думал: «Ну вот, какую-то китайскую хрень взял, польстившись на пластиковую коробочку из комплекта.» С ними оказалось всё хорошо, емкость нечем померить, но она «по ощущениям» максимальная из всех AAA АКБ, что есть в доме.
                            0

                            Есть же аккумы формата AAA. Soshine вполне себе выбор. PKCell тоже норм.

                              0
                              Пару лет назад я собрал все аккумы АА и ААА, что у меня были, прикинул цену, их количество, и пришёл к выводу, что при текущих ценах на батарейки в масштабе 3 лет дешевле брать даже дорогие GP, чем аккумуляторы. О более дешёвых и менее именитых брендах даже не говорю. В следующий раз, вероятно, это будут какие-нибудь окей, или из касторамы. Тем более что пачками по 10+ штук батарейки ещё более выгодно покупать.
                                0
                                Аккумуляторы не нужно сдавать в переработку (надеясь, что это реально переработка).
                                  +2
                                  не понимаю, как вы считали. Тот же eneloop AA стоит $2, Т.е. как два одноразовых энерджайзера. Мышка logitech perfomance mx стабильно разряжает одну батарейку за неделю. Получается, через 2 недели аккумулятор себя окупит, а в течение последующих трех лет эксплуатации заменит 150 батареек. Даже если мучаться и бегать каждый раз в магазин за дешевыми батарейками по $0.3 за штуку, батареек уйдет на $50.

                                  До кризиса икея продавала свои АА аккумуляторы на 2000мАч по 50р за штуку. Немного дороже одноразовых батареек.

                                  Не покупал батарейки уже лет 8. В хозяйстве десятки ni-mh аккумов.
                                    +1
                                    >Мышка logitech perfomance mx стабильно разряжает одну батарейку за неделю.
                                    У меня мышка Logitech M720, от полуразряженной батарейки из автоматического освежителя (освежитель на той паре батарей уже не работал) работает уже третий месяц. Может, утечка где-то?
                                      0
                                      Разные они, это мыши
                                      Трекбол M570 работает года полтора на одной батарейке Duracell. Anywhere MX где-то месяц. Средняя «офисная» мыша где-то полгода. Вероятно, игровые мыши не только стоят как недорогой телефон, но и жрут аналогично
                                        0
                                        R.A.T. 9 сжирает по литиевому аккумулятору размером с ААА… в восемь часов. Пока были новые — в 12-14. Так что да, вполне.
                                        Благо аккумуляторов в комплекте два и есть док-станция для зарядки.
                                          0
                                          Игровые мыши хуже спят, т.к. это замедление отклика, после простоя, поэтому и больше потребляют электроэнергии. Плюс в целом более высокие требования к отклику, вероятно, тоже сказываются.
                                        0
                                        Нет, производитель столько примерно и обещает. Разница в сенсорах — у дешевых моделей ставят не особо чувствительные и капризные к поверхности.
                                          0
                                          Logitech M720… дешевые…
                                            +1
                                            Через мои руки прошло уже четыре мышек от логитеха и в первую очередь я их ценю за малую энергоемкость. Когда одной батарейки хватает на год, а двух — на два года, тут уже становится неважно, сколько эти батарейки стоят.
                                              0
                                              Когда одной батарейки хватает на год, а двух


                                              Именно так.
                                              Можно добавить только — и у мышей Микрософт тоже.
                                              0
                                              По сравнению с MX и G-сериями дешевая, а так-то сильно не дешевая.
                                                0
                                                Да, согласен — M720 не очень дешёвая.
                                                Но я с ней никаких проблем не испытывал с момента покупки.
                                                Единственное — один раз начало «подклинивать» колёсико прокрутки, когда внутрь мыши затянуло клок кошачьего меха (живёт у меня дома котэ))
                                                После разборки и чистки привода колёсика мышь заработала как новая.
                                                То есть, имъхо, она своих денег стОит, и отрабатывает их в полной мере. В том числе и в плане расхода батареи.
                                                Капризности к поверхностям не замечал (конечно, исключая чистый полупрозрачный/прозрачный пластик).
                                            0
                                            У меня мышка Logitech M720
                                            Такая же фигня. Получил на работе в середине августа прошлого года, до сих пор работает на батарейке, которая была в комплекте (Duracell).
                                      0
                                      Тоже ими пользовался, но, как и недавно купленная Varta случается текут. Что самое обидное, обнаруживается это не сразу, оттирать батарейный отсек потом очень тяжело (кстати, кто в курсе, посоветуйте чем лучше убирать этот белый налёт с пружин-зажимов и пластика отсека?).
                                      Последнее время перешёл на батарейки Panasonic (для пультов) и аккумуляторы Fujitsu и Eneloop для всего остального (прочие аккумы довольно быстро деградируют, эти, в связке с умной зарядкой пока не теряют емкости).
                                      +7
                                      Алексей, в нашем далёком замкадье половины нет.
                                      Если увидите — возьмите Pleomax, Sony Stamina, Camelion. Ещё в Евросети под их брендом батарейки есть «Евросеть», но то, видимо была одна гигантская партия: вчера купил 20 штук производства июля 2016 года. Купил за бонусы, на ПДУ и пульты сигнализаций в любом случае сгодится.
                                      Впрочем теперь GP за деньги буду брать, они по 19 рублей в мелкооптовках есть.
                                        +2
                                        Можно предположить, что качество батареек портит брендовая наценка.
                                        Т.е. брендовая наценка и цены конкурентов вынуждают использовать более дешевые и менее качественные компоненты, менее раскрученные марки избавлены от брендовой поправки цены и могут себе позволить компоненты более высокого качества.
                                          +4

                                          Ну так они и стоят заметно дороже. Ваше замечание было бы справедливо, если бы они стоили примерно одинаково. Просто агрессивный маркетинг позволяет продавать товар дерьмовенького качества по высоким ценам. Они наверное и не парятся делать условные duracell совершеннее конкурентов, лучше бабки вложить в очередную рекламу и продвижение.

                                        0
                                        С дешёвыми батарейками ещё бывают разные неприятности типа вытекающей жижи, которая может запросто сгноить контакты в батарейном отсеке устройства, а то и подпортить саму плату, если батарейный отсек не изолирован от неё. У меня так было с геймпадом от Xbox и какими-то недорогими батарейками, взятыми из того, что было «на кассе» в продуктовом магазине — как это часто и бывает, вспомнил в последний момент.
                                          +5
                                          Дорогие тоже иногда текут.
                                            +2
                                            текут все, вот только при каких условиях. А так спасибо автору статья достаточно познавательная. Для себя путем небольшого перебора выбрал уже джи-пи а она действительно неплохие по заряду
                                              0
                                              У меня энерджайзер потек прямо в магазинном блистере, пока лежал в ящике стола. Срок годности не истек.
                                                +4
                                                Срок годности не истёк, в отличие от электролита.
                                              0
                                              У меня текли GP и Energizer. Причём как в устройствах (игрушки, фонарики), так и просто в оригинальной упаковке. Писал производителям — вообще не было реакции, даже замены запечатанной упаковки, не говоря про возврат стоимости испорченных вещей. Была такая статья, что кто-то из производителей компенсировал стоимость испорченной мыши.
                                                0
                                                Литиевые не текут и будто созданы для геймпада — легкие и работают по полгода.
                                                  0
                                                  +10500 пару лет как перешел на литий, благо они появились у GP и не так дороги как энерджайзер. В плюсах емкость как минимум +50%, отдача больших токов, низкий вес, напряжение 1.6v постоянно почти до полного разряда. Только в пульты ставлю щелочные.
                                                +1
                                                А у меня «как-то» было с дорогой батарейкой, благо она не успела попасть в предыдущее ведёрко батареек:
                                                image
                                                В моей практике это вообще первая неугольная батарейка, которая смогла. Срок годности до 2027 года заявлен.
                                                  0
                                                  В моей практике это вообще первая неугольная батарейка, которая смогла.


                                                  Подтверждаю — конкретно эти батарейки «не фонтан». Текут достаточно часто, и служат не очень долго. «Диагноз товарища Саахова» полностью подтверждается (с)
                                                    0
                                                    У меня недавно IKEA-евская так потекла. Что-то они уже совсем не айс стали.
                                                      +2
                                                      IKEA-евские у меня лично текли только те у которых срок годности закончился. При этом в отличие от других батареек их батарейки стабильно текут когда он заканчивается.
                                                        0
                                                        У меня IKEA-овская протекла прямо в устройстве, срок годности далек от завершения при этом был. После того раза их обхожу стороной теперь :(
                                                          0
                                                          В часах стоят бельгийские, очень давно. Работают, не текут. А из китайские — текут вне зависимости от возраста
                                                          0

                                                          Икеевские много раз текли при переразряде (AA) в игрушках в которых отсутствует полное выключение. Из-за этого выработал привычку вынимать батарейки из фотовспышки, на всякий случай...

                                                            0
                                                            у меня икеевская добила велофонарь так(
                                                              0
                                                              У меня Икеевская AAA потекла в заднем велофонаре. С другой стороны, она там стояла уже пару лет и в том числе на балконе на морозе — поэтому не чувствую вины за ней.
                                                              0
                                                              Именно такие батарейки, только типоразмера АА стоят в мультиметре. Работают уже более 4 лет. Правда, они шли в комплекте с мультиметром, а его я заказывал за рубежом.
                                                              0
                                                              С дешёвыми батарейками ещё бывают разные неприятности типа вытекающей жижи, которая может запросто сгноить контакты в батарейном отсеке устройства


                                                              По этой причине я, наученный горьким опытом — всегда извлекаю батарейки из всех устройств, которыми не планирую пользоваться в ближайшее время. Особое внимание — пультам ДУ, где забыть батарейки легче всего.
                                                                0
                                                                Буквально неделю назад выковыривал потёкшую Duracell из фонарика. Загадила весь отсек.
                                                                  0
                                                                  У меня тоже в фонаре потекли. Никак не могу из-за этого открутить алюминиевый корпус. Уже весь фонарь раскурочил, даже газовым ключом пробовал, но не поддался. Как запаялось всё.
                                                                  Есть какой-то способ смыть или размочить эту гадость?
                                                                    0
                                                                    Мне повезло, справился механически. Я бы сначала попробовал WD-40, а если не поможет то уксус (как антагонист щёлочи из батареек). Только работайте в перчатках и очках, щёлочь едкая очень. У вас же в фонаре не солевые батарейки? Можно ещё попробовать призвать Meklon, по химии щелочей он первый в голову приходит, спасибо его исследованиям таблеток для посудомойки.
                                                                      0
                                                                      О простых вещах-сложно. «Cпящая сталь». Чем смазать заржавевшие болты или Не WD-40 единым…
                                                                      Я думаю, что вам сюда. Более толкового гайда про то, чем и как закисшие резьбы победить, я нигде не видел пока.
                                                                  0

                                                                  Дорогие тоже подвержены этому, хотя и меньше. Сейчас даже самые бюджетные все равно затянуты в пленку и дополнительные пластины на полюсах. Вытекает наружу только если очень долго их не вынимать даже после того, ка кони окончательно сели.

                                                                    0
                                                                    Duracell формата AA уничтожили 2 ложитековские мышки, в последнее время беру(уже года 2) лентовкие батарейки и пока не одной потёкшей
                                                                      +1
                                                                      Из того что текло у меня и приносили чинить — практически всё было Duracell, ну и пару раз разное безымянное и солевое. Так что переплачивать обычно смысла нет, и уж точно не за упомянутую марку. ИМХО оптимальны GP Super или Videx, по 20р что АА что ААА. Странно что в тесте нет GP Ultra. Возможно первое место изменилось бы.
                                                                      +2
                                                                      В таблицу попали наименьшие результаты
                                                                      — где логика?

                                                                      Вообще очень огорчает когда человек проделал такую большую работу, потратил время и деньги на тестирование, но не знает самых базовых вещей про экспериментальные измерения — про повторности, погрешности, стандартные отклонения, и прочее.
                                                                        +36
                                                                        Логика достаточно понятна. Худший результат — примерно гарантирован. Лучший результат — как повезет. Зачем играть в лотерею покупая батарейки за 100 рублей ради того, что с какой-то вероятностью она отдаст в два раза больше энергии, чем минимум, который отдаст батарейка за 8 пятьдесят? Лучше потратить 102 рубля и гарантированно получить в шесть раз больше энергии, чем от батарейки за 100 рублей.

                                                                        С другой стороны, разница 10% между лучшим и худшим экземпляром наблюдалась только у третьего с конца представителя. У остальных разница меньше.
                                                                        Это значит, во-первых, что реально никакого смысла заморачиваться с повторностями, погрешностями и прочими сигмами — просто не имеет смысла. Очень мало кто на глаз отличит погрешность ± 5%.
                                                                        А во-вторых, таблица показательна на житейском уровне. За небольшую вероятность получить 1.02 Вт*ч или больше мне придется заплатить в 11.75 раз больше, чем за примерно гарантированные 1.03 Вт*ч или больше… Я не очень люблю играть в такие лотереи…
                                                                        Другое дело, что из-за раскрученности и разрекламированности, в местах, куда мне не нужно специально ездить, батареек дешевле примерно 50 рублей за штуку просто физически нет… Ну вот не готов я тратить больше часа на то, чтобы сгонять туда-обратно до ближайшего Ашана, чтобы купить дешевые батарейки… Да еще Ашан ближайший — с самыми большими очередями, почему-то…
                                                                          +10
                                                                          Всё так.
                                                                            +1

                                                                            Да нет, не так. Comp3v прав, статистики сильно не хватает для того чтобы эта статья принципиально отличалась от формата 'я вот юзаю 'то-то и се-то', доволен'. В текущем виде графики не информативны — отличия грубо в пределах трети, при этом на разброс в 10% мы забили как на незначительный. При этом 10% — это из одной пачки? По-хорошему и срок хранения может сильно влиять и разница между партиями. При этом я понимаю что со статистикой надо больше денег и времени на тесты, и не с порю с тем, что дешевые батарейки может быть не проигрывают по цена/качество. Только вот это не следует из этой статьи.

                                                                            +6
                                                                            ну да, только вот, как мы видим на примере «лучших» батареек из ИКЕИ, за +1 год хранения ёмкость падает настолько, что автор решает их вообще не включать. То есть возможно, например, что лидеры таблицы были просто более свежими экземплярами.
                                                                              +10
                                                                              В таком случае покупайте самые дешевые и самые свежие.
                                                                                0

                                                                                А на всех батарейках без распаковки есть видимая дата производства? Как правило на упаковке только дата окончания срока годности.

                                                                                +1

                                                                                Вот и я подумал, дорогие батарейки реже покупают — меньше оборачиваемость — больше шанс купить залежавшуюся на складе и в магазине.

                                                                                0
                                                                                Логика достаточно понятна. Худший результат — примерно гарантирован. Лучший результат — как повезет.

                                                                                А есть ещё средний, медианный, перцентили. Из которых можно извлечь гораздо больше информации.

                                                                                  +2
                                                                                  средний, медианный, перцентили. Из которых можно извлечь гораздо больше информации.

                                                                                  Но «намного больше» информации можно из них извлечь только в случае достаточно больших разбросов в большой серии измерений. Когда серия измерений из 3-5 — там по определению будет мало информации сверх тех трех-пяти результатов.
                                                                                    0
                                                                                    Я бы горизонтальные boxplot рисовал. А поверх одномерный scatterpplot.
                                                                              +2
                                                                              Интересно было бы сравнить DURACELL одной и той же марки, купленные в США и на просторах СНГ. Почему-то когда был в командировке в США, у меня создалось (естественно исключительно субъективное, никаких измерений не проводилось) впечатление, что тамошние DURACELL работают гораздо дольше. Так и мучаюсь теперь, не знаю, показалось мне или действительно всё так.
                                                                                0
                                                                                впечатление, что тамошние DURACELL работают гораздо дольше


                                                                                Я не в США живу, но «наши» ААА DURACELL таки работают гораздо дольше (и надежней)
                                                                                В качестве альтернативы использовались батарейки GP — никакого сравнения.

                                                                                (Надежней — в смысле можно оставить работающее устройство, индикатор питания которого показывает две палки из трех, и через несколько часов эти батарейки, хоть и на последнем издыхании, все еще будут поддерживать устройство в рабочем состоянии. Альтернативные могут дотянуть, а могут и нет.)
                                                                                  0
                                                                                  Как минимум, они там другие, сделаны в Иллинойсе или Канаде, выглядят чуть иначе (проще полиграфия на самой батарейке), чуть массивнее. Батарейка только в трекболе стоит, поэтому сравнить не с чем.

                                                                                  Да, есть ощущение, что американские несколько меньше подвержены вытеканию — вероятно, поэтому же выше масса (толще сталь банки). Вероятно, американские потребители эффективнее могут засудить производителя
                                                                                  +3
                                                                                  Вот именно поэтому я покупаю Panasonic Eneloop)) Хе-хе. Но если серьезно, меня всегда интересовало, ну не просто же так два самых крупных бренда хуже многих. Что-то здесь не ладно…
                                                                                    0
                                                                                    Сам удивлён.
                                                                                      +2
                                                                                      А какова вероятность попадания подделок в крупные магазины?
                                                                                      Было бы неплохо сравнить те же duracell из разных магазинов, разных партий.
                                                                                      +1
                                                                                      поэтому я покупаю Panasonic Eneloop


                                                                                      У Panasonic, к слову, батарейки достаточно неплохие. Но они у нас встречаются редко.
                                                                                        0
                                                                                        Лучше брать AmazonBasics. Читал что они те же самые Eneloop, но без наценки по нормальной цене.
                                                                                          0
                                                                                          Разумеется нет, может быть они и способны переплюнуть 2013 версию аккумов от Panasonic, но не 2015. en.wikipedia.org/wiki/Eneloop
                                                                                          Посмотрите характиристики BK-3HCD (AA) и BK-4HCD (AAA).

                                                                                          Это так же как с Murata (бывшая Sony Energy) VTC6 (A). Не думаю, что их кто-то переплюнет.
                                                                                            0
                                                                                            Понятно. Я все равно склонен считать что лучше купить за 8 баксов очень хорошие батарейки чем за 18, но отличные.
                                                                                              0
                                                                                              Я покупал за 800 руб. по акции такие www.mvideo.ru/products/akkumulyator-panasonic-eneloop-bk-3hcde-4be-50053536/reviews
                                                                                                0
                                                                                                Eneloop Pro по ссылке, хоть и самые энергоемкие, но не самые интересные из Eneloop, т.к. наиболее близки по характеристикам к другим брендам. Просто Eneloop (без Pro), хоть и имеет меньшую емкость, но сильно выигрывает у конкурентов по сроку службы и саморазряду. У меня, например, они прижились в фотоаппарате, используемом лишь эпизодически. Eneloop Lite имеют еще меньшую емкость, но еще больший срок службы и могут быть интересны для применений, где не так важна емкость, но хочется один раз поставить и забыть навсегда (почти). У меня они очень хорошо прижились в домашних беспроводных телефонных трубках.
                                                                                                  0
                                                                                                  Eneloop вообще единственные из брендовых, которые имеет смысл брать. Вот именно потому, что нормально держаться в разных пультах и трубках по подгода-году.

                                                                                                  По ёмкости, как раз, они не очень — но большинсво небрендовых «стекают» через пару недель, даже если они не в пульте стоят, а на полке лежат.
                                                                                        0
                                                                                        Литиевые батарейки имеют самую большую энергоёмкость

                                                                                        Как ни странно, в настенных кварцевых часах со стрелками они проработали не дольше Duracell.
                                                                                          +1
                                                                                          Дело не в емкости, а в саморазряде. Часы (не атомные) почти ничего не потребляют.
                                                                                            0
                                                                                            А что у литиевых батареек с саморазрядом? У них срок годности до 2023 года. И несколько лет назад сели после 2,5 лет работы в часах.
                                                                                              0
                                                                                              Ну, 2.5 года, это немало, особенно если у вас часы механические, а не электрические. Но вообще вот в вики написано, что у li элементов саморазряд маленький.
                                                                                                +3
                                                                                                Маленький, конечно. Тот же БИОС десятилетиями от лития питается.

                                                                                                Так долго, что многие считают эту таблетку аккумулятором)
                                                                                              0
                                                                                              Насколько помню, дело больше во внутреннем сопротивлении. На малых токах у литиевых батареек, ЕМНИП, емкость больше всего раза в 1,5. Что-то типа щелочная AA — 2Ач, литиевая — 3Ач. Но вот, если токи большие, например, 0.5C -1C, литиевая батарейка эти свои 3Ач отдать сможет, а щелочная — нет, и разница может быть уже в разы. Ну еще мороз литиевые переносят лучше. И паспортный саморазряд у них, кстати, ниже. Такую батарейку, ИМХО, имеет смысл сунуть в какой-нибудь фонарик, который будет 5 лет кататься в бардачке машины «на всякий случай», а настенные часы — не совсем тот прибор, в котором она сможет себя проявить (и, заодно, оправдать свою стоимость).
                                                                                                0
                                                                                                А ещё у литиевых почти не падает напряжение в процессе работы. У меня был опыт использования их в довольно ответственных приборах (GPS-трекеры), выдерживает несколько запусков, а потом внезапно помирает, при этом на холостую на них всё ещё номинальное напряжение, ну или на 0.1В меньше.
                                                                                                  0
                                                                                                  Ага, но стоит падать хоть маленькую нагрузку (светодиод, например), как напряжение падает. Ну, вроде так))
                                                                                              0
                                                                                              в настенных кварцевых часах со стрелками


                                                                                              Я не помню подробностей — но такие часы бывают с разными механизмами.
                                                                                              1) стрелки движутся прерывисто — батарейки АА хватает надолго.
                                                                                              2) стрелки движутся непрерывно — батарейки хватает на два-три месяца (максимум — полгода)
                                                                                                0
                                                                                                В моих прерывисто движутся.
                                                                                                  0

                                                                                                  Не уверен на 100%, но, кмк, разницы не должно быть от слова вообще. В том механизме, который "прерывистый" есть шестерни которые крутятся постоянно. Только прерывистость достигается специальной передачей с чем-то типа маятника и то время, когда ничего не происходит они совсем не "спят". Едва ли они потребляют меньше энергии.

                                                                                                    +4
                                                                                                    Ничего подобного. Там шестерня вращается секундными импульсами.
                                                                                                    www.youtube.com/watch?v=qj_TBVK7-U0
                                                                                                      0

                                                                                                      Тем не менее, батарейка расходуется в непрерывном режиме на кварц, разве нет?

                                                                                                        +2
                                                                                                        На работу электроники идут такие никчемные токи, что ими можно пренебречь. Основной потребитель — электромагнит, вращающий шестеренку. Тикает посекундно.
                                                                                                      +1
                                                                                                      Крутильный маятник в электронно-механических часах раньше был, сейчас его роль повсюду играет кварцевый резонатор. Но даже раньше, хотя этот маятник и был в постоянном движении, «подпитывали» его всё те же секундные импульсы.
                                                                                                    0
                                                                                                    в настенных кварцевых часах со стрелками

                                                                                                    Обычно устанавливаю в такие часы (как и в различные ИК-пульты) почти самые дешёвые из солевых батареек, и они разряжаются лишь в месяц, указанный в сроке годности. Энергопотребление очень маленькое.
                                                                                                    Но в крайний последний раз в часы таки eneloop поставил (1 лишний элемент нашёлся).

                                                                                                      0
                                                                                                      из солевых батареек, и они разряжаются лишь в месяц, указанный в сроке годности

                                                                                                      Это сколько примерно по времени получается? Сравнивали с щелочными?
                                                                                                      На Duracell работали примерно 870-1030 суток.
                                                                                                      На аккумуляторах Ladda и Flexpower 650-750 суток.
                                                                                                      0
                                                                                                      У меня работают дольше и самое главное — часы не отстают. Часы citizen.
                                                                                                        0
                                                                                                        А бренд какой?
                                                                                                        У меня литиевые Energizer.
                                                                                                        Если такие же, то их могли улучшить. Мои довольно давно покупались.
                                                                                                          0
                                                                                                          GP Lithium [GP 15LF]
                                                                                                      0
                                                                                                      По опыту у меня самые долгоиграющие были IKEA (Varta)
                                                                                                        +1
                                                                                                        Они уже давным-давно не Варта.
                                                                                                          0
                                                                                                          По опыту у меня самые долгоиграющие были IKEA (Varta)


                                                                                                          У нас IKEA еще нет, но батарейки Varta, по моему опыту — самые надежные.
                                                                                                          Но опять же, у нас они встречаются редко, надо искать специально.
                                                                                                            0
                                                                                                            Последние пару закупок икеевские батарейки стабильно разочаровывают.
                                                                                                            0
                                                                                                            То есть у IKEA срок годности 5 лет, а у Duracell и Energizer срок годности 10 лет. У более дешёвых возможно и того меньше. Возможно имеет смысл протестировать старые, батарейки возрастом от года.
                                                                                                              +1
                                                                                                              У всех от 5 до 10 лет.
                                                                                                                0
                                                                                                                старые, батарейки возрастом от года


                                                                                                                Не так давно, на лотке у кассы супермаркета нашел батарейки 2016 года выпуска.
                                                                                                                (а самые новые там — середина 2018)
                                                                                                                Мало кто из покупателей смотрит на дату их выпуска — в основном ориентируются на бренд и цену.
                                                                                                                  0

                                                                                                                  Самое забавное, что сколько я не покупал батареек (питер), ни разу не видел вообще даже поля срока годности, не говоря уже о числе

                                                                                                                    +1
                                                                                                                    ни разу не видел вообще даже поля срока годности, не говоря уже о числе


                                                                                                                    Оно обычно тут
                                                                                                                    image
                                                                                                                      0
                                                                                                                      Вроде бы GP, не 'ноу нейм', а не вижу:




                                                                                                                      Правда вот на других, каких-то CMI, написано, что дата производства на самих батарейках. Действительно, тут есть некое магическое число 397058, но как его перевести в дату я не знаю. Более того, увидеть его можно только вскрыв упаковку, то есть уже купив
                                                                                                                        +1
                                                                                                                        На донышке посмотрите.
                                                                                                                        На самом минусовом донышке.
                                                                                                                +1
                                                                                                                Очень расстраивает, что при условном сроке хранения в 5 лет, уже через 2-3 года батарейки из икеи показали столь низкие результаты :-(
                                                                                                                  +1
                                                                                                                  Не так давно надо было срочно поменять батарейки в светодиодном фонаре, и как назло хорошие батарейки закончились. Откопал в дебрях ящика россыпью штук пять икеевских AAA 2015-2016 годов выпуска. Кое-как удалось найти комбинацию из трёх батареек, при которых фонарь зажёгся.

                                                                                                                  Так что таки да, деградируют они очень быстро. По внутренним ощущениям, AA у них практически вечные, а AAA подыхают прямо в упаковке.
                                                                                                                    0
                                                                                                                    надо было «покусать»
                                                                                                                      0
                                                                                                                      Кусать и варить получится только самые дешёвые — солевые батарейки, у них оболочка — тонкая жесть. У щелочных — там весьма толстая нержавейка обычно, зубами не продавливается совсем. Я так «на зуб» проверяю, батарейка совсем хлам или можно попробовать использовать.
                                                                                                                        0
                                                                                                                        Щёлочь — молоточком обстучать, отлично помогает. Или об бетонный пол/стену шарахнуть несколько раз. В обоих случаях — главное не перестараться :))
                                                                                                                          0
                                                                                                                          Косяком двери (большой рычаг) прижать?
                                                                                                                            0
                                                                                                                            Не, вот так лучше не делать (дома), следы на косяке или двери могут остаться, да и петлям от этого не очень хорошо, имхо.
                                                                                                                              0
                                                                                                                              Входной железной? Если нормальная конечно, а не такая же жесть, как в самой батарейке.
                                                                                                                              +1
                                                                                                                              если дверь дешевая картонная, она сомнется сама. Если дорогая из массива — жалко.
                                                                                                                                0
                                                                                                                                Согласен. Из детства вспомнилось, когда двери были такие тяжеленные, что не приподнять. И не такие нарядные :)
                                                                                                                          0

                                                                                                                          Я не понял, почему результаты батареек Икеа не были включены в таблицу. То, что они 2017 года выпуска — и что? Если есть подозрения, что они какие-то дефектные, — а почему таких подозрений нет в отношении Энерджайзера?

                                                                                                                            +1

                                                                                                                            Не нашёл с ходу подтверждения в интернетах, но bobuk в Радио-Т как-то говорил, что самые продаваемые батарейки в России — как раз из Икеи. Мне кажется, ради них стоило задержать выход материала, но исхитриться и купить несколько свежих для теста.

                                                                                                                              0
                                                                                                                              Давно уже на икеевских батарейках, проблем не было, держат долго.
                                                                                                                              клава и мышь раза 2-3 в год меняю
                                                                                                                                0

                                                                                                                                Хотелось бы сопоставить эти впечатления — а у меня похожие — с результатами объективного тестирования.

                                                                                                                                  0
                                                                                                                                  Это не показатель, клава и мышь — очень «мягкие» потребители (за некоторыми исключениями). Я вот в клаве вообще не помню когда менял, а мышь m705 на двух АА спокойно 1.5-2 года ходит.
                                                                                                                                    0
                                                                                                                                    Я даже больше скажу, на M705 у меня быстрее выходят из строя кнопки, чем садятся батарейки. А точнее батарейка, я ставлю только одну. Потрясающе низкое потребление.
                                                                                                                                      0
                                                                                                                                      Подтверждаю. Ставлю один белый Eneloop и меняю (заряжаю) где-то раз в год. Две батарейки я не понял зачем этой мышке. Она и от одной работает очень долго.
                                                                                                                                        0

                                                                                                                                        И потрясающая придирчивость к покрытию на котором работать. Чуть загрязнится тряпичный однотонный черный коврик и начинает дёргаться курсор. Спасет только жёсткий пластиковый коврик.

                                                                                                                                        0
                                                                                                                                        Ну не знаю, енерджайзер раза в 2 быстрее дох, потому и взял икеевские, думал вообще отстой, ан нет…
                                                                                                                                          0
                                                                                                                                          M705 на двух батарейках проработала больше трех лет.
                                                                                                                                    +1
                                                                                                                                    Из за привлекательной цены в одно время покупал Energizer в алкомаркете КБ. Очень быстро садились в сравнении с теми же PKCELL. Грешным делом думал, что в КБ левые батарейки продают, а оказывается они везде такие. Удивило конечно, что самые разрекламированные бренды, занимают последние строчки.
                                                                                                                                      –21
                                                                                                                                      Было же уже habr.com/ru/company/madrobots/blog/364773
                                                                                                                                        +15
                                                                                                                                        Это моя статья пятилетней давности. Я ссылаюсь на неё в начале.
                                                                                                                                          +16
                                                                                                                                          Батенька, да вы плагиатор!
                                                                                                                                          Вот, смотрите, украли статью… у себя.
                                                                                                                                            0
                                                                                                                                            Нет, новую написал с новыми тестами и новыми данными.
                                                                                                                                              +8
                                                                                                                                              Да это сарказм, что вы.
                                                                                                                                            +1
                                                                                                                                            Когда бы на украденный у себя .apk ссылался было бы вообще супер. Прикинул себе сценарий: фотаю батарейку, отправляю картинку на какой-то сервак, узнаЮ результаты крайних по времени испытаний, кладу обратно и фотаю следующую… Я не слишком много хочу?
                                                                                                                                              +1
                                                                                                                                              крайние это самые первые, самые последние? Или чем-то провинившиеся?
                                                                                                                                              А вообще слишком много. Проще потратить больше на 5с и вбить модель батарейки, и такой сервис для лампочек уже есть, для батареек можно попросить у автора сделать, если ещё нету. А прикручивать OCR, писать apk, платить за лицензию разработчика… Даже если уже есть лицензия и умениие делать apk — OCR тут весьма сложная задача будет.
                                                                                                                                          0
                                                                                                                                          Разряд импульсами (10 секунд нагрузка, 20 секунд пауза) 1000 мА. Такая нагрузка свойственна для мощных устройств.


                                                                                                                                          А что это за мощные устройства с таким поведением? Из «мощных» знакомы налобные фонарики — но они явно потребляют ток не таким образом, элетробритвы и схожие приборы — но и там потребление непрерывное. Больше ничего в голову на ААА батарейках не приходит.

                                                                                                                                          Также я бы добавил третий (или еще и четвертый) режим — ток в десятки мА. Мне кажется, это наиболее частый сценарий использования таких батареек.
                                                                                                                                            +2

                                                                                                                                            Прерывисто жрут фотики и вспышки.

                                                                                                                                              0

                                                                                                                                              А какие вспышки есть на AAA? Фотоапараты под батарейки практически не выпускают. В большинстве вспышек или AA или литий

                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                Если честно не в курсе. Я вообще их видел только в пультах и фонариках. Я говорил лишь про то какие потребители могут так потреблять. А нужно ли это в реале это не ко мне.
                                                                                                                                              +1

                                                                                                                                              Какие-нибудь игрушки с механикой.

                                                                                                                                              +9
                                                                                                                                              Интересно было бы сделать такой же тест по форм-фактору AA и сравнить результаты.
                                                                                                                                                –1
                                                                                                                                                А нужно? У меня вот совсем не осталось устройств с батарейками АА. А у Вас?
                                                                                                                                                  +16

                                                                                                                                                  У меня — все устройства с АА. Мышка, клавиатура, мыльница, настенные часы в офисе. Везде АА. С ААА только игрушки у ребёнка. Так что нужно.

                                                                                                                                                    0
                                                                                                                                                    Использую батарейки только в слаботочке — часы, пульты, термометры. Остальное (порядка сотни: фототехника, мышки, клавиатуры, детские игрушки) — аккумуляторы. После множества проб остановился на Икеевских Ладда — хорошее качество при низкой цене. Ещё есть энелупы — превосходное качество, но дороже. Ansmann, GP, Varta — сдал в утиль, т.к. через 2-3 года они имеют ёмкость примерно треть-половину от изначальной. Зарядки исключительно умные (с проверкой ёмкости и разрядом) — раньше Технолайн, теперь только Опус.
                                                                                                                                                      +1
                                                                                                                                                      Забыл написать, что процентов 90 от этого количества — АА.
                                                                                                                                                      +5

                                                                                                                                                      А у меня ААА только во внешнем блоке метеостанции. В остальных местах (часы, пульты, фонарик, радиоуправление, внутренний блок той же метеостанции) — АА

                                                                                                                                                        +6
                                                                                                                                                        А у Вас?


                                                                                                                                                        1. Часть пультов ДУ (у меня — так намного большая часть)
                                                                                                                                                        2. Диктофон
                                                                                                                                                        3. Фотовспышка
                                                                                                                                                        4. Мышь Microsoft Wireless 6000.
                                                                                                                                                        5. Мышь Logitech V270
                                                                                                                                                        6. Мышь Microsoft wireless 8000
                                                                                                                                                        7. Мышь Logitech LX8
                                                                                                                                                        8. Мышь Apple Magic Mouse
                                                                                                                                                        9. Мышь Logitech M525
                                                                                                                                                        10. Клавиатура Logitech Wave
                                                                                                                                                        11. Клавиатура Microsoft USB Natural Ergonomic Keyboard 8000
                                                                                                                                                        12. Клавиатура Microsoft Wireless Keyboard 6000
                                                                                                                                                        13. Клавиатура Apple Wireless Keyboard (A1314)
                                                                                                                                                        14. Дозиметр
                                                                                                                                                        15. Часы настенные
                                                                                                                                                        16. Часы-будильник настольные

                                                                                                                                                        (некоторые позиции — в двух экземплярах)

                                                                                                                                                        (Есть еще одно изделие, работающее на больших батарейках )

                                                                                                                                                          0
                                                                                                                                                          по мышам и клавам — поддержу.
                                                                                                                                                          про ещё одно — а почему только одно? сколько встречал — все на аа…
                                                                                                                                                            0
                                                                                                                                                            про ещё одно — а почему только одно? сколько встречал — все на аа…


                                                                                                                                                            Я просто не помню их правильное обозначение. «Большие батарейки» — это те, что вставлялись в отсек питания переносных магнитол, типа Panasonic RX-ED90.
                                                                                                                                                            Вот такой аппарат у меня и сохранился, в рабочем состоянии — и батарейки для него все еще актуальны )
                                                                                                                                                              +2
                                                                                                                                                              Либо C либо D, скорее всего D. На таких некоторые фонари работают, типа маглайта.
                                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                                В такие лучше вставлять аккумуляторные АА с переходниками, или менять сам девайс на что-то современное, или колхозить литий. На С и D можно разориться.
                                                                                                                                                                  0
                                                                                                                                                                  На С и D можно разориться.


                                                                                                                                                                  Это не так часто (уже) актуально, терпимо.
                                                                                                                                                                    0
                                                                                                                                                                    У детеныша в роботе, в каждой ноге по два 373.
                                                                                                                                                                    Колхозилось из старых советских переходников 343->373 и линолеума.
                                                                                                                                                                    Хватало на пару-тройку часов. (Восемь моторчиков в роботе.) Но робот становился менее устойчивым.
                                                                                                                                                                      0
                                                                                                                                                                      в каждой ноге по два 373


                                                                                                                                                                      Кстати, размер советских 373 — это нынешний D?
                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                        Он самый
                                                                                                                                                                    –1
                                                                                                                                                                    Блииин. я грешным делом про другой тип устройств подумал. Такое на батарейках формата D, что-то уж совсем жестко…
                                                                                                                                                                      0
                                                                                                                                                                      вывод нам обоим: а не надо думать грешным делом! ;)
                                                                                                                                                                      ибо я тоже про этот другой тип устройств подумал
                                                                                                                                                                  +8
                                                                                                                                                                  У Вас слишком много мышей и клав
                                                                                                                                                                    0
                                                                                                                                                                    У Вас слишком много мышей и клав


                                                                                                                                                                    Там часть «комплект мышь +клава» Эппловские мышь и клава — это тоже комплект, к аймаку.
                                                                                                                                                                    +2

                                                                                                                                                                    Это вы возможные устройства перечислили, или те, которые у вас имеются? Не думали на аккумуляторы перейти?

                                                                                                                                                                      0

                                                                                                                                                                      Когда-то (10 лет назад) купил вспышку с 4-aa купил 2 комплекта аккумуляторов, они от старости умерли, вспышка актуальна, но при режиме использования "не постоянно" батарейки сильно выигрывают.
                                                                                                                                                                      По мышам ситуация аналогичная...

                                                                                                                                                                        +1

                                                                                                                                                                        Я так понимаю, умерли от переразряда. Для этого в общем достаточно не хранить их в фотике, а где-нибудь рядом с зарядкой. Берёте фот (или вспышку) — вставляете свежий заряженный комплект — и нет проблем. Дело привычки.

                                                                                                                                                                          0

                                                                                                                                                                          Там в сумме несколько факторов (у вспышки, это sb900 от Никона есть механический выключатель, а аккумуляторы ещё не литиевые).


                                                                                                                                                                          1. Саморазряд, пару раз по году не пользовался.
                                                                                                                                                                          2. Нужно включать на заряд после использования (не удобно, забывается)
                                                                                                                                                                          3. Большие токи (хоть аккумуляторы и были под это и с большой ёмкостью).
                                                                                                                                                                            Как итог аккумуляторы заряжаются но при больших токах проседает напряжение и вспышка очень медленно заряжает накопительный конденсатор.
                                                                                                                                                                            Ну и в добавок у батарей в сумме 6В, у аккумуляторов 4.8В что изначально (вероятно, возможно из-за ограничений по току) давало, на практике, большую скорострельность, правда только до нагрева лампы.

                                                                                                                                                                          p.s. в общем в таком режиме даже финансово оказалось невыгодно использовать аккумуляторы :)

                                                                                                                                                                            +1
                                                                                                                                                                            Вспышки и аккумуляторы вообще слабо совместимы…
                                                                                                                                                                            В линейке аккумуляторов Lenmar были специальные аккумуляторы для вспышек со специальной конструкцией сепаратора. Что позволяло им отдавать очень большой ток и быстро заряжаться, но емкость была около 1000 мА*ч.
                                                                                                                                                                            Т.е. Для студий — один комплект во вспышке, второй на зарядке.
                                                                                                                                                                            А для иногда, конечно батарейки.
                                                                                                                                                                              0
                                                                                                                                                                              Откройте для своей вспышки Ni-Zn АА аккумуляторы. Очень быстро перезаряжается, даже шустрее чем на литиевых батарейках (а ими пыхать, как по мне, дороговато выходит), не помирает на холоде. Только берите с фирменной зарядкой, обычная их может надозаряжать.
                                                                                                                                                                          0
                                                                                                                                                                          Это вы возможные устройства перечислили, или те, которые у вас имеются?


                                                                                                                                                                          Это копи-паст из моего списка «где какие батарейки нужны»
                                                                                                                                                                          Большинство устройств не новые, но все рабочее — я никогда не выбрасываю рабочие устройства, всегда нахожу им применение.

                                                                                                                                                                          Без дела сейчас только мышь Magic Mouse — слишком неудобна (Logitech M525 ее как раз успешно заменяет). Кстати, когда отправлял сюда список — вспомнил про нее, нашел и таки вытащил забытые в ней батарейки )

                                                                                                                                                                          Не думали на аккумуляторы перейти?


                                                                                                                                                                          Это сколько же аккумуляторов будет надо )
                                                                                                                                                                          В пультах, клавах, мышках и часах батарейки могут работать годами, акки не актуальны.
                                                                                                                                                                            –1
                                                                                                                                                                            В пультах, клавах, мышках и часах батарейки могут работать годами

                                                                                                                                                                            А зачем?


                                                                                                                                                                            Это сколько же аккумуляторов будет надо )

                                                                                                                                                                            Столько, сколько нужно одновременно на все используемые устройства + по комплекту AA и AAA на время зарядки. Это избавит вас от мыслей про батарейки на ближайшие лет 15.


                                                                                                                                                                            Секрет в том, что у вас в таком случае всегда есть комплект на замену. Не важно сколько где они будут жить и на сколько процентов деградируют. Просто меняются, севшие ставятся на зарядку и всё.

                                                                                                                                                                              0

                                                                                                                                                                              Пожалуй, единственное неудобство — это настраивать часы. А мышки-клавы — да вообще не проблема, они ещё и начинают орать, когда заряд меньше 10% (условно) процентов, так что они никогда не садятся "внезапно".

                                                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                                                Столько, сколько нужно одновременно на все используемые устройства


                                                                                                                                                                                Список используемых устройств я привел выше. И это только те, для питания которых используются именно АА.
                                                                                                                                                                                Т.е. нужно примерно батареек 40 одновременно.
                                                                                                                                                                                Спасает именно их долгоживучесть.

                                                                                                                                                                                Не важно сколько где они будут жить и на сколько процентов деградируют. Просто меняются, севшие ставятся на зарядку и всё.


                                                                                                                                                                                В некоторых случаях количество резко переходит в качество.
                                                                                                                                                                                  0

                                                                                                                                                                                  То есть одновременно вы используете 6 мышей? Или они меняются?
                                                                                                                                                                                  Это немного другого рода вопрос, но тем не менее, интереса ради — сколько батареек вы уже выбросили?

                                                                                                                                                                                    0
                                                                                                                                                                                    То есть одновременно вы используете 6 мышей?


                                                                                                                                                                                    Вот сейчас передо мной лежит три беспроводных мышки (плюс одна проводная, с которой работаю в данный момент)
                                                                                                                                                                                    (И я не один в доме живу, а с семьей )
                                                                                                                                                                                      0

                                                                                                                                                                                      Не, ну с семьёй то как раз всё ясно. Но зачем вам сейчас четыре мышки?

                                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                                        Но зачем вам сейчас четыре мышки?


                                                                                                                                                                                        1. стенд для ремонта компьютеров
                                                                                                                                                                                        2. планшет
                                                                                                                                                                                        3. файловый сервер
                                                                                                                                                                                        4. основной комп.
                                                                                                                                                                                          0
                                                                                                                                                                                          У logitech мышей mx-серии (master и anywhere) удобно сделано — снизу есть кнопочка, которая позволяет одну мышку сразу на трех устройствах использовать. И индикатор показывает номер компа, к которому сейчас мышка подключена.
                                                                                                                                                                                            0
                                                                                                                                                                                            Не только Master и Anywhere, но и более дешевые М590, M720. Плюс есть такие же клавиатуры.