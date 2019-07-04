Дешёвые и дорогие батарейки ААА
Реклама добилась своего: большинство покупателей уверены, что батарейки Duracell и Energizer значительно лучше других. Чтобы проверить, так ли это, я протестировал 20 видов щелочных (alkaline) батареек AAA — от самых дешёвых до самых дорогих.
В 2014 году я делал Грандиозное тестирование батареек, но прошло пять лет, появились новые бренды, а некоторые батарейки старых брендов изменились.
В 2019 году я сделал несколько новых тестов батареек АА и ААА:
Самые дешевые батарейки из магазинов Ашан и Атак;
Дешёвые батарейки из FixPrice;
Батарейки Lexman — дешевле некуда;
Батарейки Вкусвилл;
Батарейки Mirex.
«Пальчиковые» батарейки AA всё реже можно встретить в различных устройствах — ради миниатюризации производители выпускают всё больше устройств, работающих от «мизинчиковых» батареек ААА. Даже устройства с довольно высоким потреблением (фонари, движущиеся игрушки, измерители давления) теперь поголовно используют батарейки ААА. Именно поэтому в новом тесте участвуют только батарейки формата AAA (LR03).
В последнее время я тестировал дешёвые батарейки, так как ещё в «грандиозном тестировании» выяснил, что покупать дорогие нет смысла. Но всё же я потратил тысячу рублей и купил батарейки Duracell, Energizer, GP, Sonnen и другие, чтобы ещё раз посмотреть, дают ли дорогие батарейки хоть какие-то преимущества, по сравнению с дешёвыми.
В продаже встречаются батарейки AAA и AA трёх типов: щелочные (alkaline), солевые и литиевые. Литиевые батарейки имеют самую большую энергоёмкость, но они очень дорогие. Энергоёмкость солевых батареек самая маленькая, они неспособны выдерживать большие нагрузки и у них небольшой срок хранения. В сегодняшнем тесте участвуют только щелочные батарейки.
Я проводил тесты с помощью анализатора батареек Олега Артамонова.
Батарейки разряжались в двух режимах:
Измерение делались при разряде батареек до напряжения 0.7 В.
Результаты теста меня удивили.
Дорогие батарейки Energizer Maximum оказались хуже всех, причём как на низком токе разряда, так и на высоком. Duracell Ultra Power по 100 рублей за штуку почти не отличается от Duracell Turbo Max по 40 рублей и это далеко не лучшие батарейки — они заняли одиннадцатое и двенадцатое места в таблице. Обычные батарейки Duracell ещё хуже — они на шестнадцатом месте.
На первом месте оказалась Varta Longlife, но более дешёвые батарейки Вкусвилл (26.5 рублей за штуку) дают больше энергии при большой нагрузке и настоящим победителем теста можно считать их.
Лучшими батарейками теста по соотношению цена-ёмкость стали батарейки собственных брендов торговых сетей:
Lexman — 8.5 рубля за штуку (продаются в Леруа Мерлен);
Diall — 8.5 рубля за штуку (продаются в Castorama);
CMI — 9.5 рублей за штуку (продаются в OBI);
Ашан голубые — 11.5 рублей за штуку (продаются в Ашан и Атак).
Из хороших батареек, которые можно купить в «магазинах у дома» выделю две модели:
GP Super — 24 рубля за штуку;
Вкусвилл — 26.5 рублей за штуку (продаются во Вкусвилл).
Я очень удивлён результатам Energizer и Duracell. Нет никаких сомнений, что все батарейки оригинальные и не являются подделкой: Duracell покупались в Metro, Energizer в Дикси. На момент тестирования батарейки были не старше года при сроке хранения 10 лет.
График разряда на токе 200 мА. Дешёвые Lexman и цветные из Ашана побеждают Energizer Maximum.
GP Super, Вкусвилл и Lexman побеждают Duracell Ultra Power.
Возможно потрачу ещё несколько сотен рублей и куплю в других магазинах Energizer и Duracell для повторного теста.
В тесте нет батареек IKEA, оказавшихся лучшими по соотношению цена-ёмкость в Грандиозном тестировании. У меня не было возможности доехать до Икеи за новыми батарейками, а те, что у меня были (изготовлены в мае 2017 года, срок годности до мая 2022 года) показали низкие результаты — 0.73 Втч и я решил не включать их в таблицу.
Я тестировал по несколько экземпляров многих типов батареек. В таблицу попали наименьшие результаты. У большинства батареек разница между экземплярами минимальна. Разница около 10% между экземплярами зафиксирована только у Flarx из магазинов FixPrice (0.81 и 0.94 Втч) и у безымянных цветных батареек из Ашана (0.83 и 0.91 Втч).
Главный вывод из моего теста: не стоит покупать дорогие батарейки, они ничем не лучше дешёвых.
© 2019, Алексей Надёжин
В 2014 году я делал Грандиозное тестирование батареек, но прошло пять лет, появились новые бренды, а некоторые батарейки старых брендов изменились.
В 2019 году я сделал несколько новых тестов батареек АА и ААА:
Самые дешевые батарейки из магазинов Ашан и Атак;
Дешёвые батарейки из FixPrice;
Батарейки Lexman — дешевле некуда;
Батарейки Вкусвилл;
Батарейки Mirex.
«Пальчиковые» батарейки AA всё реже можно встретить в различных устройствах — ради миниатюризации производители выпускают всё больше устройств, работающих от «мизинчиковых» батареек ААА. Даже устройства с довольно высоким потреблением (фонари, движущиеся игрушки, измерители давления) теперь поголовно используют батарейки ААА. Именно поэтому в новом тесте участвуют только батарейки формата AAA (LR03).
В последнее время я тестировал дешёвые батарейки, так как ещё в «грандиозном тестировании» выяснил, что покупать дорогие нет смысла. Но всё же я потратил тысячу рублей и купил батарейки Duracell, Energizer, GP, Sonnen и другие, чтобы ещё раз посмотреть, дают ли дорогие батарейки хоть какие-то преимущества, по сравнению с дешёвыми.
В продаже встречаются батарейки AAA и AA трёх типов: щелочные (alkaline), солевые и литиевые. Литиевые батарейки имеют самую большую энергоёмкость, но они очень дорогие. Энергоёмкость солевых батареек самая маленькая, они неспособны выдерживать большие нагрузки и у них небольшой срок хранения. В сегодняшнем тесте участвуют только щелочные батарейки.
Я проводил тесты с помощью анализатора батареек Олега Артамонова.
Батарейки разряжались в двух режимах:
- Разряд постоянным током 200 мА. Такая нагрузка свойственна для электронных игрушек;
- Разряд импульсами (10 секунд нагрузка, 20 секунд пауза) 1000 мА. Такая нагрузка свойственна для мощных устройств.
Измерение делались при разряде батареек до напряжения 0.7 В.
Результаты теста меня удивили.
Дорогие батарейки Energizer Maximum оказались хуже всех, причём как на низком токе разряда, так и на высоком. Duracell Ultra Power по 100 рублей за штуку почти не отличается от Duracell Turbo Max по 40 рублей и это далеко не лучшие батарейки — они заняли одиннадцатое и двенадцатое места в таблице. Обычные батарейки Duracell ещё хуже — они на шестнадцатом месте.
На первом месте оказалась Varta Longlife, но более дешёвые батарейки Вкусвилл (26.5 рублей за штуку) дают больше энергии при большой нагрузке и настоящим победителем теста можно считать их.
Лучшими батарейками теста по соотношению цена-ёмкость стали батарейки собственных брендов торговых сетей:
Lexman — 8.5 рубля за штуку (продаются в Леруа Мерлен);
Diall — 8.5 рубля за штуку (продаются в Castorama);
CMI — 9.5 рублей за штуку (продаются в OBI);
Ашан голубые — 11.5 рублей за штуку (продаются в Ашан и Атак).
Из хороших батареек, которые можно купить в «магазинах у дома» выделю две модели:
GP Super — 24 рубля за штуку;
Вкусвилл — 26.5 рублей за штуку (продаются во Вкусвилл).
Я очень удивлён результатам Energizer и Duracell. Нет никаких сомнений, что все батарейки оригинальные и не являются подделкой: Duracell покупались в Metro, Energizer в Дикси. На момент тестирования батарейки были не старше года при сроке хранения 10 лет.
График разряда на токе 200 мА. Дешёвые Lexman и цветные из Ашана побеждают Energizer Maximum.
GP Super, Вкусвилл и Lexman побеждают Duracell Ultra Power.
Возможно потрачу ещё несколько сотен рублей и куплю в других магазинах Energizer и Duracell для повторного теста.
В тесте нет батареек IKEA, оказавшихся лучшими по соотношению цена-ёмкость в Грандиозном тестировании. У меня не было возможности доехать до Икеи за новыми батарейками, а те, что у меня были (изготовлены в мае 2017 года, срок годности до мая 2022 года) показали низкие результаты — 0.73 Втч и я решил не включать их в таблицу.
Я тестировал по несколько экземпляров многих типов батареек. В таблицу попали наименьшие результаты. У большинства батареек разница между экземплярами минимальна. Разница около 10% между экземплярами зафиксирована только у Flarx из магазинов FixPrice (0.81 и 0.94 Втч) и у безымянных цветных батареек из Ашана (0.83 и 0.91 Втч).
Главный вывод из моего теста: не стоит покупать дорогие батарейки, они ничем не лучше дешёвых.
© 2019, Алексей Надёжин
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