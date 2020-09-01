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ГК ЛАНИТ
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1 сентября 2020 в 10:13

Как устроена графика в Linux: обзор различных сред оформления рабочего стола

    Эта статья о том, как устроена графика в Linux и из каких компонентов она состоит. В ней много скриншотов с различными реализациями сред рабочих столов. 

    Если вы не сильно различаете KDE и GNOME или различаете, но хотели бы узнать, какие еще есть альтернативы, то эта статья для вас. Она обзорная, и хотя в ней много названий и немного терминов, материал будет также полезен начинающим и только посматривающим в сторону Linux.

    Тема может заинтересовать и продвинутых пользователей при настройке удаленного доступа и при реализации тонкого клиента. Часто встречаю вполне матерых линуксойдов с утверждениями «на сервере только командная строка, и графику подробнее изучать не планирую, так как это всё нужно для простых пользователей». Но даже знатоки Linux с большим удивлением и радостью открывают для себя опцию «-X» у команды ssh (а для этого полезно понимать работу и функции X-сервера).

    Источник

    Я почти 15 лет обучаю на курсах Linux в «Сетевой Академии ЛАНИТ» и уверен, что многие из тех более пяти тысяч человек, которых обучил, читают и наверняка пишут статьи на Хабр. Курсы всегда очень насыщены (средняя продолжительность курса — пять дней), нужно рассказать темы, на полноценное знакомство с которыми требуется минимум дней десять. И всегда в ходе курса в зависимости от аудитории (новички собрались или матерые администраторы), а также от «вопросов из зала» я делаю выбор, что донести подробнее, а что — более поверхностно, чтобы  посвятить больше времени утилитам командной строки и их практическому применению. Таких тем, которыми приходится немного жертвовать, достаточно. Это «История Linux», «Различия в дистрибутивах Linux», «Про лицензии: GPL, BSD, ...», «Про графику и среды рабочих столов» (тема этой статьи) и др. Не то, чтобы они не важны, но обычно есть множество более актуальных «здесь и сейчас» вопросов и всего каких-то пять дней… Однако для общего понимания основ ОС Linux, понимания доступного разнообразия (чтобы даже пользуясь одним конкретным дистрибутивом Linux, всё-таки иметь более широкий взгляд на весь этот огромный и необъятный мир, что зовется «Linux») изучать эти темы полезно и нужно. 

    По ходу статьи по каждому компоненту я указываю ссылки для тех, кому захочется глубже погрузиться в тему, например, на статьи в Википедии (при этом указываю на более полную/полезную версию при наличии англоязычной и русскоязычной статей).

    Для основных примеров и скриншотов я использовал дистрибутив openSUSE. Можно было использовать любой другой дистрибутив, разрабатываемый сообществом, с наличием большого количества пакетов в репозитории. Сложно, но возможно, продемонстрировать многообразие оформления рабочего стола на коммерческом дистрибутиве, так как часто в них используются только одна или две наиболее известных сред рабочего стола. Так разработчики сужают себе задачу выпуска стабильной отлаженной ОС. На данную же систему я установил все DM/DE/WM (объяснение этих терминов ниже), которые нашёл в репозитории. 

    Скриншоты с «синими рамками» как раз и сделаны на openSUSE. 

    Скриншоты с «белыми рамками» делал на других дистрибутивах, они указаны на скриншоте. 

    Скриншоты с «серыми рамками» были взяты из интернета, в качестве примеров оформлений рабочего стола из прошлых лет.

    Итак, начнём.

    Основные компоненты, из которых состоит графика


    Выделю три основные компонента и перечислю их в порядке, как они запускаются при старте системы: 

    1. DM (Display Manager);
    2. Display Server;
    3. DE (Desktop Environment).

    Дополнительно в качестве важных подпунктов у Desktop Environment: 

    • Apps Manager/Launcher/Switcher (кнопка «Пуск»); 
    • WM (Window Manager);
    • различное ПО, поставляемое вместе со средой рабочего стола.

    Подробнее по каждому пункту.

    DM (Display Manager)


    Первое приложение, которое запускается при старте «графики», — это DM (Display Manager), дисплейный менеджер. Его основные задачи:

    • спросить, каких пользователей пустить в систему, запросить аутентификационные данные (пароль, отпечаток пальца);
    • выбрать, какую среду оформления рабочего стола запустить.

    На текущий момент в различных дистрибутивах широко используются: 

    • SDDM (сменил KDM),
    • GDM,
    • LightDM,
    • XDM.
    • Также можно упомянуть Fly-DM (используемый в AstraLinux).

    Список существующих DM ведётся в актуальном состоянии в Wiki-статье. 





    Стоит отметить, что на следующих скриншотах используется один и тот же дисплейный менеджер LightDM, но в разных дистрибутивах (названия дистрибутивов указаны в круглых скобках). Оцените, насколько по-разному может выглядеть этот DM благодаря работе дизайнеров различных дистрибутивов.






    Главное в этом многообразии, чтобы было понятно, что есть такое приложение, которое отвечает за запуск графики и допуск пользователя к этой графике, и есть разные реализации этого приложения, различающиеся внешним видом и немного функционалом (выбор сред оформления, выбор пользователей, версия для плохо видящих пользователей, наличие возможности удаленного доступа по протоколу XDMCP).

    Display Server


    Display Server — это некий фундамент графики, основная задача которого — работать с видеокартой, монитором и с различными устройствами ввода (клавиатура, мышь, тачпады). То есть приложению (например, браузер или текстовый редактор), которое отрисовывается в «графике», не нужно знать, как напрямую работать с устройствами, не нужно знать про драйверы. Это всё на себя берет X Window.

    Когда говорится про Display Server, то много лет в Linux, да и в Unix имелось в виду приложение X Window System или в простонародье X (Иксы). 

    Сейчас во многих дистрибутивах на смену X внедряют Wayland. 

    Также можно почитать:


    Для начала запустим X'ы и несколько графических приложений в них.

    Практикум «запускаем Х и приложения в нём»


    Выполнять всё буду от свежесозданного пользователя webinaruser (проще, но не безопаснее было бы всё выполнить от root'а).

    • Так как Х'ам нужен доступ к устройствам, даю доступ: Список устройств определил посмотрев ошибки при запуске Х'ов в логе (/home/webinaruser/.local/share/xorg/Xorg.77.log) 

    % sudo setfacl -m u:webinaruser:rw /dev/tty8 /dev/dri/card0 /dev/fb0 /dev/input/*

    • После этого запускаю X'ы:

    % X -retro :77 vt8 & 

    Опции: * -retro — запускают с «серым» классическим фоном, а не с чёрным как по умолчанию; * :77 — задаю (можно любой в разумном диапазоне, только :0 уже скорее всего занят под уже запущенную графику) номер экрана, фактический некий уникальный идентификатор, по которому можно будет различать несколько запущенных X'ов; * vt8 — указывает терминал, здесь /dev/tty8, на котором будут отображаться X'ы). 

    • Запускаем графическое приложение:

    Для этого предварительно задаём переменную, по которой приложение будет понимать, в какие из запущенных у меня X'ов отсылать то, что нужно нарисовать: 

    % export DISPLAY=":77" 

    Посмотреть список запущенных X'ов можно так: 

    ps -fwwC X

    После того, как задали переменную, можно запускать приложения в наши X'ы — например, запускаю часы:

    % xclock -update 1 & 

    % xcalc & 

    % xeyes -g 200x150-300+50 &


    Основные идеи и выводы из этого фрагмента:

    • X'ам требуется доступ к устройствам: терминалу, видеокарте, устройствам ввода,
    • Сами X'ы никаких элементов интерфейса не отображают — это серое (если с опцией «--retro») или чёрное полотно определённых размеров (например, 1920x1080 или 1024x768), чтобы запускать в нем графические приложения.
    • По движению «крестика» видно, что X'ы отслеживают положения мыши и передают эту информацию запущенным в нём приложениям.
    • Также X'ы отлавливают нажатия клавиш на клавиатуре и передают эту информацию приложениям.
    • Переменная DISPLAY указывает графическим приложениям, в каком экране (каждые X'ы при запуске запускаются с уникальным номером экрана), а следовательно и в какие из запущенных на моей машине,  нужно будет рисовать X'ы. (Также есть возможность в этой переменной указать удалённую машину и отсылать вывод на X'ы, запущенные на другой машине в сети.) Так как X'ы запускали без опции -auth, поэтому нет необходимости разбираться с переменной XAUTHORITY или с командой xhost.
    • Графические приложения (или как их называют X-клиенты) отрисовываются в X'ах — при этом без возможности их перемещать/закрывать/изменить «-g (Ширина)x(Высота)+(СдвигОтЛевогоКрая)+(СдвигОтВехнегоКрая)». Со знаком «минус»  соответственно от правого и от нижнего края.
    • Два термина, которые стоит озвучить: X-сервер (так называют X'ы) и X-клиенты (так называют любое графическое приложение, запускаемое в X'ах). Есть небольшая путаница в понимании этой терминологии, многие понимают её в точности до наоборот. В случае, когда я с «клиентской машины» (в терминологии удалённого доступа) подключаюсь к «серверу» (в терминологии удалённого доступа), чтобы отобразить на своём мониторе графическое приложение с сервера, то X-сервер запускается на той машине, где монитор (то есть на «клиентской машине», а не на «сервере»), а X-клиенты запускаются и работают на «сервере», хоть и отображаются на мониторе «клиентской машины». 


    Компоненты DE


    Далее разберём компоненты, из которых обычно состоит рабочий стол.

    Компоненты DE: кнопка «Пуск» и «Панель задач»


    Начнём с так называемой кнопки «Пуск». Часто это отдельный апплет, используемый на «Панели задач». Также там обычно имеется апплет для переключения между запущенными приложениями.


    Посмотрев на разные среды рабочих столов, я обобщил бы подобные приложения под общим названием «Apps Manager (Launcher/Switcher)», то есть инструмент для управления приложениями (запуска и переключением между запущенными), а также укажу утилиты, которые являются примером приложения данного типа.

    • Бывает в виде кнопки «Пуск» на классической (во всю длину одного из краёв экрана) «Панели задач»:

      ○ xfce4-panel,
      ○ mate-panel/gnome-panel,
      ○ vala-panel,
      ○ tint2.
    • Также можно отдельно выделить «MacOS-образные панели задач» (не на всю длину края экрана), хотя многие панели задач могут отображаться в обоих вариантах. Тут скорее главное отличие чисто визуальное — наличие «эффекта увеличения пиктограмм при наведении».

      ○ docky,
      ○ latte-dock,
      ○ cairo-dock,
      ○ plank.
    • И/Или службы, запускающей приложения при нажатии «горячих клавиш» (во многих средах рабочего стола аналогичный компонент обязательно присутствует и позволяет настроить свои собственные горячие клавиши):

      ○ sxhkd.
    • Также имеются различные меню-образные «лаунчеры» (от англ. Launch (запускать)):

      ○ dmenu-run,
      ○ rofi -show drun,
      ○ albert,
      ○ grun.


    Компоненты DE: WM (Window Manager)


    Подробнее на русском

    Подробнее на английском

    WM (Оконный менеджер) — некое приложение, которое отвечает за управление окнами, добавляет возможность:

    • перемещений окон по рабочему столу (в том числе стандартное с зажатием клавиши Alt за любую часть окна, а не только за заголовок);
    • изменение размеров окон, например, перетаскивая за «рамку окна»;
    • добавляет к интерфейсу окна «заголовок (title)» и кнопки сворачивания/разворачивания/закрытия приложения;
    • понятие, какое приложение находится в «фокусе».


    Перечислю наиболее известные (в круглых скобках указываю, в каком DE используется по умолчанию):



    Также перечислю «старые WM с элементами DE». Т.е. помимо оконного менеджера в них имеются элементы типа кнопки «Пуск» и «Панели задач», более присущие полноценным DE. Хотя какие они «старые», если и IceWM, и WindowMaker уже выпустили свои обновлённые версии в 2020 году. Получается, что корректнее не «старые», а «старожилы»:







    Помимо «классических» («стековых оконных менеджеров») стоит отдельно отметить тайловые WM, которые позволяет размещать окна «черепицей» по всему экрану, а также для некоторых приложений отдельный рабочий стол для каждого запускаемого приложения на весь экран. Это немного не привычно для людей, ранее их не использовавших, но так как я сам достаточно давно использую такой интерфейс, могу сказать, что это вполне удобно и быстро привыкаешь к такому интерфейсу, после чего уже «классические» оконные менеджеры не кажутся удобными.



    Также стоит отдельно упомянуть проект Compiz и такое понятие, как «Композитный менеджер окон», использующий возможности аппаратного ускорения для отображения прозрачности, теней, различных трёхмерных эффектов. Около 10 лет назад был бум 3D-эффектов на Linux-десктопах. Сейчас многие из оконных менеджеров, встроенных в DE, частично используют композитные возможности. Недавно появился Wayfire — продукт с аналогичным Compiz функционалом под Wayland.


    Подробный список различных оконных менеджеров также можно посмотреть в  статье-сравнении.

    Компоненты DE: остальные


    Также стоит отметить следующие компоненты рабочего стола (здесь использую английские устоявшиеся термины для описания разновидности приложения — это не названия самих приложений):

    • Applets(Аплеты):
    • ПО (Widget toolkit) — часто со средой поставляется некий «минимальный набор» ПО:

    DE (Desktop Environment)


    Подробнее на английском

    Из перечисленных выше компонентов получается так называемая «Среда оформления рабочего стола». Часто все её компоненты разрабатываются с использованием одних и тех же графических библиотек и с использованием одинаковых принципов оформления. Тем самым, как минимум, выдерживается общий стиль для внешнего вида приложений.

    Здесь можно выделить следующие существующие на данный момент среды рабочего стола:


    Наиболее распространёнными считаются GNOME и KDE, ну и на пятки им наступает XFCE.


    Сравнение по различным параметрам в виде таблицы можно посмотреть в соответствующей статье Википедии.  

    Многообразие DE



    Project_Looking_Glass

    Даже есть такие интересные примеры уже из истории: в 2003-2007 годах для Linux было сделано «3D-оформление рабочего стола» с названием «Project Looking Glass» от фирмы Sun. Я сам пользовался этим рабочим столом, точнее «игрался», так как пользоваться было тяжело. Это «3D-оформление» было написано на Java во времена, когда не было ещё видеокарт с поддержкой 3D. Потому все эффекты пересчитывались процессором, и компьютер должен был быть очень мощным, иначе все работало медленно. Но зато получалось красиво. Трёхмерные плашки приложений можно было поворачивать/разворачивать. Можно было поворачиваться в цилиндре рабочего стола с обоями из панорамы в 360 градусов. Было несколько своих красивых приложений: например, прослушивание музыки в виде «смены CD-дисков» и т. д. Можно на youtube посмотреть видео про этот проект, только качество этих видео скорее всего будет плохим, так как в те годы не было возможности загрузить видео высокого качества.


    Xfce

    Легковесный рабочий стол. Существует проект достаточно давно, с 1996 года. В последние годы достаточно популярен, в противовес более тяжёлым KDE и GNOME, на многих дистрибутивах которым требуется лёгкий и «классический» интерфейс рабочего стола. В нем имеется много настроек и большое количество своих программ: терминал (xfce4-terminal), файловый менеджер (thunar), просмотрщик картинок (ristretto), текстовый редактор (mousepad).

     

    Pantheon 

    Используется в дистрибутиве «Elementary OS». Тут можно сказать, что есть «рабочие столы», которые разрабатываются и используются в рамках одного отдельного дистрибутива и не сильно используются (если не сказать «совсем не используются») в других дистрибутивах. По крайней мере они пока не набрали популярность и не убедили большую часть аудитории в преимуществах своего подхода. Pantheon ставит перед собой задачу построить интерфейс, похожий на macOS. 


    Вариант с dock-панелью:


    Enlightenment

    Сильный уклон в графические эффекты и виджеты (ещё со времён, когда другие рабочие среды не имели виджеты на рабочем столе, например, календарь/часы). Использует свои библиотеки. Имеется большой набор своих «красивых» приложений: терминал (Terminology), видеоплеер (Rage), просмотр картинок (Ephoto).


    Moksha

    Это форк Enlightenment17, который используется в дистрибутиве BodhiLinux. 


    GNOME

    Изначально «классический» интерфейс рабочего стола, созданный в противовес KDE, который был написан на библиотеке QT, на тот момент распространяющийся по лицензии, не очень удобной для коммерческих дистрибутивов. 


    GNOME_Shell

    С третьей версии GNOME стал поставляться с оболочкой GNOME Shell, имеющей «неклассический вид», что понравилось не всем пользователям (любые резкие изменения в интерфейсах пользователями сложно принимаются). Как следствие — появление форк-проектов, продолжающих развитие этого рабочего стола в «классическом» стиле: MATE и Cinnamon. Используется по умолчанию во многих коммерческих дистрибутивах. Имеет большое количество настроек и своих приложений. 


    MATE 

    Появилась на основе GNOME2 и продолжает развитие этой среды оформления. Имеет большое количество настроек и форков приложений, которые использовались еще в GNOME2 (употребляются новые имена) для того, чтобы не путать форки с их новой версией для GNOME3).


    Cinnamon

    Форк GNOME Shell, предоставляющий пользователям интерфейс в «классическом» стиле (как это было в GNOME2). 

    Имеет большое количество настроек и те же приложения, что и для GNOME Shell.


    Budgie

    Форк GNOME в «классическом» стиле, который развивался в рамках дистрибутива Solus, но сейчас также поставляется в рамках самостоятельного рабочего стола на различных других дистрибутивах.


    KDE_Plasma (или, как часто называют, просто KDE) 

    Среда рабочего стола, развиваемая в рамках проекта KDE. 

    Имеет огромное количество настроек, доступных простому пользователю из графического интерфейса и много графических приложений, развиваемых в рамках этого рабочего стола.


    Trinity

    В 2008 году KDE выпустила свою новую реализацию KDE Plasma (был сильно переписан движок рабочего стола). Также, как и с GNOME/MATE, не всем фанатам KDE это понравилось. В результате появился форк проекта, продолжающий развитие предыдущей версии, под названием TDE (Trinity Desktop Environment).


    Deepin_DE

    Одна из новых сред рабочего стола, написанная с использованием Qt (на котором написан KDE). Имеет много настроек и достаточно красивый (хотя это субъективное понятие) и проработанный интерфейс. Разрабатывается в рамках дистрибутива Deepin Linux. Также есть пакеты под другие дистрибутивы


    Fly 

    Пример среды рабочего стола, написанной с использованием Qt. Разрабатывается в рамках дистрибутива Astra Linux. 


    LXQt

    Легковесная среда рабочего стола. Как и несколько предыдущих примеров, написана с использованием Qt. Фактически является продолжением проекта LXDE и результатом объединения с проектом Razor-qt.

    Как видите, рабочий стол в Linux может выглядеть очень по-разному и на вкус любого здесь найдётся подходящий интерфейс: от очень красивых и с 3D-эффектами до минималистических, от «классических» до необычных, от активно использующих ресурсы системы до легковесных, от больших экранов до планшетов/смартфонов.

    Ну и хочется надеяться, что у меня получилось дать представление о том, из каких основных компонентов состоит графика и рабочий стол в ОС Linux.

    Материал для этой статьи был обкатан в июле 2020 года на вебинаре. Его можно посмотреть здесь.

    На этом всё. Надеюсь, было полезно. Если есть какие-то вопросы и комментарии, пишите. Буду рад ответить. Ну и приходите учиться в «Сетевую Академию ЛАНИТ»!
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    Комментарии 140

      +7

      Я работаю с Линуксом уже 15 лет, из них больше 10 — исключительно с Линуксом. У меня на рабочей машине и дома линуксы.


      Но. Я всё ещё не понимаю, какими волшебными отношениями связаны размеры шрифтов в qt/gtk приложениях. Иногда они совпадают. Иногда нет. Иногда некоторые приложения игнорируют настройки рендеринга шрифтов. Последнее время реже, но всё ещё бывает.


      Более того, я не понимаю, почему gtk-приложения выглядят так странно при подключении к X'ам.


      Вот, например, kodi:


      libEGL warning: DRI3: failed to query the version
      libEGL warning: DRI2: failed to authenticate


      Хотя ssh -XYC. DRI, насколько я понимаю, ломает все сетевые абстракции.


      Или вот. Один на удалённой машине, второй локальный. Шрифты разные. Причём, они настолько разные, что от шрифтов на ray отличаются радикально (там вообще выставлено 24 пункта, т.к. это медиаплеер под телевизором).



      Короче, я сдался разбираться.

        0
        В Windows та же песня. Когда-то пытался разобраться в логике работы Font mapper'а — при отсутствии запрошенного шрифта он подбирает «максимально похожий», но это похожесть вилки и бутылки. А учитывая, что во многих шрифтах русские символы отсутствуют, результат даже необязательно читабелен. А ещё вместо рендеринга запрошенного кегля легко выдаются символы другого размера. Вот как на дисплее 4к текст системных апплетов может быть замыленным?
          +1
          Это точно. В свое время для реализации WISIWYG пытались разобраться в логике этого маппера, но оной обнаружить нам так и не удалось.
          Даже функция, которая по идее должна возвращать шрифт, который этот маппер поставил вместо исходного, на самом деле не работает.
          В результате воспроизвести на любом не-GDI устройстве то же самое, что рисует GDI — в принципе невозможно.
          Ну как так?
            0
            Вот как на дисплее 4к текст системных апплетов может быть замыленным?

            Не все приложения поддерживают HiDPI, даже встроенные. Хотя это исправляют.
            0

            В Qt шрифты вот так скейлятся:


            qreal QTextDocumentLayoutPrivate::scaleToDevice(qreal value) const
{
    if (!paintDevice)
        return value;
    return value * paintDevice->logicalDpiY() / qreal(qt_defaultDpi());
}

            Общая примерная формула фактора скейла — DPI экрана/96.
            Но иногда в разных тулкитах фактор может немного отличаться, например DPI/96=1.86, а отскейлят на 2 или прочитают из настроек, игнорируя реальный дисплей.
            Вот, например, функция из glfw:


            // Retrieve system content scale via folklore heuristics
//
static void getSystemContentScale(float* xscale, float* yscale)
{
    // NOTE: Fall back to the display-wide DPI instead of RandR monitor DPI if
    //       Xft.dpi retrieval below fails as we don't currently have an exact
    //       policy for which monitor a window is considered to "be on"
    float xdpi = DisplayWidth(_glfw.x11.display, _glfw.x11.screen) *
        25.4f / DisplayWidthMM(_glfw.x11.display, _glfw.x11.screen);
    float ydpi = DisplayHeight(_glfw.x11.display, _glfw.x11.screen) *
        25.4f / DisplayHeightMM(_glfw.x11.display, _glfw.x11.screen);

    // NOTE: Basing the scale on Xft.dpi where available should provide the most
    //       consistent user experience (matches Qt, Gtk, etc), although not
    //       always the most accurate one
    char* rms = XResourceManagerString(_glfw.x11.display);
    if (rms)
    {
        XrmDatabase db = XrmGetStringDatabase(rms);
        if (db)
        {
            XrmValue value;
            char* type = NULL;

            if (XrmGetResource(db, "Xft.dpi", "Xft.Dpi", &type, &value))
            {
                if (type && strcmp(type, "String") == 0)
                    xdpi = ydpi = atof(value.addr);
            }

            XrmDestroyDatabase(db);
        }
    }

    *xscale = xdpi / 96.f;
    *yscale = ydpi / 96.f;
}

            На удаленной машине соответственно отличаются параметры виртуального дисплея.

              0
              Графическая подсистема Linux это такой ужас, к сожалению. Скорее бы полнофункциональный Wayland.
                0
                В KDE 5 есть ошибка выбора написания шрифта:
                Leap 15.1: KDE добавляет название начертания шрифта в файл настройки в UTF8, а не как надо
                В Leap 15.1 KDE 5.12.8. Для правильного выбора написания шрифта руками правьте файлы настроек.
                В Leap 15.2 KDE 5.18, и вроде как эта ошибка не возникает.
                  0
                  Шрифтами заведует одна библиотека: libfontconfig. К ней цепляется libfreetype…
                  +2
                  А есть ли зависимость между Desktop Environment и пользовательским приложением? Должен ли учитывать разработчик под каким DE будут запускать его программу?
                    +1
                    Ни разу не разрабочтик под Linux (поправьте, если не прав), но, насколько я понимаю, этот вопрос решается зависимостями.
                    Т.е. если пишете под гном, а запускаете под KDE, то при установке приложения в систему будет поставлен GTK и отрисовка будет идти через него.
                      +1
                      И да и нет. С технической точки зрения особых проблем нет, вы можете написать приложение использовав KDE Frameworks и оно будет работать в Gnome (правда притащит по зависимостям половину KDE, но это вряд ли глобальная проблема), и наоборот.
                      С другой стороны, такие приложения будут скорее всего смотреться чужеродно в другой среде, в Gnome свой HIG, в KDE — свой. Это может вызывать определенный дискомфорт у пользователя.
                        +3
                        притащит по зависимостям половину KDE, но это вряд ли глобальная проблема

                        По моему это не проблема, а катастрофа. Там же сотня пакетов.
                          0
                          В deb-дистрибутивах любят дробить программы на кучу мелких пакетов, да и дерево зависимостей частенько странное. В том же Arch и его деривативах зависимости как-то адекватнее.
                            0
                            Ну, будет не 100 мелких пакетов, а 5 крупных. Не думаю, что это лучше.
                            А про DE я как-то пробовал менять на рабочей убунте со стандартного на корицу. Получил двойной комплект кучи программ типа калькулятора. Ну а потом оно после обновления стало выдавать пару постоянных ошибок после логина, ну я её снёс конечно же.
                              0
                              Не думаю, что это лучше

                              А лучше-хуже по каким критериям определять? По-моему, юзеру вообще должно быть безразлично, сколько там пакетов ставится. Пакетами же пакетный менеджер управляет. У меня сейчас установлено 1938 пакетов и как-то пофиг.
                                0
                                По занятому месту к примеру. Ставлю я калькулятор, а мне прилетает половина его DE на пару сотен метров. Как-то не очень.
                                  +1
                                  Это, увы, фундаментальная особенность Линуксов с его отсутствием стандартной библиотеки (в т.ч. и графической), свободой выбора и стремлением к максимальному переиспользованию готового кода. Поэтому, если сидишь на определённой DE, лучше не пользоваться программами на «чужих» тулкитах. Я, например, сижу на KDE, и у меня почти все используемые программы либо из состава KDE, либо просто на Qt. Весь GTK-софт я бы с радостью выкинул из системы, но увы.
                            0
                            У меня Убунту->Кеды->ЛедянныеОкна :)

                            Веселье начинается, когда с соытом прилетают чужие дрова и принудительно активируются первыми: с полным ффмпегом, пришло комп.зрение, с ним куда, куда принесла дрова на нвидию, и прописала на старт. У меня амд кругом. После ребута было грустно.
                          +3
                          ИМХО,
                          Если чисто внешне:
                          — рамка вокруг приложения от WM (встроенного в DE) вполне единообразия добавляет.
                          — есть как минимум 2 (наиболее часто используемые) графические библиотеки: QT(использует в KDE, LxQT,...) и GTK (используется в GNOME, MATE,...). Хотя вижу постоянно попытки настроек чтобы приложения написанных с использованием разных библиотек выглядели похоже — но это скорее попытки (до следующих серьезных изменений).

                          В многих DE были (и есть) свои специфичные вещи:
                          — типа как давно было в KDE: DCOP (Ныне DCOP заменился на более стандартный для всех D-Bus. ), KIO, KParts, KHTML… Или GNOME, поговаривают, сильно на systemd завязан…
                          Часто в больших DE развивают какие-нибудь свои специфичные подсистемы и разработчику приложения бывает нужно учитывать и если такие специфичные DE фичи используются, то может под другим DE приложение будет не совсем также работать.

                          Хотя вижу, что какая-то стандартизация и унификация с годами происходит и приложения разрабатываемые под разные DE вполне по родному выглядят и работают и в других DE.
                            0
                            >Хотя вижу постоянно попытки настроек чтобы приложения написанных с использованием разных библиотек выглядели похоже — но это скорее попытки (до следующих серьезных изменений).

                            да, но всё же добится +- единого стиля можно: под i3wm поверх голых иксов использую связку qt5ct + kvantum для настройки qt-шных приложений и lxappearance для gtk — везде выбрана одинаковая тема (понятно что под qt / gtk они разные, но добрые люди уже сделали за меня портирование одной и той же темы в оба тулкита).
                            хотя конечно баги есть иногда
                              0
                              Фразы "+-единого стиля " и «конечно баги есть иногда» только подтверждают слово, что это скорее всё таки и есть только «попытки» и 100% одинакового вида достичь сложно, хотя мне (без скрупулёзного дизайнерского взгляда) на глаз сложно определить какое из используемых мною приложений на чем написано (на GTK или QT) и насколько у них «единый стиль».
                                +1

                                У меня ситуация похожа на KillerSkiller — под fluxbox поверх голых иксов использую связку qt5ct + lxappearance + xfce4-notifyd-config. Использую мешанину из xfce/kde/gnome приложений, не обращая внимания где какое — выглядят действительно плюс/минус в одном стиле. Вышеупомянутые "баги", полагаю, касаются ситуаций когда в отдельном приложении внезапно вылезают слишком мелкие/крупные шрифты — не часто, но да, случалось.


                                Но суть в том, что это — вполне реально и по факту такой подход создаёт меньше проблем чем создают некоторые из перечисленных в статье приложений сами по себе. Приложения написанные под xfce/kde/gnome для решения одной и той же задачи слишком разные и много чем отличаются помимо мелких нюансов внешнего вида, так что нет смысла ограничивать себя приложениями "родной" DE.

                                  0
                                  >Вышеупомянутые «баги», полагаю, касаются ситуаций когда в отдельном приложении внезапно вылезают слишком мелкие/крупные шрифты — не часто, но да, случалось.

                                  скорее когда какой-то софт почему-то не получает нужные env переменные.
                                  например когда из firefox нажать «show downloads folder» — он откроет dolphin, но тот будет полностью ингнорировать всё что в kvantum настроено
                          +2
                          как мне отмиррорить windows на удаленный X Сервер?
                          например показать экран моего windows ноутбука на raspberry+телевизор
                            +4
                            (не спец по Windows) Проще всего по RDP или по VNC:
                            для RDP (аналоги RAdmin'а): графическое приложение «remmina» (и ей подобные) или консольное «xfreerdp»
                            для VNC: таже remminа вроде умеет, и консольная «vncviewer».

                            Графическая remmina(и ей подобные) проще для новичков, Консольные мне больше нравятся (там много опций дополнительно доступно) и удобнее вешать на кнопку, hotkey или в автозапуск прописывать.
                              0

                              Если ноутбук умеет транслировать экран на телевизоры по miracast — можно поставить на raspberry https://github.com/homeworkc/lazycast или что-нибудь подобное. Бонусом — можно будет транслировать туда же телефоны.

                              +7
                              Xfce была задумана легковесной и в юности такой и была но потом стали «улучшать» и «оптимизировать» и в результате нонче она жрет больше чем кеды что помножило смысл затеи на ноль. Deepin красивый но довольно глючный мог бы показать всем как надо но вот сейчас и его «улучшили» до того что этих улучшателей нужно казнить поутру на центральнй площади города при многочисленном стечении народа в присутствии мэра и духовенства. В кедах тонны настроек но мы ж не можем сделать до конца хорошо и поэтому фиг вы поменяете местами значки, например, сети и звука. Прибиты в апплете наглухо. Про гном даже говорить ничего не охота. Там чемпионат по пробитию дна. Пока остаюсь на кедах но боязно мне что и их «улучшат». Хорошо форки есть.
                                +4
                                Согласен. Их все так улучшили, что перестал ими пользавать — перешел на собственные смеси типа тайловый оконный менеджер, свои хоткеи и пару кнопок и статистик на рабочем столе.

                                Но с другой стороны простым пользователям (после Windows) очень удобно наличие кучи настроек (типа как в KDE, Deepin) — так что иногда родственникам не стыдно установить. (и у них нет часто больших запросов по скорости и уж очень глубокий тюнинг им тоже не нужен)
                                  +2

                                  Мне кажется это естественный процесс — когда новичок только приходит в мир Linux, то "адаптированные для домохозяек" дистрибутивы помогают освоиться на начальных этапах. И дальше или человек находит что-то, чем он готов пользоваться, мирясь с недостатками, или начинает потихоньку изучать вопрос глубже и собирать систему под себя.
                                  (или разочаровывается и уходит на windows, mac, FreeBSD, OpenSolaris)

                                    0
                                    … уходит (варианты куда):
                                    — в буддизм
                                    — в гараж
                                    — на маковые поля
                                    — в окно
                                    (шутка юмора, местами ассоциации к Windows/Mac/...)

                                    А так полностью согласен со сказаным.
                                  0
                                  Также бегал, пока не осел на Cinnamon, в Linux Mint выглядит и работает просто идеально.
                                    0
                                    Пользовался Cinnamon — когда искал DE к которому проще всего добавить дополнительные настройки мультитач-жестов (утилитой touchegg).
                                    Выглядит и работает удобно. Но тяга местами сделать «свой велосипед» увела в тайловыеWM
                                      0

                                      У жены cinnamon на дебиане. Что сказать, штука действительно неплохая, но глючит, зараза — если бы не это, было бы вообще хорошо. Переключение юзеров — это самая глюкавая часть, но и помимо этого проблем хватает. Нередко виснет, временами начинает жрать 100% CPU. Иногда после выхода из спящего режима отваливается (проводная!) сеть, помогает её включить/выключить. В остальных случаях обычно помогает убить оболочку через Ctrl-Alt-Esc. Изредка убивать оболочку приходится из консоли, зайдя по ssh.

                                        0
                                        Можно переключиться на другой дисплей (ctrl+alt+Fx) и убить оттуда, не заходя удалённо. Или же включить клавиши убивания Х, что тоже помогает.
                                          +1

                                          Первое — да, скорее всего тоже сработает (просто когда жена просит с этим помочь мне быстрее зайти по ssh со своего компа чем идти к её компу :)). Второе не подходит, потому что смысл в том, чтобы перезапустить только оболочку cinnamon, не трогая запущенные графические приложения.

                                      0
                                      Плюс. Сам сижу на Минте в Cinnamon — очень даже удобно, и, после KDE, шустренько так ( моя домашняя машинка — динозавр :) AMD Phenom FX4100, всего 6 (!!!) гигов оперативы и видюшка NVIDIA GeForce GTX 6500)
                                      0

                                      Что же брать для старого ноутбука или виртуалки, которой не хочется много памяти выдавать? Последние лет 6 жил на Xubuntu...

                                        0
                                        xfce — как раз вроде и был не сильно тяжелым.
                                        На старом ноуте iceWM вполне сойдет — выбрать только тему посимпотишнее
                                          +1

                                          Да просто выше написали, что xfce уже не торт в плане легковесности, я и поинтересовался

                                            0
                                            Говорят последние версии тоже стали больше жрать. По мне XFCE стал догонять (и имхо пока точно еще не перегнал) KDE и GNOME по тяжеловесности.

                                            Просто кому-то и XFCE не тяжел в сравнении с KDE. Но если сравнить с тем же iceWM, то XFCE на порядок тяжелее.

                                            Тут скорее можно примерно расположить по увеличению тяжеловесности (имхо):
                                            TWM,
                                            i3,…
                                            IceWM, WindowMaker, openbox, blackbox, fluxbox, fvwm,…
                                            LXQt
                                            Mate, Trinity,
                                            Xfce, Fly,
                                            GNOME, Cinnamon, Enlightenment
                                            KDE, Deepin
                                              +2
                                              KDE и Gnome у вас местами перепутаны :-)
                                                0
                                                :)
                                                Ну сейчас набегут холиварить))

                                                Я тут скорее не про самые последние версии, а скорее усредненный по времени взгляд на эти проекты.

                                                Да и KDE давно не пользовал — может и правду зря его в самые тяжеловесы записываю. Но +- одну позицию думаю могу ошибиться.
                                          +1
                                          lxqt попробуйте. Правда, есть вероятность, что не найдётся нужный апплет. Но сама по себе среда жрёт немного.
                                            0

                                            попробую как-нибудь, спасибо

                                            0
                                            LXDE + голый Debian на скромном ноуте с CoreSolo и 512Mb, мне вполне комфортно.
                                              0

                                              а вообще между Lubuntu и debian+LXDE стоит ожидать большой разницы в ресурсоемкости?

                                                0
                                                Debian всегда шустрее, единственно что с Debian почти всегда траблы с wifi (особенно при установке, если это единственный способ доступа к интернету — к этому надо готовится зарание), ну и для для Debian нужен «напильник» чуть длиннее чем для Ubuntu, но если отладить и настроить то система будет работать как часы.
                                                  0

                                                  Проблемы с wifi там похоже из-за установленных в ноутбуках адаптеров от Intel (2200 которые или как-то там, с ними проблемы не только у debían но и у некоторых современных роутеров), вставляешь любой свисток за копейки и начинает работать, неприятно конечно, но лично сталкивался...

                                              0

                                              SparkyLinux, если нуждаетесь в wm то выбирайте Xfce

                                            +4
                                            Отрисовка шрифтов (подбор, размер и прочее) в Linux ужасная. Края букв сильно размыты (это можно увидеть на всех скриншотах), из-за этого устают глаза. Можно решить установкой монитора с большим DPI, но у меня ноутбук менять пока не планирую.
                                              +1
                                              аналогичная история, гемороился с этими шрифтами еще со времен, когда не забросили infinality.
                                              вот с одной стороны, я видел что шрифты в windows на 96 DPI очень корявые, но у меня от них не уставали глаза. в линуксе они рисуются эстетически приятнее, но вот глаза уставали на любых настройках хинтинга и всего такого.
                                              проблема решилась, когда я купил ноут 15'' с 4к дисплеем, правда есть минус — теперь у меня везде 4к дисплеи, так как 96 DPI теперь мне крайне дискомфортен.
                                                0

                                                В убунте по дефолту нормальные шрифты, в других дистрибутивах докручивается руками.
                                                Долгое время части отрисовки шрифтов были защищены патентами, но в 2018 году патенты устарели и нормальный рендеринг шрифтов начал появляться.


                                                Кстати, после мака на линуксе рай со шрифтами, на маках мыло мыльное, если не ретина-экран)

                                                  0
                                                  В убунте по дефолту нормальные шрифты

                                                  Все так говорят, а я так этого и не увидел. В Windows всё равно чётче на дисплеях стандартной плотности.
                                                    +2

                                                    Да, в Windows шрифты самые чёткие, но в убунте установка шрифтов Microsoft и возможно поднастройка пары флагов в настройках позволит приблизить рендеринг максимально к тому, что делает винда (да, у винды тоже много флагов в настройках для настройки ClearType).
                                                    Ещё можете попробовать некоторое время посидеть на маке и после этого запустить убунту, глаз будет радоваться :)

                                                      +2
                                                      для настройки ClearType

                                                      Единственная моя настройка ClearType — его отключение и приближение рендеринга к виду Windows XP ))
                                                        +2
                                                        Это с каждым годом делать всё тяжелее. В Chrome и основанных на его движке приложениях (например, VS Code), уже несколько лет неотключаемое в Windows сглаживание. В Linux с переходом Pango на HarfBuzz несглаженные шрифты стали выглядеть, мягко говоря, странно. В Windows 10 во многих частях интерфейса (панель задач, новая панель управления) нет [известного мне] способа отключить сглаживание.
                                                0
                                                Выделю три основные компонента и перечислю их в порядке, как они запускаются при старте системы:

                                                DM (Display Manager);
                                                Display Server;


                                                *DM зависит от XServer, а не наоборот. В вашей логике большая дыра.
                                                  +1

                                                  Думаю, автор имел в виду, что процесс DM стартует первым и запускает иксы (по крайней мере, в /etc/init.d лежит lightdm, а не startx или что-то подобное). Без иксов, он, конечно, ничего отобразить не может.

                                                    0
                                                    гляньте вывод pstree на доступном вам Линукс и увидите, что DM (не графический) запускает X (или Wayland), а потом в них запускает себя графического. У меня например:
                                                    ├─lightdm─┬─X───9*[{X}]
                                                    │ ├─lightdm─┬─i3
                                                      0
                                                      Это лишь особенности скриптинга, не более того. Как справедливо заметил коллега osmanpasha достаточно запустить startx из консольного режима и никакого *dm в pstree не будет. В части графики зависимость/использование на уровне API следующее:

                                                      kernel ⇐ XServer ⇐ *DM

                                                      Так, существование графического приложения без *DM возможно, а вот без XServer практически нет (если не брать в расчет приложения на голом DRM/DRM-Atomic).
                                                        0
                                                        Написано же «перечислено в порядке как они запускаются при старте системы».
                                                          +2
                                                          Запускаясь система не обязана запускать *DM вообще и может перейти в графический режим также без него.
                                                            –2
                                                            Назовите дистрибутив, в котором так реализовано. А не потом руками прикручено.

                                                            То что «я могу запустить так» не подходит в качестве ответа, в линуксе можно много чего сделать. Даже думаю могу написать DM консольное, которое спросит логин-пароль и запустит startx.

                                                            В вами приведенной ссылке используется запуск графики с использованием DM, а не без.
                                                              +1

                                                              SystemRescueCd (и Gentoo в целом) считаются? :)

                                                                0
                                                                Покажите фрагмент из pstree где графика запускается — вывод команды: pstree -a | grep -C5 X
                                                                Не уверен, что там по умолчанию DM не используется совсем.
                                                                  +1
                                                                  DM не нужен при одном юзере и одном DE
                                                                    0
                                                                    Согласен. И предположу, что при установке Gentoo так можно сделать. Хотел бы глянуть как там выглядит соответствующий фрагмент с выводом pstree — скопипасте сюда у кого есть под рукой.
                                                                      0
                                                                      Gentoo необязательна, в любом дистрибутиве так можно сделать. Залогинился в терминале, startx и всё. Если нужно чтобы при startx автоматически запускалось DE/WM или любая другая программа — достаточно создать в домашнем каталоге файл .xinitrc в таком роде:

                                                                      #!/bin/bash

export DESKTOP_SESSION=plasma
exec startplasma-x11


                                                                      Тогда startx будет сразу запускать рабочий стол с остальной требухой.
                                                                        0
                                                                        Про startx и xinitrc в курсе. Могу и под systemd свой сервис с аналогичным функционалом написать (в принципе прям из этой же статьи команд надергать).

                                                                        Меня интересует «из коробки»(не руками) может есть что.
                                                                        На курсе обычно нужно рассказать «как устроен мир», а не «как можно его устроить» (хотя такое тоже вкрапляю иногда)
                                                                          0
                                                                          Видите ли в чем проблема. Вы пишете статью про Linux, а полемику ведете про дистрибутивы. Дистрибутивы, как показывает практика, на коленке собирают школьники и легко может наклепать добрая часть дискурсантов с любыми условиями из коробки. К Linux они будут иметь такое же частное отношение как и сабжевая статья.

                                                                          Меня интересует «из коробки»(не руками) может есть что.
                                                                          На курсе обычно нужно рассказать «как устроен мир», а не «как можно его устроить» (хотя такое тоже вкрапляю иногда)


                                                                          Странный стиль в обсуждении замечаний собственной статье требовать примеров. Двоемыслие: лекция на основе практик слушателей?
                                                                            0
                                                                            Как раз не интересуюсь дистрибутивами собранными на коленке.
                                                                            Интересуют дистрибутивы, так сказать классические (не только RedHat/Ubuntu и тд, но и любой другой достойный внимания (достаточно широко смотрю, пускай буквально первую сотню из distrowatch), и они мне кажется, отражают общее направление развитие Linux), но которые сам давно не смотрел (в этой ветке показалось что в Gentoo, что то по другому устроено, но на просьбу показать как пока никто ничего не написал). Мне это нужно для ширины взгляда, чтобы либо убедится что я верно обобщил в статье (на десятке дистрибутивов, но Gentoo не был в этом списке), либо чтобы понять что есть исключения и какие они. Но похоже замечание написать людям проще, чем скопипастить запрашиваемый фрагмент подтверждающий или опровергающий замечание.

                                                                            И вместо разобраться вместе в сути какие-то странные обвинения. Троллинг наверно забавная вещь, но почему обвиняете легко, а на просьбу написать подробности несогласия и свои доводы — молчание и новые обвинения…

                                                                            В любом случае спасибо и Вам.
                                                                              0
                                                                              Думаю, желание «из коробки» несколько противоречит духу линукс. Могу, конечно, ошибаться, но я помню времена, когда ядро собирал ручками из консоли. Как модули на нвидиа карту компилировал из терминала. Как VPN-тоннель поднимал, мандыбобя конфиг во много строк… Как тот же форвардинг в Debian прописывал кучей цепочек iptables…
                                                                              Сейчас намного проще, можно мышевозить и всё, но некоторые вещи лучше все равно делать ручками. Не все есть «из коробки», вы же в windows тоже в настройки лезете?
                                                                              К сожалению, ни в одной системе нет кнопки «Сделай мне зашибись», да и правильно оно. Нас ого-го сколько, и все со своими хотелками. Можно и пилочку для ногтей взять в руки иногда (напильник — это уже дебиановский серверный хардкор начала 2000-х… Я этот БДСМ проходил)
                                                                                0
                                                                                Давайте синхронизируем терминологию, но по возможности без дискуссионного компонента.

                                                                                Linux — свободное ядро операционных систем и общая концепция их построения (несколько отличная от популярных тогда UNIX)

                                                                                ОС — совокупность разного уровня программных компонентов, включая ядро, загрузчик, системную библиотеку, динамический загрузчик,..., десктопные окружения. Графической подсистемы тут намеренно нет, ниже поясню.

                                                                                Дистрибутив в данном контексте — ОС на основе Linux (ядра и концепции). Дистрибутив != Linux.

                                                                                Графическая подсистема в Linux размазана на разных уровнях. Её база в ядре в виде KMS, DRM/DRI, fbdev,… Другой её компонент — оконное окружение — это никто иной как XServer или компоузер Wayland и т.п. Пришлепкой над ним идёт приложение графического менеджера десктопов — *DM. С его помощью производится выбор десктопного окружения. Так вот, на мой профессиональный вкус (не претендую на истину, но и на дискуссию не настроен в этой части) графическая подсистема закончилась на оконном окружении, все остальное это графические приложения и окружения. Принцип разграничения прост — драйверный код есть/нет. Особняком стоят такие вещи как Mesa/llvm/проприетарные стеки, так как в них тоже есть драйверный код графики, но они на прикладной уровне живут.
                                                                                  +1
                                                                                  Терминологию синхронизировали. Согласен с вами и понял замечание.

                                                                                  В моем обзоре слово «графика» используется поверхностнее и в рамках темы глубже и не думаю, что надо — тут скорее отдельную статью более глубокую нужно писать.
                                                                  0
                                                                  То что «я могу запустить так» не подходит в качестве ответа, в линуксе можно много чего сделать. Даже думаю могу написать DM консольное, которое спросит логин-пароль и запустит startx.


                                                                  Любой серверный дистрибутив — из коробки поставляется голая графическая консоль без любого запущенного (обычно и установленного) DM/XServer/*DE… Т.е. девайс после загрузки не в текстовом режиме, а в графическом с CLI интерфейсом на руках.
                                                                    0
                                                                    «Графическая консоль без XServer» — это имеете в виду поддержку framebuffer в консоли? Если это имеется в виду под словом «графический режим», то тут скорее спор получился про терминологию — не назвал бы его «графическим режимом», хотя понимаю что там и картинку можно отобразить и кино посмотреть… Просто не совсем понятно — скриншот бы не помешал для понимания.
                                                                      0
                                                                      Графическая консоль без XServer» — это имеете в виду поддержку framebuffer в консоли


                                                                      Скорее нет. Контроллер дисплея может в двух режимах: текстовый и графический, они сильно отличаются менеджмент ом видео памяти. В одном контроллер оперирует пикселями, в другом шрифтами и символами. Так вот, в консольном режиме ядро Linux включает графический режим контроллера. Убедиться в этом просто — запросите вывод информации монитором, посмотрите разрешение. HD+-шных стандартов на текстовые режимы нет.

                                                                      Дальше больше. В драйверах, например, для Intel (i915) нет кода включения текстового режима, хотя по документации на них же специфичных регистров тьма. На отдельных дискретных картах не работают стандарты VESA для перехода в текстовый режим.

                                                                      Это все говорит о том, что графический режим со всеми его приложениями (видео в консоли, картинки,...) де факто почти повсеместен.
                                                                        +1
                                                                        Согласен с вами и понял замечание.

                                                                        В моем обзоре слово «графика» используется поверхностнее
                                                        +8

                                                        Как-то совсем слабенько для "академии" Ланит. Если уж пишите "как устроена графика в Linux", то пишите и о DRI, и об openGL, и о Mesa, и о Wayland с weston'ом.

                                                          0
                                                          +KMS, DRM, Gallium,…
                                                            0
                                                            Напишите, с удовольствием почитаю.

                                                            Всем не угодить.
                                                            Да и почему то на курсах администраторы не сильно интересуются DRI/openGL/weston…
                                                              +1
                                                              :)
                                                              Стоит заметить заголовок НЕ «Как устроена графика в Linux», а «Как устроена графика в Linux: обзор различных сред оформления рабочего стола» (и тут вроде понятно о чем речь).

                                                              Почему тогда нет комментариев, что тема «Как устроена графика» (не в lInux, а в обще в принципе) не раскрыта? (если тут принцип «Берём от заявленной темы фрагмент и говорим почему получившаяся новая тема не раскрыта»)
                                                              0
                                                              А какой тайловый оконный менеджер посоветуете?
                                                                +2

                                                                Много лет использую dwm. Простой как три копейки, лёгкий, просто настраивается (ну, надо хотя бы немного понимать синтаксис C, хотя, наверное, можно copy-paste справиться даже без понимания).

                                                                  +1
                                                                  Много лет использовал dwm. Перешел на связку bspwm+sxhkd (одного авторства Bastien Dejean github.com/baskerville). bspwm использует libxcb вместо xlib, архитектура libxcb лучше и современней xlib. У bspwm тоже понятная архитектура и концепция, даже более suckless чем dwm, еще минималистичней. Более гибкое деление экрана на области, вообще управление гибче, больше возможных манипуляций. Нет раздражающих бордюров между тайлами при неудачных пропорциях. Конфигурируется на лету текстовым файлом (dwm все таки надоедает компилировать из за каждой мелочи). Смотрел сырцы, код чистый, приятно читать, при желании легко хакать.
                                                                    0

                                                                    Ну, я по принципу "от добра добра не ищут". dwm устраивает полностью мои потребности. Настраивать перекомпиляцией не очень удобно, но это требуется делать 1-2 раза в жизни. Затем конфигурация живет годами без изменений.


                                                                    Про bspwm слышал, конечно, но пока нет необходимости переходить, потому что для моего стиля использования недостатков в dwm нет.

                                                                  0
                                                                  Сам использую i3 и посматриваю на sway (аналог i3 под wayland). Но это то что попробовал первым и сразу остановился, другие не смотрел.

                                                                  (Когда делал скриншоты для этой статьи) У awesome понравилось кнопка на панели для переключения режимов расположения окон
                                                                    0
                                                                    i3
                                                                      0

                                                                      имхо, новичку для знакомства с тайлингом больше всего подойдет i3.у него очевидный конфиг и замечательный хэлп на офсайте.

                                                                        +1

                                                                        I3 очень прост и хорош, всего один файл конфига в доступном формате. Правда я использую форк i3-gaps, я не администратор и с гапсами (растояние между окнами) мне удобнее ну и советую в качестве панели Polybar он более кастомизируется, чем штатный i3bar.

                                                                          0
                                                                          Awesome форева! Конфиги на Lua.
                                                                            +2

                                                                            Регулярно меняющееся API заставило бросить Awesome как страшный сон. В какой-то момент начинаешь использовать компьютер для работы (или развлечений). Переписывать конфиги каждый раз, когда авторам Awesome надоело соблюдать обратную совместимость — это развлечение для школьника или студента, у которого вагон свободного времени. Я сам раньше не понимал таких возмущений.


                                                                            Сейчас я лучше возьму то, что работает без необходимости что-то менять годами, даже десятилетиями (моему конфигу dwm наверное столько, с мельчайшими изменениями, причем не потому что в dwm что-то сломали, а потому что донастраивал со временем).

                                                                              0
                                                                              Ого! Полезная информация, спасибо. Я с Awesome познакомился относительно недавно, видимо не застал ещё смену API. Решил заценить тайловые оконные менеджеры и остановил выбор на нём, поскольку знаком с Lua и нравится идея его использования в конфигах. Ранее из минималистичных, продолжительное время использовал BlackBox, OpenBox и тому подобные боксы.

                                                                              По поводу поддержки обратной совместимости — хорошо понимаю и полностью поддерживаю. Сам в студенческие годы любил перекапывать конфиги и всё переделывать под себя. Сейчас на это нет времени.
                                                                                0
                                                                                Вообще за все долгие годы работы под юниксами, довольно мало времени провёл под иксами. Обычно всё в консоли, локально или удалённо. В силу специфики рода деятельности, на дестктопе, к сожалению, от винды пока деваться некуда. Отраслевой стандарт.

                                                                                Это к чему. Не подскажете, какие именно основные настройки «про себя» делаете, отличные от стандартных? Просто любопытно.
                                                                                  0

                                                                                  Про Awesome — это старый опыт. Возможно, у них стабилизировалось API, меня просто много лет назад достало переписывать конфиг постоянно, и я перешёл на стабильный dwm, в котором почти ничего не меняется годами.


                                                                                  Настройки для себя я уже почти не делаю, пользуюсь почти ванильным Arch Linux. Почти все конфиги, которые устанавливаю на новую машину, находятся здесь:
                                                                                  https://github.com/emorozov/dotfiles


                                                                                  Это почти всё, что я меняю.

                                                                              0

                                                                              +1 к dwm, использую его уже хз сколько лет, не самый навороченный WM в мире, но простой как 3 копейки. Написан на C в весьма кратком и понятном стиле с использованием Xlib, можно хакать даже не будучи знакомым с Xlib и разбираться уже по ходу, также на suckless есть патчи с фичами.

                                                                              0
                                                                              а в каком разделе из перечисленных (и я удивлен почему его вообще нету) должен быть х11?
                                                                              +1
                                                                              Не сказал бы что крыса прям уж такая легковесная.
                                                                              По крайней мере сейчас в сравнении с теми же кедами.
                                                                                +2
                                                                                Линукс на десктопе — это одно большое страдание
                                                                                Днем я работаю на ноуте с убунтой, вечером пересаживаюсь за домашний macbook pro
                                                                                macos намного приятнее
                                                                                Ubuntu — постоянные глюки, уродливый не консистентный дизайн, огромные панели под ничего, отсутствие глобального меню, назойливые обновления которые ничего не фиксят, косой/кривой софт с разных расположением всего что можно, плееры на которые надо искать ман чтобы послушать музыку
                                                                                  +6

                                                                                  Судить о линуксе по одной только убунте как минимум странно. А уж про маны на плеер выглядит как толстый троллинг)

                                                                                    +3
                                                                                    Это был Rhythmbox и в стандартной теме не показывался уровень громкости
                                                                                    Я пробовал почти все, xfce, kde, все гномы и мэйт
                                                                                    Абсолютно все глючное и не протестированное, wifi отваливается, разъем наушников глючит, в kde nautilus падал от простого поиска файлов по regex
                                                                                    Еще более ужасным делает вырвиглазное оформление
                                                                                    От него глаза начинают болеть и краснеть
                                                                                    Любая цветовая гамма подобрана максимально плохо, резкие контрасты над светлым/темным
                                                                                    В понимании gnu темная тема это все черное, и белый браузер
                                                                                    В макоси — дарк тема чуть темнее лайта, но все равно довольно светлая, с комфортными глазу переходами
                                                                                    Unity можно считать первой и последней оболочкой, хоть немного приближенной к нормальному десктопу в мире linux
                                                                                      0
                                                                                      Тёмная тема по умолчанию, вполне вменяемые цвета.
                                                                                        0

                                                                                        И всё это на одной только убунте пробовали)? Уже давно использую федору с гномом, и по стабильности и оформлению эта комбинация меня устраивает. Никаких критических глюков почти не было, а если и были то потом их исправили.

                                                                                      +10

                                                                                      Я одно время был вашим зеркальным отражением. Дома Linux Mint, на работе Mac OS. И Linux был значительно приятнее. Далее чистая вкусовщина:
                                                                                      Mac OS — дурацкий топбар, который непонятно зачем занимает место на экране. Вся информация, которая на нем есть, легко умещается в трее панели задач. Глобальное меню не нужно вообще — этим меню пользуешься раз в сто лет. Самые часто используемые функции все равно в тулбаре в окне приложения.
                                                                                      Странный док — запускаешь приложение в одном месте, минимизируется оно в другую часть дока. А крестик не закрывает приложение, из приложения надо еще дополнительно выходить. Про кнопку как бы "максимизации" — ну, вроде есть люди которым это нравится…
                                                                                      Установка софта по сравнению с Линуксом тоже так себе. Скачиваешь, оно почему-то монтируется как диск и то ли скачанное надо скопировать ручками в папку Applications, то ли содержимое примонтированого диска. Или это от приложения зависит? А у некоторых приложений был установщик, который сам что-то куда-то копировал. Общую логику я не уловил.
                                                                                      Настроить тачпад под tap-to-click и touch-to-drag тоже тот еще квест — надо что-то включать в нескольких местах. Одно из которых Accessability — никогда бы не догадался, если бы не гуглил. И все равно почему-то touch-to-drag периодически глючил и не срабатывал.


                                                                                      Про прослушивание музыки — на МакОС дефолтным плеером был iTunes. После этого критиковать другие плееры просто как-то немного неприлично...

                                                                                        0
                                                                                        Вот сколько смотрю на разные DE, остаётся ощущение, что до сих пор нет ничего настолько лёгкого, «консистентного» и гибкого, как CDE. KDE 1.xx приближалось, но свернуло всё не туда.

                                                                                        А так если надо — приходится настраивать fvwm, ставить vlc для видео и deadbeef для музыки, какой-то Tk софт…
                                                                                        0

                                                                                        Согласен Убунта это больше про то как быстро пересадить пользователей с винды… правда потом на мой взгляд эту эстафету успешно перенял Минт. Линукс в данный момент идет по пути максимально угодить всем, что в любом случаее предполагает наличие "напильника" например собрать свой линукс с каким хочешь интрефейсом и пакетной базой, в ручную править конфиги или лазить в миллионе настроек(на примере КДЕ). Такая свобода, которой нет ни в маке ни винде, ведет к тому что пользователь со временем должен уметь разбираться в базовом устройстве и настроить ее под себя.
                                                                                        Я тоже сидел некоторое время на Убунту и многое мне не нравилось (ломающиеся ppa, прожорство ОС и прочее) и тогда посмотрев рабочие столы других пользователей я решил собрать свою сборку поставил минимальный Дебиан, сверху i3-gaps, добавил picom для визуальных плюшек, свой софт и души не чаю в системе ни багов, ни поломок после апдейтов.
                                                                                        К минусам стоить отметить Линукс и Нвидиа — это отдельная боль(((((

                                                                                          +1

                                                                                          Справедливости ради — во многом это не проблема убунту, а любого линукс-дистрибутива, где будет установлена GNOME и софт идентичный убунтовскому

                                                                                            +1
                                                                                            Полностью не согласен, как пользователь линукса более 8 лет (на работе и дома), а теперь вынужденный пользователь MacOS (на работе). Так что есть что с чем сравнивать.

                                                                                            Вот честно, никогда не понимал и не понимаю, когда пишут gnome 3 ужасен, там все под мобилы заточено. У меня за 5 лет ни разу не возникло никаких проблем с gnome 3. Он просто работает. И все удобно, пользуюсь дефолтной темой без всяких дополнений. Насчет вырвеглазности линуха — очень субъективно. Я вот до сих пор не могу привыкнуть к MacOS, качество итоговой картинки (шрифтов) мне нравится намного меньше, чем в linux.

                                                                                            Установка софта в MacOS — это вообще отдельная тема. И не надо мне кричать про удобный homebrew. Во-первых не очень он и удобный, во-вторых это не официальный софт.

                                                                                            P.S.
                                                                                            вот чего из софта мне реально не хватает на linux — так это punto switcher. Как бы комично не звучало — но пожалуй лучшее изобретение яндекса. А те аналоги, что я пробовал на линуксе — жалкое подобие ((
                                                                                              +2
                                                                                              punto switcher. Как бы комично не звучало — но пожалуй лучшее изобретение яндекса

                                                                                              Но ведь его придумал не Яндекс, а только купил, пусть и весьма давно.
                                                                                                +1

                                                                                                И успешно испортил его своими оптимизациями.

                                                                                                  0
                                                                                                  У меня сейчас 2.1.5.1724 — абсолютно никаких нареканий. Работает отлично
                                                                                                  0
                                                                                                  Возможно, просто сколько помню себя — она принадлежала яндексу. Гугл говорит, что примерно в 2007 году была куплена
                                                                                                  +1
                                                                                                  Для замены punto switcher-а попробуйте xneur.
                                                                                                    0
                                                                                                    Неужели не бывало ситуаций когда открываешь окно настроек в программе, а потом через alt tab фокус не возвращается в него?
                                                                                                    Недавно я случайно альттабнулся во время выбора качества экспорта картинки в GIMP. Знаете что произошло? Окно потерялось. Т.е. материнское окно выбора формата экспорта есть, а дочернего тупо нет и никак на него не альттабнуться. При этом ничего не отзывается даже на закрытие по крестику. Пришлось убить приложение, благо сохранял проект. Я даже не представляю себе такую дурацкую ситуацию на винде.
                                                                                                    В PHPStorm если вызвать диалог создания файла/папки и альттабнуться то модальное окно останется на экране.
                                                                                                    Контекстное меню крадет клики вне себя, в винде любой клик вне сразу идет куда кликнул, без промежуточного действия.
                                                                                                    Повторное нажатие на окно в панели задач ничего не делает, а должно сворачивать-разворачивать окно.

                                                                                                    Я реально не понимаю кто это разрабатывал. Любители страдания пользователей, не иначе.
                                                                                                      0
                                                                                                      Окно потерялось. Т.е. материнское окно выбора формата экспорта есть, а дочернего тупо нет и никак на него не альттабнуться.

                                                                                                      Кстати, та же штука на маке. Запускаете несколько приложений, потом нажимаете "Яблоко — О системе", там выбираете "Проверить обновления", потом закрываете обновления. В итоге окно "О системе" уходит на задний план, причём в списке окон его нет, альттабнуться на него нельзя. Единственный вариант — свернуть или отодвинуть окна всех открытых приложений, чтобы добраться до "О системе".
                                                                                                      Хорошо хоть убивать приложения тут не приходится, просто неприятность :)

                                                                                                    +1
                                                                                                    Единственное чем хороша Макось — GUI, в смысле отрисовки шрифтов и облика объектов интерфейса (их компоновка уже зачастую странная и неудобная). Я потому использую в KDE стиль, косплеящий macOS + шрифты Эппловские с кастомной отрисовкой. В остальном Manjaro Linux KDE для меня идеален. Нужна прога? Несколько кликов мышью, установка за 5 секунд. Обновление системы? Несколько кликов мышью, обновление за пару минут. ВСЁ, больше никаких телодвижений система не требует. Ничего не глючит, не падает, всё бегает резво, комп включен постоянно, ребут раз в 2-3 недели, когда апдейты накатываю.

                                                                                                    Макось я тыкал, шаг влево-вправо — башкой в стену, «будет так, как мы задумали, или пошёл нахер», в топку.
                                                                                                      0
                                                                                                      чем хороша Макось — GUI, в смысле отрисовки шрифтов

                                                                                                      На самом деле нет :( Если экран не высокой плотности, то шрифты ужасны (по моему мнению), на внешних мониторах глаза вытекают

                                                                                                        0
                                                                                                        А на экранах высокой плотности любая ОС нарисует красивые шрифты ))
                                                                                                    +3
                                                                                                    линуксойдов

                                                                                                    Линуксоидов.

                                                                                                    Но даже не это вызывает, хм, раздражение. А то, какого уровня должен быть преподаватель, чтобы задекларировав тему
                                                                                                    как устроена графика в Linux и из каких компонентов она состоит

                                                                                                    вместо этого опубликовать на Хабре ликбез для чайников про DE в Linux, каких можно нагуглить десятки за несколько минут.
                                                                                                      0
                                                                                                      Тема «Как устроена графика в Linux: обзор различных сред оформления рабочего стола».

                                                                                                      Да и уровень у преподавателя вроде отличный и не по одной обзорной статье он определяется. Если вы за час из классического курса по Линукс сможете передать больше сути или более «высшей математике», чтобы у людей сложилось какое-то понимание «как устроен Линукс» — напишите или пришлите ссылку на подобной материал.

                                                                                                      Троллинг прям какой-то)
                                                                                                        +3



                                                                                                        сам себя не похвалишь…

                                                                                                          0
                                                                                                          Вроде и не скрывался…

                                                                                                          А про «уровень преподавателя» написал так как вроде точно лучше (хотя и предвзят) его знаю чем DoctorMoriarty
                                                                                                        +1
                                                                                                        ликбез для чайников про DE в Linux, каких можно нагуглить десятки за несколько минут

                                                                                                        я, честно говоря, примерно то и ожидал по заголовку, думал даже не читать статью.


                                                                                                        а на самом деле как раз всё по делу, может быть не особо глубоко, но так глубоко нужно не статью на хабре писать, а энциклопедию

                                                                                                        +1
                                                                                                        Какой первогном хороший был. Еще бы скринов второгнома, E16, перво-, второ- и третьекед. Шоб видно было, откуда опустились куда.
                                                                                                          0
                                                                                                          Первые кеды очень хорошие были. Никакого вырвиглазия, панель задач сбоку можно было поставить…
                                                                                                            +3
                                                                                                            У меня и сейчас в KDE панель зада сбоку, разве с этим есть какие-то проблемы?
                                                                                                            0
                                                                                                            Надо бы. Не прям уж таки и «опустились», но мысль понятна. Да и сложно сравнивать тогда и сейчас — тогда не было флешек, wifi-настройка сети, мессенджеров, быстрый интернет (и как следствие «быстрая» проверка наличия обновлений),… и всякого другого подобного, что интегрировали в новых рабочих столах и явно от этого легче их не сделали.

                                                                                                            Второгном == MATE
                                                                                                              0
                                                                                                              смотря какое «тогда» — я бы сказал, за последние 20 лет главным прогрессом были шины, dcop, dbus, и последовавшее за ними устранение необходимости по каждому чиху делать su/sudo.

                                                                                                              всё остальное не очень понятно каким местом к DE конкретно относится, тк спокойно решалось и решается внешними сущностями.
                                                                                                            0

                                                                                                            Я с Линуксами обычно работаю как с серверами, из консоли, но довольно интересно узнать об оконной составляющей. И есть такой вопрос: какова совместимость приложений между разными X-ами, DS, DE? У них разные API или все графические приложения нормально работают со всеми оконными системами? Или может это определяется на уровне DS, а DE может быть любым?

                                                                                                              0

                                                                                                              LinuxCertifiedInstructor, рано я похвалил статью, раз после её прочтения остаются такие вопросы.

                                                                                                                0
                                                                                                                Да уж, но вопрос уже даже формулируется в терминах DS/DE/X — знать польза есть
                                                                                                                0
                                                                                                                И сам линуксами больше в консоли работаю. Разработкой по графику не занимаюсь — да вот для таких же как я решил обобщить свои знания про «графику».

                                                                                                                Про Х(DS): «Разных Иксов» пока нет (хотя часто под Х'ами раньше имели в виду XFree86, потом они сменили лицензию, и в Линуксах стал развиваться его форк с более открытой лицензией с названием Xorg. Иногда упоминают определенную версию — например X11 = Xверсии11. Xming — это портированые Xorg под Windows) — это можно сказать примерно одна и та же программа. И программы (X-клиенты), которые в ней отрисовываюся, с ней общаются по своему стандартному Х-протоколу. То есть протокол один и тот же и графическим программам не сильно важно какая конкретная реализация Иксов будет отрисовывать.

                                                                                                                Про DE: Многие функции DE реализованы через стандартные механизмы: D-Bus, Polkit,… — и как следствие приложения примерно одинаково работают в разных DE, хотя внешнее оформление отличается (написанных с использованием разных библиотек: GTK, QT,...). Ну и внешний вид рамки вокруг приложения — это WM(часть DE), а не само приложение отрисовывает.

                                                                                                                В общем мой вердикт графические приложений (не использующих, что то прям сильно специфичного — не знаю что в пример привести такого) нормально работают в любом DE.
                                                                                                                  +1

                                                                                                                  в статье не хватает главного: чем занимается x-сервер, чем занимается dm, чем занимается wm. понятно, что это миллион раз написано, но без этих знаний статья бесполезна (кто знает — ничего нового не увидит, кто не знает — так и не поймёт)

                                                                                                                    0
                                                                                                                    Вроде написано:
                                                                                                                    DM (Display Manager), дисплейный менеджер. Его основные задачи: спросить, каких пользователей пустить в систему, запросить аутентификационные данные (пароль, отпечаток пальца); выбрать, какую среду оформления рабочего стола запустить.

                                                                                                                    WM (Оконный менеджер) — некое приложение, которое отвечает за управление окнами, добавляет возможность: перемещений окон по рабочему столу (в том числе стандартное с зажатием клавиши Alt за любую часть окна, а не только за заголовок); изменение размеров окон, например, перетаскивая за «рамку окна»; добавляет к интерфейсу окна «заголовок (title)» и кнопки сворачивания/разворачивания/закрытия приложения; понятие, какое приложение находится в «фокусе».

                                                                                                                    Display Server — это некий фундамент графики, основная задача которого — работать с видеокартой, монитором и с различными устройствами ввода (клавиатура, мышь, тачпады). То есть приложению (например, браузер или текстовый редактор), которое отрисовывается в «графике», не нужно знать, как напрямую работать с устройствами, не нужно знать про драйверы


                                                                                                                    Хотя угадай тут, что edo1h не хватает
                                                                                                                      +1

                                                                                                                      это не мне, это AivanF не хватило информации в статье, чтобы понять общие принципы. из этого я сделал вывод, что им в статье было уделено недостаточно внимания. та цитата, что вы привели, это только подтверждает: человеку, который «не в теме» вряд ли этих трёх абзацев окажется достаточно для понимания.

                                                                                                                +1
                                                                                                                Меня радует cinnamon тем, что он написан на js почти польностью и баги можно править самолично, ну или допиливать что-то.
                                                                                                                  0
                                                                                                                  TL;DR. Устроена графика хренрва. Сложна, нипанятна, результат отстойный.
                                                                                                                    +1
                                                                                                                    Cinnamon

                                                                                                                    Форк GNOME Shell, предоставляющий пользователям интерфейс в «классическом» стиле (как это было в GNOME2).

                                                                                                                    Может быть я ошибаюсь, но я всегда считал, что «классический» стиль Gnome2 — это двухпанельный. А у Cinnamon все по стандартному — одна панель внизу, «пуск» слева, часы и трей справа.
                                                                                                                    Собственно, двухпанельный вид мне когда-то очень зашёл, когда пользовался gnome fallback/flashback.
                                                                                                                      0
                                                                                                                      «классический» стиль Gnome2 — это двухпанельный

                                                                                                                      это как понимаю когда панель с переключением, между запущенными программами снизу, а на верхней панели — кнопка «Пуск», иконки избранных приложений, иконка настроек сети, часы…

                                                                                                                      По мне(в SUSE так — это и можно судить и по скриншоту выше у Mate(это продолжение Gnome2)) «классический вид» был однопанельный, но вероятно были дистрибутивы которые стали использовать две панели (как у Pantheon на скриншоте выше).

                                                                                                                      При этом часто видел подобное (двухпанельное) оформление (по умолчанию, на разных дистрибутивах) в Mate и в XFCE (хотя нижняя панель иногда там MAC-образного вида).

                                                                                                                      То есть это скорее не DE-специфичное, а дистрибутиво-специфичное.

                                                                                                                    Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

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