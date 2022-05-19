Синдром дефицита внимания и гиперактивности — откуда берутся самые невыносимые хулиганы и что с этим делать

СДВГ стал официальным диагнозом у взрослых и детей, который признан крупными медицинскими, психологическими и образовательными организациями, в том числе Национальным институтом здравоохранения и Министерством образования США.
Но до сих пор сохраняется, и даже среди врачей, мнение, что это «модный выдуманный диагноз».
Поэтому нужно научиться отличать «что это на него нашло?» (то есть эпизодические сложности) от, собственно, дефицита внимания. Чтобы поставить СДВГ, мало проблем с учёбой или плохого поведения. Мало пропускать задания в учебнике, потому что что-то отвлекло. Мало «считать ворон» на уроке. Время от времени такое бывает у каждого, однако у некоторых людей проблемы настолько распространены и серьёзны, что мешают сразу нескольким аспектам их жизни: общению дома, успешности в учебе, реализации на работе.
Так что СДВГ — это либо неусидчивость, импульсивность в принятии любых решений, неспособность сдерживать эмоции и худо-бедно контролировать своё поведение, либо патологическая невнимательность, забывчивость, избегание занятий, требующих постоянных умственных усилий. А нередко — всё вместе. То есть это поведение, которое не укладывается в рамки возрастных норм.
Например, максимальная продолжительность активного внимания у детей в пять–семь лет — 15 минут. Когда ребёнок в три года непоседлив, криклив и не может сосредоточиться на каком-то одном деле дольше 10 минут — это нормально. Если то же самое происходит с ребёнком 9-10 лет, то это уже нарушение.
Вот данные для других возрастов:
- в 7–10 лет — 20 минут;
- в 10–12 лет — 25 минут;
- в 12–15 лет — 30 минут.
Именно на эти нормы, кстати, опирались при разработке СанПиН по организации времени занятий в школах и дошкольных заведениях.
Причины развития СДВГ
Одной причины возникновения синдрома нет, этиология считается мультифакторной.
Сильнее всего, видимо, влияет генетическая предрасположенность, у СДВГ отмечена очень высокая наследуемость — до 74–76 %. Есть несколько генов, которые очень чётко соотносятся с СДВГ, например, гены DAT1 и DRD4.Тем не менее есть целый ряд факторов риска, которые могут являться важными предикторами СДВГ. Проспективные исследования неоднократно связывали курение во время беременности с СДВГ, а также в несколько меньшей степени — воздействие на плод алкоголя и психотропных препаратов. Также свою лепту могут вносить преждевременные роды и низкая масса тела ребёнка при рождении.
И, наконец, есть данные, которые свидетельствуют о вкладе материнского стресса и психосоциальных невзгод во время беременности на развитие данного состояния.
А ещё усугубляют дело тяжёлый эмоциональный фон в семье, низкое социальное положение, СДВГ у родителей.
Как это работает биологически?
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Синдром дефицита внимания с гиперактивностью имеет биологическую основу.
Мозг, по сути, представляет собой огромную электрическую систему, состоящую из множества подсистем, которым необходимо постоянно взаимодействовать друг с другом, чтобы что-то делать. Это так называемые нейронные сети. Исследователи определили несколько основных сетей, которые по-другому работают у людей с СДВГ в отличие от людей без данной проблемы. Эти сети участвуют в вознаграждении, концентрации, планировании, внимании, переключении между задачами и движении.
Существуют данные о том, что некоторые участки мозга человека с СДВГ, такие, как базальные ганглии, вентромедиальные лобные области, гиппокамп меньше по объёму в сравнении со стандартными размерами.
Дефицит нейротрансмиттеров в мозге человека с СДВГ
Чтобы информация передавалась от одного нейрона к другому и от одной сети — к другой, нужны нейтротрансмиттеры. Это биологически активные химические вещества, которые через синаптическое пространство помогают нервным клеткам взаимодействовать и воспроизводить электрические импульсы.
Дофамин и норадреналин — два нейротрансмиттера, которые могут играть роль в развитии СДВГ. Этот синдром был первым расстройством, при котором был обнаружен дефицит норадреналина, и первым расстройством, которое реагировало на лекарства для коррекции этого основного дефицита. Как и все нейротрансмиттеры, норадреналин синтезируется в головном мозге. Основным строительным блоком каждой молекулы норадреналина является допа: эта крошечная молекула превращается в дофамин, который, в свою очередь, превращается в норадреналин.
СДВГ, по-видимому, связан с нарушением активности нейротрансмиттеров в четырёх функциональных областях мозга: это фронтальная кора, лимбическая система, базальные ганглии, ретикулярная активирующая система.
Эти четыре области взаимодействуют друг с другом, поэтому дефицит в одной из них может вызвать проблему в одной или нескольких других областях.
К слову, дефицит определённых нейротрансмиттеров лежит в основе многих распространённых расстройств, включая тревогу, расстройства настроения, проблемы с контролем гнева и обсессивно-компульсивное расстройство.
Может, это просто темперамент и недостаток воспитания?
К сожалению, нет. СДВГ отличается от плохого поведения тем, что ребёнок реально страдает и становится неуспешен в разных областях. Когда речь идёт о темпераменте, человек вполне может себя контролировать. Пусть с постоянными напоминаниями, но — может. СДВГ сильно мешает этому контролю: дома, на учёбе, в общении со сверстниками — везде.
И нет, это не умственная отсталость. Бывает, конечно, так, что эти два диагноза соседствуют друг с другом, но всё-таки в подавляющем большинстве случаев интеллект у детей с СДВГ совершенно сохранён. Страдает именно адаптация в мире, семье и социуме.
Как понять, что у ребёнка СДВГ?
Есть диагностические критерии Американской психиатрической ассоциации DSM-5. Есть международный документ МКБ 10.
И там и там обращается внимание на то, что симптомы должны быть сильно выраженными, продолжаться не менее шести месяцев, проявляться во всех сферах жизни и стартовать до семилетнего возраста. И ещё очень важно исключить другие психические расстройства.
Ребёнку, у которого СДВГ, очень сложно удерживать внимание на задачах, выполнять инструкции, сидеть, не ёрзая, и в течение длительного времени делать работу, которая требует умственных усилий. Он часто не слушает, когда к нему обращаются, постоянно теряет вещи, легко отвлекается, куда-то убегает, когда его просят остаться, и навязчиво вмешивается в чужие разговоры.
С течением времени симптомы и их проявления могут меняться. Но, видоизменённые, они остаются даже во взрослом возрасте.
Такие дети очень зависимы от подбадривающих бонусов и лёгкого дофамина. Собирать любимый конструктор или подолгу читать особо интересную книгу для них не проблема. Проблемы начинаются, только когда нужно заставить себя делать что-то скучное, удерживать тело в спокойном состоянии, а мозг — в активном. Поэтому, хотя СДВГ для специалиста заметен даже в раннем возрасте, к школе его становится невозможно игнорировать уже никому.
Люди с СДВГ склонны к дезорганизации. У детей — беспорядок в комнатах; у взрослых захламлены столы; повседневная деятельность имеет тенденцию быть хаотичной. Чердаки и подвалы, скорее всего, будут заполнены частично завершёнными проектами по шитью или ремонту; ящики стола будут забиты набросками и планами проектов. Многие люди с этим расстройством умны, но, как правило, не успевают, потому что не могут сосредоточиться или поддерживать интерес. Отсюда часто возникают разочарование в семье, неуспешность на работе, несостоятельность внутри рабочего коллектива и среди друзей.
СДВГ может развиваться по-разному. Но в основном по мере взросления постепенно становится легче. Симптомы гиперактивности и импульсивности значительно снижаются в школьные годы. А вот симптомы невнимательности проявляют большую устойчивость и медленнее уменьшаются с возрастом.
В целом исследования показали, что примерно у 1/3 детей с СДВГ наблюдается ремиссия во взрослом возрасте, в то время как у остальных сохраняются либо полный синдром (до 15 %), либо выраженные симптомы, не соответствующие полным диагностическим критериям.
Синдром встречается только у детей?
Нет, статистика гласит, что этот синдром встречается у 2,5–4 % взрослых людей. То есть, по сути, это пожизненный диагноз. Но может случиться и так, что человек прожил всю жизнь и только потом узнал, что у него, оказывается, — СДВГ. Вовремя не диагностировали, не обратили внимания. Не знали.
У взрослых СДВГ может маскироваться. Например, невнимательность и импульсивность со временем перерастают в сложности с концентрацией внимания или психическое беспокойство, дефицит рабочей памяти и т. д.
Лечение у взрослых, как правило, направлено на облегчение симптомов.
Прогнозы на жизнь очень сильно зависят от внутрисемейных факторов. Но в целом люди с СДВГ могут быть вполне успешными врачами, инженерами, программистами — кем угодно.
Вот как, например, описывает свою ситуацию взрослый пациент с СДВГ: «Учителя, семья и друзья называли меня «космическим кадетом», так как я всегда терялся в своих мыслях, терял вещи и т. д. Я чувствовал себя другим и недостойным. Во взрослом возрасте чувство неполноценности осталось, но теперь оно смешалось с импульсивностью и навязчивостью, которые навредили моим отношениям. Только когда мне исполнилось 39 лет, мне поставили диагноз СДВГ».
Есть два способа решить эту проблему
Главную роль играет правильный подход к воспитанию и обучению.
Принять ребёнка таким, какой он есть. Признать, что он не делает гадостей назло. Выстроить вокруг него определённую поддерживающую среду.
Важно учитывать следующее:
- У детей с СДВГ нарушено чувство времени. Они не способны правильно оценить, сколько минут им нужно для какого-то действия, сколько уже прошло и сколько осталось. Стимулирующие препараты, кстати, на эту особенность никак не влияют. Так что чёткое расписание, по которому живёт ребёнок, очень важно. И, кроме того, внешние опоры: будильники, ежедневники, чек-листы.
- Дети с СДВГ очень зависят от дофамина, поэтому важно ввести чёткую визуализированную систему поощрения. Например: принёс «5» по математике — получил наклейку. Собрал 15 наклеек — на выходных едем в зоопарк. То есть нужны короткие чёткие задания с быстрыми бонусами, чтобы постоянно поддерживать мотивацию на достаточно высоком уровне. Все награды и наказания — только здесь и сейчас. Обещания в стиле: «Если будешь хорошо себя вести, то на день рождения получишь велосипед» не работают. И уж тем более не работают фразы типа: «Не будешь учиться — не сможешь найти хорошую работу, когда вырастешь».
- Безумно важна похвала. За любые мелочи. Если ребёнок постоянно слышит только критику в свой адрес, то его самооценка падает и желание делать что бы то ни было исчезает.
- Физический контакт работает лучше, чем слова. Разыгрался — остановить, приобнять, взять за руку. Только никакого ремня, умоляю!
Отдельный вопрос — программа просвещения учителей. К сожалению, они часто, не понимая, что происходит, ругают таких детей, считают хулиганами, отсаживают на последнюю парту. Иногда даже унижают. Или, наоборот, машут рукой и полностью игнорируют, мол, делай, что хочешь. А ребёнок с СДВГ, конечно, без должного контроля совершенно теряет берега.
Но если учитель понимает, что это за расстройство и какие правила нужны, то у него такие дети становятся куда более успешными и управляемыми.
Ну и совсем уж идеальный вариант — это частная школа или семейные классы, где учитель более лоялен и менее требователен, готов подбирать интересные задания и делать паузы.
Шанс обойтись без медикаментозных препаратов очень и очень велик.
Кстати, про медикаменты. Препараты, которые применяют при СДВГ, можно поделить на несколько групп.
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Психостимуляторы: метилфенидат, амфетамин и его соли, дексамфетамин
Плюсы
Эти препараты стимулируют головной мозг, повышают и уравновешивают уровень нейротрансмиттеров.
Человек становится спокойнее и внимательнее, лучше контролирует своё поведение.
Метилфенидат способствует обратному захвату так необходимых норадреналина и дофамина из синаптического пространства (то есть места, где нейроны связываются через нейротрансмиттеры для передачи сигналов) в пресинаптические нейроны.
Амфетамин же на обратный захват никак не влияет, но зато стимулирует выброс большого количества катехоламинов (то есть дофамина и норадреналина) в синаптическую щель.
При этом амфетамин состоит из смеси зеркальных стереоизомеров. Для оптимизации терапевтического эффекта иногда используют высокоочищенный правовращающий стереоизомер дексамфетамин.
Он отличается более сильным взаимодействием с дофаминовыми рецепторами. После того как уровни нейромедиаторов повышаются, пациенту становится легче сосредоточиться. Это улучшает качество жизни.
К сожалению, амфетамин и его производные могут использоваться в «развлекательных» целях и формировать зависимость. При регулярном употреблении в больших дозах этот психостимулятор приводит к истощению и амфетаминовым психозам. Поэтому препарат разрешён в ограниченном количестве стран и строго контролируется.
Минусы
При бесконтрольном приёме препаратов возникает эффект эйфории. По последним данным, злоупотребление стимулирующими препаратами среди студентов и подростков как с СДВГ, так и без него неуклонно растёт. Психостимуляторы помогают им концентрироваться, улучшают память и ускоряют скорость реакции в обмен на нарушения сна, панические расстройства, суицидальные мысли и потерю связи с реальностью.
А ещё в Америке происходит интересная история, связанная с препаратом аддералл, который состоит из нескольких солей амфетамина. Статистика утверждает, что за период с 2002 по 2010 год количество рецептов, по которым его получали женщины в возрасте от 26 до 39 лет, увеличилось аж на 750 %. А некоторые ещё и подворовывали эти таблетки у своих детей. Аддералл нужен был им всем для того, чтобы быть теми самыми идеальными «супермамами» из соцсетей. Держать марку. Вести активную жизнь, строить карьеру, содержать дом чуть ли не в стерильности, активно сбрасывать вес (есть у препарата и такой эффект) и успевать вообще всё.
Остаётся только добавить, что в США эти препараты относятся к подлежащим контролю психотропным веществам, а в России они приравнены к наркотикам и строжайше запрещены. Поэтому для пациентов нашей страны это направление терапии недоступно.
Ингибиторы обратного захвата норадреналина. Атомоксетин (в России основной торговый препарат — «Страттера»)
Плюсы
Контролирует симптомы на время приёма. Довольно неплохо.
Минусы
Снова большой список побочных эффектов: тошнота, головокружение, тахикардия, бессонница, боли в животе, агрессивное поведение и так далее. По моим наблюдениям, около 30 % детей заканчивают его принимать из-за этих побочек.
Антагонисты адренорецепторов: гуанфацин и клонидин (вы все слышали его второе название — клофелин)
Плюсы
Эти препараты убирают избыточную реакцию нервной системы.
Минусы
Они не так эффективны, как нам хотелось бы. Имеют свой обширный список побочных эффектов, среди которых — выраженная седация, головокружение, раздражительность, ортостатическая гипотензия, сухость слизистых, запоры.
И сонливость — такая сильная, что мешает учиться.
К тому же ещё с лихих 90-х за клонидином (под торговым названием «Клофелин») тянется дурная слава. Гуанфацин найти на российских прилавках невозможно.
Антидепрессанты с эффектом обратного захвата норадреналина: нортриптилин, дезипрамин, имипрамин, запрещённый в России бупропион
Плюсы
Нормализация настроения и снижение чувства тревоги. Влияние препаратов на нейромедиаторы, норадреналин и серотонин.
Минусы
Достаточно большой список побочных эффектов и ограничений. Ограниченное использование у детей. При этом СИОЗСиН не влияют на обратный захват дофамина, который играет важную роль в этом синдроме.
Также несколько слов хочется сказать про наши «дорогие» ноотропы, нейтротрофики и иже с ними (пантогам, фенибут, кортексин, церебролизин). Данные препараты не имеют какой-либо серьёзной доказательной базы и не должны назначаться в принципе и у детей с СДВГ — в частности.
Если принято решение о корректировке СДВГ с помощью лекарств, то все они подбираются индивидуально, максимально осторожно и медленно, с оглядкой на эффективность и побочные эффекты.
Но всё-таки мы стараемся адаптировать детей без медикаментов там, где это возможно.
Как подбирают лекарства?
Чтобы перейти от психологической поддержки к медикаментозной терапии, нужны очень чёткие показания.
Для детей дошкольного возраста делать это вообще нежелательно. Для них терапия первой линии — это программа обучения родителей.
Для школьников и молодых людей с умеренными нарушениями к этим программам добавляется когнитивно-поведенческая терапия.
Фармакологическое же лечение назначается для:
- детей с тяжёлыми симптомами и нарушениями;
- тех, кто отказывается от немедикаментозных вмешательств;
- тех, кому поведенческая терапия помогает недостаточно хорошо.
Для взрослых с умеренными или тяжёлыми нарушениями на первое место тоже выходят медикаменты. И только на второе — психотерапия.
В любом случае лечение должно быть адаптировано к индивидуальным потребностям и текущему уровню тяжести симптомов.
Сопутствующие заболевания
Около 70 % детей с СДВГ имеют как минимум еще одно сопутствующее расстройство. Наиболее распространёнными сопутствующими заболеваниями являются вызывающее оппозиционное расстройство, тревожные расстройства и расстройства обучения и речи.
Также СДВГ нередко встречается у детей с аутизмом и умственной отсталостью.
Соседство СДВГ, аутизма, низкого интеллекта и повышенной агрессивности — очень чёткий фактор плохого прогноза на жизнь. Таким людям сложно собой управлять, они часто попадают в плохие компании, особенно если у родителей по каким-то причинам не получается заниматься детьми и принимать их такими, какие они есть.
А можно сдать генетический анализ на СДВГ?
Пока нельзя. Такие исследования начали проводиться совсем недавно, и результатов пока нет. Так же обстоит ситуация с аутизмом.
С СДВГ таких чётких причин выделить пока не получилось. Нам сейчас известны только факторы, которые часто встречаются при оценке анкет детей с этим синдромом, и всё.
К кому идти, если есть подозрение на СДВГ?
Первым делом нужно обратиться к неврологу. Он даст заполнить определённые опросники, проведёт тесты, поставит диагноз, поймёт суть расстройства. Может назначить препараты из того небольшого арсенала, которым мы обладаем.
Но корректировкой состояния в поликлиниках обычно не занимаются, так как за 15 минут приёма собрать полноценный анамнез и рассказать пациентам о сути проблемы (а рассказывать там нужно долго и подробно) абсолютно невозможно.
Если диагноз «СДВГ» поставлен — нужно обучить родителей правильно себя вести с ребёнком, психолог может дать какие-то техники ауторегуляции и рекомендации по организации быта.
Если есть сопутствующие проблемы типа дисграфии или дислексии, то нужны занятия с логопедом.
Свои подходы есть и у нейропсихологов. Правда, у них пока очень невелика доказательная база.
Итого
- СДВГ — это неусидчивость, невнимательность и импульсивность, которые не укладываются в рамки возрастных норм развития, а не просто плохое поведение и воспитание.
- Это мультифакторный синдром, точные причины его возникновения выявить пока не представляется возможным.
- В большинстве случаев этот диагноз пожизненный, симптомы могут уменьшаться или видоизменяться с возрастом.
- Интеллект при СДВГ в большинстве случаев не страдает.
- Основа терапии — это в первую очередь обучение родителей, когнитивно-поведенческие техники и грамотная адаптация в среде. И только во вторую — медицинские препараты.
Этот материал был сильно упрощён. Если у вас есть более точные вопросы по СДВГ у детей, то мы с удовольствием подробно ответим. Если вопросы по СДВГ у взрослых — это не совсем наша специализация, здесь мы не чувствуем себя так уверенно, как в среде детских проблем, но дать общие советы сможем.
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