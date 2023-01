Управление пакетами с помощью модулей Go: Прагматическое руководство

Быстрый запуск

Только что мигрировали mkcert в модули (с vendor/ для обратной совместимости) и все прошло гладко

https://github.com/FiloSottile/mkcert/commit/26ac5f35395fb9cba3805faf1a5a04d260271291



FAQ: Должен ли я коммитить go.sum в git?

A: Определенно да. С ним обладателям ваших источников не нужно доверять другим репозиториям GitHub и владельцам пользовательских путей импорта. Уже на пути к нам нечто получше, ну а пока это та же модель, что и хэши в lock-файлах.

Модули — это способ борьбы с зависимостями в Go. Изначально представленные в качестве эксперимента, модули предполагают вывести на поле в качестве нового стандарта для управления пакетами с версии 1.13.Я нахожу эту тему достаточно необычной для новичков, пришедших с других языков, и поэтому я решил собрать здесь некоторые соображения и советы, чтобы помочь другим, таким же как я, получить представление об управлении пакетами в Go. Мы начнем с общего знакомства, а затем перейдем к менее очевидным аспектам, включая использование папки vendor, использование модулей с Docker в разработке, зависимости инструментов и т. д.Если вы уже знакомы с модулями Go и знаете Wiki , как свои пять пальцев, эта статья, вероятно, не будет для вас очень полезной. Но для остальных, однако, она может сэкономить несколько часов проб и ошибок.Так что если вам по пути, запрыгивайте и наслаждайтесь поездкой. Если в ваш проект уже интегрировано управление версиями, вы можете просто запуститьИли указать путь к модулю вручную. Это что-то вроде имени, URL и пути импорта для вашего пакета:Эта команда создаст файл, который одновременно определяет требования проекта и лочит зависимости на их правильные версии (в качестве аналогии для вас, это как, объединенные в один файл):Запустите, чтобы добавить новую зависимость в ваш проект:Теперь наш файлвыглядит следующим образом:Поскольку мы еще нигде в нашем проекте не импортировали этот пакет, он был помечен как. Мы можем привести это в порядок с помощью следующей команды:В зависимости от текущего состояния вашего репозитория, она либо удалит неиспользуемый модуль, либо удалит комментарийВ глобальном плане цельсостоит также в добавлении любых зависимостей, необходимых для других комбинаций ОС, архитектур и тегов сборки.Следите также за тем, чтобы после добавления зависимости был создан файл. Вам может показаться, что это lock-файл. Но на самом делеуже предоставляет достаточно информации для на 100% воспроизводимых сборок. Файлсоздается в проверочных целях: он содержит ожидаемые криптографические контрольные суммы содержимого отдельных версий модуля.Команды, автоматически загрузят все отсутствующие зависимости, хотя вы можете сделать это явно с помощью, чтобы предварительно заполнить локальные кэши, которые могут оказаться полезными для CI.По умолчанию все наши пакеты из всех проектов загружаются в каталог. Мы обсудим это подробнее позже.Вы можете использоватьилидля обновления зависимостей до последней минорной версии или патча соответственно.Но вы не можете обновиться так до мажорных версий. Код, включаемый в модули Go, должен технически соответствовать следующим правилам:По-видимому, это сделано для того, чтобы разные версии пакетов могли быть импортированы в одной сборке (см. diamond dependency problem ).В двух словах, Go ожидает, что вы будете очень осмотрительны при внесении мажорных версий.Вы можете указать необходимый модуль для своего собственного форка или даже локального пути к файлу, используя директивуРезультат:Вы можете удалить строку вручную или запустить:Исторически весь код Go хранился в одном гигантском монорепозитории, потому что именно так Google организовывает свою кодовую базу, и это сказывается на дизайне языка.Модули Go — это своего рода отступление от этого подхода. Вам больше не нужно хранить все свои проекты вТем не менее, технически все ваши загруженные зависимости все еще помещаются в. Если вы используете Docker-контейнеры при локальной разработке, это может стать проблемой, поскольку зависимости хранятся вне проекта. По умолчанию они просто не видны в вашей IDE.Обычно это не проблема для других языков, но это то, с чем я впервые столкнулся при работе с кодовой базой Go.К счастью, есть несколько (недокументированных) способов решения этой проблемы.На первый взгляд это может показаться нелогичным, но, вы можете переопределить его GOPATH, чтобы он указывал на каталог проекта для того, чтобы пакеты были доступны из хоста:Популярные IDE должны иметь возможность установить GOPATH на уровне проекта (рабочей области):Единственный недостаток этого подхода — отсутствие взаимодействия со средой выполнения Go на хост-компьютере. Вы должны выполнять все команды Go внутри контейнера.Еще один способ — скопировать зависимости вашего проекта в папкуСледует сразу отметить: мыGo прямую загрузку материалов в папку vendor: с модулями это невозможно. Мы просто копируем уже загруженные пакеты.К тому же, если вы отвендорите свои зависимости, как в примере выше, затем очистите, а затем попробуйте добавить несколько новых зависимостей в ваш проект, вы увидите следующее:Более того, в этой недавно созданной vendor-папке отсутствует много вещей:Типичный файл Docker Compose выглядит следующим образом (обратите внимание на привязки томов):Обратите внимание, что я НЕ комичу эту vendor -папку в систему контроля версий или не собираюсь использовать ее в продакшене. Это строго локальный сценарий разработки, который обычно можно найти в некоторых других языках.Однако, когда я читаю комментарии от некоторых мейнтейнеров Go и некотроые предложения, связанные с частичным вендорингом (ЧЕ?), у меня складывается впечатление, что изначально эта фича предназначалась не для этого юзкейса.Один из комментаторов на reddit помог мне пролить свет на это:Да, не похоже на что-либо из того, что может меня заинтересовать.Согласно команде Go, вы можете запросто подключить вендоринг, установив переменную среды. Я не рекомендую так делать. Использование флагов просто сломаетбез предоставления каких-либо других преимуществ для вашего ежедневного рабочего процесса:На самом деле, единственное место где вам нужно подключить вендоринг — это ваше IDE:После нескольких проб и ошибок я пришел к следующей процедуре для добавления вендорных зависимостей в этом подходе.Вы можете потребовать зависимость с помощьюЗатем импортируйте его куда-нибудь в своем коде:Наконец, отвендорите ваши зависимости заново:Существует ожидающее рассмотрения предложение разрешить go mod vendor принимать определенные шаблоны модулей, которые могут решить (а могут и не решить) некоторые из проблем связанные с этим рабочим процессом.уже автоматически требует пропущенные импорты, поэтомуявляется необязательным в этом рабочем процессе (если вы не хотите указывать ограничения версии). Однако, без шага 2 она не подхватит загруженный пакет.Этот подход лучше взаимодействует с хост-системой, но он довольно запутан, когда дело доходит до редактирования ваших зависимостей.Лично я думаю, что переопределение GOPATH является более чистым подходом, поскольку он не жертвует функциональность. Тем не менее, я хотел показать обе стратегии, потому что папка vendor может быть привычнее для людей, пришедших с других языков, таких как PHP, Ruby, Javascript и т. д. Как вы можете увидеть из махинаций, описанных в этой статье, это не особенно хороший выбор для Go.Нам может понадобиться установить некоторые инструменты на основе Go, которые не импортируются, а используются как часть среды разработки проекта. Простым примером такого инструмента является CompileDaemon , который может наблюдать за вашим кодом на предмет изменений и перезапускать ваше приложение. Официально рекомендуемый подход заключается в добавлениифайла(имя не имеет значения) со следующим содержанием:Ну вот и все. Я надеюсь, что вы не будете так же озадачены, как я, когда я впервые начал использовать модули Go. Вы можете посетить Go Modules wiki для получения более подробной информации.