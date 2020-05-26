Управление пакетами с помощью модулей Go: Прагматическое руководство

Быстрый запуск

go mod init

go mod init github.com/you/hello

go.mod

package.json

package-lock.json

module github.com/you/hello go 1.12

go get

# use Git tags go get github.com/go-chi/chi@v4.0.1 # or Git branch name go get github.com/go-chi/chi@master # or Git commit hash go get github.com/go-chi/chi@08c92af

go.mod

module github.com/you/hello go 1.12 require github.com/go-chi/chi v4.0.2+incompatible // indirect

+incompatible

// indirect

go mod tidy

// indirect

go.mod

go.mod

go.mod)

// indirect

go mod tidy

go.sum

go.mod

go.sum

go.sum

Только что мигрировали mkcert в модули (с vendor/ для обратной совместимости) и все прошло гладко

https://github.com/FiloSottile/mkcert/commit/26ac5f35395fb9cba3805faf1a5a04d260271291



$ GO111MODULE=on go1.11rc1 mod init $ GO111MODULE=on go1.11rc1 mod vendor $ git add go.mod go.sum vendor $ git rm Gopkg.lock Gopkg.toml Makefile





FAQ: Должен ли я коммитить go.sum в git?

A: Определенно да. С ним обладателям ваших источников не нужно доверять другим репозиториям GitHub и владельцам пользовательских путей импорта. Уже на пути к нам нечто получше, ну а пока это та же модель, что и хэши в lock-файлах.

go build

go test

go mod download

$GOPATH/pkg/mod

Обновление версий пакетов

go get -u

go get -u=patch

Соответствовать semver (пример тега VCS v1.2.3).

Если модуль версии v2 или выше, мажорная версия модуля должна быть включена как /vN в конце пути модуля, используемого в файле go.mod , и в пути импорта пакета:

import "github.com/you/hello/v2"

Замена импортированных модулей

replace

go mod edit -replace github.com/go-chi/chi=./packages/chi

module github.com/you/hello go 1.12 require github.com/go-chi/chi v4.0.2+incompatible replace github.com/go-chi/chi => ./packages/chi

go mod edit -dropreplace github.com/go-chi/chi

Попроектное управление зависимостями

$GOPATH

$GOPATH/pkg/mod

Вариант 1. Установите GOPATH внутри каталога вашего проекта.

version: '3.7' services: app: command: tail -f /dev/null image: golang:1.12.6-stretch environment: # Все ваши зависимости будут расположены прямо здесь - /code/.go/pkg/mod - GOPATH=/code/.go ports: - 8000:8000 volumes: - ./:/code:cached working_dir: /code

Вариант 2: Вендоринг ваших зависимостей

vendor

go mod vendor

$GOPATH/pkg/mod

Go перестроит кэш загрузки для всех пакетов по $GOPATH/pkg/mod/cache . Все загруженные модули будут скопированы в $GOPATH/pkg/mod . И, наконец, Go скопирует эти модули в vendor папку, удаляя примеры, тесты и некоторые другие файлы, от которых вы напрямую не зависите.

version: '3.7' services: app: command: tail -f /dev/null image: golang:1.12.6-stretch ports: - 8000:8000 volumes: # Это кэш модулей go, без него вам придется повторно загружать все зависимости после перезапуска контейнера - modules:/go/pkg/mod/cache - ./:/code:cached working_dir: /code volumes: modules: driver: local

GOFLAGS=-mod=vendor

go get

Шаг 1. Требование

go get

go get github.com/rs/zerolog@v1.14.3

Шаг 2. Импорт

import ( _ "github.com/rs/zerolog" )

Шаг 3. Вендоринг

go mod vendor

go mod vendor

go get

Зависимости инструментов

tools.go

// +build tools package tools import ( _ "github.com/githubnemo/CompileDaemon" )

Ограничение // +build tools не позволяет вашим обычным сборкам фактически импортировать ваш инструмент.

не позволяет вашим обычным сборкам фактически импортировать ваш инструмент. Выражение import позволяет командам go точно записывать информацию о версии ваших инструментов в файл go.mod вашего модуля.