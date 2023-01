Коллекционирую лучшие C++ практики

Что-то наши публикации всё больше о плохом, чем о хорошем. Здесь баг, тут код с запахом, это антипаттерн, вот так писать не надо. Помогите увидеть светлую сторону программирования на С++. Оставляйте комментарии.

Я увидел на Reddit дискуссию "Good repos for beginners to browse that follow best modern C++ practices (including testing, static analysis etc...)". Обсуждение получилось не очень большое и интересное. И тут я подумал, а не попробовать ли повторить опрос на Хабре, как я поступил с вредными советами.

Кстати, идея с вредными советами развивается. Скоро я планирую выпустить мини-книгу с 60 антисоветами по C++. Подписывайтесь на ежемесячную рассылку у нас на сайте, чтобы не пропустить наиболее интересные публикации.

Итак, тема вредных советов раскрыта :). Время пособирать хорошие практики!

Я начну, а вас приглашаю присоединиться и написать в комментариях:

какие инструменты вы рекомендуете;

какие интересные и полезные библиотеки используете;

какие проекты можно посмотреть с точки зрения обучения;

посоветуйте практики, стандарты кодирования;

и так далее.

Стартеры

ModernCppStarter. Kick-start your C++! A template for modern C++ projects using CMake, CI, code coverage, clang-format, reproducible dependency management and much more. gui_starter_template. This is a C++ Best Practices GitHub template for getting up and running with C++ quickly.

Проекты для изучения

Примечание для себя. Если буду потом писать статью по собранной информации, надо проверить эти и другие предложенные проекты с помощью PVS-Studio. А то библиотеки разные бывают... Не хочется что-то потенциально глючное рекомендовать как пример для подражания.

Diligent Engine. A Modern Cross-Platform Low-Level 3D Graphics Library and Rendering Framework Tweet. JSON for Modern C++. Intuitive syntax. Trivial integration. Serious testing. Memory efficiency. Speed. Stroika is a modern, portable, thread-savvy, C++ application framework. It makes writing high performance C++ applications easier by providing safe, flexible, modular building blocks. concurrencpp. Modern concurrency for C++. Tasks, executors, timers and C++20 coroutines to rule them all. awesome-hpp. A curated list of awesome header-only C++ libraries.

Ускорение сборки

Я отсылаю к статье коллеги "Ускорение сборки C и C++ проектов" и его же лекцию на эту тему. Есть разные старые и новые дискуссии на эту тему. Жду разного нового интересного на эту тему от читателей. Заранее спасибо.

Стандарты кодирования и рекомендации

The C++ Core Guidelines are a collaborative effort led by Bjarne Stroustrup, much like the C++ language itself. They are the result of many person-years of discussion and design across a number of organizations. Collaborative Collection of C++ Best Practices. This online resource is part of Jason Turner's collection of C++ Best Practices resources. Кстати, раз упомянули Джейсона, стоит ещё оставить ссылочку на его канал C++ Weakly. Google C++ Style Guide. The goal of this guide is to manage this complexity by describing in detail the dos and don'ts of writing C++ code. These rules exist to keep the code base manageable while still allowing coders to use C++ language features productively.

Динамический анализ кода

AddressSanitizer для поиска ошибок с памятью. LeakSanitizer для поиска утечек памяти. ThreadSanitizer для поиска гонки данных и взаимных блокировок. MemorySanitizer для поиска использования неинциализированной памяти. HWASAN, или Hardware-assisted AddressSanitizer, новый вариант AddressSanitizer, что потребляет меньше памяти. UBSan для поиска неопределённых поведений в программе.

Статические анализаторы кода

Здесь я прикинусь дурачком и вспомню только наш PVS-Studio. А что, очень хороший мощный статический анализатор кода. Используя его, вы сможете находить множество ошибок и потенциальных уязвимостей ещё на этапе написания C++ кода. TODO. Прошу читателей делиться собственным успешных опытом использования других статических анализаторов кода.

Книги и другие ссылки

Ваша очередь

Прошу делиться всем, что, на ваш взгляд, полезно C++ программистам!