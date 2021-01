10 лучших бесплатных CRM систем для бизнеса

СRM

Количество

пользователей

Количество

контактов

хранилище

HubSpot CRM

Неограниченно

1 миллион

Нет

Freshsales

Неограниченно

Неограниченно

Неограниченно

Workbooks.com

2

Нет

1 GB

Zoho CRM

10

Нет

1 GB

Really Simple Systems

2

Неограниченно

100 MB

Insightly

2

Нет

200 MB

Apptivo

3

Неограниченно

500 MB

Capsule CRM

2

250

10 MB

Cloze

Нет

Нет

Нет

Zoho ContactManager

1

500

Нет



Стартапы и малый бизнес ищут ПО СRM для управления постоянно растущей базой клиентов, а также для контроля качества обслуживания важных клиентов. Однако для «наименьших» представителей малого бизнеса покупка и установка СRM системы может требовать больших затрат времени и денег.Однако с развитием бизнеса растет и потребность в централизованной системе управления отношений с клиентами. Ведение полного учета обращений клиентов усложняется по мере увеличения объемов; нехватка места для хранения всей информации, данных о потенциальных клиентах, деловых контактах и возможных статей доходов приводит к неизбежным финансовым потерям.Малому бизнесу и стартапам необходимо место для удобного хранения данных о клиентах, инструменты для прогнозирования и проведения маркетинговых активностей.К счастью, основываясь на отзывах реальных пользователей G2 Crowd, мы составили список из 10 лучших (на основе оценок пользователей по удобству использования) бесплатных CRM-инструментов! Часть CRM компаний в этом списке предлагают бесплатно использовать свое ПО только в течение пробного периода, другие — абсолютно бесплатны.Мы составили этот список, желая облегчить представителям малого бизнеса выбор систем управление отношений с клиентами, не требующих больших капиталовложений — так что приготовьтесь получить все возможности бесплатных CRM-систем!HubSpot CRM предоставляет вам все необходимое для организации, отслеживания и взращивания ваших клиентов, при этом количество пользователей и контактов не ограничено. Стоит упомянуть о том, что данная система обладает инструментами для отслеживания и ведения email-маркетинговых компаний, может быть интегрирована с любым ПО по автоматизации маркетинговой активности по вашему выбору. Слишком хорошо, чтобы быть правдой, не так ли? К счастью для малого бизнеса, это на 100% реально и на 100 процентов бесплатно навсегда.HubSpot CRM — самая популярная система в этом списке, более 500 отзывов от пользователей малого бизнеса. В целом, она может похвалиться тем, что вошла в более чем 700 обзоров CRM-систем, и имеет отличные рейтинги по функциям автоматизации маркетинга, при чем рейтинг email-маркетинга достигает 90% (значительно выше среднего показателя 78%). Пользователи также отметили функции отслеживания электронных сообщений, простоту использования и создание каналов продаж в качестве причин, по которым они любят эту платформу.(прим: это самый популярный / полезный отзыв, получивший наивысшую оценку пользователей)«Если вы ищете бесплатную (и многофункциональную) CRM-платформу, это именно то, что нужно. Потрясающая возможность создавать / редактировать собственный канал продаж. Не могу не упомянуть о контактах. Стоит только ввести некоторую основную информацию о потенциальных клиентах, как Hubspot сам найдет дополнительные контактные данные по клиентам.» — отзыв Max J. J.Данная версия CRM от Freshsales обладает отличными возможностями для малого бизнеса, необходимыми для управления клиентами, контактами и продажами. Есть интеграция с Zapier (данные), Freshdesk (сервис тикетов для службы поддержки), Mailchimp (email-маркетинг) и Google Apps. Все это помогает увязать воедино все части вашего бизнеса. Бесплатная платформа Freshsales дает доступ на 10 пользователей, благодаря чему является хорошим выбором для растущей команды.Freshsales — одна из самых рейтинговых CRM-систем с рейтингом 94% по простоте установки (средний показатель 82%), по качеству поддержки (средний показатель 85%) и простоте ведения бизнеса (средний показатель 87%). На основании ответов пользователей можно сказать, что Freshsales движется в правильном направлении с рейтингом 97% (по сравнению со средними 83%). Вот это да!«Для Freshsales характерна гибкость в настройке процессов и интеграций. Все, включая телефонные звонки, имейлы и автоматизацию в целом, подключено к одному интерфейсу, который очень прост в поддержке и управлении, а также легкодоступен из любой любой точки мира, где есть интернет и браузер. Что касается интеграций с другими продуктами, то такие крупных сервисы как Календарь Google (для корпоративного планирования), MailChimp (для e-mail кампаний) и его собрат Freshdesk (для службы поддержки и сбора работы с клиентами) являются надежным выбором». — отзыв Jose Q.Workbooks.com объединяет команды по продажам, маркетингу и обслуживанию клиентов в единое целое, и все бесплатно! Это бесплатное предложение ограничено 2 пользователями, но в ответ вы получаете много преимуществ. Workbooks.com помогает отслеживать ваши лиды, вести и анализировать маркетинговые кампании, создавать базу запросов для улучшений отношений с клиентами.Бесплатная платформа CRM от Workbooks.com открывает большие возможности, а легкий в использовании интерфейс позволяет намного легче управлять любой комбинацией инструментов платформы. Пользователи восхищаются функциями персональной настройки, благодаря которым упрощается и ускоряется управление лидами и составление отчетов. Таким образом Workbooks.com достигает рейтинга 87% за возможности персональной настройки (средний показатель 81%).«В связи с большой многозадачностью ПО большинства CRM платформ довольно сложно в использовании. Однако у Workbooks.com прекрасный пользовательский интерфейс. Система разработана так, чтобы походить на Windows, включая рабочий стол и стартовое меню. Она очень интуитивно понятная и знакомая. Наиболее часто используемые инструменты можно хранить на рабочем столе, а остальное продумано организовано в стартовом меню. Благодаря этому всегда можно быстро найти все, что хочешь за один клик. И в отличие от других систем здесь нет никакого риска не справиться.” — отзыв Madhu S.Имя Zoho широко известно в мире малого бизнеса, и их бесплатная платформа CRM является хорошим вариантом для стартапов, среднего и малого бизнеса. Она предоставляет возможности для формировании детализированных отчетов, а также может расти с вами по мере роста вашей компании. Бесплатная версия платформы Zoho подходит для использования не более 10 пользователями.В целом пользователи очень довольны, они отмечают большое количество дополнений для малого бизнеса, а также способность расти вместе с ростом вашей компании. Некоторые функциональные дополнения включают Zoho Desk (служба поддержки и тикетинг), Zoho Books (бухгалтерское ПО), Zoho Campaign (маркетинг). Благодаря такому комплексному подходу пользователи могут эффективно координировать информацию о потенциальных клиентах и линии коммуникации всего отдела продаж.“Линейка продуктов Zoho позволяет мне и моей команде не только ежедневно координировать суть наших ежедневных задач и целей, а и дает полную ясность того, ЗАЧЕМ все происходит, и благодаря этому мы достигаем главных целей. Возможность иметь такую функциональную платформу за столь низкую цену (по сравнению с большинством других платформ CRM, представленных на рынке) это огромное преимущество.” — отзыв Matt M.Бесплатное предложение от Really Simple Systems предназначено для малого бизнеса, и ставит перед собой цель упростить использование и предоставить все необходимые инструменты для раскручивания ваших продаж на предельной скорости. Бесплатная платформа CRM доступна для двух пользователей на бессрочной основе, так что вы можете ее использовать бесплатно сколь угодно долго.Более 90% отзывов подтверждают, что Really Simple System соответствует своему названию (Действительно Простая Система с англ.) Ее совершенно просто использовать! Рейтинг Простоты использования достигает 88% (средний показатель 85%), а рейтинг Качества поддержки (средний показатель 85%) и Легкости ведения бизнеса (средний показатель 85%) — по 92% каждый. Плюс бесплатная версия ни к чему вас не обязывает.“Я изучил несколько платформ CRM на веб-основе и остановился на Really Simple Systems. В первую очередь мне понравился интерфейс, схема размещения экранов и представление данных. Это соответствует тому, как я хочу отслеживать возможности сбыта моих товаров, при этом интерфейс не загроможден. В конце концов мне не нужно много — я хочу отслеживать свою работу по развитию бизнеса, получать напоминания о каждом следующем потенциальном клиенте и иметь возможность видеть целиком всю картину моих возможностей. Очень хорошо сделано.” — отзыв Kurt O.Бесплатная версия платформы CRM позволяет подключить до двух пользователей и обладает продуманными инструментами управления контактами для установления и развития отношений с клиентами. Доступна интеграция с бухгалтерским ПО, а также шаблоны имейлов чтобы облегчить вам работу с клиентами.Бесплатная CMR платформа Insightly предоставляет много инструментов для малого бизнеса, обладая при этом удобными возможностями интеграции с другими решениями по маркетингу и обслуживанию клиентов. В числе других плюсов данной платформы пользователи упоминают онлайновый интерфейс, оперативность и качество поддержки клиентов.“Бесплатная платформа. Постоянная поддержка разработчика. Мне было приятно общаться с представителем заказчика. Раньше подобная услуга не была доступна для “бесплатных пользователей”. Это потрясающе. Оказалось, этот удивительный продукт выпускает небольшая компания. Платформа обладает большим функционалом.” — отзыв Daniel S.Apptivo действительно универсальное решение, предлагающее такие основные инструменты, как составление отчетов, расширенный поиск и сохранение просмотров, которые действительно необходимы по сравнению с новыми функциями. Бесплатная версия доступна для трех пользователей и предоставляет бесплатное хранилище объемом 500 МБ.Если вы планируете загрузить данные по клиентам, то возможно Apptivo не будет лучшим выбором, но в целом пользователям нравится команда поддержки и вендор. Рейтинг по Качеству поддержки (91%) и Легкость ведения бизнеса (91%) выше средних показателей, 85% и 87% соответственно.“Их служба поддержки просто отпад. На каждом экране кнопка вызова помощи и, в отличие от большинства CRM платформ, кнопка открывает чат, а не википедию или форум. С тобой сразу же связывается оператор и помогает решить проблему. Когда я впервые пообщался с оператором, я думал, мне просто повезло, но потом я постоянно пользовался этой услугой, и каждый раз оператор был на месте и со знанием дела отвечал на все мои вопросы.” — отзыв Dave G.Бесплатная версия дает пользователям полное представление о всем, что вам известно о ваших клиентах, потенциальных клиентах и компаниях, с которыми вы ведете дела. Бесплатная версия открывает доступ для одного или двух пользователей, предоставляет хранилище объемом 10 МБ и позволяет загрузить в систему до 250 контактов.В бесплатной версии, возможно, маленькое хранилище данных, но пользователи считают, что это платформу очень легко установить. Рейтинг Легкости установки (90%) существенно выше среднего показателя. Многие пользователи отмечают как легко было начать пользоваться данной платформой. Это еще одно надежное решение для „наименьших“ представителей малого бизнеса.“Пользовательский интерфейс и настройки по персонификации обеспечивают гибкость, но также и легкость установки. Я устанавливал платформу одновременно для совершенно разных компаний, с совершенно различными процессами управления работы с клиентами. Платформа Capsule легко и просто подстраивалась.” — отзыв Will S.Платформа Close предлагает цельную картину вашим контактов по имейлу, соцсетям и т.д. Она представляет возможности по управлению соцсетями с целью фильтрования и организации ленты новостей по качеству лидов.Платформа Cloze достойна внимания хотя бы из-за функций автоматического управления контактами и оценки потенциального объема продаж. Пользователи также упоминают такие плюсы, как возможность увидеть цельную картину различных аспектов отношений с текущими и потенциальными клиентами, подходы к маркетинговым активностям в соц сетях.“Невероятная помощь Cloze позволяет мне всегда выполнять поставленные задачи с полным пониманием того, на что я трачу свое время. Эта платформа оказала мне бесценную помощь в определении того, куда лучше всего инвестировать мое время.” — отзыв Bryan B.По сути, Zoho ContactManager является решением для управления контактами онлайн, которое помогает вам организовать контакты, задачи, лиды и продажи. Доступна для одного пользователя и позволяет добавить до 500 контактов и 10 специальных предложение. Благодаря этому является хорошим выбором для небольшого отдела продаж.Хотя у Zoho ContactManager не так много отзывов по сравнению с Zoho CRM, но пользователи также оценили ее по достоинству. Многие пользователи отмечают, что данная бесплатная версия помогла им настроить свои контакты и спланировать взаимодействия с потенциальными клиентами.“Мне действительно очень нравиться структура Zoho ContactManager. Она действительно помогает, усиливает мои возможности в отношение ведения бизнеса, поиска новых клиентов и взаимодействия с ними. Я думаю, что это именно то, что нужно, если ты хочешь преуспеть.” — отзыв Erick L.Стоимость начальных капиталовложений для внедрения большинства платформ CRM может отпугивать и в некоторых случаях даже быть неподъемной для стартапов и малого бизнеса. Описанные выше платформы CRM дают возможность малому бизнесу управлять своими лидами и контактами и при этом не превышать скромный бюджет.Вся данная информация предоставлена пользователями G2 Crowd, имевшими опыт использования данных бесплатных CRM платформ.Эти и многие другие СRM есть на сайте ROI4CIO . Это прикладное программное обеспечение относится к одной категории, но некоторые функциональные возможности и решаемые бизнес-задачи и проблемы отличаются. Чтобы подобрать наиболее подходящую CRM по индивидуальным бизнес-задачам, посмотреть примеры внедрений CRM, посчитать ROI от внедрения, стоимость и спецификации — регистрируйтесь на ROI4CIO UPD: в комментариях вы можете добавить свои версии бесплатных CRM:— OnlyOffice с их сервером совместной работы— SugarCRM— salesplatform.ru— vTigerCRM— YetiCRM— SuiteCRM