Python-скрипт на 20 строк, который каждый день желает родителям доброго утра через WhatsApp

Настройка Twilio. Изучение и модификация кода. Развёртывание проекта в облаке и настройка триггера.

Шаг 1. Настройка Twilio

Регистрация учётной записи Twilio

Страница консоли Twilio с инструкциями по подключению телефона, на который можно будет отправлять сообщения

Запрос на подключение, отправленный с телефона

Шаг 2. Изучение и модификация кода

Содержимое zip-файла

whatsapp_messaging.py

aws_lambda_deploy.zip

from twilio.rest import Client def msg_mom_and_dad(event=None, context=None): # тут нужно использовать SID и токен аутентификации, которые вы получили на Twilio twilio_sid = 'AC84c9f1602d7fb6af4eda5b0c39a03b37' auth_token = '4a2021b28f1aa606d9c6945d3c248ebd' whatsapp_client = Client(twilio_sid, auth_token) # в этот словарь можно добавлять контактные сведения тех, # кому вы хотите отправлять сообщения contact_directory = {'daddy':'+919624666836'} for key, value in contact_directory.items(): msg_loved_ones = whatsapp_client.messages.create( body = 'good morning {} !'.format(key), from_= 'whatsapp:+14155238886', to='whatsapp:' + value, ) print(msg_loved_ones.sid)

Код файла whatsapp_messaging.py с пронумерованными строками

Строка 1. Импорт клиента для работы с REST-API Twilio.

Строка 3. Создание функции msg_mom_and_dad . Эту функцию мы передадим AWS. Она будет вызываться ежедневно в заданное время.

. Эту функцию мы передадим AWS. Она будет вызываться ежедневно в заданное время. Строки 6-7. Здесь вам нужно заменить существующие в коде sid и auth_token на собственные (об их получении мы говорили в конце предыдущего раздела).

и на собственные (об их получении мы говорили в конце предыдущего раздела). Строка 9. Создание объекта клиента Twilio с использованием учётных данных.

Строка 13. Создание словаря. В качестве ключа тут используется имя получателя сообщений, в качестве значения — номер его телефона. В этот словарь можно добавить и дополнительные контактные сведения.

Строка 15. Цикл for , в котором осуществляется обход словаря (в нём пока имеется лишь одна запись). В body нужно указать текст сообщения. Я создал простое сообщение с текстом «good morning», за которым следует значение, взятое из ключа текущего элемента словаря. В моём случае это приводит к формированию сообщения «good morning daddy !». Во from_ указывается тот WhatsApp-номер, который мы получили ранее. В to записывают номер получателя сообщения — тот, с которого ранее отправляли запрос на подключение к WhatsApp-песочнице Twilio.

, в котором осуществляется обход словаря (в нём пока имеется лишь одна запись). В нужно указать текст сообщения. Я создал простое сообщение с текстом «good morning», за которым следует значение, взятое из ключа текущего элемента словаря. В моём случае это приводит к формированию сообщения «good morning daddy !». Во указывается тот WhatsApp-номер, который мы получили ранее. В записывают номер получателя сообщения — тот, с которого ранее отправляли запрос на подключение к WhatsApp-песочнице Twilio. Строка 23. Тут мы, в целях проверки состояния сообщения, выводим его SID. Мы этими сведениями пользоваться не будем.

twilio_sid

auth_token

contact_directory

from_

body (это необязательно)

aws_lambda_deploy.zip

whatsapp_messaging.py

Шаг 3. Развёртывание проекта на AWS и настройка триггера

aws_lambda_deploy.zip

pip install twilio

Services → Compute → Lambda → Create a function

Экран создания Lambda-функции

Create a new role with basic Lambda permissions

Create function

Панель управления

Function code

Handler

Handler

whatsapp_messaging. msg_mom_and_dad

Function package

Test

Add trigger → CloudWatch Events

Настройка триггера

Rule

Rule name

Rule description

Rule type

Schedule expression

cron(30 1 * * ? *)

30 1 означает UTC-время 1:30 утра. Это — 7 утра по моему IST-времени.

означает UTC-время 1:30 утра. Это — 7 утра по моему IST-времени. Следующие два символа, * * , служат для указания дня месяца и месяца.

, служат для указания дня месяца и месяца. Следующие два символа, ? * , позволяют указать день недели и год. Эта конструкция означает, что функция будет вызываться ежедневно, без ограничений по годам и месяцам.

Enable trigger

Add

Сведения о триггере

Сведения о Lambda-функции

CloudWatch Events

Итоги

Сообщение, отправленное Python-скриптом