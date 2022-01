Gnuplot и с чем его едят

Почему именно gnuplot?

График из поста про генератор случайных чисел

Картинка из поста про speetest модемов

vim

Gnuplot — применение

gnuplot> plot sin(x)

set xlabel "X"

set ylabel "Y"

set grid

set yrange [-1.1:1.1]

set xrange[-pi:pi]

set title "Gnuplot for habr" font "Helvetica Bold, 20"

plot sin(x) title "sinux" lc rgb "red", cos(x) title "cosinus" lc rgb "green"

reset set xlabel "X" set ylabel "Y" set grid set yrange [-1.1:1.1] set xrange[-pi:pi] set title "Gnuplot for habr" font "Helvetica Bold, 20" plot sin(x) title "sinux" lc rgb "red", cos(x) title "cosinus" lc rgb "green"

График уже не стыдно публиковать в научном журнале.

vim testsin.gpi

#! /usr/bin/gnuplot -persist set xlabel "X" set ylabel "Y" set grid set yrange [-1.1:1.1] set xrange[-pi:pi] set title "Gnuplot for habr" font "Helvetica Bold, 20" plot sin(x) title "sinux" lc rgb "red", cos(x) title "cosinus" lc rgb "green"

Ну не забываем как выйти из vim.

chmod +x testsin.gpi ./testsin.gpi

set terminal png size 800, 600 set output "result.png"

set terminal postscript eps enhanced color solid set output "result.ps"

Реальные данные

Operator; #Test; Date; Time; Coordinates; Download Mb/s; Upload Mb/s; ping; Testserver

Rostelecom;0;21.05.2020;09:56:00;NA, NA;3.7877656948451692;5.231226008184113;132.227;MaximaTelecom (Moscow) [0.12 km]: 132.227 ms

Rostelecom;1;21.05.2020;10:01:02;NA, NA;5.274994541394363;5.1088572634075815;127.52;MaximaTelecom (Moscow) [0.12 km]: 127.52 ms

Rostelecom;2;21.05.2020;10:04:35;NA, NA;3.61044819424076;4.624132180211938;135.456;MaximaTelecom (Moscow) [0.12 km]: 135.456 ms

#! /usr/bin/gnuplot -persist set terminal postscript eps enhanced color solid set output "Rostelecom.ps" #set terminal png size 1024, 768 #set output "Rostelecom.png" set datafile separator ';' set grid xtics ytics set xdata time set timefmt '%d.%m.%Y;%H:%M:%S' set ylabel "Speed Mb/s" set xlabel 'Time' set title "Rostelecom Speed" plot "Rostelecom.csv" using 3:6 with lines title "Download", '' using 3:7 with lines title "Upload" set title "Rostelecom 2 Ping" set ylabel "Ping ms" plot "Rostelecom.csv" using 3:8 with lines title "Ping"

А 3D???

convert Einstein.jpg -compress none pgm:- | tr -s '\012\015' ' ' | tr -s ' ' '\012'> outfile.pgm

vim

f = open('outfile.pgm') for x in range(408): for y in range(325): line = f.readline() print ('%d %d %s' % (x, y, line)), f.close()

python convert.py > res.txt

…

406 317 60

406 318 54

406 319 30

406 320 41

406 321 84

406 322 101

406 323 112

406 324 119

407 0 128

407 1 53

407 2 89

407 3 95

407 4 87

...

Пример файла.

#! /usr/bin/gnuplot -persist #set terminal png size 1024, 768 #set output "result.png" #set grid xtics ytics #set terminal postscript eps enhanced color solid #set output "result.ps" set title "Albert Einstein" set palette gray set hidden3d set pm3d at bs set dgrid3d 100,100 qnorm 2 set xlabel "X" font "Helvetica Bold ,18" set ylabel "Y" rotate by 90 font "Helvetica Bold ,18" set zlabel "Z" font "Helvetica Bold ,18" set xrange [0:408] set yrange [0:325] set zrange [-256:256] unset key splot "./res.txt" with l

Изображение в командном режиме, после того как повращали.

Как найти площадь Ленина?

Только необразованный человек ответит на этот вопрос, что нужно высоту Ленина умножить на ширину Ленина.

Образованный человек знает, что нужно взять интеграл по поверхности.

Применение gnuplot в своих программах

Пример кода на Си использующего gnuplot #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <unistd.h> float s=10.; float r=28.; float b=8.0/3.0; /* Definimos las funciones */ float f(float x,float y,float z){ return s*(y-x); } float g(float x,float y,float z){ return x*(r-z)-y; } float h(float x,float y,float z){ return x*y-b*z; } FILE *output; FILE *gp; int main(){ gp = popen("gnuplot -","w"); output = fopen("lorenzgplot.dat","w"); float t=0.; float dt=0.01; float tf=30; float x=3.; float y=2.; float z=0.; float k1x,k1y,k1z, k2x,k2y,k2z,k3x,k3y,k3z,k4x,k4y,k4z; fprintf(output,"%f %f %f

",x,y,z); fprintf(gp, "splot './lorenzgplot.dat' with lines

"); /* Ahora Runge Kutta de orden 4 */ while(t<tf){ /* RK4 paso 1 */ k1x = f(x,y,z)*dt; k1y = g(x,y,z)*dt; k1z = h(x,y,z)*dt; /* RK4 paso 2 */ k2x = f(x+0.5*k1x,y+0.5*k1y,z+0.5*k1z)*dt; k2y = g(x+0.5*k1x,y+0.5*k1y,z+0.5*k1z)*dt; k2z = h(x+0.5*k1x,y+0.5*k1y,z+0.5*k1z)*dt; /* RK4 paso 3 */ k3x = f(x+0.5*k2x,y+0.5*k2y,z+0.5*k2z)*dt; k3y = g(x+0.5*k2x,y+0.5*k2y,z+0.5*k2z)*dt; k3z = h(x+0.5*k2x,y+0.5*k2y,z+0.5*k2z)*dt; /* RK4 paso 4 */ k4x = f(x+k3x,y+k3y,z+k3z)*dt; k4y = g(x+k3x,y+k3y,z+k3z)*dt; k4z = h(x+k3x,y+k3y,z+k3z)*dt; /* Actualizamos las variables y el tiempo */ x += (k1x/6.0 + k2x/3.0 + k3x/3.0 + k4x/6.0); y += (k1y/6.0 + k2y/3.0 + k3y/3.0 + k4y/6.0); z += (k1z/6.0 + k2z/3.0 + k3z/3.0 + k4z/6.0); /* finalmente escribimos sobre el archivo */ fprintf(output,"%f %f %f

",x,y,z); fflush(output); usleep(10000); fprintf(gp, "replot

"); fflush(gp); t += dt; } fclose(gp); fclose(output); return 0; }



gp = popen("gnuplot -","w");

fprintf(gp, "splot './lorenzgplot.dat' with lines

");

fprintf(gp, "replot

");

Заключение

Наверняка многие из вас листая западные научные издания видели красивые и простые графики. Возможно некоторые из вас задумывались в чём же эти учёные мужи визуализируют свою данные. И вот есть шикарный и очень простой инструмент для построения графиков, который есть практически везде: Windows, linux, android, и прочих, уверен даже есть под ДОС. Он надёжен, прост и позволяет представить в виде красивых графиков любые текстовые-табличные данные.Если вы уже читали мои статьи « Одновременный speedtest на нескольких LTE-модемах », « Гармонические колебания », « Создаём аппаратный генератор случайных чисел »), то могли обратить внимание на красивые графики.Графики простые и классные. Наиболее ценное преимущество gnuplot заключается в том, что для их построения вам нужен только текстовый файл с исходными данными, gnuplot на вашей любимой ОС (хоть OpenWRT) и любимый тестовый редакторНа первый взгляд может показаться, что gnuplot сложнее в использовании для построения графиков чем MS Exel. Но это только так кажется, порог вхождения чуть выше (это вам не мышкой наклацать, тут надо документацию читать), но на практике выходит намного проще и удобнее. Один раз написал скрипт и используешь его всю жизнь. Мне реально намного сложнее построить график в Exel, где всё не логично, нежели в gnuplot. А главное преимущество gnuplot, то что его можно встраивать в свои программы и на ходу визуализировать данные. Так же gnuplot без особых проблем строит график с 30-ти гигабайтового файла статистических данных, тогда как Exel просто падал и не мог его открыть.К плюсам gnuplot можно отнести то, что он легко интегрируется в код на стандартных языках программирования. Есть готовые библиотеки для многих языков, лично я сталкивался с php и python. Таким образом можно генерировать графики прямо из своей программы.Для примера скажу, что моя хорошая подруга, когда писала диссертацию освоила gnuplot (с моей подачи). Она ни разу не технарь, но разобралась за один вечер. После чего строила графики только там, и уровень её работы стал выгодно отличаться на фоне коллег, использующих Excel. Лично для меня показателем высокого качества научной работы являются графики, построенные специализированными программами.Таким образом, gnuplot — это просто, доступно и красиво. Едем дальше.Работа с gnuplot возможна двумя способами: командный режим и режим выполнения скриптов. Рекомендую сразу использовать второй режим, как наиболее удобный и быстрый. Тем более, что функционал абсолютно тот же.Но для старта погоняем gnuplot в командном режиме. Запускаем gnuplot из командной строки, либо тем способом который доступен для вашей ОС. Обучение можно начать даже не с чтения этой статьи, а прямо с самой первой команды. Она выведет шикарную справку и дальше по ней можно идти. Но мы пробежимся по основным моментам.График строится командой. В качестве параметров команды можно задать функцию, либо имя файла данных. А так же какой столбец данных использовать и чем соединять точки, как их обозначать и т.д. Давайте проиллюстрирую.После выполнения команды у нас откроется окно, где будет график синуса, с подписями по умолчанию. Давайте улучшим этот график, заодно разберёмся с дополнительными опциями.Подпишем оси.Задает подпись для оси абсцисс.Задает подпись для оси ординат.Добавим сетку, чтобы было видно где построен график.Мне не нравится, что по оси ординат синусоида упирается в конец графика, поэтому зададим лимиты значений, которыми будет ограничен график.Таким образом график у нас будет отрисован от минимального значения -1,1 до максимального 1,1.Точно так же, устанавливаю диапазон для оси абсцисс, чтобы был виден только один период синусоиды.Надо бы добавить заголовок к нашему графику, чтобы всё по феншую было.Обратите внимание, что можно задавать шрифты и их размер. Какие шрифты можно использовать, смотрите в документации на gnuplot.Ну и наконец, давайте кроме синуса на графике ещё нарисуем и косинус, да ещё и зададим тип линии и её цвет. А так же добавим легенды, что же мы чертим.Здесь мы рисуем два графика на одном холсте, красным и зелёным цветом. Вообще вариантов линий (пунктир, штрих, сплошная), тощин линий, цветов великое множество. Как и типов точек. Моя цель лишь продемонстрировать спектр возможностей. Сведём все команды в одну кучку и выполним их последовательно. Чтобы сбросить предыдущие настройки, введём reset.В результате получаем вот такую красоту.Если вы повторяли честно всё это за мной, то могли заметить, что вручную каждый раз вводить это, даже копируя, как-то не комильфо. Но это же готовый скрипт? Так давайте же его и сделаем!Выходим из командного режима, командой exit и создаём файл:Делаем его исполняемым и запускаем.В результате получаем такое же окно с графиками. Если в заголовке не добавить “-persist”, то окно автоматически закроется после выполнения скрипта.Но окно создавать часто не очень нужно, плюс не всегда удобно им пользоваться, да и вы можете работать в операционной системе без GUI. Значительно чаще нужно получать графические файлы. Лично я предпочитаю векторный формат postscript, так как при большом количестве точек можно приближать различные участки графика, без потери качества. И так же просмотрщик в линуксе автоматически обновляет окно с графиком, при изменении файла postscript, что тоже весьма удобно.Для того, чтобы вывести данные в файл, а не на экран, надо переназначить терминал.Как не трудно догадаться, указываем тип файла, его разрешение, затем указываем имя файла. Добавляем эти две строки в начало нашего скрипта, и получаем эту картинку в текущей папке.Для того, чтобы сохранять в postscript нужно использовать следующие команды:Синусы, косинусы рисовать конечно прикольно, но всё же реальные данные рисовать намного интереснее! Напомню недавнюю задачу, о которой писал статью — вывод графиков скорости интернета за длительные промежутки времени. Формат данных там был следующий.Видно, что разделителем у нас служит точка с запятой, нам нужно вывести скорость загрузки, скорость выгрузки в зависимости от времени. При этом, если обратить внимание дата и время находятся в разных столбцах. Сейчас расскажу, как я это обошёл. Сразу приведу скрипт, по которому строился график.В начале файла мы задаём выходной файл postscript (либо png, если будет нужен).— мы задаём символ разделитель. По умолчанию столбцы разделяет пробел, но csv-файл предлагает множество вариантов разделителей, и нужно уметь использовать все.— устанавливаем сетку (можно сетку установить только по одной оси).— это важный момент, мы говорим о том, что по оси X формат данных будет время.' — задаём формат данных времени. Обратите внимание, что в формат времени попал символ разделения столбцов(";"), таким образом мы обработаем две колонки как одну.Задаём подписи осей и графика. После чего строим график.— на одном графике мы строим как скорость скачивания, так и скорость отдачи.— это номер столбца в нашем файле исходных данных, что от чего строим (X:Y).Далее так же точно строим график для пинга. Результирующий график будет выглядеть следующим образом.Это скриншот с postscript. Прямые линии в графике связанны с тем, что там пропуски данных. Вот вполне реальный пример построения графика.Вы хотите 3D? Их есть у меня!Долго думал, какой же пример трёхмерного графика привести, и не придумал ничего лучше, чем визуализировать картинку. Ведь по сути картинка — это трёхмерный график, где яркость пикселя — это координата по z. Поэтому давайте немного похулиганим.Возьмём самое знаменитое фото Эйнштейна.И сделаем из него график. Для этого конвертнём его в формат pgm ASCII и выкинем все пробелы, заменив переводом строки, такой простой командой.Кто не понял, что здесь происходит, поясняю: мы конвертируем с помощью imagemagic картинку в формат pgm, а потом с помощью tr заменяем перевод каретки с переносом на новую строку на пробел, а потом все пробелы на перенос каретки и сохраняем это всё в outfile.pgm. Кому это сложно, могут открыть файл в gimp и экспортировать его как pgm-ASCII.После чего открываем получившийся файл нашим любимым редактороми удаляем у него заголовок. В моём случае это первые три строки. Из заголовка не забываем узнать разрешение файла, в данном случае было 325х408 пикселей. Всё, мы получили текстовый файл координат Z! Теперь наша задача добавить координаты X и Y, для этого прогоним всё это через питоновский скрипт.Сохраняем это как convert.py и запускаем:Всё, у нас теперь res.txt содержит координаты Эйнштейна… Хм, ну точнее сказать координаты его изображения. Ну в общем, вы поняли :).Скрипт для построения этой красоты выглядит следующим образом.Прежде чем мы пойдём разбирать скрипт, если вы будете это повторять, то настоятельно рекомендую выполнить строки скрипта в командном режиме, чтобы можно было мышкой вращать график (разумеется не указывая set terminal). Это очень круто!Вначале мы устанавливаем тип выходных данных, а так же границы данных. Границы выставлены по размерам картинки, и плюс от низа я отступил по оси Z на 256 символов, чтобы была видна проекция картинки. Дальше мы озаглавливаем график, подписываем оси. Командой unset key — я отключаю легенды (она не нужна на графике). А вот далее идёт настоящая магия!— мы задаём палитру. Если оставить по умолчанию, то график будет цветным, как на тепловизоре. Чем выше, тем более жёлтое пятно, чем ниже тем темнее красный цвет.— как бы натягивает изогнутую поверхность (удаляет линии), таким образом формируется красивая выпуклая повехность.— включаем стиль рисования трёхмерный данных, который рисует данные с координатой сеткой и цветом. Подробнее читайте в документации, более детальное описание выходит за рамки статьи.— устанавливаем размер ячеек сетки 100х100, и сглаживание между ячейками. Значение 100х100 и так очень большое, и программа сильно тормозит. qnorm 2 — это сглаживание (интерполяция данных между ячейками).— рисуем получившийся график. «With l» — означает рисовать график линиями. Это мелкий хак, потому что точки видны на графике (можно задать маленькие точки).После запуска ждём некоторое время, и получаем полигональный «барельеф». Попробуйте поэкспериментировать с настройками, чтобы получить другие варианты визуализации.Тут вспоминается сразу анекдот.Пример взят со stackoverflow с моими небольшими доработками.Код генерирует текстовый файл и постоянно вызывает перестроение графика. Код приложу под спойлер, чтобы не рвать статью.Код работает очень просто, мы открываем pipe:Это аналогично вертикальной черте в bash, когда мы за одной командой пишем другую, только внутри программы. Пишем данные в файл lorenzgplot.dat. Один раз вызываем в gnuplot команду splot:И далее при добавлении новой точки, мы перестраиваем график.В результате получаем очень красивое медленное построение Аттрактора Лоренца. Ниже видео, снятое почти десять лет назад, на старенький фотоаппарат, поэтому не ругайтесь сильно. Важно в видео другое, что всё это прекрасно работает на таком старом железе, как Nokia N800. Смотреть это желательно без звука.Важно понимать, что командаочень хорошо кушает память и процессорное время, то есть, вот такое построение графика некисло так подтормаживает систему. Так что, при всей любви к gnuplot — это не лучший способ его использования. Ещё одна проблема, что данное окно не удастся ни закрыть, ни передвинуть.Напоследок хочу показать видео, в котором я собрал сотни графиков случайного логарифмического распределения регистраций радиоактивных частиц, реальные данные одного исследования. Видео можно и нужно смотреть со звуком.В этой статье не смог рассказать и тысячной доли возможностей данного графопостроителя, разве что немного ознакомил читателя с данной программой. Далее вам следует самостоятельно искать примеры, читать документацию на официальном сайте gnuplot.sourceforge.net либо www.gnuplot.info . Обязательно загляните в примеры, там очень много интересного и полезного.Для старта так же могу порекомендовать Краткое введение в gnuplot (рус) . Искренне удивлён, что такая замечательная программа не изучается во всех технических ВУЗах наравне с Latex. У нас зачем-то учили MS Exel и Word.Изучить gnuplot не сложно, я потратил буквально несколько дней в попытке разобраться с нуля. Но с данной статьёй, верю, что у вас всё будет быстрее. Теперь я забыл о всяких Exel/Calc в качестве графопостроителей, использую только гнуплот. Тем более, что я даже не знаю и десятой доли всех возможностей построения графиков.Хочу отметить, что существуют множество других графопостроителей, не хуже, чем гнуплот, тем более, что он достаточно старый. Но для меня gnuplot оказался наиболее простым и исчерпывающим. Плюс он самый распространённый графопостроитель, и в сети громадное количество примеров его использования. Спасибо что дочитали!