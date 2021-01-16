8 бесплатных инструментов для создания интерактивных визуализаций данных без необходимости написания кода
- Перевод
Когда тот, кто работает в сфере Data Science, собирается показать результаты своей деятельности другим людям, оказывается, что таблиц и отчётов, полных текстов, недостаточно для того чтобы представить всё наглядно и понятно. Именно в таких ситуациях возникает нужда в визуализации данных, в такой их обработке, которая позволит всем желающим в них разобраться и ухватить суть тех сложных процессов, которые они описывают.
В этом материале я расскажу о лучших бесплатных инструментах, позволяющих без особых сложностей создавать впечатляющие визуальные представления данных. При этом тут я не буду говорить о сложных системах вроде Power BI и Google Studio. Я выбрал те 8 инструментов, о которых пойдёт речь, из-за того, что ими легко пользоваться, из-за их приятного внешнего вида, из-за того, что работать с ними можно, не написав ни единой строчки программного кода и из-за того, что они бесплатны. Кроме того, они позволяют создавать интерактивные визуализации. А это значит, что графики, представляющие некие данные, могут содержать в себе больше сведений об этих данных, чем обычные изображения. Да и работать с такими графиками интереснее.
Так как инструменты для визуализации данных то появляются, то исчезают, я включил в этот материал только те из них, которые, вероятнее всего, ещё долго будут пребывать в добром здравии. А это значит, что вполне разумным шагом будет вложение некоторого времени в их изучение. Как уже было сказано, пользоваться этими инструментам можно без написания кода. Но если вас интересует визуализация данных именно через код — взгляните на этот материал.
Flourish позволяет создавать привлекательные диаграммы, карты и интерактивные истории. Это — простой и понятный инструмент, который включает в себя библиотеку шаблонов и поддерживает различные возможности визуализации данных.
Кому стоит присмотреться к Flourish? Любому, кого интересует составление историй на основе данных (data storytelling). В этом ему поможет множество возможностей системы, касающихся визуализации данных и анимации.
На этой странице можно найти интерактивную Bar Race-диаграмму, демонстрирующую изменение численности населения в различных странах между 1960 и 2016 годами.
Сведения о численности населения разных стран
Datawrapper — это инструмент, который позволяет создавать интерактивные диаграммы, карты и таблицы. При этом для его эффективного использования не нужно обладать знаниями в области дизайна. Разработчики этого инструмента учли множество правил дизайна, которыми имеет смысл следовать при визуализации данных. Кроме этого надо отметить, что всё то, что создаётся с помощью Datawrapper, подходит для просмотра на любых устройствах.
Кому стоит обратить внимание на этот инструмент? Он рассчитан, преимущественно, на творческих людей — на писателей, блогеров, журналистов. В целом можно сказать, что он направлен на создание интерактивных изображений, дополняющих какие-либо текстовые материалы.
Вот диаграмма разброса данных, созданная для оценки языковых особенностей сериалов Netflix.
Анализ языковых особенностей сериалов Netflix
ChartBlocks является частью Ceros — облачной дизайн-платформы, которая позволяет всем желающим, будь то специалисты по маркетингу или дизайнеры, создавать интересные материалы, привлекающие внимание пользователей. Писать код при работе с этой платформой не требуется.
ChartBlocks позволяет очень быстро создавать отлично выглядящие диаграммы. Среди типов диаграмм, доступных в этой системе можно отметить столбчатые, линейные, круговые, точечные диаграммы. Для того чтобы приступить к работе с системой достаточно создать учётную запись.
Кому подойдёт ChartBlocks? Любому, кого интересует создание простых визуализаций данных за короткое время.
Вот пример столбчатой диаграммы, на которой показано число строк, приходящихся на главных героев «Игры престолов» в 7 сезонах. На создание этой диаграммы ушло всего несколько минут.
Столбчатая диаграмма, созданная с помощью ChartBlocks
Infogram — это инструмент для визуализации данных, который помогает создавать привлекательные материалы. Помимо поддержки системой обычных диаграмм — столбчатых, линейных, круговых, она позволяет создавать инфографику и отчёты.
Кому стоит присмотреться к Infogram? Тем, кого интересует создание различных информационных материалов, а не только обычных диаграмм.
Вот пример использования одного из типов карт, доступных бесплатно. На такую карту можно добавить любые элементы и анимации.
Карта, созданная средствами Infogram
Chart Studio — это проект Plotly, представляющий собой онлайн-инструмент для создания диаграмм. Фактически это — редактор для создания диаграмм, основанных на D3.js и WebGL.
Кому подойдёт Chart Studio? На сайте проекта сказано, что Chart Studio — это инструмент, предназначенный для всех, кто работает с диаграммами. Это, например, дата-сайентисты, Dash-разработчики, люди, создающие отчёты и презентации, журналисты.
Вот диаграмма разброса данных, построенная для анализа воздействия количества сказанных слов в каждом эпизоде сериала «Аватар» на рейтинги IMDB.
Диаграмма, созданная с помощью Chart Studio
Knight Lab — это опенсорсные, нетребовательные к ресурсам инструменты, поддающиеся глубокой настройке и предназначенные для тех, кто занимается составлением историй на основе данных. Эти инструменты визуализации данных отличаются от других аналогичных проектов. Истории, основанные на данных, можно «рассказывать» с использованием Storyline, с использованием карт (Storymap) и временных рядов (Timeline).
Кому стоит взглянуть на Knight Lab? Проект нацелен, преимущественно, на журналистов, но он будет интересен всем, кто занимается созданием интерактивных историй на основе данных.
Вот результат применения одного из бесплатных шаблонов, имеющихся в системе.
Результат использования Knight Lab
Tableau Public — это один из самых популярных инструментов, но если вы о нём не слышали — знайте, что это — бесплатная платформа, которая позволяет создавать визуализации, делиться ими с другими людьми, исследовать данные. С помощью этой платформы можно легко и быстро создавать интерактивные диаграммы, карты, информационные панели.
Кому будет интересен этот инструмент? Всем, кто работает с данными и хочет создавать их качественные интерактивные визуальные представления.
Вот схема, демонстрирующая сведения о тех, кто создаёт визуализации с помощью Tableau Public.
Результаты использования Tableau Public
Платформа RAWGraphs находится последней в нашем списке, но это не значит, что она хуже других. С её помощью, правда, нельзя создавать интерактивные визуализации, но это не значит, что она недостойна внимания. Цель RAWGraphs заключается в том, чтобы организовать связь между приложениями для работы с электронными таблицами, вроде Microsoft Excel, и векторными графическими редакторами наподобие Adobe Illustrator, Inkscape и Sketch.
Вот пример визуализации данных, где в виде иерархической структуры представлено количество жителей некоторых городов.
Результат визуализации данных с использованием RAWGraph
Не существует идеального инструмента для визуализации данных. Именно поэтому полезно освоить 2-3 таких инструмента, дополняющих друг друга, и пользоваться их наиболее удачными возможностями.
Вы ознакомились с 8 новыми инструментами для создания интерактивных визуализаций, не требующих навыков программирования. После того, как вы научитесь работать с некоторыми из них, я рекомендую найти библиотеки для визуализации данных, созданные для используемого вами языка. Это даст вам больше возможностей по настройке визуализаций под ваши нужды.
Если вы, например, пишете на Python — взгляните на этот материал. В нём речь идёт о работе с Plotly, Seaborn и Matplotlib.
Какими инструментами для визуализации данных вы пользуетесь?
В этом материале я расскажу о лучших бесплатных инструментах, позволяющих без особых сложностей создавать впечатляющие визуальные представления данных. При этом тут я не буду говорить о сложных системах вроде Power BI и Google Studio. Я выбрал те 8 инструментов, о которых пойдёт речь, из-за того, что ими легко пользоваться, из-за их приятного внешнего вида, из-за того, что работать с ними можно, не написав ни единой строчки программного кода и из-за того, что они бесплатны. Кроме того, они позволяют создавать интерактивные визуализации. А это значит, что графики, представляющие некие данные, могут содержать в себе больше сведений об этих данных, чем обычные изображения. Да и работать с такими графиками интереснее.
Так как инструменты для визуализации данных то появляются, то исчезают, я включил в этот материал только те из них, которые, вероятнее всего, ещё долго будут пребывать в добром здравии. А это значит, что вполне разумным шагом будет вложение некоторого времени в их изучение. Как уже было сказано, пользоваться этими инструментам можно без написания кода. Но если вас интересует визуализация данных именно через код — взгляните на этот материал.
1. Flourish
Flourish позволяет создавать привлекательные диаграммы, карты и интерактивные истории. Это — простой и понятный инструмент, который включает в себя библиотеку шаблонов и поддерживает различные возможности визуализации данных.
Кому стоит присмотреться к Flourish? Любому, кого интересует составление историй на основе данных (data storytelling). В этом ему поможет множество возможностей системы, касающихся визуализации данных и анимации.
Сильные стороны бесплатной версии
- Помимо обычных диаграмм и карт система позволяет создавать и многое другое. Например, это так называемые Bar Chart Race — диаграммы, демонстрирующие процесс изменения неких показателей. Это викторины, содержащие вопросы с вариантами ответа. Это материалы, оформленные в виде «карусели».
- Система отлично подходит для составления историй на основе данных. В частности, можно создавать впечатляющие «прокручиваемые» истории без необходимости писать код.
- В распоряжении пользователя имеется множество настроек.
Слабые стороны бесплатной версии
- Данные и проекты являются общедоступными, их нельзя скрыть.
- В бесплатной версии нельзя подключить визуализацию к CSV-файлу, меняющемуся в режиме реального времени, или к файлу системы Google Таблицы.
Пример
На этой странице можно найти интерактивную Bar Race-диаграмму, демонстрирующую изменение численности населения в различных странах между 1960 и 2016 годами.
Сведения о численности населения разных стран
2. Datawrapper
Datawrapper — это инструмент, который позволяет создавать интерактивные диаграммы, карты и таблицы. При этом для его эффективного использования не нужно обладать знаниями в области дизайна. Разработчики этого инструмента учли множество правил дизайна, которыми имеет смысл следовать при визуализации данных. Кроме этого надо отметить, что всё то, что создаётся с помощью Datawrapper, подходит для просмотра на любых устройствах.
Кому стоит обратить внимание на этот инструмент? Он рассчитан, преимущественно, на творческих людей — на писателей, блогеров, журналистов. В целом можно сказать, что он направлен на создание интерактивных изображений, дополняющих какие-либо текстовые материалы.
Сильные стороны бесплатной версии
- Поддерживается подключение изменяющихся CSV-файлов и файлов из системы Google Таблицы.
- Бесплатный тарифный план позволяет создавать и публиковать неограниченное количество диаграмм, карт и таблиц.
Слабые стороны бесплатной версии
- Бесплатная версия позволяет экспортировать диаграммы только в PNG-файлы.
- Тому, кто решит перейти на платную версию системы, придётся заплатить 499 евро за месяц подписки.
Пример
Вот диаграмма разброса данных, созданная для оценки языковых особенностей сериалов Netflix.
Анализ языковых особенностей сериалов Netflix
3. ChartBlocks
ChartBlocks является частью Ceros — облачной дизайн-платформы, которая позволяет всем желающим, будь то специалисты по маркетингу или дизайнеры, создавать интересные материалы, привлекающие внимание пользователей. Писать код при работе с этой платформой не требуется.
ChartBlocks позволяет очень быстро создавать отлично выглядящие диаграммы. Среди типов диаграмм, доступных в этой системе можно отметить столбчатые, линейные, круговые, точечные диаграммы. Для того чтобы приступить к работе с системой достаточно создать учётную запись.
Кому подойдёт ChartBlocks? Любому, кого интересует создание простых визуализаций данных за короткое время.
Сильные стороны бесплатной версии
- Процесс создания диаграмм в ChartBlocks отличается крайней простотой и понятностью. Это — один из самых простых среди существующих инструментов такого рода.
- Доступ посторонних к диаграммам можно ограничивать даже в бесплатной версии проекта.
Слабые стороны бесплатной версии
- Система не позволяет иметь более 50 активных диаграмм.
- Поддерживается лишь до 50000 просмотров в месяц.
- Загружать в систему данные можно только в форматах CSV и Microsoft Excel. Максимальный размер файла — 50 Мб.
Пример
Вот пример столбчатой диаграммы, на которой показано число строк, приходящихся на главных героев «Игры престолов» в 7 сезонах. На создание этой диаграммы ушло всего несколько минут.
Столбчатая диаграмма, созданная с помощью ChartBlocks
4. Infogram
Infogram — это инструмент для визуализации данных, который помогает создавать привлекательные материалы. Помимо поддержки системой обычных диаграмм — столбчатых, линейных, круговых, она позволяет создавать инфографику и отчёты.
Кому стоит присмотреться к Infogram? Тем, кого интересует создание различных информационных материалов, а не только обычных диаграмм.
Сильные стороны бесплатной версии
- Infogram, в отличие от других инструментов, поддерживает анимации, позволяющие изменять масштаб объектов, организовывать их перемещение, отражение, появление и исчезновение, прокрутку.
- В визуализации можно добавлять собственные элементы, изображения и фигуры.
Слабые стороны бесплатной версии
- В бесплатной версии можно создать не более 10 проектов, в каждом из которых может содержаться до 5 страниц.
- Infogram поддерживает более 550 типов карт. Но в бесплатной версии доступно лишь 13 типов.
- В бесплатной версии нельзя создавать проекты, закрытые от посторонних.
- Нельзя организовывать подключение к источникам данных и работать с данными, изменяющимися в режиме реального времени.
Пример
Вот пример использования одного из типов карт, доступных бесплатно. На такую карту можно добавить любые элементы и анимации.
Карта, созданная средствами Infogram
5. Chart Studio
Chart Studio — это проект Plotly, представляющий собой онлайн-инструмент для создания диаграмм. Фактически это — редактор для создания диаграмм, основанных на D3.js и WebGL.
Кому подойдёт Chart Studio? На сайте проекта сказано, что Chart Studio — это инструмент, предназначенный для всех, кто работает с диаграммами. Это, например, дата-сайентисты, Dash-разработчики, люди, создающие отчёты и презентации, журналисты.
Сильные стороны бесплатной версии
- Тот, кто умеет программировать, может воспользоваться API Chart Studio, доступный для Python, R, Julia и MATLAB.
Слабые стороны бесплатной версии
- Количество просмотров общедоступных диаграмм ограничено 1000 в день.
- Система поддерживает загрузку данных с использованием более чем 20 типов файлов, подключение к SQL-хранилищам с использованием Falcon — бесплатного SQL-клиента Plotly. Но в бесплатной версии данные можно загружать только в виде файлов Microsoft Excel и CSV-файлов.
- Материалы можно экспортировать только в форматах PNG и JPEG.
Пример
Вот диаграмма разброса данных, построенная для анализа воздействия количества сказанных слов в каждом эпизоде сериала «Аватар» на рейтинги IMDB.
Диаграмма, созданная с помощью Chart Studio
6. Knight Lab
Knight Lab — это опенсорсные, нетребовательные к ресурсам инструменты, поддающиеся глубокой настройке и предназначенные для тех, кто занимается составлением историй на основе данных. Эти инструменты визуализации данных отличаются от других аналогичных проектов. Истории, основанные на данных, можно «рассказывать» с использованием Storyline, с использованием карт (Storymap) и временных рядов (Timeline).
Кому стоит взглянуть на Knight Lab? Проект нацелен, преимущественно, на журналистов, но он будет интересен всем, кто занимается созданием интерактивных историй на основе данных.
Сильные стороны бесплатной версии
- Для создания историй разных видов нужны лишь данные, хранящиеся в системе Google Таблицы.
- Тот, кто умеет программировать, может воспользоваться возможностями по динамическому созданию или обновлению материалов с использованием формата JSON.
Слабые стороны бесплатной версии
- Knight Lab, в отличие от других инструментов для визуализации данных, не предлагает своим пользователей возможностей по созданию традиционных диаграмм и таблиц.
Пример
Вот результат применения одного из бесплатных шаблонов, имеющихся в системе.
Результат использования Knight Lab
7. Tableau Public
Tableau Public — это один из самых популярных инструментов, но если вы о нём не слышали — знайте, что это — бесплатная платформа, которая позволяет создавать визуализации, делиться ими с другими людьми, исследовать данные. С помощью этой платформы можно легко и быстро создавать интерактивные диаграммы, карты, информационные панели.
Кому будет интересен этот инструмент? Всем, кто работает с данными и хочет создавать их качественные интерактивные визуальные представления.
Сильные стороны бесплатной версии
- Все визуализации, созданные с помощью Tableau Public, могут бесплатно просматривать миллионы пользователей.
- Существует много учебных руководство по Tableau.
- Система поддерживает обширные возможности по настройке диаграмм.
Слабые стороны бесплатной версии
- Визуализации, опубликованные на Tableau Public, доступны абсолютно всем. Это платформа, которая ориентирована на работу с общедоступными данными.
- Импортировать данные в систему можно из CSV-файлов, из файлов Microsoft Excel и из системы Google Таблицы. А вот, например, подключение к базе данных бесплатная версия платформы не поддерживает.
Пример
Вот схема, демонстрирующая сведения о тех, кто создаёт визуализации с помощью Tableau Public.
Результаты использования Tableau Public
8. RAWGraphs
Платформа RAWGraphs находится последней в нашем списке, но это не значит, что она хуже других. С её помощью, правда, нельзя создавать интерактивные визуализации, но это не значит, что она недостойна внимания. Цель RAWGraphs заключается в том, чтобы организовать связь между приложениями для работы с электронными таблицами, вроде Microsoft Excel, и векторными графическими редакторами наподобие Adobe Illustrator, Inkscape и Sketch.
Сильные стороны бесплатной версии
- Диаграммы в RAWGraphs очень просто создавать, для работы с системой не нужно даже регистрировать учётную запись.
- Система поддерживает различные форматы входных данных — TSV, CSV, DSV, JSON и Excel-файлы(.xls, .xlsx).
- По сведениям RAWGraphs обработка данных производится исключительно средствами браузера. Платформа не занимается серверной обработкой или хранением данных. Никто из тех, кто не имеет отношения к данным, не сможет их просматривать, модифицировать или копировать.
- RAWGraphs — это система, поддающаяся расширению. Например, добавлять в неё новые диаграммы можно, обладая базовыми знаниями D3.js.
Слабые стороны бесплатной версии
- Диаграммы, создаваемые в RAWGraphs, иногда выглядят слишком простыми. У пользователей системы есть не особенно много механизмов для подстройки их под свои нужды.
- Визуализации данных не являются интерактивными.
Пример
Вот пример визуализации данных, где в виде иерархической структуры представлено количество жителей некоторых городов.
Результат визуализации данных с использованием RAWGraph
Итоги
Не существует идеального инструмента для визуализации данных. Именно поэтому полезно освоить 2-3 таких инструмента, дополняющих друг друга, и пользоваться их наиболее удачными возможностями.
Вы ознакомились с 8 новыми инструментами для создания интерактивных визуализаций, не требующих навыков программирования. После того, как вы научитесь работать с некоторыми из них, я рекомендую найти библиотеки для визуализации данных, созданные для используемого вами языка. Это даст вам больше возможностей по настройке визуализаций под ваши нужды.
Если вы, например, пишете на Python — взгляните на этот материал. В нём речь идёт о работе с Plotly, Seaborn и Matplotlib.
Какими инструментами для визуализации данных вы пользуетесь?
Комментарии 8
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.