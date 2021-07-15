Современные Unix программы

Наше внимание привлёк один интересный репозиторий, который называется Modern Unix. В нём собраны, в основном, современные альтернативы классическим Unix-командам. Всего там имеется почти три десятка описаний таких команд. Надеемся, вы найдёте среди них что-то такое, что вам пригодится.
Bat — это клон
Exa — это современная замена
Lsd — это представитель программ нового поколения для вывода сведений о файлах. Эта утилита обратно совместима с
Delta — это утилита, которая позволяет с удобством просматривать вывод команд наподобие
Dust — это версия команды
Duf — это улучшенная замена
Broot — это новое средство для просмотра структуры каталогов, заменяющее команду
raw.githubusercontent.com/sharkdp/fd/master/doc/screencast.svg
Fd — это простая, быстрая и интуитивно понятная альтернатива
user-images.githubusercontent.com/200613/90223748-ecaeab80-de0e-11ea-9140-ac9219f5747c.gif
Ripgrep — это чрезвычайно быстрая альтернатива
Ag — это поисковый инструмент, похожий на
Fzf — это универсальный инструмент командной строки для выполнения нечёткого поиска.
Mcfly — это утилита, которая облегчает работу с историей команд.
Choose — это быстрая альтернатива
Jq — это
Sd — это интуитивно понятный инструмент командной строки для поиска и замены строк (альтернатива
Cheat — это инструмент командной строки для создания и просмотра интерактивных шпаргалок.
raw.githubusercontent.com/tldr-pages/tldr/master/images/tldr.svg
Tldr — это результат усилий сообщества по упрощению man-страниц и по обогащению справки практическими примерами.
github.com/ClementTsang/bottom/raw/master/assets/demo.gif
Bottom — это очередной кросс-платформенный графический монитор ресурсов и процессов.
Glances — это средство для наблюдения за системой. Оно представляет собой альтернативу
raw.githubusercontent.com/aksakalli/gtop/master/img/demo.gif
Gtop — это утилита, реализующая панель мониторинга системы средствами терминала.
camo.githubusercontent.com/88a0cb35f42e02e28b0433d4b5e0029e52e723d8feb8df753e1ed06a5161db56/68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f7a31394f5978452e676966
Hyperfine — это инструмент для анализа производительности систем, работающий в командной строке.
raw.githubusercontent.com/orf/gping/master/images/readme-example.gif
Gping — это то же, что и
Procs — это современная замена
raw.githubusercontent.com/httpie/httpie/master/httpie.gif
Httpie — это современный и удобный инструмент командной строки, реализующий HTTP-клиент и рассчитанный на эру API.
Curlie — это сочетание мощи
raw.githubusercontent.com/ducaale/xh/master/assets/xh-demo.gif
Xh — это быстрый и удобный инструмент для отправки HTTP-запросов. Его создатели воспроизвели, насколько это возможно, замечательную архитектуру
raw.githubusercontent.com/ajeetdsouza/zoxide/main/contrib/tutorial.webp
Zoxide — это результат развития команды
Dog — это дружелюбный DNS-клиент, нечто вроде усовершенствованного
Какие современные Unix-утилиты вы добавили бы в этот список?
Bat
Bat — это клон
cat, поддерживающий подсветку синтаксических конструкций и интеграцию с Git.
Exa
Exa — это современная замена
ls.
Lsd
Lsd — это представитель программ нового поколения для вывода сведений о файлах. Эта утилита обратно совместима с
ls.
Delta
Delta — это утилита, которая позволяет с удобством просматривать вывод команд наподобие
git diff и
git show. Она, кроме того, позволяет сравнивать файлы.
Dust
Dust — это версия команды
du, отличающаяся большей интуитивной понятностью, чем эта команда.
Duf
Duf — это улучшенная замена
df.
Broot
Broot — это новое средство для просмотра структуры каталогов, заменяющее команду
tree.
Fd
raw.githubusercontent.com/sharkdp/fd/master/doc/screencast.svg
Fd — это простая, быстрая и интуитивно понятная альтернатива
find.
Ripgrep
user-images.githubusercontent.com/200613/90223748-ecaeab80-de0e-11ea-9140-ac9219f5747c.gif
Ripgrep — это чрезвычайно быстрая альтернатива
grep, которая учитывает настройки, выполненные в файле
.gitignore.
Ag
Ag — это поисковый инструмент, похожий на
ack, но работающий быстрее.
Fzf
Fzf — это универсальный инструмент командной строки для выполнения нечёткого поиска.
Mcfly
Mcfly — это утилита, которая облегчает работу с историей команд.
Choose
Choose — это быстрая альтернатива
cut и (в некоторых случаях)
awg, с которой удобно работать.
Jq
Jq — это
sed для JSON-данных.
Sd
Sd — это интуитивно понятный инструмент командной строки для поиска и замены строк (альтернатива
sed).
Cheat
Cheat — это инструмент командной строки для создания и просмотра интерактивных шпаргалок.
Tldr
raw.githubusercontent.com/tldr-pages/tldr/master/images/tldr.svg
Tldr — это результат усилий сообщества по упрощению man-страниц и по обогащению справки практическими примерами.
Bottom
github.com/ClementTsang/bottom/raw/master/assets/demo.gif
Bottom — это очередной кросс-платформенный графический монитор ресурсов и процессов.
Glances
Glances — это средство для наблюдения за системой. Оно представляет собой альтернативу
top/
htop для ОС GNU/Linux, BSD, Mac OS и Windows.
Gtop
raw.githubusercontent.com/aksakalli/gtop/master/img/demo.gif
Gtop — это утилита, реализующая панель мониторинга системы средствами терминала.
Hyperfine
camo.githubusercontent.com/88a0cb35f42e02e28b0433d4b5e0029e52e723d8feb8df753e1ed06a5161db56/68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f7a31394f5978452e676966
Hyperfine — это инструмент для анализа производительности систем, работающий в командной строке.
Gping
raw.githubusercontent.com/orf/gping/master/images/readme-example.gif
Gping — это то же, что и
ping, но с поддержкой вывода графиков.
Procs
Procs — это современная замена
ps, написанная на Rust.
Httpie
raw.githubusercontent.com/httpie/httpie/master/httpie.gif
Httpie — это современный и удобный инструмент командной строки, реализующий HTTP-клиент и рассчитанный на эру API.
Curlie
Curlie — это сочетание мощи
curl и простоты использования
httpie.
Xh
raw.githubusercontent.com/ducaale/xh/master/assets/xh-demo.gif
Xh — это быстрый и удобный инструмент для отправки HTTP-запросов. Его создатели воспроизвели, насколько это возможно, замечательную архитектуру
httpie, но при этом уделили особое внимание производительности.
Zoxide
raw.githubusercontent.com/ajeetdsouza/zoxide/main/contrib/tutorial.webp
Zoxide — это результат развития команды
cd, более интеллектуальный, чем эта команда, создатели которого вдохновлялись
z.
Dog
Dog — это дружелюбный DNS-клиент, нечто вроде усовершенствованного
dig.
Какие современные Unix-утилиты вы добавили бы в этот список?