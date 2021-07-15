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Современные Unix программы

Блог компании RUVDS.com Системное администрирование **nix *
Перевод
Автор оригинала: Ibraheem Ahmed
Наше внимание привлёк один интересный репозиторий, который называется Modern Unix. В нём собраны, в основном, современные альтернативы классическим Unix-командам. Всего там имеется почти три десятка описаний таких команд. Надеемся, вы найдёте среди них что-то такое, что вам пригодится.



Bat



Bat — это клон cat, поддерживающий подсветку синтаксических конструкций и интеграцию с Git.

Exa



Exa — это современная замена ls.

Lsd



Lsd — это представитель программ нового поколения для вывода сведений о файлах. Эта утилита обратно совместима с ls.

Delta



Delta — это утилита, которая позволяет с удобством просматривать вывод команд наподобие git diff и git show. Она, кроме того, позволяет сравнивать файлы.

Dust



Dust — это версия команды du, отличающаяся большей интуитивной понятностью, чем эта команда.

Duf



Duf — это улучшенная замена df.

Broot



Broot — это новое средство для просмотра структуры каталогов, заменяющее команду tree.

Fd


raw.githubusercontent.com/sharkdp/fd/master/doc/screencast.svg

Fd — это простая, быстрая и интуитивно понятная альтернатива find.

Ripgrep


user-images.githubusercontent.com/200613/90223748-ecaeab80-de0e-11ea-9140-ac9219f5747c.gif

Ripgrep — это чрезвычайно быстрая альтернатива grep, которая учитывает настройки, выполненные в файле .gitignore.

Ag



Ag — это поисковый инструмент, похожий на ack, но работающий быстрее.

Fzf



Fzf — это универсальный инструмент командной строки для выполнения нечёткого поиска.

Mcfly



Mcfly — это утилита, которая облегчает работу с историей команд.

Choose



Choose — это быстрая альтернатива cut и (в некоторых случаях) awg, с которой удобно работать.

Jq



Jq — это sed для JSON-данных.

Sd



Sd — это интуитивно понятный инструмент командной строки для поиска и замены строк (альтернатива sed).

Cheat



Cheat — это инструмент командной строки для создания и просмотра интерактивных шпаргалок.

Tldr


raw.githubusercontent.com/tldr-pages/tldr/master/images/tldr.svg

Tldr — это результат усилий сообщества по упрощению man-страниц и по обогащению справки практическими примерами.

Bottom


github.com/ClementTsang/bottom/raw/master/assets/demo.gif

Bottom — это очередной кросс-платформенный графический монитор ресурсов и процессов.

Glances



Glances — это средство для наблюдения за системой. Оно представляет собой альтернативу top/htop для ОС GNU/Linux, BSD, Mac OS и Windows.

Gtop


raw.githubusercontent.com/aksakalli/gtop/master/img/demo.gif

Gtop — это утилита, реализующая панель мониторинга системы средствами терминала.

Hyperfine


camo.githubusercontent.com/88a0cb35f42e02e28b0433d4b5e0029e52e723d8feb8df753e1ed06a5161db56/68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f7a31394f5978452e676966

Hyperfine — это инструмент для анализа производительности систем, работающий в командной строке.

Gping


raw.githubusercontent.com/orf/gping/master/images/readme-example.gif

Gping — это то же, что и ping, но с поддержкой вывода графиков.

Procs



Procs — это современная замена ps, написанная на Rust.

Httpie


raw.githubusercontent.com/httpie/httpie/master/httpie.gif

Httpie — это современный и удобный инструмент командной строки, реализующий HTTP-клиент и рассчитанный на эру API.

Curlie



Curlie — это сочетание мощи curl и простоты использования httpie.

Xh


raw.githubusercontent.com/ducaale/xh/master/assets/xh-demo.gif

Xh — это быстрый и удобный инструмент для отправки HTTP-запросов. Его создатели воспроизвели, насколько это возможно, замечательную архитектуру httpie, но при этом уделили особое внимание производительности.

Zoxide


raw.githubusercontent.com/ajeetdsouza/zoxide/main/contrib/tutorial.webp

Zoxide — это результат развития команды cd, более интеллектуальный, чем эта команда, создатели которого вдохновлялись z.

Dog



Dog — это дружелюбный DNS-клиент, нечто вроде усовершенствованного dig.

Какие современные Unix-утилиты вы добавили бы в этот список?

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