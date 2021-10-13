Реальный тест 6 отечественных автомобильных аккумуляторов 2021. Часть 3: резервная ёмкость

Привет, Хабр! Зима не за горами, кое-где уже заморозки, так что автомобилисту самое время вспомнить об аккумуляторной батарее (АКБ). Ведь при низкой температуре и пуск двигателя затруднён, и сам аккумулятор отдаёт меньше тока и ёмкости. Последняя особенно актуальна при наличии нагревательных приборов для облегчения пуска и повышения комфорта. А в самом худшем случае, электролит замёрзнет, и АКБ придёт в негодность. Чтобы этого не произошло, необходим хороший аккумулятор и адекватное с ним обращение.
Эта статья завершает отчёт о серии испытаниях шести отечественных АКБ премиум-сегмента в корпусе L2:
- Тюмень Premium 6СТ-60LA
- Tubor Titan Arctic 62.1VL
- Space 6СТ-60VLA
- АкТех Зверь ЗВ-60-3-L 6СТ-60L3У
- Decus Hard 6СТ-60AH VL
- АКОМ Reactor 6СТ-62VL
В итоге первого и второго этапов тестирования получилась такая таблица.
Остался неиспытанным только один малоизвестный эксплуатационный параметр автомобильного свинцово-кислотного аккумулятора, — его резервная ёмкость.
Как же так? Ведь ёмкость аккумулятора была измерена, вот она, указана в таблице? — Но то ёмкость по ГОСТ, разряда током 5% номинальной ёмкости, он же ток 20-часового разряда, при температуре 20 градусов Цельсия до напряжения под нагрузкой 10.5 вольт.
5% от типичных для корпуса L2 шестидесяти — это три ампера. Реальное электрооборудование автомобиля потребляет на порядок больше.
При разряде бо́льшим током свинцовый аккумулятор отдаёт до одного и того же напряжения под нагрузкой меньше ампер*часов. Это связано не только с падением напряжения на внутреннем сопротивлении, но и с эффектом Пейкерта. Образуются более крупные кристаллы сульфата свинца, которые «запечатывают» активные массы и препятствуют их эффективному разряду.Потому, чтобы знать, сколько автомашина сможет проехать с данным аккумулятором при неисправном генераторе, предусмотрен такой параметр, как резервная ёмкость.
Чтобы ослабить эффект Пейкерта, в активные массы вводят добавки, действие которых связано с капиллярным эффектом. Наиболее популярными являются кремнезёмные, асбестовые и углеродные, включая графен. Особенно часто такие добавки вводятся в тяговые (deep cycle) батареи, для которых рабочим режимом разряда является 2-часовой, и премиум резервные (HR), у которых нормируется ёмкость 15-минутного разряда.
Это ёмкость разряда аккумулятора током 25 ампер до напряжения под нагрузкой 10.5 вольт. Измеряется она не в ампер*часах, а в минутах, что отражает цель измерения данной характеристики применительно к реальной эксплуатации под капотом автомобиля.
Все АКБ полностью заряжены и подключены к зарядным устройствам (ЗУ) в режиме буферного хранения для компенсации саморазряда.
Перед разрядом взвесим АКБ и осуществим входной контроль 200-амперной нагрузочной вилкой Автоэлектрика Н-2001 и прибором экспресс-диагностики Konnwei KW650.
Цветом индиго в таблице выделены высокие показатели, жёлтым — низкие.
По сравнению с результатами предыдущего этапа тестирования, у всех АКБ, кроме Тюмень Премиум, наблюдаем хороший прирост ТХП - тока холодной прокрутки.
Как видим, в ходе испытаний каждая АКБ «похудела» на 100 граммов, кроме потерявшей вдвое больше АКБ АкТех Зверь ЗВ-60-3-L 6СТ-60L3У. Что совершенно неудивительно, ведь среди шести испытуемых это единственный гибрид кальций-сурьма. Все остальные АКБ полностью кальциевые.
Добавка кальция в материал активных масс повышает их прочность и снижает потерю воды при эксплуатации, но и затрудняет полный заряд аккумулятора, периодическое выполнение которого обязательно для повышения надёжности, сохранения ёмкости и токоотдачи, продления срока службы АКБ.
Температура всех аккумуляторов составляет 25.4 — 25.7 градусов Цельсия. Приступаем к разряду модульной электронной нагрузкой Atorch DL24M. Её мини-обзор можно посмотреть в отчёте об испытании резервной ёмкости шести L2 АКБ иностранных брендов.
Получаем следующие результаты.
Все АКБ успешно справились с тестом, отдав более 100 минут резервной ёмкости, из них Tubor Titan Arctic, АКОМ Reactor и Decus Hard более 120 минут. Ставим АКБ на заряд.
Основной заряд аккумулятора с самым низким внутренним сопротивлением, — АКОМ Reactor 6СТ-62VL, — адаптивное ЗУ Бережок-V1 производит самым большим током, до 12.1 А.
Внутреннее сопротивление АКБ Decus Hard 6СТ-60AH VL несколько выше, соответственно ниже ток на данной стадии основного заряда, — 9.8 А.
Чем ниже внутреннее сопротивление аккумулятора, тем более эффективно он заряжается как зарядным устройством, так и генератором транспортного средства. Внутреннее сопротивление зависит от состояния активных масс и снижается при своевременном адекватном обслуживании, — полном стационарном заряде и контрольно-тренировочных циклах (КТЦ).
Потому проведение полного стационарного заряда, обеспечивающего десульфатацию и устранение расслоения электролита, раз в несколько месяцев, необходимо для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик АКБ.
Наступил следующий день, идёт этап дозаряда с перенапряжением для десульфатации и перемешивания электролита. Адаптивное ЗУ автоматически подбирает не только ток, но и напряжение согласно особенностям АКБ. На гибридный Ca+ аккумулятор АкТех Зверь ЗВ-60-3-L 6СТ-60L3У подаётся 14.8 В, тогда как на кальциевый Ca/Ca Space 6СТ-60VLA 16.7 В. Такое напряжение удерживается на клеммах не постоянно, а периодически.
Убивает ли свинцово-кислотные аккумуляторы заряд напряжением 16 и более вольт? — Смотря какие, и как заряжать.
После завершения заряда в автоматическом режиме, ЗУ были переведены в режим буферного хранения. Отключим все ЗУ, предоставим аккумуляторам отстояться в течение суток и произведём замер характеристик.
Измеренная рефрактометром плотность электролита во всех АКБ составила 1.30 — 1.31 килограмм на кубический дециметр, что свидетельствует о полной заряженности и отсутствии расслоения.
Итоги теста
Как видим, контрольно-тренировочный цикл с менее глубоким, чем 20-часовой, разрядом, и зарядом в адаптивном автоматическом режиме, ощутимо поднял пусковой ток всех батарей. Ввод в эксплуатацию всех шести АКБ и восстановление трёх из них, имевших недобор характеристик до номинальных, можно считать завершённым.
1 место: Несмотря на потерю характеристик за полтора года хранения без подзарядки, Tubor Titan Arctic 62.1VL стал абсолютным чемпионом по отдаваемой полезной ёмкости, как резервной, так и 20-часового разряда. Это самый дорогой и тяжеловесный из 6 проверяемых аккумуляторов, причём и по удельной резервной ёмкости на единицу массы он вышел победителем. Достоинства этой АКБ обусловлены не избыточной массой свинца, а качеством материалов и высоким технологическом уровнем.
Отметим, что потерю 6.2% ТХП от номинального за полтора года хранения или эксплуатации нельзя назвать плохим результатом. В мире химических источников тока нет ничего вечного, они — расходный материал.
Два контрольно-тренировочных цикла полностью восстановили до паспортного номинала ток холодной прокрутки у АКБ Space и АкТех Зверь, и почти полностью у Tubor Titan Arctic . Данные до и после первого КТЦ в таблице под спойлером.
Второе место: На втором месте по резервной ёмкости и пусковому току АКОМ Reactor 6СТ-62VL. Среди испытуемых у него средняя масса, наивысший удельный пусковой ток и достойная ёмкость 20-часового разряда. Это прекрасная АКБ для современных автомобилей со множеством потребителей электроэнергии в бортсети и системой старт-стоп.
Третье место по резервной ёмкости и второе по 20-часовой, несмотря на почти год складского хранения, занял аккумулятор Space 6СТ-60VLA. Самый лёгкий из испытуемых, на втором месте по удельной резервной и 20-часовой ёмкости, и при этом на предпоследнем по паспортному и удельному пусковому току. Фактический измеренный ТХП после первого КТЦ вышел на паспортное значение, а после второго превысил его на 1%. АКБ показала себя достойно.
Результаты теста АкТех Зверь ЗВ-60-3-L 6СТ-60L3У также достойные, но для устаревшей гибридной Ca/Sb технологии, по которой он произведён. А по сравнению с пятью Ca/Ca она на последнем месте по ёмкости и ближе к хвосту по пусковому току.
Эту АКБ можно рекомендовать для старых автомобилей с небольшим числом потребителей в бортсети и низким бортовым напряжением. Но даже при последнем контролировать уровень электролита и доливать дистиллированную воду придётся часто, в противном случае батарея отправится в утиль. Аккумулятор чуть дороже, чем Space, но имеет значительно более высокий пусковой ток, что важно для старых автомобилей.
Тюмень Premium 6СТ-60LA имеет показатели, близкие к гибридной АКБ, что даже стало причиной споров. У неё даже зарядные напряжения почти как у гибридной. (Что значит, при низком вольтаже бортсети будет работать адекватно, но и за уровнем электролита придётся следить).
И всё-таки, она кальциевая.
(Протокол теста от другой АКБ, но суть такова).
(Протокол теста от другой АКБ, но суть такова).
В отличие от гибридной, благодаря современным кальциевым сплавам, Тюмень Premium имеет значительно более низкую массу. И при этом прекрасный пусковой ток и самую низкую среди всех шести цену. Что делает данную АКБ ещё лучшим вариантом для старых авто.
Что касается Decus Hard 6СТ-60AH VL, характеристики этой АКБ очень близки к АКОМ Реактор, разве что масса на 700 граммов больше, а пусковой ток несколько ниже. Оба аккумулятора являют собой превосходный выбор для современного легкового автомобиля.
Видеоверсия:
Статья написана в сотрудничестве с автором экспериментов и видео — Аккумуляторщиком Виктором VECTOR.