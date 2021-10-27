▍ Шарим в консоль

Все нижеописанные инструменты шарят данные через открытые сайты и сети. Эти инструменты отлично подходят как для быстрого дебага и обучения джунов, так и для сливания приватных корпоративных ключей доступа. Поэтому проявляйте осторожность при шаринге информации.

