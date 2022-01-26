Знакомимся с программированием на ассемблере x86

Содержание

Инструменты и тестирование Базовая среда выполнения Базовые арифметические инструкции Регистр флагов и операции сравнения Работа с памятью Переходы, метки и машинный код Стек Соглашение о вызовах Повторяемые строковые инструкции Плавающая точка и SIMD Виртуальная память 64-битный режим Сравнение с другими архитектурами Обобщение Дополнительные материалы

1. Инструменты и тестирование

.globl myfunc myfunc: retl

my-asm.s

gcc -m32 -c -o my-asm.o my-asm.s

2. Базовая среда выполнения

{eax, ecx, edx, ebx, esp, ebp, esi, edi}

r0, r1, …, r7

if-then

{ax, cx, dx, bx, sp, bp, si, di}

{eax, ecx, ..., edi}

e

{al, cl, dl, bl, ah, ch, dh, bh}

{ax, cx, dx, bx}

3. Базовые арифметические инструкции

addl %ecx, %eax

eax = eax + ecx;

eax

ecx

uint_32

xorl %esi, %ebp означает ebp = ebp ^ esi; .

означает . subl %edx, %ebx означает ebx = ebx - edx; .

означает . andl %esp, %eax означает eax = eax & esp; .

notl %eax означает eax = ~eax; .

означает . incl %ecx означает ecx = ecx + 1; .

сl

shll %cl, %ebx

ebx = ebx << cl;

$

movl $0xFF, %esi означает esi = 0xFF; .

означает . addl $-2, %edi означает edi = edi + (-2); .

означает . shrl $3, %edx означает edx = edx >> 3; .

movl

movl %eax, %ebx

eax

ebx

ebx

Сейчас будет кстати разобрать один из принципов программирования на ассемблере: «Не каждая желаемая операция может быть непосредственно выражена в одной инструкции. В типичных языках программирования многие конструкции являются компонуемыми и подстраиваются под разные ситуации, а арифметика может быть вложенной. Тем не менее в ассемблере можно прописать только то, что позволяет набор инструкций. Покажу на примерах:



Нельзя складывать две непосредственные константы, хотя в Си это допускается. В ассемблере мы либо вычисляем значение во время компиляции, либо выражаем его как последовательность инструкций.

В одной инструкции можно сложить содержимое двух 32-битных регистров, но нельзя сложить значения трех – потребуется разбить такую инструкцию на две.

Нельзя прибавлять содержимое 16-битного регистра к содержимому 32-битного. Нужно будет написать одну инструкцию для выполнения преобразования из 16 в 32 бита, и еще одну для выполнения сложения.

При выполнении битового сдвига количество сдвигов должно быть либо жестко прописанным непосредственным значением, либо задаваться регистром cl . Если количество сдвигов находилось в другом регистре, тогда это значение нужно сначала скопировать в cl .

addl %eax, %ebx, %ecx

4. Регистр флагов и операции сравнения

eflags

addl

eflags

CF

OF

SF

PF

ZF

adcl

adcl %ebx, %eax

eax = eax + ebx + cf;

setz %al

al

0

ZF

ZF

cld

DF

eflags

cmpl %eax, %ebx

eax < ebx

eax == ebx

eax > ebx

testl %eax, %ebx

eax & ebx

eflags

bigint

5. Работа с памятью

0xDEADBEEF

0xEF

10

0xBE

11

0xAD

12

0xDE

13

movb (%ecx), %al означает al = *ecx; . (считывает байт по адресу памяти ecx в 8-битный регистр al ).

означает . (считывает байт по адресу памяти в 8-битный регистр ). movb %bl, (%edx) означает *edx = bl; . (записывает байт из bl в байт по адресу памяти edx ).

означает . (записывает байт из в байт по адресу памяти ). (в типичном коде Си регистры al и bl имеют тип uint8_t , а ecx и edx приводятся из uint32_t в uint8_t* .)

addl (%ecx), %eax означает eax = eax + (*ecx); . (считывает из памяти 32 бита).

означает . (считывает из памяти 32 бита). addl %ebx, (%edx) означает *edx = (*edx) + ebx; . (считывает и записывает 32 в память).

Режимы адресации

movb (%eax,%ecx), %bh означает bh = *(eax + ecx); .

означает . movb -10(%eax,%ecx,4), %bh означает bh = *(eax + (ecx * 4) - 10); .

{1,2,4,8}

sbbl %eax, (%eax)

sbbl %eax, (%eax,%ecx,2)

leal

leal 5(%eax,%ebx,8), %ecx

ecx = eax + ebx*8 + 5;

6. Переходы, метки и машинный код

foo: /* Метка */ negl %eax /* Одна метка */ addl %eax, %eax /* Нет меток */ bar: qux: sbbl %eax, %eax /* Две метки */

jmp

top: incl %ecx jmp top

jmp

eflags

ja

jle

jo

jnz

jz

je

ja

jnbe

jc skip /* Если флаг переноса активен, перейти */ /* В противном случае выполнить это */ notl %eax /* Неявно попадает в следующую инструкцию */ skip: adcl %eax, %eax

jmp *%ecx

ecx

eip

eip

eip

eip

7. Стек

esp

movl, addl, …

esp

esp

esp

esp

call

jmp

retl

eip

eflags

eip

movl

8. Соглашение о вызовах

cdecl

eax

int main(int argc, char **argv) { print("Hello", argc); /* Вышеприведенный вызов print() преобразуется в код ассемблера: pushl %registerContainingArgc pushl $ADDRESS_OF_HELLO_STRING_CONSTANT call print // Получение результата в %eax popl %ecx // Извлечение аргумента str popl %ecx // Извлечение аргумента foo */ } int print(const char *str, int foo) { .... /* В ассемблере эти 32-битные значения существуют в стеке: 0(%esp) содержит адрес очередной инструкции вызывающего. 4(%esp) содержит значение аргумента str (указатель char). 8(%esp) содержит значение аргумента foo (знаковое целое). Прежде, чем функция выполнит retl, ей нужно поместить какое-нибудь число в %eax в качестве возвращаемого. */ }

9. Повторяемые строковые инструкции

esi

edi

movsb %esi, %edi

*edi = *esi; esi++; edi++;

esi

edi

cmpsb

scasb

stosb

rep

repe

repne

ecx

ecx

rep movsb %esi, %edi

while (ecx > 0) { *edi = *esi; esi++; edi++; ecx--; }

rep

10. Плавающая точка и SIMD

xmm

xmm

xmm

xmm

xmm

11. Виртуальная память

0x08000000

12. 64-битный режим

{rax, rcx, rdx, rbx, rsp, rbp, rsi, rdi}

{eax, ..., edi}

{r8, r9, r10, r11, r12, r13, r14, r15}

r9

r9d

r9w

r9l

{rsp, rbp, rsi, rdi}

{spl, bpl, sil, dil}

13. Сравнение с другими архитектурами

add a, b; sub c, d

14. Обобщение

15. Дополнительные материалы