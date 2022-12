Пособие по программированию модулей ядра Linux. Ч.7

/* * vinput.c */ #include <linux/cdev.h> #include <linux/input.h> #include <linux/module.h> #include <linux/slab.h> #include <linux/spinlock.h> #include <asm/uaccess.h> #include "vinput.h" #define DRIVER_NAME "vinput" #define dev_to_vinput(dev) container_of(dev, struct vinput, dev) static DECLARE_BITMAP(vinput_ids, VINPUT_MINORS); static LIST_HEAD(vinput_devices); static LIST_HEAD(vinput_vdevices); static int vinput_dev; static struct spinlock vinput_lock; static struct class vinput_class; /* Поиск имени устройства vinput в связанном списке vinput_devices, * добавленном в vinput_register(). */ static struct vinput_device *vinput_get_device_by_type(const char *type) { int found = 0; struct vinput_device *vinput; struct list_head *curr; spin_lock(&vinput_lock); list_for_each (curr, &vinput_devices) { vinput = list_entry(curr, struct vinput_device, list); if (vinput && strncmp(type, vinput->name, strlen(vinput->name)) == 0) { found = 1; break; } } spin_unlock(&vinput_lock); if (found) return vinput; return ERR_PTR(-ENODEV); } /* Поиск ID виртуального устройства в связанном списке vinput_vdevices, * добавленном в vinput_alloc_vdevice(). */ static struct vinput *vinput_get_vdevice_by_id(long id) { struct vinput *vinput = NULL; struct list_head *curr; spin_lock(&vinput_lock); list_for_each (curr, &vinput_vdevices) { vinput = list_entry(curr, struct vinput, list); if (vinput && vinput->id == id) break; } spin_unlock(&vinput_lock); if (vinput && vinput->id == id) return vinput; return ERR_PTR(-ENODEV); } static int vinput_open(struct inode *inode, struct file *file) { int err = 0; struct vinput *vinput = NULL; vinput = vinput_get_vdevice_by_id(iminor(inode)); if (IS_ERR(vinput)) err = PTR_ERR(vinput); else file->private_data = vinput; return err; } static int vinput_release(struct inode *inode, struct file *file) { return 0; } static ssize_t vinput_read(struct file *file, char __user *buffer, size_t count, loff_t *offset) { int len; char buff[VINPUT_MAX_LEN + 1]; struct vinput *vinput = file->private_data; len = vinput->type->ops->read(vinput, buff, count); if (*offset > len) count = 0; else if (count + *offset > VINPUT_MAX_LEN) count = len - *offset; if (raw_copy_to_user(buffer, buff + *offset, count)) count = -EFAULT; *offset += count; return count; } static ssize_t vinput_write(struct file *file, const char __user *buffer, size_t count, loff_t *offset) { char buff[VINPUT_MAX_LEN + 1]; struct vinput *vinput = file->private_data; memset(buff, 0, sizeof(char) * (VINPUT_MAX_LEN + 1)); if (count > VINPUT_MAX_LEN) { dev_warn(&vinput->dev, "Too long. %d bytes allowed

", VINPUT_MAX_LEN); return -EINVAL; } if (raw_copy_from_user(buff, buffer, count)) return -EFAULT; return vinput->type->ops->send(vinput, buff, count); } static const struct file_operations vinput_fops = { .owner = THIS_MODULE, .open = vinput_open, .release = vinput_release, .read = vinput_read, .write = vinput_write, }; static void vinput_unregister_vdevice(struct vinput *vinput) { input_unregister_device(vinput->input); if (vinput->type->ops->kill) vinput->type->ops->kill(vinput); } static void vinput_destroy_vdevice(struct vinput *vinput) { /* Сначала удаление из списка. */ spin_lock(&vinput_lock); list_del(&vinput->list); clear_bit(vinput->id, vinput_ids); spin_unlock(&vinput_lock); module_put(THIS_MODULE); kfree(vinput); } static void vinput_release_dev(struct device *dev) { struct vinput *vinput = dev_to_vinput(dev); int id = vinput->id; vinput_destroy_vdevice(vinput); pr_debug("released vinput%d.

", id); } static struct vinput *vinput_alloc_vdevice(void) { int err; struct vinput *vinput = kzalloc(sizeof(struct vinput), GFP_KERNEL); try_module_get(THIS_MODULE); memset(vinput, 0, sizeof(struct vinput)); spin_lock_init(&vinput->lock); spin_lock(&vinput_lock); vinput->id = find_first_zero_bit(vinput_ids, VINPUT_MINORS); if (vinput->id >= VINPUT_MINORS) { err = -ENOBUFS; goto fail_id; } set_bit(vinput->id, vinput_ids); list_add(&vinput->list, &vinput_vdevices); spin_unlock(&vinput_lock); /* Выделение устройства ввода. */ vinput->input = input_allocate_device(); if (vinput->input == NULL) { pr_err("vinput: Cannot allocate vinput input device

"); err = -ENOMEM; goto fail_input_dev; } /* Инициализация устройства. */ vinput->dev.class = &vinput_class; vinput->dev.release = vinput_release_dev; vinput->dev.devt = MKDEV(vinput_dev, vinput->id); dev_set_name(&vinput->dev, DRIVER_NAME "%lu", vinput->id); return vinput; fail_input_dev: spin_lock(&vinput_lock); list_del(&vinput->list); fail_id: spin_unlock(&vinput_lock); module_put(THIS_MODULE); kfree(vinput); return ERR_PTR(err); } static int vinput_register_vdevice(struct vinput *vinput) { int err = 0; /* Регистрация устройства ввода. */ vinput->input->name = vinput->type->name; vinput->input->phys = "vinput"; vinput->input->dev.parent = &vinput->dev; vinput->input->id.bustype = BUS_VIRTUAL; vinput->input->id.product = 0x0000; vinput->input->id.vendor = 0x0000; vinput->input->id.version = 0x0000; err = vinput->type->ops->init(vinput); if (err == 0) dev_info(&vinput->dev, "Registered virtual input %s %ld

", vinput->type->name, vinput->id); return err; } static ssize_t export_store(struct class *class, struct class_attribute *attr, const char *buf, size_t len) { int err; struct vinput *vinput; struct vinput_device *device; device = vinput_get_device_by_type(buf); if (IS_ERR(device)) { pr_info("vinput: This virtual device isn't registered

"); err = PTR_ERR(device); goto fail; } vinput = vinput_alloc_vdevice(); if (IS_ERR(vinput)) { err = PTR_ERR(vinput); goto fail; } vinput->type = device; err = device_register(&vinput->dev); if (err < 0) goto fail_register; err = vinput_register_vdevice(vinput); if (err < 0) goto fail_register_vinput; return len; fail_register_vinput: device_unregister(&vinput->dev); fail_register: vinput_destroy_vdevice(vinput); fail: return err; } /* Этот макрос генерирует структуру class_attr_export и export_store() */ static CLASS_ATTR_WO(export); static ssize_t unexport_store(struct class *class, struct class_attribute *attr, const char *buf, size_t len) { int err; unsigned long id; struct vinput *vinput; err = kstrtol(buf, 10, &id); if (err) { err = -EINVAL; goto failed; } vinput = vinput_get_vdevice_by_id(id); if (IS_ERR(vinput)) { pr_err("vinput: No such vinput device %ld

", id); err = PTR_ERR(vinput); goto failed; } vinput_unregister_vdevice(vinput); device_unregister(&vinput->dev); return len; failed: return err; } /* Этот макрос генерирует структуру class_attr_unexport * и unexport_store(). */ static CLASS_ATTR_WO(unexport); static struct attribute *vinput_class_attrs[] = { &class_attr_export.attr, &class_attr_unexport.attr, NULL, }; /* Этот макрос генерирует структуру vinput_class_groups. */ ATTRIBUTE_GROUPS(vinput_class); static struct class vinput_class = { .name = "vinput", .owner = THIS_MODULE, .class_groups = vinput_class_groups, }; int vinput_register(struct vinput_device *dev) { spin_lock(&vinput_lock); list_add(&dev->list, &vinput_devices); spin_unlock(&vinput_lock); pr_info("vinput: registered new virtual input device '%s'

", dev->name); return 0; } EXPORT_SYMBOL(vinput_register); void vinput_unregister(struct vinput_device *dev) { struct list_head *curr, *next; /* Сначала удаление из списка. */ spin_lock(&vinput_lock); list_del(&dev->list); spin_unlock(&vinput_lock); /* Снятие регистрации всех устройств этого типа. */ list_for_each_safe (curr, next, &vinput_vdevices) { struct vinput *vinput = list_entry(curr, struct vinput, list); if (vinput && vinput->type == dev) { vinput_unregister_vdevice(vinput); device_unregister(&vinput->dev); } } pr_info("vinput: unregistered virtual input device '%s'

", dev->name); } EXPORT_SYMBOL(vinput_unregister); static int __init vinput_init(void) { int err = 0; pr_info("vinput: Loading virtual input driver

"); vinput_dev = register_chrdev(0, DRIVER_NAME, &vinput_fops); if (vinput_dev < 0) { pr_err("vinput: Unable to allocate char dev region

"); goto failed_alloc; } spin_lock_init(&vinput_lock); err = class_register(&vinput_class); if (err < 0) { pr_err("vinput: Unable to register vinput class

"); goto failed_class; } return 0; failed_class: class_unregister(&vinput_class); failed_alloc: return err; } static void __exit vinput_end(void) { pr_info("vinput: Unloading virtual input driver

"); unregister_chrdev(vinput_dev, DRIVER_NAME); class_unregister(&vinput_class); } module_init(vinput_init); module_exit(vinput_end); MODULE_LICENSE("GPL"); MODULE_DESCRIPTION("Emulate input events");