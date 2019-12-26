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вчера в 14:27

Ты только посмотри! 20 фильмов о науке и ученых

    Команда конференции Mieloconf подготовила подборку классных фильмов о науке и ученых для долгих новогодних каникул.

    Про свои любимые фильмы рассказали: AI-евангелист ABBYY, автор подкаста «Проветримся» Иван Ямщиков, физик-ядерщик Дмитрий Горчаков, руководитель инфраструктурной команды в «Контуре» Алексей Кирпичников и программист Павел Аргентов.




    Дмитрий Горчаков — физик-ядерщик, научный сотрудник ООО НПП «Эксорб», где Дмитрий занимается разработками технологий переработки радиоактивных отходов, ведущий научно-популярной рубрики на радио «Серебряный дождь Екатеринбург».


    1. Теория Большого взрыва — очень ее люблю. За юмор, конечно, за многочисленные пересечения с реальными исследованиями и за участие в качестве консультантов и актеров реальных ученых, предпринимателей (тот же Илон Маск), астронавтов (например Майкл Массимино, чью книгу «Астронавт» я тоже горячо рекомендую).

    Когда я брал интервью у единственного ныне живущего россиянина-лауреата Нобелевской премии по физике Константина Новоселова, он тоже хорошо отзывался о сериале и актерах, встречался с ними, у них была серия по его теме — графену, за открытие которого он и получил премию.



    2. Рекомендую первый сезон сериала «Гений» про Альберта Эйнштейна. Это отличное погружение в атмосферу первой трети XX века в Европе в области науки и политики, в то, как шел отбор нобелевских лауреатов среди известных ученых, круг которых был довольно узок, и все были неплохо знакомы.



    3. Еще бы рекомендовал два фильма на похожую тему. «Скрытые фигуры» про женщин-математиков в НАСА в 1960-х (кстати, там играет Джим Парсонс, который Шелдон Купер) и фильм про математика Алана Тьюринга «Игра в имитацию» с Бенедиктом Камбербэтчем. Они интересны тем, что там можно увидеть, как до появления компьютеров проводились сложные расчеты и реализовывались масштабные программы.



    Павел Аргентов — физиолог, ставший программистом и тимлидом, повидавший всю изнанку интернетов, немножко преподающий в МГТУ им. Баумана.


    1. Доктор Хаус — тренажёр критического мышления всех времён и народов.



    2. Мир Дикого Запада — праксеология самоосознающего искусственного интеллекта («Машины прошли тест Тьюринга за год, но нам было этого мало»).



    3. Вселенная Стивена Хокинга — современный научный подход к космологии.



    4. Интерстеллар — вся «научная подкладка» фильма разработана Кипом Торном, нобелиатом по теоретической физике.



    5. Гений — очень талантливый «взгляд изнутри» на жизнь Эйнштейна.

    6. Чёрное зеркало — технопессимизм как попытка осмыслить этическую нагрузку научно-технического прогресса.



    Иван Ямщиков — научный сотрудник Института Макса Планка (Лейпциг, Германия), AI-евангелист ABBYY, сооснователь Created Labs. Получил PhD по прикладной математике в Бранденбургском Технологическом университете (Котбус, Германия). Автор подкаста «Проветримся».


    Я подумал пройтись по советскому наследию отдельно. Мне почему-то кажется, что не все подумают о нём, когда услышат вопрос о любимых фильмах про науку.

    1. Девять дней одного года. Великолепный фильм Михаила Ромма о советских физиках с Алексеем Баталовым в главной роли. Этот фильм формирует собственный научный эпос. Этакую «Старшую Эдду» ядерной физики. Знание — высшая цель человечества, учёный — единственный герой, способный сделать шаг в неизвестное. И главный герой, подобно древним богам и героям, не жалеет себя: в конце концов, Один распял себя на Мировом Дереве и лишился глаза для того, чтобы обрести знания.



    2. Солярис. Научное любопытство — это обратная сторона бескрайней неизвестности. Если угодно, способ систематизировать мир, в котором неизвестного и неясного всегда больше, чем исследованного, а вопросов больше, чем ответов. Вот это ощущение «безграничного непознанного» фильм Тарковского передаёт великолепно.



    3. Математик и чёрт. Напоследок после эпических и пугающих полнометражных шедевров хочется порекомендовать юмористическую короткометражку Семёна Райтбурта, в которой, вопреки пугающему названию, заканчивается всё хорошо.



    Алексей Кирпичников — бессменный программный директор, идейный вдохновитель, модератор, а иногда и докладчик секции Science на конференции DUMP, выпускник матмеха УрГУ, руководитель инфраструктурной команды в «Контуре».


    1. The Andromeda Strain — фильм, в котором показаны не просто правдоподобные ученые, но еще и самый настоящий научный метод: выдвигаются гипотезы, проводятся эксперименты, вот это все.

    A 2003 publication by the Infectious Diseases Society of America noted that The Andromeda Strain is the «most significant, scientifically accurate, and prototypic of all films of this [killer virus] genre … it accurately details the appearance of a deadly agent, its impact, and the efforts at containing it, and, finally, the work-up on its identification and clarification on why certain persons are immune to it.»



    2. Splice — отличное исследование этической стороны генетики и внутренней мотивации людей, которые занимаются наукой.



    3. Primer — очень низкобюджетный, но при этом культовый фильм про путешествия во времени. Может служить в качестве пособия для изучения диаграмм Фейнмана :)



    И отдельная подборка фильмов про математиков:
    1. The Man Who Knew Infinity — про Сриниваса Рамануджана.
    2. The Imitation Game и Codebreaker — про Алана Тьюринга.
    3. A Beautiful Mind — про Джона Нэша.
    4. N Is a Number — про Пола Эрдёша.




    Если вы, как и мы, любите научпоп, если вам интересно узнать, какими будут наш мир и работа через пять лет, где айтишнику можно применить себя в науке и что изучить, чтобы ускорить это будущее, то приходите 24 января на Mieloconf. Пора в очередной раз вспомнить, что айтишники и ученые — это те, кто двигает этот мир!
    Теги:
    Человек наук
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    Комментарии 30

      +1
      Благодарю Вас за подборку!
      Возьму на заметку список составленный Дмитрием Горчаковым и Павлом Аргентовым.
      Интересно сами они смотрели эти фильмы/сериалы в оригинале или же переведенные на русский язык?
        +2
        The Andromeda Strain — это, надо понимать, «Штамм Андромеда»? Не самый удачный фильм по не самой удачной (на мой взгляд) книге Майкла Крайтона. Тот же Next или Государство страха или Крылья (в оригинале Airframe) у него куда более впечатляющи.

        Кстати, первые две части Парка Юрского периода сняты по его же книгам (и книги куда более серьезны чем фильмы). И 13-й воин (по книге Пожиратели мертвых).

        Вообще, рекомендую почитать Крайтона — у него во многих книгах поднимается вопрос этики в науке. Весьма серьезный писатель, умеющий при этом писать захватывающие сюжеты.
          +1
          «Штамм Андромеда» — мой любимый фильм детства, более правдоподобной фантастики за всю жизнь не видел. Кадры подземной лаборатории до сих пор впечатляют.
          В 2008 кстати, был снят одноименный мини-сериал.
            +1

            Да, он один из лучших писателей на тему (увы, был). Я бы в список ещё и фильм Смерч добавил по его сценарию.

              +1
              По его книгам много фильмов снято. На память
              Парк Юрского периода (1 и 2 части)
              Сфера
              Штамм Андромеда
              13-й воин (пожиратели мертвых)
              Стрела времени (Timeline)
              Восходящее солнце
              Разоблачение
              Конго
              Пиратские широты
              Опасный пациент (The terminal man)

              Ну и сценаристом он был во многих фильмах.
          0
          Странно что не упомянули фильмы про Фейнмана: «Бесконечность» — про молодого, во время работы над ядрёной бонбой, и «Челленджер» — как он помогал расследовать аварию одноименного шаттла.
            +1
            Интерстеллар интересно прочитать еще и в виде книги о его создании. Там интересно рассказывается о всей его научности, и о попытках совместить сюжет, зрелищность и науку.
              +1
              Из советских фильмов есть еще неплохой двух серийный фильм «Кафедра» 1982 года.
                +1
                Не понял, где «Контакт» с Джудит Фостерс?
                  +1
                  Джоди Фостер. Где там наука?
                    0
                    Примерно там же, где и у половины фильмов в этом списке.
                      0
                      Через фильм проходит красной нитью спор между научным методом/мышлением и ненаучным. А книга, кстати, написана астрономом Карлом Саганом (если я правильно помню).
                        +1
                        Ну если там и отсутствует изложение специальной теории относительности, то, как минимум, некоторое время было затрачено на дешифровку сигнала, потом на попытки прочитать принятые чертежи. Для обывательского уровня, с одной стороны, довольно немало, с другой стороны — не затянуто и к месту.
                        Ну и флешбеки про отца, увлечённого идеей радиосвязи с иными цивилизациями. Собственно, одна из причин, почему пришельцы выбрали именно её.
                          0

                          ну так из той-же серии и «Прибытие». то, что в фильме есть пришельцы, не мешает фильму быть научным, если там действительно показана наука (поиск и решение проблем).

                      0
                      А чего ж картинку из «Игр разума» вставили, а про фильм — ни слова?
                      Ну и, если уж сериал назвали, нехорошо забывать «Звездные врата» — на мой взгляд, это самый приближенный к физическим реалиям фильм (несмотря на кое-какие ляпы).
                        +1
                        А чего ж картинку из «Игр разума» вставили, а про фильм — ни слова?
                        И отдельная подборка фильмов про математиков:
                        1. The Man Who Knew Infinity — про Сриниваса Рамануджана.
                        2. The Imitation Game и Codebreaker — про Алана Тьюринга.
                        3. A Beautiful Mind — про Джона Нэша.
                        4. N Is a Number — про Пола Эрдёша.
                          +1
                          А чего ж картинку из «Игр разума» вставили, а про фильм — ни слова?

                          Вот здесь:
                          3. A Beautiful Mind — про Джона Нэша.
                          +1
                          Фильм «Пи», реж. Д. Аронофски, продолжительность ~40мин
                            0
                            Еще есть Доказательство (Proof) 2004
                            +1

                            Ну раз и советское кино затронули, странно видеть отсутствие упоминания про замечательную экранизацию одноимённого романа Даниила Гранина "Иду на грозу".

                              +3
                              Из советского я бы вставил «Собачье сердце». Там целый пучок морально-этических и социально-политических вопросов вокруг одного сомнительного эксперимента. Если по взрослому смотреть, без хи-хи и мемасиков.
                              +1
                              Мне кажется сюда стоит добавить вот этот фильм, и вообще идея отличная, все жду когда его переснимут, чтоб можно было увидеть больше подробностей.
                                +2

                                Europa Report вполне реальное описание космической экспедиции, где что-то пошло не так

                                  0
                                  Мне в свое время понравился сериал «4исла» (Numb3rs).
                                    0
                                    +1 тоже смотрел не отрываясь.
                                    +1
                                    Ну блин, на вскидку, сериалы Helix, ReGenesis, отчасти недавний Hot Zone… Но Интерстеллар как фильм про науку? Вы серьёзно?
                                      0

                                      Доктор Хаус, на мой взгляд, это позорная пародия на критическое мышление.

                                        0
                                        Есть подобный сериал, «Три фунта» («Проводочки в коробочке»), про нейрохирурга, занимающегося сложными патологиями, и также неохотно общающегося с излеченными пациентами. Возможно, покажется менее позорной пародией.
                                          0

                                          Спасибо, гляну.

                                        0
                                        Советую фильмы:
                                        Point 1.0 и Bugs
                                        про программирование сознания.

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                                        • Локация

                                          Москва
                                          Россия

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