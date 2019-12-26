Ты только посмотри! 20 фильмов о науке и ученых
Команда конференции Mieloconf подготовила подборку классных фильмов о науке и ученых для долгих новогодних каникул.
Про свои любимые фильмы рассказали: AI-евангелист ABBYY, автор подкаста «Проветримся» Иван Ямщиков, физик-ядерщик Дмитрий Горчаков, руководитель инфраструктурной команды в «Контуре» Алексей Кирпичников и программист Павел Аргентов.
1. Теория Большого взрыва — очень ее люблю. За юмор, конечно, за многочисленные пересечения с реальными исследованиями и за участие в качестве консультантов и актеров реальных ученых, предпринимателей (тот же Илон Маск), астронавтов (например Майкл Массимино, чью книгу «Астронавт» я тоже горячо рекомендую).
Когда я брал интервью у единственного ныне живущего россиянина-лауреата Нобелевской премии по физике Константина Новоселова, он тоже хорошо отзывался о сериале и актерах, встречался с ними, у них была серия по его теме — графену, за открытие которого он и получил премию.
2. Рекомендую первый сезон сериала «Гений» про Альберта Эйнштейна. Это отличное погружение в атмосферу первой трети XX века в Европе в области науки и политики, в то, как шел отбор нобелевских лауреатов среди известных ученых, круг которых был довольно узок, и все были неплохо знакомы.
3. Еще бы рекомендовал два фильма на похожую тему. «Скрытые фигуры» про женщин-математиков в НАСА в 1960-х (кстати, там играет Джим Парсонс, который Шелдон Купер) и фильм про математика Алана Тьюринга «Игра в имитацию» с Бенедиктом Камбербэтчем. Они интересны тем, что там можно увидеть, как до появления компьютеров проводились сложные расчеты и реализовывались масштабные программы.
1. Доктор Хаус — тренажёр критического мышления всех времён и народов.
2. Мир Дикого Запада — праксеология самоосознающего искусственного интеллекта («Машины прошли тест Тьюринга за год, но нам было этого мало»).
3. Вселенная Стивена Хокинга — современный научный подход к космологии.
4. Интерстеллар — вся «научная подкладка» фильма разработана Кипом Торном, нобелиатом по теоретической физике.
5. Гений — очень талантливый «взгляд изнутри» на жизнь Эйнштейна.
6. Чёрное зеркало — технопессимизм как попытка осмыслить этическую нагрузку научно-технического прогресса.
Я подумал пройтись по советскому наследию отдельно. Мне почему-то кажется, что не все подумают о нём, когда услышат вопрос о любимых фильмах про науку.
1. Девять дней одного года. Великолепный фильм Михаила Ромма о советских физиках с Алексеем Баталовым в главной роли. Этот фильм формирует собственный научный эпос. Этакую «Старшую Эдду» ядерной физики. Знание — высшая цель человечества, учёный — единственный герой, способный сделать шаг в неизвестное. И главный герой, подобно древним богам и героям, не жалеет себя: в конце концов, Один распял себя на Мировом Дереве и лишился глаза для того, чтобы обрести знания.
2. Солярис. Научное любопытство — это обратная сторона бескрайней неизвестности. Если угодно, способ систематизировать мир, в котором неизвестного и неясного всегда больше, чем исследованного, а вопросов больше, чем ответов. Вот это ощущение «безграничного непознанного» фильм Тарковского передаёт великолепно.
3. Математик и чёрт. Напоследок после эпических и пугающих полнометражных шедевров хочется порекомендовать юмористическую короткометражку Семёна Райтбурта, в которой, вопреки пугающему названию, заканчивается всё хорошо.
1. The Andromeda Strain — фильм, в котором показаны не просто правдоподобные ученые, но еще и самый настоящий научный метод: выдвигаются гипотезы, проводятся эксперименты, вот это все.
A 2003 publication by the Infectious Diseases Society of America noted that The Andromeda Strain is the «most significant, scientifically accurate, and prototypic of all films of this [killer virus] genre … it accurately details the appearance of a deadly agent, its impact, and the efforts at containing it, and, finally, the work-up on its identification and clarification on why certain persons are immune to it.»
2. Splice — отличное исследование этической стороны генетики и внутренней мотивации людей, которые занимаются наукой.
3. Primer — очень низкобюджетный, но при этом культовый фильм про путешествия во времени. Может служить в качестве пособия для изучения диаграмм Фейнмана :)
И отдельная подборка фильмов про математиков:
1. The Man Who Knew Infinity — про Сриниваса Рамануджана.
2. The Imitation Game и Codebreaker — про Алана Тьюринга.
3. A Beautiful Mind — про Джона Нэша.
4. N Is a Number — про Пола Эрдёша.
Если вы, как и мы, любите научпоп, если вам интересно узнать, какими будут наш мир и работа через пять лет, где айтишнику можно применить себя в науке и что изучить, чтобы ускорить это будущее, то приходите 24 января на Mieloconf. Пора в очередной раз вспомнить, что айтишники и ученые — это те, кто двигает этот мир!
Про свои любимые фильмы рассказали: AI-евангелист ABBYY, автор подкаста «Проветримся» Иван Ямщиков, физик-ядерщик Дмитрий Горчаков, руководитель инфраструктурной команды в «Контуре» Алексей Кирпичников и программист Павел Аргентов.
Дмитрий Горчаков — физик-ядерщик, научный сотрудник ООО НПП «Эксорб», где Дмитрий занимается разработками технологий переработки радиоактивных отходов, ведущий научно-популярной рубрики на радио «Серебряный дождь Екатеринбург».
1. Теория Большого взрыва — очень ее люблю. За юмор, конечно, за многочисленные пересечения с реальными исследованиями и за участие в качестве консультантов и актеров реальных ученых, предпринимателей (тот же Илон Маск), астронавтов (например Майкл Массимино, чью книгу «Астронавт» я тоже горячо рекомендую).
Когда я брал интервью у единственного ныне живущего россиянина-лауреата Нобелевской премии по физике Константина Новоселова, он тоже хорошо отзывался о сериале и актерах, встречался с ними, у них была серия по его теме — графену, за открытие которого он и получил премию.
2. Рекомендую первый сезон сериала «Гений» про Альберта Эйнштейна. Это отличное погружение в атмосферу первой трети XX века в Европе в области науки и политики, в то, как шел отбор нобелевских лауреатов среди известных ученых, круг которых был довольно узок, и все были неплохо знакомы.
3. Еще бы рекомендовал два фильма на похожую тему. «Скрытые фигуры» про женщин-математиков в НАСА в 1960-х (кстати, там играет Джим Парсонс, который Шелдон Купер) и фильм про математика Алана Тьюринга «Игра в имитацию» с Бенедиктом Камбербэтчем. Они интересны тем, что там можно увидеть, как до появления компьютеров проводились сложные расчеты и реализовывались масштабные программы.
Павел Аргентов — физиолог, ставший программистом и тимлидом, повидавший всю изнанку интернетов, немножко преподающий в МГТУ им. Баумана.
1. Доктор Хаус — тренажёр критического мышления всех времён и народов.
2. Мир Дикого Запада — праксеология самоосознающего искусственного интеллекта («Машины прошли тест Тьюринга за год, но нам было этого мало»).
3. Вселенная Стивена Хокинга — современный научный подход к космологии.
4. Интерстеллар — вся «научная подкладка» фильма разработана Кипом Торном, нобелиатом по теоретической физике.
5. Гений — очень талантливый «взгляд изнутри» на жизнь Эйнштейна.
6. Чёрное зеркало — технопессимизм как попытка осмыслить этическую нагрузку научно-технического прогресса.
Иван Ямщиков — научный сотрудник Института Макса Планка (Лейпциг, Германия), AI-евангелист ABBYY, сооснователь Created Labs. Получил PhD по прикладной математике в Бранденбургском Технологическом университете (Котбус, Германия). Автор подкаста «Проветримся».
Я подумал пройтись по советскому наследию отдельно. Мне почему-то кажется, что не все подумают о нём, когда услышат вопрос о любимых фильмах про науку.
1. Девять дней одного года. Великолепный фильм Михаила Ромма о советских физиках с Алексеем Баталовым в главной роли. Этот фильм формирует собственный научный эпос. Этакую «Старшую Эдду» ядерной физики. Знание — высшая цель человечества, учёный — единственный герой, способный сделать шаг в неизвестное. И главный герой, подобно древним богам и героям, не жалеет себя: в конце концов, Один распял себя на Мировом Дереве и лишился глаза для того, чтобы обрести знания.
2. Солярис. Научное любопытство — это обратная сторона бескрайней неизвестности. Если угодно, способ систематизировать мир, в котором неизвестного и неясного всегда больше, чем исследованного, а вопросов больше, чем ответов. Вот это ощущение «безграничного непознанного» фильм Тарковского передаёт великолепно.
3. Математик и чёрт. Напоследок после эпических и пугающих полнометражных шедевров хочется порекомендовать юмористическую короткометражку Семёна Райтбурта, в которой, вопреки пугающему названию, заканчивается всё хорошо.
Алексей Кирпичников — бессменный программный директор, идейный вдохновитель, модератор, а иногда и докладчик секции Science на конференции DUMP, выпускник матмеха УрГУ, руководитель инфраструктурной команды в «Контуре».
1. The Andromeda Strain — фильм, в котором показаны не просто правдоподобные ученые, но еще и самый настоящий научный метод: выдвигаются гипотезы, проводятся эксперименты, вот это все.
A 2003 publication by the Infectious Diseases Society of America noted that The Andromeda Strain is the «most significant, scientifically accurate, and prototypic of all films of this [killer virus] genre … it accurately details the appearance of a deadly agent, its impact, and the efforts at containing it, and, finally, the work-up on its identification and clarification on why certain persons are immune to it.»
2. Splice — отличное исследование этической стороны генетики и внутренней мотивации людей, которые занимаются наукой.
3. Primer — очень низкобюджетный, но при этом культовый фильм про путешествия во времени. Может служить в качестве пособия для изучения диаграмм Фейнмана :)
И отдельная подборка фильмов про математиков:
1. The Man Who Knew Infinity — про Сриниваса Рамануджана.
2. The Imitation Game и Codebreaker — про Алана Тьюринга.
3. A Beautiful Mind — про Джона Нэша.
4. N Is a Number — про Пола Эрдёша.
Если вы, как и мы, любите научпоп, если вам интересно узнать, какими будут наш мир и работа через пять лет, где айтишнику можно применить себя в науке и что изучить, чтобы ускорить это будущее, то приходите 24 января на Mieloconf. Пора в очередной раз вспомнить, что айтишники и ученые — это те, кто двигает этот мир!
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