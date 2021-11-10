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Больше одноплатников хороших и разных: модели конца 2021 года, на которые стоит обратить внимание

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Несмотря на дефицит электронных компонентов, разные компании продолжают выпускать одноплатные компьютеры. За последние пару месяцев появилось несколько интересных моделей, которые вполне могут оказаться полезными как отдельным разработчикам, так и крупным компаниям. Давайте посмотрим, что там у нас появилось.

Geniatech XPI-S905X



Может показаться, что это один из клонов «малинок», и, в целом, это предположение не является ошибкой. Но здесь вместо чипов от Broadcom используются компоненты от Amlogic. Возможно, просто потому, что Broadcom крайне загружена заказами и многие партии ее чипов выкуплены на несколько месяцев вперед.

Девайс, о котором мы говорим, базируется на процессорах Amlogic S905X2 или S905X3, в зависимости от модели. Каждая модель получила 2 ГБ ОЗУ, 8 ГБ основной памяти и поддержку воспроизведения 4K видео. Стоимость одноплатника радует — ниже представлены ценники разных моделей.

  • Amlogic S905X2 без беспроводного модуля — $35
  • Amlogic S905X2 + WiFi & Bluetooth — $40
  • Amlogic S905X3 без беспроводного модуля — $37
  • Amlogic S905X2 + WiFi & Bluetooth — $42

К слову, S905X2 — это четырехъядерный ARM Cortex-A53 процессор, а S905X3 — тоже четырехъядерный, но Cortex-A55 чип. Оба оснащены графикой ARM Mali-G31 MP2.

Одноплатник, все эти модели, поддерживают Android 9.0, кроме того, есть и возможность установки Linux-дистрибутивов.

Pine64 SOQuartz



Компания Pine64 продолжает выпускать разные устройства, на этот раз к ее ассортименту добавился одноплатник Pine64 SOQuartz. К слову, о других девайсах этого производителя мы писали вот в этой статье — там много чего интересного.

Стоимость одноплатника начинается с отметки $35. Как и в предыдущем случае, все зависит от модели системы. Процессоры и все прочие модули здесь одинаковые, разница — лишь в наличии дополнительного объема ОЗУ.

  • 2GB RAM — $35
  • 4GB RAM — $50
  • 8GB RAM — $75

Каждая модель поддерживает память LPDDR4, оснащена беспроводными модулями связи WiFi 5 b Bluetooth 5.0, плюс рядом портов и коннекторов для дисплеев, камер и т.п. Разработчики обещают вскоре представить и модель без беспроводных модулей — она будет еще дешевле.

Полезным для разрабочтика может оказаться то, что размер одноплатника такой же, как и у Raspberry Pi Compute Module 4. Распиновка — совместима как с этим устройством, так и с Radxa Compute Module 3. Так что использовать систему можно для самых разных проектов.

Radxa CM3



Как раз этот одноплатник упоминался выше. Он был представлен в качестве альтернативного для Raspberry Pi модуля с процессором Rockchip RK3566, ОЗУ объемом в 8 ГБ и поддержкой вплоть до 128 ГБ eMMC памяти. Что касается процессора, то он не особо производительный, но модуль и не позиционировался как мощный одноплатник. Нет, этот девайс предназначен для широкого спектра задач, поскольку у него есть:

  • Пропускная способность eMMC вплоть до 250 МБ/с (вместо 100 МБ/с).
  • 2 коннектора SATA.
  • Поддержка eDP и два коннектора MIPI-DSI.
  • Есть 50-пиновый GPIO.


Новый модуль совместим со многими платами для разработчиков, которые, в свою очередь, совместимы с Raspberry Pi CM4. Ничего «допиливать» в этом случае не нужно, модуль начинает без проблем работать сразу после подключения.


К слову, Radxa выпускает и собственные модели плат-«носителей». Это, к примеру, E23 с двумя Ethernet портами, USB 3.0, USB-C и A/V-портами.

Что касается стоимости СМ3, то она не очень высокая — за вариант с 1 ГБ ОЗУ нужн заплатить $25. Ну и самый продвинутый вариант с 8 ГБ ОЗУ, 32 ГБ памяти и поддержкой WiFi 5 и Bluetooth 5.0 обойдется в $90.

Одноплатники — весьма интересная тема, но у нас есть и другие статьи, оцените — мы рассказываем о:

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LattePanda 3 Delta



Этот одноплатник уже представляет собой качественно иную систему. Он оснащен процессором Intel Celeron N5101 на архитектуре Intel Jasper Lake и графикой Intel UHD.

Сейчас одноплатник собирает средства на Kickstarter. Сейчас получено уже 107 тыс. евро вместо 35 тыс., необходимых для старта производства. Покупатели получат свои платы в 2022 году. По словам разработчиков, эта плата в два раза производительнее предыдущей модели, если сравнивать процессоры и в три раза — если сравнивать графику.


Новая модель также получила сопроцессор Arduino Leonard, интегрированную память и поддержку для внешних накопителей. Плата может работать одновременно с двумя SSD благодаря двум M.2 слотам. Вот список разъемов:

  • 1 x HDMI 2.0
  • 1 x USB Type-C (с USB Power Delivery и поддержкой DisplayPort 1.4)
  • 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-1
  • 2 x USB 3.2 Gen 1

У платы есть несколько полезных для разработчиков возможностей, включая автоматическую перезагрузку в случае падения софта. Если внезапно отключается электричество, то после возобновления подключения плата автоматически стартует, так что вручную ее запускать не нужно.

Стоимость, конечно, гораздо выше, чем у одноплатников, описанных выше — цена стартует с $229.

Khadas VIM4



Это еще один мощный и функциональный одноплатник, оснащенный 8GB LPDDR4 ОЗУ, 32 ГБ внутренней памяти, гигабитным Ethernet, WiFi 6, 4Kp60 HDMI, USB 3.0 и PCIe сокетом.

Есть у одноплатника и разъемы для подключения дисплея и камеры, с eDP, LVDS, V-by-one, MIPI CSI.

К сожалению, прямо сейчас эта плата недоступна, но вскоре разработчики обещают запустить ее в продажу. Цена, как можно ожидать, будет немаленькой. Но и возможности у системы отличные.

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Какой одноплатник вы бы приобрели для работы/pet-проекта?
17.39% Geniatech XPI-S905X 4
4.35% Pine64 SOQuartz 1
13.04% Radxa CM3 3
56.52% LattePanda 3 Delta 13
8.7% Khadas VIM4 2
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