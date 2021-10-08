Тестируем сервисы для подготовки к собеседованию

Шесть лет назад агентство Glassdoor выпустило исследование, где эксперты оценивали сложность интервью в IT-компаниях и реакцию соискателей. И неожиданно оказалось, что, чем труднее интервью, тем больше удовлетворения получает специалист от работы, если его наймут.

Кажется, рекрутеры взяли это на заметку. Собеседование любого айтишника превращается в большое количество теоретических вопросов и практических задач. Квалифицированный спец может сразу не вспомнить аргументы функций языка, что за 10 лет он использовал два раза, и те случайно.

Чтобы освежить знания, даже сеньоры часто дополнительно готовятся к техническому интервью и используют имитирующие техническую часть собеседования онлайн-программы.

К старту флагманского курса по Data Science разбираемся, действительно ли тестовые собеседования подходят для подготовки к реальным.

CodeSignal

Его сильное преимущество — поддержка большого пула языков. От популярных Python, Java, C++ или JS до редких — F# или Erlang, поддерживается 38 ЯП. Интерфейс дружелюбный, простой.

Есть аркада, где в игровой форме можно тренироваться использовать функции и атрибуты, а ещё есть челленджи от компаний с их реальными задачами. Указаны уровень сложности и предположительное время решения задач, поэтому развить навыки могут и джуны.

На CodeSignal нет туториалов и гайдов, есть только задания и тренировочные блоки. Проверка кода автоматическая, с помощью целого ряда — от 6 до 20 — тестов. Но нас интересует раздел подготовки к интервью. Как утверждают создатели, программа тренировки создана на основе вопросов и задач от топовых IT-компаний. Интенсивность подготовки можно выбрать.

При выборе одного из пакетов появляется выпадающее меню с 20 темами. Программу можно подогнать под себя, выбрать конкретную тему. Вот тестовый вопрос о массивах Python:

За каждое выполненное задание даются баллы, они открывают задачи сложнее. Сеньоры потратят час или полчаса, чтобы добраться до действительно серьёзных задач.

Практику дополняют распространённые теоретические вопросы собеседований. Есть развёрнутые ответы по каждому блоку знаний, так что не придётся искать их отдельно. Также есть советы, на что обратить внимание при подготовке.

Аккаунт CodeSignal может работать как резюме. Инструмент на сайте поможет создать CV и красиво его оформить.

Рекомендации по составлению резюме Data Scientist и разбор ключевых ошибок вы можете прочитать здесь.

За час на портале автор решил десяток задач и посмотреть на тренировки сложнее. Впечатление более чем хорошее. Удобный, понятный интерфейс, различные форматы тренировок, реальные практические задачи от компаний. Всё это — под соусом геймификации, а структура портала и очки опыта мотивируют решать задачи проще, чтобы перейти к сложным задачам.

CodeSignal кажется довольно неплохим инструментом для подготовки к технической части собеседования. Он нескучный, в нём достаточно практических задач, есть теория. А ещё — задачи от топовых компаний. Ресурс бесплатный.

InterviewBit

Если CodeSignal помогает тренировать техническую часть рабочего интервью, то на InterviewBit прокачивается коммуникация.

Очень необычная штука, где вас собеседует не автомат, а человек. Но обо всём по порядку.

Языков всего 5: Python, Java, JavaScript, C++ и C#, но есть мини-курсы по каждому. В теории можно прийти вообще без знаний и изучать основы языка на этом ресурсе.

Базовый курс Python на сайте занимает чуть больше 9 часов. Практических задач не так много, но он очень даже неплохой.

Есть небольшие задачи от известных компаний, туториалы на видео. Обучение комплексное.

Есть подробная база теоретических ответов с собеседований Junior-Middle — это приблизительно 70 баз вопросов по языкам, фреймворки и технологии, в каждой из которых от 50 до 100 вопросов и тематические видео с пояснениями.

Я посмотрел раздел Python, там оказалось 92 вопроса с детальными ответами. Вопросы не только теоретические, но и на понимание принципов технологии и умения с ней работать. Вот один из них:

А после идёт небольшой тест, где вы проверяете знания. Сделано годно. Но вернёмся к инструменту для интервью:

Вот так он работает:

Вы подключаетесь к системе и ищете собеседника прямо сейчас или планируете время в календаре. С вами будет общаться такой же соискатель, но в этом и фишка. Когда собеседника выбран, вы получаете вопросы на интервью, которые нужно ему задать. Они зависят от того, какой язык программирования он изучает, какими компетенциями обладает и на какую должность претендует. Оппонент также получает блок вопросов к вам. Варианты ответов тоже есть, поэтому можно оценить, насколько правильно отвечает человек. Сначала интервьюируют вас, потом — вы. Или наоборот. Каждая из фаз длится 45 минут. После двойного собеседования вы ставите оппоненту оценку как интервьюеру и как соискателю. То же делает и он. Всё анонимно, конфиденциально.

Главная цель подобной тренировки — убрать нервозность и страх перед живым собеседованием. Специалист не просто тренируется отвечать на технические вопросы, а пробует делать это голосом, перед реальным человеком и в условиях ограниченного времени. Это абсолютно другие ощущения, чем решать тесты онлайн или отвечать на вопросы себе самому.

Да, есть минусы. Если у вас разные стеки технологий, вы не сможете оценить качество ответа собеседника и мелкие нюансы. Частично это исправили каналом Discord, где можно обсудить подобные вопросы. Но это — общий канал компании и её ценителей, так что вариант не очень хороший.

Подобный формат — пока наилучшая возможность тренировки живого интервью. Лучше только настоящие собеседования.

Интервью ведутся на английском, русский не поддерживается. Чтобы тестовое собеседование прошло успешно, нужно знать язык хотя бы на уровне Upper-Intermediate. Отсутствие сильного акцента и нормальные навыки аудирования приветствуются.

Поработать над восприятием английского на слух можно в приложении Listen English Daily Practice. Этот другие ресурсы, полезные в подготовке к интервью в Data Science, вы найдёте здесь.

Интересно, что на InterviewBit есть система интервью с практикующими HR-специалистами. Можно отметить ряд организаций, где вы хотели бы работать. Небольшие или средние компании могут отправить приглашения на собеседование от спеца или рекрутера, то есть получить оффер вы сможете прямо в системе. И всё это бесплатно для пользователей

Pramp

Pramp — не часть большого проекта, он полностью посвящён собеседованиям. Схема схожа с InterviewBit, но реализована на совсем другом уровне, а среди направлений собеседования вы найдёте Data Science. Бесплатными будут первые 6 собеседований.

Как и в предыдущем варианте, основной язык собеседований — английский, так что его нужно знать хорошо.

Пары перекрестного собеседования подбираются на основе навыков. Вместе с вами будет специалист примерно вашего уровня, изучающий примерно тот же стек технологий, что и вы. Он будет понимать техническую сторону вопросов, а не просто сверять ответы по шпаргалке. Есть нюанс: тренироваться «здесь и сейчас» не получится — нужно записываться заранее.

Набор ЯП не слишком большой, но самые распространённые языки в нём есть. Самое интересное — можно выбрать направление собеседования. Если вы претендуете на вакансию по ML, то знания мобильной разработки вряд ли понадобятся.

Во время собеседования вы будете решать задачи в реальном времени. Вот так выглядит окно разговора:

Слева снизу — окошко для видео, всё остальное — это общее рабочее пространство. Вы пишете код в реальном времени — собеседник увидит скорость работы, идеи и реализацию, ошибки и исправление. Код запускается прямо в окне.

В режиме интервьюера у собеседника чуть больше информации, чем у вас. Если вдруг он сам не понял решение, есть подсказки и подробный ответ, но, когда отвечаете вы, доступно только условие. Похожие схемы взяли на вооружение крупные компании. Если интервью дистанционное, регистрация на Pramp — must have.

Портал предлагает экспертные собеседования за деньги со спецами из компаний FAANG. Пять сессий интервью стоят от 800 до 1400 долларов. Одна — около 200. Это будет максимально приближённое к настоящему собеседование, программиста будут гонять по всем каверзным вопросам и ситуациям, ведь принимает его действительно опытный человек. А если пройти собеседование блестяще, возможно получить оффер.

В ходе подготовки материала мы нашли около десятка инструментов для тренировки собеседований айтишников. Они частично повторяют функции, поэтому нет смысла рассказывать обо всех, но оставим ещё пару примеров:

CoderByte — достойная альтернатива перечисленным выше инструментам, на которую перешли уже 864 компании. Некоторые курсы и челленджы бесплатны, остальные требуют платной подписки.

HackerEarth — встречает пользователей разделением на энтерпрайз и открытое сообщество. Бесплатно при некоммерческом использовании.

Есть и необычные платформы, одна из таких — русскоязычная TEST-HELP, где можно проверить и прокачать общую подготовку, способность мыслить последовательно и быстро в задачах разного типа. За 1299 рублей вы получите полный доступ ко всем типам тестов и к ответам на задачи.

Есть инструменты, которые объединяют тренировки с изучением ЯП и узконаправленные порталы только для собеседований. Но интересно, что с их помощью можно реально убрать страх перед техническим собеседованием и показать себя с лучшей стороны, не отвлекаясь на волнение. Ведь, чем больше интервью пройдёшь, тем увереннее будешь держаться на реальном собеседовании. И тем выше шансы получить хороший оффер, чего нам и надо.

Поделитесь в комментариях, какие сервисы для собеседований использовали вы и какие впечатления они оставили?

При переходе из одной сферы в другую страх перед интервью — не единственная проблема. К примеру, рынок перенасыщен людьми, начинающими новую карьеру, особенно после карантина. Эта статья подскажет, что делать.

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