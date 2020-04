Знаменитые дизайнеры vs научные исследования про читаемость шрифтов

Почему я вообще этим занялась

Согласно общепринятому мнению [источник не указан 1902 дня], засечки направляют движение глаз вдоль строк при чтении крупных массивов печатного текста. Oни способствуют связи букв в единую линию, облегчая визуальное восприятие и удобочитаемость текста.

На мой взгляд, шрифт с засечками меньше утомляет при долгом чтении обычных, «бумажных» изданий, чем гротеск, по двум причинам. Во-первых, засечки подчеркивают окончания штрихов, становясь дополнительными «смыслоразличителями». Во-вторых, буквы с засечками несколько сложнее по форме, поэтому сильнее отличаются друг от друга, чем гротесковые. А наш читательский глаз больше нуждается в балансе индивидуальности и унификации, чем дизайнерский, который радуется зеркальной вылизанности.



Юрий Гордон «Книга про буквы от Аа до Яя», Откуда взялись и зачем нужны засечки, стр. 51



Шрифт без засечек только кажется простейшим. Его форму специально упростили для детей, а взрослым его читать труднее, чем антикву, ведь ее засечки служат не только для украшения.



Ян Чихольд «Облик книги», О типографике, стр. 21

Используйте шрифт с засечками для длинных текстов

Когда вы оформляете любой длинный текст (статью, резюме, письмо, инструкцию), стоит использовать шрифт с засечками, то есть антикву. Считается, что длинный текст, набранный таким шрифтом, легче читать. В традиционной книжной верстке тоже используются именно антиквы, поэтому если вы делаете что-то похожее, то выбор ясен.



Инструкция арт-директора «Медузы» Сергея Сурганова «Как выбрать шрифт»



Я работаю дизайнером около 10 лет. В дизайне не очень много объективных и проверяемых законов, и когда мне нужно было что-то выяснить, я искала информацию в профессиональных книгах, блогах крутых ребят, спрашивала у знакомых арт-директоров и приставала к людям в коридорах.А потом узнала, что ученые уже сто лет как выяснили то, про что до сих пор спорят дизайнеры.Мы в Тинькофф сравнили мнение знаменитых дизайнеров и ученых о том, какие шрифты легче читать: антикву(с засечками) или гротески(без засечек).Однажды мне нужно было написать инструкцию для джунов о том, как выбрать шрифт. Я написала, что для больших текстов лучше использовать шрифты с засечками, потому что глаза меньше устают от такого шрифта и засечки помогают держать строку.Потом пришел редактор и откомментил: «Пруфы?»«Да это же очевидно», — подумала я и открыла « Википедию »:В «Википедии» пруфов не было, и я пошла к книжному шкафу.Вообще, личный взгляд Юрия Гордона — это довольно веский довод, но все-таки. Я поискала в статьях Яна Чихольда:Ну ладно, старинные мастера опирались на чутье, но, может, кто-то посовременнее объяснит с пруфами?Сергей Сурганов, арт-директор «Медузы», дизайнер Notion:Короче, у нас три довода:«согласно общепринятому мнению»,«на мой взгляд»,«считается»,Книги не помогли, и я попробовала разобраться с помощью научных статей, есть ли какие-то доказательства, что шрифт с засечками легче, быстрее или приятнее читать, чем шрифт без засечек. Конечно, это не полноценный научный обзор. Но лучше, чем «согласно общепринятому мнению». Ссылки на статьи есть в конце каждого раздела.Разборчивость (legibility) шрифта зависит от точности начертания его элементов, что обычно означает возможность распознавать отдельные буквы или слова.Читаемость (readability) напрямую связана с оптимальной компоновкой и планом всего тела текста.«Википедия» и еще миллион дизайнерских статей говорят, что засечки направляют движение глаз вдоль строк при чтении крупных массивов печатного текста.Тут надо знать, что глаза не движутся плавно. Когда мы читаем или ищем какой-нибудь объект в поле зрения, глаза «скачут» от точки к точке, совершая быстрые движения, которые называются саккадами.Более того, глаза совершают саккады, даже когда человек пытается сфокусироваться строго на одной точке.Джаред Скрюз (Jaret Screws) провел эксперимент: попросил 10 человек прочитать несколько текстов и следил за движением их глаз с помощью специального оборудования.Вот что получилось:Измерили продолжительность фиксации взгляда, среднее количество слов между ними, амплитуду саккад и число раз, когда человек задерживался на одном и том же слове.Все различия оказались незначительными. Ой.Кажется, гипотеза о том, что взгляд движется легче по тексту, набранному шрифтом с засечками, не подтвердилась.Хотя тут есть подвох. В тесте использовался шрифт 128 pt. Это в десять раз больше, чем в обычной книге, и, возможно, исследование не очень корректно применять к обычному процессу чтения. Quantitative Analysis of Font Type’s Effect on Reading Comprehension Jaret Screws Clemson University Clemson, United StatesДаже если это и не так, в это точно верят производители азбук. Попробуйте найти хоть одну азбуку с антиквой.Ученые взяли 80 детей 10 лет и 80 детей на два года старше, попросили их найти в тексте нужное слово (скрининг-тест) и измерили, как быстро у детей получилось это сделать.Контрольной группе оба раза давали одинаковый шрифт, а экспериментальной — сначала шрифт с засечками, а потом безРазличия получились статистически незначимые, и авторы говорят, что, кажется, нет никакой особенной разницы в разборчивости для детей шрифтов с засечками и без засечек. Performance differences between Times and Helvetica in a reading task Rudi W. De Lange, Henry L. Esterhuizen and Derek BeattyИсследований про слабовидящих людей и шрифт довольно много.В Journal of Visual Impairment and Blindness было опубликован обзор 18 исследований, в которых общее количество испытуемых было более 1500 человек.Вывод исследователей: для людей с плохим зрением шрифты без засечек, такие как Arial, Helvetica, Verdana или Adsans, более читаемые, чем шрифты с засечками. The Legibility of Typefaces for Readers with Low Vision: A Research Review Elizabeth Russell-Minda, Jeffrey W. Jutai, J. Graham Strong, Kent A. Campbell, Deborah Gold, Lisa Pretty, and Lesley Wilmot.Людям с дислексией сложно читать. Может, удастся облегчить им жизнь с помощью каких-то шрифтов?Ученые с помощью технологии, которая следит за движением глаз, исследовали 97 человек, у половины из которых была дислексия.Им давали прочитать 12 похожих текстов, набранных разными шрифтами, измеряли скорость, количество и длительность остановок взгляда, понимание текста и с помощью опросников выясняли предпочтения пользователей.На первое место по читаемости и у обычных людей, и у дислексиков вышел шрифт без засечек Arial (интересно, что схожая с ним до неразличимости Helvetica — на четвертом месте). Зато на втором месте неожиданно оказался моноширинный брусковый Courier.Предпочтения же людей вообще однозначные: топ-3 шрифтов и у дислексиков, и у недислексиков — без засечек.LUZ RELLO and RICARDO BAEZA-YATESМожет, дело не в скорости чтения и разборчивости, а в особом настроении, которое создают шрифты с засечками?В Лаборатории исследований юзабилити ПО в Wichita State University попробовали разобраться, как люди воспринимают шрифты.Участники заполняли опросник, где указывали, какими, по их мнению, характеристиками обладают разные шрифты.Интересно, что шрифты с засечками оказались первыми в рейтинге как формальные, «взрослые», практичные и стабильные. А шрифты без засечек оказались первыми в рейтинге… нигде. То есть у них не оказалось какого-то ярко выраженного эмоционального следа. Perception of Fonts: Perceived Personality Traits and Uses By A. Dawn Shaikh, Barbara S. Chaparro, & Doug FoxДля другого исследования взяли два сатирических отрывка из «Нью-Йорк Таймс»: один — о проблемах правительства, другой — о политике в образовании. Их напечатали в шрифтах Times New Roman и Arial одинакового размера и показали в случайном порядке 102 студентам университета, которые оценили их с помощью заранее заданных прилагательных.Сатирические статьи, напечатанные Times New Roman, воспринимались как более смешные и злые, чем напечатанные Arial. Emotional and Persuasive perception of fonts Samuel Juni, Julie S. GrossСкорее всего, это тот же эффект нейтральности шрифтов без засечек, что и в первом исследовании.Значит ли это, что все шрифты без засечек — безликие? Вообще, нет, но нейтральный шрифт с засечками менее нейтральный, чем нейтральный шрифт без засечек.Большинство текстов мы читаем с электронных экранов. Электронные устройства и даже разные программы на одном устройстве по-разному обрабатывают шрифты.Разные типы сглаживанияУченые попробовали разобраться, как влияет сглаживание на читаемость.Сравнивали четыре шрифта, напечатанные на бумаге, на экране со сглаживанием и без сглаживанияИнтересно, что самым читаемым оказался экранный шрифт со сглаживанием (а не напечатанный), и это шрифт без засечек — Arial. Второй после него — Verdana, тоже без засечек.Зато без сглаживания лучше всего читалась Georgia — шрифт с засечками. A STUDY OF THE READABILITY OF ON-SCREEN TEXT By Eric Michael WeisenmillerЯ хотела проверить, действительно ли для больших текстов лучше использовать шрифты с засечками. Выяснилось, что для обычного человека отличий почти нет, а для тех, у кого есть проблемы с чтением — стариков, детей, людей с плохим зрением или дислексией , — предпочтительнее шрифт без засечек.В статье есть обзоры всего нескольких статей. Еще пару дюжин я просмотрела, но не стала включать в статью, чтобы не делать ее бесконечной. На самом деле их еще больше. Но результат во всех примерно один и тот же: или отличия оказываются статистически незначимыми, или гротески немного обгоняют антикву.Если вас заинтересовала эта тема, можете провести собственное исследование: поискать на scholar.google.ru по запросу типа Font readability research. Там можно найти исследования и про оптимальный межстрочный интервал, и про восприятие разных начертаний шрифта, и про различия читаемости в зависимости от размера.Вряд ли это поможет стать принципиально более хорошим дизайнером, но добавит весомых аргументов.