Регистрация
company_banner
Tinkoff.ru
IT’s Tinkoff.ru — просто о сложном
вчера в 14:33

Знаменитые дизайнеры vs научные исследования про читаемость шрифтов

    Я работаю дизайнером около 10 лет. В дизайне не очень много объективных и проверяемых законов, и когда мне нужно было что-то выяснить, я искала информацию в профессиональных книгах, блогах крутых ребят, спрашивала у знакомых арт-директоров и приставала к людям в коридорах.

    А потом узнала, что ученые уже сто лет как выяснили то, про что до сих пор спорят дизайнеры.

    Мы в Тинькофф сравнили мнение знаменитых дизайнеров и ученых о том, какие шрифты легче читать: антикву(с засечками) или гротески(без засечек).




    Почему я вообще этим занялась


    Однажды мне нужно было написать инструкцию для джунов о том, как выбрать шрифт. Я написала, что для больших текстов лучше использовать шрифты с засечками, потому что глаза меньше устают от такого шрифта и засечки помогают держать строку.
    Потом пришел редактор и откомментил: «Пруфы?»

    «Да это же очевидно»,  —  подумала я и открыла «Википедию»:
    Согласно общепринятому мнению [источник не указан 1902 дня], засечки направляют движение глаз вдоль строк при чтении крупных массивов печатного текста. Oни способствуют связи букв в единую линию, облегчая визуальное восприятие и удобочитаемость текста.

    В «Википедии» пруфов не было, и я пошла к книжному шкафу.



    На мой взгляд, шрифт с засечками меньше утомляет при долгом чтении обычных, «бумажных» изданий, чем гротеск, по двум причинам. Во-первых, засечки подчеркивают окончания штрихов, становясь дополнительными «смыслоразличителями». Во-вторых, буквы с засечками несколько сложнее по форме, поэтому сильнее отличаются друг от друга, чем гротесковые. А наш читательский глаз больше нуждается в балансе индивидуальности и унификации, чем дизайнерский, который радуется зеркальной вылизанности.

    Юрий Гордон «Книга про буквы от Аа до Яя», Откуда взялись и зачем нужны засечки, стр. 51

    Вообще, личный взгляд Юрия Гордона  —  это довольно веский довод, но все-таки. Я поискала в статьях Яна Чихольда:
    Шрифт без засечек только кажется простейшим. Его форму специально упростили для детей, а взрослым его читать труднее, чем антикву, ведь ее засечки служат не только для украшения.

    Ян Чихольд «Облик книги», О типографике, стр. 21


    Ян Чихольд

    Ну ладно, старинные мастера опирались на чутье, но, может, кто-то посовременнее объяснит с пруфами?
    Сергей Сурганов, арт-директор «Медузы», дизайнер Notion:
    Используйте шрифт с засечками для длинных текстов
    Когда вы оформляете любой длинный текст (статью, резюме, письмо, инструкцию), стоит использовать шрифт с засечками, то есть антикву. Считается, что длинный текст, набранный таким шрифтом, легче читать. В традиционной книжной верстке тоже используются именно антиквы, поэтому если вы делаете что-то похожее, то выбор ясен.

    Инструкция арт-директора «Медузы» Сергея Сурганова «Как выбрать шрифт»

    Короче, у нас три довода:
    «согласно общепринятому мнению»,
    «на мой взгляд»,
    «считается»,


    Книги не помогли, и я попробовала разобраться с помощью научных статей, есть ли какие-то доказательства, что шрифт с засечками легче, быстрее или приятнее читать, чем шрифт без засечек. Конечно, это не полноценный научный обзор. Но лучше, чем «согласно общепринятому мнению». Ссылки на статьи есть в конце каждого раздела.

    Понятия: разборчивость vs читаемость


    Разборчивость (legibility) шрифта зависит от точности начертания его элементов, что обычно означает возможность распознавать отдельные буквы или слова.
    Читаемость (readability) напрямую связана с оптимальной компоновкой и планом всего тела текста.

    Засечки направляют взгляд по строке


    «Википедия» и еще миллион дизайнерских статей говорят, что засечки направляют движение глаз вдоль строк при чтении крупных массивов печатного текста.
    Тут надо знать, что глаза не движутся плавно. Когда мы читаем или ищем какой-нибудь объект в поле зрения, глаза «скачут» от точки к точке, совершая быстрые движения, которые называются саккадами.


    Видео про саккады

    Более того, глаза совершают саккады, даже когда человек пытается сфокусироваться строго на одной точке.
    Джаред Скрюз (Jaret Screws) провел эксперимент: попросил 10 человек прочитать несколько текстов и следил за движением их глаз с помощью специального оборудования.
    Вот что получилось:



    Измерили продолжительность фиксации взгляда, среднее количество слов между ними, амплитуду саккад и число раз, когда человек задерживался на одном и том же слове.



    Все различия оказались незначительными. Ой.

    Кажется, гипотеза о том, что взгляд движется легче по тексту, набранному шрифтом с засечками, не подтвердилась.


    Шрифты с засечками и без засечек одинаково «держат» строку

    Хотя тут есть подвох. В тесте использовался шрифт 128 pt. Это в десять раз больше, чем в обычной книге, и, возможно, исследование не очень корректно применять к обычному процессу чтения.

    Quantitative Analysis of Font Type’s Effect on Reading Comprehension Jaret Screws Clemson University Clemson, United States

    Детям, в отличие от взрослых, легче читать шрифт без засечек


    Даже если это и не так, в это точно верят производители азбук. Попробуйте найти хоть одну азбуку с антиквой.


    Детские азбуки с первой страницы Гугла

    Ученые взяли 80 детей 10 лет и 80 детей на два года старше, попросили их найти в тексте нужное слово (скрининг-тест) и измерили, как быстро у детей получилось это сделать.


    Контрольной группе оба раза давали одинаковый шрифт, а экспериментальной — сначала шрифт с засечками, а потом без

    Различия получились статистически незначимые, и авторы говорят, что, кажется, нет никакой особенной разницы в разборчивости для детей шрифтов с засечками и без засечек.



    Performance differences between Times and Helvetica in a reading task Rudi W. De Lange, Henry L. Esterhuizen and Derek Beatty

    А что насчет ребят с плохим зрением?


    Исследований про слабовидящих людей и шрифт довольно много.
    В Journal of Visual Impairment and Blindness было опубликован обзор 18 исследований, в которых общее количество испытуемых было более 1500 человек.
    Вывод исследователей: для людей с плохим зрением шрифты без засечек, такие как Arial, Helvetica, Verdana или Adsans, более читаемые, чем шрифты с засечками.



    The Legibility of Typefaces for Readers with Low Vision: A Research Review Elizabeth Russell-Minda, Jeffrey W. Jutai, J. Graham Strong, Kent A. Campbell, Deborah Gold, Lisa Pretty, and Lesley Wilmot.

    Шрифты и дислексики


    Людям с дислексией сложно читать. Может, удастся облегчить им жизнь с помощью каких-то шрифтов?


    Страница, которая показывает текст так, как его видят люди с дислексией, на dyslexiarf.com

    Ученые с помощью технологии, которая следит за движением глаз, исследовали 97 человек, у половины из которых была дислексия.
    Им давали прочитать 12 похожих текстов, набранных разными шрифтами, измеряли скорость, количество и длительность остановок взгляда, понимание текста и с помощью опросников выясняли предпочтения пользователей.



    На первое место по читаемости и у обычных людей, и у дислексиков вышел шрифт без засечек Arial (интересно, что схожая с ним до неразличимости Helvetica — на четвертом месте). Зато на втором месте неожиданно оказался моноширинный брусковый Courier.


    Предпочтения же людей вообще однозначные: топ-3 шрифтов и у дислексиков, и у недислексиков — без засечек.



    The Effect of Font Type on Screen Readability by People with Dyslexia
    LUZ RELLO and RICARDO BAEZA-YATES

    Эмоции и шрифты


    Может, дело не в скорости чтения и разборчивости, а в особом настроении, которое создают шрифты с засечками?
    В Лаборатории исследований юзабилити ПО в Wichita State University попробовали разобраться, как люди воспринимают шрифты.
    Участники заполняли опросник, где указывали, какими, по их мнению, характеристиками обладают разные шрифты.



    Интересно, что шрифты с засечками оказались первыми в рейтинге как формальные, «взрослые», практичные и стабильные. А шрифты без засечек оказались первыми в рейтинге… нигде. То есть у них не оказалось какого-то ярко выраженного эмоционального следа.

    Perception of Fonts: Perceived Personality Traits and Uses By A. Dawn Shaikh, Barbara S. Chaparro, & Doug Fox

    Для другого исследования взяли два сатирических отрывка из «Нью-Йорк Таймс»: один — о проблемах правительства, другой — о политике в образовании. Их напечатали в шрифтах Times New Roman и Arial одинакового размера и показали в случайном порядке 102 студентам университета, которые оценили их с помощью заранее заданных прилагательных.
    Сатирические статьи, напечатанные Times New Roman, воспринимались как более смешные и злые, чем напечатанные Arial.



    Emotional and Persuasive perception of fonts Samuel Juni, Julie S. Gross

    Скорее всего, это тот же эффект нейтральности шрифтов без засечек, что и в первом исследовании.

    Значит ли это, что все шрифты без засечек — безликие? Вообще, нет, но нейтральный шрифт с засечками менее нейтральный, чем нейтральный шрифт без засечек.

    Читаемость шрифтов на электронных экранах


    Большинство текстов мы читаем с электронных экранов. Электронные устройства и даже разные программы на одном устройстве по-разному обрабатывают шрифты.


    Разные типы сглаживания

    Ученые попробовали разобраться, как влияет сглаживание на читаемость.
    Сравнивали четыре шрифта, напечатанные на бумаге, на экране со сглаживанием и без сглаживания



    Интересно, что самым читаемым оказался экранный шрифт со сглаживанием (а не напечатанный), и это шрифт без засечек — Arial. Второй после него  —  Verdana, тоже без засечек.
    Зато без сглаживания лучше всего читалась Georgia  —  шрифт с засечками.



    A STUDY OF THE READABILITY OF ON-SCREEN TEXT By Eric Michael Weisenmiller

    Выводы


    Я хотела проверить, действительно ли для больших текстов лучше использовать шрифты с засечками. Выяснилось, что для обычного человека отличий почти нет, а для тех, у кого есть проблемы с чтением — стариков, детей, людей с плохим зрением или дислексией , —  предпочтительнее шрифт без засечек.

    В статье есть обзоры всего нескольких статей. Еще пару дюжин я просмотрела, но не стала включать в статью, чтобы не делать ее бесконечной. На самом деле их еще больше. Но результат во всех примерно один и тот же: или отличия оказываются статистически незначимыми, или гротески немного обгоняют антикву.



    Если вас заинтересовала эта тема, можете провести собственное исследование: поискать на scholar.google.ru по запросу типа Font readability research. Там можно найти исследования и про оптимальный межстрочный интервал, и про восприятие разных начертаний шрифта, и про различия читаемости в зависимости от размера.

    Вряд ли это поможет стать принципиально более хорошим дизайнером, но добавит весомых аргументов.
    Теги:
    Хабы:
    Tinkoff.ru
    IT’s Tinkoff.ru — просто о сложном

    Вакансии компании Tinkoff.ru

    Вакансии компании

    Комментарии 36

      0

      А зачем в детских книгах крупные шрифты? Чтобы бабушки и дедушки могли читать без очков?

        +5

        Видимо, у вас не было детей.
        Ребенку легче фокусировать внимание на бОльшем объекте (букве в данном случае).

          +1

          У меня трое. 8, 6 и 3 года.
          Если мои дети что-то хотят, то фокусируют своё внимание на чём угодно, независимо от размера.
          Если не хотят, тут размер не имеет значения.

            0
            А теперь попробуйте обратить внимание полуторагодовалого ребёнка на красную точку на цветном ковре и на большой голубой мячик.
            +3
            Скорее дело в восприятии предстоящего объема работы. Пока дети читают по слогам — это требует существенных умственных затрат и утомляет. Стена мелкого текста быстро оттолкнет ребенка, он не будет ощущать своего прогресса.
            А с крупным текстом и иллюстрациями идут страница за страницей, ребёнок видит свой успех в этой «игре».
            Впрочем это не только детей касается, всякие презентации и лендинги отсюда же появились.
              0
              Тоже замечал этот аспект.
              +3

              У них нейронка ещё не прокачана, чтобы различать буквы независимо от размера, сглаживания, цвета, шумов, искажений и тп. Поэтому для них важно хорошо различать особенности начертания каждой буквы.

                –1
                Изначально глаз в расслабленном состоянии сфокусирован вдаль.
                Фокусировка вблизь требует напряжения, чем мельче объекты — тем ближе их надо разглядывать, тем больше напрягаются мышцы, тем сильнее меняя форму хрусталика. Если у человека есть предрасположенность к близорукости, хрусталик перестает возвращаться в исходную форму.
                Т.е. крупный шрифт — профилактика близорукости.
                  0
                  Нет, это не так работает. Близорукость развивается из-за нарушения роста глаза и возникающих из-за этого диспропорций. Реальное расстояние от хрусталика до сетчатки становится длиннее фокусного расстояния при расслабленном хрусталике.
                    0
                    Фокусировка вблизь требует напряжения, чем мельче объекты — тем ближе их надо разглядывать, тем больше напрягаются мышцы, тем сильнее меняя форму хрусталика. Если у человека есть предрасположенность к близорукости, хрусталик перестает возвращаться в исходную форму.

                    Я вам очень рекомендую почитать литературы на эту тему, просто чтоб поменьше заблуждаться. Все причины близорукости, дальнозоркости, и астигматизма — без исключения связаны с нарушением геометрии глазного яблока в силу генетических проблем или отклонений при развитии.
                    Только пресбиопия (т.н. «старческая дальнозоркость», не имеющая ничего общего с дальнозоркостью, на самом деле) возникает из-за химических изменений хрусталика. И возникает она, внезапно, просто в силу возраста — хрусталик становится менее гибким. А не потому, что мышцы что-то там.

                    Все проблемы, связанные с мышцами хрусталика — да, конечно же, их можно перенапрячь — они временные, и очень здорово проходят при отдыхе.
                      0

                      Вроде бы проблемы, связанные с мышцами, решаются прокапыванием курса тропикамида на ночь (назначается окулистом). 0.5-1 диоптрии можно вернуть.

                        0
                        Еще для мышц хрусталика есть неприятные, но очень дейстсвенные физиопроцедуры, когда они стимулируются электричеством. Мне хватило буквально пяти сеансов, чтобы потом долго еще удивляться четкости окружающего мира.
                    0
                    У детей не сразу вырабатывается навык скользить глазом по строке. Поначалу им нужны крупные «рельсы», за которые нужно зацепиться. Кроме того, несмотря на более острое зрение, дети могут сильнее напрягаться, разглядывая каждую букву — распознавание букв и слов как образов тоже вырабатывается не сразу. Да и какому ребенку будет интересна книжка в виде буклета, где Красная Шапочка, Три поросенка и Золушка разместятся на одном листе А4?
                      0
                      Есть мнение, что текст шрифтом с засечками прочитают быстро и по диагонали, а без засечек — медленно и вдумчиво.
                        0

                        А исследование есть?

                        +6

                        Я пошарился вокруг — у меня всюду во всех вкладках текст без засечек. При этом если бы мне предложили оформить текст, я бы использовал с засечками. Странный феномен. Свой текст хочется видеть с засечками, а практически удобнее текст без засечек.


                        В засечках есть запах академии и британского акцента, чопорный и +10 к снобизму.

                          0
                          Может я упустил, но нигде не говорилось какой текст использовался во время экспериментов: длинный или короткий?
                            0
                            Вывод исследователей: для людей с плохим зрением шрифты без засечек, такие как Arial, Helvetica, Verdana или Adsans, более читаемые, чем шрифты с засечками.

                            Как человек с никакущим зрением, всецело подтверждаю вывод исследователей своим личным опытом. И да, в собственной работе от любой типографики с засечками, исключая чисто декоративные оформительские случаи, стремлюсь избавляться.
                              0

                              Подозреваю дело не в засечках, а в толщине штриха. Шрифты с засечками зачастую более тощие.

                                0
                                Присоединяюсь. Особенно это становится заметно на ксерокопиях.
                              +2
                              Личный опыт — антикву удобно использовать в крупных заголовках, для создания настроения и создания стиля. И почти все :)

                              Вообще в графдизе много городских легенд, в связи с критически низким количеством дизайнеров, получивших профильное образование.
                                0
                                Может лучше было бы провести опрос кучи людей — какой шрифт приятнее? И основываться на этих результатах.
                                  0
                                  Есть исследования, которые основываются в том числе на опросах. То, которое последнее, про эмоции, например. Но, видимо, метод не очень надежный, и его стараются пореже использовать.
                                    0
                                    В момент вопроса возникает субъективизм. И данные оказываются не точными, мягко говоря.

                                    Это похоже на вопрос человеку про его походку. После этого человек не может нормально ходить )
                                      0
                                      Приятнее и понятнее — разные вещи. Я долгое время любил Академию, потому что ею была набрана Библиотека приключений, из которой я в детстве прочел много томов. Академия и сейчас вызывает приятные ассоциации, но в работе предпочитаю другие шрифты.
                                        0

                                        От меня плюс к liberation sans для текста, ubuntu mono для кода без лигатур и fira code для кода с лигатурами.

                                        +3

                                        Если говорить о «научности», то метаанализ немного не так выглядит, как ваша статья. Понимаю, конечно, что корпоративный блог — не место для такого метаанализа, но все же примеры исследований можно было подобрать поудачнее. К тем, что вы приводите, есть очевидные замечания.


                                        • Первая статья: в выборке 10 человек (и все студенты, небось), длина строки нигде не доходит даже до 40 символов, чтение производится с монитора.
                                        • Последняя статья: времен разрешения 96 dpi. Ну и чтобы наисследовать, что Georgia читабельнее других серифов на таком разрешении, нужно постараться. Она как раз с такой целью и делалась: крупные засечки, низкая контрастность, масса хинтов.

                                        От себя добавлю, что гарнитура является также жанровой и стилистической характеристикой.

                                          +2
                                          Вы правы, это не похоже на науку. В исследовании про плоховидящих людей получилось найти нормальный обзор, там ранжировали все исследования по уровням доказательности и количеству респондентов. Я посмотрела, как это все в идеале должно выглядеть, и поняла, что это тянет на проект на пару месяцев и требует небольшого гранта)
                                          0
                                          Набирать большой текст и его править в Arrial — тяжело, а в Times New Roman — нормально и глаза не раздражает. Garomond — тоже приятный глаза шрифт. Все статьи, которые я читаю по работе со шрифтом засечками.
                                            0

                                            Всё очень зависит от того, на чём отображаются шрифты.
                                            И от качества шрифта (собственно, дизайна), и от сглаживания.


                                            Все рекомендации про шрифты с засечками относятся в основном к печатным текстам или экранам e-Ink. На обычном мониторе или на телефоне будет удобнее читать шрифты без засечек — сама форма букв проще.


                                            При этом в электронном виде нет особого смысла экономить межстрочный интервал, поэтому можно сделать процесс "нахождения глазом линии текста" удобным за счёт достаточного межстрочного.


                                            Более того, засечки скорее мешают глазу бегать вперёд-назад по строке при скорочтении или перечитывании строк.


                                            Так что — если речь идёт об экранном тексте, для читаемости лучше использовать хорошие шрифты без засечек, с хорошим сглаживанием и простыми формами. Ещё есть шрифты semi-serif, английские тексты иногда хорошо выглядят при использовании таких шрифтов (русских хороших почти нет).


                                            Если о печатном тексте — другой вопрос, там шрифты с засечками могут быть удобнее.
                                            Опять же, всё сильно зависит от конкретного начертания.

                                              +1
                                              Когда мы читаем или ищем какой-нибудь объект в поле зрения, глаза «скачут» от точки к точке, совершая быстрые движения, которые называются саккадами.
                                              Статья на habr на смежную тему восприятия печатного текста:
                                              ENG: Arocdnicg to rsceearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn’t mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoatnt tihng is taht the frist and lsat ltteer are in the rghit pcale. The rset can be a toatl mses and you can sitll raed it wouthit pobelrm. Tihs is buseace the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe.
                                              РУС: По рзелульаттам илссеовадний одонго анлигйсокго унвиертисета, не иеемт занчнеия, в кокам пряокде рсапожолены бкувы в солве. Галвоне, чотбы преавя и пслоендяя бквуы блыи на мсете. Осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея без побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы чиатем не кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цликеом.
                                                0
                                                Может дело в привычке, что в книгах именно такой шрифт с 1930-х годов:
                                                Наиболее распространённый шрифт в советской типографике — Литературная гарнитура: им набиралось до 50 % печатных изданий, включая научную, художественную, учебную и техническую литературу.

                                                image
                                                  0

                                                  В своё время решал задачу подбора шрифта для презентаций, чтобы было читабельно для большой аудитории. Выводил на телевизор слова разного размера и оценивал читаемость с 10 метров. Лучше всего себя показали гуманистические шрифты, типа Myriad, где буквы разной формы и с хорошо различимыми выносными элементами.


                                                  Потом уже догадался погуглить. Действительно, такие шрифты используются в дорожных знаках как раз из-за хорошей читаемости издалека.

                                                    +1

                                                    Про экраны три коротеньких параграфа и ни слова о разрешении экрана, а оно имеет большое значение.


                                                    Когда экраны были малопиксельными (до 100 ppi), я ненавидел шрифты с засечками — настолько, что даже устанавливал плагины в браузер, чтобы менять серифы на санс-серифы.
                                                    Потому что вместо засечек там была размазня, а под виндовс ещё и цветная размазня.


                                                    Зато когда появились многопиксельные экраны с 200 и больше ppi, так называемые "Retina", я полюбил шрифты с засечками — их наконец-то можно стало разглядеть.

                                                      0
                                                      не очень понятны содержания и язык текстов, использовавшихся во время тестов… как мне кажется — оценка восприятия того или иного шрифта должна учитывать не только начертание букв, но и начертание знаков пунктуации и вспомогательных знаков… плюс ко всему, скорее всего анализировались английские тексты (в случае российских экспертов — русская кирилица), но уйма европейских языков содержат же еще гораздо более интересные для такого анализа символы: æ / ß / š / ö / ê / è / ë / ï / ã / ñ / č / ř / ž / ï и так далее… в конце концов даже ё / й. Есть подозрение, что их наличие и читабельность будут сильно влиять на статистику в восприятии…

                                                      Также, интересно было бы посмотреть подобные анализы для смешанных языков (английский + русский) в одном тексте… Или, например, для украинского языка, где наравне с кириллицей используется i в пределах одного слова…
                                                        0
                                                        Господин Stanislas Dehaene написал книгу о своём 20ти-летнем опыте исследования мозга. Его презентация, как мозг учится читать: www.youtube.com/watch?v=25GI3-kiLdo
                                                        На вопрос какие буквы лучше читаются, он ответил, что скорость чтения и понимания зависит не от шрифтов, а от того, как нас учили читать в детстве. Чем больше закорючек и разнообразных букв видят дети, тем быстрее и легче им будет потом читать и учить языки.

                                                        Интернет-шрифтов всего 15, стандартных. Но научных обоснований (исследований) нет. Есть просто правила, к которым пришли эмпирическим путём. Скорее всего, потому что их придумали инженеры, а не учёные. С тех пор они не подвергались сомнению, кроме, разве что, дизайнерами.

                                                        Есть интервью Джонатана Айва (ссылку не нашёл), где он рассказывает, зачем и почему создают новые шрифты, связано это именно с особенностями новых экранов.

                                                        Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

                                                        Информация

                                                        • Дата основания

                                                          18 ноября 2005 г.

                                                        • Локация

                                                          Россия

                                                        • Сайт

                                                          tinkoff.ru

                                                        • Численность

                                                          5 001–10 000 человек

                                                        • Дата регистрации

                                                          26 октября 2011 г.
                                                        Новости

                                                        Ссылки

                                                        Facebook

                                                        Приложения

                                                        • Тинькофф Банк в iPhone

                                                          С помощью бесплатного мобильного приложения вы можете совершать большинство операций без комиссии

                                                        • Тинькофф Банк в Android

                                                          С помощью бесплатного мобильного приложения вы можете совершать большинство операций без комиссии

                                                        • Тинькофф Банк в Windows Phone

                                                          С помощью бесплатного мобильного приложения вы можете совершать большинство операций без комиссии

                                                        Блог на Хабре

                                                        Самое читаемое

                                                        Ваш аккаунт

                                                        Разделы

                                                        Информация

                                                        Услуги

                                                        Если нашли опечатку в посте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить автору.
                                                        © 2006 – 2020 «TM»
                                                        Настройка языка
                                                        О сайте
                                                        Служба поддержки
                                                        Мобильная версия