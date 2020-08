Диагностика почтовых протоколов

1. Введение

Обозначения

Почтовые порты

SMTP

25/tcp SMTP (стандартный порт)

465/tcp SMTPS (устаревший)

587/tcp submission (порт для обслуживания клиентов)

POP3

110/tcp POP3 (стандартный порт)

995/tcp POP3S (порт с предварительной установкой SSL/TLS соединения)

IMAP

143/tcp IMAP (стандартный порт)

993/tcp IMAPS (порт с предварительной установкой SSL/TLS соединения)

Используемые и рекомендуемые утилиты

# nmap -v -p25,110,143,465,587,993,995 127.0.0.1 Starting Nmap 4.11 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2014-10-31 15:59 MSK Initiating SYN Stealth Scan against localhost.localdomain (127.0.0.1) [7 ports] at 15:59 Discovered open port 25/tcp on 127.0.0.1 Discovered open port 465/tcp on 127.0.0.1 Discovered open port 143/tcp on 127.0.0.1 Discovered open port 993/tcp on 127.0.0.1 The SYN Stealth Scan took 0.00s to scan 7 total ports. Host localhost.localdomain (127.0.0.1) appears to be up ... good. Interesting ports on localhost.localdomain (127.0.0.1): PORT STATE SERVICE 25/tcp open smtp 110/tcp closed pop3 143/tcp open imap 465/tcp open smtps 587/tcp closed submission 993/tcp open imaps 995/tcp closed pop3s Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.004 seconds Raw packets sent: 7 (308B) | Rcvd: 17 (724B)

# netstat -lnpvut (и -anpvut, если необходимо посмотреть текущие соединения по портам) Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:143 0.0.0.0:* LISTEN 477/dovecot tcp 0 0 0.0.0.0:2000 0.0.0.0:* LISTEN 477/dovecot tcp 0 0 0.0.0.0:465 0.0.0.0:* LISTEN 603/master tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 430/unbound tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 10042/sshd tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTEN 603/master tcp 0 0 0.0.0.0:1025 0.0.0.0:* LISTEN 603/master tcp 0 0 0.0.0.0:993 0.0.0.0:* LISTEN 477/dovecot tcp 0 0 127.0.0.1:1953 0.0.0.0:* LISTEN 430/unbound tcp 0 0 127.0.0.1:1026 0.0.0.0:* LISTEN 603/master tcp 0 0 127.0.0.1:2025 0.0.0.0:* LISTEN 603/master tcp 0 0 :::22 :::* LISTEN 10042/sshd udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* 430/unbound

# ss -lntp | sed -r 's/\t/ /g' Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port 0 0 *:143 *:* users:(("dovecot",477,6),("imap-login",14400,4),("imap-login",15370,4),("imap-login",15372,4)) 0 0 *:2000 *:* users:(("dovecot",477,8),("managesieve-log",10229,4),("managesieve-log",10230,4),("managesieve-log",21149,4)) 0 0 *:465 *:* users:(("master",603,31)) 0 0 127.0.0.1:53 *:* users:(("unbound",430,4)) 0 0 *:22 *:* users:(("sshd",10042,4)) 0 0 *:25 *:* users:(("master",603,19)) 0 0 *:1025 *:* users:(("master",603,12)) 0 0 *:993 *:* users:(("dovecot",477,7),("imap-login",14400,5),("imap-login",15370,5),("imap-login",15372,5)) 0 0 127.0.0.1:1953 *:* users:(("unbound",430,5)) 0 0 127.0.0.1:1026 *:* users:(("master",603,16)) 0 0 127.0.0.1:2025 *:* users:(("master",603,28)) 0 0 :::22 :::* users:(("sshd",10042,3))

ss() { /sbin/ss $@ | sed -r 's/\t/ /g'; }

2. Примеры сессий

Debian/Ubuntu

# apt-cache search telnet # apt-get install telnet

RHEL/CentOS/Fedora

# yum search telnet # yum install telnet

SMTP

$ telnet 127.0.0.1 25 Trying 127.0.0.1... Connected to 127.0.0.1. Escape character is '^]'. 220 mailserver at mail.server.net greets you. Make love not war!

HELO localhost.localdomain

250 mail.server.net

MAIL FROM:<>

250 2.1.0 Ok

RCPT TO:<user@mail.server.net>

250 2.1.5 Ok

DATA

354 End data with <CR><LF>.<CR><LF> FROM: root@localhost.localdomain TO: user@mail.server.net SUBJECT: test mail from test subject test body

.

250 2.0.0 Ok: queued as 1CF5FC0AAE QUIT 221 2.0.0 Bye Connection closed by foreign host.

IMAP

$ telnet 127.0.0.1 143 Trying 127.0.0.1... Connected to 127.0.0.1. Escape character is '^]'. * OK IMAP Server at mail.server.net ready

001 LOGIN user@mail.server.net testpass

001 OK completed

002 CAPABILITY

* CAPABILITY IMAP4 IMAP4REV1 ACL NAMESPACE UIDPLUS IDLE LITERAL+ QUOTA ID MULTIAPPEND LISTEXT CHILDREN BINARY LOGIN-REFERRALS STARTTLS AUTH=LOGIN AUTH=PLAIN AUTH=CRAM-MD5 AUTH=DIGEST-MD5 AUTH=MSN 002 OK completed

003 SELECT Inbox

* FLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft $MDNSent) * OK [PERMANENTFLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft $MDNSent)] limited * 7214 EXISTS * 0 RECENT * OK [UIDVALIDITY 306349424] UIDs valid * OK [UNSEEN 1] message 1 is first unseen 003 OK [READ-WRITE] SELECT completed

004 FETCH 7214 body[header]

* 7214 FETCH (BODY[header] {639} Return-Path: <> X-Antispam-passed: yes X-Antispam: yes X-Real-To: user@mail.server.net Received: from [127.0.0.1] (HELO mail.server.net) by mail.server.net ( SMTP 4.1.8) with ESMTP id 22561074 for user@mail.server.net; Sat, 01 Nov 2014 03:21:16 +0300 Received: from localhost.localdomain (localhost [127.0.0.1]) by mail.server.net (Postfix) with SMTP id 1CF5FC0AAE for <user@mail.server.net>; Sat, 1 Nov 2014 03:20:09 +0300 (MSK) FROM: root@localhost.localdomain TO: user@mail.server.net SUBJECT: test mail from test subject Message-Id: <20141101002009.1CF5FC0AAE@mail.server.net> Date: Sat, 1 Nov 2014 03:20:09 +0300 (MSK) FLAGS (\Seen)) 004 OK completed

004 FETCH 7214 body

* 7214 FETCH (BODY ("text" "plain" NIL NIL NIL "8bit" 13 2)) 004 OK completed 004 FETCH 7214 body[] * 7214 FETCH (BODY[] {652} Return-Path: <> X-Antispam-passed: yes X-Antispam: yes X-Real-To: user@mail.server.net Received: from [127.0.0.1] (HELO mail.server.net) by mail.server.net ( SMTP 4.1.8) with ESMTP id 22561074 for user@mail.server.net; Sat, 01 Nov 2014 03:21:16 +0300 Received: from localhost.localdomain (localhost [127.0.0.1]) by mail.server.net (Postfix) with SMTP id 1CF5FC0AAE for <user@mail.server.net>; Sat, 1 Nov 2014 03:20:09 +0300 (MSK) FROM: root@localhost.localdomain TO: user@mail.server.net SUBJECT: test mail from test subject Message-Id: <20141101002009.1CF5FC0AAE@mail.server.net> Date: Sat, 1 Nov 2014 03:20:09 +0300 (MSK) test body ) 004 OK completed

005 LOGOUT

* BYE IMAP closing connection 005 OK completed Connection closed by foreign host.

POP3

$ telnet 127.0.0.1 110 Trying 127.0.0.1... Connected to 127.0.0.1. Escape character is '^]'. +OK POP3 Server 4.1.8 ready <137.1414802293@mail.server.net>

USER test@mail.server.net

+OK please send the PASS

PASS testpass

+OK 7214 messages (174404489 bytes)

NOOP

+OK cool

TOP 7214

+OK message follows Return-Path: <> X-Antispam-passed: yes X-Antispam: yes X-Real-To: test@mail.server.net Received: from [127.0.0.1] (HELO mail.server.net) by mail.server.net ( SMTP 4.1.8) with ESMTP id 22561074 for test@mail.server.net; Sat, 01 Nov 2014 03:21:16 +0300 Received: from localhost.localdomain (localhost [127.0.0.1]) by mail.server.net (Postfix) with SMTP id 1CF5FC0AAE for <test@mail.server.net>; Sat, 1 Nov 2014 03:20:09 +0300 (MSK) FROM: root@localhost.localdomain TO: test@mail.server.net SUBJECT: test mail from test subject Message-Id: <20141101002009.1CF5FC0AAE@mail.server.net> Date: Sat, 1 Nov 2014 03:20:09 +0300 (MSK) .

RETR 7214

+OK 652 bytes will follow Return-Path: <> X-Antispam-passed: yes X-Antispam: yes X-Real-To: test@mail.server.net Received: from [127.0.0.1] (HELO mail.server.net) by mail.server.net ( SMTP 4.1.8) with ESMTP id 22561074 for test@mail.server.net; Sat, 01 Nov 2014 03:21:16 +0300 Received: from localhost.localdomain (localhost [127.0.0.1]) by mail.server.net (Postfix) with SMTP id 1CF5FC0AAE for <test@mail.server.net>; Sat, 1 Nov 2014 03:20:09 +0300 (MSK) FROM: root@localhost.localdomain TO: test@mail.server.net SUBJECT: test mail from test subject Message-Id: <20141101002009.1CF5FC0AAE@mail.server.net> Date: Sat, 1 Nov 2014 03:20:09 +0300 (MSK) test body .

DELE 7214

+OK marked deleted

QUIT

+OK POP3 Server connection closed Connection closed by foreign host.

3. Проверка авторизации на сервере

Протокол SMTP

Команда EHLO domainname

$ telnet 127.0.0.1 25 Trying 127.0.0.1... Connected to 127.0.0.1. Escape character is '^]'. 220 mailserver ESMTP ready.

EHLO localhost.localdomain

250-mal.server.net 250-PIPELINING 250-SIZE 104857600 250-ETRN 250-STARTTLS 250-AUTH PLAIN LOGIN DIGEST-MD5 CRAM-MD5 250-AUTH=PLAIN LOGIN DIGEST-MD5 CRAM-MD5 250-ENHANCEDSTATUSCODES 250 8BITMIME ^] telnet> quit Connection closed.

Протокол IMAP

Команда 001 CAPABILITY

$ telnet 127.0.0.1 143 Trying 127.0.0.1... Connected to 127.0.0.1. Escape character is '^]'. * OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE STARTTLS AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN AUTH=DIGEST-MD5 AUTH=CRAM-MD5] Dovecot ready.

001 CAPABILITY

* CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE SORT SORT=DISPLAY THREAD=REFERENCES THREAD=REFS MULTIAPPEND UNSELECT IDLE CHILDREN NAMESPACE UIDPLUS LIST-EXTENDED I18NLEVEL=1 CONDSTORE QRESYNC ESEARCH ESORT SEARCHRES WITHIN CONTEXT=SEARCH LIST-STATUS XEXEC QUOTA STARTTLS AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN AUTH=DIGEST-MD5 AUTH=CRAM-MD5 001 OK Capability completed.

002 LOGOUT

* BYE Logging out 002 OK Logout completed. Connection closed by foreign host.

Протокол POP3

Команды AUTH или CAPA

$ telnet pop.mail.ru 110 Trying 217.69.139.74... Connected to pop.mail.ru. Escape character is '^]'. +OK

AUTH

+OK methods supported: LOGIN PLAIN .

CAPA

+OK Capability list follows TOP USER LOGIN-DELAY 120 EXPIRE NEVER UIDL IMPLEMENTATION Mail.Ru SASL LOGIN PLAIN STLS .

QUIT

+OK POP3 server at signing off Connection closed by foreign host.

Примеры авторизации и используемый формат

LOGIN

Протокол SMTP

$ telnet 127.0.0.1 25 Trying 127.0.0.1... Connected to 127.0.0.1. Escape character is '^]'. 220 mail.server.net ESMTP Server

EHLO client.server.net

250-mail.server.net Hello client.server.net 250-AUTH LOGIN PLAIN CRAM-MD5 DIGEST-MD5 GSSAPI 250-ENHANCEDSTATUSCODES 250 STARTTLS

AUTH LOGIN

334 VXNlcm5hbWU6

dGVzdA==

334 UGFzc3dvcmQ6

dGVzdHBhc3M=

235 2.7.0 Authentication successful

QUIT

221 2.0.0 Bye

PLAIN

Протокол SMTP

$ telnet 127.0.0.1 25 Trying 127.0.0.1... Connected to 127.0.0.1. Escape character is '^]'. 220 mail.server.net ESMTP Server

EHLO client.server.net

250-mail.server.net Hello client.server.net 250-AUTH LOGIN PLAIN CRAM-MD5 DIGEST-MD5 GSSAPI 250-ENHANCEDSTATUSCODES 250 STARTTLS

AUTH PLAIN dGVzdAB0ZXN0AHRlc3RwYXNz

235 2.7.0 Authentication successful

QUIT

221 2.0.0 Bye

CRAM-MD5

# apt-cache search perl | grep -i digest # apt-get install libdigest-hmac-perl

# yum search perl | grep -i digest # yum install perl-Digest-HMAC

#!/usr/bin/perl -W use strict; use MIME::Base64 qw(encode_base64 decode_base64); use Digest::HMAC_MD5; die "Usage: $0 username password ticket

" unless $#ARGV == 2; my ($username, $password, $ticket64) = @ARGV; my $ticket = decode_base64($ticket64) or die ("Unable to decode Base64 encoded string '$ticket64'

"); my $password_md5 = Digest::HMAC_MD5::hmac_md5_hex($ticket, $password); print encode_base64 ("$username $password_md5", "");

Протокол SMTP

$ telnet 127.0.0.1 25 Trying 127.0.0.1... Connected to 127.0.0.1. Escape character is '^]'. 220 mail.server.net ESMTP Server

EHLO client.server.net

250-mail.server.net Hello client.server.net 250-AUTH LOGIN PLAIN CRAM-MD5 DIGEST-MD5 GSSAPI 250-ENHANCEDSTATUSCODES 250 STARTTLS

AUTH CRAM-MD5

## кодовое слово, выдаваемое сервером: PDMzMjE2NDkzMTA1OTExNDQuMTQxNDc5NTExOUBtYWlsLnNlcnZlci5uZXQ+

dGVzdCAxNTU0YTQwNzA1NTgxZjUwZmI1MmNjZDhlZDhjM2EyYg==

235 2.7.0 Authentication successful

QUIT

221 2.0.0 Bye # ./md5cram.pl test testpass PDMzMjE2NDkzMTA1OTExNDQuMTQxNDc5NTExOUBtYWlsLnNlcnZlci5uZXQ+ dGVzdCAxNTU0YTQwNzA1NTgxZjUwZmI1MmNjZDhlZDhjM2EyYg==

Протокол IMAP

$ telnet 127.0.0.1 143 Trying 127.0.0.1... Connected to 127.0.0.1. Escape character is '^]'. * OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE STARTTLS AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN AUTH=DIGEST-MD5 AUTH=CRAM-MD5] Dovecot ready.

01 AUTHENTICATE CRAM-MD5

+ PDgxOTAyMjA2NTYwNzcyMzEuMTQxNDc5NzA3MkBtYWlsLnNlcnZlci5uZXQ+

dGVzdCA1YTZlNjYwMDlmZGJlZWNjYWRlNDY5M2FlMjU5YTA2ZQ==

01 OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE SORT SORT=DISPLAY THREAD=REFERENCES THREAD=REFS MULTIAPPEND UNSELECT IDLE CHILDREN NAMESPACE UIDPLUS LIST-EXTENDED I18NLEVEL=1 CONDSTORE QRESYNC ESEARCH ESORT SEARCHRES WITHIN CONTEXT=SEARCH LIST-STATUS XEXEC QUOTA] Logged in

02 LOGOUT

* BYE Logging out 02 OK Logout completed. Connection closed by foreign host. # ./md5cram.pl test testpass PDgxOTAyMjA2NTYwNzcyMzEuMTQxNDc5NzA3MkBtYWlsLnNlcnZlci5uZXQ+ dGVzdCA1YTZlNjYwMDlmZGJlZWNjYWRlNDY5M2FlMjU5YTA2ZQ==

Cпособы конвертации текста в и из base64

Утилита (пакет)

base64 (coreutils)

$ printf 'test\0test\0testpass' | base64 dGVzdAB0ZXN0AHRlc3RwYXNz $ echo dGVzdAB0ZXN0AHRlc3RwYXNz | base64 -d testtesttestpass

uueencode/uudecode (sharutils)

$ printf 'test\0test\0testpass' | uuencode -m - begin-base64 644 - dGVzdAB0ZXN0AHRlc3RwYXNz ====

printf 'begin-base64 644 -

dGVzdAB0ZXN0AHRlc3RwYXNz

====' | uudecode

$ uudecode<<EOF begin-base64 644 - dGVzdAB0ZXN0AHRlc3RwYXNz ==== EOF

mmencode (xemacs21-bin)

$ printf 'test\0test\0testpass' | mmencode dGVzdAB0ZXN0AHRlc3RwYXNz $ echo dGVzdAB0ZXN0AHRlc3RwYXNz | mmencode -u testtesttestpass

python (python)

$ printf 'test\0test\0testpass' | python -m base64 dGVzdAB0ZXN0AHRlc3RwYXNz $ echo dGVzdAB0ZXN0AHRlc3RwYXNz | python -m base64 -d

php (php-cli)

$ printf 'test\0test\0testpass' | php -r 'echo base64_encode(fgets(STDIN));' dGVzdAB0ZXN0AHRlc3RwYXNz $ php -r 'echo base64_decode($argv[1]);' dGVzdAB0ZXN0AHRlc3RwYXNz testtesttestpass

perl (perl)

$ perl -MMIME::Base64 -e 'print encode_base64("test\0test\0testpass")' dGVzdAB0ZXN0AHRlc3RwYXNz $ perl -MMIME::Base64 -e 'print decode_base64("dGVzdAB0ZXN0AHRlc3RwYXNz")' testtesttestpass

openssl (openssl)

$ printf 'test\0test\0testpass' | openssl base64 dGVzdAB0ZXN0AHRlc3RwYXNz $ echo dGVzdAB0ZXN0AHRlc3RwYXNz | openssl base64 -d testtesttestpass

4. Проверка шифрования SSL/TLS.

SMTP

$ openssl s_client -starttls smtp -crlf -connect mail.truevds.ru:25 $ openssl s_client -starttls smtp -crlf -connect mail.truevds.ru:587 $ openssl s_client -crlf -connect mail.truevds.ru:465

POP3

$ openssl s_client -connect mail.truevds.ru:995 $ openssl s_client -starttls pop3 -crlf -connect mail.truevds.ru:110

IMAP

$ openssl s_client -crlf -connect mail.truevds.ru:993 $ openssl s_client -starttls imap -crlf -connect mail.truevds.ru:143

$ openssl s_client -ssl3 -starttls smtp -crlf -connect mail.truevds.ru:25

$ openssl ciphers -ssl3 $ openssl ciphers -tls1

5. Анализ почтового трафика при помощи tshark. Расшифровка SSL/TLS

SMTP

# tshark -i eth0 -f "port 25" -R smtp

IMAP

# tshark -i eth0 -f "port 143" -R imap

POP3

# tshark -i eth0 -f "port 110" -R pop

# tcpdump -s0 -nn -i eth0 -w smtps.pcap port 465 and host HOSTIP # dumpcap -s0 -i eth0 -w smtp.pcap -f 'port 25 and host HOSTIP'

# tshark -n -r smtp.pcap -R smtp

ssl3: RC4-SHA, RC4-MD5, DES-CBC-SHA, AES128-SHA

tls1: RC4-MD5, AES256-SHA, DES-CBC-SHA, DES-CBC3-SHA

# openssl ciphers -ssl3 # openssl ciphers -tls1

# tshark -i eth0 -n -o "ssl.keys_list:94.127.66.53,25,smtp,/etc/pki/tls/private/server.key" -R smtp $ printf "EHLO RC4-MD5

EXIT" | openssl s_client -starttls smtp -crlf -tls1 -cipher RC4-MD5 -connect mail.truevds.ru:25 # tshark -i eth0 -n -o "ssl.keys_list:94.127.66.53,465,smtp,/etc/pki/tls/private/server.key" -R smtp $ printf "EHLO RC4-MD5

EXIT" | openssl s_client -ssl3 -cipher RC4-SHA -connect mail.truevds.ru:465 # tshark -i eth0 -n -o "ssl.keys_list:94.127.66.53,143,imap,/etc/pki/tls/private/server.key" -R imap $ printf "* CAPABILITY

LOGOUT" | openssl s_client -starttls imap -crlf -tls1 -cipher RC4-MD5 -connect mail.truevds.ru:143 # tshark -i eth0 -n -o "ssl.keys_list:94.127.66.53,993,imap,/etc/pki/tls/private/server.key" -R imap $ printf "* CAPABILITY

LOGOUT" | openssl s_client -crlf -ssl3 -cipher RC4-MD5 -connect mail.truevds.ru:993 # tshark -i eth0 -n -o "ssl.keys_list:94.127.66.53,110,pop,/etc/pki/tls/private/server.key" -R pop $ printf "USER RC4-MD5

EXIT" | openssl s_client -starttls pop -crlf -tls1 -cipher RC4-MD5 -connect mail.truevds.ru:110 # tshark -i eth0 -n -o "ssl.keys_list:94.127.66.53,995,pop,/etc/pki/tls/private/server.key" -R pop $ printf "USER RC4-MD5

EXIT" | openssl s_client -crlf -ssl3 -cipher RC4-MD5 -connect mail.truevds.ru:995

94.127.66.53

/etc/pki/tls/private/server.key

/etc/pki

/etc/ssl

$ grep key_file /etc/postfix/main.cf smtpd_tls_key_file = /etc/pki/tls/private/server.key smtp_tls_key_file = /etc/pki/tls/private/server.key

ssl.keys_list:94.127.66.53,start_tls,smtp,/etc/pki/tls/private/server.key

ssl.keys_list:94.127.66.53,25,smtp,/etc/pki/tls/private/server.key

-o "ssl.debug_file: /tmp/debug.log"

# tshark -i eth0 -n -o "ssl.keys_list:94.127.66.53,25,smtp,/etc/pki/tls/private/server.key" -R "smtp" Running as user "root" and group "root". This could be dangerous. Capturing on eth0 0.178964 94.127.66.21 -> 94.127.66.53 SMTP C: EHLO RC4-MD5 | EXIT 0.179357 94.127.66.53 -> 94.127.66.21 SMTP 250-mail.truevds.ru | 250-PIPELINING | 250-SIZE 104857600 | 250-ETRN |

6. Ссылки на материалы

Эта статья о методах диагностики почтовых протоколов. Она предназначена для начинающих администраторов, желающих больше узнать об инструментах для быстрого тестирования авторизации/отправки/приема почтовых сообщений как сервером, так и клиентом. Но также может служить хорошей памяткой соответствующих команд и для более опытных администраторов.Материал разбит следующим образом:В сети достаточно материалов по отдельным пунктам, но все разбросано по разным местам и, когда возникает необходимость выполнить ту или иную операцию, приходится по разным ресурсам вспоминать нюансы авторизации, способы быстрой кодировки в base64, ключи к openssl и tshark. Здесь все собрано вместе, а также добавлена информация о дешифровке SSL/TLS трафика.$ — приглашение в обычном шелле, указанная после него команда выполняется от обычного пользователя# — приглашение в рутовом шелле, указанная после него команда выполняется с правами администратора## — строка с комментариемЗапрос клиента в почтовых сессиях выделен жирным шрифтом.Основные порты, использующиеся в работе почтовых серверов по RFC (документы, регламентирующие работу сети интернет и ее основных компонентов):Здесь перечислены только основные, помимо них разные реализации серверов могут использовать другие порты для своих служебных целей, для пользовательского и административного веб-интерфейса, общения узлов кластера и т.д.В статье используются telnet, openssl, tshark. Для наглядности взаимодействия сервера и клиента, использования команд протокола. На регулярной основе и для автоматизации каких-то процессов можно использовать утилиты, которые скрывают от нас все эти детали, но которые проще включаются в скрипты. Из таких утилит могу порекомендовать скрипт на perl(http://www.logix.cz/michal/devel/smtp-cli/), обладающий широкой функциональностью, в том числе и возможностью SMTP авторизации. Также рекомендую утилитуиз состава cyrus-clients, которой можно протестировать IMAP протокол., утилиту из состава postfix, которая эмулирует почтовый сервер. С ее помощью можно отлаживать работу почтового клиента в том случае, если нет ни доступа к существующим почтовым серверам, ни возможности включения в настройках клиента подробного журналирования.При помощиможно быстро проверить, доступны ли порты снаружи, то есть, слушаются ли они программами и не закрыты ли при этом файерволом:По этому выводу видно, что на сервере доступны SMTP/IMAP порты, но недоступны порты дляPOP3 протокола.Черезможно посмотреть не только прослушиваемые и используемые порты, как часто предполагают, но и процессы, связанные с этими портами. Вот вывод netstat для этого же почтового сервера:В этом примере в качестве SMTP сервера используется postfix и dovecot в качестве IMAP. POP3 в списке отсутствует, так как в настройках dovecot этот протокол отключен, как неиспользуемый.В современных дистрибутивах пакет net-tools уже часто не ставится, считается устаревшим. В качестве замены испольуется утилитаиз состава iproute. Это более узко заточенная и в свой области, вероятно, более функциональная утилита с возможностью настройки фильтров как в tcpdump/tshark. Но мне, например, не нравится, как у нее отформатирован вывод информации. Чтобы чуть это исправить, можно использовать sed:*) для удобства использования можно поместить следующую bash функцию в ~/.bashrcЗдесь приведены примеры сессий по SMTP/IMAP/POP3 протоколам. Для соединения используется клиент телнет, который либо в системе установлен по-умолчанию, либо устанавливается из репозиториев:Вводимые команды в тексте выделенышрифтом.Существующие способы авторизации: LOGIN, PLAIN, CRAM-MD5, DIGEST-MD5, GSSAPI, NTLM/MSN, EXTERNAL. Перечень их еще шире, мы же рассмотрим только наиболее распространенные, а именно LOGIN, PLAIN и CRAM-MD5.В первую очередь необходимо узнать список методов, поддерживаемых сервером. Для каждого из почтовых протоколов есть команды, позволяющие получить эти данные наряду с другой информацией о доступных расширениях протокола. Обратите внимание, что в зависимости от настроек почтового сервера, LOGIN и PLAIN, передающие данные в открытом виде, могут быть недоступны без предварительной инициализации шифрования через SSL/TLSИтак, вывод доступных способов авторизации:Какие-то почтовые сервера могут выводить эту информацию в «приветствии сервера», например dovecot.Где 'dGVzdA== ' — логин и 'dGVzdHBhc3M=' пароль в формате base64. О нем чуть ниже. Обратите внимание, что и логин и пароль должны кодироваться без перевода строки.Где 'dGVzdAB0ZXN0AHRlc3RwYXNz' это логинпароль в base64 формате. Чуть ниже будут рассмотрены варианты конвертации в base64 формат и обратно.В отличии от предыдущих способов авторизации CRAM-MD5 пароль не передается в открытом виде, вместо этого используется сравнение хэшей. Ручная проверка этого способа авторизации может быть проблемой, так как нужно будет выполнить несколько преобразований, а время на введение команд ограничено. Для упрощения процесса ниже приведен простой perl скрипт, который принимает на вход имя пользователя, пароль и «кодовое слово» (выдаваемое сервером), и конвертирует их в строку в base64 формате.Для скрипта понадобится дополнительный модуль perl «Digest-HMAC». В Debian/Ubuntu его можно найти и установить следующим образом:Для RHEL/CentOS/Fedora:В тех дистрибутивах, в чьих репозиториях нет этого пакета (что маловероятно), можно использовать установку модуля из CPAN.Скрипт и пример сессии с его использованием:Авторизация предполагает обмен строками, закодированными в base64. Для Linux cуществует много утилит для конвертации в base64 и обратно. Мы укажем несколько, включая способ их запуска. Для Windows можно использовать кроссплатформенные perl, python, php, по ним также будут привидены примеры.Чтобы раскодировать, потребуется добавить первую и последнюю строку. Это можно сделать, например, следующими способами;илиМодуль MMIME::Base64 стандартно идет в комплекте.Для шифрования трафика в почтовых протоколах между клиентом и сервером используется SSL/TLS в двух вариантах. Использование специальных портов, при соединении с которым сначала осуществляется установка SSL/TLS, после чего уже поверх него идет обычный почтовый трафик. Этот метод, кстати, признан устаревшим (deprecated), относительно SMTP точно. Второй вариант, более предпочтительный — соединение с обычным портом для сервиса и переход сессии в зашифрованный вид с использованием расширения STARTTLS.Для проверки работы почтового сервера поверх SSL/TLS можно использовать утилиту openssl, дальше действуя, как при обычной сессии через telnet.Можно явным образом указать, что использовать для шифрования, ssl3 или tls1, а также конкретные алгоритмы:Посмотреть перечень поддерживаемых протоколов в вашей версии openssl:Ниже, в главе про tshark, эта возможность будет использована в практических целях.При необходимости более сложной диагностики в том случае, когда журналы не дают достаточно информации о проблемах в работе сервера или клиента, можно использовать tcpdump/wireshark для анализа непосредственно самой сессии между клиентом и сервером. Как в реальном времени, так и сохранив дамп сессии для последующего анализа. Для быстрого анализа удобно использовать консольный вариант wireshark — tshark. Для его работы потребуются права root.Tshark предоставляет информацию в понятном виде и в использовании довольно прост.Запись трафика для последующего анализа при помощи утилит tcpdump|dumpcap (из состава wireshark):где HOSTIP является IP-адресом противоположной стороны, сервера или клиента, сессию с которым мы анализируем. И последующее чтение:Во многих случаях в почтовых протоколах активно используется шифрование и таким способом сессию уже не посмотреть. Тем не менее, этот вопрос в целом также решаем. tshark может дешифровать SSL/TLS трафик «со стороны сервера» при наличии доступа к приватному ключу сервера (для клиента есть вариант с использованием Master-Key, подробнее wiki.wireshark.org/SSL ). К счастью или к сожалению, wireshark с приватным ключем может дешифровать не все использвуемые алгоритмы. Например DHE-* EXP-*,EDH-* не работают. Возможно, какие-то из этих алгоритмов добавлены в более поздних версиях программы.В процессе тестирования использовалась утилита openssl с явным указанием при соединении с конкретных алгоритмов. Проверенные варианты, с которыми дешифровка трафика прошла успешно:Посмотреть перечень поддерживаемых протоколов в вашей версии openssl:Для анализа реальной сессии можно отключить в конфигурации почтового сервера (только на время тестирования!) всех алгоритмов, кроме заведомо рабочих.Tshark запускается на сервере, там, где есть ключ, а клиент openssl на локальном компьютере. Но, это, конечно, необязательно, вполне можно tshark запускать на клиенте в другой консоли, просто это потребует копирования приватного ключа на локальный компьютер. А openssl можно запускать в screen в соседнем с tshark окне.Итак запускаем:Здесь— ip адрес сервера, с которым соединяется клиент,— путь до приватного ключа сервера. Приватный ключ, как правило, размещается вили, в зависимости от сервера. Эту информацию можно посмотреть в настройках самого почтового сервера.Пример для postfix:Для портов, где используется starttls вместо порта в официальной документации рекомендуется использовать start_tls. Например,вместо. Но у меня этот вариант не сработал, показывался трафик только до инициализации шифрования.Для отладки процесса SSL/TLS дешифровки используется опцияПример вывода дешифрованного трафика:Удачи в решении почтовых проблем!