Диагностика почтовых протоколов

1. Введение

Обозначения

Почтовые порты

SMTP

25/tcp SMTP (стандартный порт)

465/tcp SMTPS (устаревший)

587/tcp submission (порт для обслуживания клиентов)

POP3

110/tcp POP3 (стандартный порт)

995/tcp POP3S (порт с предварительной установкой SSL/TLS соединения)

IMAP

143/tcp IMAP (стандартный порт)

993/tcp IMAPS (порт с предварительной установкой SSL/TLS соединения)

Используемые и рекомендуемые утилиты

# nmap -v -p25,110,143,465,587,993,995 127.0.0.1 Starting Nmap 4.11 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2014-10-31 15:59 MSK Initiating SYN Stealth Scan against localhost.localdomain (127.0.0.1) [7 ports] at 15:59 Discovered open port 25/tcp on 127.0.0.1 Discovered open port 465/tcp on 127.0.0.1 Discovered open port 143/tcp on 127.0.0.1 Discovered open port 993/tcp on 127.0.0.1 The SYN Stealth Scan took 0.00s to scan 7 total ports. Host localhost.localdomain (127.0.0.1) appears to be up ... good. Interesting ports on localhost.localdomain (127.0.0.1): PORT STATE SERVICE 25/tcp open smtp 110/tcp closed pop3 143/tcp open imap 465/tcp open smtps 587/tcp closed submission 993/tcp open imaps 995/tcp closed pop3s Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.004 seconds Raw packets sent: 7 (308B) | Rcvd: 17 (724B)

# netstat -lnpvut (и -anpvut, если необходимо посмотреть текущие соединения по портам) Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:143 0.0.0.0:* LISTEN 477/dovecot tcp 0 0 0.0.0.0:2000 0.0.0.0:* LISTEN 477/dovecot tcp 0 0 0.0.0.0:465 0.0.0.0:* LISTEN 603/master tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 430/unbound tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 10042/sshd tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTEN 603/master tcp 0 0 0.0.0.0:1025 0.0.0.0:* LISTEN 603/master tcp 0 0 0.0.0.0:993 0.0.0.0:* LISTEN 477/dovecot tcp 0 0 127.0.0.1:1953 0.0.0.0:* LISTEN 430/unbound tcp 0 0 127.0.0.1:1026 0.0.0.0:* LISTEN 603/master tcp 0 0 127.0.0.1:2025 0.0.0.0:* LISTEN 603/master tcp 0 0 :::22 :::* LISTEN 10042/sshd udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* 430/unbound

# ss -lntp | sed -r 's/\t/ /g' Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port 0 0 *:143 *:* users:(("dovecot",477,6),("imap-login",14400,4),("imap-login",15370,4),("imap-login",15372,4)) 0 0 *:2000 *:* users:(("dovecot",477,8),("managesieve-log",10229,4),("managesieve-log",10230,4),("managesieve-log",21149,4)) 0 0 *:465 *:* users:(("master",603,31)) 0 0 127.0.0.1:53 *:* users:(("unbound",430,4)) 0 0 *:22 *:* users:(("sshd",10042,4)) 0 0 *:25 *:* users:(("master",603,19)) 0 0 *:1025 *:* users:(("master",603,12)) 0 0 *:993 *:* users:(("dovecot",477,7),("imap-login",14400,5),("imap-login",15370,5),("imap-login",15372,5)) 0 0 127.0.0.1:1953 *:* users:(("unbound",430,5)) 0 0 127.0.0.1:1026 *:* users:(("master",603,16)) 0 0 127.0.0.1:2025 *:* users:(("master",603,28)) 0 0 :::22 :::* users:(("sshd",10042,3))

ss() { /sbin/ss $@ | sed -r 's/\t/ /g'; }

2. Примеры сессий

Debian/Ubuntu

# apt-cache search telnet # apt-get install telnet

RHEL/CentOS/Fedora

# yum search telnet # yum install telnet

SMTP

$ telnet 127.0.0.1 25 Trying 127.0.0.1... Connected to 127.0.0.1. Escape character is '^]'. 220 mailserver at mail.server.net greets you. Make love not war!

HELO localhost.localdomain

250 mail.server.net

MAIL FROM:<>

250 2.1.0 Ok

RCPT TO:<user@mail.server.net>

250 2.1.5 Ok

DATA

354 End data with <CR><LF>.<CR><LF> FROM: root@localhost.localdomain TO: user@mail.server.net SUBJECT: test mail from test subject test body

.

250 2.0.0 Ok: queued as 1CF5FC0AAE QUIT 221 2.0.0 Bye Connection closed by foreign host.

IMAP

$ telnet 127.0.0.1 143 Trying 127.0.0.1... Connected to 127.0.0.1. Escape character is '^]'. * OK IMAP Server at mail.server.net ready

001 LOGIN user@mail.server.net testpass

001 OK completed

002 CAPABILITY

* CAPABILITY IMAP4 IMAP4REV1 ACL NAMESPACE UIDPLUS IDLE LITERAL+ QUOTA ID MULTIAPPEND LISTEXT CHILDREN BINARY LOGIN-REFERRALS STARTTLS AUTH=LOGIN AUTH=PLAIN AUTH=CRAM-MD5 AUTH=DIGEST-MD5 AUTH=MSN 002 OK completed

003 SELECT Inbox

* FLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft $MDNSent) * OK [PERMANENTFLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft $MDNSent)] limited * 7214 EXISTS * 0 RECENT * OK [UIDVALIDITY 306349424] UIDs valid * OK [UNSEEN 1] message 1 is first unseen 003 OK [READ-WRITE] SELECT completed

004 FETCH 7214 body[header]

* 7214 FETCH (BODY[header] {639} Return-Path: <> X-Antispam-passed: yes X-Antispam: yes X-Real-To: user@mail.server.net Received: from [127.0.0.1] (HELO mail.server.net) by mail.server.net ( SMTP 4.1.8) with ESMTP id 22561074 for user@mail.server.net; Sat, 01 Nov 2014 03:21:16 +0300 Received: from localhost.localdomain (localhost [127.0.0.1]) by mail.server.net (Postfix) with SMTP id 1CF5FC0AAE for <user@mail.server.net>; Sat, 1 Nov 2014 03:20:09 +0300 (MSK) FROM: root@localhost.localdomain TO: user@mail.server.net SUBJECT: test mail from test subject Message-Id: <20141101002009.1CF5FC0AAE@mail.server.net> Date: Sat, 1 Nov 2014 03:20:09 +0300 (MSK) FLAGS (\Seen)) 004 OK completed

004 FETCH 7214 body

* 7214 FETCH (BODY ("text" "plain" NIL NIL NIL "8bit" 13 2)) 004 OK completed 004 FETCH 7214 body[] * 7214 FETCH (BODY[] {652} Return-Path: <> X-Antispam-passed: yes X-Antispam: yes X-Real-To: user@mail.server.net Received: from [127.0.0.1] (HELO mail.server.net) by mail.server.net ( SMTP 4.1.8) with ESMTP id 22561074 for user@mail.server.net; Sat, 01 Nov 2014 03:21:16 +0300 Received: from localhost.localdomain (localhost [127.0.0.1]) by mail.server.net (Postfix) with SMTP id 1CF5FC0AAE for <user@mail.server.net>; Sat, 1 Nov 2014 03:20:09 +0300 (MSK) FROM: root@localhost.localdomain TO: user@mail.server.net SUBJECT: test mail from test subject Message-Id: <20141101002009.1CF5FC0AAE@mail.server.net> Date: Sat, 1 Nov 2014 03:20:09 +0300 (MSK) test body ) 004 OK completed

005 LOGOUT

* BYE IMAP closing connection 005 OK completed Connection closed by foreign host.

POP3

$ telnet 127.0.0.1 110 Trying 127.0.0.1... Connected to 127.0.0.1. Escape character is '^]'. +OK POP3 Server 4.1.8 ready <137.1414802293@mail.server.net>

USER test@mail.server.net

+OK please send the PASS

PASS testpass

+OK 7214 messages (174404489 bytes)

NOOP

+OK cool

TOP 7214

+OK message follows Return-Path: <> X-Antispam-passed: yes X-Antispam: yes X-Real-To: test@mail.server.net Received: from [127.0.0.1] (HELO mail.server.net) by mail.server.net ( SMTP 4.1.8) with ESMTP id 22561074 for test@mail.server.net; Sat, 01 Nov 2014 03:21:16 +0300 Received: from localhost.localdomain (localhost [127.0.0.1]) by mail.server.net (Postfix) with SMTP id 1CF5FC0AAE for <test@mail.server.net>; Sat, 1 Nov 2014 03:20:09 +0300 (MSK) FROM: root@localhost.localdomain TO: test@mail.server.net SUBJECT: test mail from test subject Message-Id: <20141101002009.1CF5FC0AAE@mail.server.net> Date: Sat, 1 Nov 2014 03:20:09 +0300 (MSK) .

RETR 7214

+OK 652 bytes will follow Return-Path: <> X-Antispam-passed: yes X-Antispam: yes X-Real-To: test@mail.server.net Received: from [127.0.0.1] (HELO mail.server.net) by mail.server.net ( SMTP 4.1.8) with ESMTP id 22561074 for test@mail.server.net; Sat, 01 Nov 2014 03:21:16 +0300 Received: from localhost.localdomain (localhost [127.0.0.1]) by mail.server.net (Postfix) with SMTP id 1CF5FC0AAE for <test@mail.server.net>; Sat, 1 Nov 2014 03:20:09 +0300 (MSK) FROM: root@localhost.localdomain TO: test@mail.server.net SUBJECT: test mail from test subject Message-Id: <20141101002009.1CF5FC0AAE@mail.server.net> Date: Sat, 1 Nov 2014 03:20:09 +0300 (MSK) test body .

DELE 7214

+OK marked deleted

QUIT

+OK POP3 Server connection closed Connection closed by foreign host.

3. Проверка авторизации на сервере

Протокол SMTP

Команда EHLO domainname

$ telnet 127.0.0.1 25 Trying 127.0.0.1... Connected to 127.0.0.1. Escape character is '^]'. 220 mailserver ESMTP ready.

EHLO localhost.localdomain

250-mal.server.net 250-PIPELINING 250-SIZE 104857600 250-ETRN 250-STARTTLS 250-AUTH PLAIN LOGIN DIGEST-MD5 CRAM-MD5 250-AUTH=PLAIN LOGIN DIGEST-MD5 CRAM-MD5 250-ENHANCEDSTATUSCODES 250 8BITMIME ^] telnet> quit Connection closed.

Протокол IMAP

Команда 001 CAPABILITY

$ telnet 127.0.0.1 143 Trying 127.0.0.1... Connected to 127.0.0.1. Escape character is '^]'. * OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE STARTTLS AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN AUTH=DIGEST-MD5 AUTH=CRAM-MD5] Dovecot ready.

001 CAPABILITY

* CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE SORT SORT=DISPLAY THREAD=REFERENCES THREAD=REFS MULTIAPPEND UNSELECT IDLE CHILDREN NAMESPACE UIDPLUS LIST-EXTENDED I18NLEVEL=1 CONDSTORE QRESYNC ESEARCH ESORT SEARCHRES WITHIN CONTEXT=SEARCH LIST-STATUS XEXEC QUOTA STARTTLS AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN AUTH=DIGEST-MD5 AUTH=CRAM-MD5 001 OK Capability completed.

002 LOGOUT

* BYE Logging out 002 OK Logout completed. Connection closed by foreign host.

Протокол POP3

Команды AUTH или CAPA

$ telnet pop.mail.ru 110 Trying 217.69.139.74... Connected to pop.mail.ru. Escape character is '^]'. +OK

AUTH

+OK methods supported: LOGIN PLAIN .

CAPA

+OK Capability list follows TOP USER LOGIN-DELAY 120 EXPIRE NEVER UIDL IMPLEMENTATION Mail.Ru SASL LOGIN PLAIN STLS .

QUIT

+OK POP3 server at signing off Connection closed by foreign host.

Примеры авторизации и используемый формат

LOGIN

Протокол SMTP

$ telnet 127.0.0.1 25 Trying 127.0.0.1... Connected to 127.0.0.1. Escape character is '^]'. 220 mail.server.net ESMTP Server

EHLO client.server.net

250-mail.server.net Hello client.server.net 250-AUTH LOGIN PLAIN CRAM-MD5 DIGEST-MD5 GSSAPI 250-ENHANCEDSTATUSCODES 250 STARTTLS

AUTH LOGIN

334 VXNlcm5hbWU6

dGVzdA==

334 UGFzc3dvcmQ6

dGVzdHBhc3M=

235 2.7.0 Authentication successful

QUIT

221 2.0.0 Bye

PLAIN

Протокол SMTP

$ telnet 127.0.0.1 25 Trying 127.0.0.1... Connected to 127.0.0.1. Escape character is '^]'. 220 mail.server.net ESMTP Server

EHLO client.server.net

250-mail.server.net Hello client.server.net 250-AUTH LOGIN PLAIN CRAM-MD5 DIGEST-MD5 GSSAPI 250-ENHANCEDSTATUSCODES 250 STARTTLS

AUTH PLAIN dGVzdAB0ZXN0AHRlc3RwYXNz

235 2.7.0 Authentication successful

QUIT

221 2.0.0 Bye

CRAM-MD5

# apt-cache search perl | grep -i digest # apt-get install libdigest-hmac-perl

# yum search perl | grep -i digest # yum install perl-Digest-HMAC

#!/usr/bin/perl -W use strict; use MIME::Base64 qw(encode_base64 decode_base64); use Digest::HMAC_MD5; die "Usage: $0 username password ticket

" unless $#ARGV == 2; my ($username, $password, $ticket64) = @ARGV; my $ticket = decode_base64($ticket64) or die ("Unable to decode Base64 encoded string '$ticket64'

"); my $password_md5 = Digest::HMAC_MD5::hmac_md5_hex($ticket, $password); print encode_base64 ("$username $password_md5", "");

Протокол SMTP

$ telnet 127.0.0.1 25 Trying 127.0.0.1... Connected to 127.0.0.1. Escape character is '^]'. 220 mail.server.net ESMTP Server

EHLO client.server.net

250-mail.server.net Hello client.server.net 250-AUTH LOGIN PLAIN CRAM-MD5 DIGEST-MD5 GSSAPI 250-ENHANCEDSTATUSCODES 250 STARTTLS

AUTH CRAM-MD5

## кодовое слово, выдаваемое сервером: PDMzMjE2NDkzMTA1OTExNDQuMTQxNDc5NTExOUBtYWlsLnNlcnZlci5uZXQ+

dGVzdCAxNTU0YTQwNzA1NTgxZjUwZmI1MmNjZDhlZDhjM2EyYg==

235 2.7.0 Authentication successful

QUIT

221 2.0.0 Bye # ./md5cram.pl test testpass PDMzMjE2NDkzMTA1OTExNDQuMTQxNDc5NTExOUBtYWlsLnNlcnZlci5uZXQ+ dGVzdCAxNTU0YTQwNzA1NTgxZjUwZmI1MmNjZDhlZDhjM2EyYg==

Протокол IMAP

$ telnet 127.0.0.1 143 Trying 127.0.0.1... Connected to 127.0.0.1. Escape character is '^]'. * OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE STARTTLS AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN AUTH=DIGEST-MD5 AUTH=CRAM-MD5] Dovecot ready.

01 AUTHENTICATE CRAM-MD5

+ PDgxOTAyMjA2NTYwNzcyMzEuMTQxNDc5NzA3MkBtYWlsLnNlcnZlci5uZXQ+

dGVzdCA1YTZlNjYwMDlmZGJlZWNjYWRlNDY5M2FlMjU5YTA2ZQ==

01 OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE SORT SORT=DISPLAY THREAD=REFERENCES THREAD=REFS MULTIAPPEND UNSELECT IDLE CHILDREN NAMESPACE UIDPLUS LIST-EXTENDED I18NLEVEL=1 CONDSTORE QRESYNC ESEARCH ESORT SEARCHRES WITHIN CONTEXT=SEARCH LIST-STATUS XEXEC QUOTA] Logged in

02 LOGOUT

* BYE Logging out 02 OK Logout completed. Connection closed by foreign host. # ./md5cram.pl test testpass PDgxOTAyMjA2NTYwNzcyMzEuMTQxNDc5NzA3MkBtYWlsLnNlcnZlci5uZXQ+ dGVzdCA1YTZlNjYwMDlmZGJlZWNjYWRlNDY5M2FlMjU5YTA2ZQ==

Cпособы конвертации текста в и из base64

Утилита (пакет)

base64 (coreutils)

$ printf 'test\0test\0testpass' | base64 dGVzdAB0ZXN0AHRlc3RwYXNz $ echo dGVzdAB0ZXN0AHRlc3RwYXNz | base64 -d testtesttestpass

uueencode/uudecode (sharutils)

$ printf 'test\0test\0testpass' | uuencode -m - begin-base64 644 - dGVzdAB0ZXN0AHRlc3RwYXNz ====

printf 'begin-base64 644 -

dGVzdAB0ZXN0AHRlc3RwYXNz

====' | uudecode

$ uudecode<<EOF begin-base64 644 - dGVzdAB0ZXN0AHRlc3RwYXNz ==== EOF

mmencode (xemacs21-bin)

$ printf 'test\0test\0testpass' | mmencode dGVzdAB0ZXN0AHRlc3RwYXNz $ echo dGVzdAB0ZXN0AHRlc3RwYXNz | mmencode -u testtesttestpass

python (python)

$ printf 'test\0test\0testpass' | python -m base64 dGVzdAB0ZXN0AHRlc3RwYXNz $ echo dGVzdAB0ZXN0AHRlc3RwYXNz | python -m base64 -d

php (php-cli)

$ printf 'test\0test\0testpass' | php -r 'echo base64_encode(fgets(STDIN));' dGVzdAB0ZXN0AHRlc3RwYXNz $ php -r 'echo base64_decode($argv[1]);' dGVzdAB0ZXN0AHRlc3RwYXNz testtesttestpass

perl (perl)

$ perl -MMIME::Base64 -e 'print encode_base64("test\0test\0testpass")' dGVzdAB0ZXN0AHRlc3RwYXNz $ perl -MMIME::Base64 -e 'print decode_base64("dGVzdAB0ZXN0AHRlc3RwYXNz")' testtesttestpass

openssl (openssl)

$ printf 'test\0test\0testpass' | openssl base64 dGVzdAB0ZXN0AHRlc3RwYXNz $ echo dGVzdAB0ZXN0AHRlc3RwYXNz | openssl base64 -d testtesttestpass

4. Проверка шифрования SSL/TLS.

SMTP

$ openssl s_client -starttls smtp -crlf -connect mail.truevds.ru:25 $ openssl s_client -starttls smtp -crlf -connect mail.truevds.ru:587 $ openssl s_client -crlf -connect mail.truevds.ru:465

POP3

$ openssl s_client -connect mail.truevds.ru:995 $ openssl s_client -starttls pop3 -crlf -connect mail.truevds.ru:110

IMAP

$ openssl s_client -crlf -connect mail.truevds.ru:993 $ openssl s_client -starttls imap -crlf -connect mail.truevds.ru:143

$ openssl s_client -ssl3 -starttls smtp -crlf -connect mail.truevds.ru:25

$ openssl ciphers -ssl3 $ openssl ciphers -tls1

5. Анализ почтового трафика при помощи tshark. Расшифровка SSL/TLS

SMTP

# tshark -i eth0 -f "port 25" -R smtp

IMAP

# tshark -i eth0 -f "port 143" -R imap

POP3

# tshark -i eth0 -f "port 110" -R pop

# tcpdump -s0 -nn -i eth0 -w smtps.pcap port 465 and host HOSTIP # dumpcap -s0 -i eth0 -w smtp.pcap -f 'port 25 and host HOSTIP'

# tshark -n -r smtp.pcap -R smtp

ssl3: RC4-SHA, RC4-MD5, DES-CBC-SHA, AES128-SHA

tls1: RC4-MD5, AES256-SHA, DES-CBC-SHA, DES-CBC3-SHA

# openssl ciphers -ssl3 # openssl ciphers -tls1

# tshark -i eth0 -n -o "ssl.keys_list:94.127.66.53,25,smtp,/etc/pki/tls/private/server.key" -R smtp $ printf "EHLO RC4-MD5

EXIT" | openssl s_client -starttls smtp -crlf -tls1 -cipher RC4-MD5 -connect mail.truevds.ru:25 # tshark -i eth0 -n -o "ssl.keys_list:94.127.66.53,465,smtp,/etc/pki/tls/private/server.key" -R smtp $ printf "EHLO RC4-MD5

EXIT" | openssl s_client -ssl3 -cipher RC4-SHA -connect mail.truevds.ru:465 # tshark -i eth0 -n -o "ssl.keys_list:94.127.66.53,143,imap,/etc/pki/tls/private/server.key" -R imap $ printf "* CAPABILITY

LOGOUT" | openssl s_client -starttls imap -crlf -tls1 -cipher RC4-MD5 -connect mail.truevds.ru:143 # tshark -i eth0 -n -o "ssl.keys_list:94.127.66.53,993,imap,/etc/pki/tls/private/server.key" -R imap $ printf "* CAPABILITY

LOGOUT" | openssl s_client -crlf -ssl3 -cipher RC4-MD5 -connect mail.truevds.ru:993 # tshark -i eth0 -n -o "ssl.keys_list:94.127.66.53,110,pop,/etc/pki/tls/private/server.key" -R pop $ printf "USER RC4-MD5

EXIT" | openssl s_client -starttls pop -crlf -tls1 -cipher RC4-MD5 -connect mail.truevds.ru:110 # tshark -i eth0 -n -o "ssl.keys_list:94.127.66.53,995,pop,/etc/pki/tls/private/server.key" -R pop $ printf "USER RC4-MD5

EXIT" | openssl s_client -crlf -ssl3 -cipher RC4-MD5 -connect mail.truevds.ru:995

94.127.66.53

/etc/pki/tls/private/server.key

/etc/pki

/etc/ssl

$ grep key_file /etc/postfix/main.cf smtpd_tls_key_file = /etc/pki/tls/private/server.key smtp_tls_key_file = /etc/pki/tls/private/server.key

ssl.keys_list:94.127.66.53,start_tls,smtp,/etc/pki/tls/private/server.key

ssl.keys_list:94.127.66.53,25,smtp,/etc/pki/tls/private/server.key

-o "ssl.debug_file: /tmp/debug.log"

# tshark -i eth0 -n -o "ssl.keys_list:94.127.66.53,25,smtp,/etc/pki/tls/private/server.key" -R "smtp" Running as user "root" and group "root". This could be dangerous. Capturing on eth0 0.178964 94.127.66.21 -> 94.127.66.53 SMTP C: EHLO RC4-MD5 | EXIT 0.179357 94.127.66.53 -> 94.127.66.21 SMTP 250-mail.truevds.ru | 250-PIPELINING | 250-SIZE 104857600 | 250-ETRN |

6. Ссылки на материалы