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вчера в 09:30

Не лайтхаусом единым: как проверить свой сайт со всех сторон



    Когда мы говорим о веб-валидаторах и оптимизации сайта под них, мы чаще всего имеем ввиду Lighthouse/Pagespeed Insights от Google, который давно стал де-факто стандартом для оценки производительности сайта. Кто-то стремится к заветным 100 баллам даже на прототипах и шаблонных приложениях в две кнопки, кто-то в шутку создает абсолютно недоступный сайт с идеальным рейтингом, но для всех фронтендеров лайтхаус предоставляет вменяемую, хоть и довольно поверхностную, аналитику производительности сайта и поиск бутылочных горлышек. Однако скорость загрузки — лишь один из множества параметров, которые стоит проверять на своём сайте, и для большинства других есть свои валидаторы и скоринговые алгоритмы. Мы рассмотрим инструменты для каждого из значимых направлений и составим список, по которому стоит прогонять свой сайт, чтобы в дальнейшем не отлавливать проблемы вручную.

    На что мы будем обращать внимание?


    Разбивка на категории может быть у каждого своя, мы возьмём следующую:

    • Производительность, об неё уже достаточно сломано копий
    • Доступность, идущая следом по важности
    • Чистота и качество кода
    • Сетевые проверки
    • SEO и остальное

    Доступность


    Главная головная боль разработчика после скорости загрузки — обеспечить пользователям всех групп удобное взаимодействие с сайтом. Всё просто, достаточно следовать WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), расставлять альтернативный текст для картинок, форм и иконок, следить за читаемостью страницы со скринридера, соблюдением i18n и кучи других вещей из стандартов w3, которые невозможно удержать в голове, но важно не забывать в вебе.

    Web Accessibility Evaluation Tool


    WAVE это комплексный инструмент, показывающий косяки в контрасте, alt-ах, ярлыках для форм, очерёдности заголовков и aria-свойствах. Работает в браузере, показывает в превьюшке все проблемы:



    Automated Accessibility Testing Tool


    AATT от PayPal — всесильный комбайн, стандартный инструмент валидации для кучи крупных компаний. Работает не только с вебом, потому и сидит на локалхосте, умеет общаться по API с другими серверами на вашей машине.

    Axe by Deque


    Axe входит в состав AATT, но также доступен в виде отдельного расширения для Chrome. Подойдёт для быстрой проверки уже выверенного продукта. Вообще у него довольно крутая экосистема, которой пользуются такие гиганты как Google и Microsoft.

    WCAG


    Вышеупомянутые гайдлайны сами по себе не инструмент, но в виде чеклиста тоже удобны. Некоторые печатают их себе на стену и сверяются на ходу.

    Код


    Тут важно вспомнить что все эти валидаторы — обычные алгоритмы, которые могут ошибаться и в 90% случаем найдут за что вас прищучить. Просто обращайте внимание на свои косяки и игнорируйте косяки программные.

    Nu HTML Checker


    Nu — удобный HTML валидатор от W3C с подробными предупреждениями и проверкой многих неочевидных правил:



    CSS Validator


    Как следует из названия, подробный валидатор CSS от W3C, аггрегирует ошибки и вываливает целые тонны предупреждений, которые просто невозможно взять и пофиксить в один заход.

    CSS Stats


    Офигенный сервис, наглядно разбирающий ваш CSS на части. Покажет в порядке использования все цвета, кегли, гарнитуры, посчитает все свойства, отступы, z-индексы и вообще поможет справиться с лапшеобразными стилями:







    i18n Checker


    Этот чекер покажет используемые языки, проверит содержимое соответстчующих тегов и заголовков. Нужен редко, но полезен.

    Rocketvalidator


    Сервис действительно очень быстро анализирует HTML и CSS, но скоринг ещё не доделан.

    Сеть и ссылки



    Link Checker


    Крутой чекер от W3C, документирует коды ответа и собственно проблемы со всеми ссылками, до которых может дотянуться при заданной глубине рекурсии



    Проверка оптимизации для мобильных устройств


    Этот гугловский портал показывает недогруженные ресурсы и отображает загружаемый роботами контент.

    Pagewatch


    Достойный подражатель Lighthouse, который тоже умеет проверять целостность ссылок. Вообще много чего умеет и также даёт аналитику по всем слабым местам и прелагает аккуратный скоринг.



    SEO и прочее


    Browseo


    Инструмент, показывающий сайт с точки зрения поисковых ботов.

    Majestic report


    Статистика с кучей графиков по трендам и темам.

    Sitecheck


    Лёгкий аудит безопасности со своим скорингом и мониторингом чёрных списков/скама/спама. Ищёт уязвимости и предлагает решения:



    Favicon Check


    Этот инструмент проверит наличие и совместимость иконок сайта для всех платформ, включая мобильные иконки для PWA.



    Заключение


    Конечно, это не все возможные полезные чекеры, но все они полезны и облегчают ручную работу разработчику. Можно расмотреть ещё больше инструментов для анализа безопасности, сетевых маршрутов и SEO, но это всё-таки скорее узкопрофильные задачи, которые простые веб-сервисы выполнят плохо. Если у вас есть любимый инструмент для валидации или скоринга, который мы не упомянули — расскажите о нём в комментариях.


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    Комментарии 4

      +2
      Радует, что пункт «Доступность» уже на втором месте. Недавно помогал одной слабовидящей бабушке со смартфоном с текстридером. Приложения были чаще всего читаемы, но как дошли до браузера и сайтов — терпение моё заколебалось :))

      Интересно, что пункт «SEO и прочее» в самом конце. Хотя помню, пару лет назад SEO был наилюбимейшим пунктом при оптимизациях. А сейчас стал seo и прочее )
        0
        А производительность-то за что вычеркнули? Это тащемта краеугольный камень современного веба.
          +1
          Хороший обзор инструментов.

          Добавлю в копилку еще один бесплатный — программа BulkPageSpeed для массовой проверки скорости загрузки страниц сайта по Google PageSpeed Insights (показывает основные параметры и общую оценку скорости сайта). Полезно для беглого анализа группы сайтов или страниц.
            0
            Довольно давно проверял доступность сайта, а также периодически запускал Link Checker здесь. Как раз тогда Матюшек анонсировал в дополнение к проверкам проактивки (Proactive Security Challenge) ещё и набор полезных инструментов для вебмастеров. Но сейчас оба проекта, похоже, заброшены, хотя по ссылке отдельные элементы, вроде, ещё работают (подробно не смотрел). И даже бесплатно для любого в пределах ежедневной квоты, поэтому решил здесь упомянуть. Может, кому пригодится. А вот такой полезный инструмент проверки сайта на безопасность до сих пор в строю и активно используется.

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            Информация

            • Дата основания

              22 мая 2014 г.

            • Локация

              Москва
              Россия

            • Сайт

              vdsina.ru

            • Численность

              11–30 человек

            • Дата регистрации

              24 сентября 2019 г.

            • Представитель

              Mikhail
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