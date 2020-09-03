Как устроиться в IT-компанию

Привет! Меня зовут Тим Чаптыков, я работаю в VK — руковожу командой разработки раздела сообщений на вебе. Мы отвечаем за мессенджер на vk.com, в мобильной версии сайта и в VK Messenger (приложение для компьютера).

Последние пять лет я провожу много технических собеседований — чаще всего у фронтенд-разработчиков. И в этой статье хочу рассказать про простой принцип, который, как мне кажется, сделает такие встречи намного комфортнее и для работодателей, и для соискателей: собеседование — не экзамен, а переговоры.

Обе стороны во время технического интервью заинтересованы в одном и том же. Работодатель очень хочет найти подходящего специалиста, закрыть вакансию и усилить команду. Кандидат стремится устроиться в компанию мечты — ближе к крутым специалистам, амбициозным задачам и печенькам. Но на практике всё выглядит так, будто их цели прямо противоположны.

Университетские флешбэки

Возможно, всё из-за привычки, выработанной в вузе: нужно сдать экзамен, отметка в зачётке — конечная цель, а после можно выдохнуть. Сюжет закручивается вокруг того, что студенту нужно скрыть своё незнание, а преподавателю — раскрыть этот обман. И что будет, если прокатит? Ничего хорошего.

Например, проваленный испытательный срок. Или кандидат сам покинет компанию через полгода-год. Или останется, но будет постоянно не справляться — и такой сценарий тоже никому не прибавит счастья.

Более того — могут быть последствия. Часто компании запрашивают обратную связь с предыдущего места работы кандидата, которого рассматривают на вакансию. И если получают ответ вроде «человек умеет себя продать, но с работой не срослось» или узнают о рабочем конфликте — то намного внимательнее присматриваются к кандидату и принимают решение очень осторожно.

А что делать, если конфликт действительно был — и на собеседовании вас об этом спросили? Просто честно расскажите о произошедшем со своей точки зрения: как вы пытались решить проблему и какие выводы сделали. Нет смысла что-то утаивать, но и подробности в духе «а он такой, а я ему…» могут быть лишними.

Незачёт

Если студент завалил экзамен — это плохо. Сразу маячат последствия: пересдача или отчисление.

А вот если собеседование не привело к офферу — это не значит, что кандидат плохой специалист. Просто они с работодателем не подошли друг другу. И у этого могут быть очень разные причины.

Например, команда ищет JS-разработчика, а пришёл хороший верстальщик. И человек отличный, и знает много. Но вакансия совсем про другое. И, может быть, даже есть другая команда, в которую хотелось бы его взять, но ставки сейчас нет. В переговорке рекрутер с тимлидом грызут локти, но отказывают.

Что делать, если вы хотите сменить профиль? Расскажите об этом сразу. Объясните, почему решили перейти в другую специальность. Обозначьте свои ожидания.

Другой вариант: команда ищет крепкого мидла, а пришёл крутой джуниор. И человек хороший, и будущее у него светлое. Но специалист нужен на отдельный проект, где предстоит много самостоятельной работы, а наставника рядом не будет.

Или идёт поток сильных соискателей, и на вакансию берут того, кто лучше всех прошёл испытания. При этом и у остальных кандидатов потенциально хорошие шансы — например, через полгода, когда конкуренция станет меньше.

Если вам отказали по результатам собеседования, не расстраивайтесь. Постарайтесь извлечь из этого максимум пользы: запросите обратную связь и рекомендации, уточните, что стоит прочитать и изучить.

Если вам предложили подтянуть знания и вернуться, например, через год — попробуйте так и поступить, если вам нравится эта компания. Я знаю много случаев, когда люди устраивались куда хотели не с первого раза, зато потом всё складывалось отлично: они работали долго и счастливо, делали много крутых проектов.

Резюме

Как подготовиться к переговорам ещё на этапе составления резюме? Помнить, что читать его будет живой человек. По исследованию самого популярного в США портала по поиску работы The Ladders, в 2018 году рекрутеры тратили в среднем 7,4 секунды на чтение резюме и принятие решения. Конечно, многое зависит от позиции, на которую ищут человека, и от самого резюме. Но впечатление в любом случае зависит от того, насколько удобно рекрутеру будет работать с вашим документом и как быстро он найдёт там сведения, которые помогут сделать выводы.

Личная информация

Наряду с именем и возрастом укажите своё местоположение. Это позволит рекрутеру понять, назначать вам личное собеседование или договариваться о видеозвонке, а также будет ли новая работа связана для вас с переездом.

Может ли возраст быть препятствием при найме? Я ни разу такого не встречал за всё время работы в IT. Несколько раз меня спрашивали, может ли взрослый человек поменять специальность и устроиться джуниором. Может. На таком собеседовании интервьюеры будут интересоваться качествами, необходимыми начинающему специалисту: обучаемостью, умением задавать вопросы, мотивацией — ведь понадобится много усилий, чтобы освоить новую профессию. Очевидно, эти вопросы кандидату-джуниору зададут вне зависимости от возраста.

Если у человека большой опыт по специальности, а на собеседовании он показал слабый технический уровень — то это слабый технический уровень. Возраст снова ни при чём.

Зрелому кандидату на интервью могут задать пару дополнительных вопросов — важно понимать, что им движет при повороте на 180° в карьере. Но отказать из-за возраста могут только самые сомнительные ребята. Не идите к ним.

Опыт работы

Наверное, это главный раздел в резюме. Даёт ответы на самые важные вопросы:

Где работал кандидат?

Какой у него общий трудовой стаж в конкретной профессиональной области?

Какими проектами занимался?

В какой роли выступал?

Как часто менял работу?

Этот раздел задаёт уровень ожиданий, формирует темы для личной беседы. Вопросы, на которые нет ответа в резюме, прозвучат на собеседовании.

К опыту работы я всегда возвращаюсь, после того как прочитал резюме полностью.

Названия и аббревиатуры

В резюме разработчиков почти всегда есть раздел, в котором перечисляются названия и аббревиатуры: языки программирования, фреймворки, методологии и подходы, которыми владеет кандидат.

Думаю, этот раздел важен при первичном осмотре резюме. Он позволяет рекрутеру понять, релевантен ли отклик.

Я обычно внимательнее вчитываюсь в опыт работы: в какой роли человек выступал на проекте, какие задачи выполнил. Но и в перечислении языков, технологий и инструментов тоже нахожу ценную информацию. Например, показательно, в каком порядке указаны эти названия и аббревиатуры, как расставлены акценты. Такие детали помогают понять технологический стек кандидата.

А ещё всегда интересно, что соискатели подразумевают под «знанием JSON».

Образование

Для меня образование кандидата не принципиально, но любопытно. Зная о нём, выстраиваешь уровень ожиданий. А ещё можешь примерно представить, чему человека учили, и подобрать комфортную терминологию для технического собеседования. Чаще это полезно на встречах с соискателями без опыта работы.

Я с огромным удовольствием читаю тему диплома, когда её указывают. Если она релевантна вакансии, то саму работу можно обсудить на собеседовании и оценить как опыт. Это касается и профильных курсов с учебными проектами.

А собственные разработки или активное участие в создании open-source проектов — самый настоящий и очень ценный опыт работы.

Компании, аккаунты, ссылки

Оценка резюме не ограничивается чтением текста в pdf-файле. Если в разделе об опыте работы указаны малоизвестные компании, я стараюсь зайти на их сайты и узнать, чем занимаются эти организации, какие продукты выпускают. Если есть страница о команде — заглядываю и туда, чтобы понять размер компании и её особенности.

Корпорация отличается от стартапа, а удалёнка — от работы в офисе. Процессы в зарубежном сервисе могут быть совсем не похожи на отечественные.

Если в резюме указаны проекты, всегда интересно посмотреть, насколько они качественные и какой вклад сделал кандидат. Я обдумываю, какие сложности и вызовы могли возникнуть при разработке.

Аккаунт на GitHub, социальные сети, доклады, статьи — всё помогает получить представление о том, кто придёт на собеседование.

Оформление

Раньше мне больше нравились необычные резюме в виде письма или сайта. Потому что здорово, когда человек стремится вырваться из общей массы, удивить и запомниться. Но со временем я оценил и типовые резюме с LinkedIn и HeadHunter. Удобно, когда суммарный опыт работы заботливо посчитан и вынесен наверх.

Короче, я не знаю правил по составлению резюме.

Не уверен, что мне нужен раздел «Личные качества» с «целеустремлённостью, обучаемостью и умением работать в команде». Эти выводы лучше сделать самому после личного общения. Не знаю, нужна ли фотография 3×4, когда можно посмотреть аккаунты в социальных сетях. Сомневаюсь, что работодателю нужно знать о выигранной олимпиаде по ОБЖ в пятом классе. Но если это важно, пишите.

Резюме должно формировать представление о соискателе. Это сообщение, которое кандидат отправляет работодателю. Я верю, что резюме не стоит сохранять в несовместимом проприетарном формате, упаковывать в rar-архив, а затем выкладывать на файловый хостинг с капчей. Но если это часть сообщения, то делайте так.

Однажды мой товарищ устраивался к нам на работу. И попросил у меня моё резюме, чтобы составить собственное по его образцу. Я пытался отговорить: мол, оно написано экзотично и подходит только мне. Но он настоял — и вписал свой опыт и навыки в мой «шаблон». После собеседования я спросил у рекрутера, как друг себя показал. Она сказала: «Отвечал хорошо, но резюме — кошмар».

Собеседование

Сначала на интервью нужно обеспечить физический и эмоциональный комфорт. Сложно показать лучший результат, на который вы способны, если мучает жажда или в свитере жарко. Если необходимо, сходите в уборную, попросите стакан воды или перезвоните второй половине.

Однажды на собеседовании кандидату позвонила жена. Я предложил ответить, но он отказался. Выключил звук, и мы продолжили. Телефон завибрировал снова. С каждым звонком соискатель всё больше волновался, посматривал на экран, но, видимо, прервать интервью и перезвонить ему казалось неудобным. В итоге на шестой раз я предложил ему ответить и ушёл на пять минут «наливать чай». После телефонного разговора собеседование пошло гораздо бодрее.

Чтобы обеспечить эмоциональный комфорт, интервью почти всегда начинаются с небольшого отвлечённого разговора — пусть даже о погоде. Хорошо, если получается начать с хорошей и уместной ситуативной шутки. Если интервьюеров несколько, они могут обменяться парой фраз, чтобы задать атмосферу и формат общения.

Комфорт зависит и от неочевидных нюансов. Например, удалённое техническое интервью осложняется, если не включить видео. Гораздо проще понять друг друга, если видеть выражение лица, мимику и жесты собеседника.

Подготовка

К собеседованиям нужно готовиться. Стоит узнать побольше о работодателе: внимательно прочитайте вакансию, зайдите в раздел «О компании» на сайте. Её сотрудники могут быть авторами статей и докладов, вести технический блог, организовывать мероприятия по вашей специальности. Всё это поможет понять, какая в компании культура и каковы ожидания от соискателей.

Поищите примеры задач и тестовых заданий, которые работодатель предлагал кандидатам прежде. Прохождение собеседования всегда отличается от ежедневного рабочего процесса: даже если вы прекрасный специалист с хорошим опытом работы, вы можете растеряться на месте, не понять задание или увести себя в какие-нибудь дебри.

Внимательно выслушайте или прочитайте задачу. Сразу задайте вопросы, если нужно что-то уточнить. Если при подготовке вы потренируетесь на сотне задач, то понять условия, ограничения и особенности задания на собеседовании будет гораздо легче.

Освежите знания базовой теории. Многие интервью начинаются с основ. Зачастую крупные работодатели на технических собеседованиях не спрашивают про фреймворки и готовые решения, а задают вопросы по встроенным возможностям языка и теоретическим основам. В большинстве случаев человек с хорошими базовыми знаниями может освоить любой фреймворк или библиотеку достаточно быстро.

Формат собеседования

Компании проводят собеседования по-разному. Последние несколько лет я наблюдаю много споров о том, как следует проводить технические интервью. Можно ли писать код на бумаге или доске? Нормально ли давать тестовые задания и должны ли они оплачиваться? Лучше приближать задачи к практическим или, наоборот, делать их игровыми и нарочито выдуманными?

Каким бы ни был формат собеседования, как правило, у работодателя есть причины проводить его именно так.

Например, для крупной компании, у которой много сотрудников и офисов в разных регионах, важно стандартизировать процесс, чтобы уравнять шансы разных кандидатов, а также руководителей команд, которые претендуют на нового специалиста. Ещё это позволяет минимизировать влияние конкретного сотрудника, который проводит собеседование, на итоговое решение.

В таком случае интервью может быть несколько, и они могут быть близки по содержанию. Или по итогам собеседования соискатель попадает в буткемп, где ему предлагают поработать в нескольких командах и за определённый срок решить, в какой остаться.

Другие компании могут себе позволить быть более гибкими, отталкиваться от профиля кандидата. Бывает и так, что большое значение имеет авторитет и решение одного интервьюера.

Если вам не нравится формат собеседований в компании, попробуйте понять причины, по которым интервью проходят так. Иногда можно найти публичные ответы на эту тему от представителей компании. Это может многое рассказать о её культуре. Если вы разделяете её ценности, станет понятнее и то, что от вас ожидается на всех этапах отбора. Если вам удалось больше узнать о компании, но ответы на главные вопросы вам не нравятся — возможно, стоит поискать альтернативы.

Заключение

Всё, что описано в этой статье, основано исключительно на субъективном восприятии, личном опыте и впечатлениях от проведённых мной технических собеседований и обучения специалистов внутри компании. У вас всё может быть иначе — гораздо лучше или гораздо хуже.

Ещё один совет, которым хочется поделиться. В больших IT-компаниях подбором занимаются профессионалы. Они постоянно улучшают процессы, обучают интервьюеров, оптимизируют поиск специалистов под профиль и культуру компании. Поэтому часто для того, чтобы устроиться к хорошему работодателю, достаточно не мешать им — дайте рассмотреть в себе именно того специалиста, которого они хотят найти.