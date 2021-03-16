Прочти меня: код, который не выбесит соседа

Connect

Connect

ASSERT(attempts > 0);

assert timeout > 0

assert timeout > 0

Если количество attempts будет равно нулю, то нативное приложение, скорее всего, рухнет. Где-то возникнет stack trace или корка. С помощью дополнительных телодвижений можно добраться до stack trace и понять, что падение произошло именно в этой строчке.Если attempts окажется отрицательным числом, оно будет передано внутрь функции. В лучшем случае внутри будет проверка — тогда мы сможем диагностировать проблему, вернувшись на пару шагов назад.Однако если внутрине будет проверки, всё станет сильно-сильно сложнее. Приложение не упадёт, но будет работать неправильно, не так, как мы ожидаем.Коду явно не хватает проверок:Теперь ошибка будет сразу обнаружена, и разработчик легко определит неправильное использование.Assert не только позволяет быстро находить ошибки, но и добавляет читаемости. Выражениепрямо говорит, что код ниже будет работать неправильно с отрицательными числами и 0.