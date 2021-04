Прочти меня: код, который не выбесит соседа

Обычный рабочий процесс

std::string sample(int d, std::string (*cb)(int, std::string)) { // Getting new descriptors from d with a timeout auto result = get(d, 1000); if (result != -13) { // Descriptor is fine, processing with non bulk options auto data = process(result, true, false, true); // Passing processing result to the callback return cb(data.second.first, data.second.second); } // Notifying callback on error return cb(result, {}); }

Нам повезёт, мы сможем исправить функцию, не разобравшись до конца в её работе. d с заданным timeout , d — дескриптор. То есть часть разбросанных по коду int на самом деле не int — они относятся к отдельному классу данных.



Решаем заменить часть int на отдельный тип данных Descriptor в надежде, что компилятор сам найдёт ошибки и нам не придётся дальше отлаживать код. Зовём автора кода, просим его подсказать, где дескрипторы, а где числа. Он сейчас работает над другим проектом, но после долгих уговоров неохотно помогает и быстро ретируется:



enum class Descriptor : int {}; std::string sample(Descriptor d, std::string (*cb)(Descriptor, std::string)) { // Getting new descriptors from d with a timeout auto result = get(d, 1000); if (result != Descriptor(-13)) { // Descriptor is fine, processing with non bulk options auto data = process(result, true, false, true); // <== ERROR // Passing processing result to the callback return cb(data.second.first, data.second.second); // <== ERROR } // Notifying callback on error return cb(result, {}); }

И тут понеслось:



Компилятор нашёл сразу две ошибки. Это очень подозрительно, может, мы не так типы расставили?

А что вообще такое data.second.first и data.second.second ? В комментариях не написано.

Начинаем читать первый комментарий, где написано: получаем какие-то новые дескрипторы из d с заданным timeout , d — дескриптор. То есть часть разбросанных по коду int на самом деле не int — они относятся к отдельному классу данных.

Боль

-13

-13

true, false, true

process

process

std::pair<Descriptor, std::pair<int, std::string>> process(bool, Descriptor, bool, bool);

process

sample

data.second.first

data.second.second

data

process

process

int

string

sample

Выжимка проблем

Код написан на двух языках:

– Его в два раза больше.

– При отладке возникают проблемы со сверкой двух языков.



Комментариев всё ещё недостаточно:

– Приходится читать код смежных функций.

– Есть магические константы.



Код обработки ошибок и основной логики перемешаны:

– Большие блоки кода с большими отступами.



Читаемый код

sample

std::string Sample(Descriptor listener, std::string (*on_data)(Descriptor, std::string)) { UASSERT_MSG(on_data, "Callback must be a non-zero function pointer"); const auto new_descriptor = Accept(listener, kAcceptTimeout); if (new_descriptor == kBadDescriptor) { return on_data(kBadDescriptor, {}); } auto data = Process(Options::kSync, new_descriptor); return on_data(data.descriptor, data.payload); }

Get

Accept

1000

listener

kAcceptTimeout

-13

Специфика C++ Маленький бонус — большинство компиляторов в C++ считают одиночные if без блока else холодным путём.



Ошибки в программе должны происходить редко. Вызывать обработчик ошибок при нормальной работе приложения тоже нужно редко. Соответственно, при такой записи компилятор сгенерирует код, который лучше предугадает переход.



В итоге мы незначительно (а то и вовсе незаметно) ускорили приложение. Пустячок, но приятно.



process

true, false, true

process

data

process

Приёмы

Compute(payload, 1023)

Используйте именованные константы. Compute(payload, kComputeTimeout)

Альтернативным решением может быть явное использование имён параметров. Например, Python позволяет писать:



Compute(payload=payload, timeout=1023)

Ну и C++20 не отстаёт:



Compute({.payload=payload, .timeout=1023});

Идеальный результат получается, если пользоваться сразу двумя приёмами:



Compute(payload=payload, timeout=MAX_TEST_RUN_TIME);

Compute(payload, false)

Используйте перечисления или именованные константы вместо bool.



Compute(payload, Device::kGPU)

Именованные аргументы в этом месте не всегда спасают:



Compute(payload=payload, is_cpu=False);

Всё ещё непонятно, что False заставляет считать на GPU. У bool не всегда понятна семантика. Введение перечисления даже из двух значений явно описывает смысл конструкции.Именованные аргументы в этом месте не всегда спасают:Всё ещё непонятно, что False заставляет считать на GPU.

Compute(data.second.first, data.second.second)

Compute(data[1][0], data[1][1])

Используйте типы с информативными именами полей, избегайте кортежей. Compute(data.node_id, data.chunk_id)

Совет помогает разобраться не только в том, что происходит в месте вызова, но ещё и полезен для документирования функции.



Попробуйте угадать, какой смысл у возвращаемых int и std::string в коде.



std::tuple<int, std::string> Receive();

int — это дескриптор устройства? Код возврата?



А вот так всё становится кристально ясно:



struct Response {
    int pending_bytes;
    std::string payload;
};

Response Receive();

void Accept(int , int);

Заводите отдельные типы данных для разных по смыслу вещей. void Accept(Descriptor, std::chrono::milliseconds)

Или для Python:



def accept(listener: Descriptor, timeout: datetime.timedelta) -> None:

На самом деле это совет не столько про читаемость кода, сколько про отлов ошибок. Многие (но далеко не все) современные языки программирования позволяют статически проверять типы и узнавать об ошибках ещё до запуска приложения или тестов. В C++ эта функциональность доступна из коробки, в Python нужно пользоваться линтерами и typing.



def accept(listener: Descriptor, timeout: datetime.timedelta) -> None:

void Compute(Data data)

Используйте особый namespace или именование для служебных вещей. namespace detail { void Compute(Data data); }

Или для Python:



def _compute(data: Data) -> None:

def _compute(data: Data) -> None:

d, cb, mut, Get

Придумывайте информативные имена переменных, классов и функций. descriptor, callback, mutator, GetDestination

Самый избитый, но важный совет — давайте осмысленные и информативные имена переменным, функциям и классам.



Кажется, что писать код, в котором переменные короче, получается быстрее. Под каждую переменную пара символов, можно быстро всё это напечатать. Но простая истина гласит: «Мы пишем код один раз, а читаем несколько раз». Потом, возможно, переписываем и снова несколько раз читаем.



Так вот, через неделю или месяц будет сложно вспомнить, что такое d или cd , что делает метод Get (или это вообще класс Get ?). Что он возвращает?



Информативные имена вам очень помогут. При чтении будет сразу видно, где descriptor, callback и mutator, а где функция под именем GetDestination() возвращает какой-то Destination.

Самый избитый, но важный совет — давайте осмысленные и информативные имена переменным, функциям и классам.

Кажется, что писать код, в котором переменные короче, получается быстрее. Под каждую переменную пара символов, можно быстро всё это напечатать. Но простая истина гласит: «Мы пишем код один раз, а читаем несколько раз». Потом, возможно, переписываем и снова несколько раз читаем.

Так вот, через неделю или месяц будет сложно вспомнить, что такое d или cd , что делает метод Get (или это вообще класс Get ?). Что он возвращает?

Информативные имена вам очень помогут. При чтении будет сразу видно, где descriptor, callback и mutator, а где функция под именем GetDestination() возвращает какой-то Destination.

connection = address.Connect(timeout)

Закрепите разные стили за переменными класса, аргументами функций и константами.



connection_ = address.Connect(kTimeout);

Мы сразу видим, что переменная address — локальная; что мы пытаемся соединиться с kTimeout, который является константой. Результат соединения присваиваем переменной класса connection_ . Поменяли буквально пару символов, а код стал понятнее.



Для Python стоит дополнительно придерживаться правила, что приватные поля начинаются с нижнего подчёркивания:



self._connection = address.Connect(TIMEOUT);

connection_ = address.Connect(timeout / attempts)

Используйте assert, чтобы проверить, правильно ли используют ваш код.



Если attempts окажется отрицательным числом, оно будет передано внутрь функции Connect . В лучшем случае внутри будет проверка — тогда мы сможем диагностировать проблему, вернувшись на пару шагов назад.



Однако если внутри Connect не будет проверки, всё станет сильно-сильно сложнее. Приложение не упадёт, но будет работать неправильно, не так, как мы ожидаем.



Коду явно не хватает проверок:



ASSERT(attempts > 0);

assert timeout > 0

Теперь ошибка будет сразу обнаружена, и разработчик легко определит неправильное использование.



Assert не только позволяет быстро находить ошибки, но и добавляет читаемости. Выражение assert timeout > 0 прямо говорит, что код ниже будет работать неправильно с отрицательными числами и 0.

Если attempts окажется отрицательным числом, оно будет передано внутрь функции Connect . В лучшем случае внутри будет проверка — тогда мы сможем диагностировать проблему, вернувшись на пару шагов назад.

Однако если внутри Connect не будет проверки, всё станет сильно-сильно сложнее. Приложение не упадёт, но будет работать неправильно, не так, как мы ожидаем.

Коду явно не хватает проверок:

ASSERT(attempts > 0);

assert timeout > 0

Теперь ошибка будет сразу обнаружена, и разработчик легко определит неправильное использование.

Assert не только позволяет быстро находить ошибки, но и добавляет читаемости. Выражение assert timeout > 0 прямо говорит, что код ниже будет работать неправильно с отрицательными числами и 0.

connection_ = address.Connect(timeout / attempts)

НЕ используйте assert для проверки пользовательского ввода.



if (attempts <= 0) throw NegativeAttempts();

if (attempts <= 0) raise NegativeAttempts();

Как отличить неправильное использование функции программистом от неправильного ввода?



Вот несколько примеров:



функция init() должна быть вызвана перед первым использованием функции foo() — assert,

мьютекс не должен дважды захватываться из одного и того же потока — assert,

баланс на карте должен быть положительным — НЕ assert,

стоимость поездки не должна превышать миллиона доллларов — НЕ assert.

Если не уверены — не используйте assert.



Ещё один хороший приём — использовать в отладочных сборках assert, а в релизе — другой механизм информирования об ошибках, не роняющий всё приложение. Пример с attempts идеально ложится на этот случай:



ASSERT(attempts > 0);
if (attempts <= 0) throw NegativeAttempts();

v = foo(); bar(v); baz(v); assert(v);

Не тяните с обработкой ошибок, не несите их в блок else.



Такой подход поможет избежать излишней вложенности конструкций — за вашей мыслью будет проще следить.



Пример:



if (value != BAD) { auto a = foo(value); auto b = bar(value); if (a + b < 0) { return a * b; } else { return a / b + baz(); } } return 0;

Сравните:



if (value == BAD) {
    return 0;
}

auto a = foo(value);
auto b = bar(value);

if (a + b < 0) {
    return a * b;
}

return a / b + baz();

[(x, y) for x in [1,2,3] for y in [3,1,4] if x != y]

Придерживайтесь вменяемой вложенности конструкций. Если в вашем коде есть if, внутри которого for, внутри которого if, внутри которого while, — это сложно читать. Стоит разнести какие-то внутренности на отдельные функции и дать функциям осмысленные имена. Так код станет красивее и приятнее для чтения.



Если вам хочется поставить комментарий... Попробуйте переделать код так, чтобы не хотелось.



Как правило, если у вас получается, код становится проще воспринимать. Если нет — ничего страшного, бывает, ставьте комментарий. Иногда без этого не обойтись.



Вместо заключения

Сегодня поговорим о том, как писать код, чтобы он не злил окружающих и не раздражал вас спустя годы работы, когда вы снова попытаетесь его прочесть.Я расскажу о подходах, которые мы используем в Яндекс.Такси для написания читаемого кода на C++, Python, JavaScript и других языках.Допустим, вы работаете в компании, пишете код. Написали функцию, начинаете обкладывать её тестами и понимаете, что что-то глючит. Ну что ж, отлаживаем… Оказывается, что плохо работает не ваш код, а функцияот другого разработчика, которую вы используете.Выглядит функциякак-то так:На первый взгляд кажется, что с ней всё в порядке. Много комментариев, а значит, будет легко разобраться, что происходит внутри.Поначалу казалось, что много комментариев — это хорошо. Однако при отладке всё выглядит иначе. Код написан на двух языках: на английском и C++. Когда мы пытаемся понять, что происходит в коде, и отладить его, нужно прочитать английский, перевести его в голове на русский. Затем прочитать код на C++, его тоже перевести в голове на русский и сравнить эти два перевода. Убедиться, что смысл комментария совпадает с тем, что написано в коде, а если код делает что-то другое, то, возможно, там и кроется ошибка.Ещё неприятно, что по коду разбросаны волшебные константы. Вот, например,— что это такое? Почему? Комментарии не помогают. Волшебные константы только смущают и делают разбор функции сложнее. Но это цветочки, сейчас пойдут ягодки.Попробуйте угадать, что значат булевые флажкив функции? В комментариях о них ни слова. Чтобы разобраться, нужно пойти в header file, где объявлена функция… И там мы увидим, что у булевых переменных нет осмысленных имён.Чтобы понять, что происходит, нужно перейти в соседний файл, прочитать код функциии разобраться в нём. Возможно, походить по соседним функциям и почитать их. На исследование смежных файлов тратится уйма времени, что мешает осознанию функциии портит настроение.Наконец,. Чтобы выяснить их назначение, нужно отмотать назад — туда, где мы получаем переменную. Пойти в место, где объявлена функция, увидеть, что комментариев нет, авозвращает пару от пары. Пойти в исходники, узнать, что обозначают переменные, — и на всё это снова уходит очень много нашего времени.Ещё одна маленькая боль — код обработки ошибок перемешан с основной логикой. Это мешает ориентироваться. Обработка ошибок функциинаходится внизу, а в середине, внутри блока if, с большими отступами находится happy path.Получается, что код, который на первый взгляд казался хорошим, красивым и легкочитаемым, на самом деле совсем не такой.Перепишем. Постараемся сделать её настолько хорошей, чтобы всё было понятно из кода самой функции, без необходимости залезать в соседние файлы, читать документацию или комментарии.Поехали:В первой же строчке проверяем входные параметры. Это мини-подсказка/документация по тому, какие данные ожидаются на входе функции.Следующая правка: вместо функции с непонятным именемпоявляется, широко известная в кругах сетевых программистов. Затем страшную константупревращаем в именованную константу с осмысленным читаемым именем.Теперь строка прекрасно читается без дополнительных комментариев: измы принимаем новый дескриптор, на эту операцию даётсяВместо того, чтобы писать в коде, а потом удивляться, что это за страшное число, заводим именованную константу для плохого дескриптора. Теперь мы сразу видим, что получили новый дескриптор, и проверяем, плохой он или хороший.Обработка ошибок также происходит сразу. Получили значение — тут же проверяем его на невалидность. За счёт этого вложенность становится меньше, код становится чуть компактнее.Дальше. Функцияпреобразовалась. Вместотеперь есть перечисление возможных опций для. Код можно прочитать глазами. Сразу видно, что из дескриптора мы процессим какие-то данные в синхронном режиме и получаем их в переменнуюФункциявместо пары возвращает структуру с публичными полями, у каждого из которых есть осмысленное читаемое имя.В результате код стал почтикороче. Он стал. Больше не нужно ходить в соседние функции и файлы. Читать такой код куда приятнее.Может показаться, что создание понятного кода требует больших стараний, каких-то трюков, особых хитростей и огромных временных затрат на причёсывание написанного.На самом деле нет. Есть небольшой набор приёмов, и если их придерживаться, код уже будет получаться достаточно хорошим и читаемым. Расскажу о некоторых из них.1)— нечитаемо. Что такое 1023?2)— нечитаемо. Что такое false?3)или— что вообще тут происходит?4)— что это за два числа?5)— функция есть в модуле или заголовке, но должны ли мы ей пользоваться?6)— что это?7)— отладчик завёл нас в эту строчку кода. Что там за переменные, откуда они и куда мы их присваиваем?8)— есть ли тут ошибка?8.1)— есть ли тут ошибка?9)— а функциям bar() и baz() точно хорошо?10)11), самая большая хитрость, о которой мало где написано!Разумеется, это общие советы. У каждого языка есть своя специфика. В C++ важно писать понятные имена шаблонных параметров, в Python не стоит злоупотреблять тем, что переменные предоставляют возможности для общего модифицирующего владения.Даже в рамках одной компании практики могут расходиться (например, в userver у нас пожёстче с наименованями и bool).Пожалуйста, расскажите о принятых у вас практиках в комментариях! Будет интересно обсудить и взять их на вооружение.Правило от dkuch 12) Сужать скоуп переменных до минимально возможного.