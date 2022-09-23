Минцифры: что делать, если сотрудник аккредитованной IT-компании, соответствующий требованиям отсрочки, получил повеcтку

22 сентября 2022 года Минцифры пояснило, что нужно делать, если сотрудник с профильным высшим образованием аккредитованной IT-компании или работник оператора связи, соответствующий требованиям отсрочки, получил повестку на мобилизацию.
В таком случае Минцифры рекомендует при личной явке в военкомат взять с собой дополнительно для предъявления документы:
- оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем;
- диплом о получении профильного высшего образования;
- для сотрудника IT-компании: выписку из реестра о государственной аккредитации компании-работодателя в сфере ИТ, заверенную гендиректором компании или уполномоченным им лицом;
- для работника оператора связи: копию выданной работодателю лицензии об осуществлении деятельности в области оказания услуг связи, заверенную гендиректором компании или уполномоченным им лицом;
- справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом о том, что сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры.
Ранее профильные ассоциации и представители IT-сообщества отправили в Минцифры запросы на возможность предоставления отсрочки от призыва на военную службу для IТ-специалистов в рамках частичной мобилизации.
Минцифры сообщило, что IT-специалисты, специалисты связи и медиа получат отсрочку от частичной мобилизации. Минобороны РФ также подтвердило непривлечение к мобилизации специалистов отдельных высокотехнологичных отраслей и ряда организаций финансового сектора.
Минцифры рассказало, что IT-cпециалисты, специалисты связи и медиа, имеющие право на отсрочку, но получившие отказ, могут для подтверждения в Минобороны своих данных:
- получить в своей организации пакет документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью генерального директора;
- направить пакет документов в Минцифры на адрес help@digital.gov.ru.
Минцифры обработает полученные документы и направит их в Минобороны.