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13 октября 2010 в 21:42

«Мир полон интересных вещей»

Автор оригинала: Alex Chitu
  • Перевод

Так обозначили слайдшоу, созданное усилиями Google's Creative Labs. В этом длиннющем слайдшоу вы найдете множество интересных приложений, созданных на чистом HTML5, различные инструменты визуализации, впечатляющие 3D проекты, красивые художественные проекты, креативные YouTube ролики, краудсорсинг сервисы, iPhone приложения и многое другое.



Один из сайтов, который презентуется в слайдах, Goollery  — интересная коллекция Google проектов от людей со всего мира. К примеру, клавиатура только для пользователей Gmail, уже ставший известным на западе Newsmap, стильная обертка для Google Reader и другие.





Презентация также освещает Google Chrome's adsинтерактивное видео для песни "We Used to Wait" группы Arcade Fire, изощренный способ использования YouTube аннотаций, художества в Google Street View и видео "Интернет вещей" от IBM.





В общем, это стоит того, чтобы посмотреть слайдшоу от Google, даже, если вы не сильны в английском. Создатели презентации обещают: "Это точно займет вас на следующие 24 часа".



Перевод подготовлен ресурсом Курсы маникюра для подростков OH Nice.
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Комментарии 17

    +1
    Бессмыслица и баловство. Ну зачем эта клавиатура? Друзьям хвастаться? («смотрите, я крутой, я могу не кликать привычной мышью по кнопке „Входящие“, а нажать большую кнопку, на занимающей место клавиатуре!!!»)
      +5
      Это же просто интересный концепт клавиатуры для Gmail. Какому-нибудь клерку, отвечающему за корреспонденцию фирмы, такая клавиатуры очень даже пригодилась бы. Чего вы так все серьезно воспринимаете? Это же инте-е-ересно.
        0
        Интересно, да — но вот клерку, отвечающему за корреспонденцию фирмы, стоило бы знать, что в Gmail можно включить хоткеи :)
        0
        Посмотрите проэкты на предложенной странице. Любой фирме необходим пиар, а в данном случае «удивительными вещами» легко привлечь к себе внимание. «Народу это нравится.»
        • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
          +1
          Google уже не знает чем еще заняться.
          0
          А я подобную клавиатурку бы был непрочь заиметь. Чтобы она была программируема на действия конкретные. клавиатуру-чью-марку-нельзя-произносить не предлагть — у них маленькая всего на 3 кнопки, надо 12.
            +2
            Пожалуйста, на 12 www.artlebedev.ru/everything/optimus-aux/

              0
              На 12?
                0
                имелось ввиду что 12 там точно есть :)))
                0
                Но это лишь прототип пока. Прототип такой прототип…

                А странно, зачем сделали такую широкую рамку в верхней части… некомпактно.
                  0
                  макропроцессор?
              0
              Тема со своим «Оптимус Аукс» негодуе.
                0
                Вы бы хоть ссылку на само слайдшоу в статью добавили что ли
                  0
                  У меня по ссылке Google Docs Error.
                    0
                    Эй, народ — не проходите мимо. В топике есть маленькая ссылочка на «интерактивное видео» — вот оно действительно отличное.
                    П.С. ссылка что бы не идти наверх:
                    tap

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