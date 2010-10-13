«Мир полон интересных вещей»

Так обозначили слайдшоу, созданное усилиями Google's Creative Labs. В этом длиннющем слайдшоу вы найдете множество интересных приложений, созданных на чистом HTML5, различные инструменты визуализации, впечатляющие 3D проекты, красивые художественные проекты, креативные YouTube ролики, краудсорсинг сервисы, iPhone приложения и многое другое.

Один из сайтов, который презентуется в слайдах, Goollery — интересная коллекция Google проектов от людей со всего мира. К примеру, клавиатура только для пользователей Gmail, уже ставший известным на западе Newsmap, стильная обертка для Google Reader и другие.

Презентация также освещает Google Chrome's ads, интерактивное видео для песни "We Used to Wait" группы Arcade Fire, изощренный способ использования YouTube аннотаций, художества в Google Street View и видео "Интернет вещей" от IBM.

В общем, это стоит того, чтобы посмотреть слайдшоу от Google, даже, если вы не сильны в английском. Создатели презентации обещают: "Это точно займет вас на следующие 24 часа".