Ограничиваем входящий и исходящий трафик в Linux

Какие есть способы ограничения трафика?

Что, где и как?

Немного теории

В теории управления трафиком мы можем ограничивать только исходящий трафик. Следовательно, трафик, который направляется к пользователю внутренней сети, будет исходящим относительно внутреннего интерфейса eth0, а трафик, направляющийся от пользователя внутренней сети – исходящим относительно внешнего интерфейса eth1.

icmp udp,ssh tcp sport 80 остальной неклассифицированный трафик

Дисциплины, классы, фильтры

/sbin/modprobe ifb

/sbin/ip link set dev ifb0 up

/sbin/tc qdisc add dev eth0 ingress

/sbin/tc filter add dev eth0 parent ffff: protocol ip u32 match u32 0 0 action mirred egress redirect dev ifb0

На интерфейсе создается, так называемый корневой обработчик очереди К этой дисциплине прикрепляется класс, который одержит информацию о максимальной пропускной способности данных, которые в этот класс попадут Добавляется фильтр, который, с помощью определенных параметров, относит каждый пакет к тому или иному классу

Ограничиваем входящий к пользователям трафик

/sbin/tc qdisc add dev eth0 root handle 1: htb default 900

/sbin/tc class add dev eth0 parent 1: classid 1:1 htb rate 100Mbit burst 15k

/sbin/tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:10 htb rate 50Mbit ceil 80Mbit burst 15k

/sbin/tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:100 htb rate 15Mbit burst 15k

/sbin/tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:900 htb rate 56Kbit ceil 128Kbit

/sbin/tc class add dev eth0 parent 1:100 classid 1:101 htb rate 4Mbit ceil 6Mbit

# PRIO 1 -> icmp traffic - самый низкий приоритет

/sbin/tc class add dev eth0 parent 1:101 classid 1:102 htb rate 33kbit ceil 6Mbit prio 1

# PRIO 2 -> udp, ssh

/sbin/tc class add dev eth0 parent 1:101 classid 1:103 htb rate 33kbit ceil 6Mbit prio 2

# PRIO 3 -> tcp sport 80 – WWW трафик из мира

/sbin/tc class add dev eth0 parent 1:101 classid 1:104 htb rate 33kbit ceil 6Mbit prio 3

# PRIO 4 -> unclassified traffic – трафик, который не попал под условия, указанные в предыдущих классах

/sbin/tc class add dev eth0 parent 1:101 classid 1:105 htb rate 33kbit ceil 6Mbit prio 4

/sbin/tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 1 u32 match ip dst 192.168.10.78 \

match ip protocol 1 0xff flowid 1:102

/sbin/tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 2 u32 match ip dst 192.168.10.78 \

match ip protocol 17 0xff flowid 1:103

/sbin/tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 2 u32 match ip dst 192.168.10.78 \

match ip protocol 6 0xff match ip sport 22 0xffff flowid 1:103

/sbin/tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 3 u32 match ip dst 192.168.10.78 \

match ip protocol 6 0xff match ip sport 80 0xffff flowid 1:104

/sbin/tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 4 u32 match ip dst 192.168.10.78 flowid 1:105

Ограничиваем исходящий трафик

Автоматизация и принцип работы скриптов

root@mixer:/etc/rc.d/shape# cat ./users #CLIENT IP DOWN CEIL UP CEIL PROVIDER ID user1 192.168.10.78 1Mbit 2Mbit 1Mbit 4Mbit mageal 10 user2 192.168.10.44 1Mbit 1Mbit 2Mbit 3Mbit ukrtel 11

root@steel:/etc/rc.d/shape# cat ./rc.shape



#!/bin/bash

. /etc/init.d/functions

/sbin/modprobe ifb

/sbin/ip link set dev ifb0 up



TC="/sbin/tc"

DEV_P1_DOWN="eth0"

DEV_P1_UP="ifb0"



stop(){

$TC qdisc del dev $DEV_P1_DOWN root

$TC qdisc del dev $DEV_P1_UP root

$TC qdisc del dev $DEV_P1_DOWN ingress

}

start(){

# Удаляем все обработчики на интерфейсе

$TC qdisc del dev $DEV_P1_DOWN root

$TC qdisc del dev $DEV_P1_UP root

$TC qdisc del dev $DEV_P1_DOWN ingress



## Перенаправляем весь исходящий от пользователей трафик на виртуальный интерфейс ifb0

$TC qdisc add dev $DEV_P1_DOWN ingress

$TC filter add dev $DEV_P1_DOWN parent ffff: protocol ip u32 match u32 0 0 action mirred egress redirect dev $DEV_P1_UP



# Подгружаем скрипты с описанием классов входящего и исходящего трафика



. /etc/rc.d/shape/rc.shape.down.classes

. /etc/rc.d/shape/rc.shape.up.classes



# Весь трафик, который следует на шлюз или от него ограничиваем в 50Мбит с максимумом в 80Мбит.

$TC filter add dev $DEV_P1_UP protocol ip parent 1:0 prio 1 u32 match ip dst 10.0.0.1 flowid 1:10

$TC filter add dev $DEV_P1_DOWN protocol ip parent 1:0 prio 1 u32 match ip src 10.0.0.1 flowid 1:10



# Подгружаем скрипт с описанием фильтров

. /etc/rc.d/shape/rc.shape.filters

}



case "$1" in

start)

start

;;

stop)

stop

;;

restart|reload)

start

;;

*)

msg_usage "${0##*/} {restart|start|stop}"

RETVAL=1

esac

root@steel:/etc/rc.d/shape# cat ./rc.shape.down.classes



#!/bin/bash

## DOWNLOAD CLASSES

##########################################################

# Создаем корневой обработчик очереди

$TC qdisc add dev $DEV_P1_DOWN root handle 1: htb default 900



# Описание классов для входящего к пользователям трафика

$TC class add dev $DEV_P1_DOWN parent 1: classid 1:1 htb rate 100Mbit burst 15k



# Локльный трафик (SERVER -> CLIENTS)

$TC class add dev $DEV_P1_DOWN parent 1:1 classid 1:10 htb rate 50Mbit ceil 80Mbit burst 15k



# Трафик от провайдера (SERVER -> CLIENTS)

$TC class add dev $DEV_P1_DOWN parent 1:1 classid 1:100 htb rate 15Mbit burst 15k



# Неклассифицированный трафик будет отправлен в этот класс (SERVER -> CLIENTS)

$TC class add dev $DEV_P1_DOWN parent 1:1 classid 1:900 htb rate 128Kbit ceil 128Kbit



root@steel:/etc/rc.d/shape# cat ./rc.shape.up.classes

#!/bin/bash



## UPLOAD CLASSES

#############################################################

# Создаем корневой обработчик очереди

$TC qdisc add dev ifb0 root handle 1: htb default 900



# Описание классов для исходящего от пользователей трафика

$TC class add dev ifb0 parent 1: classid 1:1 htb rate 100Mbit burst 15k

# Локальный трафик (CLIENTS -> SERVER)

$TC class add dev $DEV_P1_UP parent 1:1 classid 1:10 htb rate 50Mbit ceil 80Mbit burst 15k



# Трафик к провайдеру (CLIENTS -> SERVER)

$TC class add dev $DEV_P1_UP parent 1:1 classid 1:100 htb rate 5Mbit burst 15k

# Неклассифицированный трафик будет отправлен в этот класс (CLIENTS -> SERVER)

$TC class add dev $DEV_P1_UP parent 1:1 classid 1:900 htb rate 128Kbit ceil 128Kbit



root@steel:/etc/rc.d/shape# cat ./rc.shape.filters

#!/bin/bash

# читаем построчно файл “users”

while read LINE

do

set -- $LINE

if [[ $1 =~ '^\#' ]]

then

continue

fi

################################################################

CLIENT_IP=$2

CLIENT_DOWN_RATE=$3

CLIENT_DOWN_CEIL=$4

################################################################

# DOWNSTREAM

#####################



# создаем отдельный подкласс для пользователя

$TC class add dev $DEV_P1_DOWN parent 1:100 classid 1:${8}1 htb rate $CLIENT_DOWN_RATE ceil $CLIENT_DOWN_CEIL



# PRIO 1 -> icmp traffic

$TC class add dev $DEV_P1_DOWN parent 1:${8}1 classid 1:${8}2 htb rate 33kbit ceil $CLIENT_DOWN_CEIL prio 1



# PRIO 2 -> udp, ssh

$TC class add dev $DEV_P1_DOWN parent 1:${8}1 classid 1:${8}3 htb rate 33kbit ceil $CLIENT_DOWN_CEIL prio 2



# PRIO 3 -> tcp sport 80

$TC class add dev $DEV_P1_DOWN parent 1:${8}1 classid 1:${8}4 htb rate 33kbit ceil $CLIENT_DOWN_CEIL prio 3



# PRIO 4 -> unclassified traffic

$TC class add dev $DEV_P1_DOWN parent 1:${8}1 classid 1:${8}5 htb rate 33kbit ceil $CLIENT_DOWN_CEIL prio 4



# фильтруем icmp-пакеты в ранее созданный нами класс для icmp-трафика с приоритетот 1

$TC filter add dev $DEV_P1_DOWN protocol ip parent 1:0 prio 1 u32 match ip dst $CLIENT_IP \

match ip protocol 1 0xff flowid 1:${8}2



# фильтрация udp

$TC filter add dev $DEV_P1_DOWN protocol ip parent 1:0 prio 2 u32 match ip dst $CLIENT_IP \

match ip protocol 17 0xff flowid 1:${8}3

# ssh

$TC filter add dev $DEV_P1_DOWN protocol ip parent 1:0 prio 2 u32 match ip dst $CLIENT_IP \

match ip protocol 6 0xff match ip sport 22 0xffff flowid 1:${8}3

# WWW, sport 80

$TC filter add dev $DEV_P1_DOWN protocol ip parent 1:0 prio 3 u32 match ip dst $CLIENT_IP \

match ip protocol 6 0xff match ip sport 80 0xffff flowid 1:${8}4

# самый высокий приоритет – трафику, не попавшему под предыдущие фильтры

$TC filter add dev $DEV_P1_DOWN protocol ip parent 1:0 prio 4 u32 match ip dst $CLIENT_IP flowid 1:${8}5



# UPSTREAM

#####################



CLIENT_UP_RATE=$5

CLIENT_UP_CEIL=$6



### ТАКИЕ ЖЕ ПРАВИЛА И ДЛЯ ИСХОДЯЩЕГО ТРАФИКА



$TC class add dev $DEV_P1_UP parent 1:100 classid 1:${8}1 htb rate $CLIENT_UP_RATE ceil $CLIENT_UP_CEIL

# PRIO 1 -> icmp traffic

$TC class add dev $DEV_P1_UP parent 1:${8}1 classid 1:${8}2 htb rate 1kbit ceil $CLIENT_UP_CEIL prio 1

# PRIO 2 -> udp, ssh

$TC class add dev $DEV_P1_UP parent 1:${8}1 classid 1:${8}3 htb rate 1kbit ceil $CLIENT_UP_CEIL prio 2

# PRIO 3 -> unclassified traffic

$TC class add dev $DEV_P1_UP parent 1:${8}1 classid 1:${8}4 htb rate 1kbit ceil $CLIENT_UP_CEIL prio 3

$TC filter add dev $DEV_P1_UP protocol ip parent 1:0 prio 1 u32 match ip src $CLIENT_IP \

match ip protocol 1 0xff flowid 1:${8}2

$TC filter add dev $DEV_P1_UP protocol ip parent 1:0 prio 2 u32 match ip src $CLIENT_IP \

match ip protocol 17 0xff flowid 1:${8}3

$TC filter add dev $DEV_P1_UP protocol ip parent 1:0 prio 2 u32 match ip src $CLIENT_IP \

match ip protocol 6 0xff match ip dport 22 0xffff flowid 1:${8}3

$TC filter add dev $DEV_P1_UP protocol ip parent 1:0 prio 3 u32 match ip src $CLIENT_IP flowid 1:${8}4



done < ./users

chmod +x ./rc.shape

./rc.shape start

В данной статье хочу рассказать, как я строил систему ограничения входящего и исходящего трафика в Linux.Как и учет трафика, ограничение полосы пропускания в сети является очень важной задачей, хотя первое с каждым годом всё быстрее отходит на второй план, шейпинг трафика остается необходимой задачей каждого системного/сетевого администратора.Для того, чтобы ответить на этот вопрос нужно определиться для чего этот трафик ограничивать вообще.Взяв за основу мою сеть из, примерно, 50 рабочих мест, которые выходят в интернет через шлюз, под управлением ОС Ubuntu и некоторые из пользователей пользуются локальными ресурсами на этом сервере по протоколу SMB.Моя цель ограничить пользователям скорость передачи данных в Интернет со справедливым разделением полосы пропускания между ними.Исходя из моих задач, для ограничения полосы пропускания можно использовать следующие методы:1. Ограничение с помощью прокси-сервера Squid.Данный метод позволяет довольно гибко контролировать весь www,ftp трафик пользователей с возможностью гибкого ограничения скорости пропускания.2. Использование traffic control из iproute2.Очень гибкий и оптимальный метод ограничения трафика, но не предоставляющий контроля над WWW трафиком, как в предыдущем методе.3. Конечно возможно ограничить скорость путём использования модуля –m limit для iptables – но считаю это неприемлемым.Как уже упоминал, я использую сервер: OS Ubuntu 10.04, ядро 2.6.32-30. В сервере 3 интерфейса: eth0 – внутренняя сеть, eth1 — провайдер 1, eth2 – провайдер 2.Представим ситуацию, когда пользователь установил соединение с youtube.com и смотрит какой-нибудь ролик в HD-качестве. Основная часть трафика направляется от сервера, в данном случае youtube.com к пользователю. Учитывая, что весь трафик проходит через наш шлюз, мы можем повлиять на скорость передачи этого трафика путем установки шейпера трафика на интерфейсе внутренней сети.Похожая ситуация происходит, когда пользователь загружает фотоотчет о проведенном отпуске, состоящий из 300 фотографий в разрешении 5000х3500 пикселей на какой-нибудь сервис хранения фотографий в интернете.Естественно, что при отсутствии системы ограничения трафика этот пользователь займёт весь канал и остальным пользователям не будет предоставлена нормальная скорость работы с Интернет. Но мы не может ограничить скорость отправки данных пользователем на внешнем интерфейсе сервера, т.к. для доступа пользователей в Интернет используется NAT, а, учитывая, что шейпинг трафика выполняется после преобразования адресов, то на внешнем интерфейсе сервера уже не будет пакетов с внутренними адресами сети.Для решения проблемы ограничения исходящего от клиента трафика я использовал устройство IFB, на которое перенаправлял весь исходящий от клиента трафик.Для того чтобы во время занятия пользователем всей полосы пропускания, ограниченной ему на шлюзе, для скачивания какого-нибудь большого объема данных и при этом мог нормально пользоваться ssh и чтобы у него работал ping – я использовал приоритезацию трафика.Я расставил следующие приоритеты трафика:Чем ниже параметр – тем выше приоритет трафика.Как уже было мной отмечено, входящий к пользователям трафик будет ограничиваться на интерфейсе eth0, а исходящий от пользователей – на виртуальном интерфейсе ifb0.Для инициализации интерфейса ifb0 нужно сначала загрузить модуль управления интерфейсом:После успешной загрузки модуля нужно включить интерфейс:Затем, после того, как интерфейс будет поднят, нужно организовать переадресацию всего исходящего трафика от пользователей на этот интерфейс:Теперь можно смело начинать строить классы и фильтры для входящего к пользователям трафика на интерфейсе eth0, а исходящего – на интерфейсе ifb0.Для ограничения трафика используется следующий принцип:Классы могут быть вложенными. То есть, если класс 1: описывает максимальную пропускную способность в 1Мбит, то класс 1:1, который является его подклассом, не может превысить ограничения по скорости его родителя.Для начала создадим корневой обработчик очереди на интерфейсе:Тем самым мы привязали корневой обработчик очереди к интерфейсу eth0, присвоили ему номер 1: и указали на использование планировщика HTB с отправкой всего неклассифицированного трафика в класс с номером 900.Затем создадим дочерний класс 1:1 с шириной канала, равной скорости интерфейса:Все последующие классы будут подклассами только что созданного нами класса. Это дает нам более точную приоритезацию и обработку скорости потока данных.Создадим класс для локального трафика, адресом назначения или исходным адресом которого будет являться внутренний адрес сервера. Это нужно для удобства пользования ресурсами сервера, такими как SSH, SMB, FTP, WWW и так далее. Скорость, описанная классом – 50Mbit, но в случае, если скорость потока родительского класса не меньше 100Mbit, то разрешаем использовать 80Mbit, в качестве максимальной скорости передачи данных.Далее создаем класс, скорость которого будет равно ширине полосы пропускания, которую нам предоставляет провайдер. В моем случае – это 15Mbit.Даже если провайдер предоставляет большую скорость, к примеру 18Mbit, я рекомендую снижать эту скорость для шейпера на 1-2 Mbit для более «мягкого» ограничения трафика.Далее создадим класс, в который будут отправляться все пакеты данных, которые не попадут ни в один из созданных ранее классов.Для каждого пользователя я создавал отдельный подкласс, с выделенной полосой пропускания, а затем создавал подклассы этого класса для приоритезации трафика:Данной командой мы указали на создание класса с номером 1:101, который является подклассом класса с номером 1:100 и указали пропускную способность класса в 4Mbit, а в случае свободной полосу пропускания у родительского класса, разрешить максимальное прохождение данных по классу на скорости 6Mbit.Далее создаем подклассы для приоритезации трафика:После создания классов пришло время создания фильтров, которые будут классифицировать трафик по определенным критериям.Есть несколько способов классифицировать трафик.Самые удобные из них – это, позволяющие классифицировать пакеты исходя из адреса назначения или отправителя, используемого протокола, номера порта и так далее, и классификаторы на основе меток iptables. Для использования последних необходимо сначала маркировать пакеты при помощи iptables в цепочке PREROUTING, на основе каких-либо условий, а затем при помощи tc направлять пакеты с соответствующей меткой в нужные классы.Присваиваем icmp-трафику самый низкий приоритет и отправляем его в класс 1:102UDP и SSH трафик отправляем в класс 1:103WWW-трафик, пришедший с tcp-порта 80 отправляем в класс 1:104Трафик, не соответствующий ни одному из условий отправляем в класс 1:105Приоритезация работает по такому принципу, что каждому классу выделяется по минимальной полосе пропускания с возможностью заимствования у родительского класса максимальной полосы пропускания, в зависимости от приоритета трафика, поэтому, если класс будет забит WWW-трафиком с tcp-порта 80, при прохождении icmp пакета с более низким приоритетом, чем у WWW-трафика, он будет пропущен вне очереди, учитывая его приоритет.Для ограничения исходящего от пользователей трафика выполняются такие же действия как и для входящего, только в ход идет виртуальный интерфейс ifb0. Также нужно изменить назначение следования трафика: вместо dst 192.168.10.78 – нужно указать src 192.168.10.78 соответственно.Для начала, для автоматизации процесса ограничения скорости нужно создать файл, в котором будет перечислены адреса пользователей, для которых нужно устанавливать ограничения с указанием этих ограничений.Файл представляет из себя поля, разделенный знаком табуляции либо пробелом со следующими значениями:– Имя пользователя. Нужно для удобства предоставления данных– адрес пользователя в сети– скорость потока данных к пользователю– максимальная скорость входящего трафика к пользователю при доступности данной полосы у родительского класса— скорость потока данных от пользователя– то же, что и удля входящего трафика к пользователю– какой из провайдеров используется для обслуживания запросов пользователя (при наличии нескольких)– номер класса для пользователя. Подробнее о номерах классов ниже.Также я использую несколько bash-скриптов.Данные скрипты нужно положить в один каталог, Выполнить:и затемЯ описал один из методов ограничения трафика. Утилита tc – очень мощная вещь в вопросах об ограничениях трафика. Рекомендую ознакомиться с документом: LARTC-HOWTO для более глубокого изучения данного вопроса.