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12 января 2015 в 18:52

Бамбуковая башня, которая добывает воду из воздуха



    Архитектор Артуро Виттори и его агентство Architecture and Vision разработали способ снабжения засушливых африканских стран водой. Башня WakaWater (по названию дерева семейства фикусов waka) добывает воду, конденсируя её из воздуха. В марте 2014 агентство представило прототип башни в натуральную величину, а сейчас они, улучшив и дополнив его, вышли на Kickstarter в поисках финансирования строительства этих башен в Эфиопии. За один день проект уже набрал $20000 из запрашиваемых $100000.



    Башню высотой в 10 метров (более чем в два раза ниже того дерева, имя которого она получила: waka, или ficus vasta, может достигать 25 м в высоту) и 4 метра в диаметре предлагают строить из бамбука, оплетённого сеткой из полиэстера. Выглядит она, как инсталляция современного художника, но кроме этого, по заверениям создателей, способна конденсировать от 50 до 100 литров ежедневно. Принцип работы — давно известный "воздушный колодец".



    Стоимость постройки башни составляет около $1000. Она не имеет движущихся частей и не нуждается в источнике питания. Башня доставляется на место, разобранная на пять частей, и собирается менее, чем за час. Благодаря необычному виду, башня может послужить местом сбора и общения людей – как если бы это действительно было большое и раскидистое дерево, дающее прохладу в зной.
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    Комментарии 23

      +4
      Не знаю, помешают ли зеркала не гадить птицам в башню, но насекомых они точно не испугают. Нужен непрозрачный накопитель, чтобы никто не видел как они откладывают яйца, гибнут и разлагаются под действием тепла и влаги и хорошая фильтрация.
        +1
        Там, где пригодится такая башня, нужна не дистиллированная, а хоть какая-нибудь вода.
          +3
          тогда тем более нужны более практичные конструкции, представленные на той же википедии, чем «инсталляция современного художника»
            +1
            Там где нужна хоть какая-нибудь вода уже тыщи лет как без всяких дизайнеров строят водосборники из камней…
            0
            Там на земле в тени непрозрачный накопитель. Насекомые туда, конечно, иногда будут попадать, но это вряд ли станет критичной проблемой.
              +1
              Простейший фильтр + кипячение должны помоч
              0
              А экологический анализ для башенки уже делали? Не усилит ли она проблемы «в засушливых регионах» обеднив воздух в плане влаги ещё сильнее?
                0
                Вот спасибо всем оценщикам. А словами написать, ссылки на статьи по теории/анализу вопроса привести?
                «Но зачем! Ведь можно просто насрать в карму!»
                どうもありがとう
                  0
                  Сопоставьте размер башни и воздушных масс над регионом — получите ответ на свой вопрос.
                    –1
                    Баланс можно нарушить и незначительными изменениями, а башенку явно не одну нужно строить.
                    К тому же, если я правильно помню, то африканские пустыни и без того растут.

                    В общем к чему спорить на таком уровне аргументации? Хотелось бы посмотреть модель/формулы/выкладки/анализ.
                      +1
                      Баланс нарушить незначительными изменениями нельзя. Иначе его бы уже нарушил первый же чихнувший слон. А выкладок никаких нет и быть не может. Отсутствие влияния вообще доказать невозможно. Доказывать должен тот, кто утверждает, что оно есть.
                        –1
                        Вы, как я вижу, абсолютно уверены в своей правоте?

                        Окей: «Отсутствие влияния вообще доказать невозможно. Доказывать вред лекартсвенных препаратов должен тот, кто утверждает, что он есть», "… Доказывать опасность вождения в нетрезвом виде должен тот, кто утверждает, что это так". Вот ровно ваша же фраза, только в более близких к пониманию аспектах. Вас это не смущает?

                        По поводу «первый же чихнувший слон» — у меня есть подозрения, что эта штука по масштабу превосходит сотню постоянно чихающих слонов. А их ведь далеко не одну планируется установить.

                        PS а экология, пользуясь наработками предсказания погоды и ряда других направлений, уже давно умеет строить модель воздушных масс… не знаю, справится ли метода (вряд ли) с такой задачей и какую точность покажет… но хоть грубую оценку получить было бы можно.
                          0
                          Вот именно из за таких вот активных граждан, незнакомых с матчастью, природозащитников и не любят. Отсутствие вреда (и вообще отсутствие чего-либо) доказать невозможно, кто несогласен — идет лесом. Башня маленькая. Моделировать ее теми же методами, которые используют для моделирования погоды (кстати, экология тут вообще никаким местом) нельзя. Не тот масштаб.
                            0
                            Пожалуйста, не пытайтесь читать между строк, читайте ровно то, что написано.

                            Из-за таких активных «начных популяризаторов» как вы и появляются «такие вот активные граждане, незнакомые с матчастью». Вы вместо отсылки на какие-либо теоретические материалы (хотя бы даже самые общие) напираете на уверенность в своей оценке масштаба и личность собеседника… Как минимум не красиво. Всего доброго.
                          0
                          Окей.
                          Беда в том, что в пустыне и так сухой воздух. Понятно, что одна-две башни погоду не сделает. А если их тысячи?
                          Давайте представим, что мы отобрали 0.1% влаги из воздуха, над территорией. С точки зрения физики это очень малая величина. К чему это приведет?
                          Ну как минимум к тому, что свет, отражавшийся от капель воды начнет попадать на землю. Изменение где в 0.05%. Земля быстрее прогревается, а значит потоки горячего, сухого воздуха, идущего вверх идут в больших объемах, формируя более устойчивые антициклоны. Вот вам положительная связь номер раз.
                          С понижением на 0.1%, влаги перестает хватать 0.1% местной экосистеме. Она отмирает и перестает задерживать пустынный ветер и сам песок, увеличивая скорость разрастания пустыни, что в свою очередь вновь снижает количество влаги в атмосфере. Вот вам положительная обратная связь номер два.
                    +2
                    Странно, бамбука кусок, а стоит под штуку баксов.

                    А под проливным дождём (сезонное) что с ней будет?
                      0
                      Учитывая бамбуковые строения в Азии, несколько сезонов должно простоять. Кроме того, можно же и укрыть.
                        +1
                        Десяти! метровый бамбука кусок…
                        +1
                        ну и как все проблема с вознаграждением. Опять туземцам бейкерам бусы, а нам золото.

                        Вообще говоря наивность товарищей зашкаливающая. Самые засушливые районы — самые бедные. Их конструкции разберут вмиг. Если они хотят чтоб это работало надо связываться с властями стран, где они хотят поставить и с ними прорабатывать все планы.
                          –7
                          Вот бы в Крым такую штуку. Там сейчас с водой печально.
                            +1
                            После года молчания Вы решили начать именно с такого комментария?
                              0
                              Да. Эфиопия меня не волнует, дома вода есть, а Крымчанам помочь хотелось бы.
                            0
                            Сразу спомнились ветряные ловушки из Дюны. :) dune.wikia.com/wiki/Windtrap

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