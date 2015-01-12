Бамбуковая башня, которая добывает воду из воздуха
Архитектор Артуро Виттори и его агентство Architecture and Vision разработали способ снабжения засушливых африканских стран водой. Башня WakaWater (по названию дерева семейства фикусов waka) добывает воду, конденсируя её из воздуха. В марте 2014 агентство представило прототип башни в натуральную величину, а сейчас они, улучшив и дополнив его, вышли на Kickstarter в поисках финансирования строительства этих башен в Эфиопии. За один день проект уже набрал $20000 из запрашиваемых $100000.
Башню высотой в 10 метров (более чем в два раза ниже того дерева, имя которого она получила: waka, или ficus vasta, может достигать 25 м в высоту) и 4 метра в диаметре предлагают строить из бамбука, оплетённого сеткой из полиэстера. Выглядит она, как инсталляция современного художника, но кроме этого, по заверениям создателей, способна конденсировать от 50 до 100 литров ежедневно. Принцип работы — давно известный "воздушный колодец".
Стоимость постройки башни составляет около $1000. Она не имеет движущихся частей и не нуждается в источнике питания. Башня доставляется на место, разобранная на пять частей, и собирается менее, чем за час. Благодаря необычному виду, башня может послужить местом сбора и общения людей – как если бы это действительно было большое и раскидистое дерево, дающее прохладу в зной.
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