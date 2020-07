Пишем сложный, но интересный слайдер на JavaScript

<input type="file" multiple> <button>build carousel</button> <div></div>

body { margin: 0; overflow: hidden; } div { width: 100%; height: 100vh; position: relative; } img { width: 320px; position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%) scale(0.95); box-shadow: 0px 4px 4px 0px rgba(0, 0, 0, 0.1); }

let button = document.querySelector('button') let input = document.querySelector('input') let files let i = 0 button.addEventListener('click', () => { // получаем количество файлов files = input.files document.body.removeChild(input) document.body.removeChild(button) let board = document.querySelector('div') // создаем карусель let carousel = new Carousel(board) }) class Carousel { constructor(element) { this.board = element // добавляем первые две карточки вручную this.push() // увеличиваем счетчик i++ this.push() // обрабатываем жесты this.handle() } handle() { // получаем список всех карточек this.cards = this.board.querySelectorAll('img') // получаем верхнюю карточку this.topCard = this.cards[this.cards.length - 1] // получаем следующую карточку this.nextCard = this.cards[this.cards.length - 2] // если имеется хотя бы одна карточка if (this.cards.length > 0) { // определяем позицию и масштаб верхней карточки this.topCard.style.transform = 'translate(-50%, -50%) rotate(0deg) scale(1)' // слушаем жесты (касания) и перемещение (перетаскивание) на верхней карточке this.hammer = new Hammer(this.topCard) this.hammer.add(new Hammer.Tap()) this.hammer.add(new Hammer.Pan({ position: Hammer.position_ALL, threshold: 0 })) // передаем данные о событии в функции обратного вызова this.hammer.on('tap', (e) => { this.onTap(e) }) this.hammer.on('pan', (e) => { this.onPan(e) }) } } // жест (касание) onTap(e) { // получаем позицию курсора на верхней карточке let propX = (e.center.x - e.target.getBoundingClientRect().left) / e.target.clientWidth // получаем угол поворота по оси Y (+/-15 градусов) let rotateY = 15 * (propX < 0.05 ? -1 : 1) // меняем значение свойства transition this.topCard.style.transition = 'transform 100ms ease-out' // поворачиваем this.topCard.style.transform = 'translate(-50%, -50%) rotateX(0deg) rotateY(' + rotateY + 'deg) scale(1)' // ждем окончания перехода setTimeout(() => { // сбрасываем значение свойства transform this.topCard.style.transform = 'translate(-50%, -50%) rotate(0deg) scale(1)' }, 100) } // перемещение (перетаскивание) onPan(e) { if (!this.isPanning) { this.isPanning = true // удаляем значения свойства transition this.topCard.style.transition = null if (this.nextCard) this.nextCard.style.transition = null // получаем координаты верхней карточки в пикселях let style = window.getComputedStyle(this.topCard) let mx = style.transform.match(/^matrix\((.+)\)$/) this.startPosX = mx ? parseFloat(mx[1].split(', ')[4]) : 0 this.startPosY = mx ? parseFloat(mx[1].split(', ')[5]) : 0 // получаем границы верхней карточки let bounds = this.topCard.getBoundingClientRect() // получаем позицию курсора на верхней карточке, верх (1) или низ (-1) this.isDraggingFrom = (e.center.y - bounds.top) > this.topCard.clientHeight / 2 ? -1 : 1 } // вычисляем новые координаты let posX = e.deltaX + this.startPosX let posY = e.deltaY + this.startPosY // получаем разницу между смещенными пикселями и осями let propX = e.deltaX / this.board.clientWidth let propY = e.deltaY / this.board.clientHeight // получаем направление перемещения, влево (-1) или вправо (1) let dirX = e.deltaX < 0 ? -1 : 1 // вычисляем угол поворота, между 0 и +/-45 градусов let deg = this.isDraggingFrom * dirX * Math.abs(propX) * 45 // вычисляем разницу в масштабе, между 95 и 100% let scale = (95 + (5 * Math.abs(propX))) / 100 // перемещаем верхнюю карточку this.topCard.style.transform = 'translateX(' + posX + 'px) translateY(' + posY + 'px) rotate(' + deg + 'deg) scale(1)' // масштабируем следующую карточку if (this.nextCard) this.nextCard.style.transform = 'translate(-50%, -50%) rotate(0deg) scale(' + scale + ')' if (e.isFinal) { this.isPanning = false let successful = false // возвращаем значения свойства transition this.topCard.style.transition = 'transform 200ms ease-out' if (this.nextCard) this.nextCard.style.transition = 'transform 100ms linear' // проверяем границы if (propX > 0.25 && e.direction == Hammer.DIRECTION_RIGHT) { successful = true // получаем позицию правой границы posX = this.board.clientWidth } else if (propX < -0.25 && e.direction == Hammer.DIRECTION_LEFT) { successful = true // получаем позицию левой границы posX = -(this.board.clientWidth + this.topCard.clientWidth) } else if (propY < -0.25 && e.direction == Hammer.DIRECTION_UP) { successful = true // получаем позицию верхней границы posY = -(this.board.clientHeight + this.topCard.clientHeight) } if (successful) { // отбрасываем карточку в выбранном направлении this.topCard.style.transform = 'translateX(' + posX + 'px) translateY(' + posY + 'px) rotate(' + deg + 'deg)' // ждем окончания перехода setTimeout(() => { // удаляем отброшенную карточку this.board.removeChild(this.topCard) // увеличиваем счетчик i++ // если величина счетчика равняется количеству файлов, сбрасываем счетчик if (i === files.length) i = 0 // добавляем новую карточку this.push() // обрабатываем жесты на новой верхней карточке this.handle() }, 200) } else { // сбрасываем позиции карточек this.topCard.style.transform = 'translate(-50%, -50%) rotate(0deg) scale(1)' if (this.nextCard) this.nextCard.style.transform = 'translate(-50%, -50%) rotate(0deg) scale(0.95)' } } } // добавляем карточку push() { let card = document.createElement('img') // если файлы не выбраны, загружаем изображения по умолчанию // если выбраны, загружаем их if (files.length === 0) { card.src = 'https://picsum.photos/320/320/?random=' + Math.round(Math.random() * 1000000) + ')' } else { card.src = URL.createObjectURL(files[i]) } if (this.board.firstChild) { this.board.insertBefore(card, this.board.firstChild) } else { this.board.append(card) } } }

Доброго времени суток, друзья! Решил вернуться к теме слайдеров. Вдохновением послужила эта статья . Статья про генератор галереи изображений со встроенным слайдером находится здесь Слайдер, который мы напишем, работает по принципу бесконечной карточной колоды или стопки изображений. Верхнее изображение отбрасывается в одно из трех направлений — влево, вправо или вверх. Отброшенное изображение заменяется следующим, и так до бесконечности. Имеется возможность загружать свои изображения или использовать изображения по умолчанию.Для регистрации жестов (касаний) и перемещения (перетаскивания) используется hammer.js . Данная библиотека позволяет обнаруживать как клики мышью, так и касания пальцем.Итак, поехали.Разметка выглядит так:У нас имеется «инпут» для загрузки изображений, кнопка для создания карусели и контейнер для карточек.Добавим немного стилей:Здесь ничего особенного: изображения имеют ширину 320px, располагаются по центру одно поверх другого.Переходим к JS. Приведу код целиком. Пусть вас не пугает количество строчек, все довольно просто, кроме, разве что, вычисления позиций и координат. Почти каждая строчка снабжена комментарием.Благодарю за внимание.