Регистрация
3 декабря 2020 в 17:36

Домашний тлен: токсины черной плесени

    «Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых или красноватых ямин, которые окажутся углубленными в стене, То священник выйдет из дома к дверям дома и запрет дом на семь дней. В седьмой день опять придет священник, и если увидит, что язва распространилась по стенам дома, То священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города на место нечистое, А дом внутри пусть весь оскоблят, и обмазку, которую отскоблят, высыпят вне города на место нечистое.»

    Ветхий Завет, книга Левит: 14-37, Строки про борьбу с плесенью, минимум 2,5 тысячелетней давности.

    Ротшильдская Тора, Германия 13-ый век (содержит все 5 книг, включая Левит):

    Вообще, если отсчитать сухой костлявой рукой ваши оптимистичные 90 песчинок предполагаемой жизни, взвешивая их в ладони, разглядывая и изучая, как это много и мало одновременно, то представьте, что будет, если высыпать на них ещё ведро с песком истории человеческого вида вплоть до самых первых гоминидов самой зверской наружности, а потом ещё 1 кубометр того же самого песка, но весом в полторы тонны, в котором приблизительно 2 млрд песчинок. Это и будет возраст первых окаменелостей с признаками грибов. И вас вместе с историей вашего вида эта груда лет засыплет по самую макушку. Отдельной группой на полянке классификации стоят плесневые грибы. Они - незаменимая составляющая нашей жизни, жизни всей планеты, и самая их значимая роль в нашей смерти. Если бы из всех существ, животных, грибов, бактерий и вирусов нужно было бы выбрать один, который соответствовал бы слову Тлен, пожалуй, победила бы именно плесень. Именно её мы видим в заброшенных домах Припяти, она поглощает пищу, к которой уже никто не притронется, ею обрастают старые погреба, сырые доски и вещи, брошенные на свалку, сырые обои и гипсокартон в вашем туалете. Добро пожаловать в пост «Домашний тлен: токсины черной плесени».

    Две стороны одной зелененькой монеты

    Будь то Александр Флеминг с его невероятным галстуком-бабочкой и голубыми глазами, сделавший два важнейших для человечества открытия за счет собственной небрежности и разгильдяйства: сначала чихнув в чашку Петри с бактериями, занеся в лабораторный материал сопли и открыв таким образом лизоцим в 1922, а затем, допустив попадание пыли и спор в культуру стафилококка, который он изучал, вырастил Penicillium rubens в 1929, нечаянно открыв свойства пенициллина. Или будь то Госпитальное братство святого Антония, лечившее в средние века гангренозные поражения из-за отравлений склероциями (формой зимовки спорыньи вида Claviceps purpurea) - эрготизм или “огонь святого Антония”. В одном случае плесень спасла миллионы жизней от мучительной смерти из-за гангрены, сепсиса и заражений, в другом сама вызывала эпидемии с десятками тысяч жертв, медленно гниющих заживо с теми же гангренами и сепсисами, сходящих сума от токсинов, на основе которых позже, кстати, сделали ЛСД.

    Слева - Александр Флеминг, справа - последствия поедания спорыньи, картина Матиуса Грюнвальда.

    Эволюционная ирония кроется в абсолютной неоднозначности плесени. В какое бы пушистое и склизкое место её таксономии мы бы не ткнули любопытным пальцем ученого, везде есть миллион маленьких “но”. Практически всегда на сколько она опасна, ровно на столько же и нужна. Но что ScientaeVulgaris знает точно, так это то, что пушистые грибы любого вида в состоянии доставить вам проблем.

    В разгар Французской революции 1789 года молодой статный 22-летний солдат начинает жаловаться на сильнейшую лицевую боль в области скулы. Первичный осмотр показал целостность зубов, и откосить парню не дали. Затем к лицевой боли добавился экзофтальм: правый глаз внезапно вылез из орбиты. Его немедленно направили в госпиталь. Попав в отделение полевой хирургии тех лет, Жак Тибо начал побаиваться за свою жизнь. Назначили операцию. Ему перфорировали альвеолярный отросток. По результатам операции в верхнечелюстной пазухе обнаружили грибковую пористую массу. Доктор начисто отказался её вырезать из-за сильного кровотечения и невозможности продолжать операцию ввиду её сложности. Парня зашили вместе с грибом обратно и отправили, откуда пришел.

    Пособие по глазным операциям и набор инструментов 18-го века:

    Через 22 дня странная опухоль ещё чуть-чуть подросла, заполнив часть его рта и всю правую ноздрю, начав вызывать трудности с глотанием и дыханием. Его повторно направляют в госпиталь уже в Париже, где хирурги всё-таки удаляют и вычищают мицелий. Для предотвращения дальнейшего разрастания применяют белое прижигание.

    Тогда его было три вида: черное, красное и белое. Рассказываю, чтобы вы понимали суть всего медицинского процесса. Названия даны по цветам накала металлического инструмента. Черным прижигали хронические болезни костей, суставов, лечили нервы (истерические состояния). Красненьким по инструкции несильные кровотечения из кости или лунку после удаления зуба. Ярко-красным для лечения свищей, язв и гнойных ран. Жаку назначили белое прижигание (им, кстати, лечили и простатит, вводя раскаленную добела иглу в простату). Прижигание грибка Жаку помогло на какое-то время. Но спустя пару недель на задней части неба опять появились новообразования. Их прижгли тем же способом, понаблюдали за больным и, так как из него больше ничего не вырастало, спустя 134 дня выписали. Дальнейшая судьба французского солдата и его внешний вид после операций неизвестны. Но де факто он был первым зарегистрированным пациентом с жутковатой проблемой, вызванной тем, что его пытались съесть заживо грибы рода Aspergillus вида fumigatus.

    Ещё за сто лет до этих событий в далеком 1729 году итальянский священник и биолог Пьер Антонио Микели при каталогизации плесени заметил их любопытное сходство с аспергиллом (Aspergillum, с латыни spargere - распрыскивать) или, по-русски, с церковным кропилом. А затем в 1863 году француз Георг В. Фрезениус, занимаясь исследованиями легочных поражений, разделил аспергилловый род плесеней на виды, выделив из него fumigatus (от лат. fumeus - дымчатый). Такое вот дымчатое кропило. Фумигатус невероятно широко распространен в природе, его споры размером всего 2-3 мкм разносятся с каждым дыханием свежего ветра в каждую минуту существования жизни на земле вот уже многие миллионы лет.

    Церковное кропило и одноименная плесень:

    По своему призванию он сапротроф, как и большинство других представителей плесени (saprós - «гнилой» и trophē - «питание»), и профессионально разваливает сложные биологические соединения клеток на простые, возвращая всяческую органическую мертвечину в лоно матушки-природы. Больше всего его можно найти в компосте, где идет активный процесс гниения органики. Грибок умеет формировать два типа колоний: пушистые и бархатистые. Весьма живуч и выживает вплоть до 70 градусов Цельсия. Каждый день мы вдыхаем сотни его спор. Но наша иммунная система справляется и успешно нейтрализует попавшие грибковые патогены. Тогда почему заболел Жак?

    Опухоль в сердце туманного альбиона

    В 2016 году одна жительница Британии, практически из её географического центра - Ноттингема опубликовала историю мучений, постигших её в последние годы жизни. Статья вышла под названием «Когда я умирала». Перескажу кратко и по возможности точно:

    “В течение многих лет я страдала от приступов болезни и множества симптомов, напоминающих непрерывный грипп. Я не могла остановить кашель, потела по ночам, испытывала физическое истощение. Меня постоянно лечили антибиотиками и антигистаминными препаратами. Ранее у меня диагностировали астму, и я каждое утро выкашливала коричневые пробки слизи.

    Последний приступ болезни произошел в марте 2015 года, по интенсивности он был очень похож на предыдущий, с постоянной болью в правом легком. Курс антибиотиков ничего не дал, выписали сальбутамол и отправили на рентген. Рентген показал образование в правом легком. Отправили на КТ. Кашель усиливался. Приступы переходили в рвоту. Дышать было невозможно даже с сальбутамолом. По результатам КТ доктора поставили диагноз «сильно разросшаяся злокачественная опухоль, частичная обструкция легкого». Отправили на бронхоскопию, которую сделать не удалось из-за проблем с дыханием”.

    Рентгенограмма небольшой грибковой опухоли:

    Женщина начинает готовиться к своим похоронам и искать место для операции, обзванивая платные раковые центры. Её навещают родные, близкие и друзья. Её поддерживают, и это здорово. Ей становится хуже с каждым днем. Хотя ничего, кроме КТ и рентгена, на рак не указывает. Её переводят в разные учреждения, пока медицинская комиссия вместе с врачом-диагностом не ставит под подозрение диагноз, основанный только на снимках. Посовещавшись в медицинских кругах, они начинают подозревать, что это может быть и не рак. Назначают новые анализы. В их числе анализ иммуноглобулина Е к аспергиллезу. Полученный результат оказался настолько высоким, что был вне оценочной шкалы. У женщины обнаружили запущенный и разросшийся аллергический бронхолегочный аспергиллёз. Картина была настолько жуткой, что и КТ, и рентген в точности совпадали с характеристиками и внешним видом злокачественной опухоли, занимавшей почти всё легкое.

    Рентгенограмма большой грибковой опухоли:

    Бэтси в итоге спасли, и она успешно перешла от острой формы к хронической, оставшись на этом свете с кашлем, необходимостью постоянного лечения и жутковатым жизненным опытом. В её случае врачи пришли к мнению, что виновником заболевания стала компостная куча на заднем дворе, где у Бэтси был сад. Но так ли всё просто?

    “Аспергиллез” лишь общее название весьма нескромной группы болезней, вызываемых грибами рода Aspergillus. В большинстве своем, заболевание наиболее характерно для уже больных или сильно ослабленных людей. Это все, кто перенес или всё ещё болеет самыми разными болезнями, связанными с легкими: от туберкулеза и хронической обструктивной болезни легких до астмы и тяжелых форм аллергий. В случае с Бэтси она обзавелась аспергилломой, проще говоря, в её легких разросся грибной мицелий. Чтобы в бронхе или в легком выросли грибы, недостаточно просто вдохнуть споры плесени. Вы и так это делаете постоянно. Для того, чтобы они прижились, необходимо иметь повреждения (в виде гранулемы, например). И тогда, попав в полость гранулемы, абсцесса или кисты, споры прорастают, и начинает расти аспергиллома.

    Процесс может быть очень долгим, ткани бронхов и легких будут постепенно разрушаться, вовлекаясь в формирование детрит - мертвых клеток в основе гриба. Больной может долгое время просто покашливать, пока его состояние постепенно деградирует, приступы становятся сильней, появляется слизь и мокрота, она становится зеленоватой, присоединяются хлопья, кровь, куски бронхов и гриба. Сама по себе аспергиллома может вырасти практически где угодно, но на первом месте легкие из-за наибольшего количества спор, попадающих туда, на втором ушной канал. Но если споры попали в лишенный защиты организм, унести их может и в печень, и в почки. Где при низком или нарушенном иммунитете - обязательно что-нибудь вырастет. Жаку вот не повезло с верхнечелюстной пазухой.

    Макрофотография небольшой аспергилломы в тканях:

    Раньше вырастить в себе гриб было относительно сложно. Лабораторные наблюдения в крупных городах типа Сан-Франциско выявляли 1-2 случая на 100 000 населения (данные за 1992-1993 годы). Но с тех пор, как появились иммунодепрессанты, которыми стали лечить разные виды аллергий, и участились имплантации органов, только в США стали регистрировать больше 15 000 случаев в год инвазивных форм аспергиллеза. Если вам этого мало - добавьте сюда ещё 6 млн. человек с аллергической бронхолегочной формой. Это когда иммунная система наоборот слишком активно реагирует на споры. Появляется кашель, повреждения, рубцы...

    Смертельное разнообразие

    Допустим, компостной кучи у вас ни в офисе, ни на даче, ни на балконе нет. Туберкулезом вы не болели и печень у вас пока своя, а свежая флюорография висит на видном месте - где-то на холодильнике. Перенесемся на территорию современной Украины в начало 1920-х годов. В это время здесь произошла эпидемия, унесшая жизни нескольких тысяч лошадей. В качестве симптомов у лошадей описывали появление корочек и шелушения на губах, раздражение слизистых носа, горла и рта, трудности с глотанием, кровотечения, поражения нервной системы и смерть. Время было тяжелое, причины установить не удалось. Эпидемия загадочно началась и так же загадочно закончилась.

    Фотография первых признаков поражения у животных, начало 20-го века:

    С 1930-х годов начинают регистрироваться случаи схожих эпидемий и среди людей, но совсем другого масштаба и жути. Первые очаги возникают на Урале и в Западной Сибири. Так, во время войны произошла вспышка заболевания получившего название «септическая ангина» или научно - алейкия алиментарно токсическая. Характерными симптомами стали снижение лейкоцитов в крови, высокая температура, некрозы в полости рта и глотке, кровоизлияния на коже. Смертность местами превышала 50%. Свидетели заболевания описывали апокалиптичные картины с обильными кровотечениями, когда больные десятками лежали в пропитанных кровью кроватях и от них шел сладковатый запах гнили. Пик заболеваемости пришелся на 1944 год, унося десятки тысяч жизней в, и без того опустошенной, стране. Спустя несколько лет, наконец удалось идентифицировать причины. Ими оказались два рода плесени: Stachybotrys - в случае с лошадьми, и Fusarium - в случае с ангиной. А ещё через 10 лет ученые открыли для себя мир микотоксинов и, как говорится, - понеслось.

    Fusarium, в переводе с латыни - “веретено”. И, если Fusarium sporotrichoides, которым были поражены запасы зерна в СССР, вызвало десятки тысяч жутких смертей, то, например, Fusarium venenatum производят промышленно для использования в пищу потому, что он богат белком. Из него делают то самое искусственное мясо. Еще 3-4 вида могут вызывать инфекции в ногтях и роговице глаза. Поедание зерна, пораженного sporotrichoides, опасно в первую очередь трихотеценовыми микотоксинами, которые вырабатывает плесень, а не самой плесенью, как таковой. Для “фузариумов с.” это знаменитый микотоксин Т2, который после открытия постоянно пытаются приписать кому-нибудь (нам) в контексте применения биологического оружия, это и Желтый дождь (не путать с золотым) в Лаосе и Афганистане (1975-1981), и поставки в Ирак, и «Буря в пустыне».

    Если посмотреть на микотоксин Т2 пристальней, то механизм воздействия покажется весьма и весьма интересным. Соединение с формулой С24Н34О9, попав с пищей в организм, проникает в клетки и перегружает их окислительным стрессом. Проще говоря, образуется слишком много молекул с непарными электронами (свободные радикалы), и они “тырят” эти электроны из того, что есть рядом, разваливая всё, вплоть до ДНК. После чего клетка или сама решает, что ей конец и запускает самоуничтожение (апоптоз), или некротирует (умирает) из-за повреждений. В обоих случаях вам тоже “жопа”. Отсюда и симптомы. В США были такие же вспышки, но с Fusarium Culmorum. Это плесень, которая больше любит кукурузу и производит вомитоксин, от англ. - “блевать”. При употреблении ваш главный симптом - безудержная и неукротимая рвота. Это лучше, чем некроз, но всё равно не очень. Большинство Фузариумов помогают растениям и живут с ними в симбиозе, они селятся в почве возле корней и помогают им питаться, переживать засуху. Но в случае с урожаем, они просто меняют место жительства с корней на плоды и, из-за нарушений условия хранения, прорастают, отравляя пищу.

    Советская лаборатория:

    Stachybotrys chartarum - та самая черная плесень на обоях, бумаге или книгах. В природе она разлагает целлюлозу в отсутствии прямых солнечных лучей и высокой влажности. Впервые её задокументировал, как проблему в сфере ЖКХ, аж в 1837 году в одном из домов Праги чешский миколог Карл Джозеф Корда. Стахиботрис не исключение в роду токсичных грибов - вырабатываемый ею Сатратоксин-Н, хоть и не числится химическим оружием, является крайне опасным для жизнедеятельности таких макро организмов, как мы с вами. Он абсолютно универсален в отношении проникновения внутрь нашей тушки: можно вдохнуть, можно съесть, можно потрогать и пощупать - вам в равной степени станет плохо. В зависимости от места соприкосновения, можно заполучить: сыпь, боли в груди/грудях, головную боль, чувство усталости, кровотечение в легких, кашель.

    Вездесущие патогены

    В принципе, скажете вы, ничего сложного. Надо всего лишь следить за качеством сельскохозяйственных продуктов и не допускать заплесневения чего бы то ни было. Но в этом и кроется величайший подвох плесени. Мы используем её везде: от сыра (Penicillium spp. и Penicillium camemberti), батончиков мюсли из соевых бобов (Rhizopus oligosporus), искусственного мяса (Fusarium venenatum), черного чая (имею ввиду пуэр), хереса (Botrytis cinerea), до соевого соуса и мисо пасты (Aspergillus oryzae), и в десятках других продуктов. И, даже если бы мы этого не делали, она всегда с нами. Её споры в воздухе, на земле и в воде. Неизменно. Миллиарды. Лет. Но что же изменилось, спросите вы?

    Чаша Петри с плесенью. Названа так в честь немецкого бактериолога Юлиуса Рихарда Петри, ассистента Роберта Коха.

    Например, промышленная революция родила одно из своих детищ - массовое строительство жилья. Первый завод по производству гипсокартона открылся в Рочестере, штат Кент, в Великобритании в 1888 году, но по-настоящему штампованные панели заняли рынок после Второй Мировой Войны во время строительного бума. Сейчас странные стены из бумаги и гипсовой штукатурки есть в каждом доме. В каждой квартире. И это самый яркий пример, заметьте. Все дело в том, что в пористой гипсовой структуре, насыщенной влагой, на волокнах целлюлозы прорасти может не только Stachybotrys, а практически любой вид плесени. Сам гипсокартон зачастую изготавливают с нарушениями норм. США, например, после урагана Катрина к Китаю, поставившему гипсокартон для многих строительных фирм, выставили многомиллионные иски за нарушение стандартов и наличие токсичных соединений, обнаруженных при исследовании последствий бедствия.

    В ноябре 1994 года доктор Дорр Дирборн из детской больницы в восточной части Кливленда, Огайо, США, после одного затяжного ливня столкнулся со вспышкой одного из редких до этого времени заболеваний. В один и тот же день к нему поступило трое новорожденных детей с кровотечением в легких. Когда на завтра дети продолжили поступать, он забил тревогу и вызвал федеральных представителей службы здравоохранения. На заболевание обратили пристальное внимание. Спустя пару месяцев, расследование привело к черной плесени. Необычный ливень подтопил несколько районов города и вызвал повреждения в старых домах. Всё вместе это привело к высвобождению спор, спровоцировавших кровотечение и проблемы с легкими у новорожденных. Их иммунитет не справился.

    Одной из последних капель в вопросе заселения плесени в наши дома стал топливный кризис 70-х, после которого мы стали экономить энергоресурсы, утеплять дома, герметизируя их, постепенно доводя это искусство до совершенства. Мы стали изменять саму среду вокруг нас, расплачиваясь за комфорт здоровьем. Плесень может жить и живёт на побелке, обоях, бумагах, книгах, тканях, одежде, коврах, древесине и досках. Любой органический материал, начиная с мертвого фикуса у вас на балконе и заканчивая пылью в сетке кондиционера - благодатный субстрат для роста грибов. Мы изменили даже городские почвы и воздух. Изменился баланс спор в естественной природе и в мегаполисах - разные уровни разных видов спор. Если в зональной почве это Пенициллы, то на вашем засранном газоне возле подъезда это Аспергиллы.

    Борьба бесконечности

    Чем только её, бедную, не выводят из дома. На первом месте, наверное, все виды отбеливателей, белизнителей и разных брендов, продающих хлорную известь - коррозивно-активное вещество второго класса опасности в комбинации с разными отдушками и чудо-компонентами, которые в кривых руках собранные вместе вызывают симптомы, успешно конкурирующие с хроническим аспергиллезом. Мало кто вдается в подробности унитазной химии, добавляя всё подряд поверх всего подряд. Но, например, смешивание гипохлорита кальция с сильной кислотой возвращает хлор в его первоначальное состояние, после чего останется только глубоко вдохнуть, чтобы получить проблемы с лёгкими. На втором месте, наверное, вездесущий пероксид водорода. Он относится к кислороду в активной форме, проще говоря, действует по тому же принципу, что и токсин Т2, вызывая окислительные процессы, хотя и не так активно. Проблема в том, что, чтобы процессы были активней, концентрация должна быть выше. 3%-й пероксид отлично растворяет ушные пробки, размягчает и помогает промывать некротизированные участки тканей, сгустки крови и гноя. Но чтобы удалить плесень, придётся взять его концентрированную версию, которая как раз опасна не меньше самого токсина.

    Применение хлора немцами в годы первой мировой войны:

    Почему-то, когда дело касается нашего организма или еды, мы не занимаемся самолечением, возвращаясь в 18 век и прижигая молочницу на слизистых, калёным железом клеймя свои интимные прелести, и не травим хлоридом ртути грибок на ногтях. Семена растений стерилизуют фунгицидами, а не замачивают их в пероксиде. Но как дело доходит до бытовой химии, мы в лучшем случае пользуемся методами Ветхого завета, хотя человечество уже давно изобрело вполне себе действенные лекарства и для бытовых нужд. Соединения на основе формалина и токсичной серы сменили средства, подобранные индивидуально под домашние пушистые застенки.

    Не так давно в моде были биологические фунгициды на основе спор Ampelomyces quisqualis, и это - плесень паразит плесени. Попав в нужное место, она расползается по мицелию, куда бы он не шёл, до тех пор пока не сожрет его полностью. Её споры не так токсичны, как у патогенных штаммов, но и она не идеальна.

    Пример гиперпаразитизма на примере Ampelomyces quisqualis, поедающего собрата побольше:

    Отдельно эволюционировали безопасные соединения катионных полиэлектролитов, таких как полиэтиленимин, способный формировать макромолекулы и проникать в целлюлозу, занося вглубь структуры, пожираемой мицелием, нужные фунгициды. Это всё настоящие химики смешивают за вас со сложным набором поликарбоновых кислот и повсеместно изготавливают и продают под самыми разными брендами, вроде того же Септоцила.

    Пока вы играете в домашних химиков, пытаясь оттереть уксусом организм, который 2 млрд. лет приспосабливался к обитанию на каменистой поверхности или поглощению целлюлозы, затыкаете вентиляционные отверстия, стараясь максимально утеплиться и сделать свою среду самой комфортной на свете, нужно иметь в виду, что эта среда понравится не только вам.

    Даже самая крохотная чёрная точка на любой из поверхностей - это объявление войны, в которой вы будете участвовать, хотите того или нет.

    https://www.scientaevulgaris.com/

    Теги:
    Хабы:
    Реклама
    Мир ИБ в фактах: как меняются современные киберугрозы и как выбрать защиту для своей компании Читать

    Похожие публикации

    Вакансии

    Больше вакансий на Хабр Карьере
    Реклама
    AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

    Подробнее

    Комментарии 83

      +2

      Спасибо за интересный материал. Он однозначно стоит того, что бы потратить время на его вдумчивое прочтение. Прекрасный ироничный Пассаж в конце. Из того, что вижу вокруг, душевые часто страдают от черной плесени. Обеспечить достаточную вентиляцию может быть вообще не тривиальная задача. Так чем же убивать плесень, если она появилась?

        0

        Средствами против плесени.
        Применять материалы для швов и соединений с ингридиентами против плесени.
        Пытаться организовать вентиляцию.

          +1
          Прошу вас, посоветуйте, как морить плесень в вентиляционном канале или в трубном коробе, не разбирая его. Туда есть дверка, можно поставить туда чашку. Можно что-нибудь от плесени налить в эту чашку? А людям после этого можно будет заходить в ванную комнату?

          Спасибо.
            +4

            Озонатор по-мощнее(если вытяжка не уходит к соседям) или кварцевую лампу(не увиолевую).
            Обязательно с таймером или дистанционным управлением, чтобы не контактировать с этими убивцами всего живого. Домашних животных и растения из помещения убрать.
            Плесень, как и всё остальное, постигнет экстерминатус.

              +4

              Стоит отметить, что и всем резиновым изделиям типа шлангов и уплотнителей экстерминатус придёт ничуть не меньший, так что применять нужно этот способ осторожно.

                +2
                УФ еще может состарить пластики, лакокрасочные покрытия и т.п. их тоже стоит защитить. Относительно дешевый и избыточно мощный источник УФ можно сделать, но я опасаюсь давать прямые ссылки. Кому интересно — ищите сами (это несложно, т.к. тема популярная) и не забывайте, что такие источники еще и являются генераторами озона, который смертоносен для всего живого и нужно быть предельно осмотрительным, чтобы не загубить здоровье домашних обитателей.
                  +3

                  400-ваттный "источник" в режиме дугового разряда — это да… Но 125-ваттка в режиме тлеющего разряда IMHO не настолько зла, хотя очки с УФ-классом 1,7 и проветривание будут не лишними.

                    0

                    Ну чёрт его знает, знакомый одно время любил колбой от уличной лампы засвечивать печатные платы в комнате (фоторезист). Сам выходил, таймер, все дела. В итоге при переезде оказалось, что на всех обоях теперь есть отчётливые силуэты мебели :-) Хотя, вроде, тоже не больше сотни-полутора ватт было.

                      +3

                      А засвечивается, кстати, хреново. Я светил 120вт лампами сверхвысокого давления от советского микроскопа. Лампа минуту разгорается в ослепительный шар, неистово воняя озоном.
                      Толстый слой УФ лака за 10 минут так и остался жидким. Тогда как слабенькие диоды из ногтесушилки уверенно его засветили за пару минут.


                      Видимо дело в том, что резист поглощает в районе 400нм, а ртутная газоразрядная УФ лампа шарашит свои мощным потоком в гораздо более жёстком, 365 и ниже. На 400нм остаются крохи.

                        0

                        Вот из статьи Е. В. Удальцова (Институт лазерной физики СО РАН) "Метод передачи служебной информации с помощью осветительной сети на лампах типа ДРЛ"
                        image
                        Я экспериментально проверил — 4 видимые линии имеются :-)
                        image

                          0
                          Я использовал СВД-120А. Писал вот по такой схеме. Точный спектр не знаю, но УФ лак она практически не засвечивала.

                          Кстати, если не ошибаюсь — на вашем графике как раз в районе 395-400 провал почти до нуля.
                        0

                        Если он использовал стандартную схему питания, то она работала в дуговом режиме. А если запустить через умножитель, взяв конденсаторы поменьше емкостью, то лампа работает в тлеющем режиме, и УФ-выход там заметно меньше.

                  +6

                  Есть черная плесень в ванне, в течении недели включал мощную уф-лампу, также генерирующую озон в бешеном количестве(судя по запаху) на 30 минут в день. Через неделю с плесенью ничего не изменилось, зато пожелтел пластик стиральной машины. Что делать?

                    0
                    Пластик можно отбелить перекисью водорода и все той же уф лампой.
                      0
                      бегите.
                    +1

                    Простая белизна устраивает локальный экстерминатус плесени. Можно её разбрызгать пульверизатором.

                      0
                      Перед этим надеть скафандр, костюм химзащиты или хотя бы противогаз.
                  0
                  Так чем же убивать плесень, если она появилась?

                  Скорее всего ничем. Это как муравьи и мыши, их популяция зависит только от кормовой базы и от тех, для кого они являются кормовой базой. Яды даже если и подействуют, то ненадолго.

                  В строительстве не стоит применять сьедобные стройматериалы. Особенно не стоит их применять в зонах конденсации (неутепленные откосы/неутеплённые углы и плинтусы).

                  Вентиляция — это не прихоть, а необходимость. Даже в большом доме без вентиляции уровень СО2 выходит за норму за 15-30 минут. А ещё в доме тонны вещей которые производят эмиссию токсичных и вредных веществ и они должны постоянно извлекаться из помещения.
                  +2
                  Зачем уксусом? Давно известно, что советская хлорка за 50 рублей бутылка выжигает всю жизнь. Прыскаешь на плесень и уходишь часа на два. Главное проветривать хорошо в этот момент =)
                    +2

                    "Давно известно, что советская хлорка за 50 рублей бутылка выжигает всю жизнь."
                    Где продают билеты на машину времени?
                    Мне бы лет на тридцать, можно и в один конец.

                      +9
                      В любом магазине бытовой химии. Билеты выдаются по кодовой фразе: «Добрый день. Дайте мне, пожалуйста, бутылку Белизны».
                        0
                        Что если не смогу дотянуться туда, куда следует брызгать? Можно ли испарять туда?

                        Имею подозрения на плесень в пристенном коробе, в котором трубы идут. В оный короб есть дверка. Могу поставить там стакан или чашку.
                          +1
                          Белизна настолько злобная, что повреждает кафельную плитку. Про акриловую ванну я вообще молчу.

                          Методом проб вышел на хорошую химию — антиплесень марки «Шуманит», Израиль. Убивает не до конца, похоже у меня в швы плиточные глубоко вросло. Но 2-3 месяца этой заразы не видно.
                          Блин, плиточная затирка вроде не дешманская, с добавками против плесени а все без толку.
                            +9
                            не может белизна повреждать кафельную плитку. Основной и почти единственный компонент белизны — натрия гипохлорит (хлорка), который является сильным окислителем, на этом и основан механизм дизенфекции — окисляет всю органику. Вся керамика — это оксидные материалы в максимальной степени окисления их доокислить уже нельзя
                              0
                              Шуманит это же концентрированный раствор щелочи + ПАВ и присадки.
                                +4
                                антиплесень марки «Шуманит», Израиль

                                Судя по эпиграфу статьи, у них 2500-летний опыт в борьбе с плесенью. Надо брать.

                                  0
                                  Вот я удивился. Того Израиля не на каждом глобусе найдешь, тоже мне, столица бытовой химии. А вот для мойки из искусственного камня тоже перепробовал кучу химоз и тоже остановился на кошерном Шуманите.
                                +2
                                Бутылка белизны стоит 11-20 рублей бутылка, в зависимости от жадности продавцов. А так-то да. Адовая штука против всякой нечисти.
                            +3

                            Кастую явление steanlab !

                              +8
                              а что steanlab, у него сча «на улице — Беларусь». про микотоксины упоминание в белизна-статье есть. активный кислород — крошит все.
                              ну а в целом тема грибов и их токсинов обширная, страшная и для нормальной такой хабра-статьи. обширная настолько, что была даже мысль однажды устроится в нии карантина растений, чтобы «не отрываясь от кассы». но толи БелАЭС запустили, толи выборы начались… И все полетело вверх тормашками.
                              по поводу ж уничтожения. сугубо имхо — только газ или аэрозоль. грибы как правило локализуются в объеме дерева/бетона, а их токсины — в объеме продукта. Тот же патулин из гнили на яблоках обнаруживается по всему объему фрукта, даже в огрызке. После некой воображаемой обработки с уничтожением токсина наврядли останется что скушать. а вот постройки различные — могут быть варианты дезактивации.
                                0
                                А вот, помню, убивал я грибок на оконном проёме при помощи медного купороса. Пару раз помазал, плесень исчезла. Так вообще можно? Или она снова появится со временем?
                                  +2
                                  Ионы меди и серебра используются для борьбы с биообрастанием. Живой гриб — уберет, споры — нет. Со временем за счет вымывания/диффузии концентрация меди выравняется ниже «пдк для грибка» и споры опять прорастут.
                                  +6
                                  , у него сча «на улице — Беларусь».

                                  Пишите про тараканов
                                    +1
                                    Про одного большого таракана… и даже не мадагаскарского.
                                      0
                                      Про тараканов? Так было, еще в 20-х числах июня :) Лучшее лечение — превентивное :)
                                      Надо просто внимательнее следить за обновлениями в LAB66

                                  +10

                                  Я тоже носил грибок на лице…


                                  Дело было в последний день в армии. Я проснулся с мыслью, что всё, сегодня домой. Умылся, нагладил форму, побрился… И вот тут и была проблема. То ли моим бритвенным станком воспользовался кто-то и свежеприбывших срочников, то ли он просто лежал в неудачном месте, но, вместе с небольшим прорезом во время бритья, я занёс себе грибок. Через неделю у меня на щеке была незаживающая язва около 1,5 см в диаметре. Ходил к дерматологу, он отправил на мазок, где выяснили, что это грибок и назначили лечение. Что за вид грибка — неизвестно, анализ на конкретный подвид больно лохмато стоит. Исцеление пришло месяца через 3.


                                  А сейчас воюю с чёрной плесенью в ванной…

                                    +2

                                    Скажите, а озонирование помещения поможет справиться с этой заразой?

                                      +2
                                      Примерно два года назад применил облучение УФ (лампа 20 Ватт с генерацией озона) — светила в ванной час с закрытой дверью. Полностью исчез слабый запах плесени.
                                        +3
                                        Тоже светил киловаттной (другой не было), потом от запаха озона избавлялся… но самое эффективное конечно же оказалось поставить вентилятор в вытяжку и включить на постоянку на слабых оборотах.
                                        ps а ещё я жил в Индии в одном из мест с наибольшим кол-вом осадков в муссон. Где три месяца дождь… дождь… дождь… а в перерывах на час-два — туман. Одежду спасает — только не снимать! Всё то соприкасается с телом чудесным образом не «цветёт».
                                          0
                                          У меня была временная проблема с вентиляцией — при масштабном ремонте возле двери ванной воздух с пылью несло в вентиляцию и забилась мелкая сетка на решетке в ванной. После очистки сетки больше не было высокой влажности.
                                      0
                                      Итраконазол уничтожает эту дрянь?

                                      А импульс ИФП-800?
                                        0
                                        А вы каждую спору отдельно будете прижигать ее?
                                          0
                                          Да нет, скажем, пятна длиной 8 и шириной 3-4 см.
                                        +1
                                        лечили и простатит, вводя раскаленную добела иглу в простату

                                        И как это вообще могло помочь? Даже если по дороге не перебили иглой что-нибудь важное, вместо воспаления будет ожог+воспаление. Лучше от этого больному не станет.

                                          +2
                                          Ну делали же кровопускание, например.
                                            +1
                                            Ну кровопускание вполне может справиться с повышенным давлением например и со многим что из этого проистекает.
                                              0

                                              Кровопусканием в свое время лечили вообще ВСЕ, а не только давление.

                                                0
                                                Не думаю, что им лечили кровотечения ))
                                              0
                                              Кровопускание вполне может работать, вообще говоря.
                                              Организм переходит в режим стресса и мобилизирует все ресурсы. Разово, правда.
                                              Другой вопрос, что даже настой ромашки в большинстве случаев — лучше.
                                              0
                                              Потому гомеопатия и работала
                                                +11
                                                Пациент чудесным образом излечивался, чтобы не получить процедуры повторно
                                                  +1
                                                  Как как. Больной больше не считал это проблемой и не обращался.
                                                  Где-то так же как зеленка от ветрянки помагает.
                                                    0
                                                    Такие ощущения получишь, что больше на такое лечение не придёшь. Пациент повторно не приходит — значит лечение работает)
                                                    +2
                                                    Спасибо за хороший пост. А теперь можно рассказать подробнее о способах борьбы и доступных средствах? Желательно с описание побочных явлений и рангом эффективность\опасность для человека и домашних животных.
                                                      +1

                                                      Страсти хоспотни. Хочу переродится плесенью которая поедает плесень.

                                                        0

                                                        А есть какие-то способы восстановления бумаги от плесени?


                                                        Попали на руки очень редкие и очень дорогие плакаты с хранения, но вот беда — по нижней стороне идут тёмно-коричневые пятна, похожие на засохший клей по консистенции и на ржавчину по цвету. Что это — понятия не имею, но подозреваю, что плесень, возможно уже дохлая.

                                                          +1
                                                          Уральские пельмени давали инструкцию


                                                          +1
                                                          Чудная статья, прочел перед сном, приснился душный пушистый город, заросший кустами плесени и сидящий на карантине, люди в крапинку...

                                                          Есть реальная история. Одна моя знакомая пережила потоп в офисном помещении с плохой вентиляцией. Воды было так много и заливало их долго, что всё пропиталось влагой. Стены, мебель, обои и вещи внутри помещения. А еще было лето и эти факторы в совокупности привели к тому, что там заплесневело почти всё.

                                                          Я много времени повёл в попытках переубедить её перестать ходить в то помещение, а вместо этого их начальник организовал разбор всей этой жути и они там возились несколько часов не один день. Я бы сам туда ни за что не сунулся без полнолицевого респиратора, а они работали вообще без каких либо СИЗ.

                                                          Прошло пару лет, мы не обсуждали вопросы её здоровья, надеюсь с ней будет все ок и споры уже вывелись из организма или нейтрализовались иммунной системой.
                                                            +4
                                                            Мало кто вдается в подробности унитазной химии, добавляя всё подряд поверх всего подряд. Но, например, смешивание гипохлорита кальция с сильной кислотой возвращает хлор в его первоначальное состояние, после чего останется только глубоко вдохнуть, чтобы получить проблемы с лёгкими.

                                                            Вот это прям не в бровь, а в глаз!
                                                            Жена встала утром пораньше, решила помыть туалет, пока все спят. Налила одно средство. Оно кончилось. Добавила другого, и тут…

                                                            Вверх пошёл аммиак, вниз пошёл хлор.

                                                            Жена побежала меня будить. Я спросонья чую, что дело пахнет даже не керосином, а гораздо хуже. Стаскиваю спящую дочку с кровати-чердака. Распахиваем окна (а дело было зимой) и дверь (окна на одной стороне дома). Дочку бегом-бегом одеваем и на улицу, в детский сад.
                                                            Проветрили.

                                                            А дальше было уже смешно.
                                                            Рассказали всем друзьям-родственникам, чтобы не повторили такого чудного химического опыта. Мама моя ещё так удивилась: «Ну как можно было не догадаться, смешать два разных средства!?». Через неделю звонит: «А я ведь чуть не на творила точно такого же, как у вас! Средство закончилось — я новое открыла, уже чуть не налила, но вовремя вспомнила!»

                                                            ЗЫ: Красивая гадость!
                                                            image
                                                              0
                                                              Назначают новые анализы. В их числе анализ иммуноглобулина Е к аспергиллезу

                                                              А по общему развернутому анализу крови, можно определить есть ли у человека поражение грибками? Насколько я знаю, поражение бактериями, и вирусами, паразитами определить можно.
                                                                0
                                                                Ну так у вас грибы постоянно едят внешние слои кожи, живут в кишечнике, тоесть они есть ВСЕГДА.
                                                                Но в общей биохимии крови нет анализа на количественное определение спор грибов.
                                                                +7
                                                                Вкусненький сыр с синей плесенью сполна компенсирует все эти ужасы.
                                                                  +1
                                                                  Просветите пожалуйста. А как вентиляция препятствует росту плесени? Каков механизм?
                                                                    +4

                                                                    Вода испаряется, пустыня — не лучшие условия для любого живого организма :-)
                                                                    В идеале ещё не допускать стоячей воды, некоторые производители ванных модулей очень уж любят её создавать, размещая слив выше уровня пола.

                                                                      0
                                                                      Аналогично меня удивляют разработчики стиральных машин, после стирки в складках уплотнителей, в емкости для отбеливателя почти всегда остается вода. В инструкции ничего не сказано про это, но если не вытереть и оставить, надеясь что высохнет — по крайней мере запах затхлости гарантирован.
                                                                        0

                                                                        Со стиралкой мне обычно хватало просто оставлять её открытой всё время, кроме стирки

                                                                          0

                                                                          У меня в инструкциях к обоим стиралкам что довелось пользоваться, было написано что раз в месяц нужно на пустую прогонять программу с максимальной температурой (90С) на час-полтора. В новой стиралке даже специальная программа для этого предусмотрена. Я еще добавляю 100 грамм лимонной кислоты.

                                                                    +3
                                                                    Есть грибы, которые едят люди, и есть грибы, которые едят людей
                                                                      +4
                                                                      Ленин был грибом. И одновременно радиоволной! Понимаете?

                                                                      ©
                                                                        +3
                                                                        «как известно, Коран запрещает евреям есть грибы после 18-00 в пятницу»
                                                                        Ленин-гриб, конечно, кладезь и находка юмора
                                                                      +2
                                                                      А что означает белая плесень? Запах вроде был похож на грибной. Пушистая. У дедов в деревне она покрывала толстым слоем погреб (который был вне дома, почему-то в домашнем подполе ничего такого не было) и появлялась на поверхности закатанного варенья.
                                                                        0
                                                                        Белая плесень с черными точками, как правило, обычный пеницилин.
                                                                        howitworks.iknowit.ru/paper1370.html
                                                                        Она условно неопасна.
                                                                          0
                                                                          То, что такое варенье лучше не есть)
                                                                          +1
                                                                          В разгар Французской революции 1789 года

                                                                          Ещё за сто лет до этих событий в далеком 1729 году

                                                                          Точно сто лет? Или где-то даты поехали?
                                                                            +2
                                                                            А насколько эффективен рентген? Хочется сделать рентген аппарат пожестче и выжечь все живое в массиве дерева на глубину, куда недостают обычные фунгициды. Убить весь мицелий гриба, а не только то что торчит на поверхности.
                                                                              +1
                                                                              остановитесь, вы соседей быстрее выжжете, чем плесень)
                                                                                0
                                                                                Думаю, у него отдельный дом.
                                                                                  0
                                                                                  Усадьба в деревне, еще дед строил. Ближайшие соседи в ~100 метрах. Думаю в таких условиях можно сделать адекватное экранирование(бочки с водой или мешки с песком) и дистанционное управление.
                                                                                  Нажал кнопку, подождал полчаса и готово. Или поднимать весь дом на домкратах и менять фундамент.
                                                                                0
                                                                                Радиотрофы могут питаться ионизирующим излучением. На многие другие виды грибов радиация также оказывала стимулирующее воздействие.
                                                                                  0

                                                                                  Лучше нейтронами. Или электроны разогнать.

                                                                                    0

                                                                                    Нейтронами? Какой же вы добрый...))
                                                                                    От них проветривать потом лет 50 придётся.


                                                                                    А вот электроны разогнать вполне себе можно (правда толку от них будет лишь чуть больше чем от УФ, имхо).

                                                                                      0
                                                                                      Зависит от мощности
                                                                                  +1
                                                                                  В разгар Французской революции 1789 года молодой статный 22-летний солдат
                                                                                  [...]
                                                                                  Ещё за сто лет до этих событий в далеком 1729 году итальянский священник
                                                                                  ⇒ что-то здесь не сходится

                                                                                  Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

                                                                                  Что обсуждают

                                                                                  Самое читаемое

                                                                                  Ваш аккаунт

                                                                                  Разделы

                                                                                  Информация

                                                                                  Услуги

                                                                                  © 2006 – 2020 «Habr»
                                                                                  Настройка языка
                                                                                  О сайте
                                                                                  Служба поддержки
                                                                                  Мобильная версия