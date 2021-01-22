Что делать если вам добровольно-принудительно меняют трудовой договор, и причем тут импортозамещение

TL;DR сочиняйте статью на Хабр.

Пост разделяется на две части. В первой будет краткое описание печальной ситуации. Во второй - некоторые философские размышления, вытекающие из первой. Статья будет интересна желающим немного узнать про импортозамещение, творческий подход к управлению персоналом и посмотреть на чужие ошибки. Также могут быть полезны комментарии специалиста по трудовому праву.

Текст составлен при участии юриста Санкт-Петербургской коллегии адвокатов.

Есть такая отечественная компания - "Новые Облачные Технологии". Основная сфера деятельности - разработка платформы офисных программ "МойОфис", попытки составить конкуренцию аналогам в B2G и пролезть в импортозамещение.

Меня схантили туда летом 2019 года на позицию ведущего разработчика, дорабатывать бэкенд в одном из проектов. Проект был написан когда-то с нуля, но потом по определенным причинам заброшен. Его надо было оживить, фиксить баги, писать новый функционал и ковыряться в легаси, о чем меня честно предупредили на первом и единственном интервью. Место работы - подразделение в Санкт-Петербурге, работа из офиса.

И целый год все было более-менее спокойно: обычная работа программиста с багами, фичами, синхроном-рассинхроном между бэкендом и фронтендом, ПМ, тимлид, спринты-митинги и вот это все.

А потом руководство решило закрыть этот проект.

Выглядело это так: в одно прекрасное летнее утро я пришел на планирование, и менеджер продукта сообщила мне, что результат моего годового труда отправляется в стол. Код собственного продукта замораживается, а вместо него будет использован опенсорсный аналог с подходящей лицензией, который будет взят за основу и допилен. Разработка бэкенда переезжает в Москву; моя позиция закрывается.

Потом я услышал, что со мной очень не хотят расставаться, поэтому предлагают рассмотреть варианты перевода в другой проект. В СПб, правда, вакансий для меня нет, но просят отнестись с пониманием.

Дальше была пара недель грызни и переписок с HR, потом было интервью с тимлидом из Москвы, и в итоге мне предложили дистанционную работу на московское подразделение, в проект принципиально новой распределенной почтовой системы, список задач и срок в 3 месяца на эти задачи:

Тут я крепко задумался. С одной стороны, я жутко не люблю удаленку: с трудом перетерпел локдаун и вышел в офис в июле - почти сразу как появилась возможность. К тому же это не просто удаленка - это еще и новый проект, новая команда, новое руководство и новые условия работы. Даже гитлаб и дженкинс там свои. Плюс мне не понравилась прозвучавшая во время интервью фраза "у нас не очень приветствуется удаленка фултайм". И еще больше не понравились 3 месяца - этакий неофициальный испытательный срок. 3 месяца пройдут, а что потом? Если в Москве решат, что не хотят делать распределенную команду с одним-единственным дистанционным работником, а в СПб позиции так и не будет, то не попросят ли меня на выход под новый год?

С другой стороны, сейчас мне не придется ходить по собеседованиям, задачи окнорм, да и никто не запрещает мне самому вернуться к разговору о работе, раз уж они так не хотят со мной расставаться.

В общем, решил попробовать: соглашаюсь с технической частью и первым делом спрашиваю про условия работы и изменения в трудовом договоре. На этот вопрос ведущий HR-менеджер не отвечает. Я не удивился: в последнее время наше общение напоминало пинг в почту россии, где я спрашивал про свое положение в компании, про перевод в другой отдел, и что вообще происходит, а ведущий HR-менеджер отвечала, мужчина, вы что не видите, что у нас обед что ответит потом:

Хайрез

Идиотская ситуация, когда надо что-то узнать, но единственный способ - бегать "username, ответь пожалуйста". Физически бегать за ведущим HR-менеджером не представлялось возможным ввиду ее отсутствия в офисе, а по переписке может сложиться впечатление, что я спрашивал не про кадровые перестановки, а минутку поговорить о боге. Де-юре я все еще числился в СПб на своей старой позиции, и новое руководство кмк (правда, мне так и не сообщили, кто мой непосредственный руководитель) видело во мне незнакомого чувака, который сначала поработает три месяца, а там посмотрим; технари же вообще были не в курсе моей ситуации. А де-факто я кодил уже на другое подразделение, так что в СПб мои вопросы и проблемы были никому не интересны, и никто этим не занимался.

Два месяца я работаю, но постепенно понимаю, что новые условия мне не подходят, да и организация работы/agile в новом проекте не нравятся. К тому же я до сих пор не переведен в другой отдел, завис между питером и москвой, никаких доп.соглашений нету, ничего не понятно, а на мои вопросы кладут болт. Пишу ведущему HR-менеджеру и предлагаю прекратить трудовой договор:

У меня было три варианта развития событий, и через несколько дней состоялся разговор с питерским руководством и HR:

Открываем позицию в СПб и все оставляем как было; Официальный перевод с доп.соглашением в московское подразделение плюс индексацию зп 10%, так как новый проект и фултайм удаленка - не работа моей мечты и не то, о чем говорилось на собеседовании/при оффере. Отмечу, что в моем случае не было перевода на удаленку в связи с коронавирусом - юридически я по-прежнему должен был работать из офиса, чем и занимался с июля, да и вся эта история с ковидом не связана, конечно; Прекращаем трудовой договор по соглашению сторон с выплатой двух окладов, так как работодатель закрыл мой проект и изменил базовые договоренности.

Реакция на мои предложения была такой:

Позиции в СПб нет и в ближайшее время не будет; Официальное уведомление о переводе уже греется и уже вот-вот подоспеет, но все разговоры о деньгах - не в этом году, ну ты понел; Ведущий HR-менеджер начала смеяться и говорить обо мне в третьем лице: "послушай что ОН говорит". Пока я объяснял ведущему HR-менеджеру, что так разговаривать невежливо, то как-то рывком осознал, что придется увольняться, да еще и с приключениями.

Смеющиеся мне в лицо HR - это точно не моя команда

Что получаем? "Мы тут решили отправить твою работу в стол, а теперь делай так, как нам удобно - или уходи по собственному желанию" - это прям вообще не то, что мне нравится. Конечно, полет фантазии работодателя ограничен только рамками ТК. Но внезапное (для меня) закрытие проекта, состояние подвешенности на три месяца и дистанционная работа, оговоренная на словах - это в рамках не ТК, а в рамках диалога и компромиссов между людьми. Работодатель ожидает от меня диалога и компромиссов, но сам с этим не заморачивается, да и вообще ха-ха послушай что он говорит. Последний эпизод, кстати, послужил основным катализатором дальнейших событий, потому что всякие рабочие процессы и несостыковки я еще могу пережить, но вот хамоватых HR я не люблю так что кушать не могу.

Комментарий юриста:

Алгоритм действий работодателя в случае изменения условий договора в порядке ст. 74 ТК четко регламентирован. В-первую очередь издается приказ, где четко и подробно прописано обоснование, почему меняются условия трудового договора, и какие именно. В этом же приказе объясняется, почему работодатель не может оставить прежние условия. Далее, за 2 месяца до предполагаемой даты введения соответствующих изменений работодатель обязан письменно уведомить работника об этом. Если имеется согласие работника на изменение условий договора, стороны подписывают дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором фиксируют достигнутые договоренности. Если работник по каким-либо причинам не согласен продолжать работу в новых условиях, работодатель обязан предложить ему (также в письменной форме и под роспись) иную имеющуюся работу (вакантную должность), которую он может выполнять с учетом квалификации, а при отсутствии таковой — любую нижестоящую или нижеоплачиваемую должность. При отказе работника от продолжения работы в новых условиях и несогласии с переводом на вакантную должность (либо при отсутствии вакансий) трудовой договор с ним прекращается по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора). При этом, на основании ст. 178 ТК РФ, работнику выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка.

Было два стула: мне предложили все оставить как есть или уволиться по собственному желанию. Оба варианта подходили под аксиому Эскобара, особенно второй. После всех событий - и особенно после общения с отделом персонала - очень уж не хотелось уходить просто так. Так что я решил посмотреть, попробуют ли они как-то урегулировать конфликт - ведь так не хотели со мной расставаться. Решение на эмоциях? Отчасти.

Я сообщаю, что теперь буду строго придерживаться своего трудового договора. Звоню коллеге в Москву, кратко рассказываю о ситуации и предупреждаю, что постараюсь закончить часть задачи, но теперь я без коммитов, без джиры и без стендапов - то есть без всех тех слов, которые в нем явно не указаны.

Дальше неделя молчания и развязка. Я получаю требование ежедневных отчетов о работе, а на следующий день - акт о невыполнении трудовых обязанностей, требование объяснительной записки по факту нарушения этих самых обязанностей и уведомление о переводе на удаленку через 2 месяца.

Хайрез

Что хочет сделать работодатель? Потыкать меня острой палкой и принудительно перевести на бессрочную 100% дистанционную работу в другое подразделение без изменения должности и зарплаты, но зато с расплывчатыми условиями и перспективами. Про диалоги и компромиссы речь уже не идет; не соглашусь - буду уволен по статье.

Тут время перейти ко второй части поста.

Итак, если у вас проблемы с работодателем, вас хотят уволить или поменять условия работы, а вы не соглашаетесь, то:

1. Приготовьтесь к тому, что вас начнут прессовать

У меня было лайтово: сначала потребовали каждый день писать отчеты о работе, потом шесть человек пытались заставить меня заполнять джиру. Конечно, на эти отчеты всем по барабану, их, скорее всего, даже не станут читать. Искомая таска была создана и описана другим человеком, авторы требований в нее не заглядывали, не следили и комментариев не оставляли. А вот создатель этой таски - программист из московского подразделения - был несказанно удивлен такому повороту сюжета, и продолжал удивляться целый день, пока его не вышвырнули из переписки, и в моих адресатах не остались только начальники.

Так как я поинтересовался, а на каком, собственно, основании я должен писать эти ежедневные отчеты, то схлопотал акт о невыполнении трудовых обязанностей - об этом ниже.

Увлекательная переписка с возрастающим количеством начальников в адресатах Хайрез

После последнего вопроса все затихло, и так до сих пор мне никто ничего не объяснил.

Акт выглядит вот так:

Комментарий юриста:

Нарушение или невыполнение трудовых обязанностей является основанием для привлечения работника к дисциплинарной ответственности. В Трудовом кодексе РФ нет специальных указаний о том, как фиксировать нарушения. Основным критерием является то, что данные документы должны подробно раскрывать факт невыполнения работником трудовых обязанностей. Как правило, для фиксирования данных фактов работодатель используют акты (составляются комиссией) и докладная записка (составляется, как правило, непосредственным руководителем). В Вашей ситуации работодатель усмотрел действия (бездействия) по невыполнению трудовой функции и решил данный факт зафиксировать путем составления соответствующего акта. В первую очередь, на что Вы должны были обратить внимание: 1. Наличие даты составления данного акта (не приходится ли дата его составления на выходной день); 2. Описание факта невыполнения работником трудовых обязанностей (дата когда Вы, по мнению комиссии, не выполняли свои трудовые обязанности, в чем заключалось не выполнение вами трудовых обязанностей, входят ли обязанности невыполнение которых Вам вменяют в круг Ваших должностных, исходили ли распоряжения, которые Вы не исполняли, непосредственно от Вашего начальника); 3. Состав комиссии (не находились ли сотрудники, включенные в состав комиссии в этот момент в отпуске или на больничном. Также обратите внимание на должности сотрудников, возможно, из-за специфики вашей профессии, работники, выполняющие трудовые функции в другой должности, не могут свидетельствовать об ненадлежащем исполнении Вами своих трудовых обязанностей); 4. Данный акт должен быть подписан всеми членами комиссии, поскольку только наличие подписей на акте может свидетельствовать о фиксировании событий указанном в нем;

В этом акте отсутствуют подписи всех принимающих участие лиц, а у ведущего менеджера по персоналу не указана должность. Задача с подробным описанием была поставлена не моим руководителем, и в ней не было сроков выполнения. Если вам вручают такой анонимный акт, да еще и криво составленный - вас решили припугнуть.

В актах ничего страшного нет, а составлять их можно хоть каждый день. Я написал, что ознакомлен с актом, и в акте отсутствуют подписи таких-то лиц; свою подпись в графе "ознакомлен" ставить не стал. Можно еще проще: пишите большими буквами прямо на всю страницу "с актом ознакомлен, с актом не согласен".

Комментарий юриста:

Как правило после составления акта или поступления докладной записки работодатель может затребовать у работника письменное объяснение. В данном объяснении вы указываете все возражения относительно вменяемого вам дисциплинарного правонарушения, а также все замечания которые вы могли усмотреть при ознакомлении с актом о дисциплинарном правонарушении.

На составление такой объяснительной записки у вас есть 2 рабочих дня. Не порите горячку и хорошенько все обдумайте. Кстати, другой юрист посоветовал начинать объяснительную записку с предложения "трудовые обязанности не нарушал, с актом не согласен, так как …". Это на загнивающем западе судья выучил Java чтобы помирить Google и Oracle. У нас трудовой инспектор/прокурор, если дело до того дойдет, не станет ковыряться в айтишной писанине: прочитает только первую строчку.

Не бойтесь.

2. Приготовьтесь к тому, что вам начнут врать

Совсем крошечный, но запоминающийся пример:

Хайрез

Я оставил первую букву и запикселил с минимальным коэффициентом, чтобы фамилию полностью нельзя было прочитать, но было видно, что она везде одна и та же

Из скриншота переписки следует, что ведущий менеджер по персоналу не видела документов, которые мне надо подписать. Это весьма удивительно, так как, судя по этим документам, акт о невыполнении трудовых обязанностей был составлен в ее присутствии, а с уведомлением о смене режима работы она сама же должна была меня ознакомить. Вранье HR - никогда такого не было, и вот опять.

Вас обязательно начнут кормить завтраками. Это когда руководство начнет вам обещать золотые горы, но потом. "Я тебя понимаю, сейчас такая ситуация, надо потерпеть, а потом будет светлое будущее". Вы много раз такое слышали? Ведущий менеджер по персоналу и руководитель департамена питерской разработки в два голоса говорили мне: "поработай пока на Москву, а после карантина может и в Петербурге откроется позиция для тебя" лол. Потом попытались развести, что я могу и дальше работать из питерского офиса, так что это не будет удаленкой, и поэтому никакие условия договора не нарушаются. Конечно, это ерунда: режим работы зависит не от того где находитесь вы, а от того, где находится команда, да и в уведомлении о переводе русским по белому было написано "дистанционная работа". В этом же уведомлении, кстати, не было ни слова о закреплении места в офисе, так что вполне возможно, что в один прекрасный день меня бы попросили его покинуть - так же неожиданно, как и когда-то закрыли продукт, над которым я работал.

Не верьте.

3. Приготовьтесь потратиться на юристов или самому поизучать трудовое право

Если дело только начинает пахнуть жареным, то сразу пишите официальный запрос на выдачу копий всех документов, на которых стоит ваша подпись.

Зачем это делать? При трудоустройстве вы наверняка подписываете кучу бумажек - обязательно что-нибудь можете забыть, а вам необходимо будет иметь полное собрание ваших прав и обязанностей. Так что получайте все документы, регулирующие вашу работу, открывайте ТК РФ и погружайтесь в изучение.

Есть вариант проще: найдите хорошего юриста, отнесите все документы ему и расскажите, что случилось. Но тут есть риск, что вам попадутся лохотронщики, и все станет еще хуже.

Кроме того, можете быть уверены, что работодатель либо сам слабо разбирается в собственном трудовом распорядке, либо попробует вас разводить. Посмотрите на переписку выше: шесть менеджеров на полном серьезе уверяли меня, что я обязан выполнять их хотелки.

Хорошо знайте свои обязанности, но свои права знайте еще лучше.

4. Приготовьтесь к тому, что ваши коллеги вам не помогут

Когда я составлял объяснительную записку к вышеописанному акту, то решил зафиксировать состояние таски в Jira в присутствии другого работника. Что-то вроде "В задаче не указаны сроки выполнения. Данный факт зафиксирован в присутствии руководителя отдела веб-разработки <ФИО>". Мой коллега сначала согласился подписаться под тем, что видит своими глазами, но потом, вникнув в суть дела, сказал "не моя война" и отказался.

С руководителем отдела - автором того самого акта - у меня бывали и споры, и претензии, но все это решалось разговором. Во всяком случае, пока я с ним работал, актов не было. Вся эта писанина появилась спустя 3 месяца после де-факто смены подразделения: так как де-юре он продолжал быть моим руководителем, то, видимо, его попросили принять участие в прессинге, требовать отчеты о работе, сочинять акты и вот это все. Надо сказать, что видеть в переписке его фамилию было неожиданно и неприятно.

Отдельно хочу упомянуть HR: не думайте, что они когда-нибудь будут на вашей стороне. Мотивирующие слова про помощь и единую команду будут звучать только пока у вас нету конфликта с руководством. Как только он будет, то HR первыми начнут вас топить.

Не возлагайте надежд на коллектив: скорее всего, вам как минимум не помогут.

Happy End

Было понятно, что спокойствия уже не будет, и что работать мне осталось не более двух месяцев: в любом случае я не поставлю свою подпись на бумажку, которую мне суют Новые Облачные Технологии. Также было понятно, что конфликт никто улаживать не собирается. Устав ждать хороших новостей, я даже написал первому после бога - вице-президенту по разработке. На страничке вице-президента по разработке во внутреннем портале компании написано, что "ко мне можно обращаться с любыми вопросами - я для каждого найду время"

Но и там конструктива не случилось -- У меня проблема с руководством и проектом. -- Я связался с твоим руководством, и они говорят, что у тебя нет никаких проблем.

С другой стороны, мне где-то надо работать и зарабатывать деньги. Так что пока на той стороне думали, что же еще можно сделать, я уже успел получить оффер другой компании, где меня ждали вотпрямщас.

Был вариант сидеть до 3 февраля, а потом посмотреть, как они будут меня увольнять по статье. Вот только все это время в меня бы тыкали острой палкой; возможно начали бы трекать время присутствия в офисе, продолжили составлять акты или придумали бы еще что-нибудь. Подобная нервотрепка - это не то, что я хочу иметь с графиком 5/2, да и ресурсов на юридическую волокиту у меня значительно меньше, чем у компании: я один, а там есть как минимум шесть человек для этого дела. Так что я предложил уволиться завтрашним днем без отработки двух недель, что сразу радостно было принято.

Комментарий юриста:

Если работодателем соблюден порядок, а именно издан приказ по компании (в которой четко прописаны организационные и технологические изменения труда), направлено уведомление работнику за два месяца до предполагаемых изменений, предложены имеющиеся вакансии (если такие имеются) получен отказ от работника о несогласии продолжать работу на измененных условиях, то никаких переживаний он испытывать не будет. В Вашем случае, почему работодатель сразу согласился на расторжение договора по соглашению сторон, полагаю, что фактически изменений организационных и технологических условий труда не было, что являлось бы основанием для оспаривания увольнения Вас по п. 7 ст. 77 ТК РФ.

Почему вообще был закрыт проект?

Меня просто поставили перед фактом, что он закрыт, без объяснений. Я слышал несколько версий, среди которых была, например, необходимость запилить довольно значительный функционал, и причем успеть это чуть ли не до нового года. Другие люди говорили, что клиентская часть очень сильно отстает от бэкенда, и она в таком плачевном состоянии, что легче все выкинуть и начать заново. Менеджер продукта говорила одно, руководитель отдела - другое, разрабы клиентской части и тестировщики слышали третье. Окончательной версии никто до сих пор так и не озвучил.

С технической точки зрения в бэкенде не было ничего фатального. Про необходимость новых больших фич мне никто не говорил; команду никто не планировал расширять. За клиентскую часть не ручаюсь, но там я тоже не заметил активного набора новых людей.

У меня сложилось ощущение, что менеджмент в Новых Облачных Технологиях - это борьба бульдогов под ковром. Закрытие собственной разработки в СПб и открытие замены на опенсорсном аналоге в Москве - это какого-то бульдога выкинули из-под ковра. Принципиально новая почтовая система - это не первая разработка почты, предыдущая (или несколько) так же были отправлены в стол вместе с человеко-часами. Мне показалось, что отдельные люди на отдельных должностях так увлечены собственной карьерой и попытками расширить сферу влияния, что иногда под замес попадают соседние проекты или отделы. Пропавшие человеко-часы никого не волнуют: не их же деньги были потрачены, ей-богу. Цап-царап, как заметил один главнокомандующий.

Я все правильно сделал?

Конечно, нет: надо было отказываться сразу от любой удаленки и напоминать руководству про ч.2 ст.74 ТК РФ. Не слишком ли? Не слишком. Если вы приходите в понедельник утром на работу, а вам говорят, что работать больше не над чем, а весь ваш труд отправлен в стол, то не стоит идти на какие-либо компромиссы и вообще о чем-то договариваться с этими людьми. Работайте исключительно по трудовому договору в соответствии с ТК РФ и забудьте про всякие обещания на словах. Вам навстречу не пойдут - а если пойдете вы, то только сделаете себе хуже.

Возможно, меня хотели придержать на несколько месяцев, так как после закрытия продукта внезапно мог выстрелить критикал или что-нибудь такое, что надо срочно чинить. Отчасти так и было: там вдруг решили поменять один из компонентов, после чего сразу вылезли интеграционные баги, и некоторое время мне пришлось работать сразу в двух проектах. Зачем понадобилось сначала закрывать, а потом переезжать на новый компонент - тайна сия велика есть.

А может быть руководство занято более важными вещами, чем разработка программного обеспечения, поэтому на меня просто забили: сидит чувак - и ладно. Ну, до тех пор, пока не начал возникать.

Теорий можно строить много. Но не верьте в сказки про "очень не хотим с тобой расставаться, правда работать будешь только на наших условиях". Не хотят расставаться - найдут условия, которые устроят всех.

Для чего работодатель устроил вот это все?

Не знаю.

За мои 10+ лет опыта работы бывало всякое, закрывались и проекты, и целые компании, но вот таких историй не было. Даже самые отъявленные бодишоп-галеры либо предлагали оклады и на свободу, либо пытались договориться, искали новые позиции и постоянно дергали меня на поговорить (ну и тоже пытались разводить, конечно). Творческий подход через игнор и запугивание актами пока можно считать главным ноу-хау компании и импортозамещенным методом работы с персоналом.

Если делать все по закону, то про закрытие проекта и перевод в московский отдел меня надо было уведомлять под подпись еще в июне.

Так как по закону делать довольно запарно, то все можно было решить диалогом, но в этом случае надо слушать не только себя. За все это время ровно один человек поинтересовался тет-а-тет: "А что вообще происходит?" - это был тот самый удивленный программист из московского подразделения.

Из любой ситуации можно найти выход путем переговоров ртом в уши - надо только подходить к решению проблемы с капелькой конструктива, а не с актами.

Что делать если меня приглашают на собеседование в Новые Облачные Технологии?

Перечитать эту статью и еще раз подумать.

Что делать если я уже работаю в Новых Облачных Технологиях?

Помнить о том, что в любой момент с вами может случиться то же самое, что и со мной.

Такое только со мной случилось?

Нет. Как минимум была еще одна неприятная история: из-за внутренних разборок человека (не топа и не начальника) попросили на выход. С человеком я был знаком лично, но мопед не мой: просто в один прекрасный день от нее по СПб пришла рассылка, мол, по определенным причинам вынуждена покинуть компанию. Человек не дал добро на публикацию скринов переписки, поэтому будет без пруфов. Но не отметить этот момент не могу: я пригласил ее в обед попить кофе в ближайшем кафе и расспросил, что случилось. Тогда я в первый раз подумал, что если из-за закулисных игр увольняют обычных работников, то не все так гладко в Датском королевстве.

Сколько еще людей было уволено за мои полтора года - не знаю. В компании нету рассылок а-ля "вася нас покидает, желаем ему удачи". Просто иногда пишешь по рабочему вопросу коллеге и выясняешь, что он уже уволен. Или можно это понять по тому, что кто-то удаляется из рабочих чатов.

Ложка меда

Среди технарей можно встретить очень классных спецов, у которых есть чему поучиться.

Немного ссылок

Компания была замечена в том, что через суд удаляет негативные отзывы о себе. К счастью, интернет все помнит, так что некоторую выжимку - в основном про кумовство и невыплату зарплат - можно прочитать прямо в постановлении казанского суда. Там же есть всякие прикольные вещи вроде

По мнению заявителя, указанные материалы порочат деловую репутацию заявителя и его сотрудников, поскольку содержат не соответствующие действительности утверждения, были распространены конкурентами заявителя.

Уволившиеся из-за отсутствия зарплат и эффективного менеджмента люди названы иностранными агентами конкурентами заявителя. Наверное, про меня тоже напишут, что я конкурент заявителя.

Почему именно казанского и причем тут тонкости импортозамещения можно прочитать тут (нужен vpn)

Жалею о том, что работал в Новых Облачных Технологиях?

Нет. Было нескучно.