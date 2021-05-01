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1 мая 2021 в 04:17

Открытые клиенты Hola VPN и Opera VPN

    Предлагаю вашему вниманию два простых решения для случаев, когда нужен прокси:

    • Недоступность сетевого ресурса по разным причинам.

    • Гео-ограничения.

    • Потребность спрятать трафик от интернет-провайдера и/или исключить возможность его вмешательства в трафик.

    hola-proxy

    hola-proxy

    hola-proxy - это клиент для прокси-серверов Hola, который использует то же API для получения доступа к ним, что и браузерное расширение Hola VPN. Соединение с прокси-серверами защищено TLS. Приложению не требуется ни установка, ни права администратора для работы. Имеется в наличии кое-какая устойчивость к попыткам блокировок самих VPN-сервисов. В частности, в отличии от оригинального расширения, приложение успешно работает в Египте.

    Отличия приложения от браузерного расширения Hola VPN:

    • Нет проблем с безопасностью, которые могут иметь место с родными клиентами Hola. А именно, IP-адрес пользователя точно не будет эксплуатироваться для обслуживания других пользователей.

    • Убраны почти все ограничения бесплатного доступа.

    • Локально запускается прокси, который можно использовать и с другими приложениями, а не только с браузером.

    • Есть возможность использования резидентных IP-адресов в US для того чтобы, например, смотреть американский Netflix, Hulu и другие видео-сервисы с гео-ограничениями, требующими IP-адрес, относящийся к провайдерам потребительского доступа к интернету.

    • Улучшенная устойчивость к блокировкам по сравнению с расширением (у нативного клиента чуть больше возможностей).

    • Открытый исходный код.

    • Запускается на большом ассортименте ОС и аппаратных платформ.

    • Есть возможность каскадирования соединения с другим прокси-сервером для доступа к выходному узлу. Это полезно для случаев, когда подключение к интернету требует обязательного использования прокси-сервера (например, так выглядят некоторые корпоративные файрволы).

    Порядок использования:

    1. Скачать отсюда, выбрав исполняемый файл для своей платформы.

    2. Запустить. Станет доступен обычный HTTP-прокси на локальном порте 8080.

    3. Настроить браузер и/или другое ПО на использование HTTP прокси-сервера по адресу 127.0.0.1:8080. Для браузера ради удобства крайне рекомендую использовать расширение SwitchyOmega (Chrome, Firefox).

    Примечания:

    Если требуются особые настройки (страна, тип прокси), то можно создать ярлык, указав дополнительные параметры командной строки через пробел после имени файла. Справка по параметрам здесь.

    Запускать приложение в фоне в Windows можно с помощью "планировщика заданий", назначив старт приложению после запуска системы, либо просто добавив в автозагрузку, если окно терминала в фоне не мешает.

    opera-proxy

    opera-proxy

    Это совсем недавняя разработка, которая, в сущности, реализует то, что в браузере Opera называется Opera VPN, но при этом позволяет использовать его с другими браузерами и приложениями (а так же использовать его для каких-то сайтов селективно, посредством настройки браузерного расширения управления прокси в вашем браузере).

    Внешне программа почти полностью аналогична hola-proxy, но имеет чуть меньше возможностей для выбора серверов и прочих возможностей, специфичных для hola.

    Порядок использования:

    1. Скачать отсюда, выбрав исполняемый файл для своей платформы.

    2. Запустить. Станет доступен обычный HTTP-прокси на локальном порте 18080.

    3. Настроить браузер и/или другое ПО на использование HTTP-прокси-сервера по адресу 127.0.0.1:18080. Для браузера ради удобства крайне рекомендую использовать расширение SwitchyOmega (Chrome, Firefox).

    Примечания:

    Обратите внимание, что opera-proxy по умолчанию использует порт 18080, в то время как hola-proxy - 8080.

    Справка по параметрам командной строки для выбора региона и других настроек.

    Пара слов об Android

    Оба приложения работают на Android, не требуя рута. Запустить их можно с помощью любого удобного шелла (приложения-терминала). Я бы порекомендовал Qute, так как оно поддерживает автозапуск и создание ярлыков для скриптов. Для запуска нужно положить бинарь куда-то, где его можно было бы сделать исполняемым. В случае с Qute это /data/data/files/com.ddm.qute

    После этого сделать бинарный файл прокси-клиента исполняемым: chmod +x /data/data/files/com.ddm.qute/*-proxy* и запустить его командой или скриптом: /data/data/files/com.ddm.qute/*-proxy*

    Перенаправить весь трафик через прокси удобнее всего будет с помощью AdGuard для Android. В его настройках можно установить адрес прокси, куда нужно перенаправить трафик. Важно не забыть добавить в исключения AdGuard само приложение-шелл (в моём примере Qute). В противном случае исходящие соединения прокси будут зацикливаться в сам прокси.

    Заслуживают упоминания

    • transocks - демон, который позволяет перенаправлять произвольные TCP-соединения на роутере в SOCKS- или HTTP-прокси.

    • moproxy - аналог предыдущего пункта.

    • Мой прошлый пост о некоторых преимуществах прокси по сравнению с VPN.

    Пожалуй, это всё. А наверху на картинке, кстати, муравьед. Вроде бы.

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    Комментарии 10

      –2
      А чем mitmproxy не понравился?
        +3
        А причём тут он?
        +2
        Hola «использует» своих клиентов — сервис brightdata продает трафик пользователей «бесплатных» VPN / прокси
          +2
          Да, и решение этой проблемы идёт первым пунктом в отличиях от оригинального расширения.
          0

          А Hola против не будет? Вы говорите об убирании ограничений (бес)платного доступа — те не только трафик им свой сливаете, но и заработок уменьшаете.

            0

            Тоже об этом подумал ещё с первых строк. EULA не читал, но осуждаю подозреваю, что оба сервиса не разрешают какую-либо работу с ними, кроме как при помощи официальных клиентов.

              0

              Значит этот метод не вечен

              0
              Через hola все открывается, кроме rutor.{is,info.org}, пишет «server error». Страну менял. Пичалька(
              Лог 
              PROXY   : 2021/05/02 11:38:27 handler.go:93: INFO     Request: 127.0.0.1:55632 HTTP/1.1 GET http://rutor.info/
PROXY   : 2021/05/02 11:38:28 handler.go:79: ERROR    HTTP fetch error: bad response from upstream proxy server: 403 Bad Port
PROXY   : 2021/05/02 11:38:29 handler.go:93: INFO     Request: 127.0.0.1:55632 HTTP/1.1 GET http://rutor.info/favicon.ico
PROXY   : 2021/05/02 11:38:30 handler.go:79: ERROR    HTTP fetch error: bad response from upstream proxy server: 403 Bad Port
PROXY   : 2021/05/02 11:39:38 handler.go:93: INFO     Request: 127.0.0.1:55632 HTTP/1.1 GET http://rutor.info/
PROXY   : 2021/05/02 11:39:39 handler.go:79: ERROR    HTTP fetch error: bad response from upstream proxy server: 403 Bad Port
PROXY   : 2021/05/02 11:39:40 handler.go:93: INFO     Request: 127.0.0.1:55632 HTTP/1.1 GET http://rutor.info/favicon.ico
PROXY   : 2021/05/02 11:39:41 handler.go:79: ERROR    HTTP fetch error: bad response from upstream proxy server: 403 Bad Port
PROXY   : 2021/05/02 11:40:31 handler.go:93: INFO     Request: 127.0.0.1:55782 HTTP/1.1 GET http://rutor.org/
PROXY   : 2021/05/02 11:40:32 handler.go:79: ERROR    HTTP fetch error: bad response from upstream proxy server: 403 Bad Port
PROXY   : 2021/05/02 11:40:32 handler.go:93: INFO     Request: 127.0.0.1:55782 HTTP/1.1 GET http://rutor.org/favicon.ico
PROXY   : 2021/05/02 11:40:33 handler.go:79: ERROR    HTTP fetch error: bad response from upstream proxy server: 403 Bad Port

                0
                Попробуйте версию 1.5.1, в ней это должно быть исправлено. Не работали запросы через обычный HTTP (не HTTPS) из-за появившихся ограничений на запрашиваемый порт в методе CONNECT у серверов Hola.
                  0
                  Спасибо, теперь все ок.

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