Открытые клиенты Hola VPN и Opera VPN

Предлагаю вашему вниманию два простых решения для случаев, когда нужен прокси:

Недоступность сетевого ресурса по разным причинам.

Гео-ограничения.

Потребность спрятать трафик от интернет-провайдера и/или исключить возможность его вмешательства в трафик.

hola-proxy

hola-proxy

hola-proxy - это клиент для прокси-серверов Hola, который использует то же API для получения доступа к ним, что и браузерное расширение Hola VPN. Соединение с прокси-серверами защищено TLS. Приложению не требуется ни установка, ни права администратора для работы. Имеется в наличии кое-какая устойчивость к попыткам блокировок самих VPN-сервисов. В частности, в отличии от оригинального расширения, приложение успешно работает в Египте.

Отличия приложения от браузерного расширения Hola VPN:

Нет проблем с безопасностью, которые могут иметь место с родными клиентами Hola. А именно, IP-адрес пользователя точно не будет эксплуатироваться для обслуживания других пользователей.

Убраны почти все ограничения бесплатного доступа.

Локально запускается прокси, который можно использовать и с другими приложениями, а не только с браузером.

Есть возможность использования резидентных IP-адресов в US для того чтобы, например, смотреть американский Netflix, Hulu и другие видео-сервисы с гео-ограничениями, требующими IP-адрес, относящийся к провайдерам потребительского доступа к интернету.

Улучшенная устойчивость к блокировкам по сравнению с расширением (у нативного клиента чуть больше возможностей).

Открытый исходный код.

Запускается на большом ассортименте ОС и аппаратных платформ.

Есть возможность каскадирования соединения с другим прокси-сервером для доступа к выходному узлу. Это полезно для случаев, когда подключение к интернету требует обязательного использования прокси-сервера (например, так выглядят некоторые корпоративные файрволы).

Порядок использования:

Скачать отсюда, выбрав исполняемый файл для своей платформы. Запустить. Станет доступен обычный HTTP-прокси на локальном порте 8080. Настроить браузер и/или другое ПО на использование HTTP прокси-сервера по адресу 127.0.0.1:8080. Для браузера ради удобства крайне рекомендую использовать расширение SwitchyOmega (Chrome, Firefox).

Примечания:

Если требуются особые настройки (страна, тип прокси), то можно создать ярлык, указав дополнительные параметры командной строки через пробел после имени файла. Справка по параметрам здесь.

Запускать приложение в фоне в Windows можно с помощью "планировщика заданий", назначив старт приложению после запуска системы, либо просто добавив в автозагрузку, если окно терминала в фоне не мешает.

opera-proxy

opera-proxy

Это совсем недавняя разработка, которая, в сущности, реализует то, что в браузере Opera называется Opera VPN, но при этом позволяет использовать его с другими браузерами и приложениями (а так же использовать его для каких-то сайтов селективно, посредством настройки браузерного расширения управления прокси в вашем браузере).



Внешне программа почти полностью аналогична hola-proxy, но имеет чуть меньше возможностей для выбора серверов и прочих возможностей, специфичных для hola.

Порядок использования:

Скачать отсюда, выбрав исполняемый файл для своей платформы. Запустить. Станет доступен обычный HTTP-прокси на локальном порте 18080. Настроить браузер и/или другое ПО на использование HTTP-прокси-сервера по адресу 127.0.0.1:18080. Для браузера ради удобства крайне рекомендую использовать расширение SwitchyOmega (Chrome, Firefox).

Примечания:

Обратите внимание, что opera-proxy по умолчанию использует порт 18080, в то время как hola-proxy - 8080.

Справка по параметрам командной строки для выбора региона и других настроек.

Пара слов об Android

Оба приложения работают на Android, не требуя рута. Запустить их можно с помощью любого удобного шелла (приложения-терминала). Я бы порекомендовал Qute, так как оно поддерживает автозапуск и создание ярлыков для скриптов. Для запуска нужно положить бинарь куда-то, где его можно было бы сделать исполняемым. В случае с Qute это /data/data/files/com.ddm.qute

После этого сделать бинарный файл прокси-клиента исполняемым: chmod +x /data/data/files/com.ddm.qute/*-proxy* и запустить его командой или скриптом: /data/data/files/com.ddm.qute/*-proxy*

Перенаправить весь трафик через прокси удобнее всего будет с помощью AdGuard для Android. В его настройках можно установить адрес прокси, куда нужно перенаправить трафик. Важно не забыть добавить в исключения AdGuard само приложение-шелл (в моём примере Qute). В противном случае исходящие соединения прокси будут зацикливаться в сам прокси.

Заслуживают упоминания

transocks - демон, который позволяет перенаправлять произвольные TCP-соединения на роутере в SOCKS- или HTTP-прокси.

moproxy - аналог предыдущего пункта.

Мой прошлый пост о некоторых преимуществах прокси по сравнению с VPN.

Пожалуй, это всё. А наверху на картинке, кстати, муравьед. Вроде бы.